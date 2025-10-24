Смъртна заплаха за руския флот: Украйна показа уникален морски дрон, който може да нанася удари навсякъде в Черно море

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) показа усъвършенстван морски дрон, който според нея вече може да участва в операции навсякъде в Черно море, да носи по-тежки оръжия и да използва изкуствен интелект за насочване, съобщи Асошиейтед прес, пише БТА.
Украйна вече е използвала безпилотни морски дронове за нанасяне на удари по руски кораби и инфраструктура в Черно море. Службата за сигурност на Украйна приписва на ударите, нанесени от безпилотните плавателни съдове, станали известни като "Морско бебе" (Sea Baby), настъпилата стратегическа промяна в морските операции на Русия.
Обсегът на "Морските бебета" сега е разширен от досегашните 1000 километра на 1500 километра, съобщи ССУ. Морският дрон може да пренася до 2000 килограма полезен товар, допълниха представители на Службата за сигурност на Украйна.
На демонстрация, на която присъстваха и журналисти от Асошиейтед прес, бяха представени варианти на морски дронове, оборудвани с многоцелева ракетна пускова установка и други плавателни съдове с жиростабилизиран картечен купол.
Бригаден генерал Иван Лукашевич от Службата за сигурност на Украйна каза, че новите морски дронове разполагат и с подпомагани от изкуствен интелект системи за насочване, разпознаващи приятелски или вражески мишени, и могат да изстрелват също така малки дронове за въздушни атаки и многостепенни системи за самоунищожение, за да предотвратят пленяването им.
Удари с дронове са били използвани в успешни атаки срещу 11 руски кораба, включително фрегати и ракетни крайцери, заявиха от ССУ, което накара Руския военноморски флот да премести основната си база от Севастопол на полуостров Крим в Новоросийск на черноморското крайбрежие на Русия.
"Службата за сигурност на Украйна стана първата в света, която въведе този нов вид военноморска война - и ние продължаваме да я развиваме", подчерта Лукашевич, като добави, че "Морските бебета" еволюират от еднократна бойна машина в многофункционална платформа за многократна употреба, която разширява възможностите на Украйна за настъпление.
Украинските власти поискаха мястото на състоялата се демонстрация да не бъде оповестявано публично по съображения за сигурност, посочи АП.
Плавателните съдове се управляват дистанционно от мобилен контролен център, разположен в микробус, където операторите използват цяла система от екрани и контролни устройства.
"Сплотеността на членовете на екипажа е може би най-важното нещо. Ние постоянно работим по този въпрос", каза един оператор, идентифициран само с опознавателния си знак Разузнавач (Scout), съгласно украинския военен протокол.
ССУ също така заяви, че морските дронове са помогнали за осъществяването на други значителни по публичност удари, включително повтарящи се атаки срещу Кримския мост, като най-скорошният удар бе насочен към подводните му опори с цел да го направи неизползваем за тежък военен транспорт.
Програмата "Морско бебе" се финансира частично с обществени дарения чрез държавна инициатива и координира действията си с военното и политическото ръководство на Украйна, отбелязва АП.
Еволюцията от бойни плавателни съдове за еднократни удари към многократно използваеми, взаимосвързани помежду си морски дронове бележи важен напредък в асиметричната военноморска война, отбеляза Лукашевич.
"На този нов продукт сме инсталирали и ракетно въоръжение, което ще ни позволи да работим от голямо разстояние извън обсега на вражеския огън. Можем да използваме такива платформи за носене и на тежко оръжие", каза той.
"Тук можем да покажем на украинците как най-ефективно използваме средствата, които са ни дарили", добави Лукашевич, цитиран от АП.
Скоро украинските "Морски бебета" ще могат да обстрелват Черноморския флот на Русия с ракети, за да го унищожат напълно, съобщи бригаден генерал от военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна, идентифициран само с опознавателния знак Хантер, който представи новото поколение украински морски дронове, предаде Укринформ.
Многоцелевата безпилотна надводна платформа "Морско бебе", в зависимост от окомплектоването, може да бъде оборудвана с картечница, да носи на борда си дронове или тежко въоръжение. Но скоро тези дронове могат да бъдат оборудвани също така и с ракети, каза Хантер, създател на проекта "Морско бебе".
"Този дрон с ракети е построен с цел да се провери възможността за пренасяне на тежко ракетно въоръжение на базата на морски безпилотни платформи "Морско бебе", способен е да изстрелва едновременно залп от 5 до 10 реактивни ракети тип "Град". Това е само тестов момент по пътя, в края на който ще бъде тези дронове да бъдат адаптирани за борба срещу противокорабни ракети и друго тежко въоръжение, което вече кара руснаците да не излизат извън територията на руското военно пристанище в Новоросийск", отбеляза Хантер.
Според генерала целта е "не просто да се неутрализира военният Черноморски флот на Русия, а напълно да се унищожи", като представените неотдавна експериментални образци на морския дрон "Морско бебе" са потвърждение на тези намерения.
"Тези модели са предназначени преди всичко за унищожаване на големия руски военноморски флот. Това е адаптация на ракетното въоръжение, което ще позволи да се работи от голямо разстояние, без операторът да се намира в зоната на поражение за средствата за противодействие на врага. Виждаме една от тези платформи, която пренася тежко въоръжение. Това са дронове, които вече са били успешно тествани в специалните операции на ССУ в Черно море", посочи Хантер.
При това, според него, най-новите дронове "Морско бебе" са надеждно защитени да не попаднат в ръцете на врага, поне досега няма нито един такъв случай.
"Тези платформи са изминали по море вече няколко хиляди километра. Ако се вгледате, ще видите, че са осеяни със следи от отломки и вражески куршуми. Но дроновете "Морско бебе" винаги се връщат на родните брегове, защото екипът от инженери и айти специалисти на ССУ е създал система, която прави невъзможно най-новите украински разработки да попаднат в ръцете на руските сили. ССУ се грижи да не разкрива на руснаците техническите възможности на новите ни дронове", изтъкна Хантер.
При това той отбеляза, че морският дрон "Морско бебе" носи свръхмощна експлозивна бойна част под формата на баласт и може да се самоунищожи, както и безпилотният плавателен съд да бъде използван като дрон камикадзе в случай на наистина "важна цел", която не може да бъде унищожена по друг начин.
Хантер каза също така как преди година ръководителят на Службата за сигурност на Украйна генерал-лейтенант Василий Малюк е предложил идеята за създаване на средства за унищожаване на руски надводни дронове, основаващи се на платформите "Морско бебе". Тази платформа е оборудвана и с жиростабилизирана картечна установка с калибър 14,5 и доста уверено поразява цели с размерите на безпилотен плавателен съд на разстояние над 1 км.
Укринформ отбелязва, че морските безпилотни платформи "Морско бебе" са оборудвани и със система за изкуствен интелект. Сега "малките" могат да се измъкват от вражеския огън и да отговарят с огън по руските хеликоптери и дори по тактическата авиация, които летят на малки височини.
Украинската Служба за сигурност е предоставила на Националния исторически музей на Украйна за Втората световна война един от легендарните морски надводни дронове "Морско бебе", отбелязва Укринформ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смешник
09:38 24.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
09:39 24.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Канален дрон
Коментиран от #11
09:39 24.10.2025
6 Путин
09:40 24.10.2025
7 А где
Коментиран от #12, #35
09:40 24.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 си дзън
Коментиран от #60
09:41 24.10.2025
10 ФАКТ
09:41 24.10.2025
11 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #5 от "Канален дрон":Свиквай.
Коментиран от #16
09:41 24.10.2025
12 Камикадзе
До коментар #7 от "А где":В задниятидворе.
09:42 24.10.2025
13 Само идиот може да си мисли, че
Коментиран от #25
09:42 24.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 МИСЛЯ ЧЕ
09:43 24.10.2025
16 СВА
До коментар #11 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Тисипълен провал бе, улигуфренче.
09:43 24.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост
Коментиран от #49
09:44 24.10.2025
19 Нямаа са плашите
Освен братята поляци да им прокопаят канал до Балтийско море.
Коментиран от #61
09:44 24.10.2025
20 Надуваем дрон
До коментар #14 от "ПРО СИА приклу4и.. ФАКТ":Не пиши с главни Дъта бе, кьорав ли си.
09:44 24.10.2025
21 Шопо
09:45 24.10.2025
22 Качалин
Коментиран от #33
09:45 24.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Руските корита се евакуираха
09:46 24.10.2025
25 Позлесидаже
До коментар #13 от "Само идиот може да си мисли, че":Поне може да мисли, за разлика от теб.
09:46 24.10.2025
26 СХЛУХИ СМЕСХНИ
09:46 24.10.2025
27 АМАH OT ИДИOTИ
РУСИЯ СЕ УПЛАШИ И ВДИГНА БЯЛ БАЙРАК
😝😆🤣
СЪВСЕМ СКОРО ТАКА НАРЕЧЕНАТА ""УКРАЙНА"" НЯМА ДА ИМА ИЗЛАЗ НА МОРЕ. НО ПЪК ЩЕ ИМА МОРСКИ ДРОН. 😩
Коментиран от #39, #42
09:46 24.10.2025
28 Украинците мозъкът на СССР
09:46 24.10.2025
29 Трол
09:46 24.10.2025
30 И ОДЕСКА ПРИКЛЮЧИ
09:47 24.10.2025
31 дядо поп
До коментар #4 от "Добро утро!":Eта с катораю я мочу , канечна в тваю жопу!
09:47 24.10.2025
32 Факти
09:47 24.10.2025
33 Това са дръти русофили
До коментар #22 от "Качалин":с тежка деменция!
Коментиран от #38
09:47 24.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 дядо поп
До коментар #7 от "А где":Лежи си спокойно на дъното и очаква Украйна.
09:48 24.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Леле -леле 😀
09:51 24.10.2025
38 Качалин
До коментар #33 от "Това са дръти русофили":Аааа, не говоря за русофилите, за плюещите Русия говоря! Погледни им коментарите сега и връщай назад! Разлика няма с месеци! Едно и също!
09:51 24.10.2025
39 Механик
До коментар #27 от "АМАH OT ИДИOTИ":ЩЕ ще ЩЕ ЩЕЕЕЕ
Скоро,СЪВСЕМ СКОРО.ама руското СКОРО
АМАН ОТ ГЛАДНИ КОПЕЙКИ В АЛКОХОЛНА АБСТИНЕНЦИЯ
09:51 24.10.2025
40 Е сега вече им се разказа
Повдигнахте ни настроението и победата, и справедливия мир са близки
Коментиран от #45
09:52 24.10.2025
41 Факти
Коментиран от #44
09:53 24.10.2025
42 дядо поп
До коментар #27 от "АМАH OT ИДИOTИ":Прилича ми на вица където радио Ереван запитали Унгария защо имат министерство на корабоплаването . след като нямат излаз на море. Последвал въпрос към радио Ереван : –"А вие защо имате министерство на културата?"
09:54 24.10.2025
43 Ха ХаХа
Взето е решение.
Наркоманът ще изгние в бункера за 1,5 млрд.д.който си построи в Иваново-Вознесенск
09:54 24.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Па ний чакаме руски десант
Има да чакаме, то с тия морски бебета руснаците флот вече нямат!
Явно жената ще трябва да меси пита и на Дунав мост да чакаме!
Дано руснаците да не решат да минат през Лисабон първо, че има да чакаме...
Коментиран от #57
09:57 24.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Морско Бебе
И не казвате къде е била извършена демонстрацията на която са ористствали журналисти от АП?!!!
09:58 24.10.2025
49 Моряка
До коментар #18 от "Гост":Добър,ефирен хумор.Чак моята простата се засмя.
09:59 24.10.2025
50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #44 от "Де Факто":Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
10:00 24.10.2025
51 АБВ
Коментиран от #53, #63
10:00 24.10.2025
52 Показали са един мъртво роден боклук.
Коментиран от #55
10:01 24.10.2025
53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #51 от "АБВ":Днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря предварително за отговора!
Коментиран от #56
10:03 24.10.2025
54 Ай стига с тези заплахи!
За две условия елементарни -
НЕУТРАЛИТЕТ на Украйна от щастливото НАТО
и автономия на Донбас в рамките на Украйна!!
се избива православното славянско население
най-безмилостно и позорно за човешкия разум.
Някакви свръхбогати откачалки от запада
дават пари и дрогират урко "елита" за да избиват
собственото си население.
Което от 51 млн.души през 1990 г. до 2030 г. трябва да е 20 млн.души.
Все още е жив Витолд Фокин - бивш премиер на Украйна
на когото е казано горното - чудовищно "указание" да се намали
населението на Украйна богата и пребогата на всякакви ресурси
да изхрани не 51 млн.души, а 150 млн.души!
Знаете чии са нещастните античовешки "указания" нали..
10:05 24.10.2025
55 Учуден
До коментар #52 от "Показали са един мъртво роден боклук.":Такива "боклуци" изпратиха един милион в чували при Кобзон.
10:06 24.10.2025
56 АБВ
До коментар #53 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не знам някой да е поставял срок за СВО да трае три дни. Имаше такова изказване на ген. Марк Мили в смисъл, че руснаците за три дни ще бъдат в Киев. Мили сбърка, руснаците бяха в Киев още на втория ден. Направиха глупостта да се изтеглят в знак на добра воля заради преговорите в Беларус, а после и в Истанбул.
Но дойдоха англосаксонците и провалиха всичко добро, което бе постигнато както обикновено.
10:10 24.10.2025
57 Моряка
До коментар #46 от "Па ний чакаме руски десант":Моля моля,Поморие има малък десантен капацитет.Руснаците тайно ще ни изненадат на Северен Созополски залив.Тази операция я проиграхме 3 пъти на учението Щит 82.Срещу НАТО.Готов съм отново да участвам.Този път ще е като секс разходка.Прочутият плаж е препълнен със сесапилни Натовски джендъря.Затова първата вълна на десанта ще е от чеченци.
Коментиран от #64
10:11 24.10.2025
58 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
а пък фронтът на войната се мести все по на запад и по на запад...
10:12 24.10.2025
59 Така, за заплаха го казахте,
10:12 24.10.2025
60 Тва ще от 4 години
До коментар #9 от "си дзън":все го лаете,а обстрелите с Кинжали и други ракети е все от черноморския флот. парвиха 404 бетер швейцарско сирене,ама вие се пънете с тъпанарска пропаганда. Руснаците поставиха стоманени мрежи точно за такива дронове и то на над 1 км от пристанищата,та нищо не могат да направят,а преди това хеликоптери и морска авиация от безопасно разстояние унищожават тези боклуци,а на последък използват и дронове за поразяване на тази скрап.
10:14 24.10.2025
61 Гост
До коментар #19 от "Нямаа са плашите":Братя, братя, колко да са братя.....
10:15 24.10.2025
62 Благодаря за хумора
10:18 24.10.2025
63 Марчето информира:
До коментар #51 от "АБВ":Вчера освободихме Покровск за 111 път!
10:22 24.10.2025
64 Ти за това ли
До коментар #57 от "Моряка":ще си пръв на плажа със свалени прашки?
Да чакаш братушките?
10:23 24.10.2025