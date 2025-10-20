Украински депутат: Путин се страхува да лети до Унгария, защото очаква покушение

Украински депутат се съмнява, че руският президент Владимир Путин ще лети до Унгария за среща с американския лидер Доналд Тръмп, защото е „параноичен“ и се страхува от покушение.
През агенция УНИАН Олександър Мережко, председател на Комисията по външна политика на Върховната рада на Украйна, каза, че не може да си представи Путин да лети над Европа, защото е военнопрестъпник и терорист.
„Той и самолетът му могат да бъдат приземени и арестувани – има всички основания за това. Например, има заповед за арест от Международния съд“, заяви Мережко.
„Путин би се страхувал да лети до Унгария, защото е параноичен, страхува се от опити за покушение и т.н. Страхува се да лети през европейското въздушно пространство. Страхува се, защото въпреки всички проблеми Унгария остава европейска демокрация. Един диктатор може да лети до тоталитарна страна, като Китай или Северна Корея, и да не се страхува. Може да лети до американска военна база, защото знае, че американците могат да гарантират безопасността му там. Но се съмнявам, че би посмял да лети до Будапеща“, каза Мережко.
Унгария обяви, че вече се подготвя за среща между Путин и Тръмп, на която основна тема ще е войната в Украйна. Конкретна дата за срещата между двамата лидери обаче все още не е обявена.
Мережко каза, че войната в Украйна не може да приключи, докато Путин е на власт. „Докато е на власт, той няма интерес да прекрати войната. Путин е параноично фиксиран върху унищожението на Украйна. За него това е най-важният въпрос за неговото политическо и евентуално физическо оцеляване“, каза украинският депутат.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":точно тоя А.Йорданов не спечели и стотинка от ,,прехода,, и до последно си даваше доклади във Фейса кво е свършил в Европарламента! той е единственият СДСар ,както се оказа, и единственият патриот
Коментиран от #73
22:42 20.10.2025
До коментар #10 от "матю хари":В дипломацията има определени медународно приети правила. Ако и те се нарушат, то всякакво доверие в договорености се обезсмисля.
22:44 20.10.2025
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Та викаш-чист,като сълза...!
А да си чувал,че АлЙо,не случайно е с прякор от прехода -
,,Мистър 10 %...!...?!?!
18 По тръбата за газ
До коментар #5 от "Хазара Влад.путин-шаломов":Аха..... ето къде си! Излизай веднага от под леглото и ми давай телефона!
22:46 20.10.2025
До коментар #12 от "клуб Атлантик":Сус беКьопек!!!
Не разбирам само, защо тези празноглавци не могат да събират 2+2. Вече се видя, че Будапеща не брои никакви заповеди на никакъв Международния съд. Някой посмя ли да приземи самолета и да арестува Натаняху когато посети Орбан? Или заповедта на същия тоя съд за Натаняху не важи? Дори да се приеме, че се намери такъв смелчаг, то идва следващия фактор - Тръмп. Провалиш ли среща на Тръмп, чието място на провеждане е избрано от Тръмп, то цакаш самия бащичка. Е кой от васалите европейци ще скача на Тръмп?
Тия си чешат езиците и пишат пълни небивалици. Срещата ще се състои в Будапеща и никакви спънки няма да има, поне не от характера, за който пишат тия - няма значение, че е в държава на ЕС и НАТО, няма значение и значение хратийките на съд, който нито САЩ, нито Русия са признали, а че и Унгария си затваря очите - ввече го знаем.
22:46 20.10.2025
ТАКИВА В 404 КОЛКОТО ЩЕШ И СЛАВА БОГУ ЧЕ РУСИЯ СЕ Е АНГАЖИРАЛА С ЕЛИМИНИРАНЕТО ИМ В ПОЛЗА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
До коментар #13 от "Пич":Той може и сам да си се такова, както там става често. А може и да го думнат самите те Ц 400 както също това там си е нормално. Просто страх ме е.
22:49 20.10.2025
24 Нормално е да очаква
25 Скрий се бе будала
До коментар #17 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":М-р 10% наричаха Божков.
22:49 20.10.2025
До коментар #22 от "АЛО ФАКТИ":Искаш да кажеш,че Русия ще избие украинците , които според Русия са руснаци?
22:50 20.10.2025
29 страхлив ботокс
До коментар #1 от "Тагаренко":затова има двойници
22:52 20.10.2025
30 Неграмот
До коментар #17 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Мистър 10% е Божков не АЙ
22:52 20.10.2025
32 ИСТИНАТА
До коментар #17 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Царят е гол! Пеевски съблече Борисов. Видя се, че е жалък човек. Интересчия!
Без морал и етика! Без елементарно домашно възпитане!
35 Може
До коментар #15 от "Мимчят":Да лети ,стига да не се качи на някой висок етаж
38 Еми те до сега около
До коментар #35 от "Може":четери пъти го погребаха човека. Що да няма и пети път. Света е пълен с наивници и жалко, че има и доста високопоставени, включително депутати и т.н
23:00 20.10.2025
41 Ама те самолетите ще са
До коментар #12 от "клуб Атлантик":руски, ама може да са с опознавателни знаци и на НАТО, ей света е пълен с наивници и заблудени хора. Жалко е, че има и доста високопоставени, депутати и т.н.
23:11 20.10.2025
45 Мдаа
48 Атина Палада
До коментар #12 от "клуб Атлантик":Преди месец самолета с Лавров беше преминал през България,без в България да знаят за това и без да го забележат..Научили след няколко дни :)))
Не си ли спомняш?Не беше отдавна !
50 Да имаше нещо такова
До коментар #48 от "Атина Палада":имаше и случай на катастрофа с малък частен самолет и с него се чудеха как е минал границата без никой да го засече.
23:22 20.10.2025
56 Сатана Z
58 Българин
На Валди ще му се види тесно небето!
59 Бункерният плъх ще
До коментар #18 от "По тръбата за газ":намери начин .😂
23:36 20.10.2025
61 Леля Гошо
До коментар #45 от "Мдаа":Нали някой в съответната държава трябва да нареди на полицията да приведе в изпълнение заповедта за арест. Така сам ще подпише смъртната си присъда.
63 Сериозно ли ?
До коментар #61 от "Леля Гошо":А не може ли някой терорист с ракета от частен самолет да го свали?
64 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #58 от "Българин":А да си чувал ,че самолета на Путин се ескортира и охранява ,обкръжен от няколко МИГ-31...?!
67 Леля Гошо
До коментар #63 от "Сериозно ли ?":Това да не ти е баница с късмети? Ако е терорист, много по-лесно е да извърши акта в международното въздушно пространство.
23:49 20.10.2025
68 И кво като се охранява от изтребители ?
До коментар #64 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":И те ще бъдат свалени ..
23:49 20.10.2025
69 Не беше скоро
До коментар #48 от "Атина Палада":Поне година-две има от както с Мара Шугърчето летяха над България. Май ми отнесоха покрива. Не знам аз ли съм летяла високо или те твърде ниско 😀 Така, че очаквайте неочакваното. 😀
23:50 20.10.2025
72 Герп боклуци
До коментар #4 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Мда, ако падне самолета, ще ни падне нещо на главите
23:53 20.10.2025
73 Семейство Свинсънс
До коментар #11 от "ЦЕЛАТА РАДА":Зеле черпи всички наред
23:54 20.10.2025
77 Европеец
