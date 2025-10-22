Германски военен експерт заяви, че ще е нужно възстановяване на наборната служба

Председателят на Германската асоциация на военнослужещите от запаса Патрик Зенсбург заяви, че Германия ще трябва да възстанови наборната военна служба, въпреки очакванията за силен приток на доброволно записали се в армията, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Ще привлечем много повече доброволци, отколкото се очаква. Става дума за около 40 000 души, които трябва да наберем от над 600 000 мъже и жени в една възрастова група. Сигурен съм, че ще ги наберем. В дългосрочен план обаче няма да е достатъчно да разчитаме само на резервите и въоръженото гражданско население. Ето защо в крайна сметка ще бъде необходима наборна служба", каза Зенсбург в интервю за мрежата Ар Ен Де.
Бившият депутат от Християндемократическия съюз описа потенциалните нужди при военен сценарий.
Военната служба в Германия беше преустановена през 2011 г. Новият закон за военната служба трябва да влезе в сила на 1 януари и предвижда първоначално доброволно записване в армията.
Управляващата коалиция все още обсъжда подробностите, включително какви мерки да бъдат предприети, ако броят на доброволците се окаже недостатъчен. Както и дали всички млади мъже отново трябва да преминават оценка за годност за военна служба - предложение, подкрепено от министъра на отбраната Борис Писториус.
Ръководителката на Германския Червен кръст Герда Хаселфелдт призова поканите за военна служба да включват и информация за възможностите за социална служба. "Това би могло да бъде лесен начин за значително повишаване на гражданската ангажираност", заяви тя.
1 1488
ще послушиш палко
11:34 22.10.2025
2 Последния Софиянец
11:39 22.10.2025
3 Дориана
11:40 22.10.2025
4 За пореден
11:41 22.10.2025
5 Тия войнъ ша водят ама ора немат.
11:42 22.10.2025
6 Театър "Сълза и смях"
Коментиран от #12
11:47 22.10.2025
7 Георги
11:47 22.10.2025
8 възстановяване на наборната служба
кой кво казал в германия
я израдвай русофоборчагите с нови успехи на братята им бандери
дет се фукат с много Руснаци насън
Коментиран от #22
11:48 22.10.2025
9 Никой
Какви ги дроби този мъж. Да отидем да умрем - това никога няма да стане.
11:49 22.10.2025
10 А честито
11:52 22.10.2025
11 УдоМача
Коментиран от #27, #37
11:53 22.10.2025
12 "Сълза и смях"
До коментар #6 от "Театър "Сълза и смях"":те имат милиони пришълци за армия
казват им ставаш аскер и те пращаме на Мечока за курбан
иначе спираме социалката
а тез без статут там ни ги
изтъпанчват на нас по дъблинското споразумение
дет са регистрирани от наште заптиета когато са се опитвали транзит
Коментиран от #14
11:54 22.10.2025
14 Някой
До коментар #12 от ""Сълза и смях"":Арибина не стана да войник, арабина става за терорист фанатик
11:55 22.10.2025
15 А бе то убуу ,,заявил",ама...
Все ми се струва,че ако това се приеме като закон,ще има масови протести в Германия...!
Всъшност-Сигурен съм!
Коментиран от #20
12:03 22.10.2025
16 Няко
За тези, които не са били в казармата, да гледат филма "Изкуплението Шоушенк". В съветските казарми отношението към войниците е същото като към затворниците във филма. Стопяват ви по 5-6 пъти на ден за да ви преброяването и да видят дали някой не е избягал. В казармата за да отидеш до тоалетна искаш разрешение, също като във филма.
В казармата не се става мъж, става се или роб или тарикат-как да не спазват правилата и да не те накажат , как да корумпираш/подкупиш/ висшестоящия.
Коментиран от #30
12:03 22.10.2025
17 Честито
Коментиран от #25
12:04 22.10.2025
18 А картофи ще има ли
12:05 22.10.2025
19 Жбръц
12:06 22.10.2025
20 Някой
До коментар #15 от "А бе то убуу ,,заявил",ама...":Армията не те прави мъж, армията те прави роб.
Мъж е човек, който сам решава какво иска да прави, роба е човек, който прави каквото му заповядат.
Коментиран от #23
12:06 22.10.2025
21 Поне за германките
12:06 22.10.2025
22 Крайно време е...!
До коментар #8 от "възстановяване на наборната служба":Укро-Бандерите да се изфукат,с някоя нова взривена руска петролна рафинерия...!
Щото иначе с териториалните придобивки ,нещо хич ги няма,като не че отстъпват...,ама постоянно се отеглят на...,,по-изгодни позиции"...!
12:07 22.10.2025
23 БрЯх...!
До коментар #20 от "Някой":Цяла дисертация по темата си защитил...😝👍!
12:09 22.10.2025
24 По малко от
12:12 22.10.2025
25 Някой
До коментар #17 от "Честито":След налагането на наборната служба имат само още една крачка до появата на нов Хитлер. И като гледам как жени ръководят Брюксел, Германия и "Алтернатива за Германия". Най-вероятно следващият Хитлер ще е жена арийска.
12:12 22.10.2025
26 Др.Тодор Живков 🇧🇬
С мекиКитковци и вносна гмеж войска не може да се прави.
12:14 22.10.2025
27 Загуби в жива сила на Източният фронт
До коментар #11 от "УдоМача":Ссср-27 милиона
Германия -7 милиона
Коментиран от #35
12:15 22.10.2025
28 Весело
12:15 22.10.2025
29 Основополагащият въпрос
Коментиран от #32
12:17 22.10.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #16 от "Няко":Меки разсъждения на меки китки безказарменици.
Нерде филма"..Шоушенк" нерде наборна армия по съветски образец.
Армията трябва да те "смачка" като индивид и да те създаде като малко зъбно колеленце в голямата военна машина.
Трябва да си перфектната машина ИЗПЪЛНИТЕЛ ,а не мрънкащ0-разсъждаващ цивилен сървул.
Човека до теб разчита на теб и ти на него.
12:20 22.10.2025
31 Първо беше малоумното
12:20 22.10.2025
32 Основният процент ,,германчета" са...
До коментар #29 от "Основополагащият въпрос":...синове на Меркеловите... ,,инженери и лекари"...!
Има да чакате от тях да ,,прегърнат" идеята...
12:23 22.10.2025
33 Наборниците им които обмислят да
12:25 22.10.2025
34 Нормално е
Опустошението на източногерманската икономика и произтичащото от това обедняване и липса на перспективи създадоха благоприятна почва за фашистите.
12:25 22.10.2025
35 И накрая кво?!
До коментар #27 от "Загуби в жива сила на Източният фронт":Руското знаме,развято над Райхстага!
И Хитлер,както и Наполеон,все дръзнали срещу Русия-разбити на пух и прах ...!
12:27 22.10.2025
36 От няколко седмици Бундесверът
12:28 22.10.2025
37 Весело
До коментар #11 от "УдоМача":Днес е много по-различно. Днес има атомни бомби, САЩ и Русия имат по над 1000 ядрени бойни глави. Общо това ка тад 2000 ядрени бойни глави. Освен това Китай, Индия, Пакистан, Франция, Великобритания Северна Корея също имат ядрени цойни глави.
Познай кокво ще остане от човечеството след една война в която взривят 3000 над ядрени бойни глави. Дори само 1 от 10 бойни глави да достигне целта си това ще са 300 унищожени градове. Не какви да е градове а огромни градове като Москва, Ню Йорк, Лондон, Париж, Рим, Токио, Пекин, Истанбул, Делхи ...
1930-1940 г Хитлер и Сталин са били в саюз спещу Великобритония и Франция.
А в периода 1940-45 г. Великобритания е в съюз със САЩ и Сталин срещу Хитлер.
Веднага след като САЩ, Сталин и Великобритания побеждават Германската империя и Японската Империя през 1946 г. Започва "Студената война" между доскорошните съюзници.
Сега САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Япония ... са в съюз срещу Московия. Която е в съюз със Северна Корея и Иран. И в приятелски отношения с Китай и Турция. Но Китай и Турция искат да са повече приятели със САЩ , отколкото с Русия.
12:30 22.10.2025