„Напрегнат пазарлък“: какво пишат в Турция за срещата между Ердоган и Тръмп

"Топли послания, напрегнат пазарлък", пише в заглавие днес турският в. "Хюриет" на сайта си по повод вчерашната среща в Белия дом на президента на САЩ Доналд Тръмп с турския лидер Реджеп Тайип Ердоган, пише БТА.
Газа, Сирия, войната в Украйна и покупката на самолети F-35 и F-16 от Турция бяха част от темите в дневния ред на разговора. Разговорът, който Тръмп е определил пред журналисти като "чудесен", е продължил два часа и 15 минути, посочва вестникът.
Тръмп е заявил, че изпитва "голямо уважение" към Ердоган и че двамата отдавна имат добри отношения помежду си.
"С президента Ердоган сме приятели от дълго време. Много уважаван човек, както в страната си, така и в Европа и целия свят", е казал Тръмп, добавяйки, че Ердоган е "много твърд и прави добри неща в страната си".
По отношение на войната в Украйна Тръмп е посочил, че президентът Ердоган "обича да бъде неутрален" и е уважаван и от двете страни в конфликта.
"Единственото, което може да направи в момента, е да не купува петрол от Русия", е добавил американският президент, цитиран от "Хюрийет". Той е признал, че е сгрешил в оценката си, че лесно може да прекрати войната в Украйна, но по думите му, ако той е бил президент по онова време, войната е нямало да започне.
"Историческа среща на върха" - така определя в заглавие снощния разговор в. "Сабах". Вестникът изважда следните акценти от изказването на Тръмп:
- Ердоган е много уважаван човек
- Санкциите по закона CAATSA може да бъдат вдигнати
- Сирия е победа за Ердоган
- Близо сме до споразумение за Газа
- Ще успеем по въпроса за F-35.
В изявлението си преди срещата президентът Ердоган е заявил, че Турция и САЩ "преживяват различна фаза в отношенията си", пише още "Сабах".
"Заедно ще преодолеем трудностите в региона", е посочил турският лидер.
Президентът на САЩ в същото време е отбелязал, че двете страни може да се разберат по въпроса за изтребителите F-35 и че санкциите на САЩ по отношение на турския отбранителен сектор, наложени по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA), може да бъдат отменени.
По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция и накара Вашингтон да наложи санкции по закона CAATSA на Турция.
По отношение на Сирия Тръмп е заявил: "Ердоган е отговорен за победата в Сирия. Това беше победа за Турция", пише още "Сабах".
"Днес имахме чудесна среща с президента Ердоган. Смятам, че проведохме много продуктивна дискусия по голям брой различни въпроси, което беше много положително", цитира думите на Тръмп след разговора в. "Джумхурийет".
"Когато чуете какво се случи днес с Ердоган, ще бъдете наистина впечатлени. Мисля, че това е чудесно нещо и за двете страни", е казал още лидерът на САЩ.
В отговор на въпрос за F-35, Тръмп е заявил: "Можем лесно да постигнем споразумение с Турция относно F-35, но първо президентът Ердоган ще трябва да направи някои неща за нас", пише още "Джумхурийет".
Изданието цитира и думите на Тръмп след разговора, че няма да допусне Израел да анексира Западния бряг: "Говорих с него (Нетаняху), няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Стига толкова. Време е да спрем".
"Критично важна среща, която счупи ледовете" - така определя вчерашния разговор в. "Тюркийе", напомняйки, че двамата лидери са се срещнали в Белия дом за пръв път от шест години насам.
"Заедно ще преодолеем проблемите", гласи и заглавието по темата на в. "Йени шафак".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 666
11:08 26.09.2025
4 Готов за бой
До коментар #1 от "Крайно време е":Само мухльовците ги е шубе от война 👊
Коментиран от #23
11:09 26.09.2025
5 666
До коментар #1 от "Крайно време е":ТИ ЩЕ ОТСТЪПВАШ ТЕРИТОРИИ В ПОЛЗА НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ. ЗА ВОЙНА НЕ МИСЛИ.
11:10 26.09.2025
6 Я пък тоя
Тръмп, сложи едно кафе, каймаклия и шербетлия, с турчин така се прави пазарлък.
А ти разперил ръце все едно казваш: Нямам бе бате.
11:12 26.09.2025
7 Търновец
Коментиран от #16
11:12 26.09.2025
8 Вайййй, колко интересно и ново
11:13 26.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
11:14 26.09.2025
11 русоляв
Коментиран от #29
11:14 26.09.2025
12 Все по бедна Турция!
Коментиран от #17
11:15 26.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Между Тръмп и Ердоган напрегнат
11:16 26.09.2025
15 Ще ни брани Турция
11:17 26.09.2025
16 Дикенов
До коментар #7 от "Търновец":"За какво му са на Ердоган толкова много оръжия - че там има още хора живеещи във фургони"
Не даи боже такова земетресение и на вас че от къде ще намерите толкова фургони?
11:19 26.09.2025
17 Ясно
До коментар #12 от "Все по бедна Турция!":Тебе Доналд и Ердо те взеха за счетоводител ли, че си запознат с цифрите 😆
11:20 26.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А тъй, само тъй ....тъй-тъй
Коментиран от #30
11:23 26.09.2025
20 Едно голямо нищо.
Катар стана шестата държава, подложена на атака от Израел само през 2025 г. и всичко това в съучастие със САЩ
11:28 26.09.2025
21 Бай Кольо Сапа
11:29 26.09.2025
22 Абе я да си го наааачукате....
11:30 26.09.2025
23 Ами, бричед
До коментар #4 от "Готов за бой":Оти драскаш тука ами не си на фронта?
11:31 26.09.2025
24 Рик Форестър
Коментиран от #27
11:34 26.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тръмпеско
11:37 26.09.2025
27 БицепС
До коментар #24 от "Рик Форестър":Не сте дочели добре марката на бирата е EFES Pilsen .
А Пилзен не ви ли говори за нещо чешко?
И произвежда всичко това.
Efes Malt, Efes Özel Seri, Efes Pilsen Reserve, Efes Glutensiz, Efes Xtra, Efes Xtra Shot, Efes Filtresiz Buğday, Efes, ltresiz IPA, Efes Malt, Efes Light,
свързана е и с продукти като-
Mojo M:X, Satsu M:X, Gusta, Gusta Dark, Bomonti, Mariachi, Mariachi, lack
Marmara Gold, Marmara Kırrmızı, Miller Genuine Draft, Becks, Samuel Adams, Grolsch
Коментиран от #28
11:48 26.09.2025
28 БицепС
До коментар #27 от "БицепС":Anadolu Group, която основа Efes Breweries International N.V. през 1998 г., навлезе на руския пазар година по-късно с марката „Стары Мелник“.
През 2006 г. групата придоби „Красный Восток“, седмата по големина пивоварна, оперираща в Русия, а през 2012 г. придоби дейността на SAB Miller в тази страна.
През 2018 г. групата обедини AB InBev, най-голямата пивоварна в света, с руските си операции под името AB InBev Efes B.V.
След военната операция в Украйна групата обяви, че е започнала преговори за придобиване на дела на белгийската компания до края на 2023 г. Руските власти обаче обявиха през август тази година, че няма да разрешат това придобиване.
В края на 2024 година е наложено служебно управление от руска страна.
В момента Anadolu Group държи 50% дял в AB InBev Efes B.V.
11:58 26.09.2025
29 стоян
До коментар #11 от "русоляв":До 11 ком - хиляди рузкини разбраха че е по добре в Турция отколкото в русия и се омъжиха за турци и българи - важното е да не живеят в рузкия рай на путин
12:02 26.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.