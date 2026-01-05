Турският президент призова за връщането на Турция в програмата за F-35

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за връщането на Турция в програмата за изтребители F-35, ръководена от САЩ, като каза, че такава стъпка ще помогне за засилване на отношенията между Турция и САЩ, както и ще подобри сигурността на НАТО, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В писмени отговори на въпроси от „Блумбърг“, като се позова на срещата си през септември 2025 г. с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, Ердоган определи решението да бъде изключена Турция от програмата F-35 заради покупката на военно оборудване от Русия преди почти десет години като „несправедливо“ и добави, че лично е казал това на Тръмп.

Турският президент посочи, че завръщането на Тръмп на власт е създало възможност отношенията между Анкара и Вашингтон да преминат към „по-разумен и конструктивен път“.

По въпроса за F-35 Ердоган подчерта, че „получаването на самолетите F-35, за които Турция вече е платила, и връщането ѝ в програмата са важни и необходими“ за по-добри отношения със САЩ и за отбраната на НАТО.

Относно възможната покупка на самолети F-16 Block 70 от САЩ, Ердоган подчерта, че Анкара очаква условията да са в съответствие с духа на съюза в НАТО, като даде за пример покупката на изтребители „Юрофайтър“ (Eurofighter) от Турция.

По повод делото в САЩ срещу държавната турска банка "Халкбанк" (Türkiye Halk Bankasi AS), Ердоган подчерта, че Турция смята обвиненията за погрешни и е водила разговори, за да не бъде наложено „несправедливо наказание“ на банката. „Нашата надежда е да постигнем справедлив резултат, който напълно съответства на закона“, допълни той.

По отношение на двустранните енергийни връзки, турският лидер отбеляза, че значително са увеличени доставките на втечнен природен газ, особено от САЩ, като подчерта, че това вече заема „важно място“ във веригата за доставки на Турция.

Ердоган посочи, че позицията на Турция е много ясна. „Действаме според нашите национални интереси и нашата енергийна сигурност“, допълни той.

„Като страна, която разчита на внос за голяма част от нуждите си от въглеводороди, трябва да поддържаме внимателен и балансиран подход във всички въпроси, които могат да повлияят на нашата енергийна сигурност“, каза той.