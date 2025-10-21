Новини
Свят »
Израел »
Емирът на Катар обвинява Израел в нарушаване на примирието в Газа

Емирът на Катар обвинява Израел в нарушаване на примирието в Газа

21 Октомври, 2025 11:49 643 4

  • емирът на катар-
  • катар-
  • примирие-
  • газа-
  • израел-
  • обвинява-
  • нарушаване на примирието

Шейх Тамим осъжда израелските атаки и последствията за населението на ивицата Газа

Емирът на Катар обвинява Израел в нарушаване на примирието в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Емирът на Катар, Шейх Тамим бин Хамад ал Тани, чиято страна играе ключова роля като посредник при сключеното примирие, обвини днес Израел, че продължава да нарушава мирното споразумение след серия смъртоносни израелски нападения срещу Хамас на палестинска територия, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Осъждаме отново всички израелски насилствени практики в Газа, които превърнаха ивицата в негодна за обитаване, както и нарушенията на примирието“, заяви емирът в годишното си обръщение пред катарския парламент в Доха.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    2 11 Отговор
    Катар да не се правят на не чули и не разбрали, защото Хамас докато не се разоръжат няма мир, войната продължава.

    Коментиран от #3

    11:52 21.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ъъъъъъъъъ

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Абе докато не унищожат евреите, мир в Близкия изток няма да има.

    12:07 21.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ПРАВ Е ЧОВЕКА!И АЗ ГО КАЗАХ ПРЕДИ ВРЕМЕ!

    12:25 21.10.2025