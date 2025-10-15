САЩ: Войната в Украйна ще приключи, ако страните от НАТО увеличат покупките на американско оръжие

Уверихме се, че президентът Доналд Тръмп се стреми към мир чрез сила. Мир може да има, когато си силен не с думи и жестове, а със сила, която съперникът ти оценява, заяви днес военният министър на САЩ Пийт Хегсет преди началото на заседанието на неговите колеги в централата на НАТО в Брюксел, предаде БТА.
Светът вижда, че имаме президент, който се стреми към мир - видяхме го в Газа и се надявам да го видим в Украйна, добави той. Хегсет изрази очакване скоро европейските съюзници да започнат да купуват оръжие от САЩ и да го предоставят на Украйна чрез НАТО, за да се постигне мир. Очакваме днес повече страни да заявят готовност за тези покупки, за да се стигне до мирно решение на украинския конфликт, посочи министърът.
Вече разполагаме с много повече средства след решенията от срещата на НАТО в Хага по-рано тази година, правим всичко възможно да поддържаме Украйна силна, каза генералният секретар на алианса Марк Рюте. Той благодари на ръководството на САЩ за подсилването на НАТО и за по-справедливото разпределение на разходите за алианса. Рюте изрази благодарност и за осигурената от САЩ подкрепа за Киев.
Ако руснаците направят нещо умишлено срещу НАТО, имаме всички способности да се защитим, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте пред журналисти преди началото на срещата на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел.
Имаше въпроси дали НАТО е в състояние на решителни действия, когато нещо се случи в нашето въздушно пространство - уверявам ви, че можем да реагираме, добави той. Съществува мнение в обществото, че всеки руски самолет в нарушение трябва да бъде свален, не съм съгласен с това, посочи Рюте.
По неговите думи предоставянето на украинската страна на ракети с голям обсег е двустранен въпрос, който няма да бъде обсъждан днес. Според Рюте напредъкът на Русия в Украйна тази година е много ограничен.
1 Пич
Коментиран от #13
11:51 15.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дон Корлеоне
Коментиран от #21, #31
11:52 15.10.2025
4 Пълна капитулация
Това е цената на мира!
Коментиран от #8
11:52 15.10.2025
5 Пич
Коментиран от #9
11:52 15.10.2025
6 Къде що има глЮпост
" Независимата" фитка.
11:53 15.10.2025
7 Мърсула1984
11:53 15.10.2025
8 Дон Корлеоне
До коментар #4 от "Пълна капитулация":Какъв ссср нали фалира и умряха от глад ватите, Сащ им праща пилешки крака да варат, с ноктите ги ядяха, сега кой ще ги спаси, не зная!
Коментиран от #18, #23, #25
11:55 15.10.2025
9 Ах сладурано
До коментар #5 от "Пич":С удоволствие би висяла на башнята ми.
11:55 15.10.2025
10 Един
11:55 15.10.2025
11 провинциалист
11:56 15.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шефа на натото
До коментар #1 от "Пич":Кво оръжие, кещви поръчки, те, навремето по-малко се чакаше за лада, отколкото днес за ф15.
11:57 15.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
за тях е важно да се продава хАмериканско оръжие...
11:57 15.10.2025
16 Тома
11:57 15.10.2025
17 Госあ
11:57 15.10.2025
18 Ние,
До коментар #8 от "Дон Корлеоне":братята южни славяни, като по-малумни, ще помогнем веднъж на братушките, така ще им де отплатим за всички сполетени ни от тях добрини!
11:58 15.10.2025
19 Я пък тоя
Явно от блъскането им е избягал и малкото мозък дето имат.
Едно и също неработещо поведение.
Още се надяват икономически да сломят Русия, обнадеждени от бензиновата криза, след повреждането на няколко рафинерии.
А ми няма да стане!
Коментиран от #32
11:58 15.10.2025
20 пешо
Коментиран от #24
11:58 15.10.2025
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #3 от "Дон Корлеоне":Той каза, че трупин пак то е излъгал, а и той най добре знае, че до като не унищожи терористичния султанат няма да вземе Нобел за мир, ботокса е пътник.
Коментиран от #29
11:58 15.10.2025
22 Какво
Коментиран от #26
11:59 15.10.2025
23 доктор Гълъбова
До коментар #8 от "Дон Корлеоне":Явно приемате фалшиви хапчета.
Коментиран от #43
11:59 15.10.2025
24 Госあ
До коментар #20 от "пешо":А кой ще спаси бензиносолонката без бензин и с иранските ракети се питам!
12:00 15.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 пешо
До коментар #22 от "Какво":Да се унищожи теропроссия е най важното, цената няма значение!
12:01 15.10.2025
27 Търтейчо
Путьонин ще се уплаши и ще се предаде...
Като свърши войната в Украйна,почва следващата...и така до края на света...
12:02 15.10.2025
28 Хаха
Коментиран от #34
12:02 15.10.2025
29 КОНЯ СУЛТУКЛИЕВА
До коментар #21 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":той каза, кой каза, той знае... много ти е труден изказа и същевременно някак познато звучи. Кире, ти ли си, бе?
12:03 15.10.2025
30 БЪФАЛО
Коментиран от #33
12:03 15.10.2025
31 факуса
До коментар #3 от "Дон Корлеоне":с тоз дълг до последния осраинец и после до последните пудели
12:03 15.10.2025
32 Тома
До коментар #19 от "Я пък тоя":Не го брой блатото, там всичко е приключилo, следва разпад, граждански войни, глад невиждан и анексия от Китай!
Коментиран от #36
12:03 15.10.2025
33 ЖЕКО
До коментар #30 от "БЪФАЛО":НАЛИ СМЕ АМЕРИКАНСКИ РОБИ ЩЕ СЛУШАМЕ
12:04 15.10.2025
34 факуса
До коментар #28 от "Хаха":Е кой няма да помогне на жертвата срещу пияния агресор, само копейките глади винаги вземат страна на хамас и останалите мърдери!
12:05 15.10.2025
35 Огнян от фрог
12:06 15.10.2025
36 стоян
До коментар #32 от "Тома":до ком. 32 - дpoгap, оште 2014 сам претсказал че рассия ште се распадне до няколко месеца
Коментиран от #41
12:06 15.10.2025
37 Ха-ха-ха
"Войната в Укра ще спре, ако ми купите дворец на топло място на брега на Маледивите и едно Бентли..."!
Ха-ха-ха
Коментиран от #50
12:06 15.10.2025
38 ФОНДЕР ЛАИЕН
12:07 15.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ЖЕКО
12:09 15.10.2025
41 🇺🇦 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #36 от "стоян":Това е неизбежно, знаят и децата, че всеки опит за експанзия на алкохолиците завършва с глад, разпад и граждански войни❗
12:11 15.10.2025
42 Пламен
Европа трябва да осигури сигурност за своите граждани.
12:11 15.10.2025
43 ТОЯ МУХЪЛ И във
До коментар #23 от "доктор Гълъбова":фалшива дупка е правен
12:11 15.10.2025
44 Файърфлай
12:11 15.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 123456
Коментиран от #52
12:12 15.10.2025
47 Как лъже само
12:12 15.10.2025
48 САЩ
12:13 15.10.2025
49 САЩ са фалирали
Ама нас ни правят на балъци, ние да ги спасяваме. Те вземали кредити, яли, пили и се веселили, а сега, ние да им плащаме лихвите и дълговете?
Коментиран от #53
12:13 15.10.2025
50 Атина Палада
До коментар #37 от "Ха-ха-ха":Само бункерното е с дворци и яхти от президентите, робите му гладуват в тинята и ги праща на заколение в Украина за 300 долара заплата и два тостера!
12:14 15.10.2025
51 Да има да вземат
12:14 15.10.2025
52 Фашаго
До коментар #46 от "123456":Ти как разбираш мира? Надупено гъзе ли? С руския ви свят на "господар-крепостен селянин", който утвърдихте в България е свършено.
12:15 15.10.2025
53 Последния Софиянец
До коментар #49 от "САЩ са фалирали":Но си живеят живота, не гинат в окопите за дворците на бункерното, не чакат на опашки цял ден за 10 литра бензин, не мрат от глад като 80% от ватите...разликата е огромна робе
12:17 15.10.2025
54 БСТ
Не останаха украинци , наемниците ги взривяват преди да са стигнали до бойното поле .
Ами ако Руснаците започнат да търгуват петрол за оръжие с Китай и останалите държави от БРИКС + Турция какво ще стане тогава ...Някой хамериканец пак се изказва неподготвен или нашмъркан.
12:17 15.10.2025