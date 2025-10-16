Новини
Свят »
Русия »
Русия обвини „спецслужбите на НАТО“ в провокация
  Тема: Украйна

Русия обвини „спецслужбите на НАТО“ в провокация

16 Октомври, 2025 11:30 1 789 56

  • дронове-
  • александър бортников-
  • русия-
  • нато

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаването на "стена срещу дронове"

Русия обвини „спецслужбите на НАТО“ в провокация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия Александър Бортников заяви днес, че Москва не се съмнява, че "спецслужбите на НАТО" имат участие в инцидентите с предполагаеми руски дронове във въздушното пространство над територията на Европейския съюз, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи "стена срещу дронове", след като около 20 предполагаеми руски дрона навлязоха миналия месец във въздушното пространство на Полша, която членува в ЕС и в НАТО.

Още новини от Украйна

Инцидентите с появата на предполагаеми руски дронове над страни от ЕС в период на истерия заради "заплахата от Изток“ и усилията за сформиране на европейска коалиция за изпращане на войски в Украйна говорят за участието на спецслужбите на НАТО в тези инциденти, каза ръководителят на ФСС на заседание на Съвета на ръководителите на органите за сигурност и на специалните служби на страните от Общността на независимите държави в узбекистанския град Самарканд.

"На фона на въпросните приготовления внезапните инциденти с предполагаеми руски дронове над територията на ЕС изникнаха точно навреме. Професионалистите нямат съмнение относно участието в тях на натовските спецслужби", отбеляза Бортников.

"Особено след свързването на провокацията с дронове с така наречения "сенчест флот на Русия“, каза още директорът на ФСС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тъпира

    9 1 Отговор
    да докаже че няма сестра

    11:34 16.10.2025

  • 3 Неутрален

    10 29 Отговор
    Значи само руската кочина може да има спецслужби?!?!
    Ти да видиш.

    Коментиран от #49

    11:37 16.10.2025

  • 4 Факт

    15 9 Отговор
    Съмнения няма

    11:39 16.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    28 4 Отговор
    Абе ОТДАВНА ОБЯВИХА, ЧЕ ДРОНОВЕТЕ НЕ СА РУСКИ, а слепени с тиксо тип ученически макет.

    Коментиран от #53

    11:39 16.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    28 9 Отговор
    Отдавна обявиха и това , че нидерландски самолет е поразил в ракета къщата в Полша‼️

    Коментиран от #15

    11:40 16.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 6 Отговор
    Но истината няма значение, когато в ход е ПРОПАГАНДАТА‼️

    Коментиран от #31

    11:41 16.10.2025

  • 8 Костадин Костадинов

    8 23 Отговор
    Кой друг да обвини, нали тряа убеди редовия руснак че водят поредната отечествена война

    Коментиран от #14, #19

    11:41 16.10.2025

  • 9 Абсолютно

    15 5 Отговор
    Вярно е това

    11:42 16.10.2025

  • 10 БЪЛГАРИЯ

    18 10 Отговор
    ВЪН
    ОТ КОЧИНАТА НАТО.

    Коментиран от #11

    11:42 16.10.2025

  • 11 Костадин Костадинов

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "БЪЛГАРИЯ":

    И после ко?

    Коментиран от #46

    11:43 16.10.2025

  • 12 Търновец

    7 5 Отговор
    Над аерогара София преди време също имаше дрон и паника - имаме много полковници и генерали а защита от дронове на стратегически обекти нямаме. А последните НАТО решения да се купуват Украински дронове и да се плаща на техни крипто експерти е лошо за ЕС - Украинците разработват дронове от 2 години а Британците от около 110

    11:44 16.10.2025

  • 13 Крепостните ушанки

    7 18 Отговор
    Все уж някой ги провокира, напада, ама накрая те водят агресивни войни и отнемат чужди територии.Хвалят се, че в кръвта им е войната, но освен колосални количества Груз 200 друго не видяхме.
    Путлер и останалата банда от Кремъл бледо копират фюрера от нацистка Германия.

    Коментиран от #20

    11:45 16.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    Пак не си разбрал‼️
    Урсулиянците още говорят за нападение от ъПРЕДПОЛАГАЕМИ руски дронове над Полша, а и пАляците, и нидерландците обявиха, че самолетът е нидерландски, а дроновете НЕ са руски❗

    11:46 16.10.2025

  • 15 Атина Палада

    4 14 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    С Путинчо кършеше меки те си китки и се вътреше на столна сякаш има тел в дирника си като се извиняваше на Алиев за сваленият самолет с избити азври.Мдаааа.

    Коментиран от #28, #40

    11:46 16.10.2025

  • 16 Факт

    0 0 Отговор
    Как ще ги разпознават?

    11:48 16.10.2025

  • 17 Росен Желязков

    14 2 Отговор
    Аз съм издигнал стена от водопади срещу руските дронове в хотел Хаяши

    11:49 16.10.2025

  • 18 Копейки,

    3 9 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #21, #22, #23, #32

    11:49 16.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    И да, "Кой друг да обвини, нали трябва да убеди редовия ероGEец, че рашистите всеки момент ще нахлуят, ЗА ДА МУ ВЗЕМЕ И ПОСЛЕДНОТ € за оръжие за У...йна❗

    Коментиран от #24

    11:49 16.10.2025

  • 20 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Крепостните ушанки":

    Ората поне имат ушанки, а у Татар Пазарджик виде ли ги?

    11:51 16.10.2025

  • 21 Само питам

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Копейки,":

    Той любимец ли ти беше?Във "Вагнер"ли си служил или си бил сервитьор при него?

    Коментиран от #25, #45

    11:52 16.10.2025

  • 22 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейки,":

    КОЙ? Кажи кой!

    11:52 16.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Костадин Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Говориш несвързано и в двата ти постъ .

    Коментиран от #34, #44

    11:54 16.10.2025

  • 25 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Мани го тоа. Служил е у КЕЧа.

    11:54 16.10.2025

  • 26 шмекер

    4 9 Отговор
    Кремълските лъжи обичат простите хора, а простите хора обичат кремълските лъжи.

    Коментиран от #30

    11:54 16.10.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ б.е.с.н.и.я

    2 6 Отговор
    4 години лъжи и бянове, и пак копейката е най пропаднала и гладна на планетата‼️

    Коментиран от #29

    11:55 16.10.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Имаш ли връзка с главния мозАк 🤔
    Щото пРостът ти няма връзка нито със статията, нито с коменра ми❗
    Ама как да има връзка, като няма мозАк ❗

    11:57 16.10.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ б.е.с.н.и.я":

    НИК О КРАДЛО, ПАК ЛИ ТЕ ПУСНАХА‼️
    ЯВНО ПОЛОЖЕНИЕТО Е ЗЛЕ, МНОГО ЗЛЕ‼️

    11:58 16.10.2025

  • 30 Казал

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "шмекер":

    Помакът

    11:59 16.10.2025

  • 31 Арни

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Много си прав, руската пропаганда отдавна е в ход и жалкото е, че дори има хора като теб, които сляпо и вярват. А ти сам вярваш ли на това, което си писал за дронове слепени с тиксо? То бива простотия, но чак пък толкоз!

    Коментиран от #33

    11:59 16.10.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Копейки,":

    Бункирния страхливец от калното мазе, той уби и навялни, Немцов, Политковская, ген Лебед и милиони други вати, но идва и неговия ред, а след това са и останалите живи копейки‼️

    Коментиран от #36

    12:00 16.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Арни":

    Каквото ми кажат това пиша, важно е денги да обещават, иначе трябва да ходя на работа, нищо лично‼️
    А за ватата не ми пука хич, до крак да ги загрузи Зеленски все ми е тая‼️

    Коментиран от #37

    12:02 16.10.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Костадин Костадинов":

    Още ли не си научил разликата между
    ГОВОРЕНЕ и ПИСАНЕ🤔❗

    Коментиран от #35

    12:02 16.10.2025

  • 35 Костадин Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Кът няаш ко да кайш ни съ излагай

    Коментиран от #38

    12:04 16.10.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕":

    🔞🔞Ш И БАН А НИК О КРАДЛА
    НЕ ДО Е БАНА🔞🔞

    12:04 16.10.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞 И КАКВОТО ТИ КАЖАТ
    ТОВА Л@П@Ш И ГЪЛТ@Ш🔞

    12:05 16.10.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Костадин Костадинов":

    Ами послушай сам съвета си‼️

    12:06 16.10.2025

  • 39 456

    3 1 Отговор
    А защо не напишете ,че Москва предупреждава за план на Киев и Лондон за взривяване на турски поток?

    Коментиран от #42

    12:07 16.10.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Така е, права си, същото беше и със сириеца вчера, а му се канеше преди години с дебелия глас, а брадатия то нарита като дръгливо куче от Сирия, беше по нисък от тревата, сега ще предаде и Асад както са предавали всеки техен съюзник, само копейките още им вярват, но те нямат избор, вечни роби са‼️

    Коментиран от #41

    12:08 16.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞 С ПЕР МО ЯДКЕ,🔞
    🔞В ДУХ А НЕТО ТИ Е СИЛАТА🔞

    12:14 16.10.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️😝😝

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Костадин Костадинов":

    САЗАХ ТИ, каквото ми подаде пияната от пасьола това ПРИПИСВАМ, НЕ ми ПУКА какво е, ЗА МЕН СА ВАЖНИ ДЕНГИТЕ, ДЕНГИТЕ, ДЕНГИТЕ...ДЕ Г...ГИТЕЕЕ‼️

    12:14 16.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 факуса

    2 0 Отговор
    Бункерните терористи и лакейте им разбират само от загрузка с 200!

    12:25 16.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 РЕАЛИСТ!

    2 1 Отговор
    И за децата стана ясно,че това с руските дронове,бе зле скалъпена театрална постановка...!
    По аматьорска и от театралната постановка на ,,Холивуд",с почесващите се ,,трупове"...-,,Буча"...!

    12:35 16.10.2025

  • 52 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Но след унищожаването на блатните терористи такива дронове няма да се появяват вече, мога да се обзаложа с всяка копейка на шише самагон!

    Коментиран от #55

    12:38 16.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гнурсула...

    0 0 Отговор
    май не е гледала Z-та световна война II, в която Z прескачат стената и изяждат далаверджийката с ваксини и я изплюват в канализацията.

    12:48 16.10.2025

  • 55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "РЕАЛИСТ":

    Айде де, шекелките само се каните, а нищо не постигате, все paznpaни си стоите.🤭🤭🤭

    12:54 16.10.2025

  • 56 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Как не се сетихме до сега.нато сами са пуснали руски дронове в градовете си.хаха...поредния руски смях!

    12:54 16.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания