Санкциите удариха тежко Русия! "Роснефт" и "Лукойл" загубиха милиарди долари

Руският фондов пазар се срина, след като инвеститорите реагираха на новите санкции на президента на САЩ, насочени срещу най-големите производители на петрол в страната, пише The Moscow Times, цитиран от Фокус.
Акциите на двата петролни гиганта "Роснефт" и "Лукойл" паднаха с 3,78% и 5,85% (по данни на The Moscow Times). В същото време TRT World съобщава, че aкциите на "Роснефт" са спаднали със 3% до 4,19 долара, а на "Лукойл" със 7,2% за два дни, изтривайки 3,66 милиарда долара.
"Преминаването на администрацията на САЩ към директни санкции срещу основните производители на петрол сигнализира за нова ескалация", заяви стратегът на VTB My Investments Станислав Клещев.
От друга страна ЕС също засили натиска си срещу Москва, като прие 19-ия пакет от санкции, насочен към ключовите енергийни приходи на Русия, финансови мрежи и вериги за доставки на технологии.
Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че санкциите ще имат определени последици, но няма да повлияят значително на икономическото благополучие на страната.
25 Октомври, 2025 15:19 1 707 41
1 1488
Коментиран от #19
15:21 25.10.2025
2 19пакет
Коментиран от #6, #8
15:21 25.10.2025
3 Асен
Коментиран от #23
15:23 25.10.2025
4 Санкциите
Коментиран от #35
15:23 25.10.2025
5 побърканяк
15:24 25.10.2025
7 Руснаците
15:25 25.10.2025
8 20 пакет
До коментар #2 от "19пакет":Путин въведе купони. И ергенски данък
Коментиран от #10
15:25 25.10.2025
9 БанКяро
15:26 25.10.2025
10 21пакет
До коментар #8 от "20 пакет":Урсула въведе такса водомер, такса въздух.Следва продължение....
15:27 25.10.2025
11 00014
Коментиран от #20
15:27 25.10.2025
12 Сатана Z
15:30 25.10.2025
13 Педагог
15:30 25.10.2025
14 Кривоверен алкаш
15:31 25.10.2025
15 Стайков
15:32 25.10.2025
16 Долу нато
15:32 25.10.2025
17 Дедо ви...
15:34 25.10.2025
18 мада
В русийката те заплашва затвор, ако се оплачеш от липсата на парно, ток, бензин или вода.
15:34 25.10.2025
19 Свети Петър
До коментар #1 от "1488":Пътник е баба ти!
15:35 25.10.2025
20 Ветеран от Протеста
До коментар #11 от "00014":Това е твое предположение.Обаче Реалността е ,че руснаците добиват нефт и газ от украинските залежи в Крим,които Окупираха.И продължават да добиват нефт във комунистически Виетнам в Южнокитайско море ,който окупираха преди 60 години ...
Добре,че в България няма залежи на нефт и газ !!!
15:38 25.10.2025
21 Мутата
15:41 25.10.2025
22 Дон Дони
Коментиран от #26, #37
15:44 25.10.2025
23 Тагарев Тошко
До коментар #3 от "Асен":Коя кочина нашата защото тук има прасета и тикви!
15:45 25.10.2025
25 Критик
15:49 25.10.2025
26 Ами по прости сметки
До коментар #22 от "Дон Дони":120 милиарда. Демек по-мако от 3% от годишния продукт на щат Калифорния и по-малко от 2% от БВП на Германия.
Иначе казано, разполагат с жълти стотинки.
😱
15:49 25.10.2025
27 Обективно
15:50 25.10.2025
28 Даката
Коментиран от #32
15:52 25.10.2025
29 Хаха
Коментиран от #33, #41
15:57 25.10.2025
30 Даката
15:58 25.10.2025
31 механик
Коментиран от #34
15:58 25.10.2025
34 Хахаха
До коментар #31 от "механик":Перее--- дал, забравяш че има интернет, тикток и хора, предимно млади американци снимат видеа с увиснали в захлас ченета от Русия у Китай ..мизерията я виждам само във видеата от йраваристан...- бездомници, наркомани, Ра,руха, хиперинфлации
.
16:01 25.10.2025
35 фикс
До коментар #4 от "Санкциите":Какъв Изток, бе, говориш сигурно за Монголия, щото Китай и Индия спират руските доставки, ти не четеш ли какво става?
Коментиран от #38
16:03 25.10.2025
37 Искаш да кажеш
До коментар #22 от "Дон Дони":"търгуваха" с Индия и Китай
Коментиран от #39
16:06 25.10.2025
38 Абе не четеш ли, бе.
До коментар #35 от "фикс":Тръмпоча даде заден. Китай може да си купува от Русия каквото му е кеф. Китай ще дава и на Индия.
16:06 25.10.2025
39 Тръмп се отказа , хахаха
До коментар #37 от "Искаш да кажеш":Китай и Индия ще пазар от Русия.
16:08 25.10.2025
40 Атлантика
Вече е сигурно, напълни памперса!
16:11 25.10.2025
41 Даката
До коментар #29 от "Хаха":Все едно да оприличиш Хитлер или Путин, като лекарство... в никакъв случай, това е гангрена и трябва да се реже издълбоко за да има мир и спокойствие по света. Злото трябва да се изкоренява, а не да му се слагат етикети "панацея"... Скоро ще се разпаднете ако не свалите Путин от власт.
16:14 25.10.2025