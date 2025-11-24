Игор Грецки: "След Путин ще дойде друг Путин"

Смятате ли, че е реално Русия в близко време да нападне страна от НАТО – като например Естония, за каквито сценарии се говори?
И. Грецки: Не мисля, че сега Кремъл ще се опита да направи нещо подобно – по-скоро Русия действа по съвсем друга схема. Видяхме това и в Грузия, и в Украйна – тя не използва въоръжени сили, докато не е изпълнена със сигурността, че населението е потънало в някакви дрязги и конфликти, че процесът на взимане на политически решения е парализиран и страната остава сама срещу агресора, т.е. няма съюзници, които да ѝ се притекат на помощ. Естония не е такъв случай. Естония има въоръжени сили, политическо ръководство, интегрирана е в международните структури, има съюзници. Естония няма да остане сама.
Но хората в Естония, които са имат симпатии към Путин, никак не са малко. Дали Путин може да разчита на лоялност от страна на населението?
Сред по-младите в Естония такъв проблем няма
И. Грецки: Такива хора има не само в Естония – те могат да се намерят в голямо количество и в Германия. Факт е, че Кремъл използва абсолютно всичко, за да подкопае вътрешната консолидация на обществото, за да създаде проблеми в процеса на приемане на политически решения. Затова използва рускоезичните диаспори. Но ако се погледне към населението на Естония като цяло, се вижда, че част от по-възрастното поколение не говори много добре естонски, не е особено интегрирана в естонското общество и може и да проявява лоялност към Путин. Докато при младите хора такъв проблем няма - те се възприемат като естонци, като европейци и ценят това, което имат. Тяхната лоялност към ЕС не е под въпрос.
Тоест, Вие искате да кажете, че Путин няма да се реши да нападне Естония, Латвия, Литва или Полша?
И. Грецки: Ако той рискува да отвори втори фронт, намирайки се в Украйна – като такива сценарии, разбира се, се разглеждат – мога да Ви уверя, че Естония е готова да отрази нападението на Путин.
Вие твърдите, че стратегията на европейската сигурност не бива да се основава на крехки илюзии, като например представата, че само демократична Русия може да гарантира сигурността на континента. Защо?
И. Грецки: Строго погледнато, Европа няма сериозни лостове, чрез които да влияе на политическите процеси вътре в Русия. Нещо повече, ще ви дам друг пример – Грузия. На фона на цялата поддръжка и целия ентусиазъм на европейските политици по отношение на демократизацията на Грузия на нея ѝ бе предложен статут на страна кандидатка за ЕС. Но Грузия тръгна в противоположната посока. Щом с Грузия не се получи, къде са основанията да се смята, че с Русия ще се получи по-добре? Точно обратното. Представата, че Европа може да повлияе на случващото се в Русия, води до известно отпускане и отвлича фокуса на вниманието от важното. Важното е това, което е под контрола на европейските държави. А кое е то? Това е увеличението на отбранителните разходи в Европа, на резистентността на европейските общества и поддръжката за Украйна. Сигурността на Европа зависи от тези фактори. Това, което се случва в Русия, е работа на руските опозиционери, на руското население, но в никакъв случай не на Европа.
Но Вие имате скептично отношение към руската опозиция...
Опозицията в емиграция няма реални инструменти за влияние
И. Грецки: Проблемът е в това, че сред част от европейския политически елит има известна надежда, че руските опозиционери, антивоенните активисти ще решат този проблем, ще станат бъдещата власт, когато Путин си тръгне, когато умре или приключи мандатът му. Смята се явно, че руските опозиционери ще дойдат и ще променят облика на Русия, а тя ще стане по-малко агресивна. Смятам, че опозицията в емиграция не разполага с реални лостове за влияние върху политическите процеси. Много от тези хора са били извън реалния политически процес. Те се намират в политически условия, които са оранжерийни в сравнение с руските. И когато пристигнат там, няма да имат зъби и нокти, за да захапят властта. Те ще бъдат унищожени много бързо, ще бъдат маргинализирани от институционалните играчи: от клановете, от Федералната служба за безопасност, от силите за сигурност. Какви аргументи ще имат, за да застанат начело на процеса за преобразуване на Русия?
Много хора, които в началото на 90-те години изповядваха проевропейски възгледи, смятаха, че Русия няма друг път, освен сближаването с Европа. Още в средата на 90-те години обаче те бързо разбраха, че великодържавният наратив е източник на власт. И вижте как Путин реши проблема с движението на майките на войниците. Видяхме това движение през 90-те години. И главният въпрос, който това движение постави, беше: защо загинаха нашите момчета? Но Путин намери отговора: пари. Сега той предлага на войниците пари, договор с Министерството на отбраната. Освен това за поколението на политическия елит, което сега е на власт в Русия, болезнен момент беше разпадането на Съветския съюз. И в тази история Горбачов беше главният антигерой. Защо? Защото от гледна точка на Путин и неговото обкръжение, той се оказа слабак и неудачник, който просто изпусна властта... Путин сега се сблъсква с проблема как ще изглежда властта, след като той си тръгне. Но той определено няма да допусне да дойде нов Горбачов...
Днес хората в Русия отиват да воюват за пари. Какво означава това? Дали това, според Вас, ще повлияе на обществото?
Тече нормализация на насилието
И. Грецки: Това е нормализация на насилието. 140 милиона може и да не участват, да не хващат оръжие, да не отиват да убиват украинци. Но те виждат всичко това и го възприемат като норма всеки ден. За тях това е фон – нещо, което не подлежи на никаква критика, на дискусии или размисли. От това няма как да израсне демократично общество – това, което се нарича нормално европейско общество. Именно това е едно от обясненията защо смятам, че след този Путин ще дойде друг Путин. Тези наративи се възпроизвеждат чрез социалните институции – семейството, училището, армията, полицията, затвора. А опозицията по-скоро няма отговор как да направи така, че тези социални институти да възпроизвеждат други наративи.
Как ще се развие, според Вас, ситуацията с елитите и войната?
И. Грецки: Путин очевидно прави всичко възможно, за да може системата да го надживее. Виждаме как Путин изключва нелоялните, как поддържа конкуренцията вътре във вертикала на властта. Виждаме, че след метежа на Пригожин започнаха мащабни размествания. Смисълът бе в това да бъдат отдалечени от властта онези, които са свикнали на разкош, но не са готови да защитават системата и се държат пасивно в кризисни моменти. Вместо тях се привличат хора, които са минали през войната – все едно дали пряко или косвено – които са жадни и гладни за пари и власт и са готови да защитават режима и на по-ниска цена. Путин се опитва да ги включи, за да укрепи вертикала на властта, но от това вертикалът принципно не се променя.
Политологът Игор Грецки е научен сътрудник в Международния център за отбранителни изследвания. ДВ разговаря с Грецки в Естония, където той живее от 2022 година.
Автор: Константин Егерт
21:03 24.11.2025
Коментиран от #8, #58
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Няма да има на кого да ги плаща. Русията ще се разпадне на феоди с крепостн и частни армии
9 Войната е единственият капитал
Те друго не могат да правят!
21:06 24.11.2025
21:06 24.11.2025
име
Факт
21:09 24.11.2025
14 Дрът русофил
Крепостниците си искат батюшката в СССР!
21:09 24.11.2025
16 404
21:09 24.11.2025
така е кат тук къдет е текло пак ще тече
21:10 24.11.2025
18 Копейка,
До коментар #12 от "име":Ще е слушаш и изпълняваш каквото кажат Урсула и Кая .Няма мърдане.Ясен,ли съм?
Коментиран от #27, #32
21:10 24.11.2025
25 404
До коментар #22 от "А пък":дори минус не ZаsluZаваш
26 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #12 от "име":Колега това са руски фейкове.Вече има копейки при бай Ставри за разпространение на руски фейкове.
29 Обикновен човек
21:19 24.11.2025
Даката
35 Артилерист
Тъпото руско говедо Румен
Фашистка Русия скимти преди да умре... Колко ли години ще изплаща репарации, за мизериите, които е сторила на своите съседи? Благодаря на Бог, че се откъснахме от това зло наречено Русия.
21:35 24.11.2025
Това сериозно ли го публикувате?
Не смятам, че Русия има намерение да напада когото и да било, но Естония няма да уплаши Русия с "въоръжените си сили"...
21:38 24.11.2025
38 Ами
Ако след Путин, дойде някой като Медведев какво правим?
Ако Полша предизвика Русия и Русия нападне Полша,
дали съюзниците ще се втурнат да помагат на Полша?
Внимавайте какво си пожелавате. Защото може и да се сбъдне!!!
До коментар #35 от "Артилерист":Кой граби Русия, това са единствено и само руските олигарси, приближени на Путин... това няма как да го осъзнаете, като руснаци, защото сте в този буркан Русия отдавна и все се случва някой олигарх да го разклати, след това веднага ще последва изявление от Кремъл, че има враг, фашист, нацист, който го е сторил и боклуците скрити в Кремъл нямат никаква вина, щото са божи кравички поставени там от всевишния, и така всичко се пише на лошата Европа, към която руските олигарси пращат децата си да се учат и живеят.
Дали ще получите някога прозрение, никой никога не ви е нападал и грабил, това вие го правите със своите съседи с извинението, че всъщност избивате нацисти, нищо че това са възрастни жени и деца и християни при това... Украйна е християнска суверенна държава, която Русия не се посвени да нападне.
21:53 24.11.2025
46 Даката
До коментар #38 от "Ами":Жална и майка на Русия... ако нападне член на НАТО, началото на нейния руски край.... конец
До коментар #44 от "Рублевка":Явно като руснаци друго не можете да пожелавате. Такава радост ви обвзема, когато на комшията ви е зле... а това не е нормално не го ли осъзнавате...
Пожелавайте добро, за себе си и семейството си, а не лошо на другите, опитайте... това е пътят да станете някога добри християни.
До коментар #29 от "Обикновен човек":И съдбата благодари всеки ден, че не си руснак.
До коментар #48 от "Даката":Специално за Даката, маршировки до припадък в център за подготовка, под ръководството на азовци. На първата седмица руски Искандер отнася всички азовци по околните дървета. Даката се спасява, защото е бил на маршировка.
До коментар #50 от "Рублевка":Дано някога да станете добри хора... живейте си живота, хората са заети да бъдат щастливи, никой не ви иска руската земя... живота е толкова кратък с това ли се занимавате да взривявате железопътни линии в Полша?
22:17 24.11.2025
52 Ами
До коментар #46 от "Даката":Видиш ли, че американците се изнасят,
гледай да се хванеш за колесника.
Ако е останало място :)
22:19 24.11.2025
53 Гориил
До коментар #53 от "Гориил":Ако един ден Китай нападне, не чакай помощ, вратата е затворена.
22:30 24.11.2025
55 Абе
58 Тъпото руско говедо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Последният софиянец-русофил от Москва... капитулира.
22:52 24.11.2025
65 койдазнай
След Николай Втори идва Ленин, който избова царското семейство.
След това идва Сталин, който за изолира Ленин и избива до крак всички от ленинската гвардия.
След Сталин идва Хришчов, който заплюва Сталин, изхвърля го от мавзолея и го отрича напълно.
Хрушчов е свален с преврати умира в изолация.
Брежнев умира, на власт идва андропов и започва да се разправя с брежневците, но умира след година.
След това идва горбачов и почва "Перестройката"
С;лед горбачов идва Елцин, който направо забранява КПСС.
След това идва Путин, който обръща курса на Елцин на 180 радуса.
Ако след Путин дойде някой, който да продължи неговата политика, ще е прецедент, без аналог в историята на Русия.
00:30 25.11.2025