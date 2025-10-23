Това е много важно! Володимир Зеленски приветства новите санкции на ЕС и САЩ срещу Кремъл

Украинският президент Володимир Зеленски приветства "много важните" нови енергийни санкции на САЩ и Европейския съюз срещу Русия, съобщава "Ройтерс".
Той обаче заяви, че ще е необходим по-голям натиск върху Москва, за да се осигури прекратяване на огъня във войната.
Вчера САЩ обявиха санкции срещу големите руски петролни компании - ден, след като плановете за среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин се провалиха.
Днес пък страните от ЕС официално приеха 19-ия пакет санкции, сред които и забрана за внос на руски втечнен природен газ.
"Това е много важно", подчерта Зеленски за новите санкции в Брюксел, където се очаква да се срещне с лидерите на ЕС.
Той изрази увереност, че прекратяването на огъня в Украйна все още е възможно, но отбеляза, че е необходимо да се окаже по-голям натиск върху Русия, за да се случи това. Зеленски изключи възможността за териториални отстъпки на Москва, която нахлу в Украйна през февруари 2022 г.
Освен това той благодари на Тръмп за новите санкции на САЩ, като похвали "това решително и добре насочено решение", показващо, че "агресията няма да остане без отговор".
"Новите санкции на САЩ срещу руските петролни гиганти са ясен сигнал, че удължаването на войната и разпространението на терор си има цена. И това е справедлива и абсолютно заслужена стъпка", написа той в социалната мрежа Х.
"Именно натискът върху Русия ще бъде ефективен за постигане на мир, а санкциите са един от ключовите му компоненти".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калъчев
Коментиран от #6
12:49 23.10.2025
2 Факт
Представяте ли си какви гов..а имат в главите си тези фашизирани идиоти.
Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел и да изтребиш десетки и стотици хиляди, а други милиони да заразиш с радиация, само за да можеш да кажеш , че си превзел украинска земя, защото армията ти е скапана, а народът ти е тъп, страхлив и фашизиран.
Тази империя трябва да бъде тотално изолирана, за да се разкапе по шевовете, съшити с лъжи и терор!
12:50 23.10.2025
3 Логично ☝️
12:51 23.10.2025
4 хахахахоо
12:52 23.10.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:52 23.10.2025
6 Путлер е масов убиец...
До коментар #1 от "Калъчев":За какво благородство пишеш?
Коментиран от #11
12:52 23.10.2025
7 бай Бай
А перушината лети ли лети.
Коментиран от #8
12:52 23.10.2025
8 Лети наистина... ватата
До коментар #7 от "бай Бай":Русия е загубила най-малко 100 000 войници (убити) от януари 2025 г. насам, като за това време е превзела само 0,4% от украинската територия, изчислява The Economist. Общите загуби достигат 984 000 до 1,4 милиона войници (по класификацията на НАТО военни жертви са убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бойни действия, изчезнали и пленени), включително 190 000 до 480 000 убити по време на войната, съобщава изданието.
Коментиран от #12
12:53 23.10.2025
9 Каруцар
12:58 23.10.2025
10 Горски
13:02 23.10.2025
11 Калъчев
До коментар #6 от "Путлер е масов убиец...":Че е обещал да не го екзекутира, ама от страх потникът все още се крие в бункери в Карпатите и по близката чужбина. Путин е мекушав и разумен, от 2014 г. насам направи няколко отстъпки на киевските режими, но те не разбират от добро, подкокоросвани от Лондон и САЩ. Та се наложи да започне СВО, даже обеща да не цели по зеления потник. Но вероятно и това ще си има крайни периоди.
13:02 23.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Херо Мустафов
13:05 23.10.2025
14 Мирише на леш
13:06 23.10.2025
15 Я пък тоя
Сега Зеленски приветства...
Да очаквам ли довечера Сирски да приветства.
Какво надувате тая вовозела, всеко чудо за три дена.
13:10 23.10.2025