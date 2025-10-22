Американски официални лица потвърдиха: Тръмп спря работата си по подготовката на втора среща с Путин

Белият дом съобщи, че планираната среща в Будапеща, обявена от американския президент Доналд Тръмп миналата седмица след двучасовия му телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, вече не се предвижда, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаря в понеделник с руския външен министър Сергей Лавров, пише "Политико", предаде БТА в прегледа на печата.
"Политико" се фокусира върху изявлението на представител на Белия дом, че "държавният секретар Рубио и външният министър Лавров проведоха продуктивен разговор. Следователно, допълнителна лична среща между държавния секретар и външния министър не е необходима и няма планове президентът Тръмп да се срещне с президента Путин в близко бъдеще".
Бързото разпадане на плановете за поредна среща на Тръмп с Путин само два месеца след срещата им в Аляска отново се дължи на отказа на Русия да отстъпи от максималистките си позиции относно условията, при които би прекратила войната в Украйна, посочва "Политико".
На пресконференция в Москва Лавров заяви, че е информирал Рубио, че позицията на Русия – че мирното споразумение трябва да предшества прекратяването на огъня във войната с Украйна – не се е променила. Той заяви, че е изненадан от репортажа на Cи Ен Ен за несъгласие по време на разговора относно "максималистките" изисквания на Русия.
"Смятам, че американските официални лица са стигнали до заключението, че позицията на Русия остава до голяма степен непроменена с течение на времето и остава в границите на първоначалните "максималистки" изисквания", заяви Лавров. "Русия не е променила позициите си в сравнение с договореностите и продължителните преговори между Путин и Тръмп в Аляска".
Москва отдавна призовава за премахване на "коренните причини" за войната в Украйна, като твърди, че нарастващото сближаване на Украйна с Европа и желанието ѝ да се присъедини към НАТО са екзистенциална заплаха за Русия. Путин поставя под съмнение легитимността на украинския президент Володимир Зеленски и призовава за нови избори в Украйна, за прекратяване на т.нар. преследване на рускоговорящите и поиска Украйна да не се присъединява към НАТО.
Белият дом спря работата си по подготовката на втора среща на президента Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин, заявиха американски официални лица, пише "Аксиос".
Изданието подчертава, че това е важно, защото промяната в плановете е признание от страна на Белия дом, че различията между Русия и Украйна са твърде големи, за да се постигне споразумение за прекратяване на войната.
"Аксиос" припомня, че миналата седмица Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща до две седмици. Ден по-късно президентът на САЩ проведе напрегната среща с украинския президент Зеленски и даде ясно да се разбере, че иска и Русия, и Украйна да прекратят войната. Очакваше се американският държавен секретар Марко Рубио да се срещне в рамките на няколко дни с руския си колега Сергей Лавров преди срещата на президентите. Само че телефонният разговор между Рубио и Лавров от понеделник приключи без споразумение за среща, т.е. и без напредък към среща между Путин и Тръмп.
Кремъл и руското външно министерство омаловажаваха перспективата за среща между лидерите или дори за среща между Рубио и Лавров, като Москва подчерта, че е необходима повече подготовка.
Кремъл заяви, че никога не е имало определена дата за среща на върха между Тръмп и Путин, и че "не може да се отлага нещо, което не е било насрочено", отбелязва "Аксиос".
Изданието припомня, че украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че Украйна е приела предложението на Тръмп да се прекратят боевете по протежението на фронтовата линия, но подчерта, че Русия го е отхвърлила.
„Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията“, заяви той.
Президентът Тръмп заяви във вторник, че среща с руския президент Владимир Путин би била загуба на време и че ще разкрие новото си виждане за войната в Украйна в рамките на два дни, пише в. "Уолстрийт джърнъл".
Вестникът обръща внимание на думите на Тръмп, че "не искам да си губя времето. Не искам да губя време, докато не видя какво ще се случи".
Путин иска войната да приключи, каза той, както и украинският президент Володимир Зеленски. "Мисля, че тя ще приключи", допълни Тръмп.
Изявлението на президента на САЩ дойде часове, след като Белият дом обяви, че вече няма непосредствени планове за среща на върха между Тръмп и Путин.
Разговор в понеделник между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров разкри, че Кремъл се придържа към отдавнашните си позиции, а именно, че Украйна трябва да предаде контрола над целия Донбас като част от всяко споразумение, отбелязва "Уолстрийт джърнъл". След разговора Рубио, който е и съветник на Тръмп по въпросите на националната сигурност, информира служители на Белия дом, че предстоящата среща с Путин е малко вероятно да доведе до положителни резултати в мирните преговори.
Русия все още предпочита всеобхватно мирно споразумение пред примирие, каза Лавров - позиция, която според критиците позволява на Кремъл да продължава да воюва, без да преговаря добросъвестно.
Висш служител на администрацията заяви, че коментарите на Лавров потвърждават това, което тя вече предполагаше: Русия все още не е готова да сключи споразумение. Въпреки това служителят каза още, че в разговора си с Тръмп миналата седмица Путин е дал знак, че е отворен за обсъждане на някои въпроси, които биха могли да преодолеят различията между позициите на САЩ и Русия.
Това дава надежда за нова среща между Тръмп и Путин в бъдеще, казаха служителите, макар и да не се осъществи толкова бързо, колкото Тръмп първоначално посочи след обявяването на предстоящата среща в Будапеща.
И Рубио, и Лавров се очаква да присъстват на среща в Малайзия по-късно този месец, но високопоставени представители на администрацията заявиха, че понастоящем не са планирани срещи между двамата дипломати. Рубио и Лавров ще продължат да си сътрудничат, за да изготвят планове за евентуална среща между Тръмп и Путин, допълва вестникът.
Позицията на Тръмп по отношение на войната в Украйна продължава да се променя. През последните седмици той обвини Русия за удължаването на войната и дори обмисляше доставки на ракети "Томахок" с голям обсег на Украйна, което е знак, че търпението му към Путин е на изчерпване. Подходът на Тръмп обаче се промени след разговора с руския президент миналата седмица, ден преди Зеленски да пристигне в Белия дом.
По време на тази среща Тръмп каза на Зеленски, че основният му приоритет е войната да приключи, като призова за замразяване на конфликта по фронтовите линии – позиция, която Украйна подкрепи по-рано, но която е по-малко от това, което иска Русия.
Тръмп също така информира Зеленски, че Украйна няма да получи ракети „Томахок“ в близко бъдеще.
Отмяната на срещата на върха в Будапеща, пет дни след обявяването ѝ, идва след бурна дипломатическа дейност, целяща да даде тласък на мирните преговори, пише "Файненшъл таймс".
Тръмп е все по-разочарован от отказа на Путин да отстъпи в мирните преговори и открито размишлява върху предоставянето на Украйна на далекобойни ракети „Томахок“, които биха могли да позволят на украинските военни да поразяват цели дълбоко в руска територия. Високопоставена делегация от украински представители беше във Вашингтон миналата седмица за срещи с администрацията на Тръмп и производители на отбранителна техника.
След разговора с Путин в четвъртък обаче Тръмп беше предпазлив. "Това може да означава ескалация. "Томахок" са голяма работа“, каза той преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в петък. Срещата със Зеленски е била напрегната, като на моменти прераствала в "препирня", като президентът на САЩ "ругаеше през цялото време", цитира "Файннешъл таймс" запознати със случая.
В публикация в социалните мрежи след срещата Тръмп призова Русия и Украйна да спрат войната и да замразят фронтовите линии. Зеленски и лидерите на девет държави, включително Франция, Великобритания, Германия и Италия, подкрепиха тази позиция в съвместно изявление във вторник. Вместо Киев да отстъпва допълнителна територия на Москва, "настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка на преговорите", се казва в изявлението, подписано и от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Във вторник Лавров отхвърли всяко незабавно прекратяване на огъня, като заяви, че то противоречи на постигнатите в Аляска договорености.
