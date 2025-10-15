Нидерландия: НАТО се нуждае от по-ефикасен начин за сваляне на дронове от ползването на F-35

Нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс заяви днес, че НАТО трябва да се поучи от случаите с дронове над Полша и да намери по-ефикасен начин за сваляне на летателните апарати от това да използва изтребители F-35, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Той каза още пред репортери в Брюксел при пристигането си за среща с колегите си от алианса, че страната му планира да отдели 90 милиона евро за дронове за Украйна. Той добави, че трябва повече страни от Северноатлантическия пакт да увеличат приноса си по линия на Списъка с първостепенните нужди на Украйна (PURL), инициатива за подпомагане на Киев с военна техника и боеприпаси.
Брекелманс обяви също, че Нидерландия подкрепя усилията на НАТО за уеднаквяване на различните стандарти и протоколи за действие на съюзниците при мисиите по източния фланг.
"Много е важно да работим по тези регулации и да ги уеднаквим", заяви той пред репортери в Брюксел.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 батСали
Ф35 не става за чеп за зеле!
Коментиран от #15
13:37 15.10.2025
2 Уфф
13:38 15.10.2025
3 НАТО от какво се нуждае
13:38 15.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Нали са НАТОвски стандарт ‼️
13:39 15.10.2025
5 Вашето мнение
Коментиран от #9
13:39 15.10.2025
6 Нидерландия
Коментиран от #11
13:40 15.10.2025
7 Каунь
13:41 15.10.2025
8 Кол Ю
Дроновете се правят на конвейр и цената им постоянно пада, защото излизат все по-нови модели - тая война на Самсунг и Епъл, накрая не я ли спечелиха китайците?
13:42 15.10.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Вашето мнение":Оказа се обаче, че
"Нидерландски изтребител F-35 е изстрелял ракетата, която падна върху къща в Полша"
13:42 15.10.2025
10 Нидерландският министър
13:44 15.10.2025
11 Симо
До коментар #6 от "Нидерландия":Какви скандали в Нидерландия? Дърпат една магистрала или изсмукват един фас в някое кафе и са цял ден усмихнати, като Макрон и Мерц във вагон!
Коментиран от #14
13:44 15.10.2025
12 А Виетнамският
13:46 15.10.2025
13 Росен Желязков
13:46 15.10.2025
14 Ами примерно ....
До коментар #11 от "Симо":Частният сектор е „напълно блокиран“; наемите се покачват над 20 евро на м2, тъй като предлагането намалява
Пазарът на наеми в частния сектор остава „напълно блокиран“, съобщи платформата за жилищно настаняване Pararius въз основа на данни за третото тримесечие.
Коментиран от #19
13:49 15.10.2025
15 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "батСали":нато се нуждае от 3-4 орешника че да си седне на задника НООО СКОРО ЩЕ ГИ ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНО
13:51 15.10.2025
16 Прашки бе!
Натото е велика работа. С Ф-35 може да свалят дрон за 1000 долара. Евала.
Коментиран от #17
13:51 15.10.2025
17 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #16 от "Прашки бе!":МИ ТО Ф35 СВАЛЯ САМО ПОКРИВИ НА ПОЛСКИ КЪЩИ...НИЩО ДРУГО
13:53 15.10.2025
18 Влизаме в Нидерландия нюз
13:58 15.10.2025
19 Еми Европа сама се закла.
До коментар #14 от "Ами примерно ....":Те с техните глупости пречат на частния сектор да строи нови жилища. Нали регулират и наемите? Еми като построиш къщи, апартаменти да ги даваш под наем и като някакво правителство ти нареди да ги даваш почти безплатно на новодошли и не знам си кви си и като вземеш и някакъв доход от наема, те ти треснат и 50% данаци отгоре и то не ти излиза изобщо бизнес плана. Еми тогава, да се оправят сами... Не инвестира вече никой в строителството. По-добре да си жонглираш с тех на борсите. По-лесно и по-бързо се изкарват пари! Тези правителства не струват вече нищо. И некадърниците в администрациите на ЕС, комисии некакви и урсули?? Некадърници в цяла Европа!
13:59 15.10.2025
20 Влизаме в Нидерландия нюз...
Холандски войник беше убит във вторник вечерта по време на тренировъчно учение в Германия, съобщи Министерството на отбраната. Жертвата е 28-годишен ефрейтор първи клас от Кралската нидерландска армия.
Говорител на Marechaussee съобщи, че инцидентът е станал през нощта с бронирана машина Fennek. Инцидентът е станал близо до тренировъчния полигон Munster Süd, който се намира между Хамбург и Хановер.
14:01 15.10.2025