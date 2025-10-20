Радетелят за обединение на острова Туфан Ерхюрман е новоизбраният лидер на кипърските турци ВИДЕО

Новоизбраният лидер на кипърските турци Туфан Ерхюрман обяви оставката си като председател на Републиканската турска партия.

Той направи съобщението веднага след победата си на президентските избори на 19 октомври в непризнатата от международната общност Турска република Северен Кипър.

Ерхюрман заяви: „Благодаря на всички. От този момент нататък вече не съм председател на партията. Обещавам да бъда президент на всички граждани.“

Той обеща да поддържа "безпристрастна и открита" обществена позиция по всички въпроси. И покани всички на вечерно честване на победата му в парк в Северна Никозия. „Нека укрепим единството си. Ще празнуваме братството ни, а не победата“, каза избраният лидер на кипърската турска общност.

55-годишният Туфан Ерхюрман е социалдемократически активист, който се застъпва за правата на кипърските турци да бъдат граждани на обединена кипърска държава, структурирана на федерален принцип.

През 1988 г. постъпва в Анкарския университет, където завършва магистратура, а след това и докторантура.

От 2013 г. Ерхюрман е член на Кипърския турски парламент (Асамблея), от 2016 г. е лидер на Републиканската турска партия, а от 2018 до 2019 г. е министър-председател на територията.

На изборите на 19 октомври Ерхюрман получи 62,76% от гласовете, печелейки още на първия тур и сега ще бъде президент на самопровъзгласилата се република през следващите пет години.

Както отбеляза Стефанос Стефану, лидер на Кипърската гръцко-кипърска прогресивна партия на трудещия се народ на Кипър, „кипърската турска общност направи избор в полза на федерално решение и обединението на острова“, което според него е „положителен и окуражаващ сигнал“.