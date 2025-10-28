Русия е готова да предложи гаранция за ненападение на НАТО

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви, че Москва е готова да даде гаранция за ненападение на страните от НАТО и ЕС, като повтори, че Русия няма намерение да атакува нито една от настоящите им членки, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Многократно сме заявявали, че нямаме и никога не сме имали намерение да нападаме нито един от настоящите членове на НАТО или ЕС", заяви Лавров на форум за евразийската сигурност в Минск, Беларус.

"Готови сме да заложим тази позиция в бъдещите гаранции за сигурност за тази част от Евразия", каза той според стенограмата, предоставена от министерството му. Лавров формулира предложението в реч, в която до голяма степен повтори критиките на Москва към западните сили.

Той заяви, че смислен диалог с лидерите на страните от ЕС е невъзможен, защото те отказват това, което той нарича "истински колективни гаранции за сигурност" – тоест гаранции не само срещу Русия, но с Русия, в случай на прекратяване на войната в Украйна.

Започнатата от Русия война в Украйна разтърси архитектурата на сигурността в Европа, а усилията за прекратяване на конфликта повдигнаха въпроси за това как Украйна може да бъде защитена от потенциални бъдещи руски атаки.

Плановиците на НАТО и ЕС предвиждат дългосрочно военно укрепване, за да възпрат Москва, докато Русия продължава да трупа сили по начин, който според много експерти надхвърля потребностите на войната в Украйна.