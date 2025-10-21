Емирът на Катар обвинява Израел в нарушаване на примирието в Газа

Емирът на Катар, Шейх Тамим бин Хамад ал Тани, чиято страна играе ключова роля като посредник при сключеното примирие, обвини днес Израел, че продължава да нарушава мирното споразумение след серия смъртоносни израелски нападения срещу Хамас на палестинска територия, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Осъждаме отново всички израелски насилствени практики в Газа, които превърнаха ивицата в негодна за обитаване, както и нарушенията на примирието“, заяви емирът в годишното си обръщение пред катарския парламент в Доха.