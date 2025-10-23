Новини
Свят »
Германия »
"Стена срещу дронове"! Берлин не вярва, че военният проект на ЕС ще успее да спре руската агресия
  Тема: Украйна

"Стена срещу дронове"! Берлин не вярва, че военният проект на ЕС ще успее да спре руската агресия

23 Октомври, 2025 16:55 761 33

  • борис писториус-
  • германия-
  • нато-
  • русия-
  • дронове-
  • украйна

Министър Борис Писториус отбеляза още, че е трудно да се докаже, че Москва е извършила скорошните нахлувания на безпилотници във въздушното пространство на НАТО

"Стена срещу дронове"! Берлин не вярва, че военният проект на ЕС ще успее да спре руската агресия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

"Стена срещу дронове" няма да може да защити въздушното пространство на НАТО и да спре враждебните действия на Русия. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред "Таймс".

Според него стената срещу дронове би била много амбициозен проект.

Още новини от Украйна

Не трябва да позволяваме очакванията ни да бъдат твърде високи, изтъкна Писториус. "Стабилна като скала стена срещу дронове, която никога не може да бъде пробита, не е реалистична засега. Но тя би могла да намали броя на дроновете по време на потенциална атака. Междувременно ще трябва да продължим да защитаваме цялото въздушно пространство на НАТО", обясни той.

Министърът отбеляза, че е трудно да се докаже, че Русия е извършила скорошните нахлувания на безпилотници във въздушното пространство на НАТО. Той обаче подчерта, че има сериозни доказателства, като например траекториите на полета и вида на използваните системи, които "ясно показват", че Москва стои зад инцидентите.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    18 0 Отговор
    Аз строя стена от водопади срещу руските дронове в хотел Хаяши.Излезе ми евтино.Само 1500 лв.

    Коментиран от #33

    16:55 23.10.2025

  • 2 Умирам от смях

    14 0 Отговор
    Ще спрете дроновете с дупе

    16:56 23.10.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    14 0 Отговор
    Лудите жени в Брюксел какво разбират от военно дело?

    16:56 23.10.2025

  • 4 Тя агресията е на запада

    19 0 Отговор
    Без тях Украйна щеше да е цяла и сега Европа нямаше да е пред рецесия и разпад.

    16:57 23.10.2025

  • 5 Берлин се

    13 0 Отговор
    Нааа.$ра

    16:58 23.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 604

    10 1 Отговор
    Пво за хипер звукови некой имъ ли?

    Коментиран от #16

    17:01 23.10.2025

  • 8 посейдон

    2 16 Отговор
    Има само едно нещо , което със сигурност ще спре войната в Украйна . Това е физическото отстраняване на путин и още двама трима приближени нему .

    Коментиран от #27

    17:02 23.10.2025

  • 9 Дориана

    12 0 Отговор
    Никаква стена за дронове не може да им помогне , защото докато са се вторачили агресивно и военолюбиво към Русия имигрантите, които напускаха безразборно уж за евтина работна ръка могат да ги изненадат и саботират отвътре. Защото Новата война ще бъде етническа. Кой кого ще унищожи и превземе предстои да се разбере. А, точно за това Европа не е подготвена.

    Коментиран от #13

    17:05 23.10.2025

  • 10 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ГЕЙЗЕРИИИИ,НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ ВИЕ СТЕ АГРЕСОРА?

    17:09 23.10.2025

  • 11 Специални части на АЗОВ

    2 8 Отговор
    Ще има хали гали !
    Меги от Тервел

    17:10 23.10.2025

  • 12 Урсулита

    10 0 Отговор
    На немецо само стени са му у главата, а едно време и за дупита и сиси мислеха. Беше си лайф ис лайф, ама сега стана нанананай !

    17:11 23.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Има ли все още кукувци вярващи в

    8 1 Отговор
    простотиите,като тази стена и подобните простотии ръсени от кукумицините западнали? При евентуална война между Русия и западналите ще се действа с тежки ядрени ракети,като по 1-2 бройки на страна или това прави 20 ракети за цяла западнала и източна Джендеропа,за да я върне в нищото и да спре да съществува. 2 ракети сармат са достатъчни за острова Наглобритански за да бъде изтрит географски от лицето на земята. За Джендермания и останлите войнолюбци по 1 или 2 също ги заличава за секунди от лицето на земята. Та тези стени срещу дронове са приказки на вятъра,за да обират тъпите изпадналоевропейци.

    Коментиран от #18

    17:13 23.10.2025

  • 15 си дзън

    1 7 Отговор
    Руската агресия може да бъде спряна само от укрите засега.

    17:13 23.10.2025

  • 16 То и Путин нема

    0 7 Отговор

    До коментар #7 от "604":

    ПВО за томахавките и хиперзвуковите ракети на Запада....

    Коментиран от #22, #30

    17:13 23.10.2025

  • 17 Уфф

    8 0 Отговор
    Тези клоуни ще затрият Европа

    Коментиран от #21

    17:13 23.10.2025

  • 18 Два МИНИТМЪНТ

    0 7 Отговор

    До коментар #14 от "Има ли все още кукувци вярващи в":

    И Русия я нема....

    Коментиран от #28, #32

    17:13 23.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    1 7 Отговор
    И при Мала Токмачка.....за кой ли път

    17:15 23.10.2025

  • 21 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Уфф":

    Май ша затрият путинова Русия

    17:16 23.10.2025

  • 22 Казаха че нашият

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "То и Путин нема":

    Запад няма хиперзвукови ракети аналогични на руските. В момента ги разработват но не са достигнали дори до фаза първоначални тестове.

    Коментиран от #24

    17:19 23.10.2025

  • 23 МЕГИ ОТ ТЕРВЕЛ

    1 3 Отговор
    Украйна ще победи злото човече !

    17:19 23.10.2025

  • 24 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Казаха че нашият":

    Запад нема и аналог на Су-61ГЗ бе

    Коментиран от #26

    17:21 23.10.2025

  • 25 Тома

    2 0 Отговор
    А как ще спрат ракетите желаещите

    17:21 23.10.2025

  • 26 Значи ем агресивни запада

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "си дзън":

    ем с голо дуупи таралеж ще борят.

    17:24 23.10.2025

  • 27 Физическото премахване на Путин,

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "посейдон":

    който удържа ястребите,ще доведе до моментлана ескалация в която ще се изпарите преди да сте разбрали за кво става на въпрос и да можете да реагирате. На Путин трябва да му лижите и целувате краката тъпоглавци безмозъчни,а не да плюете по него,защото на него дължите да сте все още живи.

    17:24 23.10.2025

  • 28 Учи си уроците малчо

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Два МИНИТМЪНТ":

    Войната не е като на компа, а троленето е за отпадъка в обществото.

    17:25 23.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 604

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "То и Путин нема":

    Уса нямат хипер, а само свръх. Точно за томахавките имат ПВО...имъ нет ограмотявъй съ ве жендър!

    17:40 23.10.2025

  • 31 Берлин не вярва че ще си отмъсти за

    2 0 Отговор
    унизителното поражение когато бяха столица на ГДР
    ама ще повярва пак на разрухата
    ако продължават да джафкат опашката на Мечока

    17:52 23.10.2025

  • 32 да беше поппрочел за тези

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Два МИНИТМЪНТ":

    минитмъни,че са от 60-те на ХХ век и са по предварителна парабола,което се засича лесно и се унищожава още по-лесно. Вчера при провелката на ядрената тирада на Русия бе изстреляна ракета Сатана по кода на НАТО носеща 23 планиращи по няколко мегатонни ядрени блока,които маневрират и са невъзможни за засичане и унищожаване,та те пристигат не засегнати до мястото на назначението без проблем,а твоите допотопни краварски пушкала ще бъдат унищожени далеч преди да започнат да пикират и няма да постигнете нищо.Ето ти матрял да читеш бе песоглавецо,чети и помни Американските междуконтинентални балистични ракети с наземно базиране са от 70-те години на миналия век. На въоръжение САЩ имат междуконтинентални балистични ракети с наземно базиране само от един тип – LGM-30G Minuteman-3. Всяка ракета има по един заряд W87 с мощност до 300 килотона (но може да носи до три бойни глави). Последната ракета от този тип е била произведена през 1978 г.

    17:55 23.10.2025

  • 33 Народната Република

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Едно время желязната завеса беше другой нещо. Железо, тел, полоси, танкове, границата горе-долу се пазеше. Сега, с тещи летящи чудесии, направо да забравят за стени и огради. Мрежа против комари няма ли да опънат? Всичко ще отиде за тоя дето клати дърветата. Трябва да се прилягат тичкови решения за ключови обекти. И парата, да, ще има нужда от много, много пари.

    18:10 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания