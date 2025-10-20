Новини
Украински депутат: Путин се страхува да лети до Унгария, защото очаква покушение
20 Октомври, 2025

  • украйна-
  • олександър мережко-
  • владимир путин-
  • унгария-
  • русия-
  • будапеща

Един диктатор може да лети до тоталитарна страна като Китай или Северна Корея, но с Унгария е различно, каза украински депутат

Украински депутат: Путин се страхува да лети до Унгария, защото очаква покушение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински депутат се съмнява, че руският президент Владимир Путин ще лети до Унгария за среща с американския лидер Доналд Тръмп, защото е „параноичен“ и се страхува от покушение.

През агенция УНИАН Олександър Мережко, председател на Комисията по външна политика на Върховната рада на Украйна, каза, че не може да си представи Путин да лети над Европа, защото е военнопрестъпник и терорист.

„Той и самолетът му могат да бъдат приземени и арестувани – има всички основания за това. Например, има заповед за арест от Международния съд“, заяви Мережко.

„Путин би се страхувал да лети до Унгария, защото е параноичен, страхува се от опити за покушение и т.н. Страхува се да лети през европейското въздушно пространство. Страхува се, защото въпреки всички проблеми Унгария остава европейска демокрация. Един диктатор може да лети до тоталитарна страна, като Китай или Северна Корея, и да не се страхува. Може да лети до американска военна база, защото знае, че американците могат да гарантират безопасността му там. Но се съмнявам, че би посмял да лети до Будапеща“, каза Мережко.

Унгария обяви, че вече се подготвя за среща между Путин и Тръмп, на която основна тема ще е войната в Украйна. Конкретна дата за срещата между двамата лидери обаче все още не е обявена.

Мережко каза, че войната в Украйна не може да приключи, докато Путин е на власт. „Докато е на власт, той няма интерес да прекрати войната. Путин е параноично фиксиран върху унищожението на Украйна. За него това е най-важният въпрос за неговото политическо и евентуално физическо оцеляване“, каза украинският депутат.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 51 гласа.
  • 1 Тагаренко

    64 9 Отговор
    Страх го е от нашите Ф16.

    Коментиран от #29, #46, #77

    22:34 20.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    57 8 Отговор
    Александър Йорданов дебне с зенитно оръдие самолета на Путин.хи хи хи

    Коментиран от #7

    22:35 20.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 54 Отговор
    Путин не е страхливец по принцип , но в психопатиите на един диктатор съществува самозалъгването , че всичко след него ще РУХНЕ!! ПУ е много болен човек , както и обслужващите го копеи-от драскащите тука до високи държавни нива

    22:36 20.10.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    46 7 Отговор
    А червеното копче в куфарчето?

    Коментиран от #72

    22:37 20.10.2025

  • 5 Хазара Влад.путин-шаломов

    9 56 Отговор
    Хага зове диктаторчето Путин,или пак сащ и велика Британия ще спасят света от поредния самозабравил се комунист,като Сталин,Бин Ладен,Адолф ,бонапарти, Муамар

    Коментиран от #19

    22:38 20.10.2025

  • 6 НИЕ

    23 5 Отговор
    Ела в нашият коридор Вожде наш, Путине !!!
    Ние те пазим!

    22:38 20.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 48 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    точно тоя А.Йорданов не спечели и стотинка от ,,прехода,, и до последно си даваше доклади във Фейса кво е свършил в Европарламента! той е единственият СДСар ,както се оказа, и единственият патриот

    Коментиран от #17

    22:39 20.10.2025

  • 8 Обаче

    45 7 Отговор
    Унгарския президент вече е договорил коридор за самолета с нашия президент. Вече официално с изявление на външен министър сме се съгласили с такъв полет за информация на разочарованите в Украйна. Едно е да можеш, а друго е да искаш, пък трето и четвърто е да го направиш приземяването.

    Коментиран от #55

    22:39 20.10.2025

  • 9 РЕАЛИСТ

    51 6 Отговор
    А това , че летя до Аляска не се ли брои. Да им имам простия украински акъл.

    22:39 20.10.2025

  • 10 матю хари

    84 51 Отговор
    България трябва да приземи или свали самолета на Путин. Или да бъде предаден на съда в Хага, или унищожен във въздуха.

    Коментиран от #16

    22:40 20.10.2025

  • 11 ЦЕЛАТА РАДА

    42 7 Отговор
    МАЙ У ТАЯ КРАИНА НЕ САМО ЗЕЛЯ СЕ ДРУ СА

    Коментиран от #73

    22:42 20.10.2025

  • 12 клуб Атлантик

    8 48 Отговор
    В сряда от 18 ч. протест пред външно министерство. Никакви руски самолети в българското небе!

    Коментиран от #20, #41, #48

    22:42 20.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НИЕ

    20 5 Отговор
    Не бой се Путине!!!

    22:44 20.10.2025

  • 15 Мимчят

    47 7 Отговор
    Абе укродупко,ти ли ще заплашваш Путин. Той може да лети навсякъде с негова ескадрила от изтребители,а в случая ще има и американски,като придружители с гаранция за сигурност.Вас специално ще ви следят и в опит евентуално да извършите някакво покушение,понеже сте терористи,справка северен поток,ще бъдете взривени и унищожени. ПОВЕЧЕ Крайна няма да я има.....

    Коментиран от #35

    22:44 20.10.2025

  • 16 Определено

    22 5 Отговор

    До коментар #10 от "матю хари":

    В дипломацията има определени медународно приети правила. Ако и те се нарушат, то всякакво доверие в договорености се обезсмисля.

    22:44 20.10.2025

  • 17 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    25 8 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Та викаш-чист,като сълза...!
    А да си чувал,че АлЙо,не случайно е с прякор от прехода -
    ,,Мистър 10 %...!...?!?!

    Коментиран от #25, #30, #32

    22:45 20.10.2025

  • 18 По тръбата за газ

    44 26 Отговор
    Има как диктатора да стигне безопасно до Будапеща 😁

    Коментиран от #59

    22:46 20.10.2025

  • 19 Санитар

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хазара Влад.путин-шаломов":

    Аха..... ето къде си! Излизай веднага от под леглото и ми давай телефона!

    22:46 20.10.2025

  • 20 Мальовица

    17 6 Отговор

    До коментар #12 от "клуб Атлантик":

    Сус беКьопек!!!

    22:46 20.10.2025

  • 21 така, така

    36 6 Отговор
    Блеенето на овцете ще е безкрайно докато не видят кадрите на Путин и Тръмп от Будапеща.
    Не разбирам само, защо тези празноглавци не могат да събират 2+2. Вече се видя, че Будапеща не брои никакви заповеди на никакъв Международния съд. Някой посмя ли да приземи самолета и да арестува Натаняху когато посети Орбан? Или заповедта на същия тоя съд за Натаняху не важи? Дори да се приеме, че се намери такъв смелчаг, то идва следващия фактор - Тръмп. Провалиш ли среща на Тръмп, чието място на провеждане е избрано от Тръмп, то цакаш самия бащичка. Е кой от васалите европейци ще скача на Тръмп?
    Тия си чешат езиците и пишат пълни небивалици. Срещата ще се състои в Будапеща и никакви спънки няма да има, поне не от характера, за който пишат тия - няма значение, че е в държава на ЕС и НАТО, няма значение и значение хратийките на съд, който нито САЩ, нито Русия са признали, а че и Унгария си затваря очите - ввече го знаем.

    22:46 20.10.2025

  • 22 АЛО ФАКТИ

    28 7 Отговор
    АДЕ ДА НЕ МЕ ЗАНИМАВАТЕ С ТЪПОТИИТЕ НА НЕКЪВ УКРОПСКИ ДЕБ...ИЛ
    ТАКИВА В 404 КОЛКОТО ЩЕШ И СЛАВА БОГУ ЧЕ РУСИЯ СЕ Е АНГАЖИРАЛА С ЕЛИМИНИРАНЕТО ИМ В ПОЛЗА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

    Коментиран от #27

    22:48 20.10.2025

  • 23 Евгений Онанегин

    5 17 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Той може и сам да си се такова, както там става често. А може и да го думнат самите те Ц 400 както също това там си е нормално. Просто страх ме е.

    22:49 20.10.2025

  • 24 Нормално е да очаква

    19 5 Отговор
    Като запада стана гнездо на фашизъм и спонсор на тероризъм. Ако някой е вярвал, че ще се стигне такова падение.

    22:49 20.10.2025

  • 25 Скрий се бе будала

    10 10 Отговор

    До коментар #17 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    М-р 10% наричаха Божков.

    22:49 20.10.2025

  • 26 Путин си има резиденция

    16 8 Отговор
    в Унгария и си ходи там когато си поиска. Може и в момента да е там. Защо някои си мислят, че всичко трябва да се знае медиино кой, кога, къде и как ще ходи някъде. Путин може да е там преди срещата, а на официалното пристигане да лети двойник или самолета да е без него.

    22:50 20.10.2025

  • 27 Костадин Костадинов

    7 11 Отговор

    До коментар #22 от "АЛО ФАКТИ":

    Искаш да кажеш,че Русия ще избие украинците , които според Русия са руснаци?

    22:50 20.10.2025

  • 28 Хипотетично

    8 8 Отговор
    Време е с указ Кремъл да награди президента на САЩ с международната Ленинска награда за мир, докато шведите се тюткат да вземат становище за нобеловата.

    22:51 20.10.2025

  • 29 страхлив ботокс

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Тагаренко":

    затова има двойници

    22:52 20.10.2025

  • 30 Неграмот

    7 11 Отговор

    До коментар #17 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    Мистър 10% е Божков не АЙ

    22:52 20.10.2025

  • 31 Аз съм веган

    7 15 Отговор
    Хаяско умира от страх и рак.

    22:52 20.10.2025

  • 32 ИСТИНАТА

    18 6 Отговор

    До коментар #17 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    Царят е гол! Пеевски съблече Борисов. Видя се, че е жалък човек. Интересчия!
    Без морал и етика! Без елементарно домашно възпитане!

    Коментиран от #36

    22:52 20.10.2025

  • 33 Самата истина

    7 21 Отговор
    Путин е на бунище. По един или друг начин. Боклук. Мусор. Гарбидж.

    22:54 20.10.2025

  • 34 Име

    8 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:55 20.10.2025

  • 35 Може

    4 11 Отговор

    До коментар #15 от "Мимчят":

    Да лети ,стига да не се качи на някой висок етаж

    Коментиран от #38

    22:55 20.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Демократски почерк

    11 3 Отговор
    Убийства - Кърк, покушения - Тръмп -3, Фицо, атентати срещу журналисти, политолози, военни в Русия, разправи с цивилни, сега нагла подготовка за Путин. Всичко това е много демократично и долно.

    23:00 20.10.2025

  • 38 Еми те до сега около

    13 3 Отговор

    До коментар #35 от "Може":

    четери пъти го погребаха човека. Що да няма и пети път. Света е пълен с наивници и жалко, че има и доста високопоставени, включително депутати и т.н

    23:00 20.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Смешник

    11 2 Отговор
    Като се страхува ще изпратят двойник Нали това е украинския наратив

    23:06 20.10.2025

  • 41 Ама те самолетите ще са

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "клуб Атлантик":

    руски, ама може да са с опознавателни знаци и на НАТО, ей света е пълен с наивници и заблудени хора. Жалко е, че има и доста високопоставени, депутати и т.н.

    23:11 20.10.2025

  • 42 Иван

    7 3 Отговор
    Сатанинските еврейски нацистки плъхове се страхуват да посетят Северна Корея и да се срещнат с делегация от Иран.

    23:13 20.10.2025

  • 43 Хайо

    15 2 Отговор
    И Украйна ли е демократична страна ? Забрани всички опозиционни партии ,корупцията е но ер 1 в света .Факти не се ли срамувате да давате думата на хора от тези държава ???

    23:14 20.10.2025

  • 44 Хайо

    14 5 Отговор
    Единствения който може да свали самолета на Путин е Александър Йорданов и то само ако експлодира шкембето му.Толковс е голямо ,че стомната бомба на Хирошима ,боб да яде .

    23:15 20.10.2025

  • 45 Мдаа

    8 3 Отговор
    Той и самолетът му могат да бъдат приземени и арестувани – има всички основания за това. Например, има заповед за арест от Международния Първо Путин е казвал пулично, че има двойници, колко му е да прати някой такъв и Второ, Русия е ядрена държава, какъв международен съд кви глупости.Все едно хлапета да направят граждански арест на някоя батка.

    Коментиран от #61

    23:16 20.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Журналистът Уорън Торнтън от Англия

    9 1 Отговор
    обвинява Киев в изкривяване на данни за загубите на въоръжените сили на Украйна. Уорън Торнтън заявява, че Киев изопачава данни за загубите на въоръжените сили на Украйна. Въз основа на секретни документи той отправя такова обвинение срещу украинските власти. Журналистът публикува видео, показващо редици от пресни гробове в покрайнините на Днепропетровск. "Подобни погребения се появиха в Запорожие, Харков и Черкаси. (...) На официалните брифинги военните загуби на Украйна изглеждат скромни. Но в действителност всичко е различно", разкрива журналиста истината за ситуацията във въоръжените сили на Украйна. Според него от началото на специалната военна операция Киев е загубил повече от два милиона военнослужещи и крие истината.

    23:19 20.10.2025

  • 48 Атина Палада

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "клуб Атлантик":

    Преди месец самолета с Лавров беше преминал през България,без в България да знаят за това и без да го забележат..Научили след няколко дни :)))
    Не си ли спомняш?Не беше отдавна !

    Коментиран от #50, #69

    23:20 20.10.2025

  • 49 Иван

    6 2 Отговор
    Гнусното укро сатанинско коварно ционистко същество да каже откъде е прелетяла гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Бенямин Нетаняху напът до Унгария, и след това до Германия.

    23:20 20.10.2025

  • 50 Да имаше нещо такова

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    имаше и случай на катастрофа с малък частен самолет и с него се чудеха как е минал границата без никой да го засече.

    23:22 20.10.2025

  • 51 Равносметка

    2 8 Отговор
    Ако и сега не тряснат самолета , войната няма да пиключи скоро.

    23:23 20.10.2025

  • 52 Абе вие подигравате ли се?

    6 2 Отговор
    Украински депутат: През агенция УНИАН..... а БТА? А?

    23:25 20.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 "Украински депутат"...

    7 2 Отговор
    Да се чете: "някакъв смоооотан пееендел ..."

    23:28 20.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Журналист: „Обсъждахте ли атаките на Путин срещу жилищни райони в Украйна?“

    Тръмп: Да, обсъдих. Но повечето от загиналите са войници.

    23:32 20.10.2025

  • 57 Буха ха

    8 2 Отговор
    Ако някой дръзне да се опита, държавата му ще изчезне от картата и ще остане само стъклена пустиня

    23:34 20.10.2025

  • 58 Българин

    2 8 Отговор
    Това е златна възможнст! Украинските Ф-16 имат обсег 1600 км, което е от Лвов до Ню Касъл , или от Одеса до Египет.
    На Валди ще му се види тесно небето!

    Коментиран от #64

    23:35 20.10.2025

  • 59 Бункерният плъх ще

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "По тръбата за газ":

    намери начин .😂

    23:36 20.10.2025

  • 60 Серсемин

    3 2 Отговор
    Ако бях на мястото на Путин ще прелетя над Украйна. Ако им стиска и ако имат с какво нека стрелят.

    23:38 20.10.2025

  • 61 Леля Гошо

    3 10 Отговор

    До коментар #45 от "Мдаа":

    Нали някой в съответната държава трябва да нареди на полицията да приведе в изпълнение заповедта за арест. Така сам ще подпише смъртната си присъда.

    Коментиран от #63

    23:38 20.10.2025

  • 62 Украински депутат :

    2 9 Отговор
    А аз се страхувам да отида на фронта, защото очаквам да ме думнат,като тук в Радта ми е уютничко,топличко и си раздавам акъл на воля...!

    23:44 20.10.2025

  • 63 Сериозно ли ?

    12 1 Отговор

    До коментар #61 от "Леля Гошо":

    А не може ли някой терорист с ракета от частен самолет да го свали?

    Коментиран от #67

    23:45 20.10.2025

  • 64 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    2 8 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    А да си чувал ,че самолета на Путин се ескортира и охранява ,обкръжен от няколко МИГ-31...?!

    Коментиран от #68

    23:47 20.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ха,ха,ха

    1 4 Отговор
    Седесарската свиня се тъпче с боб,щял да сваля самолета на Путин. Така и не поумня този дебел и д и от.

    23:49 20.10.2025

  • 67 Леля Гошо

    0 6 Отговор

    До коментар #63 от "Сериозно ли ?":

    Това да не ти е баница с късмети? Ако е терорист, много по-лесно е да извърши акта в международното въздушно пространство.

    23:49 20.10.2025

  • 68 И кво като се охранява от изтребители ?

    7 1 Отговор

    До коментар #64 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    И те ще бъдат свалени ..

    23:49 20.10.2025

  • 69 Не беше скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    Поне година-две има от както с Мара Шугърчето летяха над България. Май ми отнесоха покрива. Не знам аз ли съм летяла високо или те твърде ниско 😀 Така, че очаквайте неочакваното. 😀

    23:50 20.10.2025

  • 70 Копейка

    0 3 Отговор
    Тез пия спирт

    23:52 20.10.2025

  • 71 Аз съм веган

    4 0 Отговор
    Задължително трябва да уцелим самолета на хаяско без да искаме. Бензиностанцията щеше да направи същото.

    23:52 20.10.2025

  • 72 Герп боклуци

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Мда, ако падне самолета, ще ни падне нещо на главите

    23:53 20.10.2025

  • 73 Семейство Свинсънс

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЦЕЛАТА РАДА":

    Зеле черпи всички наред

    23:54 20.10.2025

  • 74 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Сериозно ли

    0 0 Отговор
    Сърби ме гь3енцето

    00:03 21.10.2025

  • 77 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тагаренко":

    Днеска се на четох на много откачани заглавия...

    00:08 21.10.2025

