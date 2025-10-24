Новини
Смъртна заплаха за руския флот: Украйна показа уникален морски дрон, който може да нанася удари навсякъде в Черно море
  Тема: Украйна

Смъртна заплаха за руския флот: Украйна показа уникален морски дрон, който може да нанася удари навсякъде в Черно море

24 Октомври, 2025 09:36 1 371 64

Службата за сигурност на Украйна стана първата в света, която въведе този нов вид военноморска война

Смъртна заплаха за руския флот: Украйна показа уникален морски дрон, който може да нанася удари навсякъде в Черно море - 1
Снимка: Служба безпеки України
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) показа усъвършенстван морски дрон, който според нея вече може да участва в операции навсякъде в Черно море, да носи по-тежки оръжия и да използва изкуствен интелект за насочване, съобщи Асошиейтед прес, пише БТА.

Украйна вече е използвала безпилотни морски дронове за нанасяне на удари по руски кораби и инфраструктура в Черно море. Службата за сигурност на Украйна приписва на ударите, нанесени от безпилотните плавателни съдове, станали известни като "Морско бебе" (Sea Baby), настъпилата стратегическа промяна в морските операции на Русия.

Обсегът на "Морските бебета" сега е разширен от досегашните 1000 километра на 1500 километра, съобщи ССУ. Морският дрон може да пренася до 2000 килограма полезен товар, допълниха представители на Службата за сигурност на Украйна.

На демонстрация, на която присъстваха и журналисти от Асошиейтед прес, бяха представени варианти на морски дронове, оборудвани с многоцелева ракетна пускова установка и други плавателни съдове с жиростабилизиран картечен купол.

Бригаден генерал Иван Лукашевич от Службата за сигурност на Украйна каза, че новите морски дронове разполагат и с подпомагани от изкуствен интелект системи за насочване, разпознаващи приятелски или вражески мишени, и могат да изстрелват също така малки дронове за въздушни атаки и многостепенни системи за самоунищожение, за да предотвратят пленяването им.

Удари с дронове са били използвани в успешни атаки срещу 11 руски кораба, включително фрегати и ракетни крайцери, заявиха от ССУ, което накара Руския военноморски флот да премести основната си база от Севастопол на полуостров Крим в Новоросийск на черноморското крайбрежие на Русия.

"Службата за сигурност на Украйна стана първата в света, която въведе този нов вид военноморска война - и ние продължаваме да я развиваме", подчерта Лукашевич, като добави, че "Морските бебета" еволюират от еднократна бойна машина в многофункционална платформа за многократна употреба, която разширява възможностите на Украйна за настъпление.

Украинските власти поискаха мястото на състоялата се демонстрация да не бъде оповестявано публично по съображения за сигурност, посочи АП.

Плавателните съдове се управляват дистанционно от мобилен контролен център, разположен в микробус, където операторите използват цяла система от екрани и контролни устройства.

"Сплотеността на членовете на екипажа е може би най-важното нещо. Ние постоянно работим по този въпрос", каза един оператор, идентифициран само с опознавателния си знак Разузнавач (Scout), съгласно украинския военен протокол.

ССУ също така заяви, че морските дронове са помогнали за осъществяването на други значителни по публичност удари, включително повтарящи се атаки срещу Кримския мост, като най-скорошният удар бе насочен към подводните му опори с цел да го направи неизползваем за тежък военен транспорт.

Програмата "Морско бебе" се финансира частично с обществени дарения чрез държавна инициатива и координира действията си с военното и политическото ръководство на Украйна, отбелязва АП.

Еволюцията от бойни плавателни съдове за еднократни удари към многократно използваеми, взаимосвързани помежду си морски дронове бележи важен напредък в асиметричната военноморска война, отбеляза Лукашевич.

"На този нов продукт сме инсталирали и ракетно въоръжение, което ще ни позволи да работим от голямо разстояние извън обсега на вражеския огън. Можем да използваме такива платформи за носене и на тежко оръжие", каза той.

"Тук можем да покажем на украинците как най-ефективно използваме средствата, които са ни дарили", добави Лукашевич, цитиран от АП.

Скоро украинските "Морски бебета" ще могат да обстрелват Черноморския флот на Русия с ракети, за да го унищожат напълно, съобщи бригаден генерал от военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна, идентифициран само с опознавателния знак Хантер, който представи новото поколение украински морски дронове, предаде Укринформ.

Многоцелевата безпилотна надводна платформа "Морско бебе", в зависимост от окомплектоването, може да бъде оборудвана с картечница, да носи на борда си дронове или тежко въоръжение. Но скоро тези дронове могат да бъдат оборудвани също така и с ракети, каза Хантер, създател на проекта "Морско бебе".

"Този дрон с ракети е построен с цел да се провери възможността за пренасяне на тежко ракетно въоръжение на базата на морски безпилотни платформи "Морско бебе", способен е да изстрелва едновременно залп от 5 до 10 реактивни ракети тип "Град". Това е само тестов момент по пътя, в края на който ще бъде тези дронове да бъдат адаптирани за борба срещу противокорабни ракети и друго тежко въоръжение, което вече кара руснаците да не излизат извън територията на руското военно пристанище в Новоросийск", отбеляза Хантер.

Според генерала целта е "не просто да се неутрализира военният Черноморски флот на Русия, а напълно да се унищожи", като представените неотдавна експериментални образци на морския дрон "Морско бебе" са потвърждение на тези намерения.

"Тези модели са предназначени преди всичко за унищожаване на големия руски военноморски флот. Това е адаптация на ракетното въоръжение, което ще позволи да се работи от голямо разстояние, без операторът да се намира в зоната на поражение за средствата за противодействие на врага. Виждаме една от тези платформи, която пренася тежко въоръжение. Това са дронове, които вече са били успешно тествани в специалните операции на ССУ в Черно море", посочи Хантер.

При това, според него, най-новите дронове "Морско бебе" са надеждно защитени да не попаднат в ръцете на врага, поне досега няма нито един такъв случай.

"Тези платформи са изминали по море вече няколко хиляди километра. Ако се вгледате, ще видите, че са осеяни със следи от отломки и вражески куршуми. Но дроновете "Морско бебе" винаги се връщат на родните брегове, защото екипът от инженери и айти специалисти на ССУ е създал система, която прави невъзможно най-новите украински разработки да попаднат в ръцете на руските сили. ССУ се грижи да не разкрива на руснаците техническите възможности на новите ни дронове", изтъкна Хантер.

При това той отбеляза, че морският дрон "Морско бебе" носи свръхмощна експлозивна бойна част под формата на баласт и може да се самоунищожи, както и безпилотният плавателен съд да бъде използван като дрон камикадзе в случай на наистина "важна цел", която не може да бъде унищожена по друг начин.

Хантер каза също така как преди година ръководителят на Службата за сигурност на Украйна генерал-лейтенант Василий Малюк е предложил идеята за създаване на средства за унищожаване на руски надводни дронове, основаващи се на платформите "Морско бебе". Тази платформа е оборудвана и с жиростабилизирана картечна установка с калибър 14,5 и доста уверено поразява цели с размерите на безпилотен плавателен съд на разстояние над 1 км.

Укринформ отбелязва, че морските безпилотни платформи "Морско бебе" са оборудвани и със система за изкуствен интелект. Сега "малките" могат да се измъкват от вражеския огън и да отговарят с огън по руските хеликоптери и дори по тактическата авиация, които летят на малки височини.

Украинската Служба за сигурност е предоставила на Националния исторически музей на Украйна за Втората световна война един от легендарните морски надводни дронове "Морско бебе", отбелязва Укринформ.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешник

    5 6 Отговор
    кво си говориш, гюююм с най-леката и е на дъното

    09:38 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    28 3 Отговор
    Това Коваленко от Бесарабски фронт ли го е написал ?! Тогава няма защо да се дават пари на укрите , нека изчакаме да спечелят войната !?

    09:39 24.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Канален дрон

    32 3 Отговор
    В момента територията на бивша Украйна и режимът на зеления терорист нянат излаз на море. Не се престаравайте с фейковете и пропагандата. И за тихоокеанския флот са много опасно сигурно.

    Коментиран от #11

    09:39 24.10.2025

  • 6 Путин

    6 26 Отговор
    Непотопяемият свръх модерен крайцер " Масква", утанул.

    09:40 24.10.2025

  • 7 А где

    8 24 Отговор
    Крайцера Москва?

    Коментиран от #12, #35

    09:40 24.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 си дзън

    6 20 Отговор
    Няма заплаха. Просто смяна на името. Руският флот ще стане подводен флот.

    Коментиран от #60

    09:41 24.10.2025

  • 10 ФАКТ

    6 15 Отговор
    ПРО СИА приклу4и

    09:41 24.10.2025

  • 11 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 19 Отговор

    До коментар #5 от "Канален дрон":

    Свиквай.

    Коментиран от #16

    09:41 24.10.2025

  • 12 Камикадзе

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "А где":

    В задниятидворе.

    09:42 24.10.2025

  • 13 Само идиот може да си мисли, че

    5 19 Отговор
    маскаля, съдраният галош, може да подчини украинеца!

    Коментиран от #25

    09:42 24.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 МИСЛЯ ЧЕ

    19 2 Отговор
    много сте изписали за една фантазия

    09:43 24.10.2025

  • 16 СВА

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Тисипълен провал бе, улигуфренче.

    09:43 24.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    21 0 Отговор
    Край. Руснаците сега ще загубят войната веднага. С това страшилище дрон направо ще се изтеглят от страх в Сибир всички руснаци. Даже и ми казаха, че някъв дядо на 90 в Москва като е разбрал за дрона и му се е влошил проблема с простатата

    Коментиран от #49

    09:44 24.10.2025

  • 19 Нямаа са плашите

    21 2 Отговор
    Скоро Украйна няма да има излаз нито на Черно море нито на Дунав.
    Освен братята поляци да им прокопаят канал до Балтийско море.

    Коментиран от #61

    09:44 24.10.2025

  • 20 Надуваем дрон

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "ПРО СИА приклу4и.. ФАКТ":

    Не пиши с главни Дъта бе, кьорав ли си.

    09:44 24.10.2025

  • 21 Шопо

    19 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    09:45 24.10.2025

  • 22 Качалин

    16 1 Отговор
    Скучни и еднотипни коментари! Нищо ново, нищо свежо! Папагалстване от няколко човека! Дъното сте!

    Коментиран от #33

    09:45 24.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Руските корита се евакуираха

    6 13 Отговор
    чак в Каспийско море!

    09:46 24.10.2025

  • 25 Позлесидаже

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Само идиот може да си мисли, че":

    Поне може да мисли, за разлика от теб.

    09:46 24.10.2025

  • 26 СХЛУХИ СМЕСХНИ

    1 7 Отговор
    А ОНАИ ИД иоТ С МОЕрИАСХКАТА фланелка мУАХХАХАХХАХАХХА СМъРттЗ А всиака 1 рУСХАККАКА С ФИФИФ НАИИАИ.а. ТОА ПЪТ СХА А гОРИТЕЕЕ ДОКАТООО ИЗпУУКАКА И пОСЛЕДАНАТ РУСХАККАК С ФИ НИААА.. ЗИГ Х А ИЛ..З И гГ ХА ИЛЛЛ.>З И Г ХА ИЛЛЛ. ЗИГг ХАИЛЛЛ

    09:46 24.10.2025

  • 27 АМАH OT ИДИOTИ

    16 4 Отговор
    КРАЙ !
    РУСИЯ СЕ УПЛАШИ И ВДИГНА БЯЛ БАЙРАК
    😝😆🤣
    СЪВСЕМ СКОРО ТАКА НАРЕЧЕНАТА ""УКРАЙНА"" НЯМА ДА ИМА ИЗЛАЗ НА МОРЕ. НО ПЪК ЩЕ ИМА МОРСКИ ДРОН. 😩

    Коментиран от #39, #42

    09:46 24.10.2025

  • 28 Украинците мозъкът на СССР

    3 10 Отговор
    Скоро путин ще бъде обявен за Враг Народу, по стара руска традиция!

    09:46 24.10.2025

  • 29 Трол

    2 7 Отговор
    Този дрон ще обърне хода на събитията.

    09:46 24.10.2025

  • 30 И ОДЕСКА ПРИКЛЮЧИ

    12 2 Отговор
    СЛЕД ТАКИВАЛЪЖЛИВИ ХВАЛБИ , ПИТАЙТЕ КОГА ЩЕ ОСТАВЯТ НА КРАИНА ИЗЛАЗ НА МОРЕ

    09:47 24.10.2025

  • 31 дядо поп

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Добро утро!":

    Eта с катораю я мочу , канечна в тваю жопу!

    09:47 24.10.2025

  • 32 Факти

    4 9 Отговор
    Украйна потопи половината черноморски флот на Русия, включително флагмана. Путин прибра останалите кораби вътре в пристанищата и не смее да ги изкара. Смях.

    09:47 24.10.2025

  • 33 Това са дръти русофили

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Качалин":

    с тежка деменция!

    Коментиран от #38

    09:47 24.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 дядо поп

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "А где":

    Лежи си спокойно на дъното и очаква Украйна.

    09:48 24.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Леле -леле 😀

    11 1 Отговор
    Типично по украински : Терористични стрелби по граждански мост , и въпреки обявата от 1500 Километра ! , украинците ги е страх да се качат в катера . 😄 Че и от имената си се срамуват украинците , че с английски прякори 😀

    09:51 24.10.2025

  • 38 Качалин

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Това са дръти русофили":

    Аааа, не говоря за русофилите, за плюещите Русия говоря! Погледни им коментарите сега и връщай назад! Разлика няма с месеци! Едно и също!

    09:51 24.10.2025

  • 39 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    ЩЕ ще ЩЕ ЩЕЕЕЕ
    Скоро,СЪВСЕМ СКОРО.ама руското СКОРО
    АМАН ОТ ГЛАДНИ КОПЕЙКИ В АЛКОХОЛНА АБСТИНЕНЦИЯ

    09:51 24.10.2025

  • 40 Е сега вече им се разказа

    2 6 Отговор
    играта на руснаците.
    Повдигнахте ни настроението и победата, и справедливия мир са близки

    Коментиран от #45

    09:52 24.10.2025

  • 41 Факти

    1 8 Отговор
    Тероруската федерация приключи.

    Коментиран от #44

    09:53 24.10.2025

  • 42 дядо поп

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Прилича ми на вица където радио Ереван запитали Унгария защо имат министерство на корабоплаването . след като нямат излаз на море. Последвал въпрос към радио Ереван : –"А вие защо имате министерство на културата?"

    09:54 24.10.2025

  • 43 Ха ХаХа

    8 1 Отговор
    Русия ще удря Радата и правителствените сгради в Киев.
    Взето е решение.
    Наркоманът ще изгние в бункера за 1,5 млрд.д.който си построи в Иваново-Вознесенск

    09:54 24.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Па ний чакаме руски десант

    4 2 Отговор
    на плажа в Поморие?!

    Има да чакаме, то с тия морски бебета руснаците флот вече нямат!

    Явно жената ще трябва да меси пита и на Дунав мост да чакаме!

    Дано руснаците да не решат да минат през Лисабон първо, че има да чакаме...

    Коментиран от #57

    09:57 24.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Морско Бебе

    4 2 Отговор
    Всъщност съм от британско оплождане, а не украинче

    И не казвате къде е била извършена демонстрацията на която са ористствали журналисти от АП?!!!

    09:58 24.10.2025

  • 49 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Добър,ефирен хумор.Чак моята простата се засмя.

    09:59 24.10.2025

  • 50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Де Факто":

    Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    10:00 24.10.2025

  • 51 АБВ

    7 2 Отговор
    Поредното вундервафе. След танка "Оплот", който май вече никой не си спомня, след ракетите "Нептун" и "Фламинго" и другите "високотехнологични" оръжия на украинската военна помишленост, задоволяваща почти напълно нуждите на ВСУ, и на фона на непрекъснато просещия пари и оръжия нашмъркан президент, моля Марчето да ни осветли колко територия и населени места загубиха украинците само вчера.

    Коментиран от #53, #63

    10:00 24.10.2025

  • 52 Показали са един мъртво роден боклук.

    3 1 Отговор
    Всичко което се появи около акваторията на руските териториални води се унищожава и нищо не постига. Тва най-много да гръмне някой търговски съд за друго не става.

    Коментиран от #55

    10:01 24.10.2025

  • 53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "АБВ":

    Днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря предварително за отговора!

    Коментиран от #56

    10:03 24.10.2025

  • 54 Ай стига с тези заплахи!

    2 1 Отговор
    Ай стига с тази смърт!
    За две условия елементарни -
    НЕУТРАЛИТЕТ на Украйна от щастливото НАТО
    и автономия на Донбас в рамките на Украйна!!

    се избива православното славянско население
    най-безмилостно и позорно за човешкия разум.
    Някакви свръхбогати откачалки от запада
    дават пари и дрогират урко "елита" за да избиват
    собственото си население.
    Което от 51 млн.души през 1990 г. до 2030 г. трябва да е 20 млн.души.
    Все още е жив Витолд Фокин - бивш премиер на Украйна
    на когото е казано горното - чудовищно "указание" да се намали
    населението на Украйна богата и пребогата на всякакви ресурси
    да изхрани не 51 млн.души, а 150 млн.души!
    Знаете чии са нещастните античовешки "указания" нали..

    10:05 24.10.2025

  • 55 Учуден

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "Показали са един мъртво роден боклук.":

    Такива "боклуци" изпратиха един милион в чували при Кобзон.

    10:06 24.10.2025

  • 56 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не знам някой да е поставял срок за СВО да трае три дни. Имаше такова изказване на ген. Марк Мили в смисъл, че руснаците за три дни ще бъдат в Киев. Мили сбърка, руснаците бяха в Киев още на втория ден. Направиха глупостта да се изтеглят в знак на добра воля заради преговорите в Беларус, а после и в Истанбул.
    Но дойдоха англосаксонците и провалиха всичко добро, което бе постигнато както обикновено.

    10:10 24.10.2025

  • 57 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Па ний чакаме руски десант":

    Моля моля,Поморие има малък десантен капацитет.Руснаците тайно ще ни изненадат на Северен Созополски залив.Тази операция я проиграхме 3 пъти на учението Щит 82.Срещу НАТО.Готов съм отново да участвам.Този път ще е като секс разходка.Прочутият плаж е препълнен със сесапилни Натовски джендъря.Затова първата вълна на десанта ще е от чеченци.

    Коментиран от #64

    10:11 24.10.2025

  • 58 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Укрите все изобретяват, все показват, все рекламират като най-най,
    а пък фронтът на войната се мести все по на запад и по на запад...

    10:12 24.10.2025

  • 59 Така, за заплаха го казахте,

    3 1 Отговор
    сега остава да напишете в кой ден и в колко часа ще започне ликвидирането на Руският флот!? Първо си припомнете какво се случи на Япония след Пърл Харбър, това ще се случи и с Украйна, жалко, че и България ще изгори, нали си правят краварски морски щабове на НАТО във Варна. Загубени идиоти!

    10:12 24.10.2025

  • 60 Тва ще от 4 години

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    все го лаете,а обстрелите с Кинжали и други ракети е все от черноморския флот. парвиха 404 бетер швейцарско сирене,ама вие се пънете с тъпанарска пропаганда. Руснаците поставиха стоманени мрежи точно за такива дронове и то на над 1 км от пристанищата,та нищо не могат да направят,а преди това хеликоптери и морска авиация от безопасно разстояние унищожават тези боклуци,а на последък използват и дронове за поразяване на тази скрап.

    10:14 24.10.2025

  • 61 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нямаа са плашите":

    Братя, братя, колко да са братя.....

    10:15 24.10.2025

  • 62 Благодаря за хумора

    0 1 Отговор
    Ахахахахахахаха. Жалките напъни на западната пропаганда са комични

    10:18 24.10.2025

  • 63 Марчето информира:

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "АБВ":

    Вчера освободихме Покровск за 111 път!

    10:22 24.10.2025

  • 64 Ти за това ли

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Моряка":

    ще си пръв на плажа със свалени прашки?
    Да чакаш братушките?

    10:23 24.10.2025

