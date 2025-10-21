Новини
Свят »
Украйна »
Масивен руски щурм! Москва използва Каховската ВЕЦ за разгръщане на поредната си офанзива
  Тема: Украйна

Масивен руски щурм! Москва използва Каховската ВЕЦ за разгръщане на поредната си офанзива

21 Октомври, 2025 19:53 876 30

  • запорожие-
  • донбас-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

С тези настъпателни действия руските войски се опитват да заплашват Запорожие, за да отблъснат украинските сили от Донбас

Масивен руски щурм! Москва използва Каховската ВЕЦ за разгръщане на поредната си офанзива - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

На 20 октомври руските войски са предприели масивен механизиран щурм в посока Орехов — в близост до Щербаки, Новоданииловка, Нестерянка и Мала Токмачка, пише украинското списание "Фокус".

Записани са над 15 атаки. Руската армия е използвала около 150 пехотинци и до 30 единици техника: 5 танка, 5 БМП, няколко БТР, мотоциклети. Силите за отбрана са унищожили техниката още на изходните позиции, изгаряйки над 10 машини. РФ понася значителни загуби в жива сила, но позициите на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) не са загубени", съобщава говорителят на Силите за отбрана на Южна Украйна Владислав Волошин.

По негови думи, за последен път подобни масирани атаки с тежка бронирана техника руснаците са провеждали в края на лятото на 2025 г. "В момента те използват танкове с тралове, БМП, БТР, мотоциклети с подкрепата на дронове и артилерия. През последните три дни няма напредък при Орехов и Гуляйполе. Украинските войски успешно държат отбраната".

Анализаторите от DeepState съобщиха за незначително напредване на РФ в Плавни, Василовски район, на 19 октомври. По-рано ВСУ проведоха ударно-издирвателни действия край Мали Щербаки, подобрявайки тактическото си положение.

Според DeepState, щурмите обхванаха участъка Щербаки–Нестерянка–Работине–Новопокровка–Мала Токмачка.

"Врагът използваше тежка техника с пехота и леки мотоциклети за бърз пробив. Повечето машини бяха поразени до линията на сблъсък, но пехотата продължи действията си. В Мала Токмачка е свален десанта, който се е разпръснал по населеното място; той се ликвидира".

Военнослужещият Кирил Сазонов потвърждава, че е имало активизация на руските щурмови действия в посока Орехов, област Запорижжя. Един от неочакваните, но мощни щурмове руснаците проведоха на 20 октомври 2025 г. Около 14:00 подразделения на 71-ви мотострелкови полк на РФ са се придвижили към позициите на 118-та отделна механизирана бригада на ВСУ в района на Мала Токмачка, източно от Орехов. Настъплението се е извършвало от посоките Вербове и Новопрокопивка със сили до две мотострелкови роти, подкрепени от значителен брой бронирани машини – общо около 26 единици. В състава на колоните: танкове, БМП, БТР и няколко бронирани бойни машини "Тигр“. Штурмът се състоя от няколко вълни, във всяка от които – от 5 до 8 единици техника.

"Нашите подразделения мощно отразиха вражеските атаки. В първите часове на настъплението силите на бригадата повредиха 2 вражески танка, 12 БМП, 6 БТР и 2 ББМ “Тигр". Няколко единици оцеляла техника се оттеглиха в посока Вербове. За да отблъсне щурма, 118-та ОМБР използва артилерия, FPV-дронове, дронове с бомби. Отбелязваме и ефективната работа на танковия батальон – екипажът на Т-72 излезе на пряко насочване за унищожаване на бронирана техника", отбелязва Сазонов.

Според военния, ситуацията в посока Орехов остава под пълен контрол на ВСУ. Нито една позиция не е загубена. Русия е претърпяла значителни загуби в техника и жива сила, докато украинските подразделения са демонстрирали висока съгласуваност и ефективност на отбраната.

Военният експерт Олег Жданов обяснява, че "Ореховският район на картата изглежда за Русия значително по-привлекателен за настъпление, отколкото Александровският. Руснаците първоначално активизираха бойните действия в Александровския район, стремейки се да излязат на Покровско. Заемайки Покровско, Русия може да получи достъп до трасето Донецк-Запорожие. Руснаците обичат да се движат по транспортната инфраструктура – пътища с твърдо покритие или железопътни линии, защото това осигурява логистиката".

Въпреки това, ВСУ изградиха мощна отбрана в тази посока, което рязко забави темпото на напредъка на руските сили.

"Затова руснаците се сетихa за Ореховския направление. Сега имат два възможни маршрута: Степногирск–Григоровка–Запорожие или Орехов–Каменское–Запорожие. Именно затова бойната активност се пренася в Запорожкия направление. Врагът отдавна планираше настъпление тук. Сега той натиска едновременно на няколко участъка: Степногирск, Мали Щербаки, Павловка, Новоданииловка, Орехов", заявява експертът.

Според Жданов, Запорожската област се различава от Донецката: по-малко населени места, по-ниска гъстота на застрояване, местността е по-отворена и подходяща за техника.

Според Сазонов, с тези настъпателни действия руските войски се опитват да заплашват Запорожие, за да оттеглят украинските сили от Донбас.

Олег Жданов счита, че главната задача на армията на РФ в това настъпление е да получи плацдарм на десния бряг на Днепър в Херсонска и Запорожска области. Експертът предполага, че подриването на Каховската язовирна стена не е било случайно. Минали са три години, язовирът е изтощен, дъното е частично изсъхнало. Следващото лято руснаците могат да опитат да преминат по някогашното дъно на язовира. Да пресекат Днепър там ще бъде значително по-лесно, отколкото през широката водна преграда. Те трябва да стигнат до Запорожие, а след това – вероятно южно от града – да опитат да преминат на десния бряг. И да продължат да се движат от север към Херсон по десния бряг.

"Без плацдарм на десния бряг по-нататъшното активизиране на бойните действия губи смисъл. Не забравяйте, че Путин все още мечтае за плана “Новоросия": излаз към Одеса, Кишинев и по този начин поглъщане на югоизточната част на Украйна. В Херсон руските войски не могат да преминат. Там Днепр е доста широк – до километър, но течението е силно. Освен това десният бряг е по-висок от левия. Да се сформира ударна група незабележимо е сложно. За сметка на това да се стигне до Запорожие и да се пробие на десния бряг в участъка от Енергодар до града – е напълно реално. Именно затова Ореховският район в момента е в центъра на вниманието на врага", обобщава експертът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин е неяменяем

    8 19 Отговор
    5 години 3-дневна милиционерска осир а ция.

    Коментиран от #14, #29

    19:54 21.10.2025

  • 2 ФАКТ

    6 18 Отговор
    Няма по-тъпи организми на света от копейките, които биват трепани от Пуслер и те му пляскат умирайки за Кабаева в Швейцария.

    Коментиран от #13, #19

    19:55 21.10.2025

  • 3 ВВП

    5 14 Отговор
    Едно 💩 има повече мозъчни клетки от 1 милиона русофила.

    Коментиран от #7

    19:56 21.10.2025

  • 4 КЗББ и ДП

    11 4 Отговор
    За всеки е ясно,че до срещата с Тръмп,Русия ще си вземе Донбас,а ще поиска и Одеса и Харков или догодина и тях ще отреже

    Коментиран от #8

    19:57 21.10.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    10 4 Отговор
    Ставай страна огромная! Русия вече няма кой да я спре.

    Коментиран от #12, #18

    19:57 21.10.2025

  • 6 00014

    7 3 Отговор
    Няма по-тъпи организми на света от платените НПО помияри.

    19:58 21.10.2025

  • 7 Гражданин на НРБ

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "ВВП":

    Мани. Украинците стигнаха до Пекин.

    19:59 21.10.2025

  • 8 Жеков

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "КЗББ и ДП":

    Ще ще... на всеки е ясно, че с тези темпове ще вземете Одеса когато Хаяско с токчетата стане на 373 години.

    19:59 21.10.2025

  • 9 Маршал Будьони....

    3 3 Отговор
    А магаретата включиха ли в офанзивата?

    19:59 21.10.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    а сиктиииир..настръхнах направо..ква велика държава

    19:59 21.10.2025

  • 11 Пунта мария

    8 2 Отговор
    Ще го разберат укрите ама по трудния начин

    Коментиран от #15

    19:59 21.10.2025

  • 12 ВВП

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Не можем да станем, децата ни са на запад ахаха

    20:00 21.10.2025

  • 13 Справедлив

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Друго си е да умираш за Зеленото еврей, някак си евроатлантически и демократически звучи.

    20:01 21.10.2025

  • 14 Бог Пуслер

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин е неяменяем":

    Колкото повече се 0 си р@ м в Украйна, толкова повече русофилите изпадат в екстаз и делириум от мен.

    20:01 21.10.2025

  • 15 Смех

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пунта мария":

    Втарая атакува с моторетки и кавалерия от магарета.
    Вчера превзели някакъв път между две ниви и една горичка в полето.😂

    20:03 21.10.2025

  • 16 Пенчо

    5 1 Отговор
    И преводачи нямате вече и пишете циганската!

    20:04 21.10.2025

  • 17 хихи

    8 0 Отговор
    но позициите на ВСУ не са загубени", прместени са на по-сигурно място, по-близо до Киев

    20:04 21.10.2025

  • 18 Йосиф Кобзон

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Има,има.

    20:05 21.10.2025

  • 19 Гражданин на НРБ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    При бай Тошо не приехме рублата, но Бойко и Урсула ни изнасилиха с еврото.

    20:06 21.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Копейкииии

    2 1 Отговор
    Кажете нещо за Урсула 😂,за заводът на Райнметал. 😂

    20:07 21.10.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор
    Горките руснаци, нито самольти, нито бомби имат.
    Те така си унесвес с мясом вперед 😁

    20:08 21.10.2025

  • 23 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Укропистан е пълен капут

    20:09 21.10.2025

  • 24 ,,Браво ,, на украинците

    2 0 Отговор
    Смело настъпват на запад и не са дали дори и една жертва за три години и половина.
    Само три десет процента от територията си са отстъпили но са се дислоцирали на по стратегически позиции.

    20:09 21.10.2025

  • 25 Обожавам мазохисти

    2 0 Отговор
    Като укрите и журналята от ре дак ци я та ТУК

    Коментиран от #26

    20:09 21.10.2025

  • 26 Колегааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Обожавам мазохисти":

    Те са ПИ ДА ЛИ

    Коментиран от #30

    20:09 21.10.2025

  • 27 Курд Околянов

    0 0 Отговор
    А руските войски са на 50 км от Одеса и са завзели територия с 5 кв. км по-голяма от България.

    20:10 21.10.2025

  • 28 Мадяр мачка

    0 0 Отговор
    Етническият унгарин Мадяр урежда е уредил на руснаците от мащабната атака среща с Кобзон.

    20:10 21.10.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин е неяменяем":

    "....Путин е неяменяем....5 години 3-дневна милиционерска осир а ция ..."


    Подожди, остановись..!!!
    Той не Путин ваюва, а несусветвия ру3ки народ взел се за велик и непабедим. Е....наритаха му задника, време е домой 😁

    20:11 21.10.2025

  • 30 Най-приляга

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Колегааааа":

    Травестити

    20:11 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания