Путин ще приеме само едно - пълната капитулация на Украйна
Путин ще приеме само едно - пълната капитулация на Украйна

21 Октомври, 2025 21:53 1 874 80

Русия е готова да изразходва значително количество съоръжения, жива сила и време, за да постигне тази цел

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

В момента няма индикации, че Русия е готова да приеме нещо по-малко от капитулацията на Украйна. Русия е готова да изразходва значително количество съоръжения, жива сила и време, за да постигне тази цел. Това се посочва в новия доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Кремъл се опитва усилено да представи руските сили като безмилостно напредващи, а руската победа като неизбежна

"Тези усилия са насочени към скриване на реалността, че руските войски постигат само минимални успехи с непропорционално висока цена на човешки ресурси и че е малко вероятно Русия да постигне стратегически цели в краткосрочен или средносрочен план“, смятат анализатори.

ISW не вижда признаци, Кремъл да е готов да приеме нещо по-малко от капитулацията на Украйна, а Руската федерация остава готова да изразходва значителни човешки, материални и времеви ресурси, за да постигне целите си на бойното поле, ако е необходимо.

"Кремъл промотира фалшив наратив, че Русия неизбежно ще завземе територията, която иска, и че Украйна следователно е отговорна за удължаването на войната, като отказва да се предаде. Руските сили обаче всъщност правят пълзящи, малки териториални настъпления с много големи жертви. Русия, а не Украйна, многократно е демонстрирала, че отказът ѝ от компромис или участие в добросъвестни преговори е причината за липсата на мир“, се казва в доклада на ISW.

Защо Путин иска Донбас

Преди дни ръководителят на Съвета на резервистите на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Иван Тимочко заяви, че руският президент Владимир Путин е уплашен дори от самите разговори за прехвърляне на Tomahawks в Украйна и като претендира за Донбас, се опитва да разбере колко готови са световните лидери и Украйна като цяло да преговарят с него.

Той припомни, че Путин оправдава така наречената ''Специална военна операция'', като казва, че отиват в Украйна заради народа на Донбас.

Сега, според Тимочко, ако Путин не превземе Донецка област, той може да бъде свален от власт, ако не от руските военно-политически елити, то може да има сериозни претенции на ниво същите военни в Русия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 41 Отговор
    слава Украина-шепата спартанци срещу азиатската сган-от Питер , до Пхенян!

    Коментиран от #16, #22, #26, #31, #39

    21:56 21.10.2025

  • 2 Зеленски към тръмп

    14 30 Отговор
    Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,7 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп

    21:56 21.10.2025

  • 3 Да,бе

    28 10 Отговор
    НАТО да не се крие зад скелета на Украйна...

    21:56 21.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Световният лидер Зеленски

    14 30 Отговор
    В традиционното си вечерно видео-обръщение към Украинския народ Зеленски заяви -
    Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.

    Коментиран от #13, #19, #42

    21:56 21.10.2025

  • 6 Естествено

    34 12 Отговор
    че Русия иска капитулация на Украйна,и ще го постигне! Това се знаеше още от 2022 година!Чак сега западняците го разбраха!

    Коментиран от #18, #29

    21:57 21.10.2025

  • 7 да, ама не

    10 29 Отговор
    Може да приеме и второ, гражданска война и разпад на Русия. Ако още малко се прави на горорбашия няма не искам.

    21:57 21.10.2025

  • 8 Сандо

    23 7 Отговор
    Така и трябва да се получи накрая.Ако Европа иска да оцелее и да има бъдеще - този резултат е и в неин интерес,ако все още има разумни,отговорни и интелигентни политици в нея.

    Коментиран от #41

    21:58 21.10.2025

  • 9 Ангел Найденов

    5 3 Отговор
    Именно де-ТВА казах преди час...

    21:58 21.10.2025

  • 10 Развален грамофон.

    4 8 Отговор
    Това се повтаря вече като стара плоча. Бактън вече и с Русия и с Украйна .

    21:58 21.10.2025

  • 11 Лена

    4 4 Отговор
    Молодец!

    21:58 21.10.2025

  • 12 Казах вече

    25 8 Отговор
    Укрия е чао

    Коментиран от #75

    21:59 21.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Страшно е

    9 22 Отговор
    Срещата Путин-Тръмп в Унгария е пред провал, САЩ възмутени от нахалството на Русия
    21 октомври 2025
    Тръмп - ,,Убиха и осакатиха близо 2 милиона руски граждани а Русия настоява за още земя от Украйна. Живота в Русия по малко от дворна юрдечка ли струва"

    Коментиран от #43

    22:00 21.10.2025

  • 15 Резюме

    7 20 Отговор
    ЕС отряза е.Китай отряза Путин.Африка отряза Путин.Одтсна в компанията на С.Корея.И докато всички си правят бизнеса и си развиват икономиките, Путин върши работата на САЩ по разнебитването на Русия.Безплатно.

    Коментиран от #20, #30

    22:00 21.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    6 6 Отговор
    Начи, да знаете, нещо, някъде, яко е думнало! Все едно чета материали от 2022 и 2023!
    Иначе, вярваме, така е, мчи как иначе!!!

    22:01 21.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Прегледай

    17 8 Отговор

    До коментар #5 от "Световният лидер Зеленски":

    военните сводки на германския райх,ако можеш! Там правят видеоклипове как германските войски мачкат руснаците! От 1941 до 1945 година- нямат разлика,винаги побеждават! Та така и укрорайха,все побеждава -до капитулацията!!!

    Коментиран от #40

    22:01 21.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пич

    17 7 Отговор
    Сега паветниците се тръшкат като тежко ранен партизанин от филмите ! Дрипави , мръсни ( Сорос спря парите ) , гладни......
    Я ставайте бе , вашите глави са кухи и не е опасно да ви гръмнат , а отзад отдавна сте тежко ранени...

    22:02 21.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ха, ха, ха...

    6 7 Отговор
    Абе той все се завира под земята за да не падне от високо, но ако така продължават нещата за Русия скоро може да приеме и зареден пистолет.

    22:04 21.10.2025

  • 25 Отговорът

    11 5 Отговор
    Докато не вземат Одеса няма да спрат.

    22:04 21.10.2025

  • 26 Видьо Видев

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "Путин ще приеме само едно - пълната капитулация на Украйна" Путлер ще свърши като Хитлер! И той признаваше само пълна победа и бръщолевеше за оръжието-чудо!

    22:04 21.10.2025

  • 27 Знае

    10 6 Отговор
    ISW е спонсорирана от ЦРУ частна медийка собственост на еввейското семейство на Витория Нюланд в която работят само няколко техни роднини и приятели. Тези медийка публикува подаваните и от ЦРУ манипулации и дезинформации, които след това се разпространяват от грантаджийските соросоидни медии по света. Това е същата тази Витория Нюланд която раздаваше курабийки на противоконситуционния Майдан през 2014 година и се хвалеше пред журналисти, че САЩ са платили 5 милиарда долара за организирането и провеждането му.

    Коментиран от #38

    22:04 21.10.2025

  • 28 Гошо

    7 7 Отговор
    Ранната вечер в статия факти показа жестоката истина. Тази вечер в обръщението си към Украинския народ, Зеленски показа десетки видеа какво се случва на двата бряга на река Днепър. Не е за хора със слаби сърца! Те ги ликвидират безмилостно въпреки молбите за пощада на руските агресори!

    22:07 21.10.2025

  • 29 Засега постигна

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Естествено":

    Прахосани около $1 трилион и 350 000 в груз 200.

    22:07 21.10.2025

  • 30 Тъпак

    10 6 Отговор

    До коментар #15 от "Резюме":

    я ми кажи, къде в ЕС виждаш икономика, м???

    Коментиран от #35

    22:08 21.10.2025

  • 31 и защо са шепа Спартанци?

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щото 20 милиона защитават Украйна от чужбина,на приказки само...

    22:08 21.10.2025

  • 32 Хохо Бохо

    6 12 Отговор
    Дойде безславният и срамен край на Путин и русия.
    Жалка работа и предизвестена катастрофа, предизвикана от един комплексар,г.лупав ,некадърен милиционер.
    Има ДВЕ възможности:Хага или да бъде очистен от руските спец.части.Това е.

    22:08 21.10.2025

  • 33 Да,

    1 2 Отговор
    ако има кой да го пита..

    22:09 21.10.2025

  • 34 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    И аз това казвам. Всеки на негово място ще приеме същото.

    22:09 21.10.2025

  • 35 А ГДЕ

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Тъпак":

    Бензин?

    Коментиран от #44

    22:10 21.10.2025

  • 36 Ами

    8 1 Отговор
    Дори и от ISW вече започват да осъзнава на къде отиват нещата :)

    22:10 21.10.2025

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    СЛЕД КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК) КОЙТО ЩЕ ПАДНЕ ДО СЕДМИЦА
    ..... ДО КИЕВ СА САМО СТЕПИ ..
    .. И ТАМ В СТЕПИТЕ БРАТУШКИТЕ ВЕЧЕ ЩЕ МОГАТ ДА ПУСНАТ БРОНИРАНИТЕ КОРПУСИ :))

    22:10 21.10.2025

  • 38 Ако е спонсорирана от ЦРУ

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Знае":

    Защо още съществува при администрацията на Тръмп с разузнавателни служби под контрола на Габърт??

    Коментиран от #68

    22:10 21.10.2025

  • 39 Хохо Бохо

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ма те тез спартанци чисти руснаци ма, от най-подлите и долнопробни. От руските племена хо хо ли те са най-долното и мръсно племе. Знаеш го нали?

    22:11 21.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 няма разумни и отговорни в Европа,

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сандо":

    отдавна няма и политици...Има кая и урсула...

    22:12 21.10.2025

  • 42 Хохо Бохо

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Световният лидер Зеленски":

    Покрайна изчезна. Няма я на картата. Остана само географско понятие

    Коментиран от #58

    22:12 21.10.2025

  • 43 Атина Палада

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Страшно е":

    Марко Рубио каза на Коня:Искам да кажа,че през последният месец руснаците загубиха 60 000 войника.-не изчезнали и ранени,а мъртви.

    22:14 21.10.2025

  • 44 Твоя

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "А ГДЕ":

    Мамочка седнала на туба , и .....нет бензин!

    22:14 21.10.2025

  • 45 Той и Зеленски

    4 8 Отговор
    ще приеме само едно.Разпад на Русия.
    п.п.Впрочем,това е записано и в доктрината на НАТО.

    Коментиран от #48, #53

    22:14 21.10.2025

  • 46 АМИ БАРЕМ ГО ПРОУМЕЕШ

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да де":

    ИНТЕЛЕГЕНТ МАМИН
    АМА ЕДВА ЛИ

    22:15 21.10.2025

  • 47 ООрана държава

    7 4 Отговор
    Със техника от втората световна превзеха 25% орхайна, като пуснат и новите машини и фойерверки в действие пак ще говорим

    22:17 21.10.2025

  • 48 ЗЕЛЕНСКИ ЛИ

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Той и Зеленски":

    ТОЯ НЕ БЕШЕ ЛИ НЕКЪВ КОМИК

    Коментиран от #51, #60

    22:17 21.10.2025

  • 49 Иван

    5 3 Отговор
    Даже и това Русия не е длъжна да приема.

    22:17 21.10.2025

  • 50 Тихо!

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да де":

    Малинкий финдирасчик , извади дилдо защо засрал всех павета!

    22:18 21.10.2025

  • 51 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "ЗЕЛЕНСКИ ЛИ":

    Хазарска сатанинска сп.ер.ма е.

    22:18 21.10.2025

  • 52 Знае

    4 3 Отговор
    ISW е спонсорирана от ЦРУ частна медийка собственост на семейството на Витория Нюланд в която работят само няколко техни роднини. Тази медийка публикува дезинформации и манипулации които и се подават от ЦРУ и след това се разпространяват от грантаджийските соросоидни медии по света.

    22:19 21.10.2025

  • 53 Иван

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Той и Зеленски":

    И в доктрината на сатанинската коварна синагога

    22:20 21.10.2025

  • 54 Колю въшката

    12 8 Отговор
    Руснаците капитулират на три транша! 1. Умствено и психически! 2. Икономически и демографски! 3. Военно! По всички точки напредват! Факт!

    Коментиран от #55

    22:20 21.10.2025

  • 55 Иван

    4 10 Отговор

    До коментар #54 от "Колю въшката":

    Въшка си, ама шарена--- приела си юдаизма.

    22:22 21.10.2025

  • 56 Очаква се

    10 4 Отговор
    Украйна да капитулира когато изплува крайцера...

    Бункерният гном ще трябва да живее още около 1 век за да му се сбъдне извратеното желание.

    22:24 21.10.2025

  • 57 Из Доклад на ISW...-

    6 7 Отговор
    ,,Украинският КонтраНаступ е в застой,поради високата и гъста тревна растителност на фронта...!"...
    🤣😂😉😝👍👏!

    22:24 21.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Най накрая..

    5 4 Отговор
    Кремълският плъх ще приеме куршум в тила от неговите бандити.

    22:25 21.10.2025

  • 60 ДАЖЕ!

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "ЗЕЛЕНСКИ ЛИ":

    Най-големият комик на света...!

    22:26 21.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Кит

    5 4 Отговор
    Още през март 2022 Путин предложи условия за спиране на войната които са всичко друго, но не и пълна капитулация на Украйна.
    Е, този план бе отхвърлен.
    Сега руснаците имат нов план.
    Ако и той бъде отхвърлен, наистина ще се стигне до пълно унищожение на изкуствената държава Украйна.

    22:27 21.10.2025

  • 63 Я пък тоя

    3 3 Отговор
    Който е писал това е бил много пиян или е бил на гости на Зеленски и е нашмъркан.

    22:27 21.10.2025

  • 64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    МИКОЛА И ДИМТРО - УКРАИНСКИ ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНАТА ЧАКАТ НА ОПАШКА ЗА РУСКА СОЦИАЛКА
    И СИ ГОВОРЯТ:
    - ВСИЧКО Е НАШЕ
    - ДА РУСКО :))

    22:27 21.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Анджо

    2 2 Отговор
    Украйна ако изчезне и с народа, какво ще я правят тази територия руснаците? Сигурно ще я населяват с роботи. Така или иначе русняко няма да знае какво да прави, защо ли, защото Европа вече не ги имат за нещо и се отказват от русняка . Аз ако съм на местото на украинците така ще постъпя, ще избягам от Украйна.

    22:29 21.10.2025

  • 67 .......

    4 3 Отговор
    Няма проблем за бункерното изчадие. Още милион черни чувала чакат за крепостните му впиянчени солдати. Пък да видим поне един град ще могат ли да превземат или ще влачат магаретата из украинските полета.

    22:29 21.10.2025

  • 68 Знае

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ако е спонсорирана от ЦРУ":

    Защото Тръмп е васал на евреите и прави това , което му заповядат ! Ако все още не си разбрал , че САЩ са колония на Израел , защо въобще дращиш из форума ? Една държава се управлява от този който притежава нейният монетен двор . А монетният двор на САЩ , ФЕД е частна собственост на Евреите !!! Сега , разбра ли , защо ЦРУ продължава да играе по свирката на евреите , а Тръмп е най обикновен изрълнител на юдейските разпореждания? Вземи , прочети биографията на Тръмп . Виж как три пъти е фалирал и как еврейските банкери три пъти са го водили от батака . Не си мисли , че Тръмп прави това , което си иска. Просто еврейските му господари играят покер с Путин и нямат интерес накраденото от тях да изгори в световен ядрен апокалипсис. Просто , след като не можаха да разрушат Русия отвътре , гледат да си минимализилрат щетите.

    22:31 21.10.2025

  • 69 Българин

    7 4 Отговор
    Аз приемам като изход само разпад на пидирацията и установяване на нова западна граница на Русия - линията Архангелск - Астрахан А всичко до тази линия ще.бъде Нова Европа

    22:32 21.10.2025

  • 70 Трезвен

    12 2 Отговор
    Путлер, рашистите и русофилите живеят в една и съща паралелна реалност (пoмия) и затова не виждат по-далеч от носа си.
    Затова и "СВО" е вече 4та година, а 1 милион рашисти са убити или осакатени.

    22:33 21.10.2025

  • 71 той може да бъде свален от власт

    12 2 Отговор
    Моля ви се, не го сваляѝте , какво ще правят нашите русофили без вашият Бог 😆😆

    22:34 21.10.2025

  • 72 УдоМача

    2 5 Отговор
    Статията показва, че кравичките примучават, примучават, ама нищо повече не могат да направят! :)

    22:37 21.10.2025

  • 73 Минските споразумения

    1 0 Отговор
    В нов вариант номер 3 са абсолютно безполезни. Необходим е траен и устойчив мир.

    22:37 21.10.2025

  • 74 Русуфил хардлaйнарин

    6 1 Отговор
    Нищо не може да спре путин! Даже руснаците да почнат да мрът от глад на камари по улиците, той пак със хъс ще преследва целите си на специалната си операция! Така се получава, когато един обезyмял диктaтор се отъждествява с Русия!

    22:38 21.10.2025

  • 75 Русуфил хардлaйнарин

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Казах вече":

    Да Украйна е чао, което означава на италиански "здравей"! А Русия е до свидания! А?

    22:45 21.10.2025

  • 76 Цецко дюзата

    0 0 Отговор
    КУКУРИГУУУ

    22:47 21.10.2025

  • 77 ЛЕКА НОЩ!

    2 2 Отговор
    С пожелания, колкото песъчинки на Слънчев бряг, толкова руснаци полегнали във свещената украинска земя!

    22:55 21.10.2025

  • 78 Ццц

    0 0 Отговор
    Ако има някой да е изтървал пропагандните бисери от последната седмица, да чете горното обобщение.

    22:55 21.10.2025

  • 79 Иванушка🇺🇲

    2 0 Отговор
    Плешивото зло Джудже е пълна откачалка. Освен да има два живота пак не може да превземе Украйна. Само когато се събудят руските зомбита те ще унищожат психопата путин и неговия режим. Това ще се случи всеки момент.

    22:58 21.10.2025

  • 80 Русуфил хардлaйнарин

    1 0 Отговор
    Путин проcто не може да си прости и примири, че за три года е заграбил само 1 % от Украйна! Страх го е, че ако се прибере с празни джобове, ша го бият!

    23:04 21.10.2025

