Дмитрий Медведев към Доналд Тръмп: Това е акт на война срещу Русия

Абсолютно ясно е, че Съединените щати са противник на Русия и че последните стъпки на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Украйна представляват акт на война срещу Русия. Това заяви бившият руски президент, а сега заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от "Ройтерс".
"Съединените щати са наш противник и техният бъбрив "миротворец" (Доналд Тръмп - б.р.) вече е поел изцяло по военната пътека с Русия", посочи Медведев, който допълни, че взетите решения са акт на война, "а сега Тръмп напълно се е обединил с лудата Европа".
Путин, върховен лидер от последния ден на 1999 г., остава крайната инстанция по отношение на руската политика, въпреки че Медведев, който е ястреб и многократно е провокирал Тръмп в социалните медии, дава представа за твърдата линия на мислене в елита, отбелязва Ройтерс.
През август Тръмп заяви, че е наредил на две американски ядрени подводници да се приближат до Русия в отговор на "силно провокативни" коментари на Медведев за риска от война, припомня агенцията.
Припомняме, че по-рано днес САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", като Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни действия и призова Москва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня във войната на Русия в Украйна.
Санкциите бяха наложени на фона на провалилата се среща между американския президент Доналд Тръмп и руския Владимир Путин. Тя трябваше да се състои в Будапеща, но след проведен телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и външния министър на Русия Сергей лавров, срещата беше отменена.
Тръмп заяви, че не искал "пропиляна среща" с Путин, като поясни, че препъникамък остава отказът на Москва да прекрати боевете по настоящата фронтова линия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:36 23.10.2025
2 свършиха ли бомбите?
Коментиран от #3
14:36 23.10.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "свършиха ли бомбите?":щял да налага санкции на ШЕЛ...и да не търгуват с рубли
Коментиран от #20, #35
14:38 23.10.2025
4 ВЕДНАГА!
Коментиран от #9, #10, #16
14:38 23.10.2025
5 вие полудяхте ли
Помня преди години как ходеше с Обама да ядат хамбургери и кимаше и викаше ще предам на Путин, а се водеше президент
14:38 23.10.2025
6 Айде, айде
14:39 23.10.2025
7 Руси Филев
14:39 23.10.2025
8 медведката да не се репчи
14:40 23.10.2025
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "ВЕДНАГА!":мчи тя 1 САЩ компания(от големите) има оборота на РФ-.....ще се справят обаче
Коментиран от #42
14:40 23.10.2025
10 Ами
До коментар #4 от "ВЕДНАГА!":да обяви!Може да санкционира силиконовата долина!
14:41 23.10.2025
11 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #18
14:42 23.10.2025
12 Враг Народу
14:43 23.10.2025
13 РУСИЯ МНОГО ЛЕСНО
Коментиран от #24
14:43 23.10.2025
14 Мотя
14:43 23.10.2025
15 Бай Араб
14:44 23.10.2025
16 Хахаха
До коментар #4 от "ВЕДНАГА!":Може да им направят само една свирка на САЩ
Коментиран от #30
14:44 23.10.2025
17 си дзън
била нацвъкана.
14:44 23.10.2025
18 Хохо Бохо
До коментар #11 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Всъщност украина
Коментиран от #48
14:45 23.10.2025
19 Разпутин
Коментиран от #23
14:45 23.10.2025
20 Атина Палада
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Опек+ ,където Русия гласува за увеличаване на добива,сиреч за сваляне на цените на петрола ,а Тръмп иска високи цени на петрола и ги вдигна ...айде де.:)))
14:45 23.10.2025
21 Сатана Z
14:46 23.10.2025
22 ШЕФА
Коментиран от #41, #49
14:46 23.10.2025
23 убре
До коментар #19 от "Разпутин":Пък ти не се научи къде се слага запетая.
14:47 23.10.2025
24 Силов пъ
До коментар #13 от "РУСИЯ МНОГО ЛЕСНО":Предполагам имаш предвид с двубой между Путя и Зеленски ли? Ай, ай, ай, то и двамата са едни атлети ….. да го карат най-добре на боксов турнир. 5 украинеца срещу пет руснака по категории. И кои победи, той прибира цялата чужда територия!
14:47 23.10.2025
25 Добри Колев
Коментиран от #39
14:47 23.10.2025
26 фактчекър
В Русия в момента наблюдаваме сериозен недостиг на бензин, който води до разреждане на горивото и потенциални проблеми за потребителите. Според информация от 16 октомври 2025, поради дефицита, производителите започнаха да разреждат бензина, засягайки качеството, което може да доведе до повреди в превозните средства.
Причини за недостиг на бензин
Атаки на украинската армия: Около талас от нападенията, които започнаха през август 2025, повредиха значителен брой руски рафинерии. Оценява се, че рафинирането на петрол е намаляло с около 10%, докато компаниите се опитват да се справят с възхода на разходите.
Санкции: По-новите американски санкции срещу руски енергийни компании като "Роснефт" и "Лукойл" повлияват на доставките и цените на суровия петрол, усилвайки кризата в горивата.
Мерки от страна на властите
Забрана за износ на бензин от Русия, за да се осигури местно снабдяване.
Увеличаване на вноса от Беларус, както и премахване на вносните мита за доставки от Китай, Южна Корея и Сингапур.
Планирано е и въвеждане на добавки за увеличаване на октановото число, въпреки че те могат да увеличат токсичността на бензина, повдигайки опасения за здравето.
Коментиран от #37
14:47 23.10.2025
27 Последния Софиянец
Коментиран от #29
14:47 23.10.2025
28 Първото
14:49 23.10.2025
29 верно ли
До коментар #27 от "Последния Софиянец":Може ли да ни кажеш къде бяха границите на японската империя когато японците нападнаха Пърл Харбър?
14:49 23.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Иван
14:49 23.10.2025
32 ЗОРО
14:50 23.10.2025
33 При Медведев
14:50 23.10.2025
34 хе хе
14:50 23.10.2025
35 Ботев
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Малко встрани от политиката, преди зареждах само от Инса Ойл, които взимат единствено и само руско гориво. По магистралата ми светваше check engine след 4000 оборота, а зимата колата не палеше от пръв път. На морето нямаше Инса Ойл и заредих от първата бензиностанция Shell, обикновен бензин, а не рекламирания им V power. Пет години не ми е светнал чекенджинът оттогава, колата се изстрелва на старта, като я купих мислех че е бавна, а дали е август или януари няма значение в паленето. Плюйте си колкото и когото искате, не ме интересува политика, просто излагам факти. И си зареждайте в руски бензиностанции защото сте "български" патриоти!
Коментиран от #38
14:50 23.10.2025
36 Тръмп
14:52 23.10.2025
37 си дзън
До коментар #26 от "фактчекър":След нацвъкването на Оренбург русията има и малце проблем с газта.
14:52 23.10.2025
38 ами
До коментар #35 от "Ботев":същото преживях с горива от ОМВ. Мислех си че мотора е издухал. Случайно заредих на Лукойл и ... от тогава на ОМВ пия само кафе.
14:52 23.10.2025
39 Иван
До коментар #25 от "Добри Колев":Защо не се правят тестове за наркотици на гнусния евреин Еленски?
14:52 23.10.2025
40 00014
Коментиран от #44, #47
14:53 23.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Панчаревската кметица
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":стига еректира младежо
днес саш-ка достигна 40 трилиона дълг
така и аз мога да съм много оборотна
или взимам дълг или си печатам парици
3 седмица не им работи цялата държавна администрация
и е разпусната в неплатен отпуск
така че полека с тези балони за великите фирми на тази сбирщина от миячи на чинии
14:53 23.10.2025
43 ЕДГАР КЕЙСИ
14:54 23.10.2025
44 007
До коментар #40 от "00014":То освен псувни друго нямат. Замина си русийката ей!
14:54 23.10.2025
45 Тръмп
14:54 23.10.2025
46 Факти
14:54 23.10.2025
47 ой ой ой
До коментар #40 от "00014":Ай как хочется. Ай ай ай. Ииииих!
14:54 23.10.2025
48 Путин мутин
До коментар #18 от "Хохо Бохо":Всъщност Русия заедно с бг копейките
14:55 23.10.2025
49 Хубаво
До коментар #22 от "ШЕФА":си го замислил, ама нещо русийката е закъсала пред Покровск 4та година. Нямат силички милите да подчинят Украйна. И щом пищят на умряло значи ги боли от санкциите на Тръмп, иначе щяха да си траят :)
14:55 23.10.2025
50 Русия
14:55 23.10.2025