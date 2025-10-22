Русия: Тече подготовка за среща между Путин и Тръмп

Извършва се подготовка за срещата между руския президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи руският заместник-външен министър Сергей Рябков, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Подготовките за срещата продължават", цитиран е да казва Рябков. "Аз не виждам някакви големи препятствия. Въпросът е дали очертаните параметри от президентите, когато бяха в Анкоридж, ще бъдат конкретизирани с подробности. Това е труден процес, признавам си – но точно за това са дипломатите."

Рябков каза още, че не може да потвърди, че Русия е съобщила позицията си на Вашингтон в така наречения "неофициален документ".

По-рано двама американски представители заявиха пред Ройтерс, че Русия е потвърдила предишните си условия за постигане на мирно споразумение с Украйна в "неофициален документ".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде Франс прес. Тръмп каза това, след като по-рано вчера стана ясно, че засега няма да има нова среща между него и Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна. "Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера. Отказът на Русия да се съгласи незабавно на прекратяване на огъня хвърли сянка върху усилията за започване на преговори, отбелязва Ройтерс.

Унгария остава готова да бъде домакин на среща на високо равнище за мир между САЩ и Русия, тъй като единство тя дава надежда за разрешаване на войната в Украйна, заяви външният министър Петер Сиярто в днешно интервю за американските медии, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ, пише БТА.

Според изявление на МВнР в Будапеща, Сиярто е приветствал факта, че президентите на САЩ и Русия са разговаряли отново миналата седмица, така че има надежда за лична тяхна среща в Будапеща, въпреки че са повдигнати въпроси относно времето на провеждането ѝ.

Сиярто заяви, че Унгария остава готова да бъде домакин на срещата. "Правителството ни представляваше каузата на мира през последните три години и половина", заяви той, допълвайки, че Унгария ще осигури всички необходими условия за успех на срещата и изрази надежда, че тя ще се проведе.