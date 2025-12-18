Новини
Свят »
Бразилия »
Лула да Силва е против намаляването на 27-годишната присъда на предшественика му Болсанаро

Лула да Силва е против намаляването на 27-годишната присъда на предшественика му Болсанаро

18 Декември, 2025 21:26, обновена 19 Декември, 2025 03:58 2 292 19

  • лула да силва-
  • болсанаро-
  • хавиер милей-
  • бразилия-
  • аржентина-
  • затвор-
  • реформи

Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудова реформа на президента на Аржентина

Лула да Силва е против намаляването на 27-годишната присъда на предшественика му Болсанаро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Бразилският държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че ще наложи вето върху законопроект за намаляване на срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, който миналия месец бе осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат, предаде Ройтерс.

Федералният сенат (горната камара на парламента) в сряда гласува в подкрепа на законопроекта, който миналата седмица бе приет от Камарата на депутатите (долната камара), след като през ноември Болсонаро бе осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г.

"С цялото ми уважение към Конгреса, когато (законопроектът) стигне до моето бюро, ще му наложа вето", каза Лула да Силва на пресконференция и добави: "Имам правото да му наложа вето и тогава те ще имат правото да отхвърлят ветото ми или не".

Бразилският президент заяви също така, че е готов да посредничи в преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелския президент Николас Мадуро в опит да се намали напрежението в региона на фона на засилването на американското военно присъствие около Венецуела и в Карибския басейн.

"Преди Коледа може да се наложи да разговарям отново с президента Тръмп, за да разбера как Бразилия може да допринесе за постигането на дипломатическо споразумение, а не за братоубийствена война", заяви Лула да Силва пред журналисти.

Няколко хиляди души излязоха по улиците на аржентинската столица Буенос Айрес на протест срещу трудова реформа на президента либертарианец Хавиер Милей, предаде Франс прес.

Хиляди хора се събраха в четвъртък следобед на площада, където се намира аржентинското президентство.

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения.

Проектът за промяна на трудовото законодателство, редом с други мерки, предвижда възможност за удължаване по взаимно съгласие на работния ден от 8 на 12 часа, намаляване на обезщетението при освобождаване от работа и разширяване на списъка на услугите, определяни като "жизненоважни" при случаи на стачка.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Тия снимки са като за помощно помагало в 1 клас спрямо ония които се пазят в архивите на Люблянка

    21:29 18.12.2025

  • 2 Факти

    16 23 Отговор
    Тръмп ще се окаже педофил като приятеля му Путин.

    Коментиран от #8

    21:33 18.12.2025

  • 3 Протестиращите пред Европарламента

    23 6 Отговор
    Изгориха чучоло на Зеленски в черен латексов секс костюм. Гледайте в тубата. Хората от вс. западни страни са с трактори "Беларус".

    21:33 18.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Като по младички

    5 1 Отговор
    куууурвентийки и геййййтаци Джефриту Епстийн ги е минал всички у ЕК. И нашите евродепутати също и един гейчо-посланик също

    21:38 18.12.2025

  • 6 Опааа

    6 0 Отговор
    Къде са снимките мисиркииии?!?

    21:38 18.12.2025

  • 7 ?????

    11 0 Отговор
    Как да кажа?
    Аз съм за да публикуват снимките и на едните и на другите.
    Колкото повече и от едните и от другите толкова по-добре.
    А там май има кво да се публикува.
    Съдейки как принц Ендрю се скри от камерите на дърти години.
    С една дума викаме и за едните и за другите.

    21:39 18.12.2025

  • 8 Опааа

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    И като баща ти!

    21:39 18.12.2025

  • 9 А Надето я е пускал на араби

    5 1 Отговор
    Щото мого им харесвали косматите и крака

    21:40 18.12.2025

  • 10 567

    15 1 Отговор
    Евреина Епщайн без висше образование организирал луксозен публичен дом с малолетни девойки за влиятелни богаташи и други евреи (Ноам Чомски и др.).Пресата в САЩ го представя като "финансист".Да повърнеш е малко.

    Коментиран от #17, #19

    21:43 18.12.2025

  • 11 Филип Димитров

    4 1 Отговор
    Изписан като Филю Д също бил "жерва" на групова оргия. И Александър Йорданов също е в списъка на жертвичкиъе като Йо-Йо

    21:44 18.12.2025

  • 12 Изгонване на негрите и Забрана за порно

    6 0 Отговор
    ВИНОВНИ са Демократите от Демократическата партия в САЩ... Тия са пуснали негрите да ГЛАСУВАТ в САЩ .. А после през 1979 година пускат оня Хю Хефнър да прави порно- списания...
    Трябва да ЗАБРАНЯТ на негрите в САЩ да гласуъват и да ги изгонят обратно към Африка..,
    САЩ трябвада ЗАБРАНЯТ и всякакви проституция.. Само арабско негърски ШПИОНИ и техни помагачи правят Бизнес с проститутки и пеедрази.. При арабите има едни РОБИ- пеедрази. Наричат ги ЕВНУХ.

    21:47 18.12.2025

  • 13 Мите

    5 0 Отговор
    И като публикуват?....Ония ше си го преместят в другия крачол

    21:53 18.12.2025

  • 14 И Путин го има на снимките

    4 8 Отговор
    Там е със любимите му високи токчета и къса розова кожена поличка със кожен сутиен и розова оерука
    Във компанията на двама едри високи Афро Руснаци

    21:57 18.12.2025

  • 15 Соломон

    15 0 Отговор
    Днес е ПЕМЕТЕН ден от историята на ЕВРОПЕЙСКАТА "демо крация" !

    Г-жа Урсула фон дер Лайен, заявява в европейският Парламент, "Никой няма да излезе от тук, ДОКАТО не се НАМЕРЯТ ПАРИ за Украйна !! :):)

    Та се питам ЗАЩО в България НЕ СЕ проведоха РЕФЕРЕНДУМИ по ВАЖНИТЕ за БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ въпроси, като :

    - Влизане на България в ЕС
    - Влизане на България в НАТО
    - ОТКАЗВАНЕ от БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА еденица - БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ

    ???!!!!

    21:58 18.12.2025

  • 16 демократ

    7 2 Отговор
    Че жените с малкия си мозък освен за стока за друго стават ли

    22:25 18.12.2025

  • 17 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "567":

    А тия от унсс с више какви са

    22:43 18.12.2025

  • 18 Жоро

    0 0 Отговор
    Тва ли ви е тъпата новина?Тръмп преквалифицира марихуаната от секция 1 на секция 3!Те това е новина.Тръмп 2028

    22:56 18.12.2025

  • 19 Какъв е проблема

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "567":

    Нали са Приятели
    Със Тръмп .

    А Тръмп дружи само
    С Милиардери .

    Какво се чудиш ?

    01:44 19.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания