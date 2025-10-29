Новини
Румъния: Американското военно присъствие се връща на нивото отпреди войната в Украйна
  Тема: Украйна

29 Октомври, 2025 17:13 1 053 27

Румъния и съюзниците от НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на изток

Румъния: Американското военно присъствие се връща на нивото отпреди войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Присъствието на американските войници в Румъния чрез промяна в размера на ротационните сили, действащи в страната, се връща на практика на нивото отпреди войната в Украйна, заяви днес румънският президент Никушор Дан, цитиран от Аджерпрес, предаде БТА.

Коментарът му идва след съобщение на Министерството на националната отбрана, според което Румъния и съюзниците от НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“.

Още новини от Украйна

Държавният глава написа в платформата Екс, че способностите за обезкуражаване на заплахите на Източния фланг на НАТО се компенсират от същественото допълване на военното оборудване и увеличаването на европейските сили в пълно съгласие с американските партньори.

"Сигурността на Румъния и Източния фланг няма да намалее по никакъв начин. Стратегическото партньорство между Румъния и САЩ остава в същите параметри. Стратегическата инфраструктура, развита съвместно в „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Когълничану“, ще продължи да бъде напълно оперативна, американски военни ще продължат да бъдат разположени в тези бази, а трансферът на военно оборудване ще продължи", добави президентът.

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну уточни по-рано днес, че около хиляда американски военнослужещи ще останат в базите „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Михаил Когълничану“, а стратегическите им възможности няма да се променят. Той добави, че системата за противоракетна отбрана в базата „Девеселу“ ще остане напълно оперативна, а военновъздушната база „Михаил Когълничану“ продължава да се развива.

Според последните налични статистически данни в момента в Румъния са разположени 1700 американски военни, отбелязва АФП.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    21 26 Отговор
    Янките палят Херкулесите, само да видим, дали ще има места за всички по колесниците.

    17:15 29.10.2025

  • 2 Атина Палада

    19 21 Отговор
    Абе САЩ вече нямат кинти да поддържат такъв военен контингент по света .И базите ще си вдигнат ..

    17:15 29.10.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    21 0 Отговор
    Солено излиза изхранването на тая безполезна гмеж на марионетките и подлогите!

    17:15 29.10.2025

  • 4 Е какво прави САЩ

    22 0 Отговор
    на хиляди километри от дома им? Така бяха в Украйна, докато я вкараха във война. Румъния ли е наред?

    17:16 29.10.2025

  • 5 Мишел

    17 0 Отговор
    При 38 000 000 000 000$ дълг на САЩ започва намаляване на военното присъствие на американската армия в чужбина

    17:18 29.10.2025

  • 6 си дзън

    4 11 Отговор
    Американското военно присъствие се връща на нивото отпреди войната в Украйна,
    а руското присъствие утече у канала.

    17:19 29.10.2025

  • 7 Тръмп събуди Европа !

    5 8 Отговор
    Европа да се събуди и да поеме сама отбраната си!

    Коментиран от #9, #11

    17:19 29.10.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    3 10 Отговор
    Ганя путинофила ще прави барут за трепане на маскали!

    Коментиран от #10

    17:20 29.10.2025

  • 9 честен ционист

    12 11 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп събуди Европа !":

    45% от немските мъже мечтаят да са домакини и тайно носят бельото на майките си.

    17:20 29.10.2025

  • 10 Не, бе

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    ПИРАТКИ !

    17:23 29.10.2025

  • 11 Факт

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп събуди Европа !":

    ЕССР е пътник !

    17:24 29.10.2025

  • 12 Дориана

    17 0 Отговор
    Вие какво искате? Разпалвате и провокирате чрез санкции и дрънкане на оръжия война с Русия и искате Америка да ви пази. Тръмп ви каза войната си е ваша, оправяйте се. Избийте се като толкова ви е капацитета.

    17:25 29.10.2025

  • 13 Хрушчов

    1 7 Отговор
    От 1950г. разправям на бг де билите, че Америка няма кинти и нямат свършване тези кинти ей!

    17:26 29.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бай Даньо

    15 0 Отговор
    Американците се изтеглят от източна Европа, американската империя се свива . Да му мислят наши евроатлантически мушмуроци че май Русия идва да си прибира вересиите и идва 9 септември. Да не стане ама как не разбрахме как стана!? Нямам търпение да видя как русите ще смажат мamaлигата без да ги лигавят като окраинците ... Войната в okpaйна се разрасна до криза от която се излиза само с нов световен ред. Дано не съм прав.

    Коментиран от #18

    17:29 29.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "бай Даньо":

    Казваш,дано не си прав,обаче си напълно прав! Точно така е! Конфликта на територията на Украйна не е регионален,а глобален!
    САЩ се изтеглят от Източна Европа ,защото ..първо- нямат вече пари да поддържат такъв военен контингент по света и второ- Източна Европа беше в сферата на влияние на Русия и сега САЩ я връщат! За 30 години каквото можаха опоскаха от Източна Европа..
    Да,Източна Европа ще бъде отново в сферата на влияние на Русия,но не си представяй,че ще има отново желязни завеси..Нищо такова..

    Коментиран от #23

    17:43 29.10.2025

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкотрошач":

    А ну са Ти още ли е пълен с еякула та ми?

    17:43 29.10.2025

  • 20 Ганчев

    0 6 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйназ.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #22

    17:44 29.10.2025

  • 21 Историк

    1 4 Отговор
    Агент Краснов- рижавият клоун иска да обслужи своя приятел и началник мародера Путин, като оголи за ненаситната му паст най-уязвимия фланг, бившата съветска зона на влияние,мечтата на терориста. Нашенците путинолизци национални предатели нали го викат да дойде в България като приключи с Украйна. Те затова харесват много и агент Краснов. България обаче няма нужда от такива жалки предатели, затова да заминават за Москва.

    Коментиран от #24

    17:47 29.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 бай Даньо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    И аз не вярвам да има нова желязна завеса руснаците са си научили уроците. Тоя път запада трябва да си научи уроците което означава че просто трябва да приеме Русия за равна... гледам ти редовно видеотата на туба , заслучаваш моя респект!

    Коментиран от #25

    17:50 29.10.2025

  • 24 Нещастнико

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    Подпомогна наркомана който ликвидира българите в Украйна.
    Съд и Белене национални предателю
    Прасетата там са гладни

    17:51 29.10.2025

  • 25 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "бай Даньо":

    Какви видеа? Правиш грешка! Нямам никакви видеа.Аз съм съвсем обикновен човек.Работя обикновен лаборант ,живея в Гърция.
    Относно Запада....Неговото господство приключи! Бъдещето на света вече не минава през Запад..
    Икономическият център вече е на Изток..

    Коментиран от #27

    17:54 29.10.2025

  • 26 Кую

    1 0 Отговор
    Да се разкарат всичките отвъд гьола.

    18:08 29.10.2025

  • 27 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Възможно е да греша стила ти на писане ми напомня на "една жена" известен коментатор по туба ... И от моята най-западна гледна точка изглежда че Запада приключи .

    18:10 29.10.2025

