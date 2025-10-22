Новини
Насилствена "русификация" в окупираните региони! Москва раздава руски паспорти в завладените украински територии
  Тема: Украйна

Насилствена "русификация" в окупираните региони! Москва раздава руски паспорти в завладените украински територии

22 Октомври, 2025 21:11 1 277 178

Независими експерти виждат в масовата паспортизация опит на Русия да затвърди административния и демографски контрол върху окупираните територии преди евентуални мирни преговори

Насилствена "русификация" в окупираните региони! Москва раздава руски паспорти в завладените украински територии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Гражданите на Украйна, живеещи в контролираните от Русия украински територии, трябваше до 10 септември 2025 г. да "урегулират правния си статут", като получат руско гражданство или напуснат територията, съобщава Би Би Си, позовавайки се на руски и украински източници.

Мярката произтича от указ на руския президент Владимир Путин от 2023 г., с който жителите на окупираните региони, отказали да получат руски паспорти, бяха приравнени на чужденци. С ново постановление Кремъл изисква те да напуснат Русия и окупираните територии в рамките на две години, ако не приемат руско гражданство.

Според руските власти, към момента над 3,5 милиона жители на Донбас и т.нар. "Новорусия" вече са получили руски паспорти. Данните бяха обявени от министъра на вътрешните работи на Руската федерация Владимир Колоколцев.

Украинските власти отхвърлят тези данни като недостоверни и манипулативни, определяйки ги като елемент от руската пропаганда.

"Руската федерация съзнателно манипулира статистиката, опитвайки се да създаде илюзия за доброволно желание на хората да се интегрират в нейното правно поле," коментираха от офиса на украинския омбудсман Дмитро Лубинец.

По думите на Лубинец, процесът представлява класически пример за принуда, който противоречи на международното хуманитарно право и Женевските конвенции.

"Всеки издаден паспорт на временно окупираните територии е свидетелство за нарушаване на човешките права, а не за легитимна интеграция," посочва украинският омбудсман.

Паспорт срещу достъп до основни услуги

По данни на международни наблюдатели и правозащитни организации, включително ООН и центъра за права на човека "ЗМИНА", жителите на окупираните територии са поставени под натиск да приемат руско гражданство, за да могат да продължат нормален живот.

Без руски паспорт гражданите не могат да получат медицинска помощ, социални плащания, работа или образование. От 2022 г. редица административни и социални услуги - включително регистрация на собственост, изплащане на пенсии и достъп до банкови сметки - изискват задължително руски документи.

Според правозащитници, това представлява системно ограничаване на основни човешки права.

"Русия постепенно премахва всички сфери на живота, където можеше да се съществува без руски паспорт", заяви директорът по адвокация на ZMINA Альона Лунёва.

ООН е документирала случаи, при които на граждани са били отказани медицински грижи поради липса на руски документи, включително пациенти с хронични заболявания или хора с инвалидност. В отделни доклади се споменава и принуда върху държавни служители и медици да приемат руско гражданство под заплаха от уволнение.

Натиск и заплахи

Съобщения от различни райони на Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област сочат, че служители в здравеопазването, образованието и администрацията са били принуждавани да се паспортизират, за да запазят работните си места.

В доклад на Управлението на върховния комисар на ООН по правата на човека се посочва, че някои държавни служители са били заплашвани с репресии или арест, ако откажат да получат руски документи.

Украинските власти квалифицират подобни действия като военно престъпление, тъй като "налагането на гражданство от страна на окупатора върху местното население е забранено от международното право".

Позицията на Киев: украинците остават граждани на Украйна

Киев подчертава, че всички украинци, получили руски паспорти под натиск, остават граждани на Украйна.

"Нито един акт на окупационната власт не може да лиши човек от неговото украинско гражданство или да промени правната му връзка с държавата," заяви омбудсманът Лубинец.

Министерството на външните работи на Украйна призова жителите на окупираните територии да се ръководят от собствената си безопасност и да не се страхуват да приемат "временни документи", ако това е необходимо за оцеляване, тъй като "тези документи нямат юридическа сила за украинската държава".

Независими експерти виждат в масовата паспортизация опит на Русия да затвърди административния и демографски контрол върху окупираните територии преди евентуални мирни преговори.

По думите на политолога Павел Лисянски, директор на Украинския институт за стратегически изследвания и сигурност, това е част от по-широка стратегия за легитимиране на анексията:

"Първо Русия създаде условия за доброволно получаване на паспорти, а след като интересът беше слаб, започна да действа принудително."

Процесът на "русификация" в окупираните региони на Украйна продължава да бъде централен инструмент в политиката на Москва.

Докато Русия представя издаването на паспорти като "хуманитарен акт и интеграция", за Украйна и международните наблюдатели това е форма на принудителна асимилация, несъвместима с международното право.

Крайният срок — 10 септември 2025 г. — постави стотици хиляди украинци пред избор, който на практика не е избор - или да приемат руско гражданство, или да бъдат принудени да напуснат родните си домове.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    48 7 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите!

    Коментиран от #44, #92

    21:12 22.10.2025

  • 2 Само питам

    67 7 Отговор
    И какви паспорти да издават - македонски ли ?

    Коментиран от #7

    21:13 22.10.2025

  • 3 Новото начало

    64 3 Отговор
    А в България насилствена циг@низ@ция

    Коментиран от #22

    21:13 22.10.2025

  • 4 държавник-феномен с голямо Д

    13 2 Отговор
    я не слушиш владко
    ще послушиш палко

    21:13 22.10.2025

  • 5 Обикновен човек

    9 50 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #15, #16, #20

    21:14 22.10.2025

  • 6 Сатана Z

    44 7 Отговор
    Жителите на тези области се отделиха от 404 още през 2014.Чак през 2021 Русия ги призна за субекти и включи в състава на Федерацията.
    Слава на Русия и Новорусия

    Коментиран от #9

    21:15 22.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🎃🤷🏿‍♂️🐷

    36 2 Отговор
    Бойко Българоубиец въвежда такса водомер.

    21:16 22.10.2025

  • 9 Казва се

    10 25 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    пРосия и новоПросия.

    21:16 22.10.2025

  • 10 Яяяяяя

    25 4 Отговор
    Руснаците ги русифицират

    21:16 22.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СЪВСЕМ НОРМАЛНО

    36 5 Отговор
    ДЕЙСТВИЕ,ЩО СЕ ВЪЗМУЩАВАТ ЗАПАДНИТЕ ДЖЕНДЪРИ?!

    21:17 22.10.2025

  • 13 Едва ли

    45 5 Отговор
    Насилствена "русификация" в окупираните региони!????

    Щеше ли да има "насилствена" русигфикация, ако

    Европа, Запада и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Неспазване Минските споразумения
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната Англия обещаване атомно оръжие на Украйна\

    Коментиран от #46

    21:17 22.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Яяяяя

    21 4 Отговор

    До коментар #5 от "Обикновен човек":

    За съжаление и аз съм българин, гледам да не го обявявам, като съм зад граница

    21:18 22.10.2025

  • 17 жик так

    39 5 Отговор
    Потника щял да купува 150 самолета Грипен .
    Първо , с какви пари ще ги купува тия самолети ?!
    И второ - кой ще ги кара ??!!

    21:19 22.10.2025

  • 18 Пиночет

    7 30 Отговор
    В Литва натовариха копейките.

    Коментиран от #23

    21:19 22.10.2025

  • 19 Журналист си е диагноза

    21 1 Отговор
    Това е от Нюз. бг - един от най "достоверните" източници на информация!

    21:19 22.10.2025

  • 20 Всяка вечер милиарди хора по света

    8 33 Отговор

    До коментар #5 от "Обикновен човек":

    Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #27

    21:20 22.10.2025

  • 21 Известна истина

    34 4 Отговор
    Минските споразумения?

    Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна савтономия, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински.

    Единствената държава в Е­в­ропа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 30 +г.

    Коментиран от #30

    21:20 22.10.2025

  • 22 Али

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Новото начало":

    Мто не е ли същото?

    21:20 22.10.2025

  • 23 ха ха ха ...

    29 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пиночет":

    Населението на Литва е колкото един краен квартал на Москва ......

    21:20 22.10.2025

  • 24 И ОБЛАСТИТЕ СА РУСКИ

    35 4 Отговор
    РУСКИ ПАСПОРТИ , ЩОТО СА РУСНАЦИ

    21:21 22.10.2025

  • 25 Руснаците преди бяха крепостни.

    6 33 Отговор
    Сега са роби.

    Коментиран от #29, #101

    21:21 22.10.2025

  • 26 Антилиберал

    33 3 Отговор
    Глупавата пропаганда на нюз беге и fаcкти: "Насилсвена русификация". Всички ви разбраха вече. Нема нужда.

    21:22 22.10.2025

  • 27 всяка вечер милиони хора по света

    25 4 Отговор

    До коментар #20 от "Всяка вечер милиарди хора по света":

    се радват че не са се родили глу паци като тебе .

    Коментиран от #40

    21:22 22.10.2025

  • 28 Уфф

    30 4 Отговор
    Каква русификация бре малоумници? Това са руснаци и вече всички имат руски паспорти!

    21:22 22.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Българин

    6 26 Отговор

    До коментар #21 от "Известна истина":

    Ако путин не беше нарушил минските договорености нямаше да има 1,5 милиона денацифицирани руснаци.

    Коментиран от #33, #39

    21:23 22.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ти ако си Българин ,то аз съм от Марс

    22 2 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Аман от едиоти.

    21:24 22.10.2025

  • 34 Смъртта

    17 4 Отговор
    А какво да раздава евросубсидии ли? Те изкаха ли си го, изкаха го, сега какво пишете глупости...реклама няма ли да вкарвате, че парите от сорос свършиха и ся НПО-та няма...ще броите стотинките.....ФАКТ ли е ? ФАКТ Е !

    21:25 22.10.2025

  • 35 Костадин Костадинов

    3 17 Отговор
    Когато Русия извършва насилие се приема за лъжа , когато конкретни го правят е истина.

    Коментиран от #63

    21:25 22.10.2025

  • 36 Дориана

    5 22 Отговор
    Горките!Сега ще трябва да живеят и те като останалите руснаци като животни.

    Коментиран от #74

    21:25 22.10.2025

  • 37 козляци , двама мъже на тротинетка

    19 4 Отговор

    До коментар #31 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един козляк не замина за фронта да се бие с руснаците .

    21:25 22.10.2025

  • 38 Новини от последните минути

    8 23 Отговор
    ВСУ освободи Кучерив Яр, над 500 руснаци се предадоха в плен



    22 октомври 2025 в 19:41

    Украинските войски освободиха Кучерив Яр, разположено близо до Покровск, Донецка област. Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува видео в Telegram, потвърждаващо присъствието на украинските защитници в населения пункт.

    Военнослужещи от 132-ри разузнавателен батальон на Въздушно-щурмовите войски са видени да издигат украинското знаме над Кучерив Яр.

    Освен това, според Генералния щаб, фондът за обмен е значително попълнен – няколко десетки руски войници са се предали. Според руски източници са се предали повече от 500 руски войници. Терена около Покровск е разчистен от поделенията на ВСУ.

    Коментиран от #42

    21:26 22.10.2025

  • 39 Димитринчо

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Повечко са.

    21:26 22.10.2025

  • 40 Костадин Костадинов

    3 9 Отговор

    До коментар #27 от "всяка вечер милиони хора по света":

    Ти как разбра че са руснаци?

    Коментиран от #49

    21:26 22.10.2025

  • 41 Бай Ганьо

    6 16 Отговор
    Руските паспорти,ще станат за тоалетна хартия!

    21:27 22.10.2025

  • 42 аz СВО Победа 80

    5 8 Отговор

    До коментар #38 от "Новини от последните минути":

    Аз пък излъгах малко.Че Покровск бил освободен.

    21:28 22.10.2025

  • 43 Пак пропаганда срещу Русия

    13 4 Отговор
    И то глупава, на фона, че основните войници срещу фашисткият режим в Украйна са точно от тези територии. Запада кражби и лъжи.

    Коментиран от #54

    21:28 22.10.2025

  • 44 Дон Корлеоне

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Дядо Иван го убиха отдавна болшевиките, още през 1917 година

    Коментиран от #94

    21:28 22.10.2025

  • 45 юруш бе козляците

    16 3 Отговор
    Посред нощ хеликоптери кръжат над комплекс от апартаменти в Чикаго. От тях по въжета се спускат сътрудници на имиграционната служба ICE, други пристигат с бусове - въоръжени и маскирани - и изкарват хората от леглата им. По данни на очевидци, дори деца били връзвани с кабели и отделяни от родителите им. Местните жители, включително американци по произход и хора с легален статут, е трябвало да чакат навън с часове.

    21:28 22.10.2025

  • 46 Костадин Костадинов

    2 17 Отговор

    До коментар #13 от "Едва ли":

    А щеше ли да има война ако Русия беше цивилизована страна и хората не бяха бедни?

    21:29 22.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Обикновен човек

    3 18 Отговор
    Благодаря на съдбата, че нямаме обща граница с тази азиатска паплач!

    Коментиран от #53, #82

    21:29 22.10.2025

  • 49 жик так

    15 2 Отговор

    До коментар #40 от "Костадин Костадинов":

    Кой ти говори за руснаци бе ов чи ? Говорим за хора които се радват че не са глу па ци като те бе .

    21:30 22.10.2025

  • 50 нннн

    16 3 Отговор
    Можете да лъжете африканци и австралийци, но много българи са ходили в Южна Украйна и знаят, че населението е предимно руско и говори руски.

    Коментиран от #58

    21:30 22.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Т.КОЛЕВ

    11 3 Отговор
    ТРЪМПОЧА ОТ САЩ МАЙ НИЩО НЕ НАПРАВИ ОТНОСНО ПО ДЪЛЕКОБОЙНИТЕ РАКЕТИ.
    НАЙ ДОБРЕ УКРАЙНА ДА СИ ГИ НАБАВИ ОТ ДРУГО МЕСТО МОЖЕ И ПОДОБНИ.

    21:31 22.10.2025

  • 53 и ние всички благодарим

    11 2 Отговор

    До коментар #48 от "Обикновен човек":

    че IQ то ни не е на мушкато като твоето .

    21:31 22.10.2025

  • 54 Костадин Костадинов

    2 10 Отговор

    До коментар #43 от "Пак пропаганда срещу Русия":

    Добре е да знаеш какво е фашизъм и тогав да го ползваш, защото иначе наистина е глупаво

    Коментиран от #57, #59

    21:32 22.10.2025

  • 55 Кит

    14 1 Отговор
    Русифицират руснаците в подарените на измислената държава Украйна руски територии?
    Отвратително!

    Коментиран от #62

    21:32 22.10.2025

  • 56 Ами

    19 0 Отговор
    Може би сте забравили, но окраинската държава преустанови
    социалните плащания в определени региони още през 2014г.
    Следователно тя се е отказала от тези хора още тогава.
    Така, че за насилствена "русификация" и дума не може да става.

    Коментиран от #69

    21:33 22.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Костадин Костадинов

    1 16 Отговор

    До коментар #50 от "нннн":

    Добре е да четеш повечко, защото русуфилякъ все повече издава невежеството си -демографията е официална информация и всеки може да я види.

    Коментиран от #72, #153

    21:34 22.10.2025

  • 59 Кит

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "Костадин Костадинов":

    Фашизмът е нещо за ползване?
    Гениално казано, гений!

    Коментиран от #64

    21:35 22.10.2025

  • 60 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Е много по добре от западнали западни с неизвестен пол

    21:35 22.10.2025

  • 61 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    11 4 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    Коментиран от #66

    21:35 22.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Костадин Костадинов

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Костадин Костадинов":

    Питали оная с Ника Костадин Костадинов
    Ти кво рабтиш на
    Амчи укръинкъ съм

    21:37 22.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 бат Венци

    13 3 Отговор
    Ще ви занимая малко с история. Ще се върнем към 1654 г., годината, в която Украйна е отправила прошение към Русия да бъде присъединена към Руската империя, поради невъзможност да опази границите си от външни нападения. Ако погледнем границите на Украйна по онова време, ще видим, че те са някъде на около 40 километра около Киев. Ни-повече, ни по–малко. И ето през 1922 г. на Ленин му дошла идеята отново да създаде украинска държава в рамките на Съветска Русия. И понеже това само около Киев му се сторило много малко, притурил значителна територия от Русия. Впоследствие и Сталин като видял, че Украинската федерация не може да се изхрани сама, добавил допълнително територия от Русия, Полша, Унгария, Румъния и Беларус. Впоследствие Хрушчов във връзка с 300 годишнината от присъединяването на Украйна към Русия добавил Кримския полуостров. Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия.

    Коментиран от #109

    21:37 22.10.2025

  • 66 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 10 Отговор

    До коментар #61 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #70, #75, #103

    21:37 22.10.2025

  • 67 бат Венци

    12 2 Отговор
    Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия. Но какво прави в момента Украйна? Върху подарената от Русия земя е изградила 74 бази на НАТО, 27 биолаборатории и 14 завода за кемтрейс. И всичко това в нарушение на споразумението за гарантиране суверинитета на Украйна от 1994 г., в който и Русия е един от гарантите. В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие.

    Даже не споменавам, че с наличното биологично оръжие в американските лаборатории на своя територия е била в състояние да унищожи населението на Русия!

    Коментиран от #76

    21:38 22.10.2025

  • 68 az СВО Победа 80

    10 3 Отговор
    Пак НПО-та, финансирани от запад ми обясняват колко са лоши руснаците....

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #79, #86

    21:38 22.10.2025

  • 69 Костадин Костадинов

    3 8 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    Чиста проба наратив - браво русуфилякъ! Пропусна само да кажеш къде и защо е спряла. Както казах - чиста проба наратив,но разбира се русуфилякъ само на това разчита,на лъжите

    Коментиран от #84

    21:38 22.10.2025

  • 70 жик так

    11 2 Отговор

    До коментар #66 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Трябваше руснаците да сринат Киев за един ден и сега ти нямаше да питаш като улав .

    21:39 22.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Баце ЕООД

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Костадин Костадинов":

    Демографията е официална информация ли?
    Какво е демография... Кой чрез какво, как я изчислява.. Кога е било последното изчисление на демографията

    21:39 22.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ачо

    2 11 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    Говори се че руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.

    Коментиран от #81, #95

    21:40 22.10.2025

  • 75 Добре де

    8 1 Отговор

    До коментар #66 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Русия нали изгуби?
    Влязохме ли в Кремъл?
    Взехме ли си обратно Крим?
    Разделихме ли "Московия" на 3-6-10 части?
    Осъдихме ли Путин у Хага?
    Възцарихме ли нов златен век в целия свят?

    А?

    21:40 22.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Кит

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "Тихо бе пОмияр!":

    Ново гениално изказване!
    Просто си гений и това си е 😂😂😂

    21:40 22.10.2025

  • 78 Опровержение

    7 0 Отговор
    Не е насилствена не лъжете ако беше така нямаше преди няколко години да говорите за проруски сепаратисти в Украйна и щом са такива какви паспорти ще искат според вас?????

    21:41 22.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Що за глупости?

    16 1 Отговор
    Населението в Руските територии освободени от Украинският окупатор са 90% етнически Руснаци, които говорят Руски и сами гласуваха да са в Русия а не в Украйна, заради което Украинските нацисти ги обстрелват вече 10 години. "Насилствено" е само изопачаването на истината от долнопробни пропагандни медии в услуга на Великобритания, която само използва Украйна за собствени цели, с помоща на простата марионетка Зеленски, и хич не я интересува доброто за Украинците.

    21:41 22.10.2025

  • 81 Само питам

    7 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ачо":

    Къде се говори ? На сбирката докато си лакирате ноктите ли ?!

    Коментиран от #88

    21:41 22.10.2025

  • 82 Oня с коня

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "Обикновен човек":

    На коя съдба благодариш- на оная която ни отреди 45г Руско иго,независимо че нямаме обща граница с Русия?Единственото спасение от тая кръвожадна руска Хидра е НАТО,затова и русофилските партии напират да ни извадят от Пакта!

    21:41 22.10.2025

  • 83 Неловена мачка

    7 2 Отговор
    След войната в Украйна освен руснаци, други няма да има. Всичко друго вън, или 2 метра под земята.

    21:41 22.10.2025

  • 84 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Костадин Костадинов":

    Няма лъжи. Такива са фактите.
    Това, че не ти отърва е друга работа.

    21:42 22.10.2025

  • 85 Бай Ганьо

    1 6 Отговор
    Най-големия срам е да си с руски паспорт,това значи да си Кремълски роб и подлога на миризлив ботоксов смотаняк с токчета!

    Коментиран от #90

    21:42 22.10.2025

  • 86 Космос

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 80":

    Русия е една пропаднала,алкохолизирана полу-държава населявана от примати.

    21:43 22.10.2025

  • 87 Хахахаха

    4 6 Отговор
    Копеи, кво стаа? Значи, когато някой уж забранил в Украйна руския език е гоуееееееем пробуем, обаче когато принудително раздават руски паспорти против желанието на хората, всичко е точно, така ли копеи?

    Коментиран от #93

    21:44 22.10.2025

  • 88 Д.пръча

    0 4 Отговор

    До коментар #81 от "Само питам":

    Скоро влизал,ли си в багажника?

    Коментиран от #91

    21:44 22.10.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #85 от "Бай Ганьо":

    Абе то в Русия още нямат паспорти на някои места

    21:45 22.10.2025

  • 91 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Д.пръча":

    Ти от багажника ли пишеш ?

    21:45 22.10.2025

  • 92 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Е как ще е на Дунава дядо ти Иван бе? Нали путлера нямало да напада държава от НАТО? Нъл тъй пишете копеите?

    Коментиран от #120

    21:45 22.10.2025

  • 93 центар

    3 3 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахаха":

    Ти знаеш ли американски или само муууу....

    21:46 22.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 пиночет

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ачо":

    Есенна красота в град Омск!

    Коментиран от #100, #102

    21:46 22.10.2025

  • 96 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #89 от "бат Венци":

    Е кой ги построи бе? Украинския народ ги построи! Построиха го хората, които живеят там! Ти кво мислиш, че някой от Кремъл е дошъл да им строи нещо ли?

    Коментиран от #107, #110, #119

    21:47 22.10.2025

  • 97 Димяща ушанка

    3 4 Отговор

    До коментар #79 от "Киев за два дня!":

    Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200.

    21:48 22.10.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор
    Напротив, нещата се връщат така както трябва да са. Насилствена беше укранизацията на това руско население. Забрана на руския език, убийства и тормоз над рускоезичните, разрушаване на православни храмове и осквернявана на мощи на светци, това правиха бандетовците .

    Коментиран от #112

    21:49 22.10.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Руснаците преди бяха крепостни.":

    А до Освобождението от Османско родство, бълнарите какви была?

    21:49 22.10.2025

  • 102 Космос

    2 6 Отговор

    До коментар #95 от "пиночет":

    Типична руска ко4ина.

    Коментиран от #111

    21:50 22.10.2025

  • 103 Кой ти трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    бре тро лей.

    21:50 22.10.2025

  • 104 Перо

    5 0 Отговор
    А какви паспрти да раздава там Путин, сигурно израелски!

    21:51 22.10.2025

  • 105 И кмета на Одеса

    4 1 Отговор
    Вероятно е бил подложен на насилствена "русификация" нали? А дали тези украинци с двойно гражданство примерно с 11 държави: Русия, Армения, Беларус, Боливия, Куба, Северна Корея, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве, Венецуела могат да са украински граждани а? Там насилствено ли е или как?

    21:51 22.10.2025

  • 106 Рублевка

    3 0 Отговор
    Никой не ги кара насила да приемат руско гражданство. Щом се чувстват украинци, свободни са да напуснат страната В ТЕЧЕНИЕ НА ДВЕ ГОДИНИ А НЕ НА ТРИ МЕСЕЦА, което е нормалната практика за лица без работна виза.

    21:52 22.10.2025

  • 107 бат Венци

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    Какъв украински народ бе ?
    Когато руснаците освобождават тия земи от монголите , там има само степи и сламени колиби !

    1770 г. Основаването на Александровск (бъдещият град Запорожие).

    1778 г. Основаването на Херсон и Мариупол. На 19 октомври 1778 г. в устието на Днепър е основан град Херсон с крепост и корабостроителница - тук се намира първата база на руския Черноморски флот. През същата година в Азовско море е основан град Павловск, година по-късно преименуван на Мариупол и скоро се превръща в най-голямото пристанище в северната част на Азовско море.

    1783 г. Влизането на Крим и южната част на Новоросия в Русия. На 8 април 1783 г. Крим и прилежащите приазовски степи (Херсонска и Запорожка области) стават част от Русия (през 1784 г. стават Таврийска област, от 1802 г. - Таврийска губерния). В същото време Таман и целият Кубан са част от Русия.

    На 23 май 1783 г. се планира основаването на Симферопол (строежът започва през 1784 г.). На 3 (14) юни 1783 г. е основан Севастопол.

    1787 г. Официалната основа на Екатеринослав (Днепропетровск).

    1789 г Основаването на Николаев. На 27 април 1789 г. Потьомкин полага нова военна корабостроителница в устията на Ингул и Южен Буг, а на 27 август близо до корабостроителницата е основан град Николаев. Николаевското адмиралтейство става най-голямата руска военна корабостроителница на Черно море – тук се строят кораби за Черноморския флот.

    1792 г. Основанието на Тираспол. Основана през 1792 г. по лично

    Коментиран от #117, #118

    21:53 22.10.2025

  • 108 Ъхъъъъъ....

    5 0 Отговор
    Около 1,7 милиона души – почти цялото пълнолетно население на Крим – са получили руски паспорти през първите години след анексирането на полуострова. Нито един не е бил подложен на Насилствена "русификация" ! Някой заявил ли го е някъде?

    21:54 22.10.2025

  • 109 Костадин Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #65 от "бат Венци":

    Абе хубаво е да четеш повечко и щеше да знаеш че твоята Русия много добре се ползва от помощта на украинските казаци. Разбира се ти като един русуфилякъ-небългарин никога няма да разбереш какво е да имаш собствени Род и Родина с които да се асоциираш

    Коментиран от #115

    21:54 22.10.2025

  • 110 Този народ

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    в източна Украйна е 90% с руско самосъзнание, защото са руски земи от няколко века. Като дете в първи клас тръгнали, кой, та кой. А проблема е, че запада направи тази война в Украйна и унищожават Европа.

    Коментиран от #126

    21:54 22.10.2025

  • 111 пиночет

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Космос":

    Живота е прекрасен е руската страна

    21:54 22.10.2025

  • 112 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "Ха-ха-ха":

    Това нашите медии не го виждат.
    Те дори забравиха за оскверняването на паметника на хан Кубрат.

    21:54 22.10.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Тук

    7 1 Отговор
    е пропуснато основното. А то е, че хората на тези територии се самоопределиха и обявиха независимост от киевския режим. После отново проведоха нови референдуми, на които гласуваха да се присъединят към руската федерация. За каква окупация говори западната пропаганда не е ясно. Това са руски територии, населени с руски граждани, които съвсем нормално имат и получават руски паспорти.

    Коментиран от #121, #128, #129

    21:56 22.10.2025

  • 115 бат Венци

    3 0 Отговор

    До коментар #109 от "Костадин Костадинов":

    То си личи кой чете и кой смучи пръсти и други неща .

    21:56 22.10.2025

  • 116 Много естествено че всеки

    2 0 Отговор
    Пълнолетен трябва да се паспортизира. В България да насилствено ли е ?

    21:57 22.10.2025

  • 117 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "бат Венци":

    Явно не разбираш как се формира народ. Добре е да четеш повечко,но не само да зубриш а и да разсъждаваш .

    Коментиран от #122

    21:57 22.10.2025

  • 118 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #107 от "бат Венци":

    Аха! Е значи тези територии са изконно монголски! А не руски! Рашите са ги откраднали с война!

    Коментиран от #123, #127

    21:57 22.10.2025

  • 119 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    Интересно защо хората които живеят в Украйна говорят на руски? Дори Зелю не знаеше украински преди 5 години.

    Коментиран от #124, #125

    21:57 22.10.2025

  • 120 Депресия

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    Като ги удари депресията Запада, ще са много щастливи ако се отърват от нас да не ни хранят и да ни харижат на турците или руснаците. Като Кипър и Сирия. Само два дни ще протестират по пет минути в новините.

    21:58 22.10.2025

  • 121 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #114 от "Тук":

    Виж демографията и тогава пиши

    21:58 22.10.2025

  • 122 бат Венци

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Костадин Костадинов":

    Ти от кой народ си ? От Факултетския ли ?

    22:00 22.10.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #119 от "Ха-ха-ха":

    Аха. Ами значи половината свят са на Англия, защото говорят английски! Половината Африка, говорят на английски, значи са англичани! Американците също са англичани, а цяла Южна Америка са испанци, щот говорят испански! А рашите са българи, щот ние сме им дали азбука!

    22:01 22.10.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Ако някой

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Този народ":

    От източна Украйна дори да няма руски паспорт, минава през филм на ужасите ако трябва да си подмени украинският. Дори тези дето се водят вътрешно разселени в Украйна минават унизителна щателна проверка на запазване на идентичността чрез изпити по украински език, история на Украйна и основите на Конституцията ; и прочие олигофрении ....

    22:02 22.10.2025

  • 127 бат Венци

    3 1 Отговор

    До коментар #118 от "Хахахаха":

    Който се е заял с руснаците знаем до къде е стигнали.
    Монголите воюваха с руснаците . Сега какво представлява Монголия ?
    Литовците воюваха с руснаците . Сега каква сила са ?
    Шведите воюваха с руснаците . И Престанаха да бъдат ВЕЛИКА СИЛА .
    Турците воюваха с руснаците . Знаем как завършиха .
    Поляците воюваха с русия . Как завършиха накрая ?

    За Хитлер и Наполеон , няма да питам!!!

    Коментиран от #132, #149

    22:04 22.10.2025

  • 128 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #114 от "Тук":

    Референдум в Русия и неговата достоверност - звучи като виц

    Коментиран от #130, #133

    22:04 22.10.2025

  • 129 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #114 от "Тук":

    Тези които са искали руски паспорти, са се преместили отдавна в раша. А тези "руснаци" в Украйна, които не са искали в раша, са си стояли в Украйна. А сега идва путлера и ги прави принудително руски граждани.

    22:04 22.10.2025

  • 130 Намали пропагандата за глупаци

    2 0 Отговор

    До коментар #128 от "Костадин Костадинов":

    Не е за всеки!

    22:04 22.10.2025

  • 131 Хаха

    3 1 Отговор
    Надали хората в Крим, в Донецката и в Луганската републики се чувстват окупирани или анексирани. Подобни твърдения са абсурдно смешни и откровено лъжливи.
    Местните сами решиха на закони референдуми да избягат от управлението на киевските фашисти. Поискаха проекция от руската федерация и такава им беше предоставена. Днес украинската войски се намира все още на руска територия против волята на населението в тези нови републики.

    Коментиран от #135

    22:05 22.10.2025

  • 132 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #127 от "бат Венци":

    За рашите, най-големия враг са самите те. Те сами се разпадат, както се разпадна СССР.

    Коментиран от #134

    22:06 22.10.2025

  • 133 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #128 от "Костадин Костадинов":

    Референдумите за независимост са факт. Дали на теб ти харесва или не е без никакво практическо значение.

    22:06 22.10.2025

  • 134 бат Венци

    2 1 Отговор

    До коментар #132 от "Хахахаха":

    И що ривети тогава ???

    Коментиран от #139

    22:07 22.10.2025

  • 135 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #131 от "Хаха":

    Напротив. Достатъчно е да видиш видеа от не руска теуевизия, за да видиш, че хората не искат в РФ! Донецк е вече в хуманитарна криза, без вода, топло и бензин! От един от най - красивите градове при Украйна с организиране на европейско по футбол 2012 година, е превърнат в град с хуманитарна криза от който хората бягат.

    22:09 22.10.2025

  • 136 БАБА ВАНГА

    2 0 Отговор
    ФАШИСТКА УКРАЙНА КЕ ПАДНЕ

    22:10 22.10.2025

  • 137 Ганя Путинофила

    3 2 Отговор
    путин предложи паспорти и на нашите путинофили, ама нито един не отиде!

    Коментиран от #138, #143, #147, #176

    22:11 22.10.2025

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Хахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #134 от "бат Венци":

    Кой рИве? Аз написах, че рашите просто крадат територия, както са го правили стотици години. С кражби.

    Коментиран от #145, #148

    22:12 22.10.2025

  • 140 Депресия

    0 3 Отговор
    Като ни фрасне депресията, няма да има субсидии, няма да има дизел, зърнарите ще се затворят в именията си и глад, глад, глад! Гражданите ще обикаляте селата да ви дадат два картофа, а там пусто. Няма хора, няма картофи, няма нищо! Ще ви спрат тока и ще замръзвате в панелките, забравени от Европа и САЩ. Ще се зарадвате много, ако дойдат турците или руснаците и ви хвърлят хляб от камионите.

    22:12 22.10.2025

  • 141 Ако

    3 4 Отговор
    Украйна беше демократична и справедлива държава надали гражданите на Донбас и Крим щяха да пожелаят да се отделят и да бъдат независими републики. Доверието в украинската държавност е било загубено отдавна за да се стигне до тук. Хората там не искат и да чуят за Киев и хунтата му.

    22:12 22.10.2025

  • 142 Тити

    5 0 Отговор
    Колко трябва да луд да искаш да си рашист не са мръднали от ерата на маймуните.

    22:12 22.10.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Рашка копа дъното яко!

    5 2 Отговор
    Няма да може да излезе 200 години от там.

    22:13 22.10.2025

  • 145 Ами не крадат

    4 8 Отговор

    До коментар #139 от "Хахахаха":

    Това са руски територии, подарени от Русия на изкуствено създадената Украйна, а тя се оказа лош стопанин.

    22:13 22.10.2025

  • 146 Факт

    8 2 Отговор
    Вече никой не се съмнява, че тези които управляват Русия и тези които ги подкрепят са класически ypoди, в буквалния смисъл.

    22:14 22.10.2025

  • 147 Сам в къщи

    4 8 Отговор

    До коментар #137 от "Ганя Путинофила":

    абе паветняк , откъде толко злоба у тебе срещу Русия, само защото Русия не ще да си даде ресурсите на 1% богаташи, които владеят вече целия свят и за които работят всички правителства на които ние простите данъкоплатци плащаме заплатите. Целия соц просперираше с ресурсите на СССР, а мира ни беше осигурен пак с неговия гръб. Путин няма вече избор освен фашистка ук райна да изчезне от картата така както се е появила върху земи на Царска Русия. Разбира се и такива зомб ир ани б ок лу ци е редно да изчезнете, про ...сти и т ..ъп,,и ама сте със самочувствие и много злоба.

    Коментиран от #154, #155, #160, #165

    22:14 22.10.2025

  • 148 Хаха

    3 9 Отговор

    До коментар #139 от "Хахахаха":

    Териториите са на местните хора, които пожелаха да се махат от Украина. Другото е вятър и евтина пропаганда

    Коментиран от #164, #168

    22:14 22.10.2025

  • 149 Костадин Костадинов

    5 2 Отговор

    До коментар #127 от "бат Венци":

    Харесва ми елементарната ти логика,а и да не говорим с колко други воюваха... ама най-голямата глупост тук е примера с монголите, което говори че изобщо не познаваш структурата на тяхното общество и оформянето на властта при тях . Другите няма да ги коментирам, защото те пък са още по-сложни общества. Виж , разбирам пожелателното ти мислене -Русия е добра,тя винаги е права,тя е непобедима и т.н.- но е добре мислиш критично ако искаш да разбереш света в който живееш-безплатен съвет.

    Коментиран от #152

    22:15 22.10.2025

  • 150 исторически

    2 6 Отговор
    Който е тръгнал срещу Русия и не е превзел Кремъл , стига само на два метра под земята . Завинаги !

    22:15 22.10.2025

  • 151 Руски

    6 1 Отговор
    Ф@шисти

    22:16 22.10.2025

  • 152 бат Венци

    3 5 Отговор

    До коментар #149 от "Костадин Костадинов":

    Как вървят нещата в Курск ? Държите ли го ? Или само първите три букви , а ?

    Коментиран от #162

    22:16 22.10.2025

  • 153 нннн

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Костадин Костадинов":

    Мани я официалната информация. Като моряк съм ходил стотина пъти там и зная какви хора съм виждал и чувал. ,,Слушай патИло" е лафа.

    22:16 22.10.2025

  • 154 А бе кевин

    4 3 Отговор

    До коментар #147 от "Сам в къщи":

    Расиа е най-големия враг в историята на България.

    Коментиран от #158, #159

    22:17 22.10.2025

  • 155 Костадин Костадинов

    5 1 Отговор

    До коментар #147 от "Сам в къщи":

    Иииии,тва от някой учебник по идиологическия подготовка ли го измъкна бе,руди8?

    Коментиран от #161

    22:17 22.10.2025

  • 156 Украинците

    2 4 Отговор
    се оказаха тотално неспособни да поддържат държавност. Затова се разбягаха хората от там, а в Крим, Донецк и Луганск направо обявиха независимост и отделяне от новоучредената украинска държава

    22:17 22.10.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Най вече

    3 3 Отговор

    До коментар #154 от "А бе кевин":

    че заради нея не може да си носиш потурите и чалмата.

    Коментиран от #163

    22:18 22.10.2025

  • 159 Сам в къщи

    3 2 Отговор

    До коментар #154 от "А бе кевин":

    Враг е да , щото извади България от робството на Турция и я постави на картата на Света !!!

    22:19 22.10.2025

  • 160 Пенсионер 69 годишен

    1 2 Отговор

    До коментар #147 от "Сам в къщи":

    Помня го онова хубаво време. Но изпуснахме възпитанието на младежта. Трябваше БКП да прояви твърдост, като китайците, а те се продадоха за дънки от Кореком. Сега щяхме да се къпем в пари, като китайците, а станахме най- бедните в Европа.

    Коментиран от #173

    22:19 22.10.2025

  • 161 Сам в къщи

    3 2 Отговор

    До коментар #155 от "Костадин Костадинов":

    Ти учебник виждал ли си бе индианец ?

    22:19 22.10.2025

  • 162 Бат Дренци

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "бат Венци":

    Държа КУРАнът.
    Целуваме го .
    Научи ни
    Нашия Фюрер Путян .

    Коментиран от #166

    22:19 22.10.2025

  • 163 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Най вече":

    Не е задължително,но в историята няма ,,ако". Имало е и други виждания за освобождение

    Коментиран от #169

    22:21 22.10.2025

  • 164 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #148 от "Хаха":

    Абе интересно уж хората избрали раша, а паспортите им ги раздават с автомати! Интересно асвабаждение.

    Коментиран от #171, #172

    22:21 22.10.2025

  • 165 кой да знае

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "Сам в къщи":

    А колко процента богаташи държат ресурсите на Русия? 0.1%? Или по-скоро 0.001%?
    А къде живеят те?

    22:21 22.10.2025

  • 166 бат Венци

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "Бат Дренци":

    Дръжте го все така яко . Курск ваш ....И Крим ваш ....и перемогата върви с пълна сила ...и контранаступа ...

    22:22 22.10.2025

  • 167 ГОШО

    1 0 Отговор
    ИЛИ НАСИЛСТВЕНА УРКОВИЗАЦИЯ

    22:22 22.10.2025

  • 168 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #148 от "Хаха":

    Знаеш ли копей, само ще ти пожелая и на теб и въобще на вас копейките, такова асвабаждение. Заслужавате го! Пожелавам ви да станете втори Донбас. Асвабаден.

    Коментиран от #177

    22:23 22.10.2025

  • 169 Имало е

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Костадин Костадинов":

    за близо 500 години толкова много, но реалността е, че България се появява на картата благодарение на русия.

    Коментиран от #175

    22:23 22.10.2025

  • 170 Гориил

    2 0 Отговор
    Преди до Москва можеше да се стигне със самолет за два часа, но влизането в страната изискваше сложен визов процес. Днес визите могат да се получат дигитално за минути, но след това е необходим трансфер в Баку, Тбилиси, Белград или Истанбул, като времето за полет е поне седем часа. Тези, които търсят по-комфортно пътуване, избират Доха за своя трансферна точка, което увеличава времето за пътуване до поне десет часа. Много маршрути водят до Москва, въпреки че западноевропейските политики се опитват да предотвратят това. Това е отличен бизнес за неевропейските авиокомпании, тъй като само в Берлин и околностите живеят стотици хиляди рускоговорящи. Полетите са скъпи, но въпреки това са разпродадени, бизнесът се поема от други и Lufthansa не остава без нищо.

    Коментиран от #178

    22:23 22.10.2025

  • 171 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #164 от "Хахахаха":

    Защо лъжеш? Много ми е интересно. Или коментираш без да си прочел статията?

    22:23 22.10.2025

  • 172 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #164 от "Хахахаха":

    винаги има за цел глупака.

    22:23 22.10.2025

  • 173 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #160 от "Пенсионер 69 годишен":

    Дядка , виждам че си завършил ПУЦ-от заключенията ти съдя

    22:23 22.10.2025

  • 174 Фалконети

    1 1 Отговор
    Реално днес, чип от стара пералня е ударил край Киев бункер в който са мишкували офицери от Мато , но за да е по-пълна картината друг чип от рециклирана миялна машина е ударил цех за производство на дронови двигатели, също покрай Киев, близо да летище "Жуляни". Отделно над 5 населени места, които фашистите не харесват, днес са предадени на Русия.

    22:24 22.10.2025

  • 175 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "Имало е":

    Пропусна Германия

    22:25 22.10.2025

  • 176 Нито Една Капейка

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Ганя Путинофила":

    Не се яви в Пасоля
    За Руски Паспорт.

    Родните Путиноиди

    Не искат да бягат в Мускалието.
    Особено да ходят да умират
    За някакъв Дърт Ботокс .

    22:25 22.10.2025

  • 177 ха ха ха ....

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Хахахаха":

    много си нервен бе чалмосан .....потурите на дедо си пазиш ли ги ...

    22:25 22.10.2025

  • 178 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #170 от "Гориил":

    Абе що в Германия има много руснаци, а в раша няма германци?

    22:25 22.10.2025

