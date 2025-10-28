Новини
Русия е готова да предложи гаранция за ненападение на НАТО
Русия е готова да предложи гаранция за ненападение на НАТО

28 Октомври, 2025 15:48 3 292 105

Многократно сме заявявали, че нямаме намерение да нападаме нито един от настоящите членове на НАТО или ЕС, заяви Лавров

Русия е готова да предложи гаранция за ненападение на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви, че Москва е готова да даде гаранция за ненападение на страните от НАТО и ЕС, като повтори, че Русия няма намерение да атакува нито една от настоящите им членки, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Многократно сме заявявали, че нямаме и никога не сме имали намерение да нападаме нито един от настоящите членове на НАТО или ЕС", заяви Лавров на форум за евразийската сигурност в Минск, Беларус.

Още новини от Украйна

"Готови сме да заложим тази позиция в бъдещите гаранции за сигурност за тази част от Евразия", каза той според стенограмата, предоставена от министерството му. Лавров формулира предложението в реч, в която до голяма степен повтори критиките на Москва към западните сили.

Той заяви, че смислен диалог с лидерите на страните от ЕС е невъзможен, защото те отказват това, което той нарича "истински колективни гаранции за сигурност" – тоест гаранции не само срещу Русия, но с Русия, в случай на прекратяване на войната в Украйна.

Започнатата от Русия война в Украйна разтърси архитектурата на сигурността в Европа, а усилията за прекратяване на конфликта повдигнаха въпроси за това как Украйна може да бъде защитена от потенциални бъдещи руски атаки.

Плановиците на НАТО и ЕС предвиждат дългосрочно военно укрепване, за да възпрат Москва, докато Русия продължава да трупа сили по начин, който според много експерти надхвърля потребностите на войната в Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 61 гласа.
  • 1 Я пък тоя

    51 23 Отговор
    Заглавие в "телеграф"
    Украйна удари Путин в сърцето!
    Кремъл под обсада, Русия в паника.
    По долу пише: Нов мощен удар в самото сърце на Русия

    Оказа се, че един украински дрон достигнал до Москва. Няма щети.

    15:50 28.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гаранция " .. като оная за

    45 49 Отговор
    УКРАЙНА!( Будапещенският мемерондум)!
    Хехехехее
    А иначе,кво НАТО,..една Украйна без оръжие, Авиация, подводници, кораби, флот, без балистични и крилати ракети напълно попиля ХОМИК МОГУЧАЯ, 3 дневния фюрер пеДОФил и редовната армия оризо гризачи на Ким
    Хехехехее

    Коментиран от #10, #100

    15:54 28.10.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    53 42 Отговор
    Руската гаранция е пасловична - един ден.
    Спасибо 😁

    15:55 28.10.2025

  • 5 Путин гол до кръста на пони

    49 41 Отговор
    Преди февруари 2022 многократно заявявах, Руssия няма намерение да напада никого! Най-малко пък Украйна! Не помните, нали?

    Коментиран от #8

    15:55 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян

    44 41 Отговор
    И защо трябва някой да вярва на тия московски лъжливи чекисти започнали война срещу братския си народ - украинците - а по всички телевизии преди войната твърдяха че не са луди да нападат Украйна

    Коментиран от #12

    15:57 28.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вторая в Сирия

    35 28 Отговор

    До коментар #3 от "Гаранция " .. като оная за":

    Я наритаха за 3 дня!!! ))))
    2-рая в Украйна,..12 год е у Донбас и Крим и....пи.. ЗДЕЦ -- НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ)))))
    А главкомандващия-- монгольяк пеДОФила избега По трусики от един готвач))))

    Коментиран от #28

    15:59 28.10.2025

  • 11 Гост

    39 18 Отговор
    Кой мисли, че Русия би си усложнила нещата с нападение над НАТО? За какво и е? Какъв е смисъла от нещо подобно?

    Коментиран от #16, #50

    15:59 28.10.2025

  • 12 Путин гол до кръста на пони

    21 31 Отговор

    До коментар #7 от "стоян":

    Това с Украйна стана случайно!

    16:00 28.10.2025

  • 13 ЗАЩО...

    25 16 Отговор
    Кум ЛИСАН за пореден път ХИТРУВА.........

    16:01 28.10.2025

  • 14 Ху ..ЙЛО ..сда Вай Ся

    18 22 Отговор
    ПЕ Дофил изпе -- дера-- стен
    Ааасаахахаааа

    16:02 28.10.2025

  • 15 Хаха

    33 35 Отговор
    Джуджето май се постресна. Ама как да му вярваш... Той каза, че няма да напада Украйна и след три дни я нападна. На лъжите на кремълджиите никой не вярва. Защо тогава се въоръжавате до зъби и всеки ден плашите с нови оръжия. За да не ви нападнат ли? Вие нападате. А гаранциите са ясни. Силно НАТО. Това е гаранцията за ненападение от Русия. И як икономически бой! Рейгън така ви победи без един куршум, ама вие нямате мира и пак на война тръгнахте! Сега се прибурайте в кочината си и мирувайте!

    Коментиран от #46

    16:02 28.10.2025

  • 16 Путин гол до кръста на пони

    28 24 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Аз и Украйна нямаше да нападам! Шойгу ме излъга, че в Украйна ме чакали с нетърпение с хляб и сол.

    Коментиран от #38, #42

    16:02 28.10.2025

  • 17 23 февруари 2022г.

    27 25 Отговор
    Готови сме да предложим гаранции за сигурност и ненападение на Украйна.

    16:05 28.10.2025

  • 18 Име

    28 23 Отговор
    като тази, че няма да нападнат Украйна от преди 3 фодини :D

    16:05 28.10.2025

  • 19 Мнението ми

    16 17 Отговор
    Образно казано Русия трябва да изглежда като на снимката която ще опитам да кача, за бъде Европа спокойна.

    16:08 28.10.2025

  • 20 Путин гол до кръста на пони

    14 20 Отговор
    Задунайци! За пореден път ви обяснявам: войната в Украйна не е защото така ми е дошло на акъл една сутрин. Много ме натискаха опозиция и разни несъгласни и пишеха и говореха.... и народът почна да се ослушва. Затова им дадох война - за консолидация!

    16:08 28.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БУГАРАш!

    7 3 Отговор
    ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ е ДОМ на ВСИЧКИ.......И тук абсолютните гаранции са пълна измишльотина ........при всички досегашни издевателства над НЕЯ...Крайно време е ПРИРОДАТА МАЙКА да даде урок ,ако е решила ЧОВЕЧЕСТВОТО да съществува.....!

    16:10 28.10.2025

  • 23 Руските гаранции

    19 23 Отговор
    не струват пукната пара!

    Гаранцията е въоръжена до зъби Европа и Украйна!

    Всичко друго са кремълски лъжи.

    Коментиран от #27

    16:11 28.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 койдазнай

    14 21 Отговор
    Единствената гаранция за ненападение е ядреното оръжие на НАТО. Всичко друго е ала бала, като разни "Меморандуми от Будапеща"

    16:11 28.10.2025

  • 26 Путин гол до кръста на пони

    12 21 Отговор
    Задунайци! За пореден път ви обяснявам: тази работа с прекратяване на войната не е проста работа. Аз какво да кажа сега: Войната свърши! И какво нося на народа? Айде народа го остави! Ами олигарсите? Толкова пари им изхарчих за тая война и накрая - НИЩО! Ще вися на някой клон като стой та гледай!

    16:12 28.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Трол

    3 27 Отговор
    НАТО гарантира, че до няколко часа Русия ще нападне България, Румъния, Полша, Латвия, Естония и Литва.

    Коментиран от #35

    16:14 28.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Путин гол до кръста на пони

    11 21 Отговор

    До коментар #21 от "Ум рем от срам":

    Номер 21!!! Киев щях да го взема за три дни, такъв беше планът. Но украинците не го дадоха. И сега са се стиснали...поне Херсон да дадат! Не знам, не занам защо са такива лоши хора?!!!!

    Коментиран от #36

    16:16 28.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вервай те ми

    14 20 Отговор
    Вие и Украйна нямаше да нападате, нали?

    Коментиран от #40

    16:17 28.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Путин гол до кръста на пони

    10 16 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Атино, няма да ти кажа кой свали Асад, но ще ти кажа, че той си дойде с два самолета пълни със злато и диаманти. Сега са мои! Хахахахахаааа...било квот било

    16:19 28.10.2025

  • 38 Гост

    18 10 Отговор

    До коментар #16 от "Путин гол до кръста на пони":

    Май не си даваш си сметка каква бира е Украйна? Две глави на Съветите са украйнци и то от най великите (според мен даже най големите). По времето на СССР в Украйна е изсипана толкова пара в заводи и какво ли не ,че надали някой може и да си го представи. От Харков тръгва първата Т34а, танка с който печелят ВСВ. Как мислиш би изглеждала Украйна ако не беше галеника на СССР? И как мислиш ,че го преглъща това Русия?

    Коментиран от #45

    16:19 28.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Още новини от Украйна

    17 9 Отговор

    До коментар #33 от "Вервай те ми":

    Владимир Путин каза,че са принудени да го направят .В противен случай Украйна щеше да нападне ЛДНР и Крим

    16:21 28.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 хаха

    15 8 Отговор

    До коментар #16 от "Путин гол до кръста на пони":

    А какво правеше майка ти под понито... яздеше го от долу и след девет месеца се роди ти.
    А че е родила го доказва рожбата, която цвили като баща си – не се срамувай, все пак има и нещо човешко... май.

    16:23 28.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Либералний Планктон

    11 15 Отговор
    Каква стана тя велика и могучая москалия се моли и обещава всичко на тръмпанара
    Ся тя пропагандата казва точно обратното
    Но действията на блатаците след петролните санкции показват цялата картинка
    Края е близо господа
    Не с Руслямия разбира се и за съжаление
    А с Путлерската пасмина
    Кирилчо Дмитриев предложил ли е и едно фeлацио на Оранжа
    А може и да го е направил
    Както знаем перчема не връща Ора

    16:25 28.10.2025

  • 45 Попси

    10 11 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Тъпи, строят се заводи там, където има образовани и квалифицирани кадри. Не се строят заводи, където живеят диваци и варвари.

    Вземи виж, какво е казал Жиреновски за населението на Перм и Урал ката цяло.

    Коментиран от #51

    16:26 28.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зае..Би тия опорки

    10 10 Отговор

    До коментар #36 от "Идиот":

    На Соловев( 6 месеца след унищожение то на 64 км колона--)!
    Хахахаха
    Виж какво твърди 2 ПЪТИ ГЕРОЯТ на П едерацията --- ГОТВАЧА, КГБ Гиркин, ген. Арма гедон, и 38 фронтови ге не рали
    Хахахаха

    Коментиран от #54

    16:28 28.10.2025

  • 48 Гаранция

    9 12 Отговор
    Къде е Руската гаранция от 1994г. за териториалната цялост на Украйна ????

    Коментиран от #55, #62

    16:29 28.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Спасение няма

    10 13 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    11 Гост:
    Кой мисли, че Русия би си усложнила нещата с нападение над НАТО? За какво и е? Какъв е смисъла от нещо подобно?
    -;-

    Смо тъп Чиляк и то безпаметен ще забрави историята от16.02.2022 година , когато Фюрера отговори на въпроса за очаква ли се нападение на 200 хилядната армия от ученията: "Не , не знам за такова нещо!"
    И на 24.02.2022 година в 6:30 ч Киевско време 200-хилядната армия на Рашмахта се втурна към Киев!

    Не вервайте на комунисти, тошовисти и путлеристи!

    16:31 28.10.2025

  • 51 Рошавия Борко

    15 7 Отговор

    До коментар #45 от "Попси":

    Видяхме колко са "умни". Продадоха се за западни цветни мъниста индианците 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #93

    16:32 28.10.2025

  • 52 хихик

    10 3 Отговор
    На Дявола Гаранции не се дават. Никакви

    16:32 28.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ФАКТ

    5 13 Отговор

    До коментар #47 от "Зае..Би тия опорки":

    ВСУ ШИ ба москальята направо през га щите.
    👍

    16:33 28.10.2025

  • 55 Гадно

    8 12 Отговор

    До коментар #48 от "Гаранция":

    Къде е Руската гаранция от 1994г
    -;-
    В Държавния архив на Четвъртия райх.

    Там някъде е и подписаното между Рибентроп и Молотов.

    Как може да се вярва на маркс-ленинистите и сталино-путлеристите?!?!?!!

    16:34 28.10.2025

  • 56 Плaмен

    8 11 Отговор
    Не е лесно да си руснак .
    Дядо му крепостен , баща му колзник , а той в украинската кал ...

    Коментиран от #60, #75

    16:35 28.10.2025

  • 57 Бай той Толстой

    6 3 Отговор
    Не трябваше.

    16:35 28.10.2025

  • 58 нови и стари

    11 7 Отговор
    СВО ще спре когато се прекършат на две англосаксите.Англичаните дърпат конците с кървави ръце.

    16:35 28.10.2025

  • 59 катърнян

    6 8 Отговор
    вие и украйна не сте нападали

    16:35 28.10.2025

  • 60 Бай той Толстой

    8 5 Отговор

    До коментар #56 от "Плaмен":

    И ръби жена ти,докато ти рупаш евроопорки.

    16:36 28.10.2025

  • 61 Гаранция франция

    8 10 Отговор
    Договорите с русия не струват дори колкото хартията, на която са написани....

    16:36 28.10.2025

  • 62 Бай той Толстой

    8 6 Отговор

    До коментар #48 от "Гаранция":

    При обещаното от НАТО не разширение.

    Коментиран от #64

    16:38 28.10.2025

  • 63 Един

    6 8 Отговор
    Вервайте й на Русия. ;)

    16:38 28.10.2025

  • 64 Плaмен

    4 5 Отговор

    До коментар #62 от "Бай той Толстой":

    Теб рашки ли те разшириха , че толкова ги любиш ?

    Коментиран от #70

    16:39 28.10.2025

  • 65 Пудинг

    4 3 Отговор
    Гаранция франция...питъйти макарона и меркелкъ....гаранции дават само ЯО и то в комплектовка!

    16:40 28.10.2025

  • 66 az СВО Победа 80

    5 7 Отговор
    "Архитектурата на сигурността в Европа", всъщност представляваше структура за обслужване на хегемонията на САЩ. Помним Югославия, помним Южна Осетия, помним двете чеченски войни, помним Афганистан, Ирак, Либия, Сирия...., помним цветните революции и опитите за такива в Европа...

    Не войната в бивша Украйна "разтърсва" сигурността в Европа, а слизането на доскорошния световен хегемона от трона води до тектонични промени в световното устройство!

    16:41 28.10.2025

  • 67 Да бе да

    8 4 Отговор
    Путлер каза, че няма да напада Украйна и след три дни нападна.

    16:42 28.10.2025

  • 68 Дика

    8 5 Отговор
    Патологични лъжци

    16:43 28.10.2025

  • 69 ЯМБОЛИЯ

    8 5 Отговор
    Новият Хитлер,наречен Путлер,лъже повече от учителят си,чичо Адолф и вече никой не вярва на този дребосък.

    16:44 28.10.2025

  • 70 604

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Плaмен":

    Ти от личен опит ли споделяш

    16:45 28.10.2025

  • 71 Див Бенгалски Комар

    0 1 Отговор
    Ша убия тоС слон!

    16:47 28.10.2025

  • 72 Лъжливото овчарче

    8 4 Отговор
    Приказката я знаете. РФ беше гарант за безопасността и неприкосновеността на Украйна.

    16:47 28.10.2025

  • 73 Хахахаха

    7 4 Отговор
    Ааааааа ясно, вече се налага да дават гаранции на НАТО, щот на фронта в Украйна явно нищо не върви! Хахахаха.

    16:49 28.10.2025

  • 74 На всички е ясно

    3 8 Отговор
    че Русия нито има намерение, нито ще напада някой от ЕС, стига да не агресират срещу нея. Цялата тази пропаганда, че Русия ще напада Европа, е за да източват парите на Европа, докато успиват глупавият народ.

    Коментиран от #76

    16:49 28.10.2025

  • 75 Да .....Да.....така е....

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Плaмен":

    Подковаха го накрая у немско и ей го ей прекали ......

    16:50 28.10.2025

  • 76 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "На всички е ясно":

    Абе я НАТО и Украйна да дадат на рашата гаранции, че няма да я нападат и рашата да се изтегли от Украйна! Ей така, едни гаранции им дайте и готово,да се изтеглят.

    Коментиран от #77

    16:54 28.10.2025

  • 77 А къде бяха

    2 7 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахаха":

    като години наред Русия предупреждаваше? Или САЩ и Великобритания им бе изгодно да вкарат Украйна във война.

    Коментиран от #80, #84

    16:56 28.10.2025

  • 78 Плaмен

    9 0 Отговор
    По БНР пускат интервю с оня червен фосил Р. Овчароф.
    Тоя преди години разправяше че без ,,РУЗКИЙ ГАЗ УМИРАМЕ "

    Сега ни страхува с ,,Нефтохим" . :)
    А ,между другото, децата му живеят на Запад .

    16:57 28.10.2025

  • 79 Я, по тоя

    8 1 Отговор
    Такива гаранции, каквито дадохте на Украйна ли?
    Не, благодарим. Вържи Путин, да е мирна Европа!

    16:59 28.10.2025

  • 80 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "А къде бяха":

    Как къде бяха? Запада имаше милиярди инвестирани в руската икономика и наливаха милиярди за руски газ и нефт от раша. Но раша това не и стигаше, използва парите от запада, за да се въоръжи и нападне! Как къде бяха, запада въоръжи рашите. А НАТО е на границата с раша от самото създаване на НАТО! Някой да е смятал да напада раша?

    Коментиран от #83

    16:59 28.10.2025

  • 81 Пора

    6 1 Отговор
    Путинова русия умира.

    16:59 28.10.2025

  • 82 Хахахаха

    6 1 Отговор
    Копейки, НАТО е военен съюз за отбрана на държавите в съюза. НАТО не напада някой, за да му краде територията. НАТО е за опазване на собствените територии.

    Коментиран от #85

    17:00 28.10.2025

  • 83 Остави по детски глупавите опорки

    2 5 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    Не са ти от полза. САЩ унищожава Европа с тази война. Що не ти пука? Мразиш ли я? И България е в Европа. Толкова ли я мразиш?

    Коментиран от #89

    17:02 28.10.2025

  • 84 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #77 от "А къде бяха":

    И путлера преди да нападне Украйна, беше предупреден че запада ще помогне на Украйна. А сега какво се правят рашите, че нищо не били знаели?

    Коментиран от #88

    17:02 28.10.2025

  • 85 НАТО е вредна

    0 7 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахаха":

    и агресивна организация за света, грижеща се да източва пари и да ги налива във военната индустрия на САЩ.

    17:03 28.10.2025

  • 86 посейдон

    6 0 Отговор
    Супер . Гаранцията трябва да бъде Украйна в НАТО . Рашките да се изнасят от всички украински територии , включително Крим .

    17:04 28.10.2025

  • 87 Един друг

    7 0 Отговор
    Гаранция от Русия е оксиморон. Тоя с конския прякор е забравил какво каза 2 дни преди Русия вероломно да нападне Украйна. Същата гаранция даде и вожда му. Само силно НАТО може да бъде гаранция за страните членки.

    17:04 28.10.2025

  • 88 Путин

    1 5 Отговор

    До коментар #84 от "Хахахаха":

    години наред предупреждаваше малчо. Но САЩ искаше война, за да унищожи Европа. Дреме ти на теб за Европа.

    17:04 28.10.2025

  • 89 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #83 от "Остави по детски глупавите опорки":

    Чафки са ви изпили мозъка, копейки. Рашата да се изтегля от Украйна, иначе си е кражба на територия в 21 век.

    Коментиран от #91

    17:05 28.10.2025

  • 90 Естествено че

    3 2 Отговор
    Русия е готова да предложи гаранция за ненападение на НАТО. Това са ни братушки !

    17:07 28.10.2025

  • 91 Не отговори

    1 4 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    Много ли мразиш Европа и България, че се занимаваш с лъжите и по детски глупавата пропаганда на САЩ за да я унищожава?

    Коментиран от #103

    17:07 28.10.2025

  • 92 Достатъчно беше да е написано

    2 1 Отговор
    "Многократно сме заявявали, че нямаме и никога не сме имали намерение да нападаме нито един от настоящите членове на НАТО или ЕС", заяви Лавров на форум за евразийската сигурност в Минск, Беларус.

    17:08 28.10.2025

  • 93 повече рубли по малко акъл

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Рошавия Борко":

    Ами на путин ли да се продадат да стои в блатото никой не иска

    17:10 28.10.2025

  • 94 Терористичното НАТО обаче

    2 4 Отговор
    Многократно е лъгало и не може вяра да му се има

    17:10 28.10.2025

  • 95 Да припомня за по младите

    2 2 Отговор
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    17:12 28.10.2025

  • 96 Путлер

    3 0 Отговор
    Гаранция - Франция!

    17:13 28.10.2025

  • 97 УдоМача

    2 2 Отговор
    Това измислена новина ли е? Не вярвам, че подобна лудост би била възможна - Русия да легне в нозете на НАТО??? Как ли пък не!!

    17:13 28.10.2025

  • 98 Русия е готова да предложи гаранция ....

    1 3 Отговор
    Но олигофрените в НАТО щели да възпрат Москва.... а сега кажете кой не е у ред с кратуната ? А?

    17:17 28.10.2025

  • 99 НАТО

    2 1 Отговор
    Искаме демилитаризация на расия и пандела за нацисткия режим в масква. Пудинк да бъде съден в Украйна. Подписвай коньо

    17:21 28.10.2025

  • 100 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гаранция " .. като оная за":

    Якооо си се напушил. Какво ползваш и ние те така да се напушим.

    17:23 28.10.2025

  • 101 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 102 Първанов

    3 0 Отговор
    Потъването на Русия ще доведе до гибелта й. Час по- скоро мужиците трябва да се отърват от тиранина

    17:23 28.10.2025

  • 103 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Не отговори":

    Копейки, искате да направите България, втори Донбас ли? Вие натам ги бутате нещата! Толкова ли мразите България, че искате да я направите втори Донбас?

    Коментиран от #104

    17:25 28.10.2025

  • 104 Отговори на въпроса малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Хахахаха":

    Не ми драскай детски глупости. Не ти помагат. Много ли мразиш България и Европа, че се занимаваш с лъжите и глупавата пропаганда на САЩ, за да помагаш да ги унищожава?

    17:30 28.10.2025

  • 105 Захарова

    1 0 Отговор
    Трябва да е луд някой да си мисли такива неща !

    17:31 28.10.2025

