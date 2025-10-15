Новини
САЩ: Войната в Украйна ще приключи, ако страните от НАТО увеличат покупките на американско оръжие
  Тема: Украйна

САЩ: Войната в Украйна ще приключи, ако страните от НАТО увеличат покупките на американско оръжие

15 Октомври, 2025 11:50 846 54

Очакваме днес повече страни да заявят готовност за тези покупки, за да се стигне до мирно решение на украинския конфликт, посочи министърът

САЩ: Войната в Украйна ще приключи, ако страните от НАТО увеличат покупките на американско оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Уверихме се, че президентът Доналд Тръмп се стреми към мир чрез сила. Мир може да има, когато си силен не с думи и жестове, а със сила, която съперникът ти оценява, заяви днес военният министър на САЩ Пийт Хегсет преди началото на заседанието на неговите колеги в централата на НАТО в Брюксел, предаде БТА.

Светът вижда, че имаме президент, който се стреми към мир - видяхме го в Газа и се надявам да го видим в Украйна, добави той. Хегсет изрази очакване скоро европейските съюзници да започнат да купуват оръжие от САЩ и да го предоставят на Украйна чрез НАТО, за да се постигне мир. Очакваме днес повече страни да заявят готовност за тези покупки, за да се стигне до мирно решение на украинския конфликт, посочи министърът.

Още новини от Украйна

Вече разполагаме с много повече средства след решенията от срещата на НАТО в Хага по-рано тази година, правим всичко възможно да поддържаме Украйна силна, каза генералният секретар на алианса Марк Рюте. Той благодари на ръководството на САЩ за подсилването на НАТО и за по-справедливото разпределение на разходите за алианса. Рюте изрази благодарност и за осигурената от САЩ подкрепа за Киев.

Ако руснаците направят нещо умишлено срещу НАТО, имаме всички способности да се защитим, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте пред журналисти преди началото на срещата на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел.

Имаше въпроси дали НАТО е в състояние на решителни действия, когато нещо се случи в нашето въздушно пространство - уверявам ви, че можем да реагираме, добави той. Съществува мнение в обществото, че всеки руски самолет в нарушение трябва да бъде свален, не съм съгласен с това, посочи Рюте.

По неговите думи предоставянето на украинската страна на ракети с голям обсег е двустранен въпрос, който няма да бъде обсъждан днес. Според Рюте напредъкът на Русия в Украйна тази година е много ограничен.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    34 3 Отговор
    Тежко е да обяснаваш на кьорави , какви са цветовете на дъгата ! А бе , селяни паветни , вие не виждате ли какво става в САЩ ! Тръмп започна превантивна окупация на американски градове ! Под лакърдията че ще се бори с престъпността , той се готви за гражданска война !!! Не че ще схванете , но положението наистина става "международно" !!!

    Коментиран от #13

    11:51 15.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дон Корлеоне

    26 3 Отговор
    Въпроса е до кога Тръмп ще държи жив зеления клоун.

    Коментиран от #21, #31

    11:52 15.10.2025

  • 4 Пълна капитулация

    22 2 Отговор
    на Украйна, възстановяване на СССР и на Югославия!
    Това е цената на мира!

    Коментиран от #8

    11:52 15.10.2025

  • 5 Пич

    4 17 Отговор
    Но до като не се унищожи калния халифат и бункерното не висне от башнята няма да има мир!

    Коментиран от #9

    11:52 15.10.2025

  • 6 Къде що има глЮпост

    14 1 Отговор
    фитката я е преписала.
    " Независимата" фитка.

    11:53 15.10.2025

  • 7 Мърсула1984

    21 1 Отговор
    Хаха, войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила!

    11:53 15.10.2025

  • 8 Дон Корлеоне

    1 21 Отговор

    До коментар #4 от "Пълна капитулация":

    Какъв ссср нали фалира и умряха от глад ватите, Сащ им праща пилешки крака да варат, с ноктите ги ядяха, сега кой ще ги спаси, не зная!

    Коментиран от #18, #23, #25

    11:55 15.10.2025

  • 9 Ах сладурано

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    С удоволствие би висяла на башнята ми.

    11:55 15.10.2025

  • 10 Един

    20 1 Отговор
    А пари за американско тенеке от де? Европа е глозгана до голо, вече и заеми не може да тегли!

    11:55 15.10.2025

  • 11 провинциалист

    27 1 Отговор
    Заглавието да се чете: "Да, официално зявяваме, че ние запалихме тая война, за да си погасим финансовите проблеми вкъщи".

    11:56 15.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шефа на натото

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Кво оръжие, кещви поръчки, те, навремето по-малко се чакаше за лада, отколкото днес за ф15.

    11:57 15.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 0 Отговор
    На краварите не им пука за загиналите във войната в Украйна,
    за тях е важно да се продава хАмериканско оръжие...

    11:57 15.10.2025

  • 16 Тома

    8 0 Отговор
    Това е отговор за малоумници защото те веднага ще повярват

    11:57 15.10.2025

  • 17 Госあ

    6 0 Отговор
    ха ха ха ха ха

    11:57 15.10.2025

  • 18 Ние,

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    братята южни славяни, като по-малумни, ще помогнем веднъж на братушките, така ще им де отплатим за всички сполетени ни от тях добрини!

    11:58 15.10.2025

  • 19 Я пък тоя

    16 1 Отговор
    Тия си бият главите в стената вече 4 години и още искат.
    Явно от блъскането им е избягал и малкото мозък дето имат.
    Едно и също неработещо поведение.
    Още се надяват икономически да сломят Русия, обнадеждени от бензиновата криза, след повреждането на няколко рафинерии.
    А ми няма да стане!

    Коментиран от #32

    11:58 15.10.2025

  • 20 пешо

    18 2 Отговор
    купувайте да спасите краварите от фалит

    Коментиран от #24

    11:58 15.10.2025

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Дон Корлеоне":

    Той каза, че трупин пак то е излъгал, а и той най добре знае, че до като не унищожи терористичния султанат няма да вземе Нобел за мир, ботокса е пътник.

    Коментиран от #29

    11:58 15.10.2025

  • 22 Какво

    16 0 Отговор
    е по важно, да свърши войната или САЩ да продава оръжие?

    Коментиран от #26

    11:59 15.10.2025

  • 23 доктор Гълъбова

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    Явно приемате фалшиви хапчета.

    Коментиран от #43

    11:59 15.10.2025

  • 24 Госあ

    1 13 Отговор

    До коментар #20 от "пешо":

    А кой ще спаси бензиносолонката без бензин и с иранските ракети се питам!

    12:00 15.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 пешо

    2 13 Отговор

    До коментар #22 от "Какво":

    Да се унищожи теропроссия е най важното, цената няма значение!

    12:01 15.10.2025

  • 27 Търтейчо

    10 0 Отговор
    Ха да видиш...значи купуваме всички оръжия на САЩ и готово...как не се сетиха до сега...
    Путьонин ще се уплаши и ще се предаде...
    Като свърши войната в Украйна,почва следващата...и така до края на света...

    12:02 15.10.2025

  • 28 Хаха

    11 0 Отговор
    Войната в Украйна щеше да е свършила за месец,ако САЩ и ЕС не помагаха на Украйна.

    Коментиран от #34

    12:02 15.10.2025

  • 29 КОНЯ СУЛТУКЛИЕВА

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    той каза, кой каза, той знае... много ти е труден изказа и същевременно някак познато звучи. Кире, ти ли си, бе?

    12:03 15.10.2025

  • 30 БЪФАЛО

    9 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ ИЗКУПЯТ СТАРИТЕ БОКЛУЦИ НА АМЕРИКАНЦИТЕ

    Коментиран от #33

    12:03 15.10.2025

  • 31 факуса

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дон Корлеоне":

    с тоз дълг до последния осраинец и после до последните пудели

    12:03 15.10.2025

  • 32 Тома

    1 9 Отговор

    До коментар #19 от "Я пък тоя":

    Не го брой блатото, там всичко е приключилo, следва разпад, граждански войни, глад невиждан и анексия от Китай!

    Коментиран от #36

    12:03 15.10.2025

  • 33 ЖЕКО

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "БЪФАЛО":

    НАЛИ СМЕ АМЕРИКАНСКИ РОБИ ЩЕ СЛУШАМЕ

    12:04 15.10.2025

  • 34 факуса

    0 8 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    Е кой няма да помогне на жертвата срещу пияния агресор, само копейките глади винаги вземат страна на хамас и останалите мърдери!

    12:05 15.10.2025

  • 35 Огнян от фрог

    6 0 Отговор
    Наистина ни вземат за глупаци!

    12:06 15.10.2025

  • 36 стоян

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Тома":

    до ком. 32 - дpoгap, оште 2014 сам претсказал че рассия ште се распадне до няколко месеца

    Коментиран от #41

    12:06 15.10.2025

  • 37 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор
    Плоскоумие и ни правят нас на балъци!
    "Войната в Укра ще спре, ако ми купите дворец на топло място на брега на Маледивите и едно Бентли..."!
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #50

    12:06 15.10.2025

  • 38 ФОНДЕР ЛАИЕН

    5 1 Отговор
    ПОДИГРАВАТ СЕ С ЕВРОПА

    12:07 15.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЖЕКО

    1 3 Отговор
    НО Е ДОСТА ПО ДОБРЕ ДО СМЕ РОБИ НА БОГАТА АМЕРИКА, ОТКОЛКОТО НА БЕДНИТЕ БРАТУШКИ, ВИДЯХМЕ ГИ КОЛКО МОГАТ, ЗА 50 ГОДИНИ ФАЛИРАХА И ГЛАДУВАХА 5 ПЪТИ , А И НИЕ С ТЯХ!

    12:09 15.10.2025

  • 41 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян":

    Това е неизбежно, знаят и децата, че всеки опит за експанзия на алкохолиците завършва с глад, разпад и граждански войни❗

    12:11 15.10.2025

  • 42 Пламен

    1 0 Отговор
    Европа трябва да престане да харчи за мигранти.
    Европа трябва да осигури сигурност за своите граждани.

    12:11 15.10.2025

  • 43 ТОЯ МУХЪЛ И във

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "доктор Гълъбова":

    фалшива дупка е правен

    12:11 15.10.2025

  • 44 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Аз пари за оръжия не давам.На нас покрива ни тече,такса боклук ще скочи тройно,че и четворно,от бюджета се краде поголовно,тоя пари иска за оръжия ! Оставка !

    12:11 15.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 123456

    3 0 Отговор
    С продаване на оръжия - към МИР ! Е те това е миролюбец , баце ! Само с орешки трява да си играе такъв чиляк !

    Коментиран от #52

    12:12 15.10.2025

  • 47 Как лъже само

    1 0 Отговор
    президент Тръмп НЕ сме го видели го в Гааза ....

    12:12 15.10.2025

  • 48 САЩ

    1 2 Отговор
    Войната ще спре, когато Сащ престанат с отвратителното си коварно лицемерие, спрат да помагат на Русия и застанат на страната на Украйна. И когато Русия бъде победена и изгонена от Крим и Украйна. Когато Украйна се върне в границите си от 1991 година. Всичко друго е празни приказки.

    12:13 15.10.2025

  • 49 САЩ са фалирали

    2 0 Отговор
    над 900 милаиарда долара годишно плащат само лихви за огромните си дългове, над 37 трилиона долара. И сега, като "черна дупка" се опитват да ограбват от цял свят пари, само и само да не обявят банкрута!
    Ама нас ни правят на балъци, ние да ги спасяваме. Те вземали кредити, яли, пили и се веселили, а сега, ние да им плащаме лихвите и дълговете?

    Коментиран от #53

    12:13 15.10.2025

  • 50 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ха-ха-ха":

    Само бункерното е с дворци и яхти от президентите, робите му гладуват в тинята и ги праща на заколение в Украина за 300 долара заплата и два тостера!

    12:14 15.10.2025

  • 51 Да има да вземат

    2 0 Отговор
    предоставянето на украинската страна на ракети с голям обсег НЕ е двустранен въпрос.....

    12:14 15.10.2025

  • 52 Фашаго

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "123456":

    Ти как разбираш мира? Надупено гъзе ли? С руския ви свят на "господар-крепостен селянин", който утвърдихте в България е свършено.

    12:15 15.10.2025

  • 53 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "САЩ са фалирали":

    Но си живеят живота, не гинат в окопите за дворците на бункерното, не чакат на опашки цял ден за 10 литра бензин, не мрат от глад като 80% от ватите...разликата е огромна робе

    12:17 15.10.2025

  • 54 БСТ

    0 0 Отговор
    Да , а кой ще ги плаща тези оръжия , кой ще се бие срещу Русия ?
    Не останаха украинци , наемниците ги взривяват преди да са стигнали до бойното поле .
    Ами ако Руснаците започнат да търгуват петрол за оръжие с Китай и останалите държави от БРИКС + Турция какво ще стане тогава ...Някой хамериканец пак се изказва неподготвен или нашмъркан.

    12:17 15.10.2025

