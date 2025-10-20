Манол Глишев: Георг Георгиев е предател и трябва да понесе наказание заради въздушния коридор на убиеца Путин

Външният министър на България Георг Георгиев е предател и трябва да понесе наказание. Това написа във Фейсбук Манол Глишев, коментирайки думите от днес на Георгиев, че "ако има искане, България ще даде въздушен коридор на руския президент Путин".

Пред БНР министърът на външните работи Георг Георгиев заяви, че България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп. Ето какво написа Глишев:

Още новини от Украйна

Помня Георг Георгиев от 2015, когато още беше само в младежкия ГЕРБ, а не външен министър. Тогава поради наивност членувах в Младежкия консервативен клуб - една изключително жалка форма на герберския комсомол, която скоро след това с радост (и скандал) напуснах. Германско-меркелската фондация "Конрад Аденауер" ни беше платила една кьорсофра на Боровец, за да си говорим с Георг и други мазници за политическо лидерство. Георг още тогава беше просто момче. После целуваше ръка на Борисов. Днес това момче е външен министър и предлага въздушен коридор на мръсния убиец - руския диктатор Путин - за среща с Тръмп в Унгария на корумпирания Орбан. Искам да припомня, че през 1999 тогавашният ни министър-председател Иван Костов ОТКАЗА въздушен коридор на руските сили към Косово.

Поведението на Георг (едно обикновено леке и хюмне, също като брата-консерватор Даниел Митов), на Борисов, на ГЕРБ и, разбира се, на Делян, е реплика на поведението на Орбан. Някога така се държаха германските канцлери Шрьодер и Меркел. Това е предателство към Европа, България, Украйна и човечността.

Не ме интересува ничие мнение. Георг е предател на страната ни. И трябва да понесе наказание. ГЕРБ са руски к*рви.