Украйна порази голям завод за преработка на газ в Русия
Украйна порази голям завод за преработка на газ в Русия

19 Октомври, 2025 16:07 1 573 97

Министерството на енергетиката на Казахстан обяви, че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато

Украйна порази голям завод за преработка на газ в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински дронове поразиха тази нощ голям завод за преработка на газ в Оренбургска област, в Южна Русия, предизвиквайки пожар, съобщиха губернаторът на областта Евгений Солнцев и украинската армия, цитирани от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Оренбургският газопреработвателен завод, управляван от държавния газов гигант "Газпром" и разположен в едноименната област близо до границата с Казахстан, е част от производствен и преработвателен комплекс, който е едно от най-големите съоръжения от този вид в света, с годишен капацитет от 45 млрд. кубически метра газ годишно.

Според губернатора Солнцев, ударите с дронове са подпалили цех в завода и са повредили част от него. Солнцев добави, че няма жертви. Генералният щаб на Украйна посочи днес в изявление, че в завода в Оренбургска област е избухнал "голям пожар" и че една от неговите газопреработвателни и пречиствателни инсталации е повредена.

В същото изявление се твърди, че отделен удар с дронове е поразил руската рафинерия в Новокуйбишевск, в съседната на Оренбургска област – Самарска област, предизвиквайки пожар и повреждайки основните ѝ преработвателни съоръжения.

Съоръжението в Новокуйбишевск, експлоатирано от руския газов гигант "Роснефт", има годишен капацитет от 4,9 млн. тона петрол и произвежда над 20 вида петролни продукти. Руските власти засега не потвърждават официално твърденията на Украйна и не коментират съобщенията за щети.

Руското Министерство на отбраната посочи тази сутрин в изявление, че през нощта неговите сили за противовъздушна отбрана са свалили 45 украински дрона, включително един над Оренбургска, 12 над Самарска, и 11 над съседната Саратовска област.

Министерството на енергетиката на Казахстан допълва, че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато и продължава в нормален режим, без ограничения. Въпросите, свързани с преработката на карачаганакския газ и евентуалното отражение върху нефтодобива (в находището също се добива и петрол), се обсъждат в момента съвместно с операторите и добивните компании. Оценка на потенциалните загуби и последващи действия ще бъдат съобщени допълнително. Министерството на енергетиката на Казахстан заяви, че поддържа постоянна комуникация с руската страна и операторите на находището, като следи ситуацията отблизо.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    37 21 Отговор
    1878 - пра дядо посреща руснаците с леб и соль
    1945 - дядо посреща руснаците с леб и соль
    2026 - сега е мой ред

    Коментиран от #17, #71, #75

    16:08 19.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 матю хари

    20 42 Отговор
    Русия я чака студена и гладна зима.

    Коментиран от #47, #62

    16:08 19.10.2025

  • 5 Путин

    18 19 Отговор
    Няма значение това. Важното е че съм... "многоходов".

    16:08 19.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 баба вуна

    17 25 Отговор
    Какво стана с доктрината на Русия, че дори на неядрена атака по нейна територия, ще се отговаря с ядрен удар? Не струва и хартията, на която това е написано.

    Коментиран от #12

    16:09 19.10.2025

  • 8 Либерал

    19 19 Отговор
    Дано не махнат охлюва Пуслер, за да си довърши докрай многоходоворо дело.

    Коментиран от #23

    16:10 19.10.2025

  • 9 гост

    14 15 Отговор
    Молодци...так надо...

    16:10 19.10.2025

  • 10 22222

    22 27 Отговор
    Кат Русия няма втора,
    тъй нещастна на света.
    Тя е символ на позора,
    и на некадърността.

    16:10 19.10.2025

  • 11 Какъв е тоя руски народ бе?

    16 21 Отговор
    4 години безмълвно наблюдават как избиват украинците?
    Крепостници!

    16:11 19.10.2025

  • 12 Путин

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "баба вуна":

    Западът не дава.

    16:11 19.10.2025

  • 13 Буда

    26 13 Отговор
    Що не преброите и напишете колко енергиини източника на смъркача са занулени ?

    16:12 19.10.2025

  • 14 Русия губи азиатските си територии

    13 25 Отговор
    Китай вече с бърз темп отнема задния двор на Руската федерация. Чрез икономическа експанзия, Пекин отрязва Москва от Централна Азия, която векове наред е на първо място под руско влияние, обобщава автор на британското издание The Telegraph.
    През миналата, 2024 година, търговският обмен на Китай с Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан вече е надхвърлил 94,8 млрд. долара. За сравенение, този на Русия с въпросните 4 бивши съветски републики, е двойно по-малък - 45 млрд. долара. Обратът настъпи през 2023 година - а преди 25 години, т.е. когато Владимир Путин дойде на власт в Русия, руският търговски обмен с региона беше 5 пъти по-голям, отколкото този на Китай.

    Коментиран от #18

    16:13 19.10.2025

  • 15 оня с коня

    21 30 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #20, #86

    16:13 19.10.2025

  • 16 Хахахаха

    17 11 Отговор
    Не пишете глупости. Не Украйна е поразила, а раша е свалила дрона със завода!

    16:13 19.10.2025

  • 17 Последния Софиянец

    10 13 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    кофа вазелин ще ти трябва не сол

    16:13 19.10.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 12 Отговор

    До коментар #14 от "Русия губи азиатските си територии":

    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    16:14 19.10.2025

  • 19 Глас от бункера 😂

    13 12 Отговор
    Всичко е по план... 🤔😭

    16:14 19.10.2025

  • 20 Буда

    15 14 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    от толкова юмруци нито ток нито бензин в блатата, копе

    Коментиран от #26

    16:15 19.10.2025

  • 21 Де била Тръмп

    15 6 Отговор
    Европа вече има 2 врагове - Русия и Америка!

    Коментиран от #61

    16:15 19.10.2025

  • 22 Нда

    7 1 Отговор
    Частните фирми не могат да се опазят и след това, вероятно ще преминат в държавна собственост.

    16:16 19.10.2025

  • 23 Тръм

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Либерал":

    Нищо няма да им дам на нацистите …. Байрактарите да плашат , после като издадат багажа напълно ще ги прилапам да се трудят за мен …

    16:16 19.10.2025

  • 24 Руси Филев

    13 9 Отговор
    Всяка неделя,умишлено пускате лоши новини,да ни провалите уикенда!

    Коментиран от #28

    16:16 19.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Минувач

    16 12 Отговор

    До коментар #20 от "Буда":

    След удара нацистите пак спаха у метрото е Kiiw а тока не се знае кога ще го пуснат ….. и 240.000 дезертираха от армията … що ли ?

    Коментиран от #30

    16:20 19.10.2025

  • 27 Анализатор

    15 18 Отговор
    Поздравления за храбрата украинска армия!
    Напред до пълен разгром на фашистка пРоссия!
    До последния фашист!
    А руската газ гори особе
    Но красиво!!!

    Коментиран от #46, #69

    16:20 19.10.2025

  • 28 Минувач

    10 16 Отговор

    До коментар #24 от "Руси Филев":

    Как ще е лоша, супер новина, магучая катери към дъното при крайцера!

    Коментиран от #31

    16:21 19.10.2025

  • 29 Буда

    14 4 Отговор
    Тръмп що не му даде ракети на смърко ?

    16:22 19.10.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 12 Отговор

    До коментар #26 от "Минувач":

    А кой загрузва ватата тогава, обясни ни, за 4 години над милион при кабзон и още толкова в колички без крайници, а още сте в Бахмут, който готвача го заграби преди повече от 2 години‼️

    Коментиран от #35

    16:23 19.10.2025

  • 31 Буда

    12 7 Отговор

    До коментар #28 от "Минувач":

    Смъркача и той се катери към полската бразда вече му набиват канчето да напусне Донбас янките … то и без тях пак е отекъл ..

    Коментиран от #34

    16:24 19.10.2025

  • 32 Митро Фанов

    5 6 Отговор
    Атина,днес взе почивен ден !

    16:25 19.10.2025

  • 33 Запада ще помага на Украйна

    4 9 Отговор
    Докато има американски и арабски нефт и газ
    После ще върне олигарсите на власт за да гепят мините със скъпоценни камъни и метали

    Коментиран от #37

    16:27 19.10.2025

  • 34 Атина Палада

    4 10 Отговор

    До коментар #31 от "Буда":

    Е що му се молят да напуска, ватите що не го освободят, 11 години мъчат и не могат, глуповата орко!

    Коментиран от #40

    16:27 19.10.2025

  • 35 Буда

    14 8 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Що ти не обясниш как наркоманчето загуби геройски 30% територии и осем милиона урки се покриха зад границата в последните три години ? Факти !

    Коментиран от #64

    16:27 19.10.2025

  • 36 Анонимен

    7 1 Отговор
    Тази война трябва да спре. Това е безрасъдно.

    16:28 19.10.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    8 12 Отговор

    До коментар #33 от "Запада ще помага на Украйна":

    Важното е, че за купейките и пияните господари пак ще е средния❗

    Коментиран от #50

    16:28 19.10.2025

  • 38 Българин...

    11 4 Отговор
    И после питат и недоволстват!! Защо ме биеш??

    16:29 19.10.2025

  • 39 3.14К

    12 3 Отговор
    И 10 пъти да я напишете тази новина, заводът в Оренбург е уцелен веднъж.

    16:29 19.10.2025

  • 40 Минувач

    10 4 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Смъркача е бита карта , отлита с двеста !

    Коментиран от #43

    16:29 19.10.2025

  • 41 Анонимен

    5 9 Отговор
    Но без да се унищожи калния халифат и ботокса не висне от башнята няма как да стане!

    16:29 19.10.2025

  • 42 Захарова

    3 6 Отговор
    Не е вярно,не е голям !

    16:30 19.10.2025

  • 43 3.14К

    5 9 Отговор

    До коментар #40 от "Минувач":

    това го повтаряте 4та година, а през това прати при кабзон милион вати

    Коментиран от #57

    16:30 19.10.2025

  • 44 Рублевка

    13 3 Отговор
    Можете ли да ни информирате, какви обекти е поразила Русия? Или са прекалено много за да се поместят в една статия?

    Коментиран от #51

    16:30 19.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ха-ха-ха

    12 4 Отговор

    До коментар #27 от "Анализатор":

    Много ти са объркани представите. Украинците издигнаха за национални герои фашистки и нациски извърши до национални герои пък обвиняваш Русия в това.

    Коментиран от #65

    16:30 19.10.2025

  • 47 БАРС

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    ТИ ГЛЕДАЙ В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ НАСТЪПИ ГЛАД,А РОСИЯ Е БИЛА МОЩНА държава и от ГЛАД НЯМА да УМРЕ И ЩЕ СИ ОСТАНЕ МОЩНА.

    Коментиран от #83

    16:31 19.10.2025

  • 48 В Хага

    1 9 Отговор
    на площада монтират бесило с две примки !

    16:31 19.10.2025

  • 49 Сатана Z

    14 4 Отговор
    Завод се строи ,ама мъжкото население на укрия се топи и няма кой да им е б е жените.

    Коментиран от #58, #63

    16:31 19.10.2025

  • 50 Буда

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Важното е панелените фашаги да маат шкембе и бира ежедневно и да не прекаляват с философските си фантазии … рупайте бре !

    Коментиран от #85

    16:31 19.10.2025

  • 51 Детска градина

    3 6 Отговор

    До коментар #44 от "Рублевка":

    и няколко пенсионерски клуба!

    16:32 19.10.2025

  • 52 хахаха

    5 7 Отговор
    ще си унищожат взаимно енергийните структури и после ще купуват и те от сащ ако могат

    16:32 19.10.2025

  • 53 Раша

    14 3 Отговор
    Този завод с един дронняма как да съсипеш!
    Той по дължина е над 60км.
    Укрите просто лъжат как-то винаги!

    16:32 19.10.2025

  • 54 мнение

    9 5 Отговор
    Уау , много лоши тия укри , бе , все поразяват , а все поразени стават . И държавицата им е на изчезване ...

    16:33 19.10.2025

  • 55 9689

    7 4 Отговор
    Писачи,не се радвайте.Ще има отговор.

    16:34 19.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Минувач

    8 5 Отговор

    До коментар #43 от "3.14К":

    Четвърта година русите мачкат нацистите като МАЧЕ у дирек и им взеха богатите земи к залежи - факт !

    16:34 19.10.2025

  • 58 хахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Сатана Z":

    е как няма кой съюзниците и партньотите за какво са, ще помагат

    16:34 19.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пусин

    1 5 Отговор
    Не знам какво не е наред, но котката ми само мяука, това ме побърква. Когато я докосна, тя започва да мърка възхитително, но наистина мисля, че топлото мляко прави чудеса.

    Коментиран от #66

    16:35 19.10.2025

  • 61 Ха-ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Де била Тръмп":

    Европа винаги е имала само един враг - Англия. От векове.

    16:37 19.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Путин гол до кръста на пони

    2 7 Отговор

    До коментар #49 от "Сатана Z":

    Сатаната...то щото нашто мъжко населенисе множи. Украинките, много си загрижен...а за чебурашките няма ли пролееш една сълза? Задунайц!

    16:37 19.10.2025

  • 64 ФАКТ

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "Буда":

    Няма още и 20%. Почва 5та година мега излагация. Руските републики не можете да превземете многоходовите

    16:37 19.10.2025

  • 65 Анализатор

    5 8 Отговор

    До коментар #46 от "Ха-ха-ха":

    Ами по-голям фашист от Путлер няма, както и неговата управляваща фашистка клика!
    Имат си ГЕСТАПО,SS, SD, имат си Гьоринг, Гьобелс и д-р Менгеле...
    Остава Путлер да вземе хапчето накрая, ама е страхливо джудже...

    16:38 19.10.2025

  • 66 село мое ,

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Пусин":

    Прибирай се бързо , че те издирват за хаповете - пак не си ги взел навреме !

    16:38 19.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Путин гол до кръста на пони

    4 5 Отговор

    До коментар #59 от "ганев":

    БРАВО, ГАНЕФ! ВДИГНЕТЕ МУ ЗАПЛАТАТА! ЧЕЛАВЕКА СЕ НАПЪВА САМО С ГЛАВНИ БУКВЪЙ, ЗАСЛУЖАВА!

    Коментиран от #72

    16:39 19.10.2025

  • 69 Рублевка

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Анализатор":

    Бандеровците са извършили най-гнусните престъпления през ВСВ, като са отвратили дори есесовците! Масови убийства на евреи, поляци, белоруси и руснаци. Полицаи в наказателните отряди и жандармерията на окупираните от Германия територии, палачи в лагерите на смъртта и крематориумите...
    Тези престъпници Украйна обяви за национални герои! Бандеровски орди нападнаха мирното население в Донбас и Одеса. За да спре геноцида Владимир Владимирович Путин изпрати ограничен контингент от 600 хиляди доброволци срещу милионната бандеровска орда! Но Украйна не престава да напада мирното население с ракети и дронове. Затова Русия е принудена да отблъсне ордите терористи на достатъчно разстояние.

    Коментиран от #74

    16:42 19.10.2025

  • 70 Путин гол до кръста на пони

    3 4 Отговор
    Еееее...много нерви за нищо. Гръмнала една рафинерия и газ станция. Чудо голямо!

    16:43 19.10.2025

  • 71 55555

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Това значи само едно-целия род сте к...и.

    16:44 19.10.2025

  • 72 ганев

    6 2 Отговор

    До коментар #68 от "Путин гол до кръста на пони":

    КОГАТО..ПОРАСНЕШ...И СТАНЕШ.....ФАКТОР...И СИ ПЛАТИШ...ЛИЦЕНЗА ...И ТИ ЩЕ ПИШЕШ С ГЛАВНИ БУКВИ

    Коментиран от #80

    16:44 19.10.2025

  • 73 Садам

    0 4 Отговор
    Кой е следващия?

    16:44 19.10.2025

  • 74 Путин гол до кръста на пони

    2 9 Отговор

    До коментар #69 от "Рублевка":

    Аз като историк да се изкажа и да подкрепя таваришшш рублевка. Есесовците наистина се отвратили от бандеровците, когато бандеровците бастисали неустановено количество есесовци.

    Коментиран от #79

    16:45 19.10.2025

  • 75 2026-та

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Сега у москва ще посрещат Украинците със Хляб и Сол

    16:45 19.10.2025

  • 76 пешо

    5 0 Отговор
    има ли още за поразяване , колко сте жалки и лъжливи

    16:46 19.10.2025

  • 77 Дааа

    1 7 Отговор
    Укрите така и не разбраха ,трябва да се бомбят заводите за водка ,руснака може без всичко но не и без водка

    Коментиран от #82

    16:46 19.10.2025

  • 78 На къде ни насочвате

    4 0 Отговор
    Дроновете от Казахстан ли са пуснати? Какво общо има Казахстан с нефтопреработвателен завод в Южна Русия? Нефтопреработване и газоснабдяване са различни технологични процеси.

    16:47 19.10.2025

  • 79 оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #74 от "Путин гол до кръста на пони":

    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    Коментиран от #81

    16:47 19.10.2025

  • 80 Путин гол до кръста на пони

    2 6 Отговор

    До коментар #72 от "ганев":

    Е, ПОРАСТНАХ И СИ НЕ ПЛАТИХ ЛИЦЕНЗА, ЩОТО ТОЗИ ЛИЦЕНЗ Е МОЙ, НА МЕНЕ МИ, ИМПЕРАТОРЪТ НА СССР И ЗАДУНАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ. И си ПИША КАТО си Искам!

    Коментиран от #93

    16:48 19.10.2025

  • 81 Путин гол до кръста на пони

    3 5 Отговор

    До коментар #79 от "оня с коня":

    До Коня: Който ви освободи, той ще ви пороби! Васил Иванов Кунчев - Левски, продаден от задунайци!

    Коментиран от #91, #92

    16:50 19.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ко Не

    0 4 Отговор

    До коментар #47 от "БАРС":

    Куга? Хахахахахахахахахахахахаха .. Абе аланкоолу ти добре ли си ?

    16:52 19.10.2025

  • 84 Путин гол до кръста на пони

    1 5 Отговор
    Медведев, един задунаец ни та ко ва родителката! Ще бонбят заводите за водка. Умираме!

    16:52 19.10.2025

  • 85 Сатана Z

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "Буда":

    ккупейката няма как да има шкембе, вечно гладни бродят по бунищата, тьота не дава денги вече, нема!

    16:53 19.10.2025

  • 86 Мощни руски 💩💩💩 ядеш

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Да ти е сладко😂

    Коментиран от #90

    16:54 19.10.2025

  • 87 Путин гол до кръста на пони

    4 5 Отговор
    Медведев....и ко праим ние сега? Ще седим нощем в бункера и ще залагаме коя рафинерия ще думнат? Вземи се в ръце!

    16:54 19.10.2025

  • 88 Страхотна новина

    4 4 Отговор
    Украинците демонстират на целия свалят как се бори руския фашизъм, евфеминистично прикриван от Кремъл под израза "руский мир"!

    16:56 19.10.2025

  • 89 Путин гол до кръста на пони

    4 4 Отговор
    Някъде прочетох едно заглавие, че трансформаторна станция станала на кайма. Какво ще да рече това? Медведев?

    16:56 19.10.2025

  • 90 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Мощни руски 💩💩💩 ядеш":

    За това ми обещава денги тьота, нищо лично, даже не ми пука за ватата, дано да ги загрузят до крак, тъкмо ще има повече денги за нас!

    16:56 19.10.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Путин гол до кръста на пони":

    този цитат не е на левски лъжете постоянно евpогейовете

    17:01 19.10.2025

  • 93 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Путин гол до кръста на пони":

    Гледам от рано започваш да заработваш центови сребърници за ежедневната доза. Инфалция, цени, мъка, кафевото скъпо, лепилото и то... Да не си козяшки пapцал на хранилка на днешно време...

    Коментиран от #95

    17:01 19.10.2025

  • 94 Асен

    1 2 Отговор
    Рашистката кочина гори каква хубава новина в неделният ден.

    Коментиран от #97

    17:02 19.10.2025

  • 95 Удри!

    0 2 Отговор

    До коментар #93 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Удри копейката с лопата!

    17:03 19.10.2025

  • 96 ганев

    2 0 Отговор
    АЛООУ....СОРОСКИ ФАКТИ...АБЕ ТО И В ...С О Ц А....НЯМАШЕ ТАКАВА ...ЦЕНЗУРА....ЩЕ СЕ ВИДИМ В СЪДА....ПРИГОТВЕТЕ.....КИНТИТЕ

    17:03 19.10.2025

  • 97 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Асен":

    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    17:04 19.10.2025

