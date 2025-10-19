Новини
Путин е поискал Украйна да се изтегли от Донецка област: как би могло да изглежда мирното споразумение
19 Октомври, 2025

Зеленски призна, че някои окупирани от Русия територии може да бъдат признати за временно фактически окупирани, но изключи всякакво юридическо признаване

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят начин за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, пише БТА.

Как би могло да изглежда едно мирно споразумение:

Кой какво би получил?

Според руските военни, Русия контролира над 116 000 квадратни километра, или повече от 19% от Украйна, площ горе-долу на половината на тази на Обединеното кралство.

Русия твърди, че Крим, който Москва анексира през 2014 г., Донецка и Луганска област, заедно известни като Донбас, както и Запорожие и Херсон, сега са законно част от Русия.

Три източника, запознати с начина на мислене на Кремъл, заявяват след срещата на върха на Путин с Тръмп през август, че Путин е поискал Украйна да се изтегли от частите на Донецка област, контролирани от украинските сили – около 5300 кв. км, или около 20% от цялата област.

Това е по-малко от първоначалното му искане от 2024 г. Киев да отстъпи целия Донбас плюс Херсон и Запорожие на юг, площ от близо 20 000 кв. км.

Русия иска западните лидери да признаят Крим, който е предаден на Украйна през 1954 г. от съветския лидер Никита Хрушчов, като част от Русия, позовавайки се на признаването на Косово за независимо през 2008 г. против волята на Русия и Сърбия.

Украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои окупирани от Русия територии може да бъдат признати за временно фактически окупирани, но изключи всякакво юридическо признаване. Той посочи, че няма мандат да отстъпва територии и че всяко оттегляне би изложило както Украйна, така и нейните европейски съюзници на нови руски атаки.

Ами НАТО?

Едно от най-важните условия на Путин за прекратяване на войната е искането западните лидери да се ангажират писмено да спрат разширяването на Изток на водения от САЩ Северноатлантически алианс. Руски представители цитират уверение в този смисъл от американския държавен секретар Джеймс Бейкър към съветския лидер Михаил Горбачов през 1990 г.

Лидерите от НАТО се споразумяха през 2008 г., че Украйна и Грузия един ден ще станат членове, а Украйна е заложила пътя към алианса и ЕС в своята конституция. В него се казва, че всяка промяна ще трябва да бъде одобрена на референдум, което е малко вероятна перспектива.

Тръмп заяви, че предишната подкрепа на САЩ за кандидатурата на Украйна за членство в НАТО е била една от причините за войната, и посочи, че Украйна няма да получи членство.

Алиансът твърди, че от отделните страни зависи дали искат да се присъединят към него, но и че не се обсъжда членство в НАТО за Киев, а по-скоро гаранции за сигурност.

Какво биха представлявали гаранциите за сигурност?

Украйна иска гаранции, че няма да бъде нападната отново, но Западът не е нетърпелив да се подпише под нищо, което би могло да го обвърже с бъдеща война с Русия, най-голямата ядрена сила в света. ЕС и НАТО досега са се фокусирали върху практическа подкрепа, готовност на инфраструктурата и стратегическо възпиране.

Русия е нетърпелива да възроди проект на споразумение от април 2022 г., предвиждащо постоянен неутралитет за Украйна в замяна на гаранции за сигурност от петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН – Великобритания, Китай, Франция, Русия и Съединените щати.

Украйна и нейните европейски съюзници заявиха, че Москва не е надежден гарант и неутралитетът за Украйна би оставил Европа уязвима.

Москва също така поиска ограничения за въоръжените сили на Украйна и защита на рускоезичните и православните вярващи. Киев изключва всякакви ограничения на въоръжените си сили и казва, че рускоезичните вече имат цялата необходима защита, позовавайки се на факта, че майчиният език на самия Зеленски е руски.

Търговски перспективи и замразени активи

След като разговаря с Путин в четвъртък, Тръмп спомена перспективата за възобновяване на търговията между САЩ и Русия, ако бъде постигнат мир. Мнозина във Вашингтон са обезпокоени от партньорството без ограничения между Путин и китайския лидер Си Цзинпин и предлагат опит за сближаване на Русия със Съединените щати.

Особено важна за Русия би била възможността да използва щатския долар в глобални транзакции и отварянето на западните финансови институции отново за руски пари.

Европейските сили търсят начин да финансират отбраната и възстановяването на Украйна с част от замразените на Запад руски активи на стойност 210 милиарда евро.

Русия твърди, че вземането на тези пари би било кражба, би подкопало доверието в еврото като резервна валута и би предизвикало години на правни репресии. Москва предложи част от парите да бъдат изразходвани за възстановяване на районите на Украйна, които са под неин контрол.

Отвлечените от Русия украински деца

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е осигурила открита линия за комуникация с Путин относно репатрирането на украински деца, засегнати от войната на Русия срещу Украйна. Киев вече работи с помощта на Катар за освобождаването на някои деца и изрази надежда, че могат да бъдат освободени още.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жоро

    7 2 Отговор
    У нас се питат как ще стигне Путин до Унгария, но никой не пита ЩЕ ДОЙДЕ ЛИ НЯКОГА ТРЪМП В БЪЛГАРИЯ?

    18:33 19.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Докато има милион и половина Бандеровци на руската граница войната няма да свърши.

    18:33 19.10.2025

  • 3 си дзън

    3 5 Отговор
    И аз искам колело, ама тати рече друг път

    18:33 19.10.2025

  • 4 Путин

    6 3 Отговор
    каквото е решил, ще го постигне рано или късно. Ако не щат доброволно хохохоляците ще е доброзорно

    18:34 19.10.2025

  • 5 Курд Околянов

    6 2 Отговор
    А руските войски са на 50 км от Одеса !?

    Коментиран от #12, #15

    18:35 19.10.2025

  • 6 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ

    6 2 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация. Може и Одеса за десерт.

    Коментиран от #17

    18:35 19.10.2025

  • 7 ФАКТ

    3 4 Отговор
    Пуслера е толкова неземно слаб и непохватен, че дори и купейките го заподозират, че е законсоираран агент на запада, натоварен със задачата незабелязано да разруши Русия.

    18:37 19.10.2025

  • 8 Пич

    2 2 Отговор
    За съжаление Зелю няма мозък , а най важното - няма свобода да решава !!! Предложението е за светкавично приемане , защото следващото ще бъде много по лошо за Украйна !!! Но..... Зелю няма свобода , някои зад гърба му нареждат - До последния украинец !!!

    18:37 19.10.2025

  • 9 Не може ли

    0 1 Отговор
    да ги изтласка?Като ,от Курск !

    18:38 19.10.2025

  • 10 Единствената

    0 1 Отговор
    цел на СВО !

    18:38 19.10.2025

  • 11 Уфф

    1 1 Отговор
    Зеленият наркоман ако се размотава още Украйна може и от други области да се изтегли

    18:39 19.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хипотетично

    0 1 Отговор
    Замразен и нерешен конфликт в Европа е основна стратегия на Чичо Сам за справяне с конкурентния му ЕС.
    Припламващо противопоставяне обезпечава купуването на американско оръжие.

    18:40 19.10.2025

  • 14 Бен Вафлек

    1 1 Отговор
    путин ще вземе изгоряла земя срещу финансов колапс.

    18:40 19.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Той Путин може да поиска

    0 1 Отговор
    И България да се изтегли от черноморието, нашите копейки са съгласни

    18:41 19.10.2025

  • 17 Бен Вафлек

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ":

    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация на русийката ще има.

    18:41 19.10.2025

  • 18 Интервю на Тръмп след

    0 0 Отговор
    срещата със Зеленски. Вашингтон не може да доставя повече оръжие на Украйна в ущърб на собствените си интереси, заявява президентът на САЩ Доналд Тръмп. В разговор с репортери Тръмп казва, че искането на украинския президент Володимир Зеленски за възможността за прехвърляне на крилати ракети с голям обсег "Томахоук" на Украйна все още се разглежда. Според президента на САЩ той не иска да застрашава страната си, така че този въпрос все още се проучва. "Но трябва да запомним едно нещо. Ние също се нуждаем от тях. Не можем да дадем всичките си оръжия на Украйна. Просто не можем да го направим", подчертава Тръмп.

    18:41 19.10.2025

