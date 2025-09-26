„Напрегнат пазарлък“: какво пишат в Турция за срещата между Ердоган и Тръмп

"Топли послания, напрегнат пазарлък", пише в заглавие днес турският в. "Хюриет" на сайта си по повод вчерашната среща в Белия дом на президента на САЩ Доналд Тръмп с турския лидер Реджеп Тайип Ердоган, пише БТА.

Газа, Сирия, войната в Украйна и покупката на самолети F-35 и F-16 от Турция бяха част от темите в дневния ред на разговора. Разговорът, който Тръмп е определил пред журналисти като "чудесен", е продължил два часа и 15 минути, посочва вестникът.

Тръмп е заявил, че изпитва "голямо уважение" към Ердоган и че двамата отдавна имат добри отношения помежду си.

"С президента Ердоган сме приятели от дълго време. Много уважаван човек, както в страната си, така и в Европа и целия свят", е казал Тръмп, добавяйки, че Ердоган е "много твърд и прави добри неща в страната си".

По отношение на войната в Украйна Тръмп е посочил, че президентът Ердоган "обича да бъде неутрален" и е уважаван и от двете страни в конфликта.

"Единственото, което може да направи в момента, е да не купува петрол от Русия", е добавил американският президент, цитиран от "Хюрийет". Той е признал, че е сгрешил в оценката си, че лесно може да прекрати войната в Украйна, но по думите му, ако той е бил президент по онова време, войната е нямало да започне.

"Историческа среща на върха" - така определя в заглавие снощния разговор в. "Сабах". Вестникът изважда следните акценти от изказването на Тръмп:

- Ердоган е много уважаван човек

- Санкциите по закона CAATSA може да бъдат вдигнати

- Сирия е победа за Ердоган

- Близо сме до споразумение за Газа

- Ще успеем по въпроса за F-35.

В изявлението си преди срещата президентът Ердоган е заявил, че Турция и САЩ "преживяват различна фаза в отношенията си", пише още "Сабах".

"Заедно ще преодолеем трудностите в региона", е посочил турският лидер.

Президентът на САЩ в същото време е отбелязал, че двете страни може да се разберат по въпроса за изтребителите F-35 и че санкциите на САЩ по отношение на турския отбранителен сектор, наложени по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA), може да бъдат отменени.

По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция и накара Вашингтон да наложи санкции по закона CAATSA на Турция.

По отношение на Сирия Тръмп е заявил: "Ердоган е отговорен за победата в Сирия. Това беше победа за Турция", пише още "Сабах".

"Днес имахме чудесна среща с президента Ердоган. Смятам, че проведохме много продуктивна дискусия по голям брой различни въпроси, което беше много положително", цитира думите на Тръмп след разговора в. "Джумхурийет".

"Когато чуете какво се случи днес с Ердоган, ще бъдете наистина впечатлени. Мисля, че това е чудесно нещо и за двете страни", е казал още лидерът на САЩ.

В отговор на въпрос за F-35, Тръмп е заявил: "Можем лесно да постигнем споразумение с Турция относно F-35, но първо президентът Ердоган ще трябва да направи някои неща за нас", пише още "Джумхурийет".

Изданието цитира и думите на Тръмп след разговора, че няма да допусне Израел да анексира Западния бряг: "Говорих с него (Нетаняху), няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Стига толкова. Време е да спрем".

"Критично важна среща, която счупи ледовете" - така определя вчерашния разговор в. "Тюркийе", напомняйки, че двамата лидери са се срещнали в Белия дом за пръв път от шест години насам.

"Заедно ще преодолеем проблемите", гласи и заглавието по темата на в. "Йени шафак".