Хиляди протестираха в цяла Словакия срещу промените в съдебната система

Хиляди хора участваха в демонстрации в цяла Словакия срещу промените в съдебната система, за които опозиционни политици и критици на правителството твърдят, че разрушават върховенството на закона в страната членка на Европейския съюз, съобщaват местните медии, предава Tanjug.

Демонстранти изпълниха по-голямата част от централния площад в столицата Братислава, а протести се проведоха и в осем други града.

Най-голямата опозиционна партия, "Прогресивна Словакия“, призова за протести, след като ляво-националистическото правителство на премиера Роберт Фиц "прокара през парламента“ миналата седмица законодателни промени за премахване на агенцията за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и промяна на начина, по който държавата се отнася към свидетелите.