Ислямистки бойци убиха 11 пакистански войници от засада

8 Октомври, 2025 11:52 438 3

Пакистанските талибани заявиха, че техни бойци са атакували конвоя

Ислямистки бойци убиха 11 пакистански войници от засада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ислямистки бойци устроиха засада на пакистански военен конвой близо до афганистанската граница, убивайки девет войници и двама офицери, предаде Ройтерс. Пакистанските талибани поеха отговорност за нападението, съобщи БТА.

Конвоят бил ударен в окръг Курам, провинция Хайбер-Пахтунхва, от бомби, заложени край пътя, след което голям брой бойци открили стрелба.

Пакистанската армия заяви, че войниците са загинали по време на операция, при която са убили 19 ислямистки бунтовници в съседния район Оракзай. В изявление, изпратено до Ройтерс, пакистанските талибани заявиха, че техни бойци са атакували конвоя.

През последните месеци талибаните, които искат да свалят правителството и да го заменят със свое твърдолинейно ислямско управление, засилиха атаките срещу пакистанските сили за сигурност. Исламабад твърди, че бунтовниците използват съседен Афганистан, за да се обучават и да планират атаки, както и че те са финанасирани и подкрепяни от Индия. И двете страни отхвърлят тези обвинения.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Ами да, те

    3 0 Отговор
    така правят ислямистите...

    11:54 08.10.2025

  • 2 Трябва да им

    3 0 Отговор
    пуснат една атомна бомба за да се кротнат.

    11:54 08.10.2025

  • 3 Жалко, но все пак

    1 0 Отговор
    Когато Индия гони всички мюсюлмани зад Кашмир, когато им дава от своята територия за да си създадат държава през 40-години на 20 век, пакистанците са 60 милиона. Днес са повече от 300 милиона, така че процентната загуба е нулева.

    11:59 08.10.2025