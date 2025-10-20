Украински депутат: Путин се страхува да лети до Унгария, защото очаква покушение

Украински депутат се съмнява, че руският президент Владимир Путин ще лети до Унгария за среща с американския лидер Доналд Тръмп, защото е „параноичен“ и се страхува от покушение.

През агенция УНИАН Олександър Мережко, председател на Комисията по външна политика на Върховната рада на Украйна, каза, че не може да си представи Путин да лети над Европа, защото е военнопрестъпник и терорист.

„Той и самолетът му могат да бъдат приземени и арестувани – има всички основания за това. Например, има заповед за арест от Международния съд“, заяви Мережко.

„Путин би се страхувал да лети до Унгария, защото е параноичен, страхува се от опити за покушение и т.н. Страхува се да лети през европейското въздушно пространство. Страхува се, защото въпреки всички проблеми Унгария остава европейска демокрация. Един диктатор може да лети до тоталитарна страна, като Китай или Северна Корея, и да не се страхува. Може да лети до американска военна база, защото знае, че американците могат да гарантират безопасността му там. Но се съмнявам, че би посмял да лети до Будапеща“, каза Мережко.

Унгария обяви, че вече се подготвя за среща между Путин и Тръмп, на която основна тема ще е войната в Украйна. Конкретна дата за срещата между двамата лидери обаче все още не е обявена.

Мережко каза, че войната в Украйна не може да приключи, докато Путин е на власт. „Докато е на власт, той няма интерес да прекрати войната. Путин е параноично фиксиран върху унищожението на Украйна. За него това е най-важният въпрос за неговото политическо и евентуално физическо оцеляване“, каза украинският депутат.