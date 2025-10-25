Новини
Санкциите удариха тежко Русия! "Роснефт" и "Лукойл" загубиха милиарди долари
  Тема: Украйна

Санкциите удариха тежко Русия! "Роснефт" и "Лукойл" загубиха милиарди долари

25 Октомври, 2025 15:19 1 707 41

Санкциите удариха тежко Русия! "Роснефт" и "Лукойл" загубиха милиарди долари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският фондов пазар се срина, след като инвеститорите реагираха на новите санкции на президента на САЩ, насочени срещу най-големите производители на петрол в страната, пише The Moscow Times, цитиран от Фокус.

Акциите на двата петролни гиганта "Роснефт" и "Лукойл" паднаха с 3,78% и 5,85% (по данни на The Moscow Times). В същото време TRT World съобщава, че aкциите на "Роснефт" са спаднали със 3% до 4,19 долара, а на "Лукойл" със 7,2% за два дни, изтривайки 3,66 милиарда долара.

"Преминаването на администрацията на САЩ към директни санкции срещу основните производители на петрол сигнализира за нова ескалация", заяви стратегът на VTB My Investments Станислав Клещев.

От друга страна ЕС също засили натиска си срещу Москва, като прие 19-ия пакет от санкции, насочен към ключовите енергийни приходи на Русия, финансови мрежи и вериги за доставки на технологии.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че санкциите ще имат определени последици, но няма да повлияят значително на икономическото благополучие на страната.

Русия
  • 1 1488

    25 39 Отговор
    путен е пътник

    Коментиран от #19

    15:21 25.10.2025

  • 2 19пакет

    38 14 Отговор
    Забранили в Русия да се внася надуваеми кукли Урсула и Кая. Оффф. Хахаха. Голям майтап.

    Коментиран от #6, #8

    15:21 25.10.2025

  • 3 Асен

    24 29 Отговор
    Кочината все повече затъва.

    Коментиран от #23

    15:23 25.10.2025

  • 4 Санкциите

    34 18 Отговор
    удариха Европа. Благодарете на САЩ. Русия си насочи продажбите на изток

    Коментиран от #35

    15:23 25.10.2025

  • 5 побърканяк

    26 4 Отговор
    Блажени са вярващите.

    15:24 25.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руснаците

    16 26 Отговор
    Все още си мислят ,че ще имат благополучие

    15:25 25.10.2025

  • 8 20 пакет

    28 22 Отговор

    До коментар #2 от "19пакет":

    Путин въведе купони. И ергенски данък

    Коментиран от #10

    15:25 25.10.2025

  • 9 БанКяро

    17 16 Отговор
    Те изгубили а клиентите им?

    15:26 25.10.2025

  • 10 21пакет

    26 21 Отговор

    До коментар #8 от "20 пакет":

    Урсула въведе такса водомер, такса въздух.Следва продължение....

    15:27 25.10.2025

  • 11 00014

    31 20 Отговор
    А САЩ ще спечелят. Ще нападнат Венецуела, ще избият 500 000 цивилни, ще откраднат петрола и ще си избият загубите. А от Атлантическия клуб ще скандират "Демокрацияяяя" ....

    Коментиран от #20

    15:27 25.10.2025

  • 12 Сатана Z

    14 23 Отговор
    Санкциите вдигнаха цената на петрола.Направо извадиха очите на Роснефт

    15:30 25.10.2025

  • 13 Педагог

    26 20 Отговор
    Целта на санкциите, реално е пуделите около фашиста Путлер да го свалят и сложат на мястото му някой адекватен руснак. Предполага се, че това ще е сина на Николай Патрушев.

    15:30 25.10.2025

  • 14 Кривоверен алкаш

    23 18 Отговор
    Продължавайте със санкциите,пък нека да не работят,допълнете и някоя Томахавка бонус, за Кремъл..

    15:31 25.10.2025

  • 15 Стайков

    11 19 Отговор
    Днешните котировки гледа ли ги - 80% са възстновени ....Само ЕС и в частност нашата мила територия ще го .... под вода.

    15:32 25.10.2025

  • 16 Долу нато

    13 16 Отговор
    Ударили са на баба ми хвърчилото!

    15:32 25.10.2025

  • 17 Дедо ви...

    12 8 Отговор
    А бе какви санкции?!?!?!?! Стига простотииииии... Същите ще влязат в сила след 1 месец ако се стигне до тях. Най големия вносител на Руски петрол е Китай, а Риж дедо го изключва от санкциите.

    15:34 25.10.2025

  • 18 мада

    5 17 Отговор
    икономическото какво на страната?

    В русийката те заплашва затвор, ако се оплачеш от липсата на парно, ток, бензин или вода.

    15:34 25.10.2025

  • 19 Свети Петър

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Пътник е баба ти!

    15:35 25.10.2025

  • 20 Ветеран от Протеста

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "00014":

    Това е твое предположение.Обаче Реалността е ,че руснаците добиват нефт и газ от украинските залежи в Крим,които Окупираха.И продължават да добиват нефт във комунистически Виетнам в Южнокитайско море ,който окупираха преди 60 години ...
    Добре,че в България няма залежи на нефт и газ !!!

    15:38 25.10.2025

  • 21 Мутата

    3 2 Отговор
    Га сколасаха

    15:41 25.10.2025

  • 22 Дон Дони

    10 2 Отговор
    Паднали с 3% и загубили 3.6 милиарда представете си с какъв ресурс разполагат! Плюс това те търгуват с Индия и Китай които са половината свят и ги боли фара че Дончо който не държи и ден на думата си им е наложил санкции!

    Коментиран от #26, #37

    15:44 25.10.2025

  • 23 Тагарев Тошко

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Асен":

    Коя кочина нашата защото тук има прасета и тикви!

    15:45 25.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Критик

    3 4 Отговор
    Секирата на Тръмп е тежка... Ще има много пукнатини...

    15:49 25.10.2025

  • 26 Ами по прости сметки

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Дони":

    120 милиарда. Демек по-мако от 3% от годишния продукт на щат Калифорния и по-малко от 2% от БВП на Германия.
    Иначе казано, разполагат с жълти стотинки.
    😱

    15:49 25.10.2025

  • 27 Обективно

    4 1 Отговор
    Атлантически тъпащини!

    15:50 25.10.2025

  • 28 Даката

    6 5 Отговор
    Ако Путин не пукне скоро, Русия ще се разпадне... щом олигарсите започнаха да губят пари, няма да го бъде... никак даже.

    Коментиран от #32

    15:52 25.10.2025

  • 29 Хаха

    6 3 Отговор
    Все едно да удариш тоя дето държи единственото лекарство, което ще те излекува и спаси от смърт ..та ти си удар себе си бе, вврикраварски боклуци сла--боумни...

    Коментиран от #33, #41

    15:57 25.10.2025

  • 30 Даката

    5 4 Отговор
    Здравейте руски бок луци, само няма да се плашите... корабът на Путин потъва нормално.

    15:58 25.10.2025

  • 31 механик

    6 4 Отговор
    путин донякъде е прав , защото мизерията в раша е повсеместна и в този смисъл санкциите не се отразяват много , а и по-голямата част е дурашко население , което не е в течение на нещата . Опасност за путин и кремъл има само ако се засегнат големите градове .

    Коментиран от #34

    15:58 25.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "механик":

    Перее--- дал, забравяш че има интернет, тикток и хора, предимно млади американци снимат видеа с увиснали в захлас ченета от Русия у Китай ..мизерията я виждам само във видеата от йраваристан...- бездомници, наркомани, Ра,руха, хиперинфлации
    .

    16:01 25.10.2025

  • 35 фикс

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Санкциите":

    Какъв Изток, бе, говориш сигурно за Монголия, щото Китай и Индия спират руските доставки, ти не четеш ли какво става?

    Коментиран от #38

    16:03 25.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Искаш да кажеш

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Дони":

    "търгуваха" с Индия и Китай

    Коментиран от #39

    16:06 25.10.2025

  • 38 Абе не четеш ли, бе.

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "фикс":

    Тръмпоча даде заден. Китай може да си купува от Русия каквото му е кеф. Китай ще дава и на Индия.

    16:06 25.10.2025

  • 39 Тръмп се отказа , хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Искаш да кажеш":

    Китай и Индия ще пазар от Русия.

    16:08 25.10.2025

  • 40 Атлантика

    1 2 Отговор
    Путин отдавна е пътник!
    Вече е сигурно, напълни памперса!

    16:11 25.10.2025

  • 41 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Все едно да оприличиш Хитлер или Путин, като лекарство... в никакъв случай, това е гангрена и трябва да се реже издълбоко за да има мир и спокойствие по света. Злото трябва да се изкоренява, а не да му се слагат етикети "панацея"... Скоро ще се разпаднете ако не свалите Путин от власт.

    16:14 25.10.2025

