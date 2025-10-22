Новини
Американски официални лица потвърдиха: Тръмп спря работата си по подготовката на втора среща с Путин
  Тема: Украйна

Американски официални лица потвърдиха: Тръмп спря работата си по подготовката на втора среща с Путин

22 Октомври, 2025

Зеленски заяви във вторник, че Украйна е приела предложението на Тръмп да се прекратят боевете по протежението на фронтовата линия, но подчерта, че Русия го е отхвърлила

Американски официални лица потвърдиха: Тръмп спря работата си по подготовката на втора среща с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Белият дом съобщи, че планираната среща в Будапеща, обявена от американския президент Доналд Тръмп миналата седмица след двучасовия му телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, вече не се предвижда, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаря в понеделник с руския външен министър Сергей Лавров, пише "Политико", предаде БТА в прегледа на печата.

"Политико" се фокусира върху изявлението на представител на Белия дом, че "държавният секретар Рубио и външният министър Лавров проведоха продуктивен разговор. Следователно, допълнителна лична среща между държавния секретар и външния министър не е необходима и няма планове президентът Тръмп да се срещне с президента Путин в близко бъдеще".

Бързото разпадане на плановете за поредна среща на Тръмп с Путин само два месеца след срещата им в Аляска отново се дължи на отказа на Русия да отстъпи от максималистките си позиции относно условията, при които би прекратила войната в Украйна, посочва "Политико".

На пресконференция в Москва Лавров заяви, че е информирал Рубио, че позицията на Русия – че мирното споразумение трябва да предшества прекратяването на огъня във войната с Украйна – не се е променила. Той заяви, че е изненадан от репортажа на Cи Ен Ен за несъгласие по време на разговора относно "максималистките" изисквания на Русия.

"Смятам, че американските официални лица са стигнали до заключението, че позицията на Русия остава до голяма степен непроменена с течение на времето и остава в границите на първоначалните "максималистки" изисквания", заяви Лавров. "Русия не е променила позициите си в сравнение с договореностите и продължителните преговори между Путин и Тръмп в Аляска".

Москва отдавна призовава за премахване на "коренните причини" за войната в Украйна, като твърди, че нарастващото сближаване на Украйна с Европа и желанието ѝ да се присъедини към НАТО са екзистенциална заплаха за Русия. Путин поставя под съмнение легитимността на украинския президент Володимир Зеленски и призовава за нови избори в Украйна, за прекратяване на т.нар. преследване на рускоговорящите и поиска Украйна да не се присъединява към НАТО.

Белият дом спря работата си по подготовката на втора среща на президента Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин, заявиха американски официални лица, пише "Аксиос".

Изданието подчертава, че това е важно, защото промяната в плановете е признание от страна на Белия дом, че различията между Русия и Украйна са твърде големи, за да се постигне споразумение за прекратяване на войната.

"Аксиос" припомня, че миналата седмица Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща до две седмици. Ден по-късно президентът на САЩ проведе напрегната среща с украинския президент Зеленски и даде ясно да се разбере, че иска и Русия, и Украйна да прекратят войната. Очакваше се американският държавен секретар Марко Рубио да се срещне в рамките на няколко дни с руския си колега Сергей Лавров преди срещата на президентите. Само че телефонният разговор между Рубио и Лавров от понеделник приключи без споразумение за среща, т.е. и без напредък към среща между Путин и Тръмп.

Кремъл и руското външно министерство омаловажаваха перспективата за среща между лидерите или дори за среща между Рубио и Лавров, като Москва подчерта, че е необходима повече подготовка.

Кремъл заяви, че никога не е имало определена дата за среща на върха между Тръмп и Путин, и че "не може да се отлага нещо, което не е било насрочено", отбелязва "Аксиос".

Изданието припомня, че украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че Украйна е приела предложението на Тръмп да се прекратят боевете по протежението на фронтовата линия, но подчерта, че Русия го е отхвърлила.

„Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията“, заяви той.

Президентът Тръмп заяви във вторник, че среща с руския президент Владимир Путин би била загуба на време и че ще разкрие новото си виждане за войната в Украйна в рамките на два дни, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Вестникът обръща внимание на думите на Тръмп, че "не искам да си губя времето. Не искам да губя време, докато не видя какво ще се случи".

Путин иска войната да приключи, каза той, както и украинският президент Володимир Зеленски. "Мисля, че тя ще приключи", допълни Тръмп.

Изявлението на президента на САЩ дойде часове, след като Белият дом обяви, че вече няма непосредствени планове за среща на върха между Тръмп и Путин.

Разговор в понеделник между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров разкри, че Кремъл се придържа към отдавнашните си позиции, а именно, че Украйна трябва да предаде контрола над целия Донбас като част от всяко споразумение, отбелязва "Уолстрийт джърнъл". След разговора Рубио, който е и съветник на Тръмп по въпросите на националната сигурност, информира служители на Белия дом, че предстоящата среща с Путин е малко вероятно да доведе до положителни резултати в мирните преговори.

Русия все още предпочита всеобхватно мирно споразумение пред примирие, каза Лавров - позиция, която според критиците позволява на Кремъл да продължава да воюва, без да преговаря добросъвестно.

Висш служител на администрацията заяви, че коментарите на Лавров потвърждават това, което тя вече предполагаше: Русия все още не е готова да сключи споразумение. Въпреки това служителят каза още, че в разговора си с Тръмп миналата седмица Путин е дал знак, че е отворен за обсъждане на някои въпроси, които биха могли да преодолеят различията между позициите на САЩ и Русия.

Това дава надежда за нова среща между Тръмп и Путин в бъдеще, казаха служителите, макар и да не се осъществи толкова бързо, колкото Тръмп първоначално посочи след обявяването на предстоящата среща в Будапеща.

И Рубио, и Лавров се очаква да присъстват на среща в Малайзия по-късно този месец, но високопоставени представители на администрацията заявиха, че понастоящем не са планирани срещи между двамата дипломати. Рубио и Лавров ще продължат да си сътрудничат, за да изготвят планове за евентуална среща между Тръмп и Путин, допълва вестникът.

Позицията на Тръмп по отношение на войната в Украйна продължава да се променя. През последните седмици той обвини Русия за удължаването на войната и дори обмисляше доставки на ракети "Томахок" с голям обсег на Украйна, което е знак, че търпението му към Путин е на изчерпване. Подходът на Тръмп обаче се промени след разговора с руския президент миналата седмица, ден преди Зеленски да пристигне в Белия дом.

По време на тази среща Тръмп каза на Зеленски, че основният му приоритет е войната да приключи, като призова за замразяване на конфликта по фронтовите линии – позиция, която Украйна подкрепи по-рано, но която е по-малко от това, което иска Русия.

Тръмп също така информира Зеленски, че Украйна няма да получи ракети „Томахок“ в близко бъдеще.

Отмяната на срещата на върха в Будапеща, пет дни след обявяването ѝ, идва след бурна дипломатическа дейност, целяща да даде тласък на мирните преговори, пише "Файненшъл таймс".

Тръмп е все по-разочарован от отказа на Путин да отстъпи в мирните преговори и открито размишлява върху предоставянето на Украйна на далекобойни ракети „Томахок“, които биха могли да позволят на украинските военни да поразяват цели дълбоко в руска територия. Високопоставена делегация от украински представители беше във Вашингтон миналата седмица за срещи с администрацията на Тръмп и производители на отбранителна техника.

След разговора с Путин в четвъртък обаче Тръмп беше предпазлив. "Това може да означава ескалация. "Томахок" са голяма работа“, каза той преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в петък. Срещата със Зеленски е била напрегната, като на моменти прераствала в "препирня", като президентът на САЩ "ругаеше през цялото време", цитира "Файннешъл таймс" запознати със случая.

В публикация в социалните мрежи след срещата Тръмп призова Русия и Украйна да спрат войната и да замразят фронтовите линии. Зеленски и лидерите на девет държави, включително Франция, Великобритания, Германия и Италия, подкрепиха тази позиция в съвместно изявление във вторник. Вместо Киев да отстъпва допълнителна територия на Москва, "настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка на преговорите", се казва в изявлението, подписано и от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Във вторник Лавров отхвърли всяко незабавно прекратяване на огъня, като заяви, че то противоречи на постигнатите в Аляска договорености.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 15 Отговор
    Много важно !!! Руската армия е като цунамито в Япония !!! Върви само напред , и никой не може да я спре ! Може само да бяга !!!

    Коментиран от #17, #28, #30, #38, #48, #64

    10:56 22.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ясна работата

    13 6 Отговор
    На президентът Тръмп са му отказали виза от ЕК

    10:58 22.10.2025

  • 4 Пламен

    8 8 Отговор
    Колко време му трябваше за да разбере че си губи времето.

    10:59 22.10.2025

  • 5 За размисъл

    9 4 Отговор
    Само това танго "две напред, една назад" да не свърши с война - отново на европейска земя и отново с опустошение, отново американците спечелили, щото били отвъд гьола.
    Много вятър вее по върховете.

    Коментиран от #68

    10:59 22.10.2025

  • 6 Я пък тоя

    10 5 Отговор
    И Путин и Тръмп тестват Европа.
    Онзи ден говорили 2 часа и нещо, не се наговорили та среща ще правят.
    И то къде, ами в Европа.
    Изобщо нямат намерение точно сега да се срещат, обаче наивна Европа пилудя.

    10:59 22.10.2025

  • 7 бурната дипломатическа дейност

    7 7 Отговор
    Каза: войната продължава до последният украински ученик

    Коментиран от #12

    11:00 22.10.2025

  • 8 Окупаторите винаги си тръгват

    7 16 Отговор
    Ескалацията я направиха блатарите след като преминаха международно установени граници преди три години! Украйна е в правото си да се защитава а пък к00пейките да си цвиляткое му е толкова сложното???

    Коментиран от #65

    11:00 22.10.2025

  • 9 Град Козлодуй

    6 12 Отговор
    Нов мощен удар в зурлите на копейките.

    11:00 22.10.2025

  • 10 Сесесере2?🤢🤮

    7 10 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    11:01 22.10.2025

  • 11 И как тогава

    9 2 Отговор
    Ще се замразят фронтовите линии като преговори няма? А? ...

    11:02 22.10.2025

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "бурната дипломатическа дейност":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря предварително !

    Коментиран от #16, #31

    11:03 22.10.2025

  • 13 Русия предпочита всеобхватно

    11 5 Отговор
    мирно споразумение, но Запада си иска войната, ескалацията и милитаризацията. Това е

    11:04 22.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 си дзън

    5 11 Отговор
    След като Тръмп спря всичко, снощи укрите са ударили със Сторм едно руско заводче,
    което дало фира.

    Коментиран от #44

    11:04 22.10.2025

  • 16 Къде го прочете

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Че някой е казал че ще е "тридневна" ? А?

    11:05 22.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 си дзън

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Путин, В. В.":

    Мести Путин... и се изпуска в крачола...Стар човек.

    11:05 22.10.2025

  • 19 Хайо

    8 4 Отговор
    САЩ вън от Украйна и войната свършва за 24 часа .Какво неясно има в цялата история ? Представите си същото е Мексико и Русия да иска САЩ да отстъпи и да се замрази конфликта ,да ли САЩ би се съгласил ???

    Коментиран от #23, #32, #37

    11:06 22.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оркистан🤮🤮

    5 4 Отговор
    Никакво уважение нямам към жалкия бункерен плъх и кръвожадните блатни касапи! Света ше е по добре без тях

    11:07 22.10.2025

  • 22 Сърдит капейко

    6 6 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    11:07 22.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Не Русия

    5 3 Отговор
    А точно Белият дом я искаше тази втора среща нали? Дето сега Белият дом бил спрял работата си по подготовката ... Смехотворно е реално

    11:09 22.10.2025

  • 25 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    6 3 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч и Вместо денацификацияя настана деНефтефикация

    11:09 22.10.2025

  • 26 Хайо

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Вземи се ограмоти ,бавно развиващия си ти.

    Коментиран от #49

    11:10 22.10.2025

  • 27 Факти

    6 4 Отговор
    Сто пъти ви казах, че няма шанс Путин да отиде в Будапеща. Той е страхливец и няма да лети в небето на НАТО. Това е човекът, който избяга от Пригожин.

    11:10 22.10.2025

  • 28 Тихо глюпак!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тихо!

    11:10 22.10.2025

  • 29 Дориана

    3 0 Отговор
    Да точно така такава среща в Унгария няма да се осъществи.. Тя не трябва да се осъществява , защото прелитането .до Унгария е много рисковано.И тук се намесихме ние за да предпазим Путин.

    11:10 22.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами да ти кажа

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Превзетата (освободена) територия вече стана 17 Гаази ! .. и то без много зор да си дават руснаците

    11:11 22.10.2025

  • 32 Смотльо,

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хайо":

    Американски инструктори,сателити и оръжие и САЩ не били там ? Ти да не смяташ ,че американците са по добри воини от украинците ? Ти нормален ли си ?

    11:12 22.10.2025

  • 33 Не взимайте нищо

    3 0 Отговор
    казано от Тръмпона за чиста монета, до няколко часа ще запее друга песен!

    Язък за излагацията на нашия външен минстър , който полегна на Путин и Тръмп !

    Излагация и за ГЕРБ , и за Борисов!

    11:12 22.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Смотльо,

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Американски инструктори,сателити и оръжие и САЩ не били там ? Ти да не смяташ ,че американците са по добри воини от украинците ? Ти нормален ли си ?
    11:12 22.10.2025

    11:12 22.10.2025

  • 36 даааааа

    2 5 Отговор
    Няма да има край на войната, докато има ЕК и западни лидери желаещи война до откат, за да си стоят на власт и пълнят гушите!

    11:13 22.10.2025

  • 37 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хайо":

    Не, не можем да си представим Русия да помага на Мексико, защото САЩ не напада Мексико и Мексико няма за какво да иска помощ от Русия. Сега прочети Будапещенския Меморандум, където Украйна се отказва от ядреното оръжие, а САЩ поема ангажимент да й помага ако някой я нападне.

    Коментиран от #43, #46

    11:13 22.10.2025

  • 38 Безспорно

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Рудката армия не е исвободила България с бягане, а с война.
    Проблема е друг. Чичо Дончо иска да си припише заслуги за мир, а не може да спре оръжието.

    11:13 22.10.2025

  • 39 Няма да е в Унгария

    3 5 Отговор
    В Москва ще е! Това е и нормалното

    11:13 22.10.2025

  • 40 нннн

    2 1 Отговор
    И утре е ден. Нов ден - нов късмет.
    Всеки акъл на Тръмп е предпоследен.
    Чудно ми е, как Тръмп подхвърля идеите като окончателно решение, без да се е консултирал с двете страни.

    11:14 22.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хайо

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Хубаво Венецуела ,на път е и там ще гризнат дървото както се случи във Виетнам .

    11:15 22.10.2025

  • 44 да си фера ти

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    абе наркоман на каква дрога си ?

    11:16 22.10.2025

  • 45 МЪРСУЛАТА

    2 2 Отговор
    Е сложила черен печат на Тръмп. И за тва. И го е вкарала в Магнитски

    11:16 22.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 шаа

    2 1 Отговор
    мисирките нарочно не споменават, че предложението на еугленски е било само за временно спиране на огъня, нещо което с основане се отхвърля и то не за първи път. трагикомикът няма топки да предложи пълно и окончателно спиране на огъня, затова си търси поводи да обвинява Русия.

    11:19 22.10.2025

  • 48 Един

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Върви напред, но като охлюв, не като цунами.

    11:19 22.10.2025

  • 49 Я пък тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хайо":

    Грешна диагноза сте пиставили.
    Не е бавно развиващ, а бързо изоставащ.

    11:19 22.10.2025

  • 50 СВО

    5 2 Отговор
    Примирие е възможно, когато двете страни са наясно, че боят не си струва.
    Путин напредва в Украйна? Защо да спира точно сега? Ще спре там, където го спрат. В Днепър, в Киев, в Лвов, в Берлин или в Париж.

    Тия мирни преговори и срещи са алабала за пред електората. Защо Германия и Полша помагат? Защото не искат руска армия на границата си. По-евтино е украинци да се бият от руска армия във Варшава или Берлин. За САЩ и Лондон също.

    Коментиран от #54, #55, #75

    11:20 22.10.2025

  • 51 очевидно

    1 1 Отговор
    Нова среща с Тръмп ще е само за подписването на мирен договор, а не за спиране на военните действия, както му се иска на Зеленски. Зеленски трябва да присъства там за да го подпише. Както каза Тръмп, после да си приписват и двете страни успех от договора, но е ясно, че линията на държавата ще е променена!

    11:21 22.10.2025

  • 52 Причината за войната

    3 3 Отговор
    Войната има, защото руснаците искат да се бият.

    11:21 22.10.2025

  • 53 Историк

    3 1 Отговор
    Тръмп е доказан лъжец на световната сцена и въобще не му пука . Той достатъчно опозари САЩ и я превърна в Тръмпландия, т.е.света не му вярва и му се подиграва, но когато стова дума за човешки животи и съдби е ужасяващо. Човешкият живот не е стока за продан и предмет на търговска сделка. На всичко отгоре е и страхливец и думата му не струва нищо. Никой не бива да разчита на него, за да се решават световните проблеми, проблемът е,че има много безконтролна власт и е диктатор, който обслужва диктатор номер 1 в света Путин.

    Коментиран от #63

    11:21 22.10.2025

  • 54 Сметах,сметах

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "СВО":

    Бункерният вече трябваше да е в околностите на Вашингтон.

    Коментиран от #62

    11:22 22.10.2025

  • 55 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "СВО":

    Кое не разбра?

    11:22 22.10.2025

  • 56 100

    3 2 Отговор
    Светнало му е най-после на Тръмп, че рашките са нагли и неотстъпчиви. Няма нужда от преговори, ако не са готови да отстъпят нещо. Те искат другите да приемат всичките им условия.

    11:22 22.10.2025

  • 57 До девето коляно!

    1 3 Отговор
    Бандеровците и техните семейства да бъдат наказани за геноцида! Не е правилно децата им да харчат кървавите пари, наследени от родителите палачи!

    11:22 22.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Друг Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "виж какво трол на факти":

    С Русия е свършено. Кажи нещо руско, а де?

    11:23 22.10.2025

  • 60 Подлостта на Запада

    3 3 Отговор
    Е неописуема

    11:24 22.10.2025

  • 61 Баце ЕООД

    1 3 Отговор
    Да се разбира, капитулацията на Украйна е близо

    11:24 22.10.2025

  • 62 Сметах,сметах

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Сметах,сметах":

    17-18 Гаази са превзели руснаците

    11:25 22.10.2025

  • 63 Републиканец

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    Това, че не казва винаги истината, когато защитава националните интереси на САЩ, не прави Доналд Тръмп лъжец, а патриот!

    11:25 22.10.2025

  • 64 Булгар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    След това цунамито се оттегля и отнася всичко. Така стана 1989та в България. Руснаците се оттеглиха и ни изтриха държавата.

    Коментиран от #67

    11:26 22.10.2025

  • 65 Украйна е в правото си да се защитава

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Окупаторите винаги си тръгват":

    Ама Запада какво отношение има ?

    11:29 22.10.2025

  • 66 И отново всички надежди

    3 0 Отговор
    На украинците бяха попарени

    11:30 22.10.2025

  • 67 Републиканец

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Булгар":

    Добре бяхме, когато руснаците ни хрантутиха. Когато се изтеглиха, България заприлича на ударена от цунами. Ликевидационните съвети събориха сградите и разграбиха селското стопанство, а приватизацията и реституцията пусна бригадите цигани с газовите резачи да нарежат машините в заводите.

    11:31 22.10.2025

  • 68 Ъхъ

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "За размисъл":

    За това беше циркът с телефонният разговор и евентуалната среща- предлог да не се дадат на укра ракетите, което щеше да доведе до пряк конфликт между Русия и САЩ!

    11:32 22.10.2025

  • 69 Атлантически тролчета,

    3 3 Отговор
    засрамете се! .....
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият премиер Борисов""" .....

    11:33 22.10.2025

  • 70 !!!?

    2 3 Отговор
    Всеки опит за преговори с Путлер е повторение на тези с Хитлер от 1938 година...!!!?

    11:40 22.10.2025

  • 71 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Зеля е дръпнал една линия по случая.

    11:52 22.10.2025

  • 72 Зелен папагал

    2 0 Отговор
    Каквото каже Тръмп, Зеленски приема след 2 дни

    Коментиран от #76

    11:53 22.10.2025

  • 73 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Доньо е голям тарикат, но ще гризне дръвцето скоро.

    11:55 22.10.2025

  • 74 БУХАХАХА

    1 0 Отговор
    След като не стана с моркова следва тоягата.

    12:04 22.10.2025

  • 75 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "СВО":

    Боят не си струва само за Русия. Тя е 17 милиона кв.км и няма нужда от още територия. Тази война реално е от 2014 г. и струва на Русия трилиони долари само от пропуснати ползи. БВП на Русия за 2024 г. е с 5% по-нисък отколкото за 2013 г. Руската икономика е замразена от 11 години. Без тази война Русия вече щеше да е трета икономика в света, а вместо това тя е единадесета. За Русия тази война не просто не си струва - тя е колосална загуба. За Украйна войната си струва - тя e само 600 хиляди кв.км и 1/5 от тях са окупирани. Украйна не може да си позволи да губи повече територия. Украйна не може да си позволи й да стане васал на Русия, защото така ще остане вечно бедна. За Украйна войната си струва, а за Русия - не.

    12:12 22.10.2025

  • 76 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Зелен папагал":

    Тръмп много пъти каза на Зеленски да се предаде и да приеме, че е загубил окупираните територия. Зеленски нито веднъж не го послуша.

    12:14 22.10.2025

  • 77 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Можем да тълкуваме както си искаме тая новина но въпросите остават!Тръмп иска замразяване на сраженията по сегашната бойна линия -да ама руснаците каква полза имат от това !?Путин отдавна говори че колективният Запад трябва да се съобразява с руските интереси -забелязвате ли нещо такова!?Даже не става дума за приемане -става дума само за съобразяване -ама някои не искат и това е !?Колективният Запад сгреши за потенциала на Русия така както и за собствения си потенциал както и за Китай и др.неща !? Е това не може да мине безнаказано това са сериозни работи както е казал Талейран -това е повече от престъпление това е грешка!?А Зеленски не се поучи от съдбата на Саакашвили -някой спомня ли си за него и интересува ли се какво става с него!? Събитията в Украйна изглежда като реванш са повторение на събитията в Грузия -този път по-добре подготвени с по-добър изпълнител -Русия вече понесе сериозни щети...но на хоризонта вижда ли се поражение на Русия ...или е точно обратното!?Ако питате мен-Русия е изправена пред чувствително отслабване което ще иска години възстановяване но Европа е изправена пред катастрофа - икономическа политическа и социална ...и дявол знае в какво може да прерасне!?...И грешно ли е да се търси изход от това както прави Орбан напр.!?Даже и Тръмп търси полезен изход -по свой начин разбира се!?А Урсулите -не!!!???Това лудост ли е какво е ...обяснете!?

    12:21 22.10.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Григор

    0 0 Отговор
    Глупости! Поредния фейк. Нищо не е спирано.Просто Тръмп заяви, че до два дни ще стане ясно дали ще има среща. Според него е безсмислено да се прави среща,ако няма резултат. Абсолютно вярно! Путин мисли същото!

    12:26 22.10.2025

  • 80 Мишел

    0 0 Отговор
    Срещата се провали, защото Русия по начало заяви, че от такава среща в момента не могат да се очакват някакви резултати, а вече и САЩ са на същото мнение.
    За да се постигне резултат е необходимо позицията на Тръмп да е различна от тази на Зеленски.

    12:26 22.10.2025