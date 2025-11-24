Новини
Игор Грецки: "След Путин ще дойде друг Путин"
Игор Грецки: "След Путин ще дойде друг Путин"

24 Ноември, 2025

Путин укрепва властта си с хора, които са жадни за пари и са готови да защитават режима, каза за ДВ политологът Игор Грецки

Игор Грецки: "След Путин ще дойде друг Путин" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Смятате ли, че е реално Русия в близко време да нападне страна от НАТО – като например Естония, за каквито сценарии се говори?

И. Грецки: Не мисля, че сега Кремъл ще се опита да направи нещо подобно – по-скоро Русия действа по съвсем друга схема. Видяхме това и в Грузия, и в Украйна – тя не използва въоръжени сили, докато не е изпълнена със сигурността, че населението е потънало в някакви дрязги и конфликти, че процесът на взимане на политически решения е парализиран и страната остава сама срещу агресора, т.е. няма съюзници, които да ѝ се притекат на помощ. Естония не е такъв случай. Естония има въоръжени сили, политическо ръководство, интегрирана е в международните структури, има съюзници. Естония няма да остане сама.

Но хората в Естония, които са имат симпатии към Путин, никак не са малко. Дали Путин може да разчита на лоялност от страна на населението?

Сред по-младите в Естония такъв проблем няма

И. Грецки: Такива хора има не само в Естония – те могат да се намерят в голямо количество и в Германия. Факт е, че Кремъл използва абсолютно всичко, за да подкопае вътрешната консолидация на обществото, за да създаде проблеми в процеса на приемане на политически решения. Затова използва рускоезичните диаспори. Но ако се погледне към населението на Естония като цяло, се вижда, че част от по-възрастното поколение не говори много добре естонски, не е особено интегрирана в естонското общество и може и да проявява лоялност към Путин. Докато при младите хора такъв проблем няма - те се възприемат като естонци, като европейци и ценят това, което имат. Тяхната лоялност към ЕС не е под въпрос.

Тоест, Вие искате да кажете, че Путин няма да се реши да нападне Естония, Латвия, Литва или Полша?

И. Грецки: Ако той рискува да отвори втори фронт, намирайки се в Украйна – като такива сценарии, разбира се, се разглеждат – мога да Ви уверя, че Естония е готова да отрази нападението на Путин.

Вие твърдите, че стратегията на европейската сигурност не бива да се основава на крехки илюзии, като например представата, че само демократична Русия може да гарантира сигурността на континента. Защо?

И. Грецки: Строго погледнато, Европа няма сериозни лостове, чрез които да влияе на политическите процеси вътре в Русия. Нещо повече, ще ви дам друг пример – Грузия. На фона на цялата поддръжка и целия ентусиазъм на европейските политици по отношение на демократизацията на Грузия на нея ѝ бе предложен статут на страна кандидатка за ЕС. Но Грузия тръгна в противоположната посока. Щом с Грузия не се получи, къде са основанията да се смята, че с Русия ще се получи по-добре? Точно обратното. Представата, че Европа може да повлияе на случващото се в Русия, води до известно отпускане и отвлича фокуса на вниманието от важното. Важното е това, което е под контрола на европейските държави. А кое е то? Това е увеличението на отбранителните разходи в Европа, на резистентността на европейските общества и поддръжката за Украйна. Сигурността на Европа зависи от тези фактори. Това, което се случва в Русия, е работа на руските опозиционери, на руското население, но в никакъв случай не на Европа.

Но Вие имате скептично отношение към руската опозиция...

Опозицията в емиграция няма реални инструменти за влияние

И. Грецки: Проблемът е в това, че сред част от европейския политически елит има известна надежда, че руските опозиционери, антивоенните активисти ще решат този проблем, ще станат бъдещата власт, когато Путин си тръгне, когато умре или приключи мандатът му. Смята се явно, че руските опозиционери ще дойдат и ще променят облика на Русия, а тя ще стане по-малко агресивна. Смятам, че опозицията в емиграция не разполага с реални лостове за влияние върху политическите процеси. Много от тези хора са били извън реалния политически процес. Те се намират в политически условия, които са оранжерийни в сравнение с руските. И когато пристигнат там, няма да имат зъби и нокти, за да захапят властта. Те ще бъдат унищожени много бързо, ще бъдат маргинализирани от институционалните играчи: от клановете, от Федералната служба за безопасност, от силите за сигурност. Какви аргументи ще имат, за да застанат начело на процеса за преобразуване на Русия?

Много хора, които в началото на 90-те години изповядваха проевропейски възгледи, смятаха, че Русия няма друг път, освен сближаването с Европа. Още в средата на 90-те години обаче те бързо разбраха, че великодържавният наратив е източник на власт. И вижте как Путин реши проблема с движението на майките на войниците. Видяхме това движение през 90-те години. И главният въпрос, който това движение постави, беше: защо загинаха нашите момчета? Но Путин намери отговора: пари. Сега той предлага на войниците пари, договор с Министерството на отбраната. Освен това за поколението на политическия елит, което сега е на власт в Русия, болезнен момент беше разпадането на Съветския съюз. И в тази история Горбачов беше главният антигерой. Защо? Защото от гледна точка на Путин и неговото обкръжение, той се оказа слабак и неудачник, който просто изпусна властта... Путин сега се сблъсква с проблема как ще изглежда властта, след като той си тръгне. Но той определено няма да допусне да дойде нов Горбачов...

Днес хората в Русия отиват да воюват за пари. Какво означава това? Дали това, според Вас, ще повлияе на обществото?

Тече нормализация на насилието

И. Грецки: Това е нормализация на насилието. 140 милиона може и да не участват, да не хващат оръжие, да не отиват да убиват украинци. Но те виждат всичко това и го възприемат като норма всеки ден. За тях това е фон – нещо, което не подлежи на никаква критика, на дискусии или размисли. От това няма как да израсне демократично общество – това, което се нарича нормално европейско общество. Именно това е едно от обясненията защо смятам, че след този Путин ще дойде друг Путин. Тези наративи се възпроизвеждат чрез социалните институции – семейството, училището, армията, полицията, затвора. А опозицията по-скоро няма отговор как да направи така, че тези социални институти да възпроизвеждат други наративи.

Как ще се развие, според Вас, ситуацията с елитите и войната?

И. Грецки: Путин очевидно прави всичко възможно, за да може системата да го надживее. Виждаме как Путин изключва нелоялните, как поддържа конкуренцията вътре във вертикала на властта. Виждаме, че след метежа на Пригожин започнаха мащабни размествания. Смисълът бе в това да бъдат отдалечени от властта онези, които са свикнали на разкош, но не са готови да защитават системата и се държат пасивно в кризисни моменти. Вместо тях се привличат хора, които са минали през войната – все едно дали пряко или косвено – които са жадни и гладни за пари и власт и са готови да защитават режима и на по-ниска цена. Путин се опитва да ги включи, за да укрепи вертикала на властта, но от това вертикалът принципно не се променя.

Политологът Игор Грецки е научен сътрудник в Международния център за отбранителни изследвания. ДВ разговаря с Грецки в Естония, където той живее от 2022 година.

Автор: Константин Егерт


  • 1 Да,бе

    42 5 Отговор
    Даже по-вероятно ще дойде лошата версия на Путин и тогава ще съжаляват...

    21:03 24.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    31 7 Отговор
    В четвъртък Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #8, #58

    21:03 24.11.2025

  • 3 В В.П.

    23 9 Отговор
    Путин ,и РФ ще ги чччукат през чорапогащника..Търпението на руските свършва .

    21:03 24.11.2025

  • 4 си дзън

    8 24 Отговор
    След Путин ще дойде Пу Цин Си

    21:03 24.11.2025

  • 5 млад балтийски пинчер

    27 4 Отговор
    Много сме лоялни на Mъpcyла, ама ако воже други да умират за евроатлантизма ;)

    21:04 24.11.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    6 23 Отговор
    В Маскалия има поне 100 милиона путиновци!

    21:04 24.11.2025

  • 7 осраински

    30 5 Отговор
    Продължаването на сво до постигането на всички негови цели потвърждава решимостта на Русия да защитава своя суверенитет и визията си за многополюсен свят, в който никоя държава няма право да налага волята си на другите. Ето защо Русия няма да прекрати сво, докато не постигне всичките си цели и не гарантира сигурност в Европа, изградена не срещу нея, а успоредно с нея и с нейно активно участие.

    21:04 24.11.2025

  • 8 си дзън

    11 32 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма да има на кого да ги плаща. Русията ще се разпадне на феоди с крепостн и частни армии

    Коментиран от #11

    21:05 24.11.2025

  • 9 Войната е единственият капитал

    8 32 Отговор
    на руснята!
    Те друго не могат да правят!

    21:06 24.11.2025

  • 10 В В.П.

    18 4 Отговор
    Като паднат 5 Ярса в Брюксел ,ще чакаме Тоя грецки ,Ко ще кажа .

    Коментиран от #20

    21:06 24.11.2025

  • 12 име

    36 8 Отговор
    Европейците като гледаха 8г как бандерите стрелят с касетъчни глави по цивилни в Донбас, какво направиха? С какво тяхната "демокрация" е по-различна? Кой гласува за Урсула и кая? Кой беше попитан дали иска да дава пари за златни тоалетни в Киев?

    Коментиран от #18, #26

    21:07 24.11.2025

  • 13 Факт

    5 9 Отговор
    Невероятно нахален използвач. Ще отиде на чуждото място, където са го въвели и приобщили, да си прави дружинки и групички по интереси да тормози!

    21:09 24.11.2025

  • 14 Дрът русофил

    10 17 Отговор
    Скоро в Рашка ще дойде друг ленин!
    Крепостниците си искат батюшката в СССР!

    21:09 24.11.2025

  • 15 В В.П.

    12 6 Отговор
    Руските искат моментална смърт на Киев и режима..

    21:09 24.11.2025

  • 16 404

    11 14 Отговор
    има много руски земи за освобоZдаване

    Коментиран от #22

    21:09 24.11.2025

  • 17 така е кат тук къдет е текло пак ще тече

    18 3 Отговор
    След Тиквата ще дойде друга тиква

    21:10 24.11.2025

  • 18 Копейка,

    6 15 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Ще е слушаш и изпълняваш каквото кажат Урсула и Кая .Няма мърдане.Ясен,ли съм?

    Коментиран от #27, #32

    21:10 24.11.2025

  • 19 В В.П.

    16 5 Отговор
    Окропите привикнаха на Лобута .Някои избягаха в Есср..към 15 млн..Към 2 млн ликвидирани..

    21:11 24.11.2025

  • 21 ?????

    18 5 Отговор
    Като нищо след време ще съжаляват за Путин.

    21:12 24.11.2025

  • 23 хъхъ

    22 5 Отговор
    След Путин ще дойде...Сталин. Тогава западняците ще си спомнят с носталгия за Владимир, с който са могли да се договорят.

    21:12 24.11.2025

  • 24 име

    18 4 Отговор
    Друг Путин ще дойде не защото първия Путин ще го назначи, а защото системата ще го изгради и избере. Русия е империя именно защото президента и не е някой роско плиувналиев и не подават ръчичка Брюксел да ги храни. А преговорите не са за да се гарантира мир и сигурност в Бандеристан, а за да се удовлетворят руските изисквания за сигурност. Нещо, което управляващите в Русия поставят на масата още от 2008г и последно можеше да цъде обсъдено и удовлетворено без военна намеса през 2021г.

    21:14 24.11.2025

  • 25 404

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "А пък":

    дори минус не ZаsluZаваш

    Коментиран от #28

    21:14 24.11.2025

  • 26 Изпражнението гайтанджиева

    5 19 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Колега това са руски фейкове.Вече има копейки при бай Ставри за разпространение на руски фейкове.

    Коментиран от #45

    21:14 24.11.2025

  • 29 Обикновен човек

    8 16 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #49, #63

    21:16 24.11.2025

  • 30 И това какво го интересува

    2 12 Отговор
    Целокупният български народ кой ще дойде на власт в кочината?

    21:18 24.11.2025

  • 31 Щом е Дойче Веле...

    16 3 Отговор
    в боклука!!!

    21:19 24.11.2025

  • 33 Даката

    5 13 Отговор
    Щом руснаците си избират най-големия боклук сред тях за президент, нормално е да продължат с това, алкохолизираните нечовеци.

    21:28 24.11.2025

  • 34 Дедо Еньо

    4 8 Отговор
    Монголите си приличат, и затова Пyтинкaта има много тройници, и затова ще живее не 150 г, а много повече! Този не знам кой номер е. Така че, да, ще дойде друг путин.

    21:30 24.11.2025

  • 35 Артилерист

    12 5 Отговор
    Алчните западняци и американци ограбваха безсрамно Русия преди Путин. Стигна се дотам, щото брутално циничната Виктория Нюлънд да твърди, че Русия няма право на своите природни богатства, понеже те принадлежали на "цялото човечество", разбирай на западняците, начело със САЩ. Затова те ненавиждат Путин-разболяват го и го маскарят по всякакъв начин-и ще предпочетат всеки друг за негов наследник, но не и подобен на него.

    Коментиран от #42, #47

    21:31 24.11.2025

  • 36 Тъпото руско говедо Румен

    5 12 Отговор
    Закривай тази империя на злото... няма такава гадост като Русия под Путински контрол...
    Фашистка Русия скимти преди да умре... Колко ли години ще изплаща репарации, за мизериите, които е сторила на своите съседи? Благодаря на Бог, че се откъснахме от това зло наречено Русия.

    21:35 24.11.2025

  • 37 DW смърди

    12 4 Отговор
    "Естония има въоръжени сили"

    Това сериозно ли го публикувате?
    Не смятам, че Русия има намерение да напада когото и да било, но Естония няма да уплаши Русия с "въоръжените си сили"...

    21:38 24.11.2025

  • 38 Ами

    12 4 Отговор
    И колко дивизии има Естония :)
    Ако след Путин, дойде някой като Медведев какво правим?
    Ако Полша предизвика Русия и Русия нападне Полша,
    дали съюзниците ще се втурнат да помагат на Полша?
    Внимавайте какво си пожелавате. Защото може и да се сбъдне!!!

    Коментиран от #46

    21:38 24.11.2025

  • 39 жизнь

    3 9 Отговор
    Някои хора се раждат щастливи, а други в Русия

    21:45 24.11.2025

  • 40 Рублевка

    11 0 Отговор
    Игор Грецки? Коста, не се излагай като журналист. Откъде го изкопа тоя плъх?

    21:48 24.11.2025

  • 41 Малкия холандец

    8 3 Отговор
    А нее, след Путин е ред на Медведев,че да ви довърши лгбт-наклонностите!

    21:51 24.11.2025

  • 42 Русофилски боклук

    3 10 Отговор

    До коментар #35 от "Артилерист":

    Кой граби Русия, това са единствено и само руските олигарси, приближени на Путин... това няма как да го осъзнаете, като руснаци, защото сте в този буркан Русия отдавна и все се случва някой олигарх да го разклати, след това веднага ще последва изявление от Кремъл, че има враг, фашист, нацист, който го е сторил и боклуците скрити в Кремъл нямат никаква вина, щото са божи кравички поставени там от всевишния, и така всичко се пише на лошата Европа, към която руските олигарси пращат децата си да се учат и живеят.
    Дали ще получите някога прозрение, никой никога не ви е нападал и грабил, това вие го правите със своите съседи с извинението, че всъщност избивате нацисти, нищо че това са възрастни жени и деца и християни при това... Украйна е християнска суверенна държава, която Русия не се посвени да нападне.

    21:53 24.11.2025

  • 43 АБВ

    6 3 Отговор
    Аз знам един Грецки. Уейн Грецки, велик хокеист. А този в интервюто е световно неизвестен човечец, на когото Дойче Веле искат да придадат някаква значимост като анализатор. Но са му направили лоша услуга като са му пришили името си

    21:53 24.11.2025

  • 44 Рублевка

    5 3 Отговор
    Пожелавам на русофобите мобилизация по украински. Събаряне по очи на асфалта, крясъци и плач, докато ги товарят в буса, побоища в мазето на ТЦК, пърхане на палки и бутилки в ануса, източване на банковите сметки, изнасилване на жените ви и накрая осакатени физически и психически в окопа, където руски дрон ви отнася кратуната на втория ден.

    Коментиран от #48

    21:57 24.11.2025

  • 46 Даката

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Жална и майка на Русия... ако нападне член на НАТО, началото на нейния руски край.... конец

    Коментиран от #52

    21:58 24.11.2025

  • 47 АБВ

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Артилерист":

    Не Виктория Нюланд, а Маделин Олбрайт. Но за останалото си напълно прав.

    22:00 24.11.2025

  • 48 Даката

    3 6 Отговор

    До коментар #44 от "Рублевка":

    Явно като руснаци друго не можете да пожелавате. Такава радост ви обвзема, когато на комшията ви е зле... а това не е нормално не го ли осъзнавате...
    Пожелавайте добро, за себе си и семейството си, а не лошо на другите, опитайте... това е пътят да станете някога добри християни.

    Коментиран от #50

    22:04 24.11.2025

  • 49 Мдаааа

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Обикновен човек":

    И съдбата благодари всеки ден, че не си руснак.

    22:10 24.11.2025

  • 50 Рублевка

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Даката":

    Специално за Даката, маршировки до припадък в център за подготовка, под ръководството на азовци. На първата седмица руски Искандер отнася всички азовци по околните дървета. Даката се спасява, защото е бил на маршировка.

    Коментиран от #51

    22:12 24.11.2025

  • 51 Даката

    2 8 Отговор

    До коментар #50 от "Рублевка":

    Дано някога да станете добри хора... живейте си живота, хората са заети да бъдат щастливи, никой не ви иска руската земя... живота е толкова кратък с това ли се занимавате да взривявате железопътни линии в Полша?

    22:17 24.11.2025

  • 52 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Даката":

    Видиш ли, че американците се изнасят,
    гледай да се хванеш за колесника.
    Ако е останало място :)

    22:19 24.11.2025

  • 53 Гориил

    5 4 Отговор
    В продължение на много години руската училищна и университетска образователна система е отгледала много зли и жестоки хора, които ще увеличат натиска върху Европа. Тези деца, тийнейджъри и млади хора не ви харесват особено и нямат съчувствие към проблемите на Европа.

    Коментиран от #54

    22:24 24.11.2025

  • 54 ,,,,,,

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Гориил":

    Ако един ден Китай нападне, не чакай помощ, вратата е затворена.

    22:30 24.11.2025

  • 55 Абе

    4 2 Отговор
    Владимир Путин!!! Най великия лидер на новото време!!!

    Коментиран от #59

    22:35 24.11.2025

  • 56 истина ти казвам

    1 1 Отговор
    А след Тръмп друг Тръмп,след Мерц друг Мерц, след Урсулът друг Урсул и те така те!!!!

    22:49 24.11.2025

  • 57 Факт

    0 3 Отговор
    Без турбините на Сименс,не може да точим нефт,Игор пак дрънка нелепости,раша е колониален придатък на англосаксите

    22:51 24.11.2025

  • 58 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Последният софиянец-русофил от Москва... капитулира.

    22:52 24.11.2025

  • 60 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор
    Иска им се след Путин да дойде друг Елцин, но уви. Ще трябва да чакат още поне 80 гпдини

    22:55 24.11.2025

  • 61 7436

    1 0 Отговор
    Няма да е необходимо да напада никого , след няколко години Естония сама ще иска да се върне в орбитата на Русия. Скоро американските и европейските хартийки печатани от банките няма да струват нищо .Новата раменна монета ще са русурсите, а обещанията давани на прибалтиските републики няма да са достатъчни.

    23:35 24.11.2025

  • 62 бай Даньо

    1 0 Отговор
    На запад почти няма атлантик с цял мозък неотровен непокътнат от собствената им пропаганда. След Путин ще дойде нещо като Пригожин или напараво като Сталин. Путин е късмета на запада да се разбере с рационален човек във Кремъл след Путин няма СВО а има ставай страна огромная ...

    23:38 24.11.2025

  • 64 Ммдаа

    0 0 Отговор
    Другарят Путин съвсем скоро навърши 50 !

    00:28 25.11.2025

  • 65 койдазнай

    0 0 Отговор
    Е такова нещо не е било!
    След Николай Втори идва Ленин, който избова царското семейство.
    След това идва Сталин, който за изолира Ленин и избива до крак всички от ленинската гвардия.
    След Сталин идва Хришчов, който заплюва Сталин, изхвърля го от мавзолея и го отрича напълно.
    Хрушчов е свален с преврати умира в изолация.
    Брежнев умира, на власт идва андропов и започва да се разправя с брежневците, но умира след година.
    След това идва горбачов и почва "Перестройката"
    С;лед горбачов идва Елцин, който направо забранява КПСС.
    След това идва Путин, който обръща курса на Елцин на 180 радуса.
    Ако след Путин дойде някой, който да продължи неговата политика, ще е прецедент, без аналог в историята на Русия.

    00:30 25.11.2025