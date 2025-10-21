Масивен руски щурм! Москва използва Каховската ВЕЦ за разгръщане на поредната си офанзива

На 20 октомври руските войски са предприели масивен механизиран щурм в посока Орехов — в близост до Щербаки, Новоданииловка, Нестерянка и Мала Токмачка, пише украинското списание "Фокус".



Записани са над 15 атаки. Руската армия е използвала около 150 пехотинци и до 30 единици техника: 5 танка, 5 БМП, няколко БТР, мотоциклети. Силите за отбрана са унищожили техниката още на изходните позиции, изгаряйки над 10 машини. РФ понася значителни загуби в жива сила, но позициите на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) не са загубени", съобщава говорителят на Силите за отбрана на Южна Украйна Владислав Волошин.



По негови думи, за последен път подобни масирани атаки с тежка бронирана техника руснаците са провеждали в края на лятото на 2025 г. "В момента те използват танкове с тралове, БМП, БТР, мотоциклети с подкрепата на дронове и артилерия. През последните три дни няма напредък при Орехов и Гуляйполе. Украинските войски успешно държат отбраната".



Анализаторите от DeepState съобщиха за незначително напредване на РФ в Плавни, Василовски район, на 19 октомври. По-рано ВСУ проведоха ударно-издирвателни действия край Мали Щербаки, подобрявайки тактическото си положение.



Според DeepState, щурмите обхванаха участъка Щербаки–Нестерянка–Работине–Новопокровка–Мала Токмачка.



"Врагът използваше тежка техника с пехота и леки мотоциклети за бърз пробив. Повечето машини бяха поразени до линията на сблъсък, но пехотата продължи действията си. В Мала Токмачка е свален десанта, който се е разпръснал по населеното място; той се ликвидира".



Военнослужещият Кирил Сазонов потвърждава, че е имало активизация на руските щурмови действия в посока Орехов, област Запорижжя. Един от неочакваните, но мощни щурмове руснаците проведоха на 20 октомври 2025 г. Около 14:00 подразделения на 71-ви мотострелкови полк на РФ са се придвижили към позициите на 118-та отделна механизирана бригада на ВСУ в района на Мала Токмачка, източно от Орехов. Настъплението се е извършвало от посоките Вербове и Новопрокопивка със сили до две мотострелкови роти, подкрепени от значителен брой бронирани машини – общо около 26 единици. В състава на колоните: танкове, БМП, БТР и няколко бронирани бойни машини "Тигр“. Штурмът се състоя от няколко вълни, във всяка от които – от 5 до 8 единици техника.



"Нашите подразделения мощно отразиха вражеските атаки. В първите часове на настъплението силите на бригадата повредиха 2 вражески танка, 12 БМП, 6 БТР и 2 ББМ “Тигр". Няколко единици оцеляла техника се оттеглиха в посока Вербове. За да отблъсне щурма, 118-та ОМБР използва артилерия, FPV-дронове, дронове с бомби. Отбелязваме и ефективната работа на танковия батальон – екипажът на Т-72 излезе на пряко насочване за унищожаване на бронирана техника", отбелязва Сазонов.



Според военния, ситуацията в посока Орехов остава под пълен контрол на ВСУ. Нито една позиция не е загубена. Русия е претърпяла значителни загуби в техника и жива сила, докато украинските подразделения са демонстрирали висока съгласуваност и ефективност на отбраната.



Военният експерт Олег Жданов обяснява, че "Ореховският район на картата изглежда за Русия значително по-привлекателен за настъпление, отколкото Александровският. Руснаците първоначално активизираха бойните действия в Александровския район, стремейки се да излязат на Покровско. Заемайки Покровско, Русия може да получи достъп до трасето Донецк-Запорожие. Руснаците обичат да се движат по транспортната инфраструктура – пътища с твърдо покритие или железопътни линии, защото това осигурява логистиката".



Въпреки това, ВСУ изградиха мощна отбрана в тази посока, което рязко забави темпото на напредъка на руските сили.



"Затова руснаците се сетихa за Ореховския направление. Сега имат два възможни маршрута: Степногирск–Григоровка–Запорожие или Орехов–Каменское–Запорожие. Именно затова бойната активност се пренася в Запорожкия направление. Врагът отдавна планираше настъпление тук. Сега той натиска едновременно на няколко участъка: Степногирск, Мали Щербаки, Павловка, Новоданииловка, Орехов", заявява експертът.



Според Жданов, Запорожската област се различава от Донецката: по-малко населени места, по-ниска гъстота на застрояване, местността е по-отворена и подходяща за техника.



Според Сазонов, с тези настъпателни действия руските войски се опитват да заплашват Запорожие, за да оттеглят украинските сили от Донбас.



Олег Жданов счита, че главната задача на армията на РФ в това настъпление е да получи плацдарм на десния бряг на Днепър в Херсонска и Запорожска области. Експертът предполага, че подриването на Каховската язовирна стена не е било случайно. Минали са три години, язовирът е изтощен, дъното е частично изсъхнало. Следващото лято руснаците могат да опитат да преминат по някогашното дъно на язовира. Да пресекат Днепър там ще бъде значително по-лесно, отколкото през широката водна преграда. Те трябва да стигнат до Запорожие, а след това – вероятно южно от града – да опитат да преминат на десния бряг. И да продължат да се движат от север към Херсон по десния бряг.



"Без плацдарм на десния бряг по-нататъшното активизиране на бойните действия губи смисъл. Не забравяйте, че Путин все още мечтае за плана “Новоросия": излаз към Одеса, Кишинев и по този начин поглъщане на югоизточната част на Украйна. В Херсон руските войски не могат да преминат. Там Днепр е доста широк – до километър, но течението е силно. Освен това десният бряг е по-висок от левия. Да се сформира ударна група незабележимо е сложно. За сметка на това да се стигне до Запорожие и да се пробие на десния бряг в участъка от Енергодар до града – е напълно реално. Именно затова Ореховският район в момента е в центъра на вниманието на врага", обобщава експертът.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.3 Оценка 2.3 от 6 гласа.