Русия умишлено залага бомба със закъснител във временно окупираните украински територии, съобщава украинската телевизия FREEДОМ.

Това се прави чрез преселване на руски граждани от най-бедните руски региони към Украйна. Политологът Игор Рейтерович казва, че това е „бомба със закъснител, която Русия сега се опитва да заложи под бъдещето на тези територии“.

Рейтерович посочва, че когато тези украински територии бъдат реинтегрирани в Украйна, Киев ще се сблъска с проблем – хората с руски паспорти. В бъдеще Русия може отново да разиграе картата на „защита на рускоезичното население“ в тези територии, както го е правила досега.

В бъдеще може би руснаците ще имат аргумента, че това са рускоезични територии, там живеят руски граждани и съответно тези територии ще бъдат разглеждани от Кремъл като изконно руски, смята анализаторът.

Според него самите разселени руснаци не се тревожат за потенциални бъдещи проблеми, те са напълно доволни от всичко. Москва също е доволна от ситуацията, тъй като по този начин решава собствените си социални проблеми в страната.

Те се местят от много депресирани, изостанали региони, които са благословени с огромни количества природни ресурси. Руската власт обаче не инвестира приходите от тези ресурси в населението и развитието на регионите. И изведнъж руските граждани се озовават в необичайна ситуация – биват изпращани в Украйна, където инфраструктурата е по-добре развита, въпреки факта, че голяма част от нея е разрушена точно от руската армия.

Рейтерович отбеляза, че Русия е приложила подобна политика веднага след разпадането на СССР, създавайки своеобразен „анклав“ на териториите на бившия Съветски съюз с помощта на разселени лица. В резултат на това, например, Естония се сдоби с група от населението, която активно подкрепя Русия.

Политологът обаче не вярва, че подобна тактика ще има сериозен ефект по отношение на Украйна. Сега, когато всичко това се случва на фона на агресивната война на Русия, подобни действия ще имат съвсем различни последици. Най-важният фактор е, че ще бъдат възприети съвсем различно от международната общност.