Насилствена "русификация" в окупираните региони! Москва раздава руски паспорти в завладените украински територии

Гражданите на Украйна, живеещи в контролираните от Русия украински територии, трябваше до 10 септември 2025 г. да "урегулират правния си статут", като получат руско гражданство или напуснат територията, съобщава Би Би Си, позовавайки се на руски и украински източници.
Мярката произтича от указ на руския президент Владимир Путин от 2023 г., с който жителите на окупираните региони, отказали да получат руски паспорти, бяха приравнени на чужденци. С ново постановление Кремъл изисква те да напуснат Русия и окупираните територии в рамките на две години, ако не приемат руско гражданство.
Според руските власти, към момента над 3,5 милиона жители на Донбас и т.нар. "Новорусия" вече са получили руски паспорти. Данните бяха обявени от министъра на вътрешните работи на Руската федерация Владимир Колоколцев.
Украинските власти отхвърлят тези данни като недостоверни и манипулативни, определяйки ги като елемент от руската пропаганда.
"Руската федерация съзнателно манипулира статистиката, опитвайки се да създаде илюзия за доброволно желание на хората да се интегрират в нейното правно поле," коментираха от офиса на украинския омбудсман Дмитро Лубинец.
По думите на Лубинец, процесът представлява класически пример за принуда, който противоречи на международното хуманитарно право и Женевските конвенции.
"Всеки издаден паспорт на временно окупираните територии е свидетелство за нарушаване на човешките права, а не за легитимна интеграция," посочва украинският омбудсман.
Паспорт срещу достъп до основни услуги
По данни на международни наблюдатели и правозащитни организации, включително ООН и центъра за права на човека "ЗМИНА", жителите на окупираните територии са поставени под натиск да приемат руско гражданство, за да могат да продължат нормален живот.
Без руски паспорт гражданите не могат да получат медицинска помощ, социални плащания, работа или образование. От 2022 г. редица административни и социални услуги - включително регистрация на собственост, изплащане на пенсии и достъп до банкови сметки - изискват задължително руски документи.
Според правозащитници, това представлява системно ограничаване на основни човешки права.
"Русия постепенно премахва всички сфери на живота, където можеше да се съществува без руски паспорт", заяви директорът по адвокация на ZMINA Альона Лунёва.
ООН е документирала случаи, при които на граждани са били отказани медицински грижи поради липса на руски документи, включително пациенти с хронични заболявания или хора с инвалидност. В отделни доклади се споменава и принуда върху държавни служители и медици да приемат руско гражданство под заплаха от уволнение.
Натиск и заплахи
Съобщения от различни райони на Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област сочат, че служители в здравеопазването, образованието и администрацията са били принуждавани да се паспортизират, за да запазят работните си места.
В доклад на Управлението на върховния комисар на ООН по правата на човека се посочва, че някои държавни служители са били заплашвани с репресии или арест, ако откажат да получат руски документи.
Украинските власти квалифицират подобни действия като военно престъпление, тъй като "налагането на гражданство от страна на окупатора върху местното население е забранено от международното право".
Позицията на Киев: украинците остават граждани на Украйна
Киев подчертава, че всички украинци, получили руски паспорти под натиск, остават граждани на Украйна.
"Нито един акт на окупационната власт не може да лиши човек от неговото украинско гражданство или да промени правната му връзка с държавата," заяви омбудсманът Лубинец.
Министерството на външните работи на Украйна призова жителите на окупираните територии да се ръководят от собствената си безопасност и да не се страхуват да приемат "временни документи", ако това е необходимо за оцеляване, тъй като "тези документи нямат юридическа сила за украинската държава".
Независими експерти виждат в масовата паспортизация опит на Русия да затвърди административния и демографски контрол върху окупираните територии преди евентуални мирни преговори.
По думите на политолога Павел Лисянски, директор на Украинския институт за стратегически изследвания и сигурност, това е част от по-широка стратегия за легитимиране на анексията:
"Първо Русия създаде условия за доброволно получаване на паспорти, а след като интересът беше слаб, започна да действа принудително."
Процесът на "русификация" в окупираните региони на Украйна продължава да бъде централен инструмент в политиката на Москва.
Докато Русия представя издаването на паспорти като "хуманитарен акт и интеграция", за Украйна и международните наблюдатели това е форма на принудителна асимилация, несъвместима с международното право.
Крайният срок — 10 септември 2025 г. — постави стотици хиляди украинци пред избор, който на практика не е избор - или да приемат руско гражданство, или да бъдат принудени да напуснат родните си домове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #44, #92
21:12 22.10.2025
2 Само питам
Коментиран от #7
21:13 22.10.2025
3 Новото начало
Коментиран от #22
21:13 22.10.2025
4 държавник-феномен с голямо Д
ще послушиш палко
21:13 22.10.2025
5 Обикновен човек
Коментиран от #15, #16, #20
21:14 22.10.2025
6 Сатана Z
Слава на Русия и Новорусия
Коментиран от #9
21:15 22.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🎃🤷🏿♂️🐷
21:16 22.10.2025
9 Казва се
До коментар #6 от "Сатана Z":пРосия и новоПросия.
21:16 22.10.2025
10 Яяяяяя
21:16 22.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СЪВСЕМ НОРМАЛНО
21:17 22.10.2025
13 Едва ли
Щеше ли да има "насилствена" русигфикация, ако
Европа, Запада и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Неспазване Минските споразумения
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната Англия обещаване атомно оръжие на Украйна\
Коментиран от #46
21:17 22.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Яяяяя
До коментар #5 от "Обикновен човек":За съжаление и аз съм българин, гледам да не го обявявам, като съм зад граница
21:18 22.10.2025
17 жик так
Първо , с какви пари ще ги купува тия самолети ?!
И второ - кой ще ги кара ??!!
21:19 22.10.2025
18 Пиночет
Коментиран от #23
21:19 22.10.2025
19 Журналист си е диагноза
21:19 22.10.2025
20 Всяка вечер милиарди хора по света
До коментар #5 от "Обикновен човек":Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.
Коментиран от #27
21:20 22.10.2025
21 Известна истина
Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна савтономия, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински.
Единствената държава в Европа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 30 +г.
Коментиран от #30
21:20 22.10.2025
22 Али
До коментар #3 от "Новото начало":Мто не е ли същото?
21:20 22.10.2025
23 ха ха ха ...
До коментар #18 от "Пиночет":Населението на Литва е колкото един краен квартал на Москва ......
21:20 22.10.2025
24 И ОБЛАСТИТЕ СА РУСКИ
21:21 22.10.2025
25 Руснаците преди бяха крепостни.
Коментиран от #29, #101
21:21 22.10.2025
26 Антилиберал
21:22 22.10.2025
27 всяка вечер милиони хора по света
До коментар #20 от "Всяка вечер милиарди хора по света":се радват че не са се родили глу паци като тебе .
Коментиран от #40
21:22 22.10.2025
28 Уфф
21:22 22.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Българин
До коментар #21 от "Известна истина":Ако путин не беше нарушил минските договорености нямаше да има 1,5 милиона денацифицирани руснаци.
Коментиран от #33, #39
21:23 22.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ти ако си Българин ,то аз съм от Марс
До коментар #30 от "Българин":Аман от едиоти.
21:24 22.10.2025
34 Смъртта
21:25 22.10.2025
35 Костадин Костадинов
Коментиран от #63
21:25 22.10.2025
36 Дориана
Коментиран от #74
21:25 22.10.2025
37 козляци , двама мъже на тротинетка
До коментар #31 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един козляк не замина за фронта да се бие с руснаците .
21:25 22.10.2025
38 Новини от последните минути
22 октомври 2025 в 19:41
Украинските войски освободиха Кучерив Яр, разположено близо до Покровск, Донецка област. Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува видео в Telegram, потвърждаващо присъствието на украинските защитници в населения пункт.
Военнослужещи от 132-ри разузнавателен батальон на Въздушно-щурмовите войски са видени да издигат украинското знаме над Кучерив Яр.
Освен това, според Генералния щаб, фондът за обмен е значително попълнен – няколко десетки руски войници са се предали. Според руски източници са се предали повече от 500 руски войници. Терена около Покровск е разчистен от поделенията на ВСУ.
Коментиран от #42
21:26 22.10.2025
39 Димитринчо
До коментар #30 от "Българин":Повечко са.
21:26 22.10.2025
40 Костадин Костадинов
До коментар #27 от "всяка вечер милиони хора по света":Ти как разбра че са руснаци?
Коментиран от #49
21:26 22.10.2025
41 Бай Ганьо
21:27 22.10.2025
42 аz СВО Победа 80
До коментар #38 от "Новини от последните минути":Аз пък излъгах малко.Че Покровск бил освободен.
21:28 22.10.2025
43 Пак пропаганда срещу Русия
Коментиран от #54
21:28 22.10.2025
44 Дон Корлеоне
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Дядо Иван го убиха отдавна болшевиките, още през 1917 година
Коментиран от #94
21:28 22.10.2025
45 юруш бе козляците
21:28 22.10.2025
46 Костадин Костадинов
До коментар #13 от "Едва ли":А щеше ли да има война ако Русия беше цивилизована страна и хората не бяха бедни?
21:29 22.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Обикновен човек
Коментиран от #53, #82
21:29 22.10.2025
49 жик так
До коментар #40 от "Костадин Костадинов":Кой ти говори за руснаци бе ов чи ? Говорим за хора които се радват че не са глу па ци като те бе .
21:30 22.10.2025
50 нннн
Коментиран от #58
21:30 22.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Т.КОЛЕВ
НАЙ ДОБРЕ УКРАЙНА ДА СИ ГИ НАБАВИ ОТ ДРУГО МЕСТО МОЖЕ И ПОДОБНИ.
21:31 22.10.2025
53 и ние всички благодарим
До коментар #48 от "Обикновен човек":че IQ то ни не е на мушкато като твоето .
21:31 22.10.2025
54 Костадин Костадинов
До коментар #43 от "Пак пропаганда срещу Русия":Добре е да знаеш какво е фашизъм и тогав да го ползваш, защото иначе наистина е глупаво
Коментиран от #57, #59
21:32 22.10.2025
55 Кит
Отвратително!
Коментиран от #62
21:32 22.10.2025
56 Ами
социалните плащания в определени региони още през 2014г.
Следователно тя се е отказала от тези хора още тогава.
Така, че за насилствена "русификация" и дума не може да става.
Коментиран от #69
21:33 22.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Костадин Костадинов
До коментар #50 от "нннн":Добре е да четеш повечко, защото русуфилякъ все повече издава невежеството си -демографията е официална информация и всеки може да я види.
Коментиран от #72, #153
21:34 22.10.2025
59 Кит
До коментар #54 от "Костадин Костадинов":Фашизмът е нещо за ползване?
Гениално казано, гений!
Коментиран от #64
21:35 22.10.2025
60 Kaлпазанин
21:35 22.10.2025
61 епилиран нежен ляв демократ атлантик
Коментиран от #66
21:35 22.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Костадин Костадинов
До коментар #35 от "Костадин Костадинов":Питали оная с Ника Костадин Костадинов
Ти кво рабтиш на
Амчи укръинкъ съм
21:37 22.10.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 бат Венци
Коментиран от #109
21:37 22.10.2025
66 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #61 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #70, #75, #103
21:37 22.10.2025
67 бат Венци
Даже не споменавам, че с наличното биологично оръжие в американските лаборатории на своя територия е била в състояние да унищожи населението на Русия!
Коментиран от #76
21:38 22.10.2025
68 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #79, #86
21:38 22.10.2025
69 Костадин Костадинов
До коментар #56 от "Ами":Чиста проба наратив - браво русуфилякъ! Пропусна само да кажеш къде и защо е спряла. Както казах - чиста проба наратив,но разбира се русуфилякъ само на това разчита,на лъжите
Коментиран от #84
21:38 22.10.2025
70 жик так
До коментар #66 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Трябваше руснаците да сринат Киев за един ден и сега ти нямаше да питаш като улав .
21:39 22.10.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Баце ЕООД
До коментар #58 от "Костадин Костадинов":Демографията е официална информация ли?
Какво е демография... Кой чрез какво, как я изчислява.. Кога е било последното изчисление на демографията
21:39 22.10.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ачо
До коментар #36 от "Дориана":Говори се че руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.
Коментиран от #81, #95
21:40 22.10.2025
75 Добре де
До коментар #66 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Русия нали изгуби?
Влязохме ли в Кремъл?
Взехме ли си обратно Крим?
Разделихме ли "Московия" на 3-6-10 части?
Осъдихме ли Путин у Хага?
Възцарихме ли нов златен век в целия свят?
А?
21:40 22.10.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Кит
До коментар #64 от "Тихо бе пОмияр!":Ново гениално изказване!
Просто си гений и това си е 😂😂😂
21:40 22.10.2025
78 Опровержение
21:41 22.10.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Що за глупости?
21:41 22.10.2025
81 Само питам
До коментар #74 от "Ачо":Къде се говори ? На сбирката докато си лакирате ноктите ли ?!
Коментиран от #88
21:41 22.10.2025
82 Oня с коня
До коментар #48 от "Обикновен човек":На коя съдба благодариш- на оная която ни отреди 45г Руско иго,независимо че нямаме обща граница с Русия?Единственото спасение от тая кръвожадна руска Хидра е НАТО,затова и русофилските партии напират да ни извадят от Пакта!
21:41 22.10.2025
83 Неловена мачка
21:41 22.10.2025
84 Ами
До коментар #69 от "Костадин Костадинов":Няма лъжи. Такива са фактите.
Това, че не ти отърва е друга работа.
21:42 22.10.2025
85 Бай Ганьо
Коментиран от #90
21:42 22.10.2025
86 Космос
До коментар #68 от "az СВО Победа 80":Русия е една пропаднала,алкохолизирана полу-държава населявана от примати.
21:43 22.10.2025
87 Хахахаха
Коментиран от #93
21:44 22.10.2025
88 Д.пръча
До коментар #81 от "Само питам":Скоро влизал,ли си в багажника?
Коментиран от #91
21:44 22.10.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Костадин Костадинов
До коментар #85 от "Бай Ганьо":Абе то в Русия още нямат паспорти на някои места
21:45 22.10.2025
91 Само питам
До коментар #88 от "Д.пръча":Ти от багажника ли пишеш ?
21:45 22.10.2025
92 Хахахаха
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Е как ще е на Дунава дядо ти Иван бе? Нали путлера нямало да напада държава от НАТО? Нъл тъй пишете копеите?
Коментиран от #120
21:45 22.10.2025
93 центар
До коментар #87 от "Хахахаха":Ти знаеш ли американски или само муууу....
21:46 22.10.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 пиночет
До коментар #74 от "Ачо":Есенна красота в град Омск!
Коментиран от #100, #102
21:46 22.10.2025
96 Хахахаха
До коментар #89 от "бат Венци":Е кой ги построи бе? Украинския народ ги построи! Построиха го хората, които живеят там! Ти кво мислиш, че някой от Кремъл е дошъл да им строи нещо ли?
Коментиран от #107, #110, #119
21:47 22.10.2025
97 Димяща ушанка
До коментар #79 от "Киев за два дня!":Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200.
21:48 22.10.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Ха-ха-ха
Коментиран от #112
21:49 22.10.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Руснаците преди бяха крепостни.":А до Освобождението от Османско родство, бълнарите какви была?
21:49 22.10.2025
102 Космос
До коментар #95 от "пиночет":Типична руска ко4ина.
Коментиран от #111
21:50 22.10.2025
103 Кой ти трябва
До коментар #66 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":бре тро лей.
21:50 22.10.2025
104 Перо
21:51 22.10.2025
105 И кмета на Одеса
21:51 22.10.2025
106 Рублевка
21:52 22.10.2025
107 бат Венци
До коментар #96 от "Хахахаха":Какъв украински народ бе ?
Когато руснаците освобождават тия земи от монголите , там има само степи и сламени колиби !
1770 г. Основаването на Александровск (бъдещият град Запорожие).
1778 г. Основаването на Херсон и Мариупол. На 19 октомври 1778 г. в устието на Днепър е основан град Херсон с крепост и корабостроителница - тук се намира първата база на руския Черноморски флот. През същата година в Азовско море е основан град Павловск, година по-късно преименуван на Мариупол и скоро се превръща в най-голямото пристанище в северната част на Азовско море.
1783 г. Влизането на Крим и южната част на Новоросия в Русия. На 8 април 1783 г. Крим и прилежащите приазовски степи (Херсонска и Запорожка области) стават част от Русия (през 1784 г. стават Таврийска област, от 1802 г. - Таврийска губерния). В същото време Таман и целият Кубан са част от Русия.
На 23 май 1783 г. се планира основаването на Симферопол (строежът започва през 1784 г.). На 3 (14) юни 1783 г. е основан Севастопол.
1787 г. Официалната основа на Екатеринослав (Днепропетровск).
1789 г Основаването на Николаев. На 27 април 1789 г. Потьомкин полага нова военна корабостроителница в устията на Ингул и Южен Буг, а на 27 август близо до корабостроителницата е основан град Николаев. Николаевското адмиралтейство става най-голямата руска военна корабостроителница на Черно море – тук се строят кораби за Черноморския флот.
1792 г. Основанието на Тираспол. Основана през 1792 г. по лично
Коментиран от #117, #118
21:53 22.10.2025
108 Ъхъъъъъ....
21:54 22.10.2025
109 Костадин Костадинов
До коментар #65 от "бат Венци":Абе хубаво е да четеш повечко и щеше да знаеш че твоята Русия много добре се ползва от помощта на украинските казаци. Разбира се ти като един русуфилякъ-небългарин никога няма да разбереш какво е да имаш собствени Род и Родина с които да се асоциираш
Коментиран от #115
21:54 22.10.2025
110 Този народ
До коментар #96 от "Хахахаха":в източна Украйна е 90% с руско самосъзнание, защото са руски земи от няколко века. Като дете в първи клас тръгнали, кой, та кой. А проблема е, че запада направи тази война в Украйна и унищожават Европа.
Коментиран от #126
21:54 22.10.2025
111 пиночет
До коментар #102 от "Космос":Живота е прекрасен е руската страна
21:54 22.10.2025
112 Ами
До коментар #99 от "Ха-ха-ха":Това нашите медии не го виждат.
Те дори забравиха за оскверняването на паметника на хан Кубрат.
21:54 22.10.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Тук
Коментиран от #121, #128, #129
21:56 22.10.2025
115 бат Венци
До коментар #109 от "Костадин Костадинов":То си личи кой чете и кой смучи пръсти и други неща .
21:56 22.10.2025
116 Много естествено че всеки
21:57 22.10.2025
117 Костадин Костадинов
До коментар #107 от "бат Венци":Явно не разбираш как се формира народ. Добре е да четеш повечко,но не само да зубриш а и да разсъждаваш .
Коментиран от #122
21:57 22.10.2025
118 Хахахаха
До коментар #107 от "бат Венци":Аха! Е значи тези територии са изконно монголски! А не руски! Рашите са ги откраднали с война!
Коментиран от #123, #127
21:57 22.10.2025
119 Ха-ха-ха
До коментар #96 от "Хахахаха":Интересно защо хората които живеят в Украйна говорят на руски? Дори Зелю не знаеше украински преди 5 години.
Коментиран от #124, #125
21:57 22.10.2025
120 Депресия
До коментар #92 от "Хахахаха":Като ги удари депресията Запада, ще са много щастливи ако се отърват от нас да не ни хранят и да ни харижат на турците или руснаците. Като Кипър и Сирия. Само два дни ще протестират по пет минути в новините.
21:58 22.10.2025
121 Костадин Костадинов
До коментар #114 от "Тук":Виж демографията и тогава пиши
21:58 22.10.2025
122 бат Венци
До коментар #117 от "Костадин Костадинов":Ти от кой народ си ? От Факултетския ли ?
22:00 22.10.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Хахахаха
До коментар #119 от "Ха-ха-ха":Аха. Ами значи половината свят са на Англия, защото говорят английски! Половината Африка, говорят на английски, значи са англичани! Американците също са англичани, а цяла Южна Америка са испанци, щот говорят испански! А рашите са българи, щот ние сме им дали азбука!
22:01 22.10.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Ако някой
До коментар #110 от "Този народ":От източна Украйна дори да няма руски паспорт, минава през филм на ужасите ако трябва да си подмени украинският. Дори тези дето се водят вътрешно разселени в Украйна минават унизителна щателна проверка на запазване на идентичността чрез изпити по украински език, история на Украйна и основите на Конституцията ; и прочие олигофрении ....
22:02 22.10.2025
127 бат Венци
До коментар #118 от "Хахахаха":Който се е заял с руснаците знаем до къде е стигнали.
Монголите воюваха с руснаците . Сега какво представлява Монголия ?
Литовците воюваха с руснаците . Сега каква сила са ?
Шведите воюваха с руснаците . И Престанаха да бъдат ВЕЛИКА СИЛА .
Турците воюваха с руснаците . Знаем как завършиха .
Поляците воюваха с русия . Как завършиха накрая ?
За Хитлер и Наполеон , няма да питам!!!
Коментиран от #132, #149
22:04 22.10.2025
128 Костадин Костадинов
До коментар #114 от "Тук":Референдум в Русия и неговата достоверност - звучи като виц
Коментиран от #130, #133
22:04 22.10.2025
129 Хахахаха
До коментар #114 от "Тук":Тези които са искали руски паспорти, са се преместили отдавна в раша. А тези "руснаци" в Украйна, които не са искали в раша, са си стояли в Украйна. А сега идва путлера и ги прави принудително руски граждани.
22:04 22.10.2025
130 Намали пропагандата за глупаци
До коментар #128 от "Костадин Костадинов":Не е за всеки!
22:04 22.10.2025
131 Хаха
Местните сами решиха на закони референдуми да избягат от управлението на киевските фашисти. Поискаха проекция от руската федерация и такава им беше предоставена. Днес украинската войски се намира все още на руска територия против волята на населението в тези нови републики.
Коментиран от #135
22:05 22.10.2025
132 Хахахаха
До коментар #127 от "бат Венци":За рашите, най-големия враг са самите те. Те сами се разпадат, както се разпадна СССР.
Коментиран от #134
22:06 22.10.2025
133 Ами
До коментар #128 от "Костадин Костадинов":Референдумите за независимост са факт. Дали на теб ти харесва или не е без никакво практическо значение.
22:06 22.10.2025
134 бат Венци
До коментар #132 от "Хахахаха":И що ривети тогава ???
Коментиран от #139
22:07 22.10.2025
135 Хахахаха
До коментар #131 от "Хаха":Напротив. Достатъчно е да видиш видеа от не руска теуевизия, за да видиш, че хората не искат в РФ! Донецк е вече в хуманитарна криза, без вода, топло и бензин! От един от най - красивите градове при Украйна с организиране на европейско по футбол 2012 година, е превърнат в град с хуманитарна криза от който хората бягат.
22:09 22.10.2025
136 БАБА ВАНГА
22:10 22.10.2025
137 Ганя Путинофила
Коментиран от #138, #143, #147, #176
22:11 22.10.2025
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Хахахаха
До коментар #134 от "бат Венци":Кой рИве? Аз написах, че рашите просто крадат територия, както са го правили стотици години. С кражби.
Коментиран от #145, #148
22:12 22.10.2025
140 Депресия
22:12 22.10.2025
141 Ако
22:12 22.10.2025
142 Тити
22:12 22.10.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Рашка копа дъното яко!
22:13 22.10.2025
145 Ами не крадат
До коментар #139 от "Хахахаха":Това са руски територии, подарени от Русия на изкуствено създадената Украйна, а тя се оказа лош стопанин.
22:13 22.10.2025
146 Факт
22:14 22.10.2025
147 Сам в къщи
До коментар #137 от "Ганя Путинофила":абе паветняк , откъде толко злоба у тебе срещу Русия, само защото Русия не ще да си даде ресурсите на 1% богаташи, които владеят вече целия свят и за които работят всички правителства на които ние простите данъкоплатци плащаме заплатите. Целия соц просперираше с ресурсите на СССР, а мира ни беше осигурен пак с неговия гръб. Путин няма вече избор освен фашистка ук райна да изчезне от картата така както се е появила върху земи на Царска Русия. Разбира се и такива зомб ир ани б ок лу ци е редно да изчезнете, про ...сти и т ..ъп,,и ама сте със самочувствие и много злоба.
Коментиран от #154, #155, #160, #165
22:14 22.10.2025
148 Хаха
До коментар #139 от "Хахахаха":Териториите са на местните хора, които пожелаха да се махат от Украина. Другото е вятър и евтина пропаганда
Коментиран от #164, #168
22:14 22.10.2025
149 Костадин Костадинов
До коментар #127 от "бат Венци":Харесва ми елементарната ти логика,а и да не говорим с колко други воюваха... ама най-голямата глупост тук е примера с монголите, което говори че изобщо не познаваш структурата на тяхното общество и оформянето на властта при тях . Другите няма да ги коментирам, защото те пък са още по-сложни общества. Виж , разбирам пожелателното ти мислене -Русия е добра,тя винаги е права,тя е непобедима и т.н.- но е добре мислиш критично ако искаш да разбереш света в който живееш-безплатен съвет.
Коментиран от #152
22:15 22.10.2025
150 исторически
22:15 22.10.2025
151 Руски
22:16 22.10.2025
152 бат Венци
До коментар #149 от "Костадин Костадинов":Как вървят нещата в Курск ? Държите ли го ? Или само първите три букви , а ?
Коментиран от #162
22:16 22.10.2025
153 нннн
До коментар #58 от "Костадин Костадинов":Мани я официалната информация. Като моряк съм ходил стотина пъти там и зная какви хора съм виждал и чувал. ,,Слушай патИло" е лафа.
22:16 22.10.2025
154 А бе кевин
До коментар #147 от "Сам в къщи":Расиа е най-големия враг в историята на България.
Коментиран от #158, #159
22:17 22.10.2025
155 Костадин Костадинов
До коментар #147 от "Сам в къщи":Иииии,тва от някой учебник по идиологическия подготовка ли го измъкна бе,руди8?
Коментиран от #161
22:17 22.10.2025
156 Украинците
22:17 22.10.2025
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Най вече
До коментар #154 от "А бе кевин":че заради нея не може да си носиш потурите и чалмата.
Коментиран от #163
22:18 22.10.2025
159 Сам в къщи
До коментар #154 от "А бе кевин":Враг е да , щото извади България от робството на Турция и я постави на картата на Света !!!
22:19 22.10.2025
160 Пенсионер 69 годишен
До коментар #147 от "Сам в къщи":Помня го онова хубаво време. Но изпуснахме възпитанието на младежта. Трябваше БКП да прояви твърдост, като китайците, а те се продадоха за дънки от Кореком. Сега щяхме да се къпем в пари, като китайците, а станахме най- бедните в Европа.
Коментиран от #173
22:19 22.10.2025
161 Сам в къщи
До коментар #155 от "Костадин Костадинов":Ти учебник виждал ли си бе индианец ?
22:19 22.10.2025
162 Бат Дренци
До коментар #152 от "бат Венци":Държа КУРАнът.
Целуваме го .
Научи ни
Нашия Фюрер Путян .
Коментиран от #166
22:19 22.10.2025
163 Костадин Костадинов
До коментар #158 от "Най вече":Не е задължително,но в историята няма ,,ако". Имало е и други виждания за освобождение
Коментиран от #169
22:21 22.10.2025
164 Хахахаха
До коментар #148 от "Хаха":Абе интересно уж хората избрали раша, а паспортите им ги раздават с автомати! Интересно асвабаждение.
Коментиран от #171, #172
22:21 22.10.2025
165 кой да знае
До коментар #147 от "Сам в къщи":А колко процента богаташи държат ресурсите на Русия? 0.1%? Или по-скоро 0.001%?
А къде живеят те?
22:21 22.10.2025
166 бат Венци
До коментар #162 от "Бат Дренци":Дръжте го все така яко . Курск ваш ....И Крим ваш ....и перемогата върви с пълна сила ...и контранаступа ...
22:22 22.10.2025
167 ГОШО
22:22 22.10.2025
168 Хахахаха
До коментар #148 от "Хаха":Знаеш ли копей, само ще ти пожелая и на теб и въобще на вас копейките, такова асвабаждение. Заслужавате го! Пожелавам ви да станете втори Донбас. Асвабаден.
Коментиран от #177
22:23 22.10.2025
169 Имало е
До коментар #163 от "Костадин Костадинов":за близо 500 години толкова много, но реалността е, че България се появява на картата благодарение на русия.
Коментиран от #175
22:23 22.10.2025
170 Гориил
Коментиран от #178
22:23 22.10.2025
171 Пенсионер 69 годишен
До коментар #164 от "Хахахаха":Защо лъжеш? Много ми е интересно. Или коментираш без да си прочел статията?
22:23 22.10.2025
172 Пропагандата
До коментар #164 от "Хахахаха":винаги има за цел глупака.
22:23 22.10.2025
173 Костадин Костадинов
До коментар #160 от "Пенсионер 69 годишен":Дядка , виждам че си завършил ПУЦ-от заключенията ти съдя
22:23 22.10.2025
174 Фалконети
22:24 22.10.2025
175 Костадин Костадинов
До коментар #169 от "Имало е":Пропусна Германия
22:25 22.10.2025
176 Нито Една Капейка
До коментар #137 от "Ганя Путинофила":Не се яви в Пасоля
За Руски Паспорт.
Родните Путиноиди
Не искат да бягат в Мускалието.
Особено да ходят да умират
За някакъв Дърт Ботокс .
22:25 22.10.2025
177 ха ха ха ....
До коментар #168 от "Хахахаха":много си нервен бе чалмосан .....потурите на дедо си пазиш ли ги ...
22:25 22.10.2025
178 Хахахаха
До коментар #170 от "Гориил":Абе що в Германия има много руснаци, а в раша няма германци?
22:25 22.10.2025