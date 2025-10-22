Новини
Тежка автобусна катастрофа в Уганда отне живота на десетки

22 Октомври, 2025 09:29

Най-малко 63 души загинаха при челен сблъсък на два автобуса по пътя между Кампала и Гулу

Тежка автобусна катастрофа в Уганда отне живота на десетки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Най-малко 63 души загинаха, а десетки бяха ранени при тежка катастрофа между два пътнически автобуса в Уганда, съобщава агенция Ройтерс, предава News.bg.

Инцидентът е станал на главната магистрала, свързваща столицата Кампала с северния град Гулу. Според първоначалната информация двата автобуса са се движели в противоположни посоки и са предприели опит за изпреварване на камион и спортен автомобил (SUV).

В резултат на рисковата маневра превозните средства са се сблъскали челно. Всички загинали са пътници от двата автобуса.


Уганда
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 досущ като в своге

    2 0 Отговор
    сурнал се е рейса . измрели са туристите в уганда . карайте внимателно предвидиливо, предпазливо , пресмятайте риска, взимайте мерки и бъдете внимателни и нащрек с бодри и навременни решения и преценка .

    09:34 22.10.2025

  • 2 Механик

    5 0 Отговор
    Най-отгоре на първа страница????
    В коя посока граничим с Уганда?
    п.п.
    Абе, колко българи има в Одеса, че вече забравих?

    09:37 22.10.2025

  • 3 Сандо

    4 0 Отговор
    Основна задача на днешните журналисти е да намират негативни новини по целия свят и да ни затрупват с тях.А после дълго и напоително обсъждат и осъждат престъпленията,извършени от хора,и лошит прояви в обществото.И добре,че Путин е все още жив /вероятно според някои демократични медии/ за да има някой виновен за всичко.

    09:38 22.10.2025

  • 4 ИВАН

    1 0 Отговор
    Явно, че на тез мамунчовци не трябва да им се дава да управляват коли.

    09:48 22.10.2025