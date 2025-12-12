Новини
ЕС замрази за неопределен срок руските активи, за да не могат Унгария и Словакия да използват ветото си
  Тема: Украйна

ЕС замрази за неопределен срок руските активи, за да не могат Унгария и Словакия да използват ветото си

12 Декември, 2025 21:14 1 186 58

Чрез специална процедура, предвидена за прилагане при извънредни икономически обстоятелства, ЕС блокира активите

ЕС замрази за неопределен срок руските активи, за да не могат Унгария и Словакия да използват ветото си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЕС днес замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес и ДПА, като се позоваха на датското председателство на блока, съобщи БТА.

Чрез специална процедура, предвидена за прилагане при извънредни икономически обстоятелства, ЕС блокира активите, докато Русия не се откаже от войната си в Украйна и не компенсира Киев за сериозните щети, нанесени през последните почти четири години.

Още новини от Украйна

Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки шест месеца руските активи да продължат да бъдат замразени, посочва ДПА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че европейските лидери са се ангажирали през октомври „да държат руските активи замразени, докато Русия не прекрати агресивната си война срещу Украйна и не компенсира тази страна за нанесените ѝ щети. Днес изпълнихме този ангажимент“.

„ЕС току що реши да замрази за неопределен срок руските активи. Това гарантира, че руските средства на стойност до 210 милиарда евро ще останат на територията на ЕС, освен ако Русия изцяло не изплати репарации на Украйна за щетите, които е нанесла. Продължаваме да усилваме натиска срещу Русия, докато тя не започне да се отнася към преговорите сериозно. Заседанието на Европейския съвет идната седмица ще бъде от критично значение за подсигуряването на финансовите нужди на Украйна през идните години“, написа в „Екс“ ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.

Това е ключова стъпка, която ще позволи на лидерите от ЕС да решат на срещата на високо равнище идната седмица как да използват активите на руската централната банка на стойност десетки милиарди евро, за да гарантират огромен заем, който да помогне на Украйна да посрещне финансовите и военните си нужди през следващите две години, отбелязва АП.

Ходът също така ще попречи блокираните активи да бъдат част от каквито и да било преговори за прекратяване на войната без одобрението на ЕС. В план от 28 точки, изготвен от американски и руски пратеници, бе предвидено ЕС да размрази активите, за да бъдат те използвани от Украйна, Русия и САЩ. Този план, който се появи миналия месец, бе отхвърлен от Украйна и поддръжниците ѝ в Европа.


Оценка 2.2 от 25 гласа.
Оценка 2.2 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    24 4 Отговор
    Конкретного срока нет. Тайвань вернется в состав материкового Китая.

    21:18 12.12.2025

  • 3 Тръмп е прав! Европа е неадекватна!

    27 12 Отговор
    Трябва да има квалифицирано мнозинство при гласуване, а не 1-2 измекяра да мътят водата!

    21:18 12.12.2025

  • 4 Гориил

    24 2 Отговор
    Няма неопределен срок. Тайван ще се върне в континентален Китай.

    21:19 12.12.2025

  • 5 Айде де билите,

    12 2 Отговор
    които няма какво да кажат да си лягат!

    21:19 12.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пешо

    33 2 Отговор
    стигате с тия просяци урките омръзнаха на света

    Коментиран от #41

    21:20 12.12.2025

  • 9 накрая като превземат и киев

    35 2 Отговор
    безсилните брюкселските зелки ще клекнат пред Мечока
    и ще му върнат париците с лихвите

    а русофоборците ще дават по заплата на бункера

    Коментиран от #22

    21:21 12.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Плюя ви аз и на ЕС и на правото

    41 3 Отговор
    (ЕС замрази за неопределен срок руските активи, за да не могат Унгария и Словакия да използват ветото си)........"Чрез специална процедура"..... а да питам правото на вето за какво е? Нацистки коптор. Това е Европа днес за съжаление

    Коментиран от #17, #50, #55

    21:21 12.12.2025

  • 12 бързо ще ги размразят

    36 1 Отговор
    Тези жалки еврокрадци са позор за Европа !

    21:22 12.12.2025

  • 13 Тото

    37 1 Отговор
    За Запада доброто се състои в успешната кражба на чужда собственост, а злото - в загубата на собствената.

    21:22 12.12.2025

  • 14 На оранжевият бабуин и на..

    3 24 Отговор
    .. кремълският плъх, среден🖕

    21:22 12.12.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 13 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    аз съм от БРИКС БЕ!!!!ЗНАИШ ли колко съм отворен и не моат ми спрат парите?!

    21:22 12.12.2025

  • 16 амче къв да си освен толкоз смотан

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пършив уличен К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    дето мяучи брътвежи

    21:23 12.12.2025

  • 17 😊.....

    1 14 Отговор

    До коментар #11 от "Плюя ви аз и на ЕС и на правото":

    Не ти ли харесва в Европа?

    Коментиран от #29

    21:23 12.12.2025

  • 18 Бъдеще

    31 2 Отговор
    Просто крадци сър...

    210 милиарда са не лоши парии за една държава, но не са решаващи за страна от ранга на Русия. Тя може да позволи да ги загуби. Единственото което ЕС може да направи с тая тъпа постъпка, е да предизвика ответни мерки, срещу които ще има голям рев и сълзи от Европа...

    21:24 12.12.2025

  • 19 има огромна разлика межди замразяване

    25 2 Отговор
    и използване на активите.При всички случаи лихвите си текат в полза на Русия.

    21:24 12.12.2025

  • 20 И отново гнусното ни правителство

    27 2 Отговор
    Застана на страната на бруталният атлантически позор .

    Коментиран от #26

    21:24 12.12.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    22 0 Отговор
    Ще има ответна реакция от руснаците.

    21:25 12.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 604

    18 0 Отговор
    фашисТдчетата си показаха рогцата пак и отново!

    21:25 12.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "И отново гнусното ни правителство":

    Ние нямаме Правителство. Вчера подаде оставка, днес я гласуваха.

    Коментиран от #31

    21:26 12.12.2025

  • 27 не се разбира

    14 0 Отговор
    "В план от 28 точки, изготвен от американски и руски пратеници, бе предвидено ЕС да размрази активите, за да бъдат те използвани от Украйна, Русия и САЩ. Този план, който се появи миналия месец, бе отхвърлен от Украйна и поддръжниците ѝ в Европа."

    Е, как е отхвърлен от Украйна, приет от Русия, а точката от ЕС е ясна - кражба на руските активи!

    21:26 12.12.2025

  • 28 замразяваш дълбоко рибата

    22 0 Отговор
    във фризера,ама не се знае кога изобщо ще яразмразиш и хапнеш.Верно в ЕС са турбо олигофрени.Имало едно време ЕС.

    21:27 12.12.2025

  • 29 Не си ли

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "😊.....":

    Съгласен с мен? Не сме ли в синхрон любима?

    Коментиран от #38

    21:28 12.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 да бе да

    19 1 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Ама не се казва какви ангажименти за България е приел Жеялзко в срещите си на "коалицията на желаещите"! Пълно мълчание и никакво журналистическо разследване за такива престъпления!

    Коментиран от #37

    21:29 12.12.2025

  • 32 НИКОЙ НИКОГА

    19 0 Отговор
    ДА НЕ ЗАБРАВЯ ,ЧЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ ПРАВИЛАТА,А ПОБЕДЕНИЯ ПЛАЩА РЕПАРАЦИИ. В ИСТОРИЯТА ВИНАГИ Е БИЛО ТАКА И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДОКАТО СВЯТ СВЕТУВА.

    21:30 12.12.2025

  • 33 Специална Финансова Операция

    7 3 Отговор
    На Европа против нацификация на руските авоари в западните банки

    21:31 12.12.2025

  • 34 последните новини

    14 0 Отговор
    показват, че ястребите от ЕС хапят Русия за последно, като настъпена змия!

    21:31 12.12.2025

  • 35 Минувач

    14 0 Отговор
    Едно нещо ми е смешно.
    Тези, за какви се мислят? Може би за вечната власт на ЕС? Та, нали след само броени години ще дойдат нови избори в основните европейски държави, където водят и ще спечелят националистически партии в Германия и Франция, които са в нормални отношения с Русия. Отделно идват и европейски избори, където настроенията ще бъдат същите и новото мнозинство ще бъде съвсем различно. Разбира се, тогава всички тези санкции ще паднат и уж вечно замразените руски активи бързо ще бъдат размразени. Русия не би трябвало да се притеснява от този ход, а да си действа на терен. Виждам, че е започнала масирано да бомбандира Одеса и Черноморск, явна е целта - първо да ги направи опасни, после да се затворят пристанищата за кораби, после с още бомбене да изгони населението, а след това да си започне превземането с големи удари.

    21:32 12.12.2025

  • 36 Защо изтрихте коментар 7

    10 0 Отговор
    Вашето е произвол

    21:32 12.12.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "да бе да":

    Никакви. Сниши се. Всъщност там ходи външния министър.

    21:32 12.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян георгиев

    2 10 Отговор
    Парите на русия ще идат в полза на украйна.след войната русия ще плаща десетки години за престъпленията дето извършва.

    Коментиран от #43, #56

    21:36 12.12.2025

  • 40 И какви са тези

    12 0 Отговор
    "извънредни икономически обстоятелства" в ЕС ? Цитира се този текс, но не се обяснява какво е точно значи това? ( Чрез специална процедура, предвидена за прилагане при извънредни икономически обстоятелства, ЕС блокира активите....) тоест се признава официално, че има някакви извънредни икономически обстоятелства някскви проблеми в ЕС но хората НЕ трябва да знаят за тях......Аз така го чета....

    21:36 12.12.2025

  • 41 Шопо

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    21:37 12.12.2025

  • 42 1111

    6 0 Отговор
    "ЕС замрази" - Няма проблем, руснаците могат да ги размразят с крилати лопати и тактически балистични мотики, ако не им уврат тиквите...

    21:38 12.12.2025

  • 43 Димитър Георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    То и ти трябва да ми плащаш вредни ,че редовно изоравам градинката на Десислава Георгиева .

    21:38 12.12.2025

  • 44 За пореден път

    8 0 Отговор
    Някое атлснтическо българско нищожество се е разписало на нещо за което няма мандат ....

    21:39 12.12.2025

  • 45 ЕССР

    7 0 Отговор
    Нищо не остана от първоначално обявените принципи на ЕС. Както се очакваше реалната цел на ЕС се оказа подчиняването на страните в Европа от Германия и Франция.

    Коментиран от #49

    21:41 12.12.2025

  • 46 Путин ка не ви е ударил с 200 мегатона

    5 0 Отговор
    Не знам...аз ако имах неговата власт и мощ планетата отдавна щеше да се е разлетяла на парчета отломки в космоса и този свят планета щеше да е минало

    21:42 12.12.2025

  • 47 Перо

    8 0 Отговор
    Руската централна банка е завела дело в Международнния арбитраж и казуса има много индикации в полза на Русия, защото средствата са депозирани на двустранна договорна основа!

    Коментиран от #57

    21:44 12.12.2025

  • 48 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Евроджендърдемокрацията на урсулица

    21:44 12.12.2025

  • 49 Реалната цел на ес беше

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "ЕССР":

    Да деиства подмолно и да завладее народите от ссср чрез лъскави стоки и народите да приемат стоките от некермана и да принадлежат на запада и така запада по лесно да докопа ресурсите и територията на ссср нали без война щото ако има война европата е загубена то се вижда от миналото наполеон 1 2 световни все разрухи и загуби....ама сега дори с бомбони в джобовете пак не успяха да докопат ресурси и съветски територий

    21:45 12.12.2025

  • 50 правото на вето за какво е

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Плюя ви аз и на ЕС и на правото":

    Като почнат да напускат ЕС ще разберат за какво е. На там вървят нещата в тази помийна яма

    21:47 12.12.2025

  • 51 Грабежът на века!

    5 0 Отговор
    Това означава едно : С Европа и Украйна е свършено! Репарации ще плащат победените на победителят Русия, а не обратно!

    21:49 12.12.2025

  • 52 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Ми те руснаците няма да спрат войната, а напротив, и ще опустошат всичко в Украйна, но на английския и шведския царе не им пука за жертвите и разрушенията а търсят гешефта като последни чф-ти, а Тръмп стане за присмех, което европейците и особено тези, които живеят при монархично управление, съкровено желаят...

    21:50 12.12.2025

  • 53 бббб

    1 0 Отговор
    Законите и правото,нямат никакво значение ,в новия Ссср !

    21:51 12.12.2025

  • 54 А чрез подобна 1/1 процедура

    0 0 Отговор
    .."Чрез специална процедура" и във война да ни вкарат тея специалните?

    21:52 12.12.2025

  • 55 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Плюя ви аз и на ЕС и на правото":

    Това в политологията се нарича "демократичен дефицит" на ЕК и съответно, на ЕС. В официалната политология, не в дисидентската, а датския цар е именно политолог по образование.

    Коментиран от #58

    21:53 12.12.2025

  • 56 ГЛЕЙ СИГА ДЕБИЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    ПЛАТИЛ СЪМ ТИ ЗА ЧАС
    Е ТОВА ЧЕ СЕ ИЗПУСКАШ НЕ ЗНАЧИ ЧЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА ТИ ПЛАЩАМ ПЕНСИЯ
    ДА НЕ БЕШЕ ГО ПОЕМАЛ МАСТИО

    21:58 12.12.2025

  • 57 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Перо":

    Това вече не работи, защото има мантра, че Русия е заплаха. Истината е, че европейските аристократи живеят в балон от подлизурство и омраза. ЕС в момента е изключително реакционно образувание. Англичаните не си дават лирата и Англия е навън, а англичаните са най-мръстните подстрекатели, провокатори и клеветници.

    21:58 12.12.2025

  • 58 Ъхъъъъ....

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Смърфиета":

    ........"Чрез специална процедура" не се избягва "правото на вето", а се суспендира дефакто Европейската конституция ! Това е истината. След серия от подобни нарушения и извращения примерно като двустранните договори между Германия и Великобритания в нарушение на общо европейската политика сега станахме свидетели и на това.

    22:01 12.12.2025

