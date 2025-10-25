Новини
Мнения »
Помогна ли опитът от Сирия на руските генерали в Украйна?
  Тема: Украйна

Помогна ли опитът от Сирия на руските генерали в Украйна?

25 Октомври, 2025 10:00 1 012 24

  • сирия-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • нато

Сирия беше война на въздушно превъзходство, ограничен противник, точкови операции, минимална контрабатарейна заплаха и почти нулев риск от дълбоки удари по тилови бази

Помогна ли опитът от Сирия на руските генерали в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През есента на 2015 г. Кремъл влезе във войната в Сирия с амбицията тя да бъде едновременно геополитически ход и гигантско учение: да се изпробват нови оръжия, да се "закали" офицерският корпус, да се отработят междуслужбови операции. Владимир Путин, тогавашният министър на отбраната Сергей Шойгу и началникът на Генщаба Валерий Герасимов говореха за "безценен опит". Когато обаче през февруари 2022 г. започна пълномащабната война срещу Украйна, се оказа, че "сирийската школа" дава по-малко от очакваното: много от генералите, командвали руската групировка в Сирия, се препънаха в реалностите на равностоен противник, висока наситеност на разузнаване и огън, дълбока логистика и политико-морален натиск, несравними със сирийския театър.

Александър Дворников

Първият командир на руската групировка в Сирия (2015-2016) се превърна в лицето на ранната еуфория: близо 9 хиляди бойни излитания от "Хмеймим", демонстративни пускове на крилати ракети от Каспийско и Средиземно море, първото "освобождаване" на Палмира и ореолът на "Герой на Русия". Точно толкова показателни обаче бяха и провалите: сваленият от турски F-16 Су-24, ескалацията с Анкара и докладите на правозащитници за удари по болници. В Украйна Дворников бе изведен като "силната ръка" - първият общ командващ през пролетта на 2022 г., неформално свързван с обсадата на Мариупол. Само след седмици бе отстранен, а кариерата му "омекна" до обществената организация ДОСААФ (клубове за параармейска подготовка на младежите) - знак колко бързо сирийската слава ерозира пред реалния противник.

Александър Журавльов

Два пъти начело в Сирия (2016; 2017-2018), с Алепо като трофей и повторна загуба на Палмира като сянка, Журавльов влезе в хрониките и с нощта край Хишам, когато американската авиация разби колони на ЧВК "Вагнер". В Украйна оглави Западния военен окръг и беше публично сочен за касетъчните удари по Харков. През септември 2022 г. бе отстранен - още един генерал, за когото "сирийският опит" не превърна оперативния хаос в устойчиво командване.

Андрей Картаполов

Кратката му сирийска ротация (края на 2016 - началото на 2017) съвпадна с първите руско-турски "съвместни" действия и медийния триумф "Палмира - втори път". Истинската му роля след това бе политическа: като депутат от "Единна Русия" Картаполов стана един от идеолозите и лицата на военновременната законодателна рамка - за "дискредитация", електронни призовки, разширяване на мобилизационния обхват. В неговия случай Сирия беше спирка по пътя към публична власт, а не към по-ефективно полево командване.

Сергей Суровикин

Най-разпознаваемият "сирийски" генерал, начело на групировката през 2017 и 2019 г., свързан с разгрома на "Ислямска държава" край Дейр ез-Зор, с излизането на сирийските сили на река Ефрат и до иракската граница, и с близостта до "Вагнер". Награден със званието "Герой на Русия", той оглави ВКС и влезе в Украйна като командир на Южната групировка, а после и на цялата инвазия. Името му стои зад "непростите решения" - тактичното отстъпление от Херсон и изграждането на укрепени линии в Запорожие, които затрудниха украинското контранастъпление през 2023 г. След бунта на Пригожин кариерата му преля в периферията - "съветник" в Алжир. Той се превърна в пример как високата оперативна култура не гарантира политическа устойчивост.

Сергей Кураленко

Като командващ за броени седмици през 2018 г. той се оказа в центъра на голям провал - свалянето на руския Ил-20 от сирийски С-200 при отблъскване на израелски удар. По-късно стана началник на военната полиция - ключов инструмент на окупационния режим в Украйна, който изпълнява функции на комендантска власт, с рутинни жалби и от местни, и от руски военни. Сирийският стаж тук се трансформира в полицейско-административна практика, а не в полево майсторство.

Александър Лапин

Класически "генерал по учебник" - опит като танкист, военни академии, ръководство на Централния военен окръг. В Сирия командировката му (2018-2019) беше кратка и без забележителни събития. В Украйна първо бе награден за превземането на Лисичанск, после бе разгромен публично от Кадиров и Пригожин за "рухащия фронт" в Харковско направление. Скандалът с награждаването на собствения му син под светлината на камерите и анекдотичните "героични" клипове в Белгородска област допълниха ерозията на авторитета. През 2025 г. - уволнен от Ленинградския окръг и изпратен в родния Казан. Сирия не го спаси от реалността на маневрена война и комуникационни провали.

Андрей Сердюков

Въздушно-десантните войски (ВДВ) са в неговата ДНК. Той ръководи операцията при приземяването на летището в Прищина - шумна акция с нулев резултат, не успяла да запази Косово като част от Сърбия. В Сирия през 2019 г. - напредък в Идлиб/Хама и стратегическото споразумение за Тартус. Но истинският тест дойде на 24 февруари 2022 г.: планираният блицкриг към Киев, десантният хъб "Гостомел" и катастрофалните загуби на елитните части. Само до лятото на 2022 г. - отстранен от поста командир на ВДВ. Сирийските рейдове и "проекции на сила" не подготвиха ВДВ за интегрирана отбранителна среда и дълбока, съгласувана отбрана.

Александър Чайко

Два пъти командир в Сирия (2019-2020; 2021), под чието управление бяха операция "Зора в Идлиб", превземането на базата в Камишли и най-дълбоката криза с Турция, преодоляна с московско примирие и съвместни патрули. В Украйна оглави източното направление и е свързван от Киев с престъпленията в Буча и отстранен още през лятото на 2022 г. Върнат в Сирия, след падането на Асад формално остава в командването на остатъчната руска групировка - пост, който прилича повече на "задгранично изгнание", отколкото на възход.

Сергей Кузовлев

Участник в украинския театър още от 2014 г. в Донбас, командвал "2-ри корпус" на ЛНР под различни позивни, после 58-ма армия. В Сирия (2020-2021) ротацията му мина спокойно, без шумни операции. В Украйна - един от малцината, които не просто оцеляха, а се издигнаха: командвал Западния и Южния окръг, а през 2024 г. - начело на възстановения Московски окръг. Кузовлев е пример за "прагматичен щабист", който запазва доверието на Герасимов - знак, че московската вертикала цени дисциплината повече от сирийските медийни лаври.

Евгений Никифоров

Още един офицер от "донбаското поколение" (от 2014 г.), с ранни скандали в личното досие, но с непрекъснато израстване. Сирийската му командировка (2021) бе рутинна, но след 2022 г. той премина през командване на Западния окръг и през септември 2025 г. оглави Ленинградския окръг. Тандемът Кузовлев-Никифоров олицетворява кадровата линия, в която Сирия е само една отметка в CV-то; важни са лоялността и управляемостта.

Роман Бердников

Командир в Сирия от края на 2021 до есента на 2022 г., когато сирийското направление вече бе второстепенно, санкциите - тежки, а логистиката - тромава. Върна се за кратко начело на Западния окръг и потъна в тишина. Парадоксално, именно тази "невидимост" го остави извън повечето санкционни списъци - рядко изключение сред "сирийските" генерали.

Уроците от Сирия

Сирия беше война на въздушно превъзходство, ограничен противник, точкови операции, минимална контрабатарейна заплаха и почти нулев риск от дълбоки удари по тилови бази. Украйна е обратното: сателитен и дронов разузнавателен купол, масирана артилерийска стрелба, мрежово ПВО, далекобойни средства, електронна война и "прозрачност" на бойното поле. В Сирия Русия проектираше сила; в Украйна - срещна равностоен противник и коалиция от технологии, доктрини и логистика.

"Сирийската школа" роди три типа кариери. Първо, медийните генерали - бляскави в Палмира и Алепо, но с кратки успехи в Киевската, Харковската и Херсонската реалност (Дворников, Журавльов, Лапин). Второ, политическите генерали - Сирия като трамплин към трибуната и нормативния контрол (Картаполов). Трето, сивите щабисти - по-малко показност, повече управляемост и лоялност, които гарантираха оцеляване и издигане (Кузовлев, Никифоров). Дори Суровикин - най-близо до идеята за "оперативна адаптивност" - се оказа жертва на вътрешната политика, а не на оперативния провал.

Поуката е проста: "полигонът" учи само на това, за което е пригоден. Сирия не е репетиция за война срещу мотивиран, добре въоръжен противник под глобален разузнавателен купол. Затова и "безценният" опит се обезцени при първия сблъсък с реалността на високоинтензивна конвенционална война в Европа. В крайна сметка не концертът в Палмира, а контрабатарейната борба край Купянск, не удачният рейд в Идлиб, а логистиката под далекобойни удари решават изхода. И там "сирийските генерали" се оказаха по-скоро минало, отколкото бъдеще на руската война.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    8 6 Отговор
    Размяна на телата на загинали войници: 1000 за 31...

    Русия предаде на Киев 1000 тела на загиналите им войници. Бандеровци предадоха 31 тела на руски бойци в замяна.

    Общо за цялото време на размяната, Русия вече е предала почти 18 000 тела на врага, а бандеровци са предали малко повече от 1500 .

    И такъв брой предадени тела не само удрят силно по бюджета на киевския режим (и удрят толкова много, че вече са принудени да отлагат плащанията до 8 години). Но също така удрят страхотно и по психиката . Това допълнително подкопава доверието в цифрите на официалната статистика на Киев.

    Коментиран от #14, #15

    10:06 25.10.2025

  • 2 това е за хора търсещи джафкане

    3 1 Отговор
    е ние как да знаем ? ние само си пишем от диванчетата кавото ни дойде на акъла или на някои каквото им спуснат от горе …! за да го знаем това трябва да сме там на фронта так че всяко едно мнение за това дали е помогнало или не ще е празни приказки

    10:07 25.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    9 5 Отговор
    "Великия геостратег" Путин загуби Сирия, загуби Иран, загуби Азербайджан, загуби Армения,загуби Молдова, загуби Украйна!
    На Путин му остана само глупавият му народ, който след четвърт век още не е разбрал, че водачът им е просто идиот.

    Коментиран от #8

    10:15 25.10.2025

  • 5 Помогна ли опитът на тиквените хора

    4 1 Отговор
    да напълнят още чекмеджета и да козируват и изпълняват каквото им нареди ес и нато и сащ
    бг да излезе от класацията на най бедните и измириащи и болнави в ес

    Коментиран от #7

    10:23 25.10.2025

  • 6 Путин гол до кръста на пони

    3 4 Отговор
    Аз съм уверен, че натрупаният от Сирия опит да се изнасят като бити ....раси, ще им бъде безценна помощ и в Украйна! Так держат, багатиръй!

    10:23 25.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факт е

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    че джафка тук един хейтър и русофоборсук мразещ себе си и обикновените хора в Русия

    10:27 25.10.2025

  • 9 Руските

    2 1 Отговор
    Неволи нямат край

    10:27 25.10.2025

  • 10 Тц... нищо не им помогна....

    4 2 Отговор
    Зеленски, Залужни, Сирски и Мадяр без да са ходили в Сирия да трупат опит им разказаха играта, едно е бомбардираш беззащитни градове и села друго е да се изправиш срещу ВСУ.

    10:27 25.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 !!!?

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Не ти стига мозъчния капацитет за да си обясниш това съотношение...!
    Кремълските главорези и украинското жито прибраха, но нито един килограм не върнаха на Киев...така е и със селскостопанската техника, хладилниците и телевизорите на хората !!!?

    10:32 25.10.2025

  • 15 Путин гол до кръста на пони

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Ватенките и ушанките мъртви не са добре дошли в Русия. Ние си ги събираме и ги пускаме през комина на крематорките.

    10:32 25.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Реално

    3 2 Отговор
    5 години "вторая" се бори с 30 хилядна армия по джапанки, въоръжени с автомат Калашников, доставени от същите opkи .
    Разрушиха къде що имаше болница и жилищна сграда и накрая ги наритаха за 3 дена, същите тези с джапанките.

    10:43 25.10.2025

  • 18 Войнатав Украйна

    1 1 Отговор
    се превърна във война Русия - Европа. По скоро тя се превърна в полигон за изпитание и подотовка на пълномащабна война на НАТО срещу Русия. За момента силите са равностойни във военно отношение. В икономическо, вместо Русия да бъде разорена, Европейския съюз, тоест НАТОВЦИ са във фалит. Ако не са Щатите, да подпомагат военно и икономически, Европа да е рухнала. Китайците са гола вода като войници. Една Виетнамска дивизия, преди години, ги направи на пух и прах. Китай има значение за Русия като икономичека подкрепа.
    Идва краят на разигралата се конвенционална война, наближава ядрената война, където военните възможности на Русия са по-големи. Северна Америка и Западна Европа са природно зле. Съществуват възможности да изчезннат чрез подбуждане на природни бедствия от голям мащаб.
    Да не забравяме Скитския боен дух. Хунорите стинаха до Рейн. Наследници на Скитите са Русия, Украйна, България. Ако не са предателствата тези държави ще са икономически и военно много добре.

    Коментиран от #20, #23

    10:46 25.10.2025

  • 19 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    2 0 Отговор
    Нaд 100 нapодa ca nод моcковcко колониaлно poбcтво, които cтолетия ca оrpaбвaни и теpopизиpaни.
    Нямa нито еднa cтpaнa, която е в cфеpaтa нa влияние нa Моcквa, която дa не е беднa, коpумnиpaнa и npоnитa от коpуnция и мyтpeнcки тepop. Нямa нито еднa. Никой от nочитaтелите нa Путлеp и блaтниците не може дa кaже и еднa. Не може дa кaже и зaщо децaтa нa вcички олиrapcи от блaтото учaт и живеят нa Зanaд.
    Кaк nък никой от коnейките не cе излъra дa отиде дa живее в pуZкото блaто ????!!!

    10:46 25.10.2025

  • 20 Клети съветски Zoмбита 🤪

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Войнатав Украйна":

    Хапчетата, сменяш памперса и в леглото !
    И без шапчицата от кухненско фолио, против 5G да не излизаш!

    10:48 25.10.2025

  • 21 000

    0 0 Отговор
    Великата британия е завзела болната част от ес и има амбиции за имперско влияние, но 19-ти век отдавна е в историята.

    10:54 25.10.2025

  • 22 Продължава падението

    0 0 Отговор
    И в Украйна!
    Путин губи войната, губи и самата Русия,чакат я тежки години. Путин се записа в руската история, като най- тъпия идиот, но сметката ще се плати от руснаците

    10:57 25.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Не очаквайте да чуете нещо хубаво от Лондон за руските генерала след като англичаните загубиха и двете войни срещу тях - в САР и в Украйна.

    11:04 25.10.2025