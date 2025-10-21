Новини
21 години затвор за извършителя на покушението срещу словашкия премиер Роберт Фицо

21 години затвор за извършителя на покушението срещу словашкия премиер Роберт Фицо

21 Октомври, 2025 12:36 773 11

Съдът в Банска Бистрица призна 72-годишния писател Юрай Цинтула за виновен за опита за убийство, извършен през май 2024 г.

21 години затвор за извършителя на покушението срещу словашкия премиер Роберт Фицо - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Словашкият Специализиран наказателен съд в Банска Бистрица постанови присъда от 21 години затвор за Юрай Цинтула - 72-годишен писател, обвинен в опит за убийство на премиера Роберт Фицо, съобщиха Асошиейтед прес, предава БТА.

Атаката срещу Фицо бе извършена на 15 май 2024 г. в град Хандлова, около 140 км североизточно от Братислава. Премиерът бе прострелян в корема, след като се приближи до свои симпатизанти след заседание на правителството. Той бе откаран в болница в Банска Бистрица, където претърпя две операции - първата продължила пет часа, а втората - два дни по-късно.

Цинтула бе задържан веднага след нападението и остана в ареста до процеса. По време на разпитите той отрече да е терорист, но заяви, че е действал воден от несъгласие с политиката на правителството. В съдебната зала отказа да даде показания, но потвърди мотивите си, изразени пред разследващите.

В прочетените от прокуратурата показания Цинтула признава, че е искал да „навреди на здравето на премиера“, но не е имал намерение да го убива. Той дори споделя, че се е почувствал облекчен, когато е разбрал, че Фицо е оцелял.

Първоначалното обвинение беше опит за убийство, но впоследствие прокуратурата го преквалифицира като терористична атака, след като анализирала доказателствата.

Властите първоначално определиха нападателя като „вълк единак“, но по-късно допуснаха, че трета страна може да е замесена в подготовката на покушението. Самият Фицо обвини либералната опозиция и медиите, че са създали атмосфера на омраза, но заяви, че прощава на нападателя си и няма намерение да търси съдебна разправа.

Фицо не присъства на съдебните заседания. Присъдата подлежи на обжалване.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    10 5 Отговор
    Господ да го прости Юрий Цинтула ,няма да излезе жив от панделата за тази глупост която извърши .RIP ...

    Коментиран от #5

    12:39 21.10.2025

  • 2 честен ционист

    5 12 Отговор
    На 93 като излезе, Фицо отдавна вече ще е гушнал букетя.

    Коментиран от #6

    12:40 21.10.2025

  • 3 Да, но

    5 21 Отговор
    ако беше по-точен щеше да получи медал!

    Коментиран от #4, #7

    12:42 21.10.2025

  • 4 Бежко

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да, но":

    Сериозно?
    И от кого щеше да получи медал?
    Той вече си получи заработените пари,за негово съжаление - друг ще ги харчи.
    А тези които го обработваха,със сигурност вече са изчезнали-не че няко ще ги търси де!
    А предсртавяте ли си , в България някой да стреля по двамата шишковци?
    Голям цирк ще настане.
    Ама те слушкат - каквото им се заповяда от Шефа - изпълняват!

    12:56 21.10.2025

  • 5 Пригнизя

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Като излезе няма да е Цинтула , а Цепната . Ама всеки си прави сметката .

    12:57 21.10.2025

  • 6 Голем смех

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Вие от прайда всички ли сте врачки?

    13:06 21.10.2025

  • 7 стоян георгиев

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да, но":

    Медала щеше да е с цветовете на дъгата.🤭🤭🤭

    13:09 21.10.2025

  • 8 хаха

    0 6 Отговор
    Така му се пада! Некадърник!
    Толкова боеприпас на халост!

    13:09 21.10.2025

  • 9 Бг гражданин

    9 0 Отговор
    Боклука стрелец,живееше с украинка,която го вербува ,плати му и тоя дъптяк стреля по Фицо...още много бели ще направят в Европа тия фашизирани украинци тепърва...

    13:10 21.10.2025

  • 10 Куцото добиче

    2 0 Отговор
    А украинката - агент на британските служби и на ГУР, какво ще получи ? Нов мек г.й и нова задача.

    13:31 21.10.2025

  • 11 3.14К

    1 0 Отговор
    Словашкия Георги Господинов отърва доживотна присъда, както терориста украинец, взривил Северен поток!

    13:34 21.10.2025

