САЩ се противопоставят на плана на ЕС за използване на руски активи за Украйна
  Тема: Украйна

САЩ се противопоставят на плана на ЕС за използване на руски активи за Украйна

22 Октомври, 2025 19:41 1 411 65

  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

От Вашингтон са посочили като причина за своята неготовност рисковете за стабилността на пазара

САЩ се противопоставят на плана на ЕС за използване на руски активи за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ се противопоставят на плана на Европейския съюз за разширяване на използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна от "Групата на седемте“ (Г-7), съобщават източници на Bloomberg, цитирани от Фокус.

Американски служители са заявили пред своите европейски колеги, че засега САЩ няма да се присъединят към тази инициатива по време на преговорите в кулоарите на срещата на Международния валутен фонд във Вашингтон миналата седмица, посочват източници на агенцията.

Един от източниците е добавил, че САЩ са посочили като причина за своята неготовност рисковете за стабилността на пазара. Друг източник е заявил, че засега САЩ просто не поемат никакви ангажименти.

"Този ход е неуспех за ЕС, който се опита да привлече останалите страни от "Голямата седморка“ към плана си за използване на замразените активи на централните банки като гаранция за привличане на кредити в размер до 140 млрд. евро (160 млрд. долара) за Украйна. Европейската комисия, изпълнителният орган на блока, подготвя подробен проект на механизма, но няма да го публикува, преди лидерите на ЕС да дадат своето съгласие, което вероятно ще стане на срещата на върха в Брюксел в края на тази седмица“, подчертават от агенцията.

От своя страна европейските чиновници са разочаровани от факта, че САЩ са се отказали от плана на етап, когато вече са напреднали, тъй като по-рано администрацията на Тръмп призова ЕС да използва повече руски средства.

"Въпреки че сумата на активите, съхранявани в САЩ, е минимална, подкрепата на САЩ за плана на ЕС би била положителен сигнал за другите страни. В рамките на Г-7 Великобритания и Канада подкрепят инициативата на Европа, докато Япония, както се смята, се присъединява към САЩ в по-предпазлив подход“.


Украйна
Оценка 4.4 от 28 гласа.
Оценка 4.4 от 28 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    39 7 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    Коментиран от #9

    19:43 22.10.2025

  • 2 Един

    38 6 Отговор
    Не бе, Европа нека открадне парите и да ги даде на друсания нацист... Русия ще си ги възстанови!
    Това ще и е от последните грешки на старата блудница! Кой ще инвестира в европейска банка или компания и в европейски ценни книжа после? Кой е луд да даде парите си на ЕВРОФАШИСТКИ КРАДЦИ?!

    19:45 22.10.2025

  • 3 Онзи

    35 5 Отговор
    ЕС с този ход ще изгуби доверие на другите страни . Няма кой после да държи пари и ценни книжа в Европа след като когато си искат могат да му ги вземат. Лошо за ЕС.
    Това си е чисто ограбване на чужди пари.

    19:46 22.10.2025

  • 4 Хм.........

    2 9 Отговор
    Руски Активи ще.... окро пасиви във.....

    19:47 22.10.2025

  • 5 Сатана Z

    33 4 Отговор
    Путин остави тия 300 милиарда в капана за мишоци като стръв за западните алчни политици.Той знаеше,че рано или късно крадливите им кунки ще посегнат към тия пари и тогава цял свят ще разбере с какви мръсници си имат работа.Никой не инвестира пари при крадци.

    19:47 22.10.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    32 4 Отговор
    Започна агонията за групировката на ВСУ в Красноармейск /Покровск на киевски диалект/. Освобождението му е въпрос на дни.

    Коментиран от #10, #14, #17

    19:47 22.10.2025

  • 7 И да се знае

    6 25 Отговор
    Тези пари ватенките никога няма да ги пипнат.

    Коментиран от #12, #35

    19:49 22.10.2025

  • 8 Колко жалка е Европа

    27 6 Отговор
    Стигнала нивото на крадец! Надали има по жалки в света от тях.

    Коментиран от #13

    19:49 22.10.2025

  • 9 Георги

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да, но те затова няма да ги питат

    19:51 22.10.2025

  • 10 🤣🤣🤣🤣🤣

    6 20 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Току-що ВСУ освободиха Кучеров Яр, Покровско направление.

    19:52 22.10.2025

  • 11 Не на пари на терористи в ЕС

    2 21 Отговор
    Хаах, що САЩ не разрешат на колумбийските наркокартели и гарантират парите им в Американски банки аа, или ЕС да даде гаранции на терористите да държат парите си ЕС.
    ЕС да конфискува незабавно парите на военнопрестъника Русия.

    Коментиран от #27

    19:53 22.10.2025

  • 12 Георги

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "И да се знае":

    това добавя още една точка към мирните условия на руснаците

    19:53 22.10.2025

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 19 Отговор

    До коментар #8 от "Колко жалка е Европа":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #15

    19:53 22.10.2025

  • 14 Механик

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Напомням.Днес е ден 1342 от тридневната СВО.

    Коментиран от #18

    19:54 22.10.2025

  • 15 Ами заминавай

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Вместо да правите Европа толкова жалка, паднала на нивото на крадец. Това е дъното.

    19:55 22.10.2025

  • 16 Ньма кой

    3 12 Отговор
    Оранжевия тука има тука няма вече никой не го пита. Излезе му досието за агент краснов.

    19:55 22.10.2025

  • 17 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 16 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Колкото по-рано ги схванеш, толкова по-малко ще те боли като ти влиза после.
    И си търси работа.

    Коментиран от #20, #33

    19:56 22.10.2025

  • 18 Коя е тази тридневна

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    която де що има пропаднал и продаден глупак папагали?

    Коментиран от #32

    19:56 22.10.2025

  • 19 Гръм и мълнии

    6 6 Отговор
    Ще стане интересно, когато се разбере,че по една или друга причина,липсват пари от сметките.

    19:57 22.10.2025

  • 20 Някой спира ли те

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Троленето и показването на падението на запада, не е работа.

    19:57 22.10.2025

  • 21 Анонимен

    21 2 Отговор
    Все пак в САЩ е останал малко мозък,за разлика от европейските управници в момента. Не ги наричам лидери, защото не са такива. Обикновени бюрократи и клептомани, които слушат един наркоман.

    19:57 22.10.2025

  • 22 За да си дигне рейтинга, ЕС да направи т

    8 4 Отговор
    Всички европейски фирми и компании, които вършат бизнес и са още в Русия, да бъдат обявени за съучастници и подръжници на тероризма.

    Коментиран от #31

    19:58 22.10.2025

  • 23 Депресия

    13 2 Отговор
    Доналд Тръмп има умни съветници. САЩ издава държавни облигации, които купува не само Русия, а страни по целия свят, като получават сигурност и изгодни лихви. Но къде е сигурността, щом по решение на шепа бюрократи активите се отнемат в полза на трети? Изтеглянето на активите на другите страни ще е катастрофа за САЩ, но няма да повлияе на страни с непопулярни държавни облигации т.е. това е удар на Европа против САЩ.

    19:59 22.10.2025

  • 24 САЩ спонсор на тер...

    2 10 Отговор
    Сега схващате ли що еврото се дига, долара пада.

    20:01 22.10.2025

  • 25 Руски колхозник

    2 7 Отговор
    Ш,ей...нема пипате парите,оти ке ви фукнем🥊🤕

    20:02 22.10.2025

  • 26 Европо

    11 2 Отговор
    Блуднице Вавилонска
    Кръвнице Македонска
    Трижди да си проклета и триклета
    Изпята от българите след Берлинския конгрес който разпърчосва България на 8 части
    Забранена в България
    Та така евробългари.....

    20:03 22.10.2025

  • 27 Георгиев

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Не на пари на терористи в ЕС":

    Това е твое мнение. Нямам инго какво е било, когато Донецк и Луганск са засипвани от 2012 г с окраински бомби . Или за теб това са шоколадчета? Или там не живеят хора? А изпращачите на бомби от Киев какви са според теб?
    Пък напиши си псевдонима за да те разберем кой си и за какво се бориш.

    Коментиран от #28

    20:03 22.10.2025

  • 28 Изпражнението гайтанджиева

    2 9 Отговор

    До коментар #27 от "Георгиев":

    Това са руски фейкове.

    20:04 22.10.2025

  • 29 центаджия..

    10 1 Отговор
    Ттъмп не подкрепя и санкцийте на урсулците с/у масква..защото знае че дъртофелник урсуль подхранва първите мужици на юръпо с медикаменти от фабриката на мъжо и..оти никаде нема по света една дузина върли и яки мужици да клчат и да цукат нозете на дъртата джендърка

    20:04 22.10.2025

  • 30 За тази цел са създадени

    12 1 Отговор
    Международните арбитражи. ЕК няма такива правомощия

    20:05 22.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Георги

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Коя е тази тридневна":

    това е едно изказване на натовския генерал Марк Мили, което горе долу казва, че ако Русия напусне Украйна всичко ще приключи за 48 до 72 часа. Обаче евронаколенките масово приписват това изказване на руснаците, а новината я има дори тук във факти, излиза около 19-20ти февруари 2022.

    Коментиран от #38, #42

    20:05 22.10.2025

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 11 Отговор

    До коментар #17 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Точен сте господине 👌👌👌.От руснак войник не става.В това е и проблема.

    Коментиран от #36

    20:06 22.10.2025

  • 34 Така наречената

    9 2 Отговор
    "инициатива на Европа" няма никаква правна сила. Желание за незаконна кражба на средства е

    20:08 22.10.2025

  • 35 И да се знае

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "И да се знае":

    Даже със лихвите ще си ги върнат

    20:09 22.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Депресия

    11 2 Отговор
    Кражбата на руските активи може да доведе до изтегляне на чуждестранните активи в САЩ и Велика депресия. Срутване на банковата система, кражба на влоговете на вложителите, отнемане на имотите на по ипотеките. Накратко истински Армагедон с глад и милиони жертви без война!

    20:10 22.10.2025

  • 38 аz СВОПобеда 80

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Георги":

    Малко инфо!Овдовялата наскоро Маргарита Симонян на 24.02.22 по централната руска телевизия.;Цитирам:"Киев за два дня и всьо".🤣🤣🤣

    Коментиран от #50, #52

    20:10 22.10.2025

  • 39 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    ПАри няма,„
    действайте !

    Коментиран от #43

    20:10 22.10.2025

  • 40 САЩ не са съгласни.

    4 6 Отговор
    Хубаво.Без САЩ.

    20:11 22.10.2025

  • 41 Ако така се почне

    11 1 Отговор
    Със замразяване и кражба на активи на централните банки до къде ще стигне света ? Съдилищата и арбитражите тогава за какво са

    20:11 22.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Медведев към жителите на Крим -

    1 8 Отговор

    До коментар #39 от "Хасковски каунь":

    Пари няма,но вие се дръжте.
    П.п.То и вода и бензин нема.

    20:12 22.10.2025

  • 44 И как си го представяте

    7 0 Отговор
    Някакви бюрократи от ЕС да принудят Джей Пи Морган и Ко да направи нещо на сила? А?

    20:15 22.10.2025

  • 45 По ми е важно

    5 0 Отговор
    Премиерчето дЖилезку какво казва

    Коментиран от #49

    20:17 22.10.2025

  • 46 Депресия

    3 1 Отговор
    През Великата депресия САЩ и СССР активно си съдействат. Форд строи в СССР завод за камиони, американски фирми строят в СССР хиляди предприятия. Това помага на САЩ да се измъкнат от депресията, а СССР се индустриализира и да се подготви за настъпващата ВСВ.
    Накратко. Ако Европа предизвика депресия в САЩ, ще получи война на два фронта, както през ВСВ.

    Коментиран от #64

    20:18 22.10.2025

  • 47 Лелееее.....

    2 0 Отговор
    (От своя страна европейските чиновници са разочаровани от факта...)

    20:18 22.10.2025

  • 48 Европейците

    3 0 Отговор
    да си крадат сами.

    20:19 22.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Малко инфо

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "аz СВОПобеда 80":

    В началото на февруари в конгреса на САЩ, Марк Мили казва при пълно мащабно нападение на Русия, Украйна може да падне за 72 часа. И това се папагали ден и нощ от всеки продаден глупак. 😄

    20:20 22.10.2025

  • 51 Хипотетично

    0 1 Отговор
    Случиха руснаците на президент!

    20:20 22.10.2025

  • 52 Георги

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "аz СВОПобеда 80":

    Още малко инфо "Киев може да падне в рамките на 72 часа в случай на „пълномащабно руско нашествие“." ген Марк Мили, статията е публикувана тук на 8 февруари 2022г в 08:27 сабалян.

    Коментиран от #56

    20:20 22.10.2025

  • 53 Ами

    2 1 Отговор
    Майсторите рибари знаят, че за голяма риба трябва голяма стъв.
    В случая, големите риби много яко са захапали куката.
    Сещате ли се сега кой е рибаря, и кои са рибите :)

    20:23 22.10.2025

  • 54 Европейците

    5 2 Отговор
    винаги в своята история са колонизирали и грабили. Те друго не знаят. Светът е наясно с това положение. Две световни войни... Пък сега изведнъж открили някакви ценности... хуманизъм и прочие... Пунта мара е цялата им работа. Пак станаха за смях.

    Коментиран от #62

    20:24 22.10.2025

  • 55 После що младежите

    1 1 Отговор
    били агресивни а? И защо удряли прокурори с с чук в главата....

    20:25 22.10.2025

  • 56 Я бе

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Георги":

    Глупости, но е жалко, че подкрепяте агресор, диктатор, който го чакат в Хага.

    Коментиран от #58

    20:26 22.10.2025

  • 57 така, така

    5 1 Отговор
    Тия нямат смелост дори да си завършат кражбата и искат разрешение. Смешници.
    Такава деградация на политическия елит не съм и вярвал, че ще ми се наложи да гледам. То нашите селяндури са си баш тамън на европейския тренд.

    Коментиран от #60

    20:31 22.10.2025

  • 58 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Я бе":

    кое са глупости ползвай търсачката на сайта. Писах, че статията я има тук и кога е публикувана, можеш да провериш дали са глупости. И не виждам как показването на факт е подкрепа на който и да е? Може би за правилната кауза трябва да отричаме фактите или дори да изфабрикуваме такива.

    20:35 22.10.2025

  • 59 Русуфил хардлайнарин

    3 2 Отговор
    Помните ли как севернокорейците реваха с глас, сълзи и сопoли за Ким Ир Сен? Точно ей тъй ще риве скоро и нашто путинофил!

    20:35 22.10.2025

  • 60 Посока

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "така, така":

    Морала и почтенноста е в ЕС, деградацията и лъжата са в рашистан. Там са клоуните. Сега се кланят на друг клоун отвъд океана.

    Коментиран от #61, #65

    20:36 22.10.2025

  • 61 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Посока":

    Със сигурност морала и почтеността са в Русия, защото те убиват по морални причини

    20:41 22.10.2025

  • 62 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Европейците":

    Според теб как Русия е станала и е империя?

    20:42 22.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Депресия":

    Няма връзка между историческите събития и извода ти

    20:47 22.10.2025

  • 65 доказано

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Посока":

    има само един професиоанлен клоун - накромана в киев.
    Да се чудиш образа му на диктатор или женските му образи са по-убедителни. А сервилниченето на клоуна го гледахме всички, само дето обувките на Тръмп не излъска.

    Що касае морал и етика, то първо разбери смисъла им и след това пиши. Мога да ти подскажа, че двоен стандарт не върви с морала.

    20:49 22.10.2025

