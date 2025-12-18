Лула да Силва е против намаляването на 27-годишната присъда на предшественика му Болсанаро

Бразилският държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че ще наложи вето върху законопроект за намаляване на срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, който миналия месец бе осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат, предаде Ройтерс.
Федералният сенат (горната камара на парламента) в сряда гласува в подкрепа на законопроекта, който миналата седмица бе приет от Камарата на депутатите (долната камара), след като през ноември Болсонаро бе осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г.
"С цялото ми уважение към Конгреса, когато (законопроектът) стигне до моето бюро, ще му наложа вето", каза Лула да Силва на пресконференция и добави: "Имам правото да му наложа вето и тогава те ще имат правото да отхвърлят ветото ми или не".
Бразилският президент заяви също така, че е готов да посредничи в преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелския президент Николас Мадуро в опит да се намали напрежението в региона на фона на засилването на американското военно присъствие около Венецуела и в Карибския басейн.
"Преди Коледа може да се наложи да разговарям отново с президента Тръмп, за да разбера как Бразилия може да допринесе за постигането на дипломатическо споразумение, а не за братоубийствена война", заяви Лула да Силва пред журналисти.
Няколко хиляди души излязоха по улиците на аржентинската столица Буенос Айрес на протест срещу трудова реформа на президента либертарианец Хавиер Милей, предаде Франс прес.
Хиляди хора се събраха в четвъртък следобед на площада, където се намира аржентинското президентство.
Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения.
Проектът за промяна на трудовото законодателство, редом с други мерки, предвижда възможност за удължаване по взаимно съгласие на работния ден от 8 на 12 часа, намаляване на обезщетението при освобождаване от работа и разширяване на списъка на услугите, определяни като "жизненоважни" при случаи на стачка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:29 18.12.2025
2 Факти
Коментиран от #8
21:33 18.12.2025
3 Протестиращите пред Европарламента
21:33 18.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Като по младички
21:38 18.12.2025
6 Опааа
21:38 18.12.2025
7 ?????
Аз съм за да публикуват снимките и на едните и на другите.
Колкото повече и от едните и от другите толкова по-добре.
А там май има кво да се публикува.
Съдейки как принц Ендрю се скри от камерите на дърти години.
С една дума викаме и за едните и за другите.
21:39 18.12.2025
8 Опааа
До коментар #2 от "Факти":И като баща ти!
21:39 18.12.2025
9 А Надето я е пускал на араби
21:40 18.12.2025
10 567
Коментиран от #17, #19
21:43 18.12.2025
11 Филип Димитров
21:44 18.12.2025
12 Изгонване на негрите и Забрана за порно
Трябва да ЗАБРАНЯТ на негрите в САЩ да гласуъват и да ги изгонят обратно към Африка..,
САЩ трябвада ЗАБРАНЯТ и всякакви проституция.. Само арабско негърски ШПИОНИ и техни помагачи правят Бизнес с проститутки и пеедрази.. При арабите има едни РОБИ- пеедрази. Наричат ги ЕВНУХ.
21:47 18.12.2025
13 Мите
21:53 18.12.2025
14 И Путин го има на снимките
Във компанията на двама едри високи Афро Руснаци
21:57 18.12.2025
15 Соломон
Г-жа Урсула фон дер Лайен, заявява в европейският Парламент, "Никой няма да излезе от тук, ДОКАТО не се НАМЕРЯТ ПАРИ за Украйна !! :):)
Та се питам ЗАЩО в България НЕ СЕ проведоха РЕФЕРЕНДУМИ по ВАЖНИТЕ за БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ въпроси, като :
- Влизане на България в ЕС
- Влизане на България в НАТО
- ОТКАЗВАНЕ от БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА еденица - БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ
???!!!!
21:58 18.12.2025
16 демократ
22:25 18.12.2025
17 Хеми значи бензин
До коментар #10 от "567":А тия от унсс с више какви са
22:43 18.12.2025
18 Жоро
22:56 18.12.2025
19 Какъв е проблема
До коментар #10 от "567":Нали са Приятели
Със Тръмп .
А Тръмп дружи само
С Милиардери .
Какво се чудиш ?
01:44 19.12.2025