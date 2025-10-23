Новини
Свят »
Украйна »
Русия залага бомба със закъснител в окупираните украински територии
  Тема: Украйна

Русия залага бомба със закъснител в окупираните украински територии

23 Октомври, 2025 08:00 3 525 69

  • украйна-
  • игор рейтерович-
  • война-
  • русия-
  • окупация

Путин разселва руски граждани в окупираните украински територии и това може да се окаже проблем за Киев

Русия залага бомба със закъснител в окупираните украински територии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия умишлено залага бомба със закъснител във временно окупираните украински територии, съобщава украинската телевизия FREEДОМ.

Това се прави чрез преселване на руски граждани от най-бедните руски региони към Украйна. Политологът Игор Рейтерович казва, че това е „бомба със закъснител, която Русия сега се опитва да заложи под бъдещето на тези територии“.

Рейтерович посочва, че когато тези украински територии бъдат реинтегрирани в Украйна, Киев ще се сблъска с проблем – хората с руски паспорти. В бъдеще Русия може отново да разиграе картата на „защита на рускоезичното население“ в тези територии, както го е правила досега.

В бъдеще може би руснаците ще имат аргумента, че това са рускоезични територии, там живеят руски граждани и съответно тези територии ще бъдат разглеждани от Кремъл като изконно руски, смята анализаторът.

Според него самите разселени руснаци не се тревожат за потенциални бъдещи проблеми, те са напълно доволни от всичко. Москва също е доволна от ситуацията, тъй като по този начин решава собствените си социални проблеми в страната.

Те се местят от много депресирани, изостанали региони, които са благословени с огромни количества природни ресурси. Руската власт обаче не инвестира приходите от тези ресурси в населението и развитието на регионите. И изведнъж руските граждани се озовават в необичайна ситуация – биват изпращани в Украйна, където инфраструктурата е по-добре развита, въпреки факта, че голяма част от нея е разрушена точно от руската армия.

Рейтерович отбеляза, че Русия е приложила подобна политика веднага след разпадането на СССР, създавайки своеобразен „анклав“ на териториите на бившия Съветски съюз с помощта на разселени лица. В резултат на това, например, Естония се сдоби с група от населението, която активно подкрепя Русия.

Политологът обаче не вярва, че подобна тактика ще има сериозен ефект по отношение на Украйна. Сега, когато всичко това се случва на фона на агресивната война на Русия, подобни действия ще имат съвсем различни последици. Най-важният фактор е, че ще бъдат възприети съвсем различно от международната общност.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    80 14 Отговор
    Тези кухи атлантици сега ли загряха че с Русия няма тая - оная ?! Никога нищо няма да бъде върнато на Украйна !!! Нека си говорят по преговорите !!!

    Коментиран от #13

    08:02 23.10.2025

  • 2 Ццц

    77 15 Отговор
    Интересно защо дори кмета на Одеса е с руско гражданство, а Одеса все още е окупирана от хохуняците? Бомбата със закъснител се опитаха да заложат бандерите и след много предупреждения, тя избухна в ръцете им.

    Коментиран от #34

    08:06 23.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахахаха

    70 17 Отговор
    В новоосвободените територии Русия ще прави, каквото си поиска и никой две не може да и каже!

    Коментиран от #6, #7, #36, #49

    08:08 23.10.2025

  • 5 Трол

    38 6 Отговор
    Че защо да заселва руснаци? Откакто демокрацията измисли пребоядисването, тези проблеми са много по-лесни за разрешаване.

    Коментиран от #41

    08:10 23.10.2025

  • 6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 37 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Как пък един клепар не замина за раят в новоосвободените територии?

    Коментиран от #26, #67

    08:12 23.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ах, ах...

    21 10 Отговор
    Съдейки по украинките, те много обичат бомбите да са им в ръцете, и да ги гърмят! Ще кажеш че може да са се стреснали, но - позабършат се, поизплюят се, и пак хващат бомбата!

    08:14 23.10.2025

  • 9 Георги

    48 9 Отговор
    някой наистина ли мисли, че тея територии някога ще бъдат върнати в Украйна? Това със справедливостта го има само в американските екшън филми, и то не във всички!

    Коментиран от #10

    08:15 23.10.2025

  • 10 Копейка

    7 21 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    На нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #20

    08:16 23.10.2025

  • 11 Купуват апартаменти хората

    40 23 Отговор
    Мариупол са го построили отново и е град картинка! Прогонените руснаци се завръщат и си купуват апартаменти.

    Коментиран от #14

    08:16 23.10.2025

  • 12 Нищо ново...

    26 39 Отговор
    Рашистите (и русофилите) са доказани подлеци и патологични лъжци.

    Коментиран от #22

    08:16 23.10.2025

  • 13 А пуси

    22 27 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ще върне ли милионите русняци под земята? М?

    Коментиран от #19, #21, #32

    08:18 23.10.2025

  • 14 Построили са 20% от това

    22 17 Отговор

    До коментар #11 от "Купуват апартаменти хората":

    което са разрушили...

    08:18 23.10.2025

  • 15 Я пък тоя

    40 18 Отговор
    " временно окупираните украински територии"
    " тези украински територии бъдат реинтегрирани в Украйна"
    Тия наистина ли си вярват, че ще си върнат територията!!!
    Мечтатели -фантазьори.

    Коментиран от #18

    08:18 23.10.2025

  • 16 лиз ач евроатлантик

    29 17 Отговор
    Факти,големи глупости пишите

    08:18 23.10.2025

  • 17 резервист

    44 16 Отговор
    Такова време няма да настъпи, не ви ли е ясно? Вместо да си гледате държавата и да се възползвате от предлаганите ви договори, се оставихте да ви насъскат срещу братята ви и да се пролеят реки от кръв. Какво спечелихте до тук? Загубихте територии, които никой не ви е искал. Загубихте пазари от които никой не ви е гонил. Загубихте милиони хора избягали на запад, които надали ще се върнат. Загубихте милиони убити и осакатени. Загубихте остатъците от промишлеността си. Загубихте плодородната си земя.
    Какво спечелихте? Влизането в НАТО и ЕС е по-далеч от преди. Борис Джонсън си седи в къщи и яде бой с чехъла, щото като се напие разлива вино по килима и дори не може да ви потупа по рамото. Оставихте се в ръцете на шайка крадливи наркомани, които продължават да ви жертват за чужди интереси. И още си мечтаете? Продължавайте да упорствате и да видим до къде ще стигнете!

    08:19 23.10.2025

  • 18 Що да не си я върнат?

    18 18 Отговор

    До коментар #15 от "Я пък тоя":

    Херсон как си го върнаха?

    Коментиран от #23, #29

    08:20 23.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Георги

    10 11 Отговор

    До коментар #10 от "Копейка":

    нямам представа каква ти е далаверата, за да печелиш от войни не трябва да пишеш по форумите, а да се занимаваш поне с оръжие. Иначе далаверата на американците е очевидна. Руската далавера също е очевидна. Виж, европейците се надяват на трохите от американците. Тебе не те знам на какво разчиташ, може би ще си сложиш значка "Аз подкрепях победителя. "

    08:22 23.10.2025

  • 21 Пич

    4 16 Отговор

    До коментар #13 от "А пуси":

    Откъде да знам дали пу сито ти връща , или даваш на всички ?!

    08:22 23.10.2025

  • 22 Иван

    4 15 Отговор

    До коментар #12 от "Нищо ново...":

    Моше руско име ли е?

    Коментиран от #45, #57

    08:23 23.10.2025

  • 23 Я пък тоя

    17 11 Отговор

    До коментар #18 от "Що да не си я върнат?":

    Защото ситуацията се промени, САЩ и вече дори ЕС мислят за териториални отстъпки.
    Няма да има граници от 1991г.

    08:23 23.10.2025

  • 24 Бомба със закъснител,си беше -

    22 8 Отговор
    Че послушахте Борис Джонсън,да се нарушат мирните ,,Мински Споразумения"...!
    И сега Украйна щеше да е цяла-и като територия и като население!
    Факт!

    08:26 23.10.2025

  • 25 Пак глупава пропаганда

    31 8 Отговор
    Тези територии са заселени с 90% хора самоопределящи се като руснаци. И по време на военните действия ги евакуират. Ако сега се връщат някъде, то това са си местните жители. Аман от пропагандите и лъжите ви срещу Русия.

    Коментиран от #31

    08:27 23.10.2025

  • 26 Софийски селянин

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Много са ти дърпали ушите и си получил психическа травма.

    08:27 23.10.2025

  • 27 Отвличат вниманието

    20 6 Отговор
    Подгонили са ги по цялата линия на фронта, над 1000 км. Зеленски и Сирски подкарват резервите като телета към кланница. Руснаците ги трепят като турците на Шипка!

    08:27 23.10.2025

  • 28 Иван

    7 5 Отговор
    Западноевропейските мерзавци защо са прекосявали реката Мисисипи?

    08:27 23.10.2025

  • 29 Ами тогава...?!

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "Що да не си я върнат?":

    Мечтай си!
    Няма лошо!
    Аз поне не вярвам в таласъми...!

    08:28 23.10.2025

  • 30 az СВО Победа 80

    18 5 Отговор
    Пак крива антируска пропаганда!
    🤣🤣🤣

    08:29 23.10.2025

  • 31 Поздравления👍!

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пак глупава пропаганда":

    За точният коментар!

    08:33 23.10.2025

  • 32 Много сте ми смешни...🤣😂🤣!

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "А пуси":

    Като почнете пореден крокодилски плач за...,,руските жертви"....😝!

    08:35 23.10.2025

  • 33 Опълченците на Шипка

    4 1 Отговор
    Нека носим йоще срама по челото,
    синила от бича, следи от теглото;
    нека спомен люти от дни на позор
    да висне кат облак в наший кръгозор;
    нека ни отрича исторйята, века,
    нека е трагично името ни; нека
    Беласица стара и новий Батак
    в миналото наше фърлят своя мрак;
    нека да ни сочат с присмехи обидни
    счупенте окови и дирите стидни
    по врата ни още от хомота стар;
    нека таз свобода да ни бъде дар!
    Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно
    свети нещо ново, има нещо славно,
    що гордо разтупва нашите гърди
    и в нас чувства силни, големи плоди;
    защото там нейде навръх планината,
    що небето синьо крепи с рамената,
    издига се някой див, чутовен връх,
    покрит с бели кости и със кървав мъх
    на безсмъртен подвиг паметник огромен;
    защото в Балкана има един спомен,
    има едно име, що вечно живей
    и в нашта исторья кат легенда грей,
    едно име ново, голямо антично,
    като Термопили славно, безгранично,
    що отговор дава и смива срамът,
    и на клеветата строшава зъбът.

    Коментиран от #44

    08:37 23.10.2025

  • 34 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 15 Отговор

    До коментар #2 от "Ццц":

    Копейките продължават до бълват змии и щуротии !Да припомним УКРАЙНА Е ЧЛЕН НА ООН ОТ 1945Г,всичко друго е рашизъм.

    Коментиран от #56

    08:40 23.10.2025

  • 35 Поправка

    8 2 Отговор
    Русия не залага бомба със закъснител в освободените руски територии

    08:42 23.10.2025

  • 36 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Това с правенето каквото поиска си е чист фашизъм така е правил и хитлер .

    Коментиран от #40

    08:43 23.10.2025

  • 37 Няма страшно

    3 8 Отговор
    самите разселени руснаци не се тревожат за потенциални бъдещи проблеми в Украйна, защото знаят че след като Украйна стане член на НАТО и ЕС, ще заживеят много по добре и сами ще захвърлят руските си паспорти....!!!

    Коментиран от #46, #51

    08:44 23.10.2025

  • 38 Eдин

    8 1 Отговор
    Някой да ми припомни как е заселен американския "wild wild west" !

    08:44 23.10.2025

  • 39 Хи хи

    6 1 Отговор
    "Временно окупираните" територии може да бъдат освободени след 1000-2000 години! Дотогава, я камилата, я камиларят ! Никога не казвайте временно, щото от всичко най постоянно е временното !

    08:49 23.10.2025

  • 40 Фашизъм е

    9 3 Отговор

    До коментар #36 от "Лука":

    да ви изкарват с глупави лъжи и пропаганда. Фашизъм е да анатемосвате Русия и руският народ. Фашизъм е да забранявате, обвинявате без съд и присъди. Фашизъм е да събирате хора от улиците за пушечно месо.

    08:49 23.10.2025

  • 41 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Не е демокрация отнемането на българско гражданство на българските граждани от югозападна България под диктовката на русия.Четете история 1947+ 1953

    Коментиран от #50

    08:49 23.10.2025

  • 42 Простият

    6 1 Отговор
    Ами то и преди си беше населено с руснаци?

    08:50 23.10.2025

  • 43 отекчен

    6 1 Отговор
    голяма глупост сте написали

    08:52 23.10.2025

  • 44 Умников

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Опълченците на Шипка":

    АДМИРАЦИИ!

    Поклон до земи!

    08:53 23.10.2025

  • 45 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Иван":

    Моше ник неим на рашист.

    08:54 23.10.2025

  • 46 Я пък тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Няма страшно":

    И кога ще стане член на НАТО?
    Струва ми се, че нещо не сте разбрали.
    Тоест, нищо не сте разбрали.

    08:55 23.10.2025

  • 47 Пълни глупости

    4 1 Отговор
    Тези територии никога няма да бъдат "реинтегрирани в Украйна" .

    08:56 23.10.2025

  • 48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 2 Отговор
    Бай Дончо и той горкия най-накрая разбра, че без да унищожи блатната джамахирия няма да вземе Нобел‼️

    09:00 23.10.2025

  • 49 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Аазаха ли от бунека кога ще пускат бензина и тока у новопроzzия!

    Коментиран от #55

    09:02 23.10.2025

  • 50 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Лука":

    А бе бг-тата ще ми говорят за демокрация..двата плондера дека ги командорат им казаха че конституцята не им дава право на демократичен референдум,,ЗА,,левчето и насила трябва да приемат изкуствената валута на една не съществуваща юръп държава

    09:03 23.10.2025

  • 51 Ти какво видя от НАТО и ЕС?

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Няма страшно":

    А да, джендърството докараха, явно затова си доволен!?

    Коментиран от #54

    09:03 23.10.2025

  • 52 болгарин..

    1 2 Отговор
    Но все ви повтарям, до като не се унищожи сосия и бункетното не висне от башнята няма да има мир по света!

    Коментиран от #60

    09:03 23.10.2025

  • 53 сова

    1 1 Отговор
    Първо не са временно окупирани,а постоянно руски.Скоро украинско ще остане само парче с размерите на София.Всеки съсед ще вземе това което му се полага,а зельо ще е под земята.

    09:04 23.10.2025

  • 54 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ти какво видя от НАТО и ЕС?":

    Важното е денги да обещава оная пияната от пасьола, другото не го мисли толкова!

    Коментиран от #58

    09:04 23.10.2025

  • 55 сова

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 80":

    то асфалт не са виждали в блатата, ти за бензин питаш, за какво им е на ватата, само самагон им трябва!

    09:06 23.10.2025

  • 56 табсо..

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Масква единедушно подкрепя членството на кiевската хунта в е.с.тамън бандерците ще завлекат урсулците-по бърже към тинята..а от там няма измъкване

    09:07 23.10.2025

  • 57 пич

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Иван":

    блатара се казва иван, бля душката маша, а копейката костя и рублен

    09:07 23.10.2025

  • 58 табсо..

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Последния Софиянец":

    Онаа е пияна от заран и денги не е давала от лани, само обещава за след свото!

    Коментиран от #65

    09:08 23.10.2025

  • 59 Салваторе

    1 0 Отговор
    Окупираните територии са руски, подарени на Украйна от нещастния некадърник Никита Сергеевич Хрушчев за административно управление.

    09:10 23.10.2025

  • 60 болгарин..

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "болгарин..":

    Скапан бгбандерски п0мiяр..не ми взимай ника-оди у външното wc да лапа6 лайнатци

    09:11 23.10.2025

  • 61 Пълен смях

    2 1 Отговор
    Русия умишлено залага бомба със закъснител във временно окупираните украински територии, съобщава украинската телевизия FREEДОМ. Не мога да чета подобни статии.

    Коментиран от #63

    09:13 23.10.2025

  • 62 АБВ

    1 0 Отговор
    "Рейтерович посочва, че когато тези украински територии бъдат реинтегрирани в Украйна,......."

    Оптимизмът е хубаво нащо, но в случая е най-меко казано неуместен. Издава тежко увреждане на мисловния процес. Според мен, едно навременно специализирано лечение при д-р Гълъбова може да забави процеса на настъпилото психично разтройство.

    09:13 23.10.2025

  • 63 болгарин..

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Пълен смях":

    Скапан бгрусорабски п0мiяр..не ми взимай ника-оди у външното wc да лапа6 лайнатци

    09:15 23.10.2025

  • 64 АБВ

    1 0 Отговор
    блатния и копейките му трябва да са в чувал!

    Коментиран от #66

    09:15 23.10.2025

  • 65 табсо..

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "табсо..":

    Още един бгбандерець с чужд ник..двата плондера дека ги командорат като чавки са им изпили сивото вещество,та им плескат че от чнг-ще плащат такса водомер,достъп до водата и пренос-превоз на питейната течност до него..будали дошли с конска опашка вързана за тояга

    09:17 23.10.2025

  • 66 табсо..

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "АБВ":

    Така е, от копейката и пияния му господар става само тор!

    09:18 23.10.2025

  • 67 Е ти нали замина

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Береш ягоди и миеш кенефи на господарите .

    09:22 23.10.2025

  • 68 име

    0 0 Отговор
    Няма окупирани територии, това са независими републики, признати от РФ и вече членове на РФ. РФ ги защитава от дългогодишната агресия на неонацистите в Киев. Апропо, Одеса и региона също предстои да обяви независимост.

    09:22 23.10.2025

  • 69 Гошо

    0 0 Отговор
    Тръмп е много внимателен, да не би руснаците да си поискат Аляска!

    09:25 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания