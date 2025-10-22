Новини
Тръмп след разговор с Моди: Индия няма да купува много петрол от Русия

22 Октомври, 2025 06:37, обновена 22 Октомври, 2025 06:41 1 181 22

  • сащ-
  • индия-
  • тръмп-
  • моди-
  • петрол-
  • русия

Той иска да види края на войната толкова, колкото и аз, заяви американският президент

Тръмп след разговор с Моди: Индия няма да купува много петрол от Русия - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с индийския премиер Нарендра Моди, като са обсъдили основно въпроси, свързани с търговията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Говорихме за много неща, но най-вече за света на търговията", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом. Американският президент подчерта, че енергетиката също е била тема на дискусията помежду им, като Моди го е уверил, че Индия ще ограничи покупките си на петрол от Русия.

"Той няма да купува много петрол от Русия. Той иска да види края на войната толкова, колкото и аз", добави Тръмп.

Индия и Китай са двамата най-големи купувачи на руски суров петрол, отбелязва Ройтерс.

Неотдавна Тръмп насочи вниманието си към Индия, налагайки мита върху индийския износ за САЩ, за да принуди Делхи да не купува петрол от Русия, като по този начин Вашингтон се опитва да окаже натиск върху Москва да преговаря за сключването на мирно споразумение с Украйна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много

    34 1 Отговор
    Нема да купува само по малко всеки ден

    06:43 22.10.2025

  • 2 Нивен

    38 2 Отговор
    А Америка кога ще спре да купува Руски петрол

    06:45 22.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    38 1 Отговор
    Няма да купува много.Само колкото и трябва.

    06:51 22.10.2025

  • 4 Стара претоплена манжа

    27 1 Отговор
    Моди отдавна му заяви, че за да му направи кефа на Тръмп и на тези дето го притискат, ще спре да купува за държавните рафинерии, но на частните рафинерии не може да командва.

    06:52 22.10.2025

  • 5 побърканяк

    26 0 Отговор
    Ало мисирките дайте определение какво количество е много.

    Коментиран от #8

    06:53 22.10.2025

  • 6 Бай той Толстой

    24 0 Отговор
    😁😁😁😁😁😁.Лаф да става,а?Не можа да се оправи с Венецуела,сега е Колумбия наред.После кой ще е?Нещастни "алчни,прости и свадливи" селяни.Цитирам.

    06:57 22.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 0 Отговор
    Индииците се учат от бившите си колонизатори.

    Ще говорят едно ,а ще правят каквото им е изгодно.

    07:01 22.10.2025

  • 8 Защо питаш мисирките?!

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "побърканяк":

    Те просто цитират Тръмп...!
    Питай него...!

    07:03 22.10.2025

  • 9 Мишел

    9 0 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    07:05 22.10.2025

  • 10 Гориил

    16 0 Отговор
    Индия наскоро подписа договор за закупуване на десет полка от най-добрата в света система за противовъздушна отбрана С-400. Съществува и опция за закупуване на още пет полка до 2030 г. Ню Делхи скоро ще изпрати делегация в Москва, за да подпише договор за закупуване на тридесет руски Су-35, с опция за закупуване на още десет до 2028 г.

    07:08 22.10.2025

  • 11 Аман

    10 0 Отговор
    Този старец е срам за Америка.

    07:08 22.10.2025

  • 12 Хи хи

    15 0 Отговор
    Индия няма да купува много петрол от Русия, само половината ! Другата половина ще я Купува Китай !!!!!!

    07:15 22.10.2025

  • 13 САМО МАЛКО

    6 0 Отговор
    Така казвахме на съученичките, а после няма малко, само до дупка.

    07:21 22.10.2025

  • 14 ха ха ха ...

    4 0 Отговор
    Явно Моди му е казал да си гледа работата....

    07:28 22.10.2025

  • 15 Гориил

    10 0 Отговор
    Руският износ на машиностроене се е увеличил с 31 процента през първите девет месеца на 2025 г. Основните купувачи са Китай, Индия, Шри Ланка, Индонезия, Малайзия, Казахстан, Монголия и много други бързо развиващи се страни.

    07:28 22.10.2025

  • 16 Тити

    10 1 Отговор
    Демек е превод Иддия ще продължи да купува петрол безконтролно.

    07:29 22.10.2025

  • 18 Хайо

    1 0 Отговор
    От Индия няма да купува ,премина на Индия няма да купува много до като стигне ,Индия ще купува колкото си иска .Не го ли научиха този след 6 години като президент да говори нормално ?

    07:56 22.10.2025

  • 19 Червеният октомври

    2 1 Отговор
    От каква позиция тоя рижи клоун има изисквания към взаимоотношенията на две страни, едната с по-голяма площ от неговия хабитат, а другата с 3 пъти повече население от обора му?

    08:01 22.10.2025

  • 20 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Няма,няма-само колкото и трябва!!!

    08:12 22.10.2025

  • 21 факуса

    0 0 Отговор
    хи хи само колкот им е необходим,дончо по гръб не пада

    08:29 22.10.2025

  • 22 Мишел

    0 0 Отговор
    Индия опроверга Тръмп - Моди не е заявявал , че Индия ще намали вноса на петрол от Русия.
    Моди е заявил, че вносът ще бъде съобразно икономическите ползи за Индия.

    08:42 22.10.2025