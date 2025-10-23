"Стена срещу дронове"! Берлин не вярва, че военният проект на ЕС ще успее да спре руската агресия

"Стена срещу дронове" няма да може да защити въздушното пространство на НАТО и да спре враждебните действия на Русия. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред "Таймс".

Според него стената срещу дронове би била много амбициозен проект.

Още новини от Украйна

Не трябва да позволяваме очакванията ни да бъдат твърде високи, изтъкна Писториус. "Стабилна като скала стена срещу дронове, която никога не може да бъде пробита, не е реалистична засега. Но тя би могла да намали броя на дроновете по време на потенциална атака. Междувременно ще трябва да продължим да защитаваме цялото въздушно пространство на НАТО", обясни той.

Министърът отбеляза, че е трудно да се докаже, че Русия е извършила скорошните нахлувания на безпилотници във въздушното пространство на НАТО. Той обаче подчерта, че има сериозни доказателства, като например траекториите на полета и вида на използваните системи, които "ясно показват", че Москва стои зад инцидентите.