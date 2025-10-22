Тежка автобусна катастрофа в Уганда отне живота на десетки

Най-малко 63 души загинаха, а десетки бяха ранени при тежка катастрофа между два пътнически автобуса в Уганда, съобщава агенция Ройтерс, предава News.bg.

Инцидентът е станал на главната магистрала, свързваща столицата Кампала с северния град Гулу. Според първоначалната информация двата автобуса са се движели в противоположни посоки и са предприели опит за изпреварване на камион и спортен автомобил (SUV).

В резултат на рисковата маневра превозните средства са се сблъскали челно. Всички загинали са пътници от двата автобуса.