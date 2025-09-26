Новини
„Напрегнат пазарлък“: какво пишат в Турция за срещата между Ердоган и Тръмп

26 Септември, 2025 11:01 1 259 30

Разговорът, който Тръмп е определил пред журналисти като "чудесен", е продължил два часа и 15 минути

„Напрегнат пазарлък“: какво пишат в Турция за срещата между Ердоган и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

"Топли послания, напрегнат пазарлък", пише в заглавие днес турският в. "Хюриет" на сайта си по повод вчерашната среща в Белия дом на президента на САЩ Доналд Тръмп с турския лидер Реджеп Тайип Ердоган, пише БТА.

Газа, Сирия, войната в Украйна и покупката на самолети F-35 и F-16 от Турция бяха част от темите в дневния ред на разговора. Разговорът, който Тръмп е определил пред журналисти като "чудесен", е продължил два часа и 15 минути, посочва вестникът.

Тръмп е заявил, че изпитва "голямо уважение" към Ердоган и че двамата отдавна имат добри отношения помежду си.

"С президента Ердоган сме приятели от дълго време. Много уважаван човек, както в страната си, така и в Европа и целия свят", е казал Тръмп, добавяйки, че Ердоган е "много твърд и прави добри неща в страната си".

По отношение на войната в Украйна Тръмп е посочил, че президентът Ердоган "обича да бъде неутрален" и е уважаван и от двете страни в конфликта.

"Единственото, което може да направи в момента, е да не купува петрол от Русия", е добавил американският президент, цитиран от "Хюрийет". Той е признал, че е сгрешил в оценката си, че лесно може да прекрати войната в Украйна, но по думите му, ако той е бил президент по онова време, войната е нямало да започне.

"Историческа среща на върха" - така определя в заглавие снощния разговор в. "Сабах". Вестникът изважда следните акценти от изказването на Тръмп:

- Ердоган е много уважаван човек

- Санкциите по закона CAATSA може да бъдат вдигнати

- Сирия е победа за Ердоган

- Близо сме до споразумение за Газа

- Ще успеем по въпроса за F-35.

В изявлението си преди срещата президентът Ердоган е заявил, че Турция и САЩ "преживяват различна фаза в отношенията си", пише още "Сабах".

"Заедно ще преодолеем трудностите в региона", е посочил турският лидер.

Президентът на САЩ в същото време е отбелязал, че двете страни може да се разберат по въпроса за изтребителите F-35 и че санкциите на САЩ по отношение на турския отбранителен сектор, наложени по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA), може да бъдат отменени.

По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция и накара Вашингтон да наложи санкции по закона CAATSA на Турция.

По отношение на Сирия Тръмп е заявил: "Ердоган е отговорен за победата в Сирия. Това беше победа за Турция", пише още "Сабах".

"Днес имахме чудесна среща с президента Ердоган. Смятам, че проведохме много продуктивна дискусия по голям брой различни въпроси, което беше много положително", цитира думите на Тръмп след разговора в. "Джумхурийет".

"Когато чуете какво се случи днес с Ердоган, ще бъдете наистина впечатлени. Мисля, че това е чудесно нещо и за двете страни", е казал още лидерът на САЩ.

В отговор на въпрос за F-35, Тръмп е заявил: "Можем лесно да постигнем споразумение с Турция относно F-35, но първо президентът Ердоган ще трябва да направи някои неща за нас", пише още "Джумхурийет".

Изданието цитира и думите на Тръмп след разговора, че няма да допусне Израел да анексира Западния бряг: "Говорих с него (Нетаняху), няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Стига толкова. Време е да спрем".

"Критично важна среща, която счупи ледовете" - така определя вчерашния разговор в. "Тюркийе", напомняйки, че двамата лидери са се срещнали в Белия дом за пръв път от шест години насам.

"Заедно ще преодолеем проблемите", гласи и заглавието по темата на в. "Йени шафак".


Турция
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 666

    8 7 Отговор
    ЕРДОГАН Е ТВЪРД В ПОЗИЦИИТЕ СИ. ТОЙ Е ПОЛИТИК ОТ СВЕТОВНА КЛАСА.

    11:08 26.09.2025

  • 4 Готов за бой

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време е":

    Само мухльовците ги е шубе от война 👊

    Коментиран от #23

    11:09 26.09.2025

  • 5 666

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време е":

    ТИ ЩЕ ОТСТЪПВАШ ТЕРИТОРИИ В ПОЛЗА НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ. ЗА ВОЙНА НЕ МИСЛИ.

    11:10 26.09.2025

  • 6 Я пък тоя

    8 0 Отговор
    Коментар към снимката.

    Тръмп, сложи едно кафе, каймаклия и шербетлия, с турчин така се прави пазарлък.
    А ти разперил ръце все едно казваш: Нямам бе бате.

    11:12 26.09.2025

  • 7 Търновец

    7 2 Отговор
    Интересно как Мюсюлманите от Сирия Палестина и Египет гледат на тази среща? С САЩ вече се отказаха от F 16 и съкращават покупките на F 35 за своята армия. Китай изпробва два бойни самолета от шесто поколение и двата копирани от САЩ и също Китай пускат на вода нов трети самолетоносач с електромагнитен катапулт какъвто само един Американски самолетоносач има. За какво му са на Ердоган толкова много оръжия - че там има още хора живеещи във фургони

    Коментиран от #16

    11:12 26.09.2025

  • 8 Вайййй, колко интересно и ново

    6 1 Отговор
    Гааза, Сирия, войната в Украйна и покупката на самолети F-35 и F-16...

    11:13 26.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Росен Желязков без пазарлък подари редкоземните минерали на САЩ.

    11:14 26.09.2025

  • 11 русоляв

    8 9 Отговор
    Май ни харизаха на Турция ! Аз като ви казвах , че е по добре да сме с Русия , ама не вярвахте

    Коментиран от #29

    11:14 26.09.2025

  • 12 Все по бедна Турция!

    4 2 Отговор
    Турция нов дълг от 900 млрд., САЩ печалба 900 млрд., това е!

    Коментиран от #17

    11:15 26.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Между Тръмп и Ердоган напрегнат

    4 0 Отговор
    пазарлък без налагане . А с Урси Тръмп и заповядва и предупреждава. Слушай и изпълнявай защото митата ще станат двойни. И ужаси се свива точно както на табуретката пред Си. Да ни е честита нашата генералисимус че рупаме зелена трева и вятърна енергия и пием по скъпи горива А за блатото зелено да не говорим защото ако си отворим устата и ще се удавим.

    11:16 26.09.2025

  • 15 Ще ни брани Турция

    5 0 Отговор
    Урааааа...... от Русия и от Гърция а вероятно и от Македония

    11:17 26.09.2025

  • 16 Дикенов

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Търновец":

    "За какво му са на Ердоган толкова много оръжия - че там има още хора живеещи във фургони"

    Не даи боже такова земетресение и на вас че от къде ще намерите толкова фургони?

    11:19 26.09.2025

  • 17 Ясно

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Все по бедна Турция!":

    Тебе Доналд и Ердо те взеха за счетоводител ли, че си запознат с цифрите 😆

    11:20 26.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А тъй, само тъй ....тъй-тъй

    6 0 Отговор
    "С президента Ердоган сме приятели от дълго време. Много уважаван човек, както в страната си, така и в Европа и целия свят".... ще му подаря България ....или поне Румелия

    Коментиран от #30

    11:23 26.09.2025

  • 20 Едно голямо нищо.

    4 0 Отговор
    Основното обаче зад кулисите беше: идеята за „Велик Израел“, включващ Юдея и Самария и дори територии в Йордания, Ливан, Египет и Сирия. Тези изявления на Натаняху предизвикаха остра реакция от страна на йорданското, турското и катарското ведомство за външните работи, които ги видяха като „заплаха за суверенитета“.Тогава египетският външен министър Бадр Абдел Ати публично изрази гнева на Кайро, заявявайки, че Египет никога няма да позволи на Израел да реализира този проект, който се възприема като амбиции за териториално разширение.Израел е атакувал най-малко шест държави тази година
    Катар стана шестата държава, подложена на атака от Израел само през 2025 г. и всичко това в съучастие със САЩ

    11:28 26.09.2025

  • 21 Бай Кольо Сапа

    5 0 Отговор
    Не купуваш ли от САЩ , айде санкции и забрани. Е вах така демокрация, е вах тоя свободен избор/пазар

    11:29 26.09.2025

  • 22 Абе я да си го наааачукате....

    4 0 Отговор
    България била настояла Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ... и на Желязков, и на всички там олигофрени покрай него на ред.... Премиерчето дЖилезку и ционистчето проклето ГЕЙргиев са от малкото олигофрени които продължават нацизма и геноцида на ционистите в Израел да подкрепят. Позор и гнус ....

    11:30 26.09.2025

  • 23 Ами, бричед

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    Оти драскаш тука ами не си на фронта?

    11:31 26.09.2025

  • 24 Рик Форестър

    2 0 Отговор
    Ердоган е диктатор а Тръмп е нагъл и арогантен луд човек. Широк отзвук в турските свободни медии които се броят на пръстите на едната ръка донесоха думите на Тръмп относно Ердоган: "Той знае много добре как се фалшифицират избори".. Ердоган се усмихна защото не владее английски. Относно турската делегация Тръмп каза: "Прекрасни симпатични хора като актьори от Холивуд". Извън темата но пак свързано с Турция: Путин национализира турските пивоварни фабрики на турската бира Ефес в Русия.. Това е турска бира която се продава в Европа и Русия. Отношенията Турция - Азербайджан се влошиха рязко заради заради Израел. Азербайджан води про-израелска политика. Отношенията Турция - Северен Кипър се обтегнаха защото Северно кипърската турска република забрани религиозни забрадки в училища и държавни учреждения докато в родината "майка" е обратното. В Анадола по религиозните турци не одобряват кипърските турци защото били прекалено "модерни" пък и минималната работна заплата в Северен Кипър е три пъти по висока от тази в Турция.

    Коментиран от #27

    11:34 26.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тръмпеско

    1 0 Отговор
    Купиш ли Ф-35, подарявам ти България

    11:37 26.09.2025

  • 27 БицепС

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Рик Форестър":

    Не сте дочели добре марката на бирата е EFES Pilsen .
    А Пилзен не ви ли говори за нещо чешко?

    И произвежда всичко това.
    Efes Malt, Efes Özel Seri, Efes Pilsen Reserve, Efes Glutensiz, Efes Xtra, Efes Xtra Shot, Efes Filtresiz Buğday, Efes, ltresiz IPA, Efes Malt, Efes Light,
    свързана е и с продукти като-
    Mojo M:X, Satsu M:X, Gusta, Gusta Dark, Bomonti, Mariachi, Mariachi, lack
    Marmara Gold, Marmara Kırrmızı, Miller Genuine Draft, Becks, Samuel Adams, Grolsch

    Коментиран от #28

    11:48 26.09.2025

  • 28 БицепС

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "БицепС":

    Anadolu Group, която основа Efes Breweries International N.V. през 1998 г., навлезе на руския пазар година по-късно с марката „Стары Мелник“.
    През 2006 г. групата придоби „Красный Восток“, седмата по големина пивоварна, оперираща в Русия, а през 2012 г. придоби дейността на SAB Miller в тази страна.
    През 2018 г. групата обедини AB InBev, най-голямата пивоварна в света, с руските си операции под името AB InBev Efes B.V.
    След военната операция в Украйна групата обяви, че е започнала преговори за придобиване на дела на белгийската компания до края на 2023 г. Руските власти обаче обявиха през август тази година, че няма да разрешат това придобиване.
    В края на 2024 година е наложено служебно управление от руска страна.

    В момента Anadolu Group държи 50% дял в AB InBev Efes B.V.

    11:58 26.09.2025

  • 29 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "русоляв":

    До 11 ком - хиляди рузкини разбраха че е по добре в Турция отколкото в русия и се омъжиха за турци и българи - важното е да не живеят в рузкия рай на путин

    12:02 26.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

