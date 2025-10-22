Насилствена "русификация" в окупираните региони! Москва раздава руски паспорти в завладените украински територии

Гражданите на Украйна, живеещи в контролираните от Русия украински територии, трябваше до 10 септември 2025 г. да "урегулират правния си статут", като получат руско гражданство или напуснат територията, съобщава Би Би Си, позовавайки се на руски и украински източници.

Мярката произтича от указ на руския президент Владимир Путин от 2023 г., с който жителите на окупираните региони, отказали да получат руски паспорти, бяха приравнени на чужденци. С ново постановление Кремъл изисква те да напуснат Русия и окупираните територии в рамките на две години, ако не приемат руско гражданство.

Според руските власти, към момента над 3,5 милиона жители на Донбас и т.нар. "Новорусия" вече са получили руски паспорти. Данните бяха обявени от министъра на вътрешните работи на Руската федерация Владимир Колоколцев.

Украинските власти отхвърлят тези данни като недостоверни и манипулативни, определяйки ги като елемент от руската пропаганда.

"Руската федерация съзнателно манипулира статистиката, опитвайки се да създаде илюзия за доброволно желание на хората да се интегрират в нейното правно поле," коментираха от офиса на украинския омбудсман Дмитро Лубинец.

По думите на Лубинец, процесът представлява класически пример за принуда, който противоречи на международното хуманитарно право и Женевските конвенции.

"Всеки издаден паспорт на временно окупираните територии е свидетелство за нарушаване на човешките права, а не за легитимна интеграция," посочва украинският омбудсман.

Паспорт срещу достъп до основни услуги

По данни на международни наблюдатели и правозащитни организации, включително ООН и центъра за права на човека "ЗМИНА", жителите на окупираните територии са поставени под натиск да приемат руско гражданство, за да могат да продължат нормален живот.

Без руски паспорт гражданите не могат да получат медицинска помощ, социални плащания, работа или образование. От 2022 г. редица административни и социални услуги - включително регистрация на собственост, изплащане на пенсии и достъп до банкови сметки - изискват задължително руски документи.

Според правозащитници, това представлява системно ограничаване на основни човешки права.

"Русия постепенно премахва всички сфери на живота, където можеше да се съществува без руски паспорт", заяви директорът по адвокация на ZMINA Альона Лунёва.

ООН е документирала случаи, при които на граждани са били отказани медицински грижи поради липса на руски документи, включително пациенти с хронични заболявания или хора с инвалидност. В отделни доклади се споменава и принуда върху държавни служители и медици да приемат руско гражданство под заплаха от уволнение.

Натиск и заплахи

Съобщения от различни райони на Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област сочат, че служители в здравеопазването, образованието и администрацията са били принуждавани да се паспортизират, за да запазят работните си места.

В доклад на Управлението на върховния комисар на ООН по правата на човека се посочва, че някои държавни служители са били заплашвани с репресии или арест, ако откажат да получат руски документи.

Украинските власти квалифицират подобни действия като военно престъпление, тъй като "налагането на гражданство от страна на окупатора върху местното население е забранено от международното право".

Позицията на Киев: украинците остават граждани на Украйна

Киев подчертава, че всички украинци, получили руски паспорти под натиск, остават граждани на Украйна.

"Нито един акт на окупационната власт не може да лиши човек от неговото украинско гражданство или да промени правната му връзка с държавата," заяви омбудсманът Лубинец.

Министерството на външните работи на Украйна призова жителите на окупираните територии да се ръководят от собствената си безопасност и да не се страхуват да приемат "временни документи", ако това е необходимо за оцеляване, тъй като "тези документи нямат юридическа сила за украинската държава".

Независими експерти виждат в масовата паспортизация опит на Русия да затвърди административния и демографски контрол върху окупираните територии преди евентуални мирни преговори.

По думите на политолога Павел Лисянски, директор на Украинския институт за стратегически изследвания и сигурност, това е част от по-широка стратегия за легитимиране на анексията:

"Първо Русия създаде условия за доброволно получаване на паспорти, а след като интересът беше слаб, започна да действа принудително."

Процесът на "русификация" в окупираните региони на Украйна продължава да бъде централен инструмент в политиката на Москва.

Докато Русия представя издаването на паспорти като "хуманитарен акт и интеграция", за Украйна и международните наблюдатели това е форма на принудителна асимилация, несъвместима с международното право.

Крайният срок — 10 септември 2025 г. — постави стотици хиляди украинци пред избор, който на практика не е избор - или да приемат руско гражданство, или да бъдат принудени да напуснат родните си домове.