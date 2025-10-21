Новини
Свят »
Русия »
Русия отхвърли предложението на Тръмп войната в Украйна да бъде прекратена на сегашната фронтова линия
  Тема: Украйна

Русия отхвърли предложението на Тръмп войната в Украйна да бъде прекратена на сегашната фронтова линия

21 Октомври, 2025 14:25 3 066 100

  • владимир путин-
  • сергей лавров-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • сащ-
  • русия

Руският външен министър Лавров за пореден път повтори, че трябва да бъдат изкоренени "първопричините" за конфликта в Украйна

Русия отхвърли предложението на Тръмп войната в Украйна да бъде прекратена на сегашната фронтова линия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че призивите за незабавно прекратяване на огъня в Украйна противоречат на споразуменията, постигнати в Аляска по време на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Meduza. Той направи това изявление по време на пресконференция с етиопския външен министър, съобщава РИА Новости.

Според Лавров, „европейските покровители и господари“ на украинския президент Володимир Зеленски се опитват да убедят американците да променят позицията си и да се откажат от стремежа си към „дългосрочно уреждане“. Той отбеляза, че „подобен подход е пълната противоположност на това, за което президентите Тръмп и Путин се споразумяха в Анкъридж, когато се съгласиха да се съсредоточат върху коренните причини [на конфликта]“.

Още новини от Украйна

„Сега чуваме от Вашингтон, че трябва незабавно да спрем, че не бива да обсъждаме нищо повече. Да спрем и да оставим историята да прецени. Виждате ли, простото спиране би означавало да забравим коренните причини за този конфликт, което американската администрация, откакто Доналд Тръмп дойде на власт, ясно разбира“, каза Лавров.

Министърът добави, че незабавното прекратяване на огъня би означавало, че по-голямата част от Украйна „остава под управлението на нацисткия режим и в тази част на Украйна ще бъде единственото място на земята, където цял език е законно забранен, да не говорим за факта, че това е официалният език на ООН и езикът, говорен от по-голямата част от населението“.

След среща с Володимир Зеленски на 17 октомври, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „е време да се спрат убийствата и да се сключи сделка“. Той предложи спиране на военните действия по фронтовата линия. Американският лидер предложи Зеленски и Путин да обявят победи и след това „историята“ да прецени кой е победител. Украинският президент подкрепи предложението на Тръмп. Европейските лидери също призоваха за спиране на военните действия по настоящите фронтови линии.

Русия многократно е заявявала, че иска да бъдат изкоренени "първопричините" за войната в Украйна, визирайки желанието ѝ да стане част от ЕС и НАТО. Москва иска да свали президента Зеленски от власт и подобни условия на практика означават капитулацията на Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 57 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 49 Отговор
    тая година мислих да емигрирам в РФ както ме съветваха копеите тука..и яйчената криза се оправи ама май са изкупили бая яйца и сега имат криза с бензина...не ми се реди по опашки, ще изчакам да вземат Киев , може да се оправят нещата! щом се бият две СССР республики , задължително се отива на светло бъдеще , и НАТО и прогнилият запад губят-според копеите

    Коментиран от #7, #26, #32, #44, #68, #71, #77

    14:26 21.10.2025

  • 2 Хахахаха

    17 18 Отговор
    Е добре. Тогава да е около Урал!

    Коментиран от #31

    14:28 21.10.2025

  • 3 Много искам да ликвидират скоро путин

    35 50 Отговор
    по всякакъв начин!

    Коментиран от #61

    14:28 21.10.2025

  • 4 Хипотетично

    10 16 Отговор
    Дааа... Оправдания... Език кости няма, но език кости троши...

    14:29 21.10.2025

  • 5 Хахахаха

    35 43 Отговор
    И отново да напиша. Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има!

    Коментиран от #13

    14:29 21.10.2025

  • 6 Факт

    16 24 Отговор
    Тогава на линиятя Москва - Санкт Петербург

    14:30 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Айдееее,

    21 35 Отговор
    Ще гледаме трети път един и същ филм. Къде е "cтpaшната велика apмия", дето Киев за два дни?? Къде....?

    Коментиран от #19, #29

    14:30 21.10.2025

  • 9 провинциалист

    28 8 Отговор
    "трябва да бъдат изкоренени "първопричините" - всеки читав техник, инженер, механик, лекар и т.н. и въобще хората, на които ръцете не са заврени в задна полусфера, ще ви каже, че това е единствения начин за решаване на проблем.

    Коментиран от #91

    14:31 21.10.2025

  • 10 Решение

    34 22 Отговор
    Нацисткият режим в Киев трябва да се ликвидира , а метастазите му от бандеривци в Украйна да бъдат съдени , както бяха съдени нацистите на Хитлер !

    Коментиран от #99

    14:32 21.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    32 15 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    14:32 21.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Обективен

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Наистина е смешно!

    14:32 21.10.2025

  • 14 Чудя се

    20 31 Отговор
    Как се връзват на руските сказки .Ватника разбира само като го наритат .Той искал цяла Украйна без съпротива от украинците ,водков тарикат

    14:33 21.10.2025

  • 15 няма значение

    22 25 Отговор
    Скоро руския фашизъм ще колабира и ще завърши като немския фашизъм. В Бункера.

    Коментиран от #22

    14:33 21.10.2025

  • 16 койдазнай

    17 28 Отговор
    "Първопричината" е руският реваншизъм, който води Путин. Той иска отмъщение за унижението от "Студената война". Точно както униженията от ПСВ са подтикнали Хитлер да търси разплата чрез война.
    Как ще свърши цялата тая работа, всеки сам да се сеща.

    14:34 21.10.2025

  • 17 Я пък тоя

    14 6 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Искаш да го посетиш ли? Излез на улуцата, веднага ще те приберат, няма да те бавят.

    Коментиран от #20

    14:34 21.10.2025

  • 18 И Киев е Руски

    23 15 Отговор
    Тръмп вероятно е осъзнал, че ако не огъне клоуна сега. Путин може да разбие Хо.о.ия на пух и прах, като по този начин лиши Запада от всичко, което беше спечелил в Хо..пия благодарение на Майдана. Клоунът се заяжда. Ако Тръмп не беше се заел с продажбите на оръжие, нещата щяха да се развият много по-бързо и сцените в Белия дом можеха да бъдат избегнати

    Коментиран от #38

    14:34 21.10.2025

  • 19 провинциалист

    18 7 Отговор

    До коментар #8 от "Айдееее,":

    Питай ЕС за чий са им милиардите за отбрана и си изберете версия най-накрая!

    14:35 21.10.2025

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 9 Отговор

    До коментар #17 от "Я пък тоя":

    на ,,УЛУ..цата съм , прибирам луди!кога избяга?

    14:35 21.10.2025

  • 21 дрън дрън

    31 26 Отговор
    Е, отдавна на всички им е ясно, че руZнаците не искат тази война да приключи ...
    Само на чугунените глави на бг-русУфилите и тръмпи не им е ясно това !
    руzнаците винаги са били войнолюбци са носили мизерия навсякъде със себе си

    Коментиран от #28, #57

    14:35 21.10.2025

  • 22 Минск-16

    21 2 Отговор

    До коментар #15 от "няма значение":

    Ами не. Според мен, яма да е скоро. Най-вероятно ще се извърви целият път, както е било в случая с Германия.

    Коментиран от #33

    14:36 21.10.2025

  • 23 Аха

    14 21 Отговор
    Ам те първопричинитте са в алчността на кремълския империализъм, така че ясно е какво трябва да бъде изкоренено !

    14:36 21.10.2025

  • 24 404

    17 25 Отговор
    Вече виждаме как Кремъл бърза да възобнови диалога веднага щом чуе за ракетите „Томахоук", заяви украинският лидер в четвъртък. Под въздействието на тежки вещества може да се видят всякакви неща. Странно е, че не е забелязал гъбите, които растат над Вашингтон. Брюксел и т н

    14:36 21.10.2025

  • 25 Тръмпоча

    16 19 Отговор
    Да дава томахавките! Да не ми се ослушва като мутка пайна

    14:36 21.10.2025

  • 26 Вашето мнение

    21 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Къде ще емигрираш бе прошляк, Ти пари за градския транспорт та да идеш до центъра на Варна нямаш.

    14:36 21.10.2025

  • 27 Няма

    12 21 Отговор
    Край руската алчност и наглост ,няма,искал цяла Украйна ,ама за два дня

    14:37 21.10.2025

  • 28 провинциалист

    9 13 Отговор

    До коментар #21 от "дрън дрън":

    "Е, отдавна на всички им е ясно, че руZнаците не искат тази война да приключи ..." - ти всичките ли ги пита?

    14:37 21.10.2025

  • 29 дрън дрън

    10 17 Отговор

    До коментар #8 от "Айдееее,":

    Абе Киев щяха да го превземат, ама закъсаха до някво село, как му беше името ?!
    :) :) :)

    14:37 21.10.2025

  • 30 Уфф

    21 9 Отговор
    Русия и всички останали страни признават Украйна по декларацията и за независимост, където ясно е записан НЕблоковият и статут и зачитане всички права на гражданите! Време е да престанем да се правим на луди и признаем руските искания за напълно основателни!

    14:37 21.10.2025

  • 31 Видьо Видев

    14 14 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Не случайно в света
    най-много от Нобеловите лауреати
    са евреи!


    Шимон Перес към Путин

    Аз му казах: вие сте на 63 години, аз съм на 93 години. Кажете, какво искате да постигнете в близките 30 години? За какво се борите? Опитвате се да дразните Америка?
    Той каза: Не.
    Иска ли Америка част от Русия? Не.
    Имате ли недоразумения с Обама?
    Той каза: А вие защо питате?
    Казах му: Вижте, аз не съм шпионин, може да говорите с мен за всичко.
    Той попита: Какво мислите?
    И аз казах: Америка ще спечели, без значение какво правите.
    Защо? – попита той.
    Защото те са щастливи, а вие не сте.

    По-нататък му казах:

    Когато американците се събуждат сутрин, какво виждат? Мексико е на юг, те приемат мексиканци в своята страна. Канада е на север, те са много добри приятели с канадците. А вдясно и вляво има риба във водата. За какво трябва да се безпокои Обама?
    А вие? Вие се събуждате сутрин до своите съседи. Кои са те? Япония, Китай, Афганистан! Боже мой! Те знаят, че имате огромни земи, но на никого нищо не давате.
    Притежавате 20 процента от прясната вода в света, но нищо не давате.
    Така че когато снегът в Сибир се стопи, какво ще видите отдолу? Китайци! Защото на изток китайците са много, а руснаците – малко.

    Второто, което му казах:

    В Америка съотношението между размера на земята и числеността на населението е по-добро. При вас е лошо. Двайсет милиона квадратни километра! Боже мой!
    Но вие нямате толкова хора. Вашите хора умират.
    Не се заблужд

    Коментиран от #55

    14:37 21.10.2025

  • 32 И Киев е Руски

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Имаш ли кинти или пак ще пращаш сес...си на магистралата

    14:38 21.10.2025

  • 33 нима?

    9 15 Отговор

    До коментар #22 от "Минск-16":

    Нима руския диктатор ще убие пак 27 милиона руснаци, като през ВСВ? Защо пък не.

    14:38 21.10.2025

  • 34 Уфф

    14 7 Отговор
    Русия и всички останали страни признават Украйна по декларацията и за независимост, където ясно е записан НЕблоковият и статут и зачитане всички права на гражданите! Време е да престанем да се правим на луди и признаем руските искания за напълно основателни!

    14:38 21.10.2025

  • 35 Факт

    10 8 Отговор
    Покрайнината върви към обезкървяване. Милиони млади хора зад граница и милиони избити на бойното поле!

    14:38 21.10.2025

  • 36 Соловьов е ментраджия

    12 6 Отговор
    🇷🇺 Сериозен скандал се разрази в Русия около медийната фигура и главен пропагандист на Кремъл Владимир Соловьов, който е обект на тежки обвинения в злоупотреба с милиони рубли дарения, които бяха събрани под претекст, че ще бъдат използвани от фондацията му за предоставяне на оборудване за руските сили на фронта.

    Според руския блогър Владислав Поздняков, личната фондация на водещия е събрала над 100 милиона рубли (1,2 милиона долара) от руски граждани, за да снабди армията с бойно оборудване. Вместо товаголяма част от парите са останали в сметките на фондацията, а остатъкът е похарчен за това, което той нарича „безполезен боклук“ – самоделни бъгита, описани като опасни и напълно неподходящи за бойни действия.

    „Така наречените бойни бъгита се оказаха неспособни за употреба на бойното поле“, отбеляза той и публикува снимки, които се разпространиха бързо в социалните мрежи. Те показват грубо заварени метални рамки, голяма част от тях без волани или седалки, монтирани с автомобилни гуми и прости дръжки. Самоделните превозни средства приличат по-скоро на импровизирани градински колички, задвижвани от малки двигатели, отколкото на средства за придвижване на фронтовата линия.

    Според Поздняков, руските войници са отказали да използват превозните средства, позовавайки се на липсата на защита, ниската скорост и слабата конструкция.

    „Тези машини са по-опасни за шофьора, отколкото за врага“, заяви той, подчертавайки, че дизайнът не предлага никаква броня и

    14:39 21.10.2025

  • 37 Не обръщате внимание на детайлите

    14 7 Отговор
    В речта си на 9.05.Путин каза на руския налод, че военната операция в Украйна ще продължи до "Пълната победа".Така, че още 100 пъти да се срещнат с бай Тръмп, това ще е само тупкане на топката и прах в очите на плебса.

    Коментиран от #58

    14:39 21.10.2025

  • 38 Улав

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "И Киев е Руски":

    Не те слуша главата

    14:39 21.10.2025

  • 39 Всевиждащо око

    11 6 Отговор
    Сорос управлява продажните западни "демократи" от името на шефовете си Ротшилди.

    14:40 21.10.2025

  • 40 Тръмпито

    12 4 Отговор
    За 24 часа ще спра войната!
    Ще бомбандирам Москва!
    Ще ще ще ще ще ……..
    Идва Путин а Тръмпито кви кви кви квиииии с подвита опашка.
    Толкова по въпроса.

    14:40 21.10.2025

  • 41 На снимката

    12 9 Отговор
    Катърът и двойника в Аляска

    14:41 21.10.2025

  • 42 съгласен

    8 12 Отговор
    така е. първопричините са наполеоновия комплекс и бляновете по заровеното соц.минало на ботоксовото джудже. и трябва да бъдат изкорененени барабар с пилешкото му сърчице.

    14:41 21.10.2025

  • 43 НАТО се смее на руските оръфляци

    9 16 Отговор
    НАТО ви чака да ви изпуа един път и да ви приключи земните мъки .

    14:42 21.10.2025

  • 44 Иван Иванов

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    СМОТАНИТЕ ПЕНИТА НЕ СПИРАТ ДА ДРАСКАТ ПРОСТОТИИ, НО КАКВО ДА СЕ ПРАВИ, ЛУД УМОРА НЯМА. СЕГА МАЛКО ЩЕ ИМ ВДИГНА ПРЕДАВКАТА ДА СИ ЗАРАБОТЯТ ГРАНТОВЕТЕ ОТ СОРОС - ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ И НЕЙНИЯ ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН .

    14:42 21.10.2025

  • 45 Я пък тоя

    15 0 Отговор
    А сега сериозно:
    Няма фашизъм, комунизъм, капитализъм и разни такива.
    Всичко е измислено та да миже някой да бие някого. Всичко е интереси, останалото е само оправдание.
    Защо мислите тази война продължава, ами просто е, въртят се трилиони долари, някои здраво забогатяват, а човешките жерви са разходен материал.

    14:43 21.10.2025

  • 46 Иван Иванов

    11 5 Отговор
    СМОТАНИТЕ ПЕНИТА НЕ СПИРАТ ДА ДРАСКАТ ПРОСТОТИИ, НО КАКВО ДА СЕ ПРАВИ, ЛУД УМОРА НЯМА. СЕГА МАЛКО ЩЕ ИМ ВДИГНА ПРЕДАВКАТА ДА СИ ЗАРАБОТЯТ ГРАНТОВЕТЕ ОТ СОРОС - ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ И НЕЙНИЯ ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН .- ХАЙДЕ СОРОСЧЕТА ЗАПОЧВАЙТЕ ДА ЛАЕТЕ.

    14:44 21.10.2025

  • 47 хитрец е путин

    5 15 Отговор
    Путин е голям хитрец. Както се оправи Германия след като загуби войната, така Путин се надява да се оправи и русия и да стане като Германия, след като загуби войната в Украйна. Хитрец е той. Тоя съм го признал!

    Коментиран от #51

    14:45 21.10.2025

  • 48 руски емигрант

    9 14 Отговор
    Расия ще се съгласи със всякакви условия след падане на фашиста Путлер от власт.
    Раша е в колапс-икономически и военен.Губи безмислената война на фашиста Путлер.
    Очакват го в Хага.

    Коментиран от #53, #66

    14:46 21.10.2025

  • 49 Георги

    9 15 Отговор
    добре де, а защо трябваше зелю да го унижават по тоя начин онзи ден? Не е честно спрямо този интергалактически пазител на демокрацията и западните ценности!

    Коментиран от #52

    14:48 21.10.2025

  • 50 Да е ясно

    14 9 Отговор
    Среща в Будапеща няма да има. ☝️😁

    Коментиран от #85

    14:48 21.10.2025

  • 51 И Киев е Руски

    7 15 Отговор

    До коментар #47 от "хитрец е путин":

    Не ти е лесно.Брат ти да ти стане сестра е жестоко.Но се свиква и като видиш какви дивиденти печели от промяната ще го последваш и ще си ползвате пак една тоалетна

    14:49 21.10.2025

  • 52 Никакво унижение не е имало

    16 9 Отговор

    До коментар #49 от "Георги":

    за Зеленски, а свободни съчинения на псевдо журналисти...

    Коментиран от #60, #63

    14:50 21.10.2025

  • 53 а бе

    9 8 Отговор

    До коментар #48 от "руски емигрант":

    Дано доживее да стигне в Хага, че друго си мисля.

    Коментиран от #56

    14:51 21.10.2025

  • 54 Гай Турий

    12 9 Отговор
    Дони натиска да спрат незабавно войната, докъдето са стигнали, защото изпълнява искания на Блякрок, колкото се може повече земи да останат под властта на украрайха, че да си ги имат и използват за печалби... Изглежда руснаците се усещат и няма да го позволят в голяма степен. И боят ще продължи.

    Коментиран от #64, #70

    14:51 21.10.2025

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 10 Отговор

    До коментар #31 от "Видьо Видев":

    И за Това Путин първо подобии живота на Руснаците .И ще спечели .Ама вие не го разбирате .За това сте 111 000 км² и всеки ТПК ,които мисли само за джоба си Ви казва ,ще има ли ядрена централа ,военна техника и газопровод .И с какви пари ще плащате...

    14:53 21.10.2025

  • 56 Няма да стигне до Хага

    10 10 Отговор

    До коментар #53 от "а бе":

    със сигурност, бункерния педофил.

    14:53 21.10.2025

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 17 Отговор

    До коментар #21 от "дрън дрън":

    Ами приключвайте я вие щом искате бе ТПК,идвайте в Москва ,Правете парад.Ако можете,а?

    14:55 21.10.2025

  • 58 руски емигрант

    12 8 Отговор

    До коментар #37 от "Не обръщате внимание на детайлите":

    Само че "пълната победа" на два дня на Путин се превърна в ПЪЛНА ЗАГУБА за него.
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА РУСИЯ! Съд за фашиста-убиец Путин.

    14:56 21.10.2025

  • 59 Pyccкий Карлик

    12 9 Отговор
    "...Русия иска да бъдат изкоренени..."

    Иска Русийката ма хич си не може завалийката горката 😁 Без вътрешна подкрепа на украинсщия народ всяква мисъл за пабеда е абсурдна. Проблема е че дори и сега в момент на война стандартът на живот в Украйна е 3х по-висок от този в Русия. Кой е луд да иска в мизерията, казармите и безкрайните опашки за хляб и бензин.

    14:57 21.10.2025

  • 60 Георги

    7 9 Отговор

    До коментар #52 от "Никакво унижение не е имало":

    явно съм пропуснал посрещането и изпращането. Дали ще може линк към съвместната пресконференция, която са направили и съответно съвместното изявление? Ама не от "ония псевдо журналисти" , ами от истинските, дето ти ги четеш.

    14:57 21.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Атина Палада

    9 10 Отговор
    Убедена съм,че Украйна няма да има излаз на море.

    15:00 21.10.2025

  • 63 Кит

    5 7 Отговор

    До коментар #52 от "Никакво унижение не е имало":

    Пак сънуваш с отворени очи, тъППопитеко!

    15:01 21.10.2025

  • 64 Боят ще го ядат рашистите до

    11 8 Отговор

    До коментар #54 от "Гай Турий":

    Москва, че и оттатък.

    15:01 21.10.2025

  • 65 Патиланец

    4 8 Отговор
    Миротвореца пак изтърва нобела! Залага на куц кoн.

    Коментиран от #67

    15:03 21.10.2025

  • 66 Атина Палада

    8 10 Отговор

    До коментар #48 от "руски емигрант":

    Дано не пада Путин от власт,че ония ястреби в Москва като ни затракат с ракетите....тогава ще видиш от къде извира бензина:))) или няма да имаш време и да видиш:) Путин още уддържа на натиска им..

    Коментиран от #78, #94

    15:05 21.10.2025

  • 67 Путлер залага на дърт катър, а

    9 5 Отговор

    До коментар #65 от "Патиланец":

    Дончо на жребеца Зеленски.

    Коментиран от #73

    15:06 21.10.2025

  • 68 ежко

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти може да искащ,ама те дали те искат?:)

    15:06 21.10.2025

  • 69 Кит

    6 5 Отговор
    Русия за пореден път напомни, че условията по мирен договор се диктуват от страната-победител. А, ако победената страна откаже да ги приеме, войната продължава до превръщането на губещия в капитулирал.
    Това е играта в момента.
    И няма друга.

    Коментиран от #90

    15:07 21.10.2025

  • 70 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #54 от "Гай Турий":

    "Черен камък" се изнесоха от Украйна още в началото на лятото..

    Коментиран от #81

    15:07 21.10.2025

  • 71 Абе,

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Прозд, по-прозд, най-прозд, че то, че Котарака..., че майка му!

    15:07 21.10.2025

  • 72 Очаквано

    3 8 Отговор
    Само Тръмп досега не разбра, че с другаря Путин и с-е трябва да се разговаря от позицията на силата.Те само от това разбират - да ги напляска някой, за да започнат да го "уважават"! Жалко за Украйна, с тези безкрайни протакания Тръмп само налива вода в мелницата на Путин, отлага неизбежните и непопулярни мерки и подлага на изпитание изнемогващите на първа бойна линия Украински бойци! Сега да видим ще предприеме ли нещо, или пак ще си подвие опашката, подклаждайки съмненията,че не е Доналд Тръмп - президента на САЩ, а само агент Краснов!

    Коментиран от #79

    15:08 21.10.2025

  • 73 Чебурашка

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Путлер залага на дърт катър, а":

    Не мое мина допингтеста... "жребеца"...😜 😂😅🤣

    15:09 21.10.2025

  • 74 гост

    7 4 Отговор
    Томахавки и скалпиране...

    15:09 21.10.2025

  • 75 правилно

    2 4 Отговор
    много ясно... докато не си вземат цялото крайбрежие на черно море оставят козове в ръцете на укрите

    15:09 21.10.2025

  • 76 Патиланец

    4 2 Отговор
    Накрая путин бункера ще обяви победа и ще се изтегли на пета скорост в покоите си дълбоко у бункеро!

    15:10 21.10.2025

  • 77 Лука

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Както много хиляди руснаци си предпочел ЕС.Явно искаш облагите наЕС да са в русия,може и да се получи ако го няма путин и подобни!

    15:10 21.10.2025

  • 78 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    Путлер нема удържи много.Всичко за РФ свърши.Само дето ще бъдат избити още хиляди руснаци.

    Коментиран от #86

    15:11 21.10.2025

  • 79 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Очаквано":

    Тръмп разбира много добре ..Започна опита с "пляскането" и Путин му телефонира,след ,което Тръмп омекна като зрЕла круша и си го изкара на Зеленски в Белия дом..А Зеленски няма вина,че Тръмп няма ресурс да пляска Путин,ама отнесе кавгата.

    Коментиран от #82, #87, #97

    15:11 21.10.2025

  • 80 Тръмп

    2 0 Отговор
    може да носи много на подигравка?Ако може и на бой !?

    15:12 21.10.2025

  • 81 Йосиф Кобзон

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Атина Палада":

    При мен се изнесоха 1,5 милиона русначета.

    15:12 21.10.2025

  • 82 Пора

    6 1 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #92

    15:13 21.10.2025

  • 83 Мишел

    1 4 Отговор
    Самолетът на Зеленски се приземи в САЩ на селскостопанско летище. Беше посрещнат от Ермак и жена му и беше откаран до Белия дом с наета от тях кола.

    15:13 21.10.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Абе, тоя катър няма ли

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "Да е ясно":

    да си смени тениската? 🤣

    15:14 21.10.2025

  • 86 Атина Палада

    0 8 Отговор

    До коментар #78 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Ако не уддържи Путин,тогава се стягай да посрещаш руските ракети..Не забравяй предварително да си кажеш и молитвата ,че в онзи момент няма да имаш време за нея .

    Коментиран от #89, #93

    15:14 21.10.2025

  • 87 аz СВО Победа 80

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    И ти ли като мен си се пръкнал през задната дупка?

    15:14 21.10.2025

  • 88 На снимката

    6 1 Отговор
    Конят е глътнал бастуна, а Путин май не знае на кой свят е!

    15:14 21.10.2025

  • 89 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 0 Отговор

    До коментар #86 от "Атина Палада":

    Свиквай.

    Коментиран от #98

    15:15 21.10.2025

  • 90 Тъпчо

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Кит":

    Победа е да превземат столицата!Путин не може да живее толкова,до 160г.!

    Коментиран от #95

    15:15 21.10.2025

  • 91 Путин е като хитлер но е в зародиш

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "провинциалист":

    Не цитирай лавров ,ако не си негов трол.Ако си трол не защитаваш български интереси ,а рашистки.

    15:16 21.10.2025

  • 92 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Пора":

    Умират ти бръмбарите в главата:)))

    15:16 21.10.2025

  • 93 😂😂😂😂😂

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "Атина Палада":

    В кремля са в несвяст.

    15:17 21.10.2025

  • 94 Филибето

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    Бензина ли ? Гладната кокошка просо сънува -няма бензин !!!
    До къде докара Путин бензиностанцията да няма бензин . И ракети от Северна Корея а дронове от Иран . Тая държава е посмешище

    15:17 21.10.2025

  • 95 Сметах,сметах

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Тъпчо":

    Вече трябваше да са превзели Аляска.

    15:17 21.10.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Нищо не е опитал Тръмп!

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    И точно в това е проблема.А ако някой си мисли, че Путин с някакво телефонно обаждане ще уплаши САЩ е или много далеко от материята, или е с изпечен от Руска пропаганда мозък!

    15:17 21.10.2025

  • 98 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Ти каза ли си вече молитвата? Ако не си ,те съветвам да го направиш,защото няма да имаш време тогава..

    15:18 21.10.2025

  • 99 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Решение":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава.

    15:18 21.10.2025

  • 100 Русуфил хардлайнaр

    0 0 Отговор
    Лавров е нагъл като кoнска мyха!

    15:18 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания