Дмитрий Медведев към Доналд Тръмп: Това е акт на война срещу Русия
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев към Доналд Тръмп: Това е акт на война срещу Русия

23 Октомври, 2025 14:34, обновена 23 Октомври, 2025 14:39 1 338 50

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • украйна-
  • петрол-
  • санкции-
  • доналд тръмп

По-рано днес САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", като Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни действия

Дмитрий Медведев към Доналд Тръмп: Това е акт на война срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Абсолютно ясно е, че Съединените щати са противник на Русия и че последните стъпки на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Украйна представляват акт на война срещу Русия. Това заяви бившият руски президент, а сега заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от "Ройтерс".

"Съединените щати са наш противник и техният бъбрив "миротворец" (Доналд Тръмп - б.р.) вече е поел изцяло по военната пътека с Русия", посочи Медведев, който допълни, че взетите решения са акт на война, "а сега Тръмп напълно се е обединил с лудата Европа".

Още новини от Украйна

Путин, върховен лидер от последния ден на 1999 г., остава крайната инстанция по отношение на руската политика, въпреки че Медведев, който е ястреб и многократно е провокирал Тръмп в социалните медии, дава представа за твърдата линия на мислене в елита, отбелязва Ройтерс.

През август Тръмп заяви, че е наредил на две американски ядрени подводници да се приближат до Русия в отговор на "силно провокативни" коментари на Медведев за риска от война, припомня агенцията.

Припомняме, че по-рано днес САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", като Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни действия и призова Москва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня във войната на Русия в Украйна.

Санкциите бяха наложени на фона на провалилата се среща между американския президент Доналд Тръмп и руския Владимир Путин. Тя трябваше да се състои в Будапеща, но след проведен телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и външния министър на Русия Сергей лавров, срещата беше отменена.

Тръмп заяви, че не искал "пропиляна среща" с Путин, като поясни, че препъникамък остава отказът на Москва да прекрати боевете по настоящата фронтова линия.


Русия
Оценка 4.3 от 23 гласа.
Оценка 4.3 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 21 Отговор
    и ко прайм? ОТВРЪЩАЙ бе, пиян пу ка л!!! да не почнеш да целиш с Финландии(бутилки) ей!!

    14:36 23.10.2025

  • 2 свършиха ли бомбите?

    22 19 Отговор
    Медо не плаши с атомна бомба? Да не е трезвен? :)))

    Коментиран от #3

    14:36 23.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 18 Отговор

    До коментар #2 от "свършиха ли бомбите?":

    щял да налага санкции на ШЕЛ...и да не търгуват с рубли

    Коментиран от #20, #35

    14:38 23.10.2025

  • 4 ВЕДНАГА!

    23 7 Отговор
    русия незабавно следва да им го върне тъпкано като обяви и тя санкции на големи САЩ компании…поне на четири такива!!!

    Коментиран от #9, #10, #16

    14:38 23.10.2025

  • 5 вие полудяхте ли

    12 20 Отговор
    Съвсем се е пропи откакто не е "президент"
    Помня преди години как ходеше с Обама да ядат хамбургери и кимаше и викаше ще предам на Путин, а се водеше президент

    14:38 23.10.2025

  • 6 Айде, айде

    8 12 Отговор
    Подарете някоя концесийка на Тръмпито за добив на нефт или алуминий, лично или през някое от синчетата му и санкциите ще бъдат вдигнати!

    14:39 23.10.2025

  • 7 Руси Филев

    3 12 Отговор
    Медведев харесвам повече от Путин!

    14:39 23.10.2025

  • 8 медведката да не се репчи

    13 18 Отговор
    че Тремп ще даде Томахоук на .... американците и ще има много кафява боя и неприятен мириз из Кремъл. не ли?

    14:40 23.10.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 16 Отговор

    До коментар #4 от "ВЕДНАГА!":

    мчи тя 1 САЩ компания(от големите) има оборота на РФ-.....ще се справят обаче

    Коментиран от #42

    14:40 23.10.2025

  • 10 Ами

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "ВЕДНАГА!":

    да обяви!Може да санкционира силиконовата долина!

    14:41 23.10.2025

  • 11 УКРАЙНА 🇺🇦

    11 17 Отговор
    Русия трябва да бъде изтрита от картата на света това зло не трябва да съществува

    Коментиран от #18

    14:42 23.10.2025

  • 12 Враг Народу

    7 14 Отговор
    Скоро путин и антураж ще бъдат обявени за врагове на народа по стар руски обичай! За това медведя не плаши с орешки атомни...

    14:43 23.10.2025

  • 13 РУСИЯ МНОГО ЛЕСНО

    12 7 Отговор
    ЩЕ РЕШИ ПРОБЛЕМА С УКРАЙНА ПО СИЛОВ ПЪТ.ЗАСЕГА ДИПЛОМАТИЧНО И ЩАДЯЩО ,НО ДОКОГА ?!

    Коментиран от #24

    14:43 23.10.2025

  • 14 Мотя

    5 9 Отговор
    колко Орешника ще мята този път?

    14:43 23.10.2025

  • 15 Бай Араб

    5 12 Отговор
    Набирам копейки доброволци за защита на Русия.

    14:44 23.10.2025

  • 16 Хахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "ВЕДНАГА!":

    Може да им направят само една свирка на САЩ

    Коментиран от #30

    14:44 23.10.2025

  • 17 си дзън

    7 10 Отговор
    Най-ефективните санкции ги праят ятата розови фламинга. И днес Рязанската рафинерия
    била нацвъкана.

    14:44 23.10.2025

  • 18 Хохо Бохо

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Всъщност украина

    Коментиран от #48

    14:45 23.10.2025

  • 19 Разпутин

    1 1 Отговор
    При Медведев,санкции не можеше да бъдат налагани !

    Коментиран от #23

    14:45 23.10.2025

  • 20 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Опек+ ,където Русия гласува за увеличаване на добива,сиреч за сваляне на цените на петрола ,а Тръмп иска високи цени на петрола и ги вдигна ...айде де.:)))

    14:45 23.10.2025

  • 21 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Петролът поскъпна,войната продължава.Бай Дончо ще помилва поредната пуйка преди Коледа и с това ще приключи първата си година в белия дом,където строителната фирма на Тръмп прави ремонт за 400 милиона долара.Учи се оранжевия,не може да му се отрече.

    14:46 23.10.2025

  • 22 ШЕФА

    10 5 Отговор
    Димитре,вие с В.Путин сте виновни,защо въобще контактувате с този рижав олиго....... Прекратете всякакви отношения с ционисти и фашисти довършете по възможно най бързият начин започнатото в Украйна и това е . Вдигнете тревога първа степен всички да са готови и ако някой западен изро... се обади стопете ги .

    Коментиран от #41, #49

    14:46 23.10.2025

  • 23 убре

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Разпутин":

    Пък ти не се научи къде се слага запетая.

    14:47 23.10.2025

  • 24 Силов пъ

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "РУСИЯ МНОГО ЛЕСНО":

    Предполагам имаш предвид с двубой между Путя и Зеленски ли? Ай, ай, ай, то и двамата са едни атлети ….. да го карат най-добре на боксов турнир. 5 украинеца срещу пет руснака по категории. И кои победи, той прибира цялата чужда територия!

    14:47 23.10.2025

  • 25 Добри Колев

    4 8 Отговор
    Медведев употребява ли алкохолни напитки? Деньги нет. Ну держитесь! Но для меня есть. Для вас нет. Преди 14 години не бяха ли му подарили IPhone? Ей, неблагодарна работа. Вероятно иска пак, но онези не му дават и той пикае газ.

    Коментиран от #39

    14:47 23.10.2025

  • 26 фактчекър

    4 5 Отговор
    Актуална ситуация с бензина в Русия

    В Русия в момента наблюдаваме сериозен недостиг на бензин, който води до разреждане на горивото и потенциални проблеми за потребителите. Според информация от 16 октомври 2025, поради дефицита, производителите започнаха да разреждат бензина, засягайки качеството, което може да доведе до повреди в превозните средства.

    Причини за недостиг на бензин

    Атаки на украинската армия: Около талас от нападенията, които започнаха през август 2025, повредиха значителен брой руски рафинерии. Оценява се, че рафинирането на петрол е намаляло с около 10%, докато компаниите се опитват да се справят с възхода на разходите.

    Санкции: По-новите американски санкции срещу руски енергийни компании като "Роснефт" и "Лукойл" повлияват на доставките и цените на суровия петрол, усилвайки кризата в горивата.

    Мерки от страна на властите

    Забрана за износ на бензин от Русия, за да се осигури местно снабдяване.

    Увеличаване на вноса от Беларус, както и премахване на вносните мита за доставки от Китай, Южна Корея и Сингапур.

    Планирано е и въвеждане на добавки за увеличаване на октановото число, въпреки че те могат да увеличат токсичността на бензина, повдигайки опасения за здравето.

    Коментиран от #37

    14:47 23.10.2025

  • 27 Последния Софиянец

    0 6 Отговор
    Япония нападна Пърл Харбър защото САЩ и спряха петрола

    Коментиран от #29

    14:47 23.10.2025

  • 28 Първото

    2 4 Отговор
    предложение на Тръмп е най добро...

    14:49 23.10.2025

  • 29 верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    Може ли да ни кажеш къде бяха границите на японската империя когато японците нападнаха Пърл Харбър?

    14:49 23.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Иван

    4 1 Отговор
    Нарко Рубио.

    14:49 23.10.2025

  • 32 ЗОРО

    4 2 Отговор
    Тръмпоча натиска за спиране на боевете, не защото е привърженик на мира, а просто защото САЩ и Европа фалираха в издръжката на украинската война. Фактически Украйна разчита изцяло на запада не само за доставки на оръжия, но и за цялостната си издръжка и функциониране. Населението й се стопи наполовина с 15-20 мильона!

    14:50 23.10.2025

  • 33 При Медведев

    3 2 Отговор
    Запада не смееше да гъкне!

    14:50 23.10.2025

  • 34 хе хе

    2 3 Отговор
    Бензоиностанцията с ракети внася бензин от ... Северна Корея.

    14:50 23.10.2025

  • 35 Ботев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Малко встрани от политиката, преди зареждах само от Инса Ойл, които взимат единствено и само руско гориво. По магистралата ми светваше check engine след 4000 оборота, а зимата колата не палеше от пръв път. На морето нямаше Инса Ойл и заредих от първата бензиностанция Shell, обикновен бензин, а не рекламирания им V power. Пет години не ми е светнал чекенджинът оттогава, колата се изстрелва на старта, като я купих мислех че е бавна, а дали е август или януари няма значение в паленето. Плюйте си колкото и когото искате, не ме интересува политика, просто излагам факти. И си зареждайте в руски бензиностанции защото сте "български" патриоти!

    Коментиран от #38

    14:50 23.10.2025

  • 36 Тръмп

    2 1 Отговор
    Налагам санкции на водката!

    14:52 23.10.2025

  • 37 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "фактчекър":

    След нацвъкването на Оренбург русията има и малце проблем с газта.

    14:52 23.10.2025

  • 38 ами

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ботев":

    същото преживях с горива от ОМВ. Мислех си че мотора е издухал. Случайно заредих на Лукойл и ... от тогава на ОМВ пия само кафе.

    14:52 23.10.2025

  • 39 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Добри Колев":

    Защо не се правят тестове за наркотици на гнусния евреин Еленски?

    14:52 23.10.2025

  • 40 00014

    3 2 Отговор
    Ако бях на мястото на Путин, такава засукана псувня на майка щях да му пратя на Тръмп, че онзи два дни щеше да заеква.

    Коментиран от #44, #47

    14:53 23.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Панчаревската кметица

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    стига еректира младежо
    днес саш-ка достигна 40 трилиона дълг
    така и аз мога да съм много оборотна
    или взимам дълг или си печатам парици
    3 седмица не им работи цялата държавна администрация
    и е разпусната в неплатен отпуск
    така че полека с тези балони за великите фирми на тази сбирщина от миячи на чинии

    14:53 23.10.2025

  • 43 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    А , ВАШАТА "СПЕЦИАЛНА ОПЕРАЦИЯ" ..................... КАТО НЕ Е ВОЙНА КАКВО Е ? ? ? ...................... ХАZAPCKИ ИДИОТ .......................

    14:54 23.10.2025

  • 44 007

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "00014":

    То освен псувни друго нямат. Замина си русийката ей!

    14:54 23.10.2025

  • 45 Тръмп

    1 1 Отговор
    може да наложи сух режим на Русия!

    14:54 23.10.2025

  • 46 Факти

    1 1 Отговор
    Според анализатора на Saxo Bank Оле Хансен, санкциите ще принудят рафинериите в Китай и Индия да търсят алтернативни доставчици, ако искат да избегнат ограниченията на западната банкова система. "Това ще промени търговските потоци и може да доведе до по-трайно покачване на цените", коментира той.

    14:54 23.10.2025

  • 47 ой ой ой

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "00014":

    Ай как хочется. Ай ай ай. Ииииих!

    14:54 23.10.2025

  • 48 Путин мутин

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хохо Бохо":

    Всъщност Русия заедно с бг копейките

    14:55 23.10.2025

  • 49 Хубаво

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ШЕФА":

    си го замислил, ама нещо русийката е закъсала пред Покровск 4та година. Нямат силички милите да подчинят Украйна. И щом пищят на умряло значи ги боли от санкциите на Тръмп, иначе щяха да си траят :)

    14:55 23.10.2025

  • 50 Русия

    1 0 Отговор
    Господин Медведев,как не разбрахте до сега че фашиста и циониста разбира само и единствено от бой и смъ.... Действайте по този начин и ще се редят на опашка пред Кремъл да целуват ръка и да се молят за милост.Победа.

    14:55 23.10.2025

