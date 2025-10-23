"Стена срещу дронове"! Берлин не вярва, че военният проект на ЕС ще успее да спре руската агресия

"Стена срещу дронове" няма да може да защити въздушното пространство на НАТО и да спре враждебните действия на Русия. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред "Таймс".
Според него стената срещу дронове би била много амбициозен проект.
Не трябва да позволяваме очакванията ни да бъдат твърде високи, изтъкна Писториус. "Стабилна като скала стена срещу дронове, която никога не може да бъде пробита, не е реалистична засега. Но тя би могла да намали броя на дроновете по време на потенциална атака. Междувременно ще трябва да продължим да защитаваме цялото въздушно пространство на НАТО", обясни той.
Министърът отбеляза, че е трудно да се докаже, че Русия е извършила скорошните нахлувания на безпилотници във въздушното пространство на НАТО. Той обаче подчерта, че има сериозни доказателства, като например траекториите на полета и вида на използваните системи, които "ясно показват", че Москва стои зад инцидентите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
Коментиран от #33
16:55 23.10.2025
2 Умирам от смях
16:56 23.10.2025
3 Делю Хайдутин
16:56 23.10.2025
4 Тя агресията е на запада
16:57 23.10.2025
5 Берлин се
16:58 23.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 604
Коментиран от #16
17:01 23.10.2025
8 посейдон
Коментиран от #27
17:02 23.10.2025
9 Дориана
Коментиран от #13
17:05 23.10.2025
10 Боруна Лом
17:09 23.10.2025
11 Специални части на АЗОВ
Меги от Тервел
17:10 23.10.2025
12 Урсулита
17:11 23.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Има ли все още кукувци вярващи в
Коментиран от #18
17:13 23.10.2025
15 си дзън
17:13 23.10.2025
16 То и Путин нема
До коментар #7 от "604":ПВО за томахавките и хиперзвуковите ракети на Запада....
Коментиран от #22, #30
17:13 23.10.2025
17 Уфф
Коментиран от #21
17:13 23.10.2025
18 Два МИНИТМЪНТ
До коментар #14 от "Има ли все още кукувци вярващи в":И Русия я нема....
Коментиран от #28, #32
17:13 23.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
17:15 23.10.2025
21 Я пъ тоа
До коментар #17 от "Уфф":Май ша затрият путинова Русия
17:16 23.10.2025
22 Казаха че нашият
До коментар #16 от "То и Путин нема":Запад няма хиперзвукови ракети аналогични на руските. В момента ги разработват но не са достигнали дори до фаза първоначални тестове.
Коментиран от #24
17:19 23.10.2025
23 МЕГИ ОТ ТЕРВЕЛ
17:19 23.10.2025
24 си дзън
До коментар #22 от "Казаха че нашият":Запад нема и аналог на Су-61ГЗ бе
Коментиран от #26
17:21 23.10.2025
25 Тома
17:21 23.10.2025
26 Значи ем агресивни запада
До коментар #24 от "си дзън":ем с голо дуупи таралеж ще борят.
17:24 23.10.2025
27 Физическото премахване на Путин,
До коментар #8 от "посейдон":който удържа ястребите,ще доведе до моментлана ескалация в която ще се изпарите преди да сте разбрали за кво става на въпрос и да можете да реагирате. На Путин трябва да му лижите и целувате краката тъпоглавци безмозъчни,а не да плюете по него,защото на него дължите да сте все още живи.
17:24 23.10.2025
28 Учи си уроците малчо
До коментар #18 от "Два МИНИТМЪНТ":Войната не е като на компа, а троленето е за отпадъка в обществото.
17:25 23.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 604
До коментар #16 от "То и Путин нема":Уса нямат хипер, а само свръх. Точно за томахавките имат ПВО...имъ нет ограмотявъй съ ве жендър!
17:40 23.10.2025
31 Берлин не вярва че ще си отмъсти за
ама ще повярва пак на разрухата
ако продължават да джафкат опашката на Мечока
17:52 23.10.2025
32 да беше поппрочел за тези
До коментар #18 от "Два МИНИТМЪНТ":минитмъни,че са от 60-те на ХХ век и са по предварителна парабола,което се засича лесно и се унищожава още по-лесно. Вчера при провелката на ядрената тирада на Русия бе изстреляна ракета Сатана по кода на НАТО носеща 23 планиращи по няколко мегатонни ядрени блока,които маневрират и са невъзможни за засичане и унищожаване,та те пристигат не засегнати до мястото на назначението без проблем,а твоите допотопни краварски пушкала ще бъдат унищожени далеч преди да започнат да пикират и няма да постигнете нищо.Ето ти матрял да читеш бе песоглавецо,чети и помни Американските междуконтинентални балистични ракети с наземно базиране са от 70-те години на миналия век. На въоръжение САЩ имат междуконтинентални балистични ракети с наземно базиране само от един тип – LGM-30G Minuteman-3. Всяка ракета има по един заряд W87 с мощност до 300 килотона (но може да носи до три бойни глави). Последната ракета от този тип е била произведена през 1978 г.
17:55 23.10.2025
33 Народната Република
До коментар #1 от "Росен Желязков":Едно время желязната завеса беше другой нещо. Железо, тел, полоси, танкове, границата горе-долу се пазеше. Сега, с тещи летящи чудесии, направо да забравят за стени и огради. Мрежа против комари няма ли да опънат? Всичко ще отиде за тоя дето клати дърветата. Трябва да се прилягат тичкови решения за ключови обекти. И парата, да, ще има нужда от много, много пари.
18:10 23.10.2025