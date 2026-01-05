Новини
Свят »
Турция »
Турският президент призова за връщането на Турция в програмата за F-35

Турският президент призова за връщането на Турция в програмата за F-35

5 Януари, 2026 17:11 855 15

  • f-35-
  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • сащ-
  • изтребители

Турският президент посочи, че завръщането на Тръмп на власт е създало възможност отношенията между Анкара и Вашингтон да преминат към „по-разумен и конструктивен път“

Турският президент призова за връщането на Турция в програмата за F-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за връщането на Турция в програмата за изтребители F-35, ръководена от САЩ, като каза, че такава стъпка ще помогне за засилване на отношенията между Турция и САЩ, както и ще подобри сигурността на НАТО, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В писмени отговори на въпроси от „Блумбърг“, като се позова на срещата си през септември 2025 г. с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, Ердоган определи решението да бъде изключена Турция от програмата F-35 заради покупката на военно оборудване от Русия преди почти десет години като „несправедливо“ и добави, че лично е казал това на Тръмп.

Турският президент посочи, че завръщането на Тръмп на власт е създало възможност отношенията между Анкара и Вашингтон да преминат към „по-разумен и конструктивен път“.

По въпроса за F-35 Ердоган подчерта, че „получаването на самолетите F-35, за които Турция вече е платила, и връщането ѝ в програмата са важни и необходими“ за по-добри отношения със САЩ и за отбраната на НАТО.

Относно възможната покупка на самолети F-16 Block 70 от САЩ, Ердоган подчерта, че Анкара очаква условията да са в съответствие с духа на съюза в НАТО, като даде за пример покупката на изтребители „Юрофайтър“ (Eurofighter) от Турция.

По повод делото в САЩ срещу държавната турска банка "Халкбанк" (Türkiye Halk Bankasi AS), Ердоган подчерта, че Турция смята обвиненията за погрешни и е водила разговори, за да не бъде наложено „несправедливо наказание“ на банката. „Нашата надежда е да постигнем справедлив резултат, който напълно съответства на закона“, допълни той.

По отношение на двустранните енергийни връзки, турският лидер отбеляза, че значително са увеличени доставките на втечнен природен газ, особено от САЩ, като подчерта, че това вече заема „важно място“ във веригата за доставки на Турция.

Ердоган посочи, че позицията на Турция е много ясна. „Действаме според нашите национални интереси и нашата енергийна сигурност“, допълни той.

„Като страна, която разчита на внос за голяма част от нуждите си от въглеводороди, трябва да поддържаме внимателен и балансиран подход във всички въпроси, които могат да повлияят на нашата енергийна сигурност“, каза той.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    7 6 Отговор
    Предтавете си ако го нямаше руския Спецназ във Венецуела как някой можеше да влезе и отвлече президента Мъдуро

    Коментиран от #3, #7, #10

    17:12 05.01.2026

  • 2 Света ври и кипи

    6 5 Отговор
    а малао умния султан знае само се пазари като на Капалъ Чарши

    17:13 05.01.2026

  • 3 с два пръста чело от село

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    откъде ви намерих такива слабо умни елфчета

    17:13 05.01.2026

  • 4 що бе?

    12 6 Отговор
    нали си имате ваши.
    нали сте гъсти с Русия и взехте С400
    що така искате тези "некачествени" самолети?

    17:14 05.01.2026

  • 5 майор Михов

    8 5 Отговор
    Иска паритет с Гърция заради споровете им.
    Гърция вече се включи в програмата и след 2-3 години може да има Ф35.

    Коментиран от #15

    17:15 05.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    5 3 Отговор
    Тоя па локум....
    Му имам праблемите.....

    17:17 05.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хипотетично

    8 2 Отговор
    ✔️Относно възможната покупка на самолети F-16 Block 70 от САЩ,✔️
    Щом производител на дронове и военни самолети смята да закупи изтребители като нашите, значи те не са толкова стари, нищо че не са стелт технология.

    17:21 05.01.2026

  • 9 Ердо докато не се отърве от

    10 4 Отговор
    злополучните С-400 ще види Ф-35 през крив макарон. Даде милиарди за тоя дето духа. Никой не казва дали не имало С-400 във Венецуела. Путин няма да го откраднат подобно на Мадуро, той си живее за постоянно в бункер дълбоко земята!

    17:21 05.01.2026

  • 10 Да не забравяме, че за информация

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    за местоположението на Мадуро американците даваха 50 млн. долара. Представете си, един ден ако дадат 50-100 млн. долара за главата на някой още по-голям терорист какво ще стане!

    17:24 05.01.2026

  • 11 Копеки,

    2 4 Отговор
    Вижте самолет.

    17:25 05.01.2026

  • 12 Радо перката

    1 0 Отговор
    Що бе нали кучи евнухфайтер от Урсула

    17:31 05.01.2026

  • 13 Българин

    2 3 Отговор
    Персите свалиха 47 Фъ35. Що не си купи от тях?!?

    Коментиран от #14

    17:45 05.01.2026

  • 14 Персите свалиха на

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    коч моча!

    17:53 05.01.2026

  • 15 Гърция не се е включила

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "майор Михов":

    Само е клиент и чака на опашката

    17:59 05.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания