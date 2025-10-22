Новини
Свят »
Германия »
Германски военен експерт заяви, че ще е нужно възстановяване на наборната служба
  Тема: Украйна

Германски военен експерт заяви, че ще е нужно възстановяване на наборната служба

22 Октомври, 2025 11:34 778 37

  • нато-
  • патрик зенсбург-
  • германия-
  • наборна служба-
  • бундесвер

Управляващата коалиция все още обсъжда подробностите, включително какви мерки да бъдат предприети, ако броят на доброволците се окаже недостатъчен

Германски военен експерт заяви, че ще е нужно възстановяване на наборната служба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Германската асоциация на военнослужещите от запаса Патрик Зенсбург заяви, че Германия ще трябва да възстанови наборната военна служба, въпреки очакванията за силен приток на доброволно записали се в армията, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Ще привлечем много повече доброволци, отколкото се очаква. Става дума за около 40 000 души, които трябва да наберем от над 600 000 мъже и жени в една възрастова група. Сигурен съм, че ще ги наберем. В дългосрочен план обаче няма да е достатъчно да разчитаме само на резервите и въоръженото гражданско население. Ето защо в крайна сметка ще бъде необходима наборна служба", каза Зенсбург в интервю за мрежата Ар Ен Де.

Още новини от Украйна

Бившият депутат от Християндемократическия съюз описа потенциалните нужди при военен сценарий.

Военната служба в Германия беше преустановена през 2011 г. Новият закон за военната служба трябва да влезе в сила на 1 януари и предвижда първоначално доброволно записване в армията.

Управляващата коалиция все още обсъжда подробностите, включително какви мерки да бъдат предприети, ако броят на доброволците се окаже недостатъчен. Както и дали всички млади мъже отново трябва да преминават оценка за годност за военна служба - предложение, подкрепено от министъра на отбраната Борис Писториус.

Ръководителката на Германския Червен кръст Герда Хаселфелдт призова поканите за военна служба да включват и информация за възможностите за социална служба. "Това би могло да бъде лесен начин за значително повишаване на гражданската ангажираност", заяви тя.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 2 Отговор
    я не слушиш владко,
    ще послушиш палко

    11:34 22.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Най разпространеното име на деца в Германия е Мохамед.

    11:39 22.10.2025

  • 3 Дориана

    11 1 Отговор
    Германия и Франция ще получат точно това, което искат и провокират.. Те ще пострадат най- много при ескалирането на войната, за която предупреждава Путин. При нова Световна война с Русия веднага се включват на помощ Северна Корея, Китай, Иран, Индия и Европа ще бъде унищожена дори отвътре от имигрантите ., които напускаха безразборно.

    11:40 22.10.2025

  • 4 За пореден

    12 1 Отговор
    път управляващите и немците мислят различно.

    11:41 22.10.2025

  • 5 Тия войнъ ша водят ама ора немат.

    11 1 Отговор
    Тепърва ша набират 40 иляди ам тя подготовката им ще отнесе поне между 4-5 години. А, те искат да воюват сеги. Пълни изтръпналяци безмозъчно кухи и prosти.

    11:42 22.10.2025

  • 6 Театър "Сълза и смях"

    11 1 Отговор
    Трябва да осигурят на новобранците, епилатори, червила, розови униформи и плюшени кубинки

    Коментиран от #12

    11:47 22.10.2025

  • 7 Георги

    7 1 Отговор
    мдааа, трябва си пушечно месо... ония €800,000,000,000 няма сами да им скочат в джобовете

    11:47 22.10.2025

  • 8 възстановяване на наборната служба

    6 1 Отговор
    миче от няколко седмици дъвчиш таз тема
    кой кво казал в германия

    я израдвай русофоборчагите с нови успехи на братята им бандери
    дет се фукат с много Руснаци насън

    Коментиран от #22

    11:48 22.10.2025

  • 9 Никой

    6 1 Отговор
    Тоест - не е ясно - тези 40 000 ще бъдат убити и - след това - нови и усмихнати им трябват - цзащо не се скрият "шапкарите", това е тъпо занимание.

    Какви ги дроби този мъж. Да отидем да умрем - това никога няма да стане.

    11:49 22.10.2025

  • 10 А честито

    4 1 Отговор
    Жендероси и мюмюни

    11:52 22.10.2025

  • 11 УдоМача

    3 1 Отговор
    След това и Ходом, марш! ще им дадат към Москва, но от историята добре знаем как свършват подобни авантюри..

    Коментиран от #27, #37

    11:53 22.10.2025

  • 12 "Сълза и смях"

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Театър "Сълза и смях"":

    те имат милиони пришълци за армия
    казват им ставаш аскер и те пращаме на Мечока за курбан
    иначе спираме социалката

    а тез без статут там ни ги
    изтъпанчват на нас по дъблинското споразумение
    дет са регистрирани от наште заптиета когато са се опитвали транзит

    Коментиран от #14

    11:54 22.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от ""Сълза и смях"":

    Арибина не стана да войник, арабина става за терорист фанатик

    11:55 22.10.2025

  • 15 А бе то убуу ,,заявил",ама...

    3 1 Отговор
    ...младите разглезени дойчовчета,които са главно с меки китки,дали ще искат...?!
    Все ми се струва,че ако това се приеме като закон,ще има масови протести в Германия...!
    Всъшност-Сигурен съм!

    Коментиран от #20

    12:03 22.10.2025

  • 16 Няко

    3 2 Отговор
    Няма начин доброволно да стана войник. Войник е човек, който изпълнява това, което му заповядат по-прости от него офицери. Ама много по-прости. Войник е човек, който чака заповед за да отиде да се нахрани, да отиде до тоалетна. И го прави под строй.

    За тези, които не са били в казармата, да гледат филма "Изкуплението Шоушенк". В съветските казарми отношението към войниците е същото като към затворниците във филма. Стопяват ви по 5-6 пъти на ден за да ви преброяването и да видят дали някой не е избягал. В казармата за да отидеш до тоалетна искаш разрешение, също като във филма.
    В казармата не се става мъж, става се или роб или тарикат-как да не спазват правилата и да не те накажат , как да корумпираш/подкупиш/ висшестоящия.

    Коментиран от #30

    12:03 22.10.2025

  • 17 Честито

    3 0 Отговор
    възстановяване на наборната служба.... голяма хубост я чака Германия

    Коментиран от #25

    12:04 22.10.2025

  • 18 А картофи ще има ли

    3 0 Отговор
    За всички наборници?

    12:05 22.10.2025

  • 19 Жбръц

    0 0 Отговор
    Сега там,след тях и ние.Къде ще ходите бе,мамини- сладкиЩе се криете на Запад? Ами те го имат разработено до съвършенство,как да не ти се получи.Още на летището и си в капана- хайде обратно,да си изслужиш полагаемото.Ако си там, при първата проверка ( лична карта) директно ще те експулсират обратно.И затова вече са помислили.Една обща директива - решение на ЕП и ЕК,и сте заковани , като пирон в кисело мляко.Бягаш в трета страна,присъда.Целта им в по далечен аспект,е да сте слижили подпис под клетвен лист,и че сте военно обучен.Днес не е толкова лесно,да осъществят масова мобилизация.Но фигурираш ли,в списъка за резервисти,няма мърдане!

    12:06 22.10.2025

  • 20 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "А бе то убуу ,,заявил",ама...":

    Армията не те прави мъж, армията те прави роб.
    Мъж е човек, който сам решава какво иска да прави, роба е човек, който прави каквото му заповядат.

    Коментиран от #23

    12:06 22.10.2025

  • 21 Поне за германките

    1 0 Отговор
    Араби ще има без конкуренция. Не че германците са де

    12:06 22.10.2025

  • 22 Крайно време е...!

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "възстановяване на наборната служба":

    Укро-Бандерите да се изфукат,с някоя нова взривена руска петролна рафинерия...!
    Щото иначе с териториалните придобивки ,нещо хич ги няма,като не че отстъпват...,ама постоянно се отеглят на...,,по-изгодни позиции"...!

    12:07 22.10.2025

  • 23 БрЯх...!

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Цяла дисертация по темата си защитил...😝👍!

    12:09 22.10.2025

  • 24 По малко от

    1 0 Отговор
    Една трета от германското население е родено след 1990 г. !!!

    12:12 22.10.2025

  • 25 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Честито":

    След налагането на наборната служба имат само още една крачка до появата на нов Хитлер. И като гледам как жени ръководят Брюксел, Германия и "Алтернатива за Германия". Най-вероятно следващият Хитлер ще е жена арийска.

    12:12 22.10.2025

  • 26 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Последният истински германски войник "умря" на 09.05.1945 г.

    С мекиКитковци и вносна гмеж войска не може да се прави.

    12:14 22.10.2025

  • 27 Загуби в жива сила на Източният фронт

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "УдоМача":

    Ссср-27 милиона
    Германия -7 милиона

    Коментиран от #35

    12:15 22.10.2025

  • 28 Весело

    1 0 Отговор
    Натаняху веднага да взима мерки срещу наборната германска армия. Защото следващата стъпка след създаването на силна германска армия, ще е съюз на арийци с араби. Сами се сетете срещу кого ще е насочен този съюз.

    12:15 22.10.2025

  • 29 Основополагащият въпрос

    1 0 Отговор
    Обаче е друг. Колко етнически германчета с записани в 1 клас за 2025 година?

    Коментиран от #32

    12:17 22.10.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Няко":

    Меки разсъждения на меки китки безказарменици.

    Нерде филма"..Шоушенк" нерде наборна армия по съветски образец.

    Армията трябва да те "смачка" като индивид и да те създаде като малко зъбно колеленце в голямата военна машина.

    Трябва да си перфектната машина ИЗПЪЛНИТЕЛ ,а не мрънкащ0-разсъждаващ цивилен сървул.

    Човека до теб разчита на теб и ти на него.

    12:20 22.10.2025

  • 31 Първо беше малоумното

    1 0 Отговор
    Дуално обучение а сега и възстановяване на наборната служба... Жална и майка на Германия

    12:20 22.10.2025

  • 32 Основният процент ,,германчета" са...

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Основополагащият въпрос":

    ...синове на Меркеловите... ,,инженери и лекари"...!
    Има да чакате от тях да ,,прегърнат" идеята...

    12:23 22.10.2025

  • 33 Наборниците им които обмислят да

    1 0 Отговор
    наемат са турци и араби,а те не стават за войници и при първата гръмнала бомба или граната и ще се разхвърчат като пилци.

    12:25 22.10.2025

  • 34 Нормално е

    1 0 Отговор
    Повече от 30 години след обединението, което беше приветствано от официалната пропаганда като триумф на демокрацията, възстановяването на капитализма в Източна Германия опустоши цели региони, създавайки масова безработица и социална мизерия.
    Опустошението на източногерманската икономика и произтичащото от това обедняване и липса на перспективи създадоха благоприятна почва за фашистите.

    12:25 22.10.2025

  • 35 И накрая кво?!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Загуби в жива сила на Източният фронт":

    Руското знаме,развято над Райхстага!
    И Хитлер,както и Наполеон,все дръзнали срещу Русия-разбити на пух и прах ...!

    12:27 22.10.2025

  • 36 От няколко седмици Бундесверът

    0 0 Отговор
    (германските въоръжени сили) посещава кметове и областни администратори, за да подготви различните общини за нарастващата възможност за война на германска земя. Това става ясно от разследвания на редакцията за разследваща журналистика с нестопанска цел CORRECTIV. Според това разследване, през последните седмици множество градове и области са били посетени от високопоставени офицери на Бундесвера, за да проведат класифицирани разговори, насочени към подготовка на общините за разширяване на техния „военен капацитет“. Разговорите между Бундесвера и местните власти се фокусираха върху идентифицирането на критична инфраструктура – ​​като ключови кръстовища, мостове или аварийни кладенци – и представянето на „концепции за вътрешна сигурност“ за „прехващане на саботьори“ или предотвратяване на атаки. Обсъдено беше и възстановяването на съоръженията на гражданската защита и бункерите. Планирането трябва да приключи до есента на тази година, така че прилагането на мерките за сигурност да може да започне през пролетта на 2026 г. В много общини тайни политически комитети вече се срещат, за да координират планираните мерки за извънредни ситуации.

    12:28 22.10.2025

  • 37 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "УдоМача":

    Днес е много по-различно. Днес има атомни бомби, САЩ и Русия имат по над 1000 ядрени бойни глави. Общо това ка тад 2000 ядрени бойни глави. Освен това Китай, Индия, Пакистан, Франция, Великобритания Северна Корея също имат ядрени цойни глави.

    Познай кокво ще остане от човечеството след една война в която взривят 3000 над ядрени бойни глави. Дори само 1 от 10 бойни глави да достигне целта си това ще са 300 унищожени градове. Не какви да е градове а огромни градове като Москва, Ню Йорк, Лондон, Париж, Рим, Токио, Пекин, Истанбул, Делхи ...


    1930-1940 г Хитлер и Сталин са били в саюз спещу Великобритония и Франция.

    А в периода 1940-45 г. Великобритания е в съюз със САЩ и Сталин срещу Хитлер.

    Веднага след като САЩ, Сталин и Великобритания побеждават Германската империя и Японската Империя през 1946 г. Започва "Студената война" между доскорошните съюзници.

    Сега САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Япония ... са в съюз срещу Московия. Която е в съюз със Северна Корея и Иран. И в приятелски отношения с Китай и Турция. Но Китай и Турция искат да са повече приятели със САЩ , отколкото с Русия.

    12:30 22.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания