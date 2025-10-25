Санкциите удариха тежко Русия! "Роснефт" и "Лукойл" загубиха милиарди долари

Няма къде да се скрият! Войските на Путин са заклещени в "зоната на смъртта" при Днепър

В отчаян опит да се освободят, група руски войници се качват в лодка и отплават от блатистия остров в делтата на Днепър. Скрити с импровизирана маскир ...