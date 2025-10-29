Румъния: Американското военно присъствие се връща на нивото отпреди войната в Украйна

Присъствието на американските войници в Румъния чрез промяна в размера на ротационните сили, действащи в страната, се връща на практика на нивото отпреди войната в Украйна, заяви днес румънският президент Никушор Дан, цитиран от Аджерпрес, предаде БТА.
Коментарът му идва след съобщение на Министерството на националната отбрана, според което Румъния и съюзниците от НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“.
Държавният глава написа в платформата Екс, че способностите за обезкуражаване на заплахите на Източния фланг на НАТО се компенсират от същественото допълване на военното оборудване и увеличаването на европейските сили в пълно съгласие с американските партньори.
"Сигурността на Румъния и Източния фланг няма да намалее по никакъв начин. Стратегическото партньорство между Румъния и САЩ остава в същите параметри. Стратегическата инфраструктура, развита съвместно в „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Когълничану“, ще продължи да бъде напълно оперативна, американски военни ще продължат да бъдат разположени в тези бази, а трансферът на военно оборудване ще продължи", добави президентът.
Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну уточни по-рано днес, че около хиляда американски военнослужещи ще останат в базите „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Михаил Когълничану“, а стратегическите им възможности няма да се променят. Той добави, че системата за противоракетна отбрана в базата „Девеселу“ ще остане напълно оперативна, а военновъздушната база „Михаил Когълничану“ продължава да се развива.
Според последните налични статистически данни в момента в Румъния са разположени 1700 американски военни, отбелязва АФП.
1 честен ционист
17:15 29.10.2025
2 Атина Палада
17:15 29.10.2025
3 БОЛШЕВИК
17:15 29.10.2025
4 Е какво прави САЩ
17:16 29.10.2025
5 Мишел
17:18 29.10.2025
6 си дзън
а руското присъствие утече у канала.
17:19 29.10.2025
7 Тръмп събуди Европа !
Коментиран от #9, #11
17:19 29.10.2025
8 Ганя Путинофила
Коментиран от #10
17:20 29.10.2025
9 честен ционист
До коментар #7 от "Тръмп събуди Европа !":45% от немските мъже мечтаят да са домакини и тайно носят бельото на майките си.
17:20 29.10.2025
10 Не, бе
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":ПИРАТКИ !
17:23 29.10.2025
11 Факт
До коментар #7 от "Тръмп събуди Европа !":ЕССР е пътник !
17:24 29.10.2025
12 Дориана
17:25 29.10.2025
13 Хрушчов
17:26 29.10.2025
15 бай Даньо
Коментиран от #18
17:29 29.10.2025
18 Атина Палада
До коментар #15 от "бай Даньо":Казваш,дано не си прав,обаче си напълно прав! Точно така е! Конфликта на територията на Украйна не е регионален,а глобален!
САЩ се изтеглят от Източна Европа ,защото ..първо- нямат вече пари да поддържат такъв военен контингент по света и второ- Източна Европа беше в сферата на влияние на Русия и сега САЩ я връщат! За 30 години каквото можаха опоскаха от Източна Европа..
Да,Източна Европа ще бъде отново в сферата на влияние на Русия,но не си представяй,че ще има отново желязни завеси..Нищо такова..
Коментиран от #23
17:43 29.10.2025
19 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #17 от "Копейкотрошач":А ну са Ти още ли е пълен с еякула та ми?
17:43 29.10.2025
20 Ганчев
Коментиран от #22
17:44 29.10.2025
21 Историк
Коментиран от #24
17:47 29.10.2025
23 бай Даньо
До коментар #18 от "Атина Палада":И аз не вярвам да има нова желязна завеса руснаците са си научили уроците. Тоя път запада трябва да си научи уроците което означава че просто трябва да приеме Русия за равна... гледам ти редовно видеотата на туба , заслучаваш моя респект!
Коментиран от #25
17:50 29.10.2025
24 Нещастнико
До коментар #21 от "Историк":Подпомогна наркомана който ликвидира българите в Украйна.
Съд и Белене национални предателю
Прасетата там са гладни
17:51 29.10.2025
25 Атина Палада
До коментар #23 от "бай Даньо":Какви видеа? Правиш грешка! Нямам никакви видеа.Аз съм съвсем обикновен човек.Работя обикновен лаборант ,живея в Гърция.
Относно Запада....Неговото господство приключи! Бъдещето на света вече не минава през Запад..
Икономическият център вече е на Изток..
Коментиран от #27
17:54 29.10.2025
26 Кую
18:08 29.10.2025
27 бай Даньо
До коментар #25 от "Атина Палада":Възможно е да греша стила ти на писане ми напомня на "една жена" известен коментатор по туба ... И от моята най-западна гледна точка изглежда че Запада приключи .
18:10 29.10.2025