21 години затвор за извършителя на покушението срещу словашкия премиер Роберт Фицо

Словашкият Специализиран наказателен съд в Банска Бистрица постанови присъда от 21 години затвор за Юрай Цинтула - 72-годишен писател, обвинен в опит за убийство на премиера Роберт Фицо, съобщиха Асошиейтед прес, предава БТА.

Атаката срещу Фицо бе извършена на 15 май 2024 г. в град Хандлова, около 140 км североизточно от Братислава. Премиерът бе прострелян в корема, след като се приближи до свои симпатизанти след заседание на правителството. Той бе откаран в болница в Банска Бистрица, където претърпя две операции - първата продължила пет часа, а втората - два дни по-късно.

Цинтула бе задържан веднага след нападението и остана в ареста до процеса. По време на разпитите той отрече да е терорист, но заяви, че е действал воден от несъгласие с политиката на правителството. В съдебната зала отказа да даде показания, но потвърди мотивите си, изразени пред разследващите.

В прочетените от прокуратурата показания Цинтула признава, че е искал да „навреди на здравето на премиера“, но не е имал намерение да го убива. Той дори споделя, че се е почувствал облекчен, когато е разбрал, че Фицо е оцелял.

Първоначалното обвинение беше опит за убийство, но впоследствие прокуратурата го преквалифицира като терористична атака, след като анализирала доказателствата.

Властите първоначално определиха нападателя като „вълк единак“, но по-късно допуснаха, че трета страна може да е замесена в подготовката на покушението. Самият Фицо обвини либералната опозиция и медиите, че са създали атмосфера на омраза, но заяви, че прощава на нападателя си и няма намерение да търси съдебна разправа.

Фицо не присъства на съдебните заседания. Присъдата подлежи на обжалване.