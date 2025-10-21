Путин ще приеме само едно - пълната капитулация на Украйна

В момента няма индикации, че Русия е готова да приеме нещо по-малко от капитулацията на Украйна. Русия е готова да изразходва значително количество съоръжения, жива сила и време, за да постигне тази цел. Това се посочва в новия доклад на Института за изследване на войната (ISW).
Кремъл се опитва усилено да представи руските сили като безмилостно напредващи, а руската победа като неизбежна
"Тези усилия са насочени към скриване на реалността, че руските войски постигат само минимални успехи с непропорционално висока цена на човешки ресурси и че е малко вероятно Русия да постигне стратегически цели в краткосрочен или средносрочен план“, смятат анализатори.
ISW не вижда признаци, Кремъл да е готов да приеме нещо по-малко от капитулацията на Украйна, а Руската федерация остава готова да изразходва значителни човешки, материални и времеви ресурси, за да постигне целите си на бойното поле, ако е необходимо.
"Кремъл промотира фалшив наратив, че Русия неизбежно ще завземе територията, която иска, и че Украйна следователно е отговорна за удължаването на войната, като отказва да се предаде. Руските сили обаче всъщност правят пълзящи, малки териториални настъпления с много големи жертви. Русия, а не Украйна, многократно е демонстрирала, че отказът ѝ от компромис или участие в добросъвестни преговори е причината за липсата на мир“, се казва в доклада на ISW.
Защо Путин иска Донбас
Преди дни ръководителят на Съвета на резервистите на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Иван Тимочко заяви, че руският президент Владимир Путин е уплашен дори от самите разговори за прехвърляне на Tomahawks в Украйна и като претендира за Донбас, се опитва да разбере колко готови са световните лидери и Украйна като цяло да преговарят с него.
Той припомни, че Путин оправдава така наречената ''Специална военна операция'', като казва, че отиват в Украйна заради народа на Донбас.
Сега, според Тимочко, ако Путин не превземе Донецка област, той може да бъде свален от власт, ако не от руските военно-политически елити, то може да има сериозни претенции на ниво същите военни в Русия.
Путин ще приеме само едно - пълната капитулация на Украйна
21 Октомври, 2025
Русия е готова да изразходва значително количество съоръжения, жива сила и време, за да постигне тази цел
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16, #22, #26, #31, #39
21:56 21.10.2025
2 Зеленски към тръмп
21:56 21.10.2025
3 Да,бе
21:56 21.10.2025
5 Световният лидер Зеленски
Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.
Коментиран від #13, #19, #42
21:56 21.10.2025
6 Естествено
Коментиран від #18, #29
21:57 21.10.2025
7 да, ама не
21:57 21.10.2025
8 Сандо
Коментиран від #41
21:58 21.10.2025
9 Ангел Найденов
21:58 21.10.2025
10 Развален грамофон.
21:58 21.10.2025
11 Лена
21:58 21.10.2025
12 Казах вече
Коментиран від #75
21:59 21.10.2025
14 Страшно е
21 октомври 2025
Тръмп - ,,Убиха и осакатиха близо 2 милиона руски граждани а Русия настоява за още земя от Украйна. Живота в Русия по малко от дворна юрдечка ли струва"
Коментиран від #43
22:00 21.10.2025
15 Резюме
Коментиран від #20, #30
22:00 21.10.2025
17 Гост
Иначе, вярваме, така е, мчи как иначе!!!
22:01 21.10.2025
19 Прегледай
До коментар #5 от "Световният лидер Зеленски":военните сводки на германския райх,ако можеш! Там правят видеоклипове как германските войски мачкат руснаците! От 1941 до 1945 година- нямат разлика,винаги побеждават! Та така и укрорайха,все побеждава -до капитулацията!!!
Коментиран від #40
22:01 21.10.2025
21 Пич
Я ставайте бе , вашите глави са кухи и не е опасно да ви гръмнат , а отзад отдавна сте тежко ранени...
22:02 21.10.2025
24 ха, ха, ха...
22:04 21.10.2025
25 Отговорът
22:04 21.10.2025
26 Видьо Видев
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"Путин ще приеме само едно - пълната капитулация на Украйна" Путлер ще свърши като Хитлер! И той признаваше само пълна победа и бръщолевеше за оръжието-чудо!
22:04 21.10.2025
27 Знае
Коментиран від #38
22:04 21.10.2025
28 Гошо
22:07 21.10.2025
29 Засега постигна
До коментар #6 от "Естествено":Прахосани около $1 трилион и 350 000 в груз 200.
22:07 21.10.2025
30 Тъпак
До коментар #15 от "Резюме":я ми кажи, къде в ЕС виждаш икономика, м???
Коментиран від #35
22:08 21.10.2025
31 и защо са шепа Спартанци?
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Щото 20 милиона защитават Украйна от чужбина,на приказки само...
22:08 21.10.2025
32 Хохо Бохо
Жалка работа и предизвестена катастрофа, предизвикана от един комплексар,г.лупав ,некадърен милиционер.
Има ДВЕ възможности:Хага или да бъде очистен от руските спец.части.Това е.
22:08 21.10.2025
33 Да,
22:09 21.10.2025
34 Хохо Бохо
22:09 21.10.2025
35 А ГДЕ
До коментар #30 от "Тъпак":Бензин?
Коментиран від #44
22:10 21.10.2025
36 Ами
22:10 21.10.2025
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ДО КИЕВ СА САМО СТЕПИ ..
.. И ТАМ В СТЕПИТЕ БРАТУШКИТЕ ВЕЧЕ ЩЕ МОГАТ ДА ПУСНАТ БРОНИРАНИТЕ КОРПУСИ :))
22:10 21.10.2025
38 Ако е спонсорирана от ЦРУ
До коментар #27 от "Знае":Защо още съществува при администрацията на Тръмп с разузнавателни служби под контрола на Габърт??
Коментиран від #68
22:10 21.10.2025
39 Хохо Бохо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ма те тез спартанци чисти руснаци ма, от най-подлите и долнопробни. От руските племена хо хо ли те са най-долното и мръсно племе. Знаеш го нали?
22:11 21.10.2025
41 няма разумни и отговорни в Европа,
До коментар #8 от "Сандо":отдавна няма и политици...Има кая и урсула...
22:12 21.10.2025
42 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Световният лидер Зеленски":Покрайна изчезна. Няма я на картата. Остана само географско понятие
Коментиран від #58
22:12 21.10.2025
43 Атина Палада
До коментар #14 от "Страшно е":Марко Рубио каза на Коня:Искам да кажа,че през последният месец руснаците загубиха 60 000 войника.-не изчезнали и ранени,а мъртви.
22:14 21.10.2025
44 Твоя
До коментар #35 от "А ГДЕ":Мамочка седнала на туба , и .....нет бензин!
22:14 21.10.2025
45 Той и Зеленски
п.п.Впрочем,това е записано и в доктрината на НАТО.
Коментиран від #48, #53
22:14 21.10.2025
46 АМИ БАРЕМ ГО ПРОУМЕЕШ
До коментар #18 от "Да де":ИНТЕЛЕГЕНТ МАМИН
АМА ЕДВА ЛИ
22:15 21.10.2025
47 ООрана държава
22:17 21.10.2025
48 ЗЕЛЕНСКИ ЛИ
До коментар #45 от "Той и Зеленски":ТОЯ НЕ БЕШЕ ЛИ НЕКЪВ КОМИК
Коментиран від #51, #60
22:17 21.10.2025
49 Иван
22:17 21.10.2025
50 Тихо!
До коментар #18 от "Да де":Малинкий финдирасчик , извади дилдо защо засрал всех павета!
22:18 21.10.2025
51 Иван
До коментар #48 от "ЗЕЛЕНСКИ ЛИ":Хазарска сатанинска сп.ер.ма е.
22:18 21.10.2025
52 Знае
22:19 21.10.2025
53 Иван
До коментар #45 от "Той и Зеленски":И в доктрината на сатанинската коварна синагога
22:20 21.10.2025
54 Колю въшката
Коментиран від #55
22:20 21.10.2025
55 Иван
До коментар #54 от "Колю въшката":Въшка си, ама шарена--- приела си юдаизма.
22:22 21.10.2025
56 Очаква се
Бункерният гном ще трябва да живее още около 1 век за да му се сбъдне извратеното желание.
22:24 21.10.2025
57 Из Доклад на ISW...-
🤣😂😉😝👍👏!
22:24 21.10.2025
59 Най накрая..
22:25 21.10.2025
60 ДАЖЕ!
До коментар #48 от "ЗЕЛЕНСКИ ЛИ":Най-големият комик на света...!
22:26 21.10.2025
62 Кит
Е, този план бе отхвърлен.
Сега руснаците имат нов план.
Ако и той бъде отхвърлен, наистина ще се стигне до пълно унищожение на изкуствената държава Украйна.
22:27 21.10.2025
63 Я пък тоя
22:27 21.10.2025
64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И СИ ГОВОРЯТ:
- ВСИЧКО Е НАШЕ
- ДА РУСКО :))
22:27 21.10.2025
66 Анджо
22:29 21.10.2025
67 .......
22:29 21.10.2025
68 Знае
До коментар #38 от "Ако е спонсорирана от ЦРУ":Защото Тръмп е васал на евреите и прави това , което му заповядат ! Ако все още не си разбрал , че САЩ са колония на Израел , защо въобще дращиш из форума ? Една държава се управлява от този който притежава нейният монетен двор . А монетният двор на САЩ , ФЕД е частна собственост на Евреите !!! Сега , разбра ли , защо ЦРУ продължава да играе по свирката на евреите , а Тръмп е най обикновен изрълнител на юдейските разпореждания? Вземи , прочети биографията на Тръмп . Виж как три пъти е фалирал и как еврейските банкери три пъти са го водили от батака . Не си мисли , че Тръмп прави това , което си иска. Просто еврейските му господари играят покер с Путин и нямат интерес накраденото от тях да изгори в световен ядрен апокалипсис. Просто , след като не можаха да разрушат Русия отвътре , гледат да си минимализилрат щетите.
22:31 21.10.2025
69 Българин
22:32 21.10.2025
70 Трезвен
Затова и "СВО" е вече 4та година, а 1 милион рашисти са убити или осакатени.
22:33 21.10.2025
71 той може да бъде свален от власт
22:34 21.10.2025
72 УдоМача
22:37 21.10.2025
73 Минските споразумения
22:37 21.10.2025
74 Русуфил хардлaйнарин
22:38 21.10.2025
75 Русуфил хардлaйнарин
До коментар #12 от "Казах вече":Да Украйна е чао, което означава на италиански "здравей"! А Русия е до свидания! А?
22:45 21.10.2025
76 Цецко дюзата
22:47 21.10.2025
77 ЛЕКА НОЩ!
22:55 21.10.2025
78 Ццц
22:55 21.10.2025
79 Иванушка🇺🇲
22:58 21.10.2025
80 Русуфил хардлaйнарин
23:04 21.10.2025