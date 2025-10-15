Новини
Нидерландия: НАТО се нуждае от по-ефикасен начин за сваляне на дронове от ползването на F-35
  Тема: Украйна

Нидерландия: НАТО се нуждае от по-ефикасен начин за сваляне на дронове от ползването на F-35

15 Октомври, 2025 13:35 502 20

Нидерландия подкрепя усилията на НАТО за уеднаквяване на различните стандарти и протоколи за действие

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс заяви днес, че НАТО трябва да се поучи от случаите с дронове над Полша и да намери по-ефикасен начин за сваляне на летателните апарати от това да използва изтребители F-35, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Той каза още пред репортери в Брюксел при пристигането си за среща с колегите си от алианса, че страната му планира да отдели 90 милиона евро за дронове за Украйна. Той добави, че трябва повече страни от Северноатлантическия пакт да увеличат приноса си по линия на Списъка с първостепенните нужди на Украйна (PURL), инициатива за подпомагане на Киев с военна техника и боеприпаси.

Брекелманс обяви също, че Нидерландия подкрепя усилията на НАТО за уеднаквяване на различните стандарти и протоколи за действие на съюзниците при мисиите по източния фланг.

"Много е важно да работим по тези регулации и да ги уеднаквим", заяви той пред репортери в Брюксел.


  • 1 батСали

    4 1 Отговор
    иначе казано
    Ф35 не става за чеп за зеле!

    Коментиран от #15

    13:37 15.10.2025

  • 2 Уфф

    3 1 Отговор
    Това чак сега ли го проумяхте бре кухи натовци?Войната в Украйна, която подпалихме, на нищо ли не ви научи?

    13:38 15.10.2025

  • 3 НАТО от какво се нуждае

    5 1 Отговор
    Хората най малко ги интересува

    13:38 15.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    Да им дадем нашите самоНЕЛЕТИ ❗
    Нали са НАТОвски стандарт ‼️

    13:39 15.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    Оказа се обаче, че нито един дрон над полша не е свален нито от ф 35, нито от жинжър от нидерландия, който е пилотирал ф 35. И тия тръгнали с Русия да воюват.

    Коментиран от #9

    13:39 15.10.2025

  • 6 Нидерландия

    4 0 Отговор
    Се раздира от проблеми и скандали, взели за НАТО да умуват ...

    Коментиран от #11

    13:40 15.10.2025

  • 7 Каунь

    2 0 Отговор
    С намигване не става ли? Жалко на времето ставаше....

    13:41 15.10.2025

  • 8 Кол Ю

    2 0 Отговор
    F-35 е чудесен самолет 5-то поколение - един двигател, един пилот и 100 милиона долара на парче! Ракетите са каквито си сложиш ако искаш, понеже той си има и четиристволно оръдие, което е по-евтино от шлема на пилота!
    Дроновете се правят на конвейр и цената им постоянно пада, защото излизат все по-нови модели - тая война на Самсунг и Епъл, накрая не я ли спечелиха китайците?

    13:42 15.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Оказа се обаче, че
    "Нидерландски изтребител F-35 е изстрелял ракетата, която падна върху къща в Полша"

    13:42 15.10.2025

  • 10 Нидерландският министър

    3 0 Отговор
    на отбраната Рубен Брекелманс какво е заявил днес не ни интересува ама въобще ! По важното е българският какво е заявил и какви ангажименти е поел. Нидерландският министър ако иска .. може и на марсианците война да обяви ако иска

    13:44 15.10.2025

  • 11 Симо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нидерландия":

    Какви скандали в Нидерландия? Дърпат една магистрала или изсмукват един фас в някое кафе и са цял ден усмихнати, като Макрон и Мерц във вагон!

    Коментиран от #14

    13:44 15.10.2025

  • 12 А Виетнамският

    1 0 Отговор
    министър на отбраната нещо да е заявил случайно? А?

    13:46 15.10.2025

  • 13 Росен Желязков

    1 0 Отговор
    Аз съм изградил стена от водопади срещу руските дронове в хотел Хаяши.

    13:46 15.10.2025

  • 14 Ами примерно ....

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Симо":

    Частният сектор е „напълно блокиран“; наемите се покачват над 20 евро на м2, тъй като предлагането намалява
    Пазарът на наеми в частния сектор остава „напълно блокиран“, съобщи платформата за жилищно настаняване Pararius въз основа на данни за третото тримесечие.

    Коментиран от #19

    13:49 15.10.2025

  • 15 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "батСали":

    нато се нуждае от 3-4 орешника че да си седне на задника НООО СКОРО ЩЕ ГИ ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНО

    13:51 15.10.2025

  • 16 Прашки бе!

    1 0 Отговор
    Аз ли да ви уча? Прашките са евтино, древно оръжие. Малко тел, малко ластик и една шепа стари, ръждясали пирони за куки. И си стреляш безшумно, когато видиш евтин дрон... Ни ти трябва радар, ни лазер за прицелване...
    Натото е велика работа. С Ф-35 може да свалят дрон за 1000 долара. Евала.

    Коментиран от #17

    13:51 15.10.2025

  • 17 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Прашки бе!":

    МИ ТО Ф35 СВАЛЯ САМО ПОКРИВИ НА ПОЛСКИ КЪЩИ...НИЩО ДРУГО

    13:53 15.10.2025

  • 18 Влизаме в Нидерландия нюз

    2 0 Отговор
    И виждаме че това въобще го няма даже като тема там....

    13:58 15.10.2025

  • 19 Еми Европа сама се закла.

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами примерно ....":

    Те с техните глупости пречат на частния сектор да строи нови жилища. Нали регулират и наемите? Еми като построиш къщи, апартаменти да ги даваш под наем и като някакво правителство ти нареди да ги даваш почти безплатно на новодошли и не знам си кви си и като вземеш и някакъв доход от наема, те ти треснат и 50% данаци отгоре и то не ти излиза изобщо бизнес плана. Еми тогава, да се оправят сами... Не инвестира вече никой в строителството. По-добре да си жонглираш с тех на борсите. По-лесно и по-бързо се изкарват пари! Тези правителства не струват вече нищо. И некадърниците в администрациите на ЕС, комисии некакви и урсули?? Некадърници в цяла Европа!

    13:59 15.10.2025

  • 20 Влизаме в Нидерландия нюз...

    1 0 Отговор
    Холандски войник загина по време на нощно учение в Германия
    Холандски войник беше убит във вторник вечерта по време на тренировъчно учение в Германия, съобщи Министерството на отбраната. Жертвата е 28-годишен ефрейтор първи клас от Кралската нидерландска армия.

    Говорител на Marechaussee съобщи, че инцидентът е станал през нощта с бронирана машина Fennek. Инцидентът е станал близо до тренировъчния полигон Munster Süd, който се намира между Хамбург и Хановер.

    14:01 15.10.2025

