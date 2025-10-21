Новини
Европа vs. Тръмп! Лидерите на ЕС отново настояват фронтовите линии в Украйна да бъдат отправна точка за преговорите с Путин
Европа vs. Тръмп! Лидерите на ЕС отново настояват фронтовите линии в Украйна да бъдат отправна точка за преговорите с Путин

21 Октомври, 2025 20:23 1 463 39

Тръмп, който миналата седмица разговаря по телефона с Путин и се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че иска до две седмици да проведе среща с руския лидер в унгарската столица Будапеща

Европа vs. Тръмп! Лидерите на ЕС отново настояват фронтовите линии в Украйна да бъдат отправна точка за преговорите с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейските лидери днес заявиха, че настоящите фронтови линии в Украйна трябва да бъдат отправна точка за каквито и да е преговори за мир, на фона на пречките, изникнали пред подготовката за срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп, който миналата седмица разговаря по телефона с Путин и се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че иска до две седмици да проведе среща с руския лидер в унгарската столица Будапеща, за да му окаже натиск за прекратяване на войната в Украйна. Но подготовката за провеждане на срещата изглежда е буксува, след като предварителната среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, която трябваше да се проведе в Будапеща в четвъртък, бе отложена. Лавров и Рубио разговаряха по телефона вчера. Заместникът на Лавров – Сергей Рябков, зави днес, че е преждевременно да се говори за дати и график на евентуална среща между тях.

Унгарският външен министър Петер Сиярто, който днес е на посещение във Вашингтон, написа във "Фейсбук": "Предстоят ни сериозни дни".

Европейските съюзници на Украйна са обезпокоени от това, че Тръмп може да се срещне за втори път с Путин, без да получи сериозни отстъпки от руския лидер. Руският президент отхвърли призива на американския си колега за спиране на огъня, когато двамата се срещнаха в Аляска през август, припомня Ройтерс.

Лидерите на европейските сили, включително Великобритания, Франция, Германия и ЕС, в съвместно изявление днес заявиха, че "твърдо подкрепят позицията на президента Тръмп, че сраженията трябва да спрат незабавно и че сегашната линия на съприкосновение (между силите на двете страни) трябва да бъде отправна точка за преговорите".

Киев и европейските му съюзници отдавна настояват за незабавно спиране на огъня в Украйна по сегашните фронтови линии, преди началото на преговори за мир – позиция, която Тръмп публично прие миналия петък, след срещата си със Зеленски в Белия дом.

Москва заяви, че иска Украйна да ѝ отстъпи повече територия, като едно от няколкото условия, които постави за спиране на огъня.

Ройтерс и други новинарски агенции съобщиха, че по време на срещата на Тръмп със Зеленски при закрити врата миналата седмица двамата са спорили, а президентът на САЩ многократно е използвал нецензурни думи и е притискал Зеленски да приеме някои руски искания. Но украинският лидер обяви срещата като успешна, тъй като тя приключи с публичната подкрепа на Тръмп за спиране на огъня по сегашните фронтови линии – което е отдавнашната позиция на Киев.

По-късно през седмицата Зеленски ще посети няколко европейски столици за разговори с европейските лидери. Първо той ще бъде на срещата на върха на ЕС, а след това ще присъства на срещата на страните от "Коалицията на желаещите". По време на тези разговори ще се обсъжда изпращането на сили за сигурност, които да гарантират сигурността в Украйна след края на войната. Русия отхвърли разполагането на подобни международни сили за сигурност.

Изборът на Будапеща в рамките на ЕС за домакин на срещата Путин-Тръмп също е спорен, а унгарският премиер Виктор Орбан е един от малкото европейски лидери, които поддържат топли отношения с Русия след инвазията ѝ в Украйна през 2022 г.

Всяко пътуване до Будапеща ще изисква Путин да лети през въздушното пространство на други страни от ЕС. Полша днес заяви, че, ако той прелети през нейната територия, тя може да принуди самолета на руския президент да кацне и да го арестува съгласно издадената заповед за арест. България обаче заяви, че Путин може да използва българското въздушно пространство, за да стигне до срещата.


  • 1 Мислещ

    36 5 Отговор
    Целите на СВО ще бъдат изпълнени!

    Коментиран от #37

    20:25 21.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ма н аф

    23 4 Отговор
    Пеее ра сите да на зиления смешник да си праят държаа на Луната.

    20:27 21.10.2025

  • 5 Путин

    5 8 Отговор
    хвалете!Да не ви трият !

    20:28 21.10.2025

  • 6 Както винаги е било...

    3 34 Отговор
    Българските русороби са готови на всичко само и само да угодят на руските си господари.... робско племе без достойнство и това е, респект за поляците, никога не са се кланяли на руските бандити и не са им слугували.

    Коментиран от #13, #24

    20:29 21.10.2025

  • 7 Гориил

    28 2 Отговор
    Това означава, че настъплението на руската армия ще продължи.

    20:30 21.10.2025

  • 8 ас404

    24 1 Отговор
    Между другото, селата Павловка, Приволное и Красногоровка вече са оцветени в червено на украинските карти. Там са разположени руски войници.

    20:32 21.10.2025

  • 9 КЗББ и ДП

    24 2 Отговор
    Който не учи история...учи география...бау-бау...Донбас бавно де прибира у дома

    20:34 21.10.2025

  • 10 Не е достатъчно само да настояват

    13 1 Отговор
    Трябва да излязат с декларация, да основат платформа и да пръzнат мощно.

    20:35 21.10.2025

  • 11 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Керванът (СВО) си върви ,а кучетата(ЕС) си лаят.
    Европейският райх ще бъде забулен от Тръмп и Путин.А Урсула вече никой не брои за жива.

    20:35 21.10.2025

  • 12 Настоящите фронтови линии ли?

    15 1 Отговор
    Е нали никакви територии на Русия?
    Или по-добре тия щото да няма още?

    20:36 21.10.2025

  • 13 И СИГА КВО

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Както винаги е било...":

    ЛЕЛИИИ КО ША ПРАЯТ ТРЪМПА И ПУТИНА
    ДАЛ ША ГО МЕСТЯТ ИЛ ША ГО ИЗПИ....КАЯТ КАКТО СИ Е

    20:36 21.10.2025

  • 14 Иван Анчев плешивия циганин

    26 1 Отговор
    След като руснаците приближават до очевидният разгром на натовската армия, то натовците започнаха да реват за спиране по сегашните граници. Но Лавров им го наби право в ......

    20:36 21.10.2025

  • 15 az СВО Победа 80

    14 1 Отговор
    Появи се и открита информация за новите руски планиращи авиобомби с далекобпйност 200км.

    Това са ФАБ-500Т с УМПК-ПД.
    ТТХ:
    маса 497кг.
    ВВ 300кг.
    далекобпйност 200км.

    Основен носител: Су-34.

    20:36 21.10.2025

  • 16 ПУТИН НЕ БЪРЗА

    18 2 Отговор
    КАРА Я БАВНО,НО СЛАВНО ДО ПЪЛНАТА КАПИТУЛАЦИЯ НА УКРАЙНА И ЕАЗПАДАНЕТО НА НАТО.

    20:36 21.10.2025

  • 17 И Киев е Руски

    19 1 Отговор
    Бесарабските българи в Одеса чакат братята руси да ги освободят

    20:37 21.10.2025

  • 18 Уса

    15 1 Отговор
    Зеленото мушкато беше опкано този път сериозно.Тръмп е крещял и го псувал със заплахи...Следващия път ще бъде намачкано и хвърлено в ръцете на украинците в сащ

    20:40 21.10.2025

  • 19 Ама и ЕС лидерите са си сливи некъпани

    3 13 Отговор
    Вместо да им дадат Тауруси и Стормшадау за да подпалят "Задницу Путина", се примиряват фронтовата линия да е отправна точка. Поне да им конфискуват активите на московските татари

    20:40 21.10.2025

  • 20 Мечока

    15 1 Отговор
    джафкайте си какъвто репертоар ви отърва

    псето си лае Русия става по голяма

    20:41 21.10.2025

  • 21 Кобзон го гушна

    1 16 Отговор
    Извънредно: Украинските сили ликвидираха сина на руски генерал край Василеевка при спецопера

    Украинските сили за отбрана очевидно са ударили високоценна цел в запорожкия сектор.
    Сред загиналите е и лейтенант Василий Марзоев, син на генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, командващ 18-та комбинирана армия на Руския южен военен окръг.
    Информацията е потвърдена от ръководителя на Северна Осетия Сергей Меняльо. Според руски чиновник, синът на руски генерал е загубил живота си „при изпълнение на бойни мисии. "Служил е като командир на разузнавателен взвод в 108-и полк на руската окупационна армия.
    Меняло уточни, че заедно с Марзоев-младши чичо му е бил част и от "Карго 200". "Позицията му не е разкрита. Известно е обаче, че се е бил във войната в Кавказ. Подробностите все още са неизвестни. Украинските сили за отбрана не коментират ситуацията. Руският президент Владимир Путин посмъртно му присъди званието "Герой на Русия". "
    Според руски източници Марзоев е бил убит на 15 октомври, уж по време на военни действия в района на Плавней край Василеевка.
    "Героичният" некролог е измислен от братовчед му, офицер от запаса Олег Марзоев, който описва "смелостта" на починалия, без да забелязва главното: всички са дошли на чужда земя с оръжие.
    В текста по-конкретно се казва, че са необходими цели два бомбени удара, за да се премахне окупатора:
    "Позициите на гвардейската част на лейтенант Марзоев са ударени от вражеска управлявана авиа бомба.
    Василий, който самият пол

    Коментиран от #22

    20:41 21.10.2025

  • 22 Кобзон го гушна

    1 15 Отговор

    До коментар #21 от "Кобзон го гушна":

    "Позициите на гвардейската част на лейтенант Марзоев са ударени от вражеска управлявана авиа бомба.
    Василий, който самият получил наранявания и контузии, все пак успял да спаси двама подчинени от руините на сградата, влачил ги на безопасно разстояние от мястото на повредата от пожара, което им спаси живота, след което се връща за третия ранен подчинен, чието търсене е било трудно. По това време врагът е извършил повторна атака с въздушна насочена бомба, която е скъсала живота на смелия командир... Погребан е от отломките на сградата. През деня, докато сортират отломките, парашутистите се надявали, че ще успеят да спасят офицера, но това вече не им било по силата... "
    Атентата срещу сина на настоящия командир показва, че защитата на Украйна остава прецизна и ефективна. Украинските въоръжени сили продължават да унищожават не само техниката и личния състав на врага, но и неговия команден състав, подкопавайки отвътре бойната ефективност на руската армия.
    Както съобщи, Марзоев е бил син на генерал-лейтенант.
    Аркадий Марзоев, командващ 18-та руска обединена въоръжена армия, който е изправен пред обвинения за извършване на военни престъпления срещу Украйна за поръчване на атаки срещу жилищни райони, училища, болници и критична
    Той е сред петимата висши руски офицери, обвинени задочно от Службата за сигурност на Украйна за заповед за обстрелване на цивилни цели в града и района на Херсон между януари и октомври 2023 г. Според разследващите най-малко 113 цивил

    20:42 21.10.2025

  • 23 Съдията

    15 1 Отговор
    Е как така "отново"? Досега западналите говореха за победа и парад в Москва и война до последния украинец. Сега вече са съгласни на замразяване на точката на контакт. Скоро и за белия байрак ще се съгласят. Къде ще ходят, САЩ и Русия са те разбрали вече.😂

    20:42 21.10.2025

  • 24 МУЦКА

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Както винаги е било...":

    ГЛЕЙ СИГА
    АКЪЛ ОТ УКРОДЕЗЕРТЬОРЧЕ ОТ СЛЪНЧАКА ИЗЛЪГАНО И ИЗОСТАВЕНО ОТ БОРЕТО ДЖОНСЪН НЕ ЩА
    ГА БЯХМЕ В ЗОНАТ НА СССР СЛУШКАХМЕ АМА И ПАПКАХМЕ
    ДЕ АЕЦ ДЕ ЗАВОДЧЕ ДЕ ЯЗОВИРЧЕ ДЕ САМОЛЕТЧЕТА МИГ 29 ПОЧТИ БЕЗ ПАРЕ
    ДЕ НАЕФТ ДЕ ГАЗ
    СЪЩОТО КАТО И УКРАЙНА
    А СЕГА КАК Е
    ПАПКАТЕ НАЛИ АМА ОТ КОФИТЕ

    Коментиран от #39

    20:43 21.10.2025

  • 25 Зеленски

    2 9 Отговор
    Дайте ми ракети и си вземете Пуканки и кола
    Аз ще свърша другито

    20:44 21.10.2025

  • 26 Нали

    10 3 Отговор
    уж щяхме да побеждаваме Путин? Какво стана?

    20:44 21.10.2025

  • 27 Гориил

    8 1 Отговор
    Саботираш края на войната, защото си безсилен.

    20:49 21.10.2025

  • 28 Много любопитно

    1 14 Отговор
    Руснаци се предадоха в плен на украински робот на фронта в Харкивска област
    Снимка: Третя окрема штурмова бригада

    „За мен най-добрият резултат не е, че взехме пленници, а че не загубихме нито един пехотинец“, коментира 26-годишният Николай, командир на ротата от оператори на дронове към Трета щурмова бригада.

    Руски войници на фронтовата линия в украинската Харкивска област поставиха в окопа си парче картон с надпис „ИСКАМЕ ДА СЕ ПРЕДАДЕМ“ – така, че да е видимо за украинските дронове, летящи над тях.

    Вестник The Washington Post (WP) пише, че те са се предали на дистанционно управляван наземен дрон – това е първият случай, при който Украйна заема позиция и залавя военнопленници, използвайки подобно устройство.

    Мисията е изпълнена от Трета щурмова бригада.

    С статията се посочва, че окупаторите дълго време са удържали този участък от фронта, но нещата са се променили, когато през един юнски ден близо до бункера им се появил малък робот на колела, пълен с 62 кг експлозиви.

    Вестник WP реконструира юнската операция, проведена от оператори на дронове и сухопътни сили на Трета щурмова бригада, при която Украйна си върна стратегически позиции в Харкивска област, спасявайки живота на свои войници.

    Изданието отбелязва, че наземните дронове, които преди бяха рядкост, бързо променят хода на войната - не само като осигуряват доставки и евакуират войници на фронтовата линия, но и участвайки директно в настъпателни операции.

    „Макар и двете стран

    Коментиран от #29, #32

    20:52 21.10.2025

  • 29 Много любопитно

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "Много любопитно":

    „Макар и двете страни да използват дронове, Украйна ги разработва за мисии, които позволяват да се намалят жертвите и да се съхрани ограничената жива сила, в условията на война срещу значително по-многоброен противник“, пише WP.

    Цената на дроновете варира в зависимост от техния размер, но те са много по-достъпни и точни от артилерията. Моделът, използван в юнската мисия, струва около 1500 долара.

    Посочва се, че броят на задачите, изпълнявани от роботи на фронтовата линия, почти се е удвоил от август до септември.

    „За мен най-добрият резултат не е, че взехме пленници, а че не загубихме нито един пехотинец“, коментира 26-годишният Николай, командир на ротата от оператори на дронове към Трета щурмова бригада, която ръководеше юнската операция.

    20:53 21.10.2025

  • 30 Е няма

    3 1 Отговор
    да се получи а и. никой не ви пита. Много сте слаби и умствено изостанали.

    20:55 21.10.2025

  • 31 000

    7 1 Отговор
    След срещата на си и тръмп в южна корея на 30.10 ще започнат и разговорите за новите сфери на влияния между русия, сащ и китай. Ес е фрагментирал до ниво разпад и ще приключи своето безпредметно съществуване.

    20:55 21.10.2025

  • 32 Бравос бе!

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Много любопитно":

    Ми те още малко и са пред Москва

    20:55 21.10.2025

  • 33 Колкото и да преливате от пусто празно

    8 3 Отговор
    никакво спиране няма да има докато не подпишете за останилите точки от руското предложение. Не териториите са най-важното за Русия и не за територии започна СВО.

    20:57 21.10.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Европуделите ще си останат само коалиция на жеЛАЕЩИТЕ срещу Мецан.

    21:11 21.10.2025

  • 35 Лавров

    2 1 Отговор
    Искаме ЕС и НАТО да се разпаднат,и да стигнем до Лисабон!

    21:15 21.10.2025

  • 36 Саркози

    2 0 Отговор
    Защо в килията има два нара?

    21:17 21.10.2025

  • 37 ФАКТ Е

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мислещ":

    След като Полша каза, че ще му свали самолета, престъпникът Путлер се н@ср@ от стрях! Нямало да лети до Унгария.

    21:23 21.10.2025

  • 38 Ъъъъъъъъ

    3 1 Отговор
    Ама тия верно ли си мислят, че могат да налагат условия?

    1. Обявява се примирие.
    2. И двете страни едновременно ще спрат напредването си по фронтовата линия
    3. Започва размяната на пленници.
    Русия връща деца, изведени от Украйна.
    4. Украйна ще получи гаранции за сигурност и средства за възстановяване на разрушената инфраструктура.
    5. Киев ще получи път към ускорено присъединяване към ЕС.
    6. Санкциите срещу Русия ще бъдат постепенно отменени.
    7. Около 300 милиарда долара от замразените резерви на Руската централна банка ще бъдат върнати само ако Москва участва във възстановяването на Украйна.
    8. В случай на ново настъпление, ограниченията ще бъдат въведени отново.
    9. Започват преговори за управление на окупираните територии с участието на всички заинтересовани страни.
    10. Нито една от окупираните земи няма да бъде официално (юридически) призната за част от Руската федерация.
    11. Изпълнението на плана ще бъде наблюдавано от комисия, председателствана от президента на САЩ.

    Това е планът на "Обединена" Европа - 5-6 зрънца, поставят условия от името на цяла Европа. И тропат с крачета, когато някой им каже, че тая нема а ги бъде.

    21:36 21.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

