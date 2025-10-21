Германия отрече твърденията, че обмисля покупката на 15 американски изтребителя F-35

Германското Министерство на отбраната отрече появилите се в някои медии твърдения, че Берлин обмисля покупката на 15 американски изтребителя F-35, предаде Ройтерс.

Британската новинарска агенция вчера съобщи, че представител на германския парламент е потвърдил информацията, разпространена от сп. "Шпигел", че министърът на отбраната Борис Писториус възнамерява да поръча 15 изтребителя F-35 от американската компания "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin).

"Може да потвърдим, че в момента не се обмисля закупуването на още изтребители F-35", каза днес говорител на германското Министерство на отбраната.

Германският министър на отбраната Борис Писториус възнамерява да поръча още 15 многоцелеви стелт изтребителя F-35 от американския производител "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), каза пред Ройтерс източник от Бундестага, потвърждавайки информация на списание "Шпигел".

От поверителни документи, подготвени за разглеждане от комисията на долната камара на германския парламент по бюджета, става ясно, че се очаква допълнителните самолети да струват 2,5 милиарда евро (2,9 милиарда долара).

Германия вече е поръчала 35 изтребителя F-35, за да замени остарелите си 85 многоцелеви изтребители "Панавия Торнадо" (Panavia Tornado), които предстои да бъдат изведени от експлоатация.

"Торнадо" имат капацитет да пренасят американските ядрени бойни глави, съхранявани в Германия, за да може да бъдат използани при евентуален конфликт.

През юли Берлин отрече да планира да купи още 15 изтребителя F-35, но значително увеличеният германски бюджет за отбрана създаде повече възможности за закупуване на оръжие. По онова време военен източник съобщи пред Ройтерс, че идеята за закупуване на още 15 самолета F-35 вече е била обсъждана.

Всяко решение за закупуване на още самолети F-35 може да предизвика ново напрежение между Германия и Франция, които са в противоречие по повод проекта за европейската бойна система "Future Combat Air System" (FCAS), част от който е и Испания, отбелязва Ройтерс.