Новини
Свят »
Белгия »
НАТО: Ако руснаците направят нещо умишлено, имаме всички способности да се защитим
  Тема: Украйна

НАТО: Ако руснаците направят нещо умишлено, имаме всички способности да се защитим

15 Октомври, 2025 10:20 368 19

  • нато-
  • русия-
  • марк рюте-
  • брюксел

Министрите на отбраната на страните от НАТО и ЕС се срещат днес в Брюксел за еднодневни разговори, фокусирани върху руската заплаха

НАТО: Ако руснаците направят нещо умишлено, имаме всички способности да се защитим - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако руснаците направят нещо умишлено срещу НАТО, имаме всички способности да се защитим, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте пред журналисти преди началото на срещата на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел, предаде БТА.

Имаше въпроси дали НАТО е в състояние на решителни действия, когато нещо се случи в нашето въздушно пространство - уверявам ви, че можем да реагираме, добави той. Съществува мнение в обществото, че всеки руски самолет в нарушение трябва да бъде свален, не съм съгласен с това, посочи Рюте.

Още новини от Украйна

По неговите думи предоставянето на украинската страна на ракети с голям обсег е двустранен въпрос, който няма да бъде обсъждан днес. Според Рюте напредъкът на Русия в Украйна тази година е много ограничен.

Министрите на отбраната на страните от НАТО и ЕС се срещат днес в Брюксел за еднодневни разговори, фокусирани върху заплахата, представлявана от Русия, военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна, предаде ДПА, пише БТА.

Министрите на държавите от НАТО планират да започнат консултации с първата си среща, след като западният отбранителен алианс стартира нова мисия през септември за по-добра защита на въздушното пространство на източноевропейските страни след поредицата от нарушения на въздушното пространство от Русия.

Друга тема, която ще бъде обсъдена, е драстичното увеличение на военните разходи, договорено от лидерите на НАТО през юни след натиск от страна на САЩ. В срещата се очаква да вземе участие американският министър на отбраната Пийт Хегсет.

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал ще се присъедини към колегите си от НАТО в ранния следобед за разговори около ситуацията на бойното поле и нуждите на Киев в противопоставянето му срещу Русия.

След разговорите е планирано да се състои и среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, международна група за набиране и координиране на военна помощ за Украйна, в която участват около 40 държави. Групата, начело на която преди бе САЩ, сега се ръководи от Великобритания и Германия.

Вечерта 27-те министри на отбраната от ЕС ще обсъдят как да се подобри отбранителната готовност на блока преди срещата на върха на неговите лидери по-късно този месец.

От страна на България в днешните разговори на министрите на отбраната на държавите от НАТО и ЕС в Брюксел, както и в срещата на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна участие ще вземе българският министър на отбраната Атанас Запрянов.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣
    у.м-р.я с.и-г.а.н-к.а-т.а д.е.т ги фа-ли
    🤣🤣🤣🤣🤣

    10:22 15.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 0 Отговор
    МАТЮ има отбранителни памперси с повишен капацитет.

    Ще отблъсне войниците на Мецан с миризма и розови чорапогащи !

    10:22 15.10.2025

  • 4 провинциалист

    5 2 Отговор
    Маразбираса! НАТО може да се защитава от Русия и на руска територия.

    Коментиран от #16

    10:22 15.10.2025

  • 5 Тц тц тц тц

    8 1 Отговор
    Как пък един път Путин не каза, че ще напада Европа? Натото е в шок и ужас, че се провали тотално и сега търси начин да нападне Русия.

    10:23 15.10.2025

  • 6 хахаха

    3 9 Отговор
    За блатника никакъв отговор за защита, отговор само за унищожение

    Коментиран от #11

    10:23 15.10.2025

  • 7 минувача

    7 0 Отговор
    Много страшна тая Русия , бе , все от нея се предпазват , а била слаба и немощна , казват ....

    10:23 15.10.2025

  • 8 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Добро утро пак на тъпотиите със закъснение ,аман днес да си дам почивка ли да не чета глупости

    10:23 15.10.2025

  • 9 9689

    6 0 Отговор
    Журналя,не ни залъгвайте.Помагате на престъпната европейска върхушка да продължава да краде.

    10:23 15.10.2025

  • 10 си дзън

    4 2 Отговор
    Няма защита срещу новият Су-61ГЗ

    10:24 15.10.2025

  • 11 село мое ,

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    Наблягай на хаповете и храната , писането не е за теб !

    10:24 15.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    🤣🤣🤣
    "Според Рюте напредъкът на Русия в Украйна тази година е много ограничен...."
    И Е ОСНОВНО НАЗАПАД
    🤣🤣🤣

    10:24 15.10.2025

  • 13 Те руснаците...

    4 1 Отговор
    Не са толкова глупави.Да не мислите,че са самоубийци.

    10:25 15.10.2025

  • 14 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Тия цървули всеки ден Путин ги напада в съня им, не могат дъх да си вземат от неговата сянка дори ха ха ха ха

    10:26 15.10.2025

  • 15 Весел Патиланец

    0 3 Отговор
    маЦква само да си помисли от 20 трилона GDP 4-5% за ЕДИН трилион/год колко и какво оръжие можем да заскладим! Да не се замисля, че битката ще бъде кратка, т.е. къса, като джудже!

    10:27 15.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    Това е тяхната мечта от създаването му❗

    10:27 15.10.2025

  • 17 До смелото нато

    4 0 Отговор
    Купете си памперси и копайте дупки

    10:28 15.10.2025

  • 18 Орешака чака

    2 0 Отговор
    Ако си мислят джендовете, че ще има конвенционална война в която да нападат жестоко се лъжат. Хиперзвукови балистични ракети ще изравнят европейските столици преди още да са казали хлъц.

    10:28 15.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания