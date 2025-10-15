САЩ: Войната в Украйна ще приключи, ако страните от НАТО увеличат покупките на американско оръжие

Уверихме се, че президентът Доналд Тръмп се стреми към мир чрез сила. Мир може да има, когато си силен не с думи и жестове, а със сила, която съперникът ти оценява, заяви днес военният министър на САЩ Пийт Хегсет преди началото на заседанието на неговите колеги в централата на НАТО в Брюксел, предаде БТА.

Светът вижда, че имаме президент, който се стреми към мир - видяхме го в Газа и се надявам да го видим в Украйна, добави той. Хегсет изрази очакване скоро европейските съюзници да започнат да купуват оръжие от САЩ и да го предоставят на Украйна чрез НАТО, за да се постигне мир. Очакваме днес повече страни да заявят готовност за тези покупки, за да се стигне до мирно решение на украинския конфликт, посочи министърът.

Още новини от Украйна

Вече разполагаме с много повече средства след решенията от срещата на НАТО в Хага по-рано тази година, правим всичко възможно да поддържаме Украйна силна, каза генералният секретар на алианса Марк Рюте. Той благодари на ръководството на САЩ за подсилването на НАТО и за по-справедливото разпределение на разходите за алианса. Рюте изрази благодарност и за осигурената от САЩ подкрепа за Киев.

Ако руснаците направят нещо умишлено срещу НАТО, имаме всички способности да се защитим, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте пред журналисти преди началото на срещата на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел.

Имаше въпроси дали НАТО е в състояние на решителни действия, когато нещо се случи в нашето въздушно пространство - уверявам ви, че можем да реагираме, добави той. Съществува мнение в обществото, че всеки руски самолет в нарушение трябва да бъде свален, не съм съгласен с това, посочи Рюте.

По неговите думи предоставянето на украинската страна на ракети с голям обсег е двустранен въпрос, който няма да бъде обсъждан днес. Според Рюте напредъкът на Русия в Украйна тази година е много ограничен.