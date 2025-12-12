ЕС замрази за неопределен срок руските активи, за да не могат Унгария и Словакия да използват ветото си

ЕС днес замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес и ДПА, като се позоваха на датското председателство на блока, съобщи БТА.
Чрез специална процедура, предвидена за прилагане при извънредни икономически обстоятелства, ЕС блокира активите, докато Русия не се откаже от войната си в Украйна и не компенсира Киев за сериозните щети, нанесени през последните почти четири години.
Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки шест месеца руските активи да продължат да бъдат замразени, посочва ДПА.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че европейските лидери са се ангажирали през октомври „да държат руските активи замразени, докато Русия не прекрати агресивната си война срещу Украйна и не компенсира тази страна за нанесените ѝ щети. Днес изпълнихме този ангажимент“.
„ЕС току що реши да замрази за неопределен срок руските активи. Това гарантира, че руските средства на стойност до 210 милиарда евро ще останат на територията на ЕС, освен ако Русия изцяло не изплати репарации на Украйна за щетите, които е нанесла. Продължаваме да усилваме натиска срещу Русия, докато тя не започне да се отнася към преговорите сериозно. Заседанието на Европейския съвет идната седмица ще бъде от критично значение за подсигуряването на финансовите нужди на Украйна през идните години“, написа в „Екс“ ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.
Това е ключова стъпка, която ще позволи на лидерите от ЕС да решат на срещата на високо равнище идната седмица как да използват активите на руската централната банка на стойност десетки милиарди евро, за да гарантират огромен заем, който да помогне на Украйна да посрещне финансовите и военните си нужди през следващите две години, отбелязва АП.
Ходът също така ще попречи блокираните активи да бъдат част от каквито и да било преговори за прекратяване на войната без одобрението на ЕС. В план от 28 точки, изготвен от американски и руски пратеници, бе предвидено ЕС да размрази активите, за да бъдат те използвани от Украйна, Русия и САЩ. Този план, който се появи миналия месец, бе отхвърлен от Украйна и поддръжниците ѝ в Европа.
2 Гориил
21:18 12.12.2025
3 Тръмп е прав! Европа е неадекватна!
21:18 12.12.2025
4 Гориил
21:19 12.12.2025
5 Айде де билите,
21:19 12.12.2025
8 пешо
Коментиран от #41
21:20 12.12.2025
9 накрая като превземат и киев
и ще му върнат париците с лихвите
а русофоборците ще дават по заплата на бункера
Коментиран от #22
21:21 12.12.2025
11 Плюя ви аз и на ЕС и на правото
Коментиран от #17, #50, #55
21:21 12.12.2025
12 бързо ще ги размразят
21:22 12.12.2025
13 Тото
21:22 12.12.2025
14 На оранжевият бабуин и на..
21:22 12.12.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "име":аз съм от БРИКС БЕ!!!!ЗНАИШ ли колко съм отворен и не моат ми спрат парите?!
21:22 12.12.2025
16 амче къв да си освен толкоз смотан
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пършив уличен К.О.Т.а.р.А.К 🐱
дето мяучи брътвежи
21:23 12.12.2025
17 😊.....
До коментар #11 от "Плюя ви аз и на ЕС и на правото":Не ти ли харесва в Европа?
Коментиран от #29
21:23 12.12.2025
18 Бъдеще
210 милиарда са не лоши парии за една държава, но не са решаващи за страна от ранга на Русия. Тя може да позволи да ги загуби. Единственото което ЕС може да направи с тая тъпа постъпка, е да предизвика ответни мерки, срещу които ще има голям рев и сълзи от Европа...
21:24 12.12.2025
19 има огромна разлика межди замразяване
21:24 12.12.2025
20 И отново гнусното ни правителство
Коментиран от #26
21:24 12.12.2025
21 Данко Харсъзина
21:25 12.12.2025
23 604
21:25 12.12.2025
26 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "И отново гнусното ни правителство":Ние нямаме Правителство. Вчера подаде оставка, днес я гласуваха.
Коментиран от #31
21:26 12.12.2025
27 не се разбира
Е, как е отхвърлен от Украйна, приет от Русия, а точката от ЕС е ясна - кражба на руските активи!
21:26 12.12.2025
28 замразяваш дълбоко рибата
21:27 12.12.2025
29 Не си ли
До коментар #17 от "😊.....":Съгласен с мен? Не сме ли в синхрон любима?
Коментиран от #38
21:28 12.12.2025
31 да бе да
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Ама не се казва какви ангажименти за България е приел Жеялзко в срещите си на "коалицията на желаещите"! Пълно мълчание и никакво журналистическо разследване за такива престъпления!
Коментиран от #37
21:29 12.12.2025
32 НИКОЙ НИКОГА
21:30 12.12.2025
33 Специална Финансова Операция
21:31 12.12.2025
34 последните новини
21:31 12.12.2025
35 Минувач
Тези, за какви се мислят? Може би за вечната власт на ЕС? Та, нали след само броени години ще дойдат нови избори в основните европейски държави, където водят и ще спечелят националистически партии в Германия и Франция, които са в нормални отношения с Русия. Отделно идват и европейски избори, където настроенията ще бъдат същите и новото мнозинство ще бъде съвсем различно. Разбира се, тогава всички тези санкции ще паднат и уж вечно замразените руски активи бързо ще бъдат размразени. Русия не би трябвало да се притеснява от този ход, а да си действа на терен. Виждам, че е започнала масирано да бомбандира Одеса и Черноморск, явна е целта - първо да ги направи опасни, после да се затворят пристанищата за кораби, после с още бомбене да изгони населението, а след това да си започне превземането с големи удари.
21:32 12.12.2025
36 Защо изтрихте коментар 7
21:32 12.12.2025
37 Данко Харсъзина
До коментар #31 от "да бе да":Никакви. Сниши се. Всъщност там ходи външния министър.
21:32 12.12.2025
39 стоян георгиев
Коментиран от #43, #56
21:36 12.12.2025
40 И какви са тези
21:36 12.12.2025
41 Шопо
До коментар #8 от "пешо":Украйна не е държава а територия, руска територия.
21:37 12.12.2025
42 1111
21:38 12.12.2025
43 Димитър Георгиев
До коментар #39 от "стоян георгиев":То и ти трябва да ми плащаш вредни ,че редовно изоравам градинката на Десислава Георгиева .
21:38 12.12.2025
44 За пореден път
21:39 12.12.2025
45 ЕССР
Коментиран от #49
21:41 12.12.2025
46 Путин ка не ви е ударил с 200 мегатона
21:42 12.12.2025
47 Перо
Коментиран от #57
21:44 12.12.2025
48 ООрана държава
21:44 12.12.2025
49 Реалната цел на ес беше
До коментар #45 от "ЕССР":Да деиства подмолно и да завладее народите от ссср чрез лъскави стоки и народите да приемат стоките от некермана и да принадлежат на запада и така запада по лесно да докопа ресурсите и територията на ссср нали без война щото ако има война европата е загубена то се вижда от миналото наполеон 1 2 световни все разрухи и загуби....ама сега дори с бомбони в джобовете пак не успяха да докопат ресурси и съветски територий
21:45 12.12.2025
50 правото на вето за какво е
До коментар #11 от "Плюя ви аз и на ЕС и на правото":Като почнат да напускат ЕС ще разберат за какво е. На там вървят нещата в тази помийна яма
21:47 12.12.2025
51 Грабежът на века!
21:49 12.12.2025
52 Смърфиета
21:50 12.12.2025
53 бббб
21:51 12.12.2025
54 А чрез подобна 1/1 процедура
21:52 12.12.2025
55 Смърфиета
До коментар #11 от "Плюя ви аз и на ЕС и на правото":Това в политологията се нарича "демократичен дефицит" на ЕК и съответно, на ЕС. В официалната политология, не в дисидентската, а датския цар е именно политолог по образование.
Коментиран от #58
21:53 12.12.2025
56 ГЛЕЙ СИГА ДЕБИЛ
До коментар #39 от "стоян георгиев":ПЛАТИЛ СЪМ ТИ ЗА ЧАС
Е ТОВА ЧЕ СЕ ИЗПУСКАШ НЕ ЗНАЧИ ЧЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА ТИ ПЛАЩАМ ПЕНСИЯ
ДА НЕ БЕШЕ ГО ПОЕМАЛ МАСТИО
21:58 12.12.2025
57 Смърфиета
До коментар #47 от "Перо":Това вече не работи, защото има мантра, че Русия е заплаха. Истината е, че европейските аристократи живеят в балон от подлизурство и омраза. ЕС в момента е изключително реакционно образувание. Англичаните не си дават лирата и Англия е навън, а англичаните са най-мръстните подстрекатели, провокатори и клеветници.
21:58 12.12.2025
58 Ъхъъъъ....
До коментар #55 от "Смърфиета":........"Чрез специална процедура" не се избягва "правото на вето", а се суспендира дефакто Европейската конституция ! Това е истината. След серия от подобни нарушения и извращения примерно като двустранните договори между Германия и Великобритания в нарушение на общо европейската политика сега станахме свидетели и на това.
22:01 12.12.2025