Говори Москва: Новите американски санкции са контрапродуктивен сигнал, но Русия има имунитет

Увеличаването на броя на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стратегическата стабилност, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Захарова каза, че ядрените учения на НАТО могат да покачат напрежението и да увеличат рисковете.
Както НАТО, така и Русия проведоха такива учения този месец.
Говорителката на руското дипломатическо ведомство спомена и новите санкции на Европейския съюз срещу Москва. Тя отбеляза, че ще ги коментира, след като бъдат публикувани подробности за тях.
Захарова коментира също и намерението на ЕС да използва замразени руски активи.
За всяко действие за конфискуване на руски активи ще има "болезнен отговор" от Русия, предупреди Мария Захарова.
Говорителката на руското ведомство взе отношение и по новите американски санкции срещу руски енергийни комании.
Новите санкции на САЩ срещу компаниите "Роснефт" и "Лукойл" са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна, заяви Захарова, цитирана от Ройтерс и ТАСС.
Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени, изтъкна говорителката.
Нашата страна разви устойчив имунитет по отношение на подобни санкции, каза още тя.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10, #29
14:57 23.10.2025
2 В.В.П
14:58 23.10.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #48
14:58 23.10.2025
4 тихо прошляk
До коментар #1 от "Последния Софиянец":некомпетентен си.
14:58 23.10.2025
5 си дзън
Коментиран от #60, #67
14:58 23.10.2025
6 българин
Коментиран от #26, #53
14:59 23.10.2025
7 В ПОВЕЧЕТО СЛУЧИ
14:59 23.10.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #69, #70
14:59 23.10.2025
9 Ушанка без крак
И в СССР викаха урЯ ,санкциите на Рейгън не работят ,но империята на злото рухна.
14:59 23.10.2025
10 си дзън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А в русията бензин нет и по 5 долара/литър.
14:59 23.10.2025
11 Факти
Коментиран от #18
14:59 23.10.2025
12 Атина Палада
15:03 23.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Я пък тоя
15:04 23.10.2025
15 фактчекър
В Русия в момента наблюдаваме сериозен недостиг на бензин, който води до разреждане на горивото и потенциални проблеми за потребителите. Според информация от 16 октомври 2025, поради дефицита, производителите започнаха да разреждат бензина, засягайки качеството, което може да доведе до повреди в превозните средства.
Причини за недостиг на бензин
Атаки на украинската армия: Около талас от нападенията, които започнаха през август 2025, повредиха значителен брой руски рафинерии. Оценява се, че рафинирането на петрол е намаляло с около 10%, докато компаниите се опитват да се справят с възхода на разходите.
Санкции: По-новите американски санкции срещу руски енергийни компании като "Роснефт" и "Лукойл" повлияват на доставките и цените на суровия петрол, усилвайки кризата в горивата.
Мерки от страна на властите
Забрана за износ на бензин от Русия, за да се осигури местно снабдяване.
Увеличаване на вноса от Беларус, както и премахване на вносните мита за доставки от Китай, Южна Корея и Сингапур.
Планирано е и въвеждане на добавки за увеличаване на октановото число, въпреки че те могат да увеличат токсичността на бензина, повдигайки опасения за здравето.
15:06 23.10.2025
16 Pyccкий Карлик
Баща ми.....
Мой отец почина на опашката докато чакаше за шепа бензин, не понимаю за къв имунитет говорит Маша.
15:06 23.10.2025
17 Браво на Захарова
15:07 23.10.2025
18 Други ФАКТИ
До коментар #11 от "Факти":И ГАЗПРОМ като спря газта за Европа и Путлер искаше да плащаме в деревянньie рублишки Европе не потъна, а си намери алтернатива.Газпром потъва с трилиона рубли задължения.
Това за потъването на Запада го слушаме още от времето на другия Вова -Мавзолейния.А потъна СССР
15:07 23.10.2025
19 Другарят Краснов ма?
Коментиран от #22
15:07 23.10.2025
20 Георги
15:08 23.10.2025
21 Пак ли ще мръзнем?
15:08 23.10.2025
22 Атина Палада
До коментар #19 от "Другарят Краснов ма?":Точно затова вдигна цената на петрола ..Ти не гледай какво си разменят по медиите за пред раята:)))
Коментиран от #52
15:11 23.10.2025
23 алкохолен имунитет
15:11 23.10.2025
24 Маша
Коментиран от #42
15:12 23.10.2025
25 УКРАЙНА 🇺🇦
15:12 23.10.2025
26 Турчин
До коментар #6 от "българин":Дъщеря ти по—хубава ли е да и го надена ?
Коментиран от #28
15:13 23.10.2025
27 външен клозет
Коментиран от #56
15:14 23.10.2025
28 гей турчин
До коментар #26 от "Турчин":от кога премина на жени? :)))
15:15 23.10.2025
29 УКРАЙНА 🇺🇦
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нещастен идиот
15:16 23.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ко стааа бе руски боклук?
15:17 23.10.2025
32 Клоуна пусин 🤡💩
Няма такива клоуни 🤡🤡
15:18 23.10.2025
33 Силвия
Коментиран от #35
15:19 23.10.2025
34 Мартин
Марш бе руzzки бОклук.
Марш!!
15:19 23.10.2025
35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "Силвия":Клепар лъжеш.
Коментиран от #57
15:20 23.10.2025
36 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
15:21 23.10.2025
37 Габриела
Коментиран от #40, #46
15:22 23.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Те са
До коментар #37 от "Габриела":Пенсионери над 70 години, забравени от децата си. Има и ботове. Нищо не променят с мнението си, само си мислят че са фактор.
15:25 23.10.2025
41 Ами...
15:25 23.10.2025
42 Шопо
До коментар #24 от "Маша":Съгласен в пиенето е велика и в ръсенето на глупости.
15:25 23.10.2025
43 Иля Оренбург
Победа будет за нами.
Победа будет за нами.
Победа будет за нами.
Коментиран от #51, #68
15:26 23.10.2025
44 Ганчев
15:26 23.10.2025
45 Киев за два дня
15:27 23.10.2025
46 аz СВОПобеда 80
До коментар #37 от "Габриела":Какво е лошо да си трил?Пишеш,лъжеш и ти плащат 😂😂😂
15:28 23.10.2025
47 Еееей,русо
15:29 23.10.2025
48 Шопо
До коментар #3 от "Сатана Z":Украйна не е държава а територия, руска територия.
15:30 23.10.2025
49 Тази тетка
15:31 23.10.2025
50 Космос
До коментар #39 от "Само питам":Ами 350 000- дната редовна руска армия бе избита още в началото.Сега воюват алкохолици, канибали, наркомани ,с.корейци и всякаква друга световна иzмет от Африка, Азия и Куба.
15:32 23.10.2025
51 Йосиф Кобзон
До коментар #43 от "Иля Оренбург":Амин!
15:33 23.10.2025
52 Мишел
До коментар #22 от "Атина Палада":Петролът в България е най-евтин в България от цяла Европа.
15:34 23.10.2025
53 Българин
До коментар #6 от "българин":Те затова си избираме убавци ! Като Баце и Шишо .
15:38 23.10.2025
54 Факт
Коментиран от #63
15:39 23.10.2025
55 Само питам
15:43 23.10.2025
56 Факт
До коментар #27 от "външен клозет":99% от селата , че и от малките градове в евроатлантическа България нямат отходна канализация ! След регистриране на сонди и кладенци , сигурно ще плащат и да си полеят лехата в двора !
15:47 23.10.2025
57 Всъщност
До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Вместо да се оригваш , чукни да видиш снимки от съвременна Москва !
Коментиран от #61
15:50 23.10.2025
58 Pyccкий Карлик
- Pyccких не победить, те сами се пабеждават 😁
15:52 23.10.2025
59 Тя и за
15:53 23.10.2025
60 Сталин
До коментар #5 от "си дзън":Нет чалавека нет проблем
15:53 23.10.2025
61 Москва
До коментар #57 от "Всъщност":е много красив град. А продажните урсули закриват Европа.
Коментиран от #64, #78
15:53 23.10.2025
62 С Митя
15:54 23.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Али Реза
До коментар #61 от "Москва":Колкото квартал Бешикташ!
Коментиран от #65
15:55 23.10.2025
65 Колко
До коментар #64 от "Али Реза":като отидеш в Москва и ако отидеш, ще разбереш. Красив град. Но това не ни помага, че продажните урсули ни унищожават.
15:57 23.10.2025
66 Pyccкий Карлик
16:03 23.10.2025
67 Алоууу
До коментар #5 от "си дзън":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩
16:03 23.10.2025
68 Pyccкий Карлик
До коментар #43 от "Иля Оренбург":"...Говорит Москва! Победа будет за нами..."
Будет.....га потече бензин от чешмите 😁
Коментиран от #71
16:05 23.10.2025
69 БАРС
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЗНАЕШ ЛИ КОМЕНТАРЪТ ТИ Е НЕУМЕСТЕН И НИЩО НОРМАЛНО НЕ СИ НАПИСАЛ.САМО ЗАПОМНИ ЗА ВИНАГИ : РАШКИТЕ ИМАТ ЕДНА ПРИКАЗКА А ТЯ Е -ДАРОМ МАМА И НА ПАПА НЕ ДАЕ.ТАКА ЧЕ СИ ИЗБИЙ ОТ ГЛАВАТА ЧЕ БЕЗ ПАРИ ИМ ДАВА НАФТА И ГАЗ.
16:06 23.10.2025
70 Хахахаха
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе защото не са малоумници като тия западни пудели.А санкции може да налага само общото събрание на ООН а не някакъв изкуфял старец и шепа наркомани които са начело на ЕС.
16:08 23.10.2025
71 Хахахаха
До коментар #68 от "Pyccкий Карлик":А от твоята чешма сигурно тече нафта и за това пушиш като дизел.
16:14 23.10.2025
72 Перо
Коментиран от #76
16:16 23.10.2025
73 !!!?
От фашистката хунта в Кремъл той ще е първия който ще изчезне от радара...!
16:17 23.10.2025
74 Продуктил Контреро
16:21 23.10.2025
75 На всяко действие за...
16:21 23.10.2025
76 !!!?
До коментар #72 от "Перо":"...интересите на руско-говорящото население са защитени" !!!
Е да "защитени" са, като половината руски думи са забранени от фашистката хунта в Кремъл....иначе затвор !!!?
16:23 23.10.2025
77 Ха ха ха
16:26 23.10.2025
78 И какво от това че...
До коментар #61 от "Москва":Москва е красив град?, нас какво ни интерисува това?, красиви градове има много по света, важното е какви ръководители ги ръководят тези красиви градове, в красива Москва се помещават едни убийци и военнопрестъпници които причиняват страдания и смърт на хиляди украинци, и какво от това че Москва бил красив град?
Коментиран от #79
16:28 23.10.2025
79 Ами нищо
До коментар #78 от "И какво от това че...":Там нали пишеше. Москва е много красив град, но за жалост това не ни помага с нищо продажните урсули да не унищожат Европа.
Коментиран от #81
16:30 23.10.2025
80 Майкъл Сергеевич Горбачов
16:32 23.10.2025
81 Тогава какво чакаш?
До коментар #79 от "Ами нищо":Щом Урсула ще унищожава Европа, спасявай се към красивата Москва.
Коментиран от #82
16:34 23.10.2025
82 Само безродник бяга с подвита опашка
До коментар #81 от "Тогава какво чакаш?":На нас тук ни е родината. Колкото и да им е гадно на безродниците, България и Европа не са за унищожение.
16:36 23.10.2025