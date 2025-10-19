Украйна порази голям завод за преработка на газ в Русия

Украински дронове поразиха тази нощ голям завод за преработка на газ в Оренбургска област, в Южна Русия, предизвиквайки пожар, съобщиха губернаторът на областта Евгений Солнцев и украинската армия, цитирани от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Оренбургският газопреработвателен завод, управляван от държавния газов гигант "Газпром" и разположен в едноименната област близо до границата с Казахстан, е част от производствен и преработвателен комплекс, който е едно от най-големите съоръжения от този вид в света, с годишен капацитет от 45 млрд. кубически метра газ годишно.
Според губернатора Солнцев, ударите с дронове са подпалили цех в завода и са повредили част от него. Солнцев добави, че няма жертви. Генералният щаб на Украйна посочи днес в изявление, че в завода в Оренбургска област е избухнал "голям пожар" и че една от неговите газопреработвателни и пречиствателни инсталации е повредена.
В същото изявление се твърди, че отделен удар с дронове е поразил руската рафинерия в Новокуйбишевск, в съседната на Оренбургска област – Самарска област, предизвиквайки пожар и повреждайки основните ѝ преработвателни съоръжения.
Съоръжението в Новокуйбишевск, експлоатирано от руския газов гигант "Роснефт", има годишен капацитет от 4,9 млн. тона петрол и произвежда над 20 вида петролни продукти. Руските власти засега не потвърждават официално твърденията на Украйна и не коментират съобщенията за щети.
Руското Министерство на отбраната посочи тази сутрин в изявление, че през нощта неговите сили за противовъздушна отбрана са свалили 45 украински дрона, включително един над Оренбургска, 12 над Самарска, и 11 над съседната Саратовска област.
Министерството на енергетиката на Казахстан допълва, че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато и продължава в нормален режим, без ограничения. Въпросите, свързани с преработката на карачаганакския газ и евентуалното отражение върху нефтодобива (в находището също се добива и петрол), се обсъждат в момента съвместно с операторите и добивните компании. Оценка на потенциалните загуби и последващи действия ще бъдат съобщени допълнително. Министерството на енергетиката на Казахстан заяви, че поддържа постоянна комуникация с руската страна и операторите на находището, като следи ситуацията отблизо.
