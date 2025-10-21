Новини
Германия отрече твърденията, че обмисля покупката на 15 американски изтребителя F-35

21 Октомври, 2025 14:05 788 14

Може да потвърдим, че в момента не се обмисля закупуването на още изтребители F-35, обяви Берлин

Германия отрече твърденията, че обмисля покупката на 15 американски изтребителя F-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германското Министерство на отбраната отрече появилите се в някои медии твърдения, че Берлин обмисля покупката на 15 американски изтребителя F-35, предаде Ройтерс.

Британската новинарска агенция вчера съобщи, че представител на германския парламент е потвърдил информацията, разпространена от сп. "Шпигел", че министърът на отбраната Борис Писториус възнамерява да поръча 15 изтребителя F-35 от американската компания "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin).

"Може да потвърдим, че в момента не се обмисля закупуването на още изтребители F-35", каза днес говорител на германското Министерство на отбраната.

Германският министър на отбраната Борис Писториус възнамерява да поръча още 15 многоцелеви стелт изтребителя F-35 от американския производител "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), каза пред Ройтерс източник от Бундестага, потвърждавайки информация на списание "Шпигел".

От поверителни документи, подготвени за разглеждане от комисията на долната камара на германския парламент по бюджета, става ясно, че се очаква допълнителните самолети да струват 2,5 милиарда евро (2,9 милиарда долара).

Германия вече е поръчала 35 изтребителя F-35, за да замени остарелите си 85 многоцелеви изтребители "Панавия Торнадо" (Panavia Tornado), които предстои да бъдат изведени от експлоатация.

"Торнадо" имат капацитет да пренасят американските ядрени бойни глави, съхранявани в Германия, за да може да бъдат използани при евентуален конфликт.

През юли Берлин отрече да планира да купи още 15 изтребителя F-35, но значително увеличеният германски бюджет за отбрана създаде повече възможности за закупуване на оръжие. По онова време военен източник съобщи пред Ройтерс, че идеята за закупуване на още 15 самолета F-35 вече е била обсъждана.

Всяко решение за закупуване на още самолети F-35 може да предизвика ново напрежение между Германия и Франция, които са в противоречие по повод проекта за европейската бойна система "Future Combat Air System" (FCAS), част от който е и Испания, отбелязва Ройтерс.


Германия
  • 1 Баш Батка

    6 2 Отговор
    Твърдения от Фафли мидия жлътковците само.

    14:06 21.10.2025

  • 2 нормално

    6 2 Отговор
    Ако фейка беше пуснат от разбирач, щеше да напише 16 машини.

    14:07 21.10.2025

  • 3 Ти да видиш

    8 2 Отговор
    Ако Германия купи тия изтребители означава че Еврофайтър не струва!

    14:11 21.10.2025

  • 4 На единия ден ДВ ги пуска измишльотините

    6 1 Отговор
    от Германия, на другия ден нашаМара отрича.
    Толкова за този сайт.

    Коментиран от #12

    14:11 21.10.2025

  • 5 Ироничен

    7 3 Отговор
    Правилно. Иначе ще ги получат след 10 години, като им е минала гаранцията.

    14:12 21.10.2025

  • 6 Фитки ООД

    8 1 Отговор
    Абе сами си пушите новини и сами си го отричате. Сълза и смях сте.

    Коментиран от #7

    14:13 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    Значи очаквайте скоро Щатите да пожелае от Германия сделка за 15 изтребителя Ф35.. Само да изтеглят онзи 900млрд дълг

    14:18 21.10.2025

  • 9 Уфф

    3 2 Отговор
    Отричате, не отричате, ще ги платите!Къде ще ходите? Ние сме колония, а вие сте още под окупация!

    14:22 21.10.2025

  • 10 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    Германия, ООН, Турция, Газа...... Напишете нещо за Зеленски и Украйна!
    Скукаааа.
    Там става спора, а в спора се ражда истината.

    14:24 21.10.2025

  • 11 Хи хи хи

    2 1 Отговор
    Нема пАри ???!
    ....... а???!

    Новия бундесвер, пардоне моа Вермахт на фредерикеШмерц и боркатаПишториус все ще си остава мечта.......

    14:42 21.10.2025

  • 12 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "На единия ден ДВ ги пуска измишльотините":

    Взе ми думите!😂😂😂 Лъжат и се разобличават!

    14:45 21.10.2025

  • 13 Иван

    0 0 Отговор
    Полска К Шикорски е пуснала тези лъжи в обръщение.

    14:52 21.10.2025

  • 14 Търновец

    0 0 Отговор
    Юрофайтър технически е по добър от Ф 35 но САЩ отказаха да лицензират самолета за носител на атомни бомби и Германия трябваше да купи Ф 35.

    14:58 21.10.2025

