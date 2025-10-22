Тръмп след разговор с Моди: Индия няма да купува много петрол от Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с индийския премиер Нарендра Моди, като са обсъдили основно въпроси, свързани с търговията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Говорихме за много неща, но най-вече за света на търговията", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом. Американският президент подчерта, че енергетиката също е била тема на дискусията помежду им, като Моди го е уверил, че Индия ще ограничи покупките си на петрол от Русия.
"Той няма да купува много петрол от Русия. Той иска да види края на войната толкова, колкото и аз", добави Тръмп.
Индия и Китай са двамата най-големи купувачи на руски суров петрол, отбелязва Ройтерс.
Неотдавна Тръмп насочи вниманието си към Индия, налагайки мита върху индийския износ за САЩ, за да принуди Делхи да не купува петрол от Русия, като по този начин Вашингтон се опитва да окаже натиск върху Москва да преговаря за сключването на мирно споразумение с Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
06:43 22.10.2025
2 Нивен
06:45 22.10.2025
3 Последния Софиянец
06:51 22.10.2025
4 Стара претоплена манжа
06:52 22.10.2025
5 побърканяк
Коментиран от #8
06:53 22.10.2025
6 Бай той Толстой
06:57 22.10.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ще говорят едно ,а ще правят каквото им е изгодно.
07:01 22.10.2025
8 Защо питаш мисирките?!
До коментар #5 от "побърканяк":Те просто цитират Тръмп...!
Питай него...!
07:03 22.10.2025
9 Мишел
07:05 22.10.2025
10 Гориил
07:08 22.10.2025
11 Аман
07:08 22.10.2025
12 Хи хи
07:15 22.10.2025
13 САМО МАЛКО
07:21 22.10.2025
14 ха ха ха ...
07:28 22.10.2025
15 Гориил
07:28 22.10.2025
16 Тити
07:29 22.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хайо
07:56 22.10.2025
19 Червеният октомври
08:01 22.10.2025
20 Бай онзи
08:12 22.10.2025
21 факуса
08:29 22.10.2025
22 Мишел
Моди е заявил, че вносът ще бъде съобразно икономическите ползи за Индия.
08:42 22.10.2025