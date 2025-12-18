Лула да Силва е против намаляването на 27-годишната присъда на предшественика му Болсанаро

Бразилският държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че ще наложи вето върху законопроект за намаляване на срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, който миналия месец бе осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат, предаде Ройтерс.



Федералният сенат (горната камара на парламента) в сряда гласува в подкрепа на законопроекта, който миналата седмица бе приет от Камарата на депутатите (долната камара), след като през ноември Болсонаро бе осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г.



"С цялото ми уважение към Конгреса, когато (законопроектът) стигне до моето бюро, ще му наложа вето", каза Лула да Силва на пресконференция и добави: "Имам правото да му наложа вето и тогава те ще имат правото да отхвърлят ветото ми или не".



Бразилският президент заяви също така, че е готов да посредничи в преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелския президент Николас Мадуро в опит да се намали напрежението в региона на фона на засилването на американското военно присъствие около Венецуела и в Карибския басейн.



"Преди Коледа може да се наложи да разговарям отново с президента Тръмп, за да разбера как Бразилия може да допринесе за постигането на дипломатическо споразумение, а не за братоубийствена война", заяви Лула да Силва пред журналисти.

Няколко хиляди души излязоха по улиците на аржентинската столица Буенос Айрес на протест срещу трудова реформа на президента либертарианец Хавиер Милей, предаде Франс прес.

Хиляди хора се събраха в четвъртък следобед на площада, където се намира аржентинското президентство.

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения.

Проектът за промяна на трудовото законодателство, редом с други мерки, предвижда възможност за удължаване по взаимно съгласие на работния ден от 8 на 12 часа, намаляване на обезщетението при освобождаване от работа и разширяване на списъка на услугите, определяни като "жизненоважни" при случаи на стачка.