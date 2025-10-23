Абсолютно ясно е, че Съединените щати са противник на Русия и че последните стъпки на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Украйна представляват акт на война срещу Русия. Това заяви бившият руски президент, а сега заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от "Ройтерс".

"Съединените щати са наш противник и техният бъбрив "миротворец" (Доналд Тръмп - б.р.) вече е поел изцяло по военната пътека с Русия", посочи Медведев, който допълни, че взетите решения са акт на война, "а сега Тръмп напълно се е обединил с лудата Европа".

Путин, върховен лидер от последния ден на 1999 г., остава крайната инстанция по отношение на руската политика, въпреки че Медведев, който е ястреб и многократно е провокирал Тръмп в социалните медии, дава представа за твърдата линия на мислене в елита, отбелязва Ройтерс.

През август Тръмп заяви, че е наредил на две американски ядрени подводници да се приближат до Русия в отговор на "силно провокативни" коментари на Медведев за риска от война, припомня агенцията.

Припомняме, че по-рано днес САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", като Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни действия и призова Москва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня във войната на Русия в Украйна.

Санкциите бяха наложени на фона на провалилата се среща между американския президент Доналд Тръмп и руския Владимир Путин. Тя трябваше да се състои в Будапеща, но след проведен телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и външния министър на Русия Сергей лавров, срещата беше отменена.

Тръмп заяви, че не искал "пропиляна среща" с Путин, като поясни, че препъникамък остава отказът на Москва да прекрати боевете по настоящата фронтова линия.