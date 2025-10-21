Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че призивите за незабавно прекратяване на огъня в Украйна противоречат на споразуменията, постигнати в Аляска по време на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Meduza. Той направи това изявление по време на пресконференция с етиопския външен министър, съобщава РИА Новости.
Според Лавров, „европейските покровители и господари“ на украинския президент Володимир Зеленски се опитват да убедят американците да променят позицията си и да се откажат от стремежа си към „дългосрочно уреждане“. Той отбеляза, че „подобен подход е пълната противоположност на това, за което президентите Тръмп и Путин се споразумяха в Анкъридж, когато се съгласиха да се съсредоточат върху коренните причини [на конфликта]“.
„Сега чуваме от Вашингтон, че трябва незабавно да спрем, че не бива да обсъждаме нищо повече. Да спрем и да оставим историята да прецени. Виждате ли, простото спиране би означавало да забравим коренните причини за този конфликт, което американската администрация, откакто Доналд Тръмп дойде на власт, ясно разбира“, каза Лавров.
Министърът добави, че незабавното прекратяване на огъня би означавало, че по-голямата част от Украйна „остава под управлението на нацисткия режим и в тази част на Украйна ще бъде единственото място на земята, където цял език е законно забранен, да не говорим за факта, че това е официалният език на ООН и езикът, говорен от по-голямата част от населението“.
След среща с Володимир Зеленски на 17 октомври, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „е време да се спрат убийствата и да се сключи сделка“. Той предложи спиране на военните действия по фронтовата линия. Американският лидер предложи Зеленски и Путин да обявят победи и след това „историята“ да прецени кой е победител. Украинският президент подкрепи предложението на Тръмп. Европейските лидери също призоваха за спиране на военните действия по настоящите фронтови линии.
Русия многократно е заявявала, че иска да бъдат изкоренени "първопричините" за войната в Украйна, визирайки желанието ѝ да стане част от ЕС и НАТО. Москва иска да свали президента Зеленски от власт и подобни условия на практика означават капитулацията на Украйна.
