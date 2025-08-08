Новини
Испания отложи купуването на американски изтребители F-35, търси европейски алтернативи

8 Август, 2025

Решението на Испания би било сериозен удар за американския производител на самолети "Локхийд Мартин"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Испания отложи плановете си за закупуване на изтребители Ф-35 (F-35), съобщи испанският вестник "Паис", предаде БТА.

Предварителните контакти за закупуването на американските стелт изтребители от пето поколение са преустановени "за неопределено време" и правителството ще търси европейски алтернативи като "Юрофайтър" (Eurofighter) или така наречената Бъдеща бойна въздушна система (Future Combat Air System/FCAS), съобщава вестникът.

"Испанският вариант включва настоящия Юрофайтър и FCAS в бъдеще“, заяви испанското министерство на отбраната пред "Политико".

Решението на Испания би било сериозен удар за американския производител на самолети "Локхийд Мартин", след като Мадрид отправи необвързващо искане за информация относно Ф-35 през 2017 г.

Бюджетът на Испания за 2023 г. включваше първоначално отпуснати 6,25 милиарда евро за подмяна на самолетите на военноморските и военновъздушните сили.

Испанските ВВС планират да изведат от експлоатация своите изтребители "Хариър" Ей Ви 8 Би (Harrier AV8B) до 2030 г. и изразиха интерес да ги заменят с военноморски версии на самолетите Ф-35B, каквито вече закупиха Съединените щати и Италия.

Военновъздушните сили също така разглеждаха модела Ф-35A като временно решение за замяна на своите Ф/А 18 "Хорнет" (F/A-18 Hornet) на "МакДонъл Дъглас", докато чакат FCAS.

Ходът на Мадрид може допълнително да разпали напрежението между Испания и САЩ, доколкото премиерът Педро Санчес е гласен критик на новата цел на НАТО за разходи за отбрана от 5% от БВП, за която настоява президентът на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва "Политико".

Испания се съпротивлява на това, позовавайки се на несъвместимост с приоритетите ѝ за социална държава и икономическите ѝ приоритети, посочва индийското издание "Юрейжиън таймс". Тази позиция беше остро критикувана от Тръмп, който също заплаши да наложи допълнителни мита върху стоките от Мадрид.

Смята се, че стремежът на Испания към европейски оръжейни варианти е продиктуван от желание за укрепване на нейната индустриална база и е в съответствие с по-широкия призив на Санчес за независимост на ЕС в областта на отбраната, което противоречи на исканията на САЩ членовете на НАТО да споделят разходите за отбрана, особено чрез американски поръчки, допълва "Юрейжиън таймс".

Испания, като един от четирите члена на консорциума "Юрофайтър", подписа договор за 25 допълнителни "Юрофайтър Халкон II"(Eurofighter Halcon II) през декември 2024 г., припомня специализираният сайт в областта на отбраната "Дифенс Индъстри Юръп".

Поръчката обхваща доставката на 21 едноместни и четири двуместни самолета "Юрофайтър" от последно поколение, които да заменят част от флота Ф/А-18, експлоатиран от испанските военновъздушни и космически сили.

Това би довело испанския флот от "Юрофайтър"-и до 115 самолета. Не е ясно дали страната планира скоро да направи друга поръчка за такива машини.

"Юрофайтър"-ите ще разполагат с усъвършенствана авионика, електронно сканиращ радар (E-Scan) и авангардни оръжейни системи, способни да разгръщат ракети "Бримстоун III" (Brimstone III) и "Фул Метеор" (Full Meteor). Въпреки че конкретните подробности за конфигурацията остават неразкрити, тези подобрения ще изведат отбранителните способности на Испания сред челните в Европа, отбелязва "Дифенс Индъстри Юръп".

Така Мадрид осигурява заетостта на 16 000 преки и косвени работни места в страната, тъй като испанският завод на "Еърбъс" в Хетафе, близо до столицата, ще сглобява, тества и доставя самолета. По данни на "Дифенс Индъстри Юръп" програмата осигурява и значителна заетост в цяла Европа, като инициативата "Юрофайтър" поддържа над 100 000 работни места на целия континент.

Доколкото, обаче, сътрудничеството между Испания, Франция и Германия в рамките на проекта Бъдеща бойна въздушна система (Future Combat Air System/FCAS) се сблъска с проблеми поради разногласия относно разпределението на работното натоварване, това отлага датата на въвеждане в експлоатация на бойната машина от шесто поколение.

Обявеният отказ на Испания да купи Ф-35 идва след подобно решение, взето от Португалия, на фона на опасения, че всеки флот от Ф-35 бързо ще стане неефективен без достъп до контролирани от САЩ мрежи за поддръжка, логистика и компютърни мрежи, което ще даде косвен контрол на американската администрация върху операциите на Ф-35, които са на въоръжение в практически всяка страна.

През март Португалия заяви, че преразглежда плановете си за закупуване на стелт изтребител от пето поколение Ф-35 Лайтнинг II (F-35 Lightning II) и обмисля европейска алтернатива, съобщи Асошиейтед прес.

"Не можем да пренебрегнем геополитическата среда при нашия избор. Неотдавнашната позиция на Съединените щати в контекста на НАТО... трябва да ни накара да се замислим за най-добрите варианти, защото предвидимостта на нашите съюзници е по-голямо предимство, което трябва да се вземе предвид“, каза в интервю португалският министър на отбраната Нуно Мело.

Отделно, планът на Канада за придобиване на изтребители Ф-35 в момента се преразглежда, като правителството обмисля дали да продължи с пълната покупка на 88 самолета (освен 16-те, за които е платено).

Решението беше обявено от канадския премиер Марк Карни по-рано тази година, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи безпрецедентни тарифи на Канада и отправи многократни призиви страната да стане 51-вият щат на САЩ.


    След украйна, вече никой не ще американски боклуци.

    13:08 08.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    15 3 Отговор
    Ф-35 тежък, труден за обслужване, скъп за ползване краварски буклук!

    Ф-15 е самолета, ама него не го продават на "партньорите". Произвеждат само за себе си. Както и Ф-22(модерния еквивалент).

    13:10 08.08.2025

  • 4 НИКО

    11 4 Отговор
    ЕВРО РОБИТЕ НЕЩО СЕ БУНТУВАТ НО НЯМА КЪДЕ ДА ХОДЯТ, ТРЪМП ЩЕ ГИ ВКАРА В ПРАВИЯ ПЪТ

    13:11 08.08.2025

  • 5 ЗОРО

    15 1 Отговор
    Останалите пудели в ЕС трябва да се учат от Испания, Ирландия, Словения и Португалия, особено източноевропейските пинчери!

    13:15 08.08.2025

  • 6 ЗОРО

    13 0 Отговор
    Как е възможно недоразумения, като Урсулите, да управляват ЕС, който е обединение на 500 милиона хора!? Просто е абсурдно!!!

    13:19 08.08.2025

  • 7 Правилно

    5 1 Отговор
    Испания е на седма позиция по износ на оръжие, нормално е да иска да си развива производството.

    Коментиран от #9

    13:21 08.08.2025

  • 8 оня с коня

    5 0 Отговор
    ние не може ли да теглим кредит и да ги купим и тия кошници и ще ги наредим до предните два дето така и не летят

    ама поне ще има със какво да се снимаме

    13:23 08.08.2025

  • 9 само питам

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Правилно":

    че ние нали изнасаме чушкопеци що да не си купим нелетящи самолети накредит?

    13:24 08.08.2025

  • 10 ха-ха

    6 0 Отговор
    Видяхме американските самолети в ръцете на укрите - нищо и половина ! Не , че укрите не са с две леви ръце , но и самальотите не стават .

    13:29 08.08.2025

  • 11 да бе да

    2 1 Отговор
    То Локгийд чака на испанските цгойни сиеста и ла маняна с кой воюват тия.

    13:34 08.08.2025

  • 12 отложи

    3 0 Отговор
    да се разбира отказа се от уморените пингвини фъ-35

    13:35 08.08.2025

  • 13 факуса

    2 0 Отговор
    няма страшно боко и свинята ще спасят локхийд,ще теглят заеми и ще поръчват

    13:41 08.08.2025

