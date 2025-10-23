Русия залага бомба със закъснител в окупираните украински територии

Русия умишлено залага бомба със закъснител във временно окупираните украински територии, съобщава украинската телевизия FREEДОМ.
Това се прави чрез преселване на руски граждани от най-бедните руски региони към Украйна. Политологът Игор Рейтерович казва, че това е „бомба със закъснител, която Русия сега се опитва да заложи под бъдещето на тези територии“.
Рейтерович посочва, че когато тези украински територии бъдат реинтегрирани в Украйна, Киев ще се сблъска с проблем – хората с руски паспорти. В бъдеще Русия може отново да разиграе картата на „защита на рускоезичното население“ в тези територии, както го е правила досега.
В бъдеще може би руснаците ще имат аргумента, че това са рускоезични територии, там живеят руски граждани и съответно тези територии ще бъдат разглеждани от Кремъл като изконно руски, смята анализаторът.
Според него самите разселени руснаци не се тревожат за потенциални бъдещи проблеми, те са напълно доволни от всичко. Москва също е доволна от ситуацията, тъй като по този начин решава собствените си социални проблеми в страната.
Те се местят от много депресирани, изостанали региони, които са благословени с огромни количества природни ресурси. Руската власт обаче не инвестира приходите от тези ресурси в населението и развитието на регионите. И изведнъж руските граждани се озовават в необичайна ситуация – биват изпращани в Украйна, където инфраструктурата е по-добре развита, въпреки факта, че голяма част от нея е разрушена точно от руската армия.
Рейтерович отбеляза, че Русия е приложила подобна политика веднага след разпадането на СССР, създавайки своеобразен „анклав“ на териториите на бившия Съветски съюз с помощта на разселени лица. В резултат на това, например, Естония се сдоби с група от населението, която активно подкрепя Русия.
Политологът обаче не вярва, че подобна тактика ще има сериозен ефект по отношение на Украйна. Сега, когато всичко това се случва на фона на агресивната война на Русия, подобни действия ще имат съвсем различни последици. Най-важният фактор е, че ще бъдат възприети съвсем различно от международната общност.
1 Пич
Коментиран от #13
08:02 23.10.2025
2 Ццц
Коментиран от #34
08:06 23.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хахахаха
Коментиран от #6, #7, #36, #49
08:08 23.10.2025
5 Трол
Коментиран от #41
08:10 23.10.2025
6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "Хахахаха":Как пък един клепар не замина за раят в новоосвободените територии?
Коментиран от #26, #67
08:12 23.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ах, ах...
08:14 23.10.2025
9 Георги
Коментиран от #10
08:15 23.10.2025
10 Копейка
До коментар #9 от "Георги":На нас каква ни е далаверата?
Коментиран от #20
08:16 23.10.2025
11 Купуват апартаменти хората
Коментиран от #14
08:16 23.10.2025
12 Нищо ново...
Коментиран от #22
08:16 23.10.2025
13 А пуси
До коментар #1 от "Пич":Ще върне ли милионите русняци под земята? М?
Коментиран от #19, #21, #32
08:18 23.10.2025
14 Построили са 20% от това
До коментар #11 от "Купуват апартаменти хората":което са разрушили...
08:18 23.10.2025
15 Я пък тоя
" тези украински територии бъдат реинтегрирани в Украйна"
Тия наистина ли си вярват, че ще си върнат територията!!!
Мечтатели -фантазьори.
Коментиран от #18
08:18 23.10.2025
16 лиз ач евроатлантик
08:18 23.10.2025
17 резервист
Какво спечелихте? Влизането в НАТО и ЕС е по-далеч от преди. Борис Джонсън си седи в къщи и яде бой с чехъла, щото като се напие разлива вино по килима и дори не може да ви потупа по рамото. Оставихте се в ръцете на шайка крадливи наркомани, които продължават да ви жертват за чужди интереси. И още си мечтаете? Продължавайте да упорствате и да видим до къде ще стигнете!
08:19 23.10.2025
18 Що да не си я върнат?
До коментар #15 от "Я пък тоя":Херсон как си го върнаха?
Коментиран от #23, #29
08:20 23.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Георги
До коментар #10 от "Копейка":нямам представа каква ти е далаверата, за да печелиш от войни не трябва да пишеш по форумите, а да се занимаваш поне с оръжие. Иначе далаверата на американците е очевидна. Руската далавера също е очевидна. Виж, европейците се надяват на трохите от американците. Тебе не те знам на какво разчиташ, може би ще си сложиш значка "Аз подкрепях победителя. "
08:22 23.10.2025
21 Пич
До коментар #13 от "А пуси":Откъде да знам дали пу сито ти връща , или даваш на всички ?!
08:22 23.10.2025
22 Иван
До коментар #12 от "Нищо ново...":Моше руско име ли е?
Коментиран от #45, #57
08:23 23.10.2025
23 Я пък тоя
До коментар #18 от "Що да не си я върнат?":Защото ситуацията се промени, САЩ и вече дори ЕС мислят за териториални отстъпки.
Няма да има граници от 1991г.
08:23 23.10.2025
24 Бомба със закъснител,си беше -
И сега Украйна щеше да е цяла-и като територия и като население!
Факт!
08:26 23.10.2025
25 Пак глупава пропаганда
Коментиран от #31
08:27 23.10.2025
26 Софийски селянин
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Много са ти дърпали ушите и си получил психическа травма.
08:27 23.10.2025
27 Отвличат вниманието
08:27 23.10.2025
28 Иван
08:27 23.10.2025
29 Ами тогава...?!
До коментар #18 от "Що да не си я върнат?":Мечтай си!
Няма лошо!
Аз поне не вярвам в таласъми...!
08:28 23.10.2025
30 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
08:29 23.10.2025
31 Поздравления👍!
До коментар #25 от "Пак глупава пропаганда":За точният коментар!
08:33 23.10.2025
32 Много сте ми смешни...🤣😂🤣!
До коментар #13 от "А пуси":Като почнете пореден крокодилски плач за...,,руските жертви"....😝!
08:35 23.10.2025
33 Опълченците на Шипка
синила от бича, следи от теглото;
нека спомен люти от дни на позор
да висне кат облак в наший кръгозор;
нека ни отрича исторйята, века,
нека е трагично името ни; нека
Беласица стара и новий Батак
в миналото наше фърлят своя мрак;
нека да ни сочат с присмехи обидни
счупенте окови и дирите стидни
по врата ни още от хомота стар;
нека таз свобода да ни бъде дар!
Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно
свети нещо ново, има нещо славно,
що гордо разтупва нашите гърди
и в нас чувства силни, големи плоди;
защото там нейде навръх планината,
що небето синьо крепи с рамената,
издига се някой див, чутовен връх,
покрит с бели кости и със кървав мъх
на безсмъртен подвиг паметник огромен;
защото в Балкана има един спомен,
има едно име, що вечно живей
и в нашта исторья кат легенда грей,
едно име ново, голямо антично,
като Термопили славно, безгранично,
що отговор дава и смива срамът,
и на клеветата строшава зъбът.
Коментиран от #44
08:37 23.10.2025
34 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #2 от "Ццц":Копейките продължават до бълват змии и щуротии !Да припомним УКРАЙНА Е ЧЛЕН НА ООН ОТ 1945Г,всичко друго е рашизъм.
Коментиран от #56
08:40 23.10.2025
35 Поправка
08:42 23.10.2025
36 Лука
До коментар #4 от "Хахахаха":Това с правенето каквото поиска си е чист фашизъм така е правил и хитлер .
Коментиран от #40
08:43 23.10.2025
37 Няма страшно
Коментиран от #46, #51
08:44 23.10.2025
38 Eдин
08:44 23.10.2025
39 Хи хи
08:49 23.10.2025
40 Фашизъм е
До коментар #36 от "Лука":да ви изкарват с глупави лъжи и пропаганда. Фашизъм е да анатемосвате Русия и руският народ. Фашизъм е да забранявате, обвинявате без съд и присъди. Фашизъм е да събирате хора от улиците за пушечно месо.
08:49 23.10.2025
41 Лука
До коментар #5 от "Трол":Не е демокрация отнемането на българско гражданство на българските граждани от югозападна България под диктовката на русия.Четете история 1947+ 1953
Коментиран от #50
08:49 23.10.2025
42 Простият
08:50 23.10.2025
43 отекчен
08:52 23.10.2025
44 Умников
До коментар #33 от "Опълченците на Шипка":АДМИРАЦИИ!
Поклон до земи!
08:53 23.10.2025
45 Лука
До коментар #22 от "Иван":Моше ник неим на рашист.
08:54 23.10.2025
46 Я пък тоя
До коментар #37 от "Няма страшно":И кога ще стане член на НАТО?
Струва ми се, че нещо не сте разбрали.
Тоест, нищо не сте разбрали.
08:55 23.10.2025
47 Пълни глупости
08:56 23.10.2025
48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
09:00 23.10.2025
49 az СВО Победа 80
До коментар #4 от "Хахахаха":Аазаха ли от бунека кога ще пускат бензина и тока у новопроzzия!
Коментиран от #55
09:02 23.10.2025
50 болгарин..
До коментар #41 от "Лука":А бе бг-тата ще ми говорят за демокрация..двата плондера дека ги командорат им казаха че конституцята не им дава право на демократичен референдум,,ЗА,,левчето и насила трябва да приемат изкуствената валута на една не съществуваща юръп държава
09:03 23.10.2025
51 Ти какво видя от НАТО и ЕС?
До коментар #37 от "Няма страшно":А да, джендърството докараха, явно затова си доволен!?
Коментиран от #54
09:03 23.10.2025
52 болгарин..
Коментиран от #60
09:03 23.10.2025
53 сова
09:04 23.10.2025
54 Последния Софиянец
До коментар #51 от "Ти какво видя от НАТО и ЕС?":Важното е денги да обещава оная пияната от пасьола, другото не го мисли толкова!
Коментиран от #58
09:04 23.10.2025
55 сова
До коментар #49 от "az СВО Победа 80":то асфалт не са виждали в блатата, ти за бензин питаш, за какво им е на ватата, само самагон им трябва!
09:06 23.10.2025
56 табсо..
До коментар #34 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Масква единедушно подкрепя членството на кiевската хунта в е.с.тамън бандерците ще завлекат урсулците-по бърже към тинята..а от там няма измъкване
09:07 23.10.2025
57 пич
До коментар #22 от "Иван":блатара се казва иван, бля душката маша, а копейката костя и рублен
09:07 23.10.2025
58 табсо..
До коментар #54 от "Последния Софиянец":Онаа е пияна от заран и денги не е давала от лани, само обещава за след свото!
Коментиран от #65
09:08 23.10.2025
59 Салваторе
09:10 23.10.2025
60 болгарин..
До коментар #52 от "болгарин..":Скапан бгбандерски п0мiяр..не ми взимай ника-оди у външното wc да лапа6 лайнатци
09:11 23.10.2025
61 Пълен смях
Коментиран от #63
09:13 23.10.2025
62 АБВ
Оптимизмът е хубаво нащо, но в случая е най-меко казано неуместен. Издава тежко увреждане на мисловния процес. Според мен, едно навременно специализирано лечение при д-р Гълъбова може да забави процеса на настъпилото психично разтройство.
09:13 23.10.2025
63 болгарин..
До коментар #61 от "Пълен смях":Скапан бгрусорабски п0мiяр..не ми взимай ника-оди у външното wc да лапа6 лайнатци
09:15 23.10.2025
64 АБВ
Коментиран от #66
09:15 23.10.2025
65 табсо..
До коментар #58 от "табсо..":Още един бгбандерець с чужд ник..двата плондера дека ги командорат като чавки са им изпили сивото вещество,та им плескат че от чнг-ще плащат такса водомер,достъп до водата и пренос-превоз на питейната течност до него..будали дошли с конска опашка вързана за тояга
09:17 23.10.2025
66 табсо..
До коментар #64 от "АБВ":Така е, от копейката и пияния му господар става само тор!
09:18 23.10.2025
67 Е ти нали замина
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Береш ягоди и миеш кенефи на господарите .
09:22 23.10.2025
68 име
09:22 23.10.2025
69 Гошо
09:25 23.10.2025