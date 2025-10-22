САЩ се противопоставят на плана на ЕС за използване на руски активи за Украйна

САЩ се противопоставят на плана на Европейския съюз за разширяване на използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна от "Групата на седемте“ (Г-7), съобщават източници на Bloomberg, цитирани от Фокус.



Американски служители са заявили пред своите европейски колеги, че засега САЩ няма да се присъединят към тази инициатива по време на преговорите в кулоарите на срещата на Международния валутен фонд във Вашингтон миналата седмица, посочват източници на агенцията.



Един от източниците е добавил, че САЩ са посочили като причина за своята неготовност рисковете за стабилността на пазара. Друг източник е заявил, че засега САЩ просто не поемат никакви ангажименти.



"Този ход е неуспех за ЕС, който се опита да привлече останалите страни от "Голямата седморка“ към плана си за използване на замразените активи на централните банки като гаранция за привличане на кредити в размер до 140 млрд. евро (160 млрд. долара) за Украйна. Европейската комисия, изпълнителният орган на блока, подготвя подробен проект на механизма, но няма да го публикува, преди лидерите на ЕС да дадат своето съгласие, което вероятно ще стане на срещата на върха в Брюксел в края на тази седмица“, подчертават от агенцията.



От своя страна европейските чиновници са разочаровани от факта, че САЩ са се отказали от плана на етап, когато вече са напреднали, тъй като по-рано администрацията на Тръмп призова ЕС да използва повече руски средства.



"Въпреки че сумата на активите, съхранявани в САЩ, е минимална, подкрепата на САЩ за плана на ЕС би била положителен сигнал за другите страни. В рамките на Г-7 Великобритания и Канада подкрепят инициативата на Европа, докато Япония, както се смята, се присъединява към САЩ в по-предпазлив подход“.

