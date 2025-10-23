Новини
Това е много важно! Володимир Зеленски приветства новите санкции на ЕС и САЩ срещу Кремъл
  Тема: Украйна

Това е много важно! Володимир Зеленски приветства новите санкции на ЕС и САЩ срещу Кремъл

23 Октомври, 2025 12:47 450 15

Украинският президент заяви отново, че ще е необходим по-голям натиск върху Москва, за да се осигури прекратяване на огъня във войната

Това е много важно! Володимир Зеленски приветства новите санкции на ЕС и САЩ срещу Кремъл - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинският президент Володимир Зеленски приветства "много важните" нови енергийни санкции на САЩ и Европейския съюз срещу Русия, съобщава "Ройтерс".

Той обаче заяви, че ще е необходим по-голям натиск върху Москва, за да се осигури прекратяване на огъня във войната.

Вчера САЩ обявиха санкции срещу големите руски петролни компании - ден, след като плановете за среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин се провалиха.

Днес пък страните от ЕС официално приеха 19-ия пакет санкции, сред които и забрана за внос на руски втечнен природен газ.

"Това е много важно", подчерта Зеленски за новите санкции в Брюксел, където се очаква да се срещне с лидерите на ЕС.

Той изрази увереност, че прекратяването на огъня в Украйна все още е възможно, но отбеляза, че е необходимо да се окаже по-голям натиск върху Русия, за да се случи това. Зеленски изключи възможността за териториални отстъпки на Москва, която нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

Освен това той благодари на Тръмп за новите санкции на САЩ, като похвали "това решително и добре насочено решение", показващо, че "агресията няма да остане без отговор".

"Новите санкции на САЩ срещу руските петролни гиганти са ясен сигнал, че удължаването на войната и разпространението на терор си има цена. И това е справедлива и абсолютно заслужена стъпка", написа той в социалната мрежа Х.

"Именно натискът върху Русия ще бъде ефективен за постигане на мир, а санкциите са един от ключовите му компоненти".


Украйна
