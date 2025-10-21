Путин ще приеме само едно - пълната капитулация на Украйна

В момента няма индикации, че Русия е готова да приеме нещо по-малко от капитулацията на Украйна. Русия е готова да изразходва значително количество съоръжения, жива сила и време, за да постигне тази цел. Това се посочва в новия доклад на Института за изследване на войната (ISW).



Кремъл се опитва усилено да представи руските сили като безмилостно напредващи, а руската победа като неизбежна



"Тези усилия са насочени към скриване на реалността, че руските войски постигат само минимални успехи с непропорционално висока цена на човешки ресурси и че е малко вероятно Русия да постигне стратегически цели в краткосрочен или средносрочен план“, смятат анализатори.



ISW не вижда признаци, Кремъл да е готов да приеме нещо по-малко от капитулацията на Украйна, а Руската федерация остава готова да изразходва значителни човешки, материални и времеви ресурси, за да постигне целите си на бойното поле, ако е необходимо.



"Кремъл промотира фалшив наратив, че Русия неизбежно ще завземе територията, която иска, и че Украйна следователно е отговорна за удължаването на войната, като отказва да се предаде. Руските сили обаче всъщност правят пълзящи, малки териториални настъпления с много големи жертви. Русия, а не Украйна, многократно е демонстрирала, че отказът ѝ от компромис или участие в добросъвестни преговори е причината за липсата на мир“, се казва в доклада на ISW.



Защо Путин иска Донбас



Преди дни ръководителят на Съвета на резервистите на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Иван Тимочко заяви, че руският президент Владимир Путин е уплашен дори от самите разговори за прехвърляне на Tomahawks в Украйна и като претендира за Донбас, се опитва да разбере колко готови са световните лидери и Украйна като цяло да преговарят с него.



Той припомни, че Путин оправдава така наречената ''Специална военна операция'', като казва, че отиват в Украйна заради народа на Донбас.



Сега, според Тимочко, ако Путин не превземе Донецка област, той може да бъде свален от власт, ако не от руските военно-политически елити, то може да има сериозни претенции на ниво същите военни в Русия.

