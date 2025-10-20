Новини
Манол Глишев: Георг Георгиев е предател и трябва да понесе наказание заради въздушния коридор на убиеца Путин
  Тема: Украйна

Манол Глишев: Георг Георгиев е предател и трябва да понесе наказание заради въздушния коридор на убиеца Путин

20 Октомври, 2025 21:36

Искам да припомня, че през 1999 тогавашният ни министър-председател Иван Костов отказа въздушен коридор на руските сили, написа Глишев

Манол Глишев: Георг Георгиев е предател и трябва да понесе наказание заради въздушния коридор на убиеца Путин - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външният министър на България Георг Георгиев е предател и трябва да понесе наказание. Това написа във Фейсбук Манол Глишев, коментирайки думите от днес на Георгиев, че "ако има искане, България ще даде въздушен коридор на руския президент Путин".

Пред БНР министърът на външните работи Георг Георгиев заяви, че България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп. Ето какво написа Глишев:

Още новини от Украйна

Помня Георг Георгиев от 2015, когато още беше само в младежкия ГЕРБ, а не външен министър. Тогава поради наивност членувах в Младежкия консервативен клуб - една изключително жалка форма на герберския комсомол, която скоро след това с радост (и скандал) напуснах. Германско-меркелската фондация "Конрад Аденауер" ни беше платила една кьорсофра на Боровец, за да си говорим с Георг и други мазници за политическо лидерство. Георг още тогава беше просто момче. После целуваше ръка на Борисов. Днес това момче е външен министър и предлага въздушен коридор на мръсния убиец - руския диктатор Путин - за среща с Тръмп в Унгария на корумпирания Орбан. Искам да припомня, че през 1999 тогавашният ни министър-председател Иван Костов ОТКАЗА въздушен коридор на руските сили към Косово.

Поведението на Георг (едно обикновено леке и хюмне, също като брата-консерватор Даниел Митов), на Борисов, на ГЕРБ и, разбира се, на Делян, е реплика на поведението на Орбан. Някога така се държаха германските канцлери Шрьодер и Меркел. Това е предателство към Европа, България, Украйна и човечността.

Не ме интересува ничие мнение. Георг е предател на страната ни. И трябва да понесе наказание. ГЕРБ са руски к*рви.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 44 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плитък гроб за Манол Глишев

    69 13 Отговор
    До 9то коляно

    Коментиран от #25, #75

    21:37 20.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    51 9 Отговор
    МаНулчо се качва на Титаник и той.

    21:38 20.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 73 Отговор
    в случая Глишев е прав-клоуни като Тръмп и масови убийци като Путин си отиват рано или късно-но постъпките в тия смутни времена остават!

    Коментиран от #21, #52

    21:39 20.10.2025

  • 4 Миризливецът Манол Глишев

    63 9 Отговор
    Не се е къпал с месеци.

    Коментиран от #17

    21:39 20.10.2025

  • 5 Гост

    75 7 Отговор
    Допреди минута не знаех кой е Манол Глишев! Явно е имало причина!!!

    21:39 20.10.2025

  • 6 Манол Глишев

    59 7 Отговор
    Дори не е ходил в казармата и живее с майка си

    Коментиран от #15

    21:40 20.10.2025

  • 7 1488

    13 46 Отговор
    когато изплува крайцер масква
    тогаз русия ще победи украйна

    21:40 20.10.2025

  • 8 Софиянец

    52 8 Отговор
    Хихихи, евроатлантическите подметки се пукат от яд! 😂

    Ей, като прелита Путин над вас не гледайте нагоре, да не ви падне някое руско ... в устите 😂😂😂

    21:41 20.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да,бе

    41 1 Отговор
    Егати и дилемата да ти се наложи да избираш между георгчИту и глистевото...Два трупни червея и почти толкова интелигентни.

    21:41 20.10.2025

  • 11 БАЙ СТАВРИ

    49 5 Отговор
    ЕМИ ОЩЕ ПО ДОБРЕ ,РУСИЯ И ПУТИН ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА БИЯТ ТЕЗИ ФАШИСТИ БАНДЕРОВЦИ УКРИ НАЧЕЛО СЪС НАРКОМАНА ГАДНИЯТ ЗЕЛЕН ГУЩЕР ЗЕЛЕНСКИ..

    21:41 20.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Глишо Манолов

    47 5 Отговор
    Голяма каша е в кратуната на тоя човек, за електрошок е!

    21:42 20.10.2025

  • 14 Жълтопаветен мизерник

    42 3 Отговор
    Едва ли има по - жалък жълтопаветен лумпен от Манол Глишев

    Коментиран от #32

    21:42 20.10.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    34 2 Отговор

    До коментар #6 от "Манол Глишев":

    Но пък е правоверен евроатлантически хемороид с влажен поглед и напъхан вибратор с изтощени батерии.

    21:43 20.10.2025

  • 16 Архимандрисандрит Бибиян

    17 1 Отговор
    Ега, Жорж бил хюмине? Требе да я провериме таа уйдорма и не е ли верно че го туриме на Глишев у офсайда!

    21:44 20.10.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 21 Отговор

    До коментар #4 от "Миризливецът Манол Глишев":

    Сивилов , джуджето ,по ли ти харесва? вие копеите само по джуджове си падате....мощна г е й задруга сте

    Коментиран от #49

    21:45 20.10.2025

  • 18 различно мнение

    31 1 Отговор
    Има свобода на изказване на мнения , но такова самонадеяно мнение за външен министър с претенции на прокурор и съдия едновременно е неуместно. Впрочем за Манол Глишев едно друго мнение на друг общественик е: "известен столичен безделник, а не гражданин" по друг повод.

    21:45 20.10.2025

  • 19 име

    27 2 Отговор
    Айде, соpocнята изплиска лeгена, очаквам включване и от дайнов и инджев с м отпред.

    21:47 20.10.2025

  • 20 не само ГЕРБ

    4 6 Отговор
    но и ДПС-МВР-ново начало,са руски подложки.За това България е провалена държава и безинтересна дистинация за стратегически инвеститори.В ЕС тя няма никаква политическа тежест,а в глобалния свят,има дъжави,които не са и чували името и други,които я споменават с погнуса.

    21:47 20.10.2025

  • 21 име

    25 5 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И киевската хунта с бандерите си отива. При степан бандера.

    Коментиран от #33

    21:48 20.10.2025

  • 22 Наблюдател

    10 2 Отговор
    От евроатлантици като Баце и Пеевски - толкоз.

    21:48 20.10.2025

  • 23 Анонимен

    4 1 Отговор
    Кой?

    21:49 20.10.2025

  • 24 Амчи това означава

    28 4 Отговор
    да обяви едновременно война на Турция, Русия, Китай, Унгария и САЩ. Защото техни изтребители ще екскортират самолета на Путин и Лавров. Кой знае и колко още държави, които неофициално ще гарантират безопасност на руските самолети, предоставяне на разузнавателни и сателитни данни
    Така навремето България обявила война на цял свят ВСВ.
    Ръкоплясканията в НС, а репарациите и бомбите за Българите.
    После за причинилите убийства на българите имало Съд, наричал се Народен, от народ.

    21:49 20.10.2025

  • 25 Видьо Видев

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Плитък гроб за Манол Глишев":

    Царят е гол! Пеевски съблече Борисов. Видя се, че е жалък човек. Интересчия!
    Без морал и етика! Без елементарно домашно възпитане!

    21:50 20.10.2025

  • 26 Евроджендър

    25 1 Отговор
    Тоя глишев последно като го видях се лежеше пиян на една пейка в парка пред театъра и приличаше на клошар.

    21:51 20.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Е,бравос

    16 0 Отговор
    Парацетамол Каишев е тежък български римейк на социопата Патрик Бейтман от "Американски психар "

    Коментиран от #31

    21:52 20.10.2025

  • 29 Доктор

    23 2 Отговор
    Защо публикувате глупостите на доказан идиот.

    21:53 20.10.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 0 Отговор
    Чакам след Ал Йо и Глишко НаТка Гаражка И кремТодорова за "компетенти" изказвания за РФ.

    21:53 20.10.2025

  • 31 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Е,бравос":

    По мяза на Форест Гъмп само че по женствен.

    21:54 20.10.2025

  • 32 име

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Жълтопаветен мизерник":

    Аай, има, има! дайнов, инджев с м отпред, онзи дето е завършил керамика, ама разбира от всичко, стефан гaзблизов, николай слатински, ал.йорданов, който като посланник в Скопие е прекарал най-много време на тоалетната чиния... Всички тези са съвсем малка, но много противна и шизоидна част. И да не забравяме, деса-стоян ;)

    21:55 20.10.2025

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    няма ли да се спрете вече с вашите простотии бе? детска градина ли сте , кво сте? бият се две братски СССР- республики ,и ми говорите че НАТО губи???????

    Коментиран от #43

    21:55 20.10.2025

  • 34 аман от заблудени евроатлантици

    21 3 Отговор
    Глишев, България за мир ли е или за война?
    При условие, че на тази среща може да се договори мир, защо според теб не трябва да разрешим прелитане на самолета?Или просто си скимтиш?

    21:57 20.10.2025

  • 35 Перо

    19 2 Отговор
    Кой е тоя унтерменш-костовист Манол Глишев, соросистки боклук!

    21:59 20.10.2025

  • 36 уфф

    11 2 Отговор
    Айде пак copocoиднадиария този път от глиcта Глишев🤮

    22:01 20.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А някой поиска ли коридор

    5 1 Отговор
    Или Сороски тапунгири си мисирстват.

    22:02 20.10.2025

  • 39 Така Така

    4 1 Отговор
    Ати си гейропец

    22:02 20.10.2025

  • 40 Путин

    5 1 Отговор
    Ако искам да избомбя София ще поискам разрешение за преминаване от там.
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #79

    22:05 20.10.2025

  • 41 Кит

    8 0 Отговор
    Ако някой досега е изпитвал някакви съмнения относно нивото на умствената дейност у гения Глишев, тази изява определено ги прави на пух и прах!

    22:06 20.10.2025

  • 42 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Лицето М.Глистов

    22:07 20.10.2025

  • 43 име

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не се бият, тече операция по денацифициране на бандеристан.

    Коментиран от #45

    22:08 20.10.2025

  • 44 Анонимен

    2 0 Отговор
    Авторът няма елементарно възпитание.

    22:10 20.10.2025

  • 45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "име":

    аха...и как върви?

    Коментиран от #53, #59

    22:11 20.10.2025

  • 46 А не бе

    6 0 Отговор
    Щом се казва манол всичко е ясно . Има един такъв неукъпаник и в парламента. Този е същият мизерник.

    22:12 20.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Манол

    7 0 Отговор
    Това не е ли оня Глишев който падаше като Неймар :)

    22:12 20.10.2025

  • 49 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Я кажи Зеля и Микрон колко са високи бе розов пеньоар?

    22:14 20.10.2025

  • 50 баба Дора

    4 2 Отговор
    Абе Маноле абе Баба абе ти с Путин ли се сравняваш или заяждаш абе нали ще те глътне кано жабе! Абе Тръмпич му клека ти се периш като циганско петле и на кой се сърдиш на целувача на ръце ли!

    22:14 20.10.2025

  • 51 Аз съм веган

    2 4 Отговор
    Копейките са жалки предатели

    22:15 20.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Деси пак ли те е била с чирпака

    22:16 20.10.2025

  • 54 на му го

    2 0 Отговор
    Наглишат нози коняр миризлив.....

    22:18 20.10.2025

  • 55 Мунчо

    2 3 Отговор
    Как да го харесват копейките глишев, като им го каза в ушите?

    Коментиран от #67

    22:18 20.10.2025

  • 56 БАЙ ДИМЧО

    4 1 Отговор
    ГЛИШЕВ ТИ СИ ЕДНА ГОЛЯМА КРАТУНА УТРЕ ПУТИН КАТО НИ ПРИЕМЕ ТИ ЩЕ СИ ПЪРВИЯ ФИШЕК КЪДЕТО ЩЕ МУ ЦЕЛУВАШ РЪКА ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБЕ НЯМА ДА СЕ ДОРЕДИМ ДА ГО ПОЗДРАВИМ

    22:18 20.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 име

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е, не чете ли днешната статия? Руснаците настъпват по целия фронт, ама бандерите удържат. Явно удържат да не се разбягат в паника ;)

    22:21 20.10.2025

  • 60 ЦИРК

    4 0 Отговор
    Костовски герберасти се заяждат с Борисовски герберасти заради Украйна... Очеизвадно че авторът (Манол) е доста емоционално неоравновесен с избухлив нрав, другият (Георг) тъповат, послушен и мазен (според автора). Явно кого е предпочел ББ да вземе под крилото си, защото му е по-изгодно. Каквито избирателите, такива са кадрите, такава е и партията (логично следствени връзки)...

    Ако България не даде коридор на Путин да отиде до Унгария, друг ще го направи (И през Черна Гора - Сърбия е маршрут). Путин не отива в Унгария ей така отива понеже Тръмп настоява за да се договарят за някакъв мир в Европа. Ако това е предателство спрямо Европа значи авторът яко се е объркал и побъркал. А след като толкова много мрази Путин, авторът трябва да се радва че му се дава възможност за "реванш"... Да вземе да ходи в Унгария да раздава правосъдие - Ей ги там ще се съберат тримата му "любимци", и то на място където може да отиде още утре.

    Хора които не могат да контролират злобата и яростта си, без грам емпатия, и със склоност към диктатура, не трябва да им се дава трибуна дори в жълти медии.

    22:22 20.10.2025

  • 61 Ама разбира се...!

    5 0 Отговор
    Комсомолският Секретар на ГЕРБ-Гроргчо,няма да даде въздушен коридор на самолета на Путин,но после Тръмп ще му дърпа яко ушите,че е възпрепятствал срещата и бай-Дончо е бил пътя до Будапеща ,за тоя дето духа...!
    Така,че въпросът дали БГ дава въздушен коридор,или не е абсолютно неуместен...!

    Коментиран от #70

    22:22 20.10.2025

  • 62 чичи

    4 2 Отговор
    абе Маноле сериозно ли мислиш с тъпата си кратуна че Путин трябва да те пита дали ще прелети над България абее еййй той не пита Тръмич ще пита тебе

    22:24 20.10.2025

  • 63 Вили Вуцов

    2 0 Отговор
    Тръмич,обади се началника да го пусне целувача на ръце да пусне началника да прелети над пропадналата държава управлявана от прасета!

    22:26 20.10.2025

  • 64 Манолчо,

    3 1 Отговор
    ме не ме интересува твоето мнение, а всеки който възпрепятства такава среща е против мира в украйна и е за още смърт!) Щом си за това, отиди моля те да помогнеш на Зеленски да спечели! Или от дивана е лесно!
    Да ти припомня:
    „Руският президент ще може да влезе в Европейския съюз без никакви проблеми“, съобщи Европейската комисия.
    Това означава, че няма правни пречки двамата да влязат на територията на ЕС, включително за евентуална среща между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Будапеща.
    Говорителката на Европейската комисия по външните работи и сигурността Анита Хипер заяви по време на ежедневен брифинг, че Путин и Лавров са обект на замразяване на активи, но санкционният режим не им забранява да пътуват.

    22:26 20.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 така ли

    4 0 Отговор
    Този глисти мазни се вадят от пърдухала му....

    22:27 20.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Каунь

    2 1 Отговор
    Тъкмо ще видим самолета на Путин дали ще изгуби ГПС сигнал над Пловдив или само този на Урсула получава бъгове

    22:28 20.10.2025

  • 69 Попето

    2 0 Отговор
    Глишев явно в тъ... 0по парче, но защо тук му публикувате простотиите?

    22:28 20.10.2025

  • 70 Ахъм

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ама разбира се...!":

    Дедо Дончо ше се ядоса и ше ни спре седемдесетарските ръждясали музейни щайги за милиарди.

    22:28 20.10.2025

  • 71 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Манолчо вулгарния език които използваш говори от какъв произход си. За възпитание, майка ти и баща ти са виновни.

    22:29 20.10.2025

  • 72 Гражданин на НРБ

    4 0 Отговор
    Братушките са винаги добре дошли, дори само по въздух, и Георг знае това.

    22:29 20.10.2025

  • 73 Мирен гражданин

    1 2 Отговор
    Абсолютно правилно! Убиецът първо трябва да бъде съден, пък тогава всичко друго!

    22:29 20.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 а за проруските

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Плитък гроб за Манол Глишев":

    нещастници никакво погребение. да гн--ият над земята!

    Коментиран от #78

    22:30 20.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 нова

    0 1 Отговор
    Лично Тиквата му е разпоредил да подпише гаранция

    22:31 20.10.2025

  • 78 Жълтопаветно Фламинго

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "а за проруските":

    Аууууу ама що така с лошо бе сладък?

    22:32 20.10.2025

  • 79 защото

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Путин":

    50мегатона ! И е унищожило всичко в радиус от 500 километра , ударнатавълна е обоколила 3 пъти земята ! Къде ли би отишла нашата хубава България с нейните 450 километра от Изток до Запад

    22:33 20.10.2025

  • 80 Саде да попитам!

    3 0 Отговор
    Вече поне знаем кой е Комсомолският Секретар на ГЕРБ...!
    Но кой ли пък е тоя...Манол Глишев...?!

    22:33 20.10.2025

  • 81 нннн

    2 0 Отговор
    Mнeниe на Глиcтeв във Фейсбук? Cигурно там има още 1000 мнения...

    22:33 20.10.2025

  • 82 ХРИСТО

    2 1 Отговор
    АБЕ МАНОЛЕ,АБЕ ТЕБЕ БАЩА ТИ В ДУУПЕ ЛИ ТИ Е ПРАВИЛ!

    22:34 20.10.2025

