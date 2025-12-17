Новини
Свят »
Словакия »
Хиляди протестираха в цяла Словакия срещу промените в съдебната система

17 Декември, 2025 04:18, обновена 17 Декември, 2025 03:28 493 0

  • словакия-
  • протести-
  • съдебна система

Опозиционни политици и критици на правителството твърдят, че те разрушават върховенството на закона

Хиляди протестираха в цяла Словакия срещу промените в съдебната система - 1
Снимка: YouTube
Хиляди хора участваха в демонстрации в цяла Словакия срещу промените в съдебната система, за които опозиционни политици и критици на правителството твърдят, че разрушават върховенството на закона в страната членка на Европейския съюз, съобщaват местните медии, предава Tanjug.

Демонстранти изпълниха по-голямата част от централния площад в столицата Братислава, а протести се проведоха и в осем други града.

Най-голямата опозиционна партия, "Прогресивна Словакия“, призова за протести, след като ляво-националистическото правителство на премиера Роберт Фиц "прокара през парламента“ миналата седмица законодателни промени за премахване на агенцията за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и промяна на начина, по който държавата се отнася към свидетелите.


Словакия
