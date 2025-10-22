САЩ се противопоставят на плана на Европейския съюз за разширяване на използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна от "Групата на седемте“ (Г-7), съобщават източници на Bloomberg, цитирани от Фокус.
Американски служители са заявили пред своите европейски колеги, че засега САЩ няма да се присъединят към тази инициатива по време на преговорите в кулоарите на срещата на Международния валутен фонд във Вашингтон миналата седмица, посочват източници на агенцията.
Един от източниците е добавил, че САЩ са посочили като причина за своята неготовност рисковете за стабилността на пазара. Друг източник е заявил, че засега САЩ просто не поемат никакви ангажименти.
"Този ход е неуспех за ЕС, който се опита да привлече останалите страни от "Голямата седморка“ към плана си за използване на замразените активи на централните банки като гаранция за привличане на кредити в размер до 140 млрд. евро (160 млрд. долара) за Украйна. Европейската комисия, изпълнителният орган на блока, подготвя подробен проект на механизма, но няма да го публикува, преди лидерите на ЕС да дадат своето съгласие, което вероятно ще стане на срещата на върха в Брюксел в края на тази седмица“, подчертават от агенцията.
От своя страна европейските чиновници са разочаровани от факта, че САЩ са се отказали от плана на етап, когато вече са напреднали, тъй като по-рано администрацията на Тръмп призова ЕС да използва повече руски средства.
"Въпреки че сумата на активите, съхранявани в САЩ, е минимална, подкрепата на САЩ за плана на ЕС би била положителен сигнал за другите страни. В рамките на Г-7 Великобритания и Канада подкрепят инициативата на Европа, докато Япония, както се смята, се присъединява към САЩ в по-предпазлив подход“.
САЩ се противопоставят на плана на ЕС за използване на руски активи за Украйна
22 Октомври, 2025 19:41 1 411 65
От Вашингтон са посочили като причина за своята неготовност рисковете за стабилността на пазара
САЩ се противопоставят на плана на Европейския съюз за разширяване на използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна от "Групата на седемте“ (Г-7), съобщават източници на Bloomberg, цитирани от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
19:43 22.10.2025
2 Един
Това ще и е от последните грешки на старата блудница! Кой ще инвестира в европейска банка или компания и в европейски ценни книжа после? Кой е луд да даде парите си на ЕВРОФАШИСТКИ КРАДЦИ?!
19:45 22.10.2025
3 Онзи
Това си е чисто ограбване на чужди пари.
19:46 22.10.2025
4 Хм.........
19:47 22.10.2025
5 Сатана Z
19:47 22.10.2025
6 az СВО Победа 80
Коментиран от #10, #14, #17
19:47 22.10.2025
7 И да се знае
Коментиран от #12, #35
19:49 22.10.2025
8 Колко жалка е Европа
Коментиран от #13
19:49 22.10.2025
9 Георги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":да, но те затова няма да ги питат
19:51 22.10.2025
10 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Току-що ВСУ освободиха Кучеров Яр, Покровско направление.
19:52 22.10.2025
11 Не на пари на терористи в ЕС
ЕС да конфискува незабавно парите на военнопрестъника Русия.
Коментиран от #27
19:53 22.10.2025
12 Георги
До коментар #7 от "И да се знае":това добавя още една точка към мирните условия на руснаците
19:53 22.10.2025
13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #8 от "Колко жалка е Европа":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #15
19:53 22.10.2025
14 Механик
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Напомням.Днес е ден 1342 от тридневната СВО.
Коментиран от #18
19:54 22.10.2025
15 Ами заминавай
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Вместо да правите Европа толкова жалка, паднала на нивото на крадец. Това е дъното.
19:55 22.10.2025
16 Ньма кой
19:55 22.10.2025
17 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Колкото по-рано ги схванеш, толкова по-малко ще те боли като ти влиза после.
И си търси работа.
Коментиран от #20, #33
19:56 22.10.2025
18 Коя е тази тридневна
До коментар #14 от "Механик":която де що има пропаднал и продаден глупак папагали?
Коментиран от #32
19:56 22.10.2025
19 Гръм и мълнии
19:57 22.10.2025
20 Някой спира ли те
До коментар #17 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Троленето и показването на падението на запада, не е работа.
19:57 22.10.2025
21 Анонимен
19:57 22.10.2025
22 За да си дигне рейтинга, ЕС да направи т
Коментиран от #31
19:58 22.10.2025
23 Депресия
19:59 22.10.2025
24 САЩ спонсор на тер...
20:01 22.10.2025
25 Руски колхозник
20:02 22.10.2025
26 Европо
Кръвнице Македонска
Трижди да си проклета и триклета
Изпята от българите след Берлинския конгрес който разпърчосва България на 8 части
Забранена в България
Та така евробългари.....
20:03 22.10.2025
27 Георгиев
До коментар #11 от "Не на пари на терористи в ЕС":Това е твое мнение. Нямам инго какво е било, когато Донецк и Луганск са засипвани от 2012 г с окраински бомби . Или за теб това са шоколадчета? Или там не живеят хора? А изпращачите на бомби от Киев какви са според теб?
Пък напиши си псевдонима за да те разберем кой си и за какво се бориш.
Коментиран от #28
20:03 22.10.2025
28 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #27 от "Георгиев":Това са руски фейкове.
20:04 22.10.2025
29 центаджия..
20:04 22.10.2025
30 За тази цел са създадени
20:05 22.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Георги
До коментар #18 от "Коя е тази тридневна":това е едно изказване на натовския генерал Марк Мили, което горе долу казва, че ако Русия напусне Украйна всичко ще приключи за 48 до 72 часа. Обаче евронаколенките масово приписват това изказване на руснаците, а новината я има дори тук във факти, излиза около 19-20ти февруари 2022.
Коментиран от #38, #42
20:05 22.10.2025
33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #17 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Точен сте господине 👌👌👌.От руснак войник не става.В това е и проблема.
Коментиран от #36
20:06 22.10.2025
34 Така наречената
20:08 22.10.2025
35 И да се знае
До коментар #7 от "И да се знае":Даже със лихвите ще си ги върнат
20:09 22.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Депресия
20:10 22.10.2025
38 аz СВОПобеда 80
До коментар #32 от "Георги":Малко инфо!Овдовялата наскоро Маргарита Симонян на 24.02.22 по централната руска телевизия.;Цитирам:"Киев за два дня и всьо".🤣🤣🤣
Коментиран от #50, #52
20:10 22.10.2025
39 Хасковски каунь
действайте !
Коментиран от #43
20:10 22.10.2025
40 САЩ не са съгласни.
20:11 22.10.2025
41 Ако така се почне
20:11 22.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Медведев към жителите на Крим -
До коментар #39 от "Хасковски каунь":Пари няма,но вие се дръжте.
П.п.То и вода и бензин нема.
20:12 22.10.2025
44 И как си го представяте
20:15 22.10.2025
45 По ми е важно
Коментиран от #49
20:17 22.10.2025
46 Депресия
Накратко. Ако Европа предизвика депресия в САЩ, ще получи война на два фронта, както през ВСВ.
Коментиран от #64
20:18 22.10.2025
47 Лелееее.....
20:18 22.10.2025
48 Европейците
20:19 22.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Малко инфо
До коментар #38 от "аz СВОПобеда 80":В началото на февруари в конгреса на САЩ, Марк Мили казва при пълно мащабно нападение на Русия, Украйна може да падне за 72 часа. И това се папагали ден и нощ от всеки продаден глупак. 😄
20:20 22.10.2025
51 Хипотетично
20:20 22.10.2025
52 Георги
До коментар #38 от "аz СВОПобеда 80":Още малко инфо "Киев може да падне в рамките на 72 часа в случай на „пълномащабно руско нашествие“." ген Марк Мили, статията е публикувана тук на 8 февруари 2022г в 08:27 сабалян.
Коментиран от #56
20:20 22.10.2025
53 Ами
В случая, големите риби много яко са захапали куката.
Сещате ли се сега кой е рибаря, и кои са рибите :)
20:23 22.10.2025
54 Европейците
Коментиран от #62
20:24 22.10.2025
55 После що младежите
20:25 22.10.2025
56 Я бе
До коментар #52 от "Георги":Глупости, но е жалко, че подкрепяте агресор, диктатор, който го чакат в Хага.
Коментиран от #58
20:26 22.10.2025
57 така, така
Такава деградация на политическия елит не съм и вярвал, че ще ми се наложи да гледам. То нашите селяндури са си баш тамън на европейския тренд.
Коментиран от #60
20:31 22.10.2025
58 Георги
До коментар #56 от "Я бе":кое са глупости ползвай търсачката на сайта. Писах, че статията я има тук и кога е публикувана, можеш да провериш дали са глупости. И не виждам как показването на факт е подкрепа на който и да е? Може би за правилната кауза трябва да отричаме фактите или дори да изфабрикуваме такива.
20:35 22.10.2025
59 Русуфил хардлайнарин
20:35 22.10.2025
60 Посока
До коментар #57 от "така, така":Морала и почтенноста е в ЕС, деградацията и лъжата са в рашистан. Там са клоуните. Сега се кланят на друг клоун отвъд океана.
Коментиран от #61, #65
20:36 22.10.2025
61 Костадин Костадинов
До коментар #60 от "Посока":Със сигурност морала и почтеността са в Русия, защото те убиват по морални причини
20:41 22.10.2025
62 Костадин Костадинов
До коментар #54 от "Европейците":Според теб как Русия е станала и е империя?
20:42 22.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Костадин Костадинов
До коментар #46 от "Депресия":Няма връзка между историческите събития и извода ти
20:47 22.10.2025
65 доказано
До коментар #60 от "Посока":има само един професиоанлен клоун - накромана в киев.
Да се чудиш образа му на диктатор или женските му образи са по-убедителни. А сервилниченето на клоуна го гледахме всички, само дето обувките на Тръмп не излъска.
Що касае морал и етика, то първо разбери смисъла им и след това пиши. Мога да ти подскажа, че двоен стандарт не върви с морала.
20:49 22.10.2025