НАТО: Ако руснаците направят нещо умишлено, имаме всички способности да се защитим

Ако руснаците направят нещо умишлено срещу НАТО, имаме всички способности да се защитим, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте пред журналисти преди началото на срещата на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел, предаде БТА.

Имаше въпроси дали НАТО е в състояние на решителни действия, когато нещо се случи в нашето въздушно пространство - уверявам ви, че можем да реагираме, добави той. Съществува мнение в обществото, че всеки руски самолет в нарушение трябва да бъде свален, не съм съгласен с това, посочи Рюте.

Още новини от Украйна

По неговите думи предоставянето на украинската страна на ракети с голям обсег е двустранен въпрос, който няма да бъде обсъждан днес. Според Рюте напредъкът на Русия в Украйна тази година е много ограничен.

Министрите на отбраната на страните от НАТО и ЕС се срещат днес в Брюксел за еднодневни разговори, фокусирани върху заплахата, представлявана от Русия, военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна, предаде ДПА, пише БТА.

Министрите на държавите от НАТО планират да започнат консултации с първата си среща, след като западният отбранителен алианс стартира нова мисия през септември за по-добра защита на въздушното пространство на източноевропейските страни след поредицата от нарушения на въздушното пространство от Русия.

Друга тема, която ще бъде обсъдена, е драстичното увеличение на военните разходи, договорено от лидерите на НАТО през юни след натиск от страна на САЩ. В срещата се очаква да вземе участие американският министър на отбраната Пийт Хегсет.

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал ще се присъедини към колегите си от НАТО в ранния следобед за разговори около ситуацията на бойното поле и нуждите на Киев в противопоставянето му срещу Русия.

След разговорите е планирано да се състои и среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, международна група за набиране и координиране на военна помощ за Украйна, в която участват около 40 държави. Групата, начело на която преди бе САЩ, сега се ръководи от Великобритания и Германия.

Вечерта 27-те министри на отбраната от ЕС ще обсъдят как да се подобри отбранителната готовност на блока преди срещата на върха на неговите лидери по-късно този месец.

От страна на България в днешните разговори на министрите на отбраната на държавите от НАТО и ЕС в Брюксел, както и в срещата на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна участие ще вземе българският министър на отбраната Атанас Запрянов.