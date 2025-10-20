Манол Глишев: Георг Георгиев е предател и трябва да понесе наказание заради въздушния коридор на убиеца Путин

Външният министър на България Георг Георгиев е предател и трябва да понесе наказание. Това написа във Фейсбук Манол Глишев, коментирайки думите от днес на Георгиев, че "ако има искане, България ще даде въздушен коридор на руския президент Путин".
Пред БНР министърът на външните работи Георг Георгиев заяви, че България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп. Ето какво написа Глишев:
Помня Георг Георгиев от 2015, когато още беше само в младежкия ГЕРБ, а не външен министър. Тогава поради наивност членувах в Младежкия консервативен клуб - една изключително жалка форма на герберския комсомол, която скоро след това с радост (и скандал) напуснах. Германско-меркелската фондация "Конрад Аденауер" ни беше платила една кьорсофра на Боровец, за да си говорим с Георг и други мазници за политическо лидерство. Георг още тогава беше просто момче. После целуваше ръка на Борисов. Днес това момче е външен министър и предлага въздушен коридор на мръсния убиец - руския диктатор Путин - за среща с Тръмп в Унгария на корумпирания Орбан. Искам да припомня, че през 1999 тогавашният ни министър-председател Иван Костов ОТКАЗА въздушен коридор на руските сили към Косово.
Поведението на Георг (едно обикновено леке и хюмне, също като брата-консерватор Даниел Митов), на Борисов, на ГЕРБ и, разбира се, на Делян, е реплика на поведението на Орбан. Някога така се държаха германските канцлери Шрьодер и Меркел. Това е предателство към Европа, България, Украйна и човечността.
Не ме интересува ничие мнение. Георг е предател на страната ни. И трябва да понесе наказание. ГЕРБ са руски к*рви.
1 Плитък гроб за Манол Глишев
Коментиран от #25, #75
21:37 20.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
21:38 20.10.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21, #52
21:39 20.10.2025
4 Миризливецът Манол Глишев
Коментиран от #17
21:39 20.10.2025
5 Гост
21:39 20.10.2025
6 Манол Глишев
Коментиран от #15
21:40 20.10.2025
7 1488
тогаз русия ще победи украйна
21:40 20.10.2025
8 Софиянец
Ей, като прелита Путин над вас не гледайте нагоре, да не ви падне някое руско ... в устите 😂😂😂
21:41 20.10.2025
10 Да,бе
21:41 20.10.2025
11 БАЙ СТАВРИ
21:41 20.10.2025
13 Глишо Манолов
21:42 20.10.2025
14 Жълтопаветен мизерник
Коментиран от #32
21:42 20.10.2025
15 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #6 от "Манол Глишев":Но пък е правоверен евроатлантически хемороид с влажен поглед и напъхан вибратор с изтощени батерии.
21:43 20.10.2025
16 Архимандрисандрит Бибиян
21:44 20.10.2025
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Миризливецът Манол Глишев":Сивилов , джуджето ,по ли ти харесва? вие копеите само по джуджове си падате....мощна г е й задруга сте
Коментиран от #49
21:45 20.10.2025
18 различно мнение
21:45 20.10.2025
19 име
21:47 20.10.2025
20 не само ГЕРБ
21:47 20.10.2025
21 име
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И киевската хунта с бандерите си отива. При степан бандера.
Коментиран от #33
21:48 20.10.2025
22 Наблюдател
21:48 20.10.2025
23 Анонимен
21:49 20.10.2025
24 Амчи това означава
Така навремето България обявила война на цял свят ВСВ.
Ръкоплясканията в НС, а репарациите и бомбите за Българите.
После за причинилите убийства на българите имало Съд, наричал се Народен, от народ.
21:49 20.10.2025
25 Видьо Видев
До коментар #1 от "Плитък гроб за Манол Глишев":Царят е гол! Пеевски съблече Борисов. Видя се, че е жалък човек. Интересчия!
Без морал и етика! Без елементарно домашно възпитане!
21:50 20.10.2025
26 Евроджендър
21:51 20.10.2025
28 Е,бравос
Коментиран от #31
21:52 20.10.2025
29 Доктор
21:53 20.10.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
21:53 20.10.2025
31 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #28 от "Е,бравос":По мяза на Форест Гъмп само че по женствен.
21:54 20.10.2025
32 име
До коментар #14 от "Жълтопаветен мизерник":Аай, има, има! дайнов, инджев с м отпред, онзи дето е завършил керамика, ама разбира от всичко, стефан гaзблизов, николай слатински, ал.йорданов, който като посланник в Скопие е прекарал най-много време на тоалетната чиния... Всички тези са съвсем малка, но много противна и шизоидна част. И да не забравяме, деса-стоян ;)
21:55 20.10.2025
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #21 от "име":няма ли да се спрете вече с вашите простотии бе? детска градина ли сте , кво сте? бият се две братски СССР- республики ,и ми говорите че НАТО губи???????
Коментиран от #43
21:55 20.10.2025
34 аман от заблудени евроатлантици
При условие, че на тази среща може да се договори мир, защо според теб не трябва да разрешим прелитане на самолета?Или просто си скимтиш?
21:57 20.10.2025
35 Перо
21:59 20.10.2025
36 уфф
22:01 20.10.2025
38 А някой поиска ли коридор
22:02 20.10.2025
39 Така Така
22:02 20.10.2025
40 Путин
Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
Коментиран от #79
22:05 20.10.2025
41 Кит
22:06 20.10.2025
42 Др.Тодор Живков 🇧🇬
22:07 20.10.2025
43 име
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не се бият, тече операция по денацифициране на бандеристан.
Коментиран от #45
22:08 20.10.2025
44 Анонимен
22:10 20.10.2025
45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #43 от "име":аха...и как върви?
Коментиран от #53, #59
22:11 20.10.2025
46 А не бе
22:12 20.10.2025
48 Манол
22:12 20.10.2025
49 Анонимен
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Я кажи Зеля и Микрон колко са високи бе розов пеньоар?
22:14 20.10.2025
50 баба Дора
22:14 20.10.2025
51 Аз съм веган
22:15 20.10.2025
53 Анонимен
До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Деси пак ли те е била с чирпака
22:16 20.10.2025
54 на му го
22:18 20.10.2025
55 Мунчо
Коментиран от #67
22:18 20.10.2025
56 БАЙ ДИМЧО
22:18 20.10.2025
59 име
До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е, не чете ли днешната статия? Руснаците настъпват по целия фронт, ама бандерите удържат. Явно удържат да не се разбягат в паника ;)
22:21 20.10.2025
60 ЦИРК
Ако България не даде коридор на Путин да отиде до Унгария, друг ще го направи (И през Черна Гора - Сърбия е маршрут). Путин не отива в Унгария ей така отива понеже Тръмп настоява за да се договарят за някакъв мир в Европа. Ако това е предателство спрямо Европа значи авторът яко се е объркал и побъркал. А след като толкова много мрази Путин, авторът трябва да се радва че му се дава възможност за "реванш"... Да вземе да ходи в Унгария да раздава правосъдие - Ей ги там ще се съберат тримата му "любимци", и то на място където може да отиде още утре.
Хора които не могат да контролират злобата и яростта си, без грам емпатия, и със склоност към диктатура, не трябва да им се дава трибуна дори в жълти медии.
22:22 20.10.2025
61 Ама разбира се...!
Така,че въпросът дали БГ дава въздушен коридор,или не е абсолютно неуместен...!
Коментиран от #70
22:22 20.10.2025
62 чичи
22:24 20.10.2025
63 Вили Вуцов
22:26 20.10.2025
64 Манолчо,
Да ти припомня:
„Руският президент ще може да влезе в Европейския съюз без никакви проблеми“, съобщи Европейската комисия.
Това означава, че няма правни пречки двамата да влязат на територията на ЕС, включително за евентуална среща между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Будапеща.
Говорителката на Европейската комисия по външните работи и сигурността Анита Хипер заяви по време на ежедневен брифинг, че Путин и Лавров са обект на замразяване на активи, но санкционният режим не им забранява да пътуват.
22:26 20.10.2025
66 така ли
22:27 20.10.2025
68 Каунь
22:28 20.10.2025
69 Попето
22:28 20.10.2025
70 Ахъм
До коментар #61 от "Ама разбира се...!":Дедо Дончо ше се ядоса и ше ни спре седемдесетарските ръждясали музейни щайги за милиарди.
22:28 20.10.2025
71 стоян георгиев
22:29 20.10.2025
72 Гражданин на НРБ
22:29 20.10.2025
73 Мирен гражданин
22:29 20.10.2025
75 а за проруските
До коментар #1 от "Плитък гроб за Манол Глишев":нещастници никакво погребение. да гн--ият над земята!
Коментиран от #78
22:30 20.10.2025
77 нова
22:31 20.10.2025
78 Жълтопаветно Фламинго
До коментар #75 от "а за проруските":Аууууу ама що така с лошо бе сладък?
22:32 20.10.2025
79 защото
До коментар #40 от "Путин":50мегатона ! И е унищожило всичко в радиус от 500 километра , ударнатавълна е обоколила 3 пъти земята ! Къде ли би отишла нашата хубава България с нейните 450 километра от Изток до Запад
22:33 20.10.2025
80 Саде да попитам!
Но кой ли пък е тоя...Манол Глишев...?!
22:33 20.10.2025
81 нннн
22:33 20.10.2025
82 ХРИСТО
22:34 20.10.2025