Тежка автобусна катастрофа в Уганда отне живота на десетки

Най-малко 63 души загинаха, а десетки бяха ранени при тежка катастрофа между два пътнически автобуса в Уганда, съобщава агенция Ройтерс, предава News.bg.
Инцидентът е станал на главната магистрала, свързваща столицата Кампала с северния град Гулу. Според първоначалната информация двата автобуса са се движели в противоположни посоки и са предприели опит за изпреварване на камион и спортен автомобил (SUV).
В резултат на рисковата маневра превозните средства са се сблъскали челно. Всички загинали са пътници от двата автобуса.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 досущ като в своге
09:34 22.10.2025
2 Механик
В коя посока граничим с Уганда?
п.п.
Абе, колко българи има в Одеса, че вече забравих?
09:37 22.10.2025
3 Сандо
09:38 22.10.2025
4 ИВАН
09:48 22.10.2025