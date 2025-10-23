Новини
Говори Москва: Новите американски санкции са контрапродуктивен сигнал, но Русия има имунитет
  Тема: Украйна

23 Октомври, 2025 14:55 1 659 82

  • мария захарова-
  • русия-
  • санкции-
  • украйна-
  • доналд тръмп

Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени, изтъкна Мария Захарова

Говори Москва: Новите американски санкции са контрапродуктивен сигнал, но Русия има имунитет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Увеличаването на броя на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стратегическата стабилност, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Захарова каза, че ядрените учения на НАТО могат да покачат напрежението и да увеличат рисковете.

Още новини от Украйна

Както НАТО, така и Русия проведоха такива учения този месец.

Говорителката на руското дипломатическо ведомство спомена и новите санкции на Европейския съюз срещу Москва. Тя отбеляза, че ще ги коментира, след като бъдат публикувани подробности за тях.

Захарова коментира също и намерението на ЕС да използва замразени руски активи.

За всяко действие за конфискуване на руски активи ще има "болезнен отговор" от Русия, предупреди Мария Захарова.

Говорителката на руското ведомство взе отношение и по новите американски санкции срещу руски енергийни комании.

Новите санкции на САЩ срещу компаниите "Роснефт" и "Лукойл" са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна, заяви Захарова, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

Нашата страна разви устойчив имунитет по отношение на подобни санкции, каза още тя.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 21 Отговор
    В България фалит на банки и бензин по 5 лв литър.

    Коментиран от #4, #10, #29

    14:57 23.10.2025

  • 2 В.В.П

    22 33 Отговор
    Слава НАТО.

    14:58 23.10.2025

  • 3 Сатана Z

    41 24 Отговор
    Слава на Русия в борбата и срещу световното зло—САШТ за един мирен и по—добър свят.

    Коментиран от #48

    14:58 23.10.2025

  • 4 тихо прошляk

    14 25 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    некомпетентен си.

    14:58 23.10.2025

  • 5 си дзън

    26 31 Отговор
    Русията има имунитет - само няколко милиона крепостни ша умрат от студ и глад.

    Коментиран от #60, #67

    14:58 23.10.2025

  • 6 българин

    19 32 Отговор
    Много е грозна таа бее

    Коментиран от #26, #53

    14:59 23.10.2025

  • 7 В ПОВЕЧЕТО СЛУЧИ

    30 18 Отговор
    САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ В УЩЪРБ НА ПРИЛАГАЩИЯ ГИ. ИДЕЯТА МИСЛЯ Е ТРЪМП ДА ВДИГНЕ ЦЕНИТЕ НА ПЕТРОЛА И ТОВА КОЕТО ТОЙ КУПУВА ОТ РУСИЯ ЗА ДВЕ ЩЕ ГО ПРОДАВА ЗА 5. ПРОСТО БИЗНЕС.НИКОЙ НЕ МУ ДРЕМЕ ЗА УМРЯЛА ЕВРОПА,ТЯ САМО ПЛАЩА СМЕТКАТА.

    14:59 23.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 21 Отговор
    абе що от БРИКС-седянката не наложат санкции на запада?а копеи?знаете ли що-шото БРИКС седянката бачка за запада , а РФ им дава без пари нафта за заводите-ПОДХВАТ някакъв-ако знаете руски //сега обаче и общака пада зад борда

    Коментиран от #69, #70

    14:59 23.10.2025

  • 9 Ушанка без крак

    22 21 Отговор
    Да устойчиво опашките на бензиностанциите расте.
    И в СССР викаха урЯ ,санкциите на Рейгън не работят ,но империята на злото рухна.

    14:59 23.10.2025

  • 10 си дзън

    17 21 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А в русията бензин нет и по 5 долара/литър.

    14:59 23.10.2025

  • 11 Факти

    23 12 Отговор
    Според анализатора на Saxo Bank Оле Хансен, санкциите ще принудят рафинериите в Китай и Индия да търсят алтернативни доставчици, ако искат да избегнат ограниченията на западната банкова система. "Това ще промени търговските потоци и може да доведе до по-трайно покачване на цените", коментира той. Европа потъва, като Титаник.

    Коментиран от #18

    14:59 23.10.2025

  • 12 Атина Палада

    18 10 Отговор
    Така ми се иска БрУсел да конфискува от руските активи за да може и Русия да прибере активите на Западните компании ,които са в Русия,та тогава БрУсел да бъде измерен от Европейския бизнес.Тях хич не ги вълнува друго,освен печалбите ..

    15:03 23.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Я пък тоя

    7 11 Отговор
    От къде намериха тази снимка, или е Фотошоп!

    15:04 23.10.2025

  • 15 фактчекър

    12 14 Отговор
    Актуална ситуация с бензина в Русия

    В Русия в момента наблюдаваме сериозен недостиг на бензин, който води до разреждане на горивото и потенциални проблеми за потребителите. Според информация от 16 октомври 2025, поради дефицита, производителите започнаха да разреждат бензина, засягайки качеството, което може да доведе до повреди в превозните средства.

    Причини за недостиг на бензин

    Атаки на украинската армия: Около талас от нападенията, които започнаха през август 2025, повредиха значителен брой руски рафинерии. Оценява се, че рафинирането на петрол е намаляло с около 10%, докато компаниите се опитват да се справят с възхода на разходите.

    Санкции: По-новите американски санкции срещу руски енергийни компании като "Роснефт" и "Лукойл" повлияват на доставките и цените на суровия петрол, усилвайки кризата в горивата.

    Мерки от страна на властите

    Забрана за износ на бензин от Русия, за да се осигури местно снабдяване.

    Увеличаване на вноса от Беларус, както и премахване на вносните мита за доставки от Китай, Южна Корея и Сингапур.

    Планирано е и въвеждане на добавки за увеличаване на октановото число, въпреки че те могат да увеличат токсичността на бензина, повдигайки опасения за здравето.

    15:06 23.10.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    16 15 Отговор
    "...Русия има имунитет..."

    Баща ми.....
    Мой отец почина на опашката докато чакаше за шепа бензин, не понимаю за къв имунитет говорит Маша.

    15:06 23.10.2025

  • 17 Браво на Захарова

    16 14 Отговор
    Точно и ясно към фашистите на запад.

    15:07 23.10.2025

  • 18 Други ФАКТИ

    14 15 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    И ГАЗПРОМ като спря газта за Европа и Путлер искаше да плащаме в деревянньie рублишки Европе не потъна, а си намери алтернатива.Газпром потъва с трилиона рубли задължения.
    Това за потъването на Запада го слушаме още от времето на другия Вова -Мавзолейния.А потъна СССР

    15:07 23.10.2025

  • 19 Другарят Краснов ма?

    10 10 Отговор
    Нали им беше приятелче?

    Коментиран от #22

    15:07 23.10.2025

  • 20 Георги

    12 4 Отговор
    сега и едните и другите разчитат на Китай и резултата от срещата тея дни за това дали ще устоят. За момента руснаците са едни гърди напред, но да видим какво ще стане.

    15:08 23.10.2025

  • 21 Пак ли ще мръзнем?

    8 9 Отговор
    Аз не вярвам.

    15:08 23.10.2025

  • 22 Атина Палада

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "Другарят Краснов ма?":

    Точно затова вдигна цената на петрола ..Ти не гледай какво си разменят по медиите за пред раята:)))

    Коментиран от #52

    15:11 23.10.2025

  • 23 алкохолен имунитет

    11 12 Отговор
    Скоро фашиста путин и антураж ще бъдат обявени за врагове на народа по стар руски обичай!

    15:11 23.10.2025

  • 24 Маша

    12 8 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #42

    15:12 23.10.2025

  • 25 УКРАЙНА 🇺🇦

    11 9 Отговор
    Значи няма проблем защо квичите тогава

    15:12 23.10.2025

  • 26 Турчин

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "българин":

    Дъщеря ти по—хубава ли е да и го надена ?

    Коментиран от #28

    15:13 23.10.2025

  • 27 външен клозет

    10 12 Отговор
    70% от руснаците ходят във външни клозети и не карат коли.Кво им пука? Имат алкохолен имунитет!

    Коментиран от #56

    15:14 23.10.2025

  • 28 гей турчин

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Турчин":

    от кога премина на жени? :)))

    15:15 23.10.2025

  • 29 УКРАЙНА 🇺🇦

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нещастен идиот

    15:16 23.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ко стааа бе руски боклук?

    7 9 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев?

    15:17 23.10.2025

  • 32 Клоуна пусин 🤡💩

    7 8 Отговор
    Маша и дима са ги изритали от кръчмата и още махмурлии са започнали да "громят" лошите американци. 🤣🤣🤣
    Няма такива клоуни 🤡🤡

    15:18 23.10.2025

  • 33 Силвия

    12 6 Отговор
    В деветнадесетия пакет санкции са забранени туристическите пътувания до Москва. Знаете ли защо? За да не видите с очите си, че там е много по-добре отколкото в много страни на Европа. Казвам го от лично наблюдение в първо лице. Ще вярвате само на онова, което пишат платените медии. И без това тук коментират хора, които никога не са стъпвали на територията на Русия, но и те се преструват на компетентни ..:)

    Коментиран от #35

    15:19 23.10.2025

  • 34 Мартин

    9 9 Отговор
    Дончо ви дава морков, морков, морков .Сега дойде редът на гегата!
    Марш бе руzzки бОклук.
    Марш!!

    15:19 23.10.2025

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 11 Отговор

    До коментар #33 от "Силвия":

    Клепар лъжеш.

    Коментиран от #57

    15:20 23.10.2025

  • 36 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 10 Отговор
    Точка

    15:21 23.10.2025

  • 37 Габриела

    11 2 Отговор
    Едни и същи тролове пишат едни и същи тъпи коментари от месеци под статиите за Русия. Просто спрете! Няма какво да кажете, ставате банални. Това да си платен драскач по форумите е долно нещо....

    Коментиран от #40, #46

    15:22 23.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Те са

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Габриела":

    Пенсионери над 70 години, забравени от децата си. Има и ботове. Нищо не променят с мнението си, само си мислят че са фактор.

    15:25 23.10.2025

  • 41 Ами...

    4 5 Отговор
    Нападнете Колективните,а Маро?Кво ще кажеш?А?

    15:25 23.10.2025

  • 42 Шопо

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "Маша":

    Съгласен в пиенето е велика и в ръсенето на глупости.

    15:25 23.10.2025

  • 43 Иля Оренбург

    6 4 Отговор
    Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва!
    Победа будет за нами.
    Победа будет за нами.
    Победа будет за нами.

    Коментиран от #51, #68

    15:26 23.10.2025

  • 44 Ганчев

    5 6 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    15:26 23.10.2025

  • 45 Киев за два дня

    5 6 Отговор
    когИ?

    15:27 23.10.2025

  • 46 аz СВОПобеда 80

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Габриела":

    Какво е лошо да си трил?Пишеш,лъжеш и ти плащат 😂😂😂

    15:28 23.10.2025

  • 47 Еееей,русо

    5 7 Отговор
    филитици от факти,спрете да ни осведомявате какво са говорили руските изроди от блатото!Кажете някой свестен човек какво е казал.Или не можете свестен човек да намерите?

    15:29 23.10.2025

  • 48 Шопо

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    15:30 23.10.2025

  • 49 Тази тетка

    6 6 Отговор
    Има право, Украйнците яко имунизират блатните :)

    15:31 23.10.2025

  • 50 Космос

    6 7 Отговор

    До коментар #39 от "Само питам":

    Ами 350 000- дната редовна руска армия бе избита още в началото.Сега воюват алкохолици, канибали, наркомани ,с.корейци и всякаква друга световна иzмет от Африка, Азия и Куба.

    15:32 23.10.2025

  • 51 Йосиф Кобзон

    4 6 Отговор

    До коментар #43 от "Иля Оренбург":

    Амин!

    15:33 23.10.2025

  • 52 Мишел

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Петролът в България е най-евтин в България от цяла Европа.

    15:34 23.10.2025

  • 53 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "българин":

    Те затова си избираме убавци ! Като Баце и Шишо .

    15:38 23.10.2025

  • 54 Факт

    5 2 Отговор
    Както винаги - енергична и ангажирана!

    Коментиран от #63

    15:39 23.10.2025

  • 55 Само питам

    4 2 Отговор
    Защо Маша винаги разтреперва щатско-турските тролове и ги докарва до злоба и паркинсон ? 🤔

    15:43 23.10.2025

  • 56 Факт

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "външен клозет":

    99% от селата , че и от малките градове в евроатлантическа България нямат отходна канализация ! След регистриране на сонди и кладенци , сигурно ще плащат и да си полеят лехата в двора !

    15:47 23.10.2025

  • 57 Всъщност

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Вместо да се оригваш , чукни да видиш снимки от съвременна Москва !

    Коментиран от #61

    15:50 23.10.2025

  • 58 Pyccкий Карлик

    7 4 Отговор
    Преди да почине на опашката за бензин, баща ми казваше:
    - Pyccких не победить, те сами се пабеждават 😁

    15:52 23.10.2025

  • 59 Тя и за

    1 0 Отговор
    Томахавката има!Ама....

    15:53 23.10.2025

  • 60 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Нет чалавека нет проблем

    15:53 23.10.2025

  • 61 Москва

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "Всъщност":

    е много красив град. А продажните урсули закриват Европа.

    Коментиран от #64, #78

    15:53 23.10.2025

  • 62 С Митя

    4 3 Отговор
    вечна са дует!

    15:54 23.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Али Реза

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Москва":

    Колкото квартал Бешикташ!

    Коментиран от #65

    15:55 23.10.2025

  • 65 Колко

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Али Реза":

    като отидеш в Москва и ако отидеш, ще разбереш. Красив град. Но това не ни помага, че продажните урсули ни унищожават.

    15:57 23.10.2025

  • 66 Pyccкий Карлик

    4 1 Отговор
    Срещу проказа, антракс и Русия имунитет нет !!!

    16:03 23.10.2025

  • 67 Алоууу

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩

    16:03 23.10.2025

  • 68 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Иля Оренбург":

     "...Говорит Москва! Победа будет за нами..."

    Будет.....га потече бензин от чешмите 😁

    Коментиран от #71

    16:05 23.10.2025

  • 69 БАРС

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЗНАЕШ ЛИ КОМЕНТАРЪТ ТИ Е НЕУМЕСТЕН И НИЩО НОРМАЛНО НЕ СИ НАПИСАЛ.САМО ЗАПОМНИ ЗА ВИНАГИ : РАШКИТЕ ИМАТ ЕДНА ПРИКАЗКА А ТЯ Е -ДАРОМ МАМА И НА ПАПА НЕ ДАЕ.ТАКА ЧЕ СИ ИЗБИЙ ОТ ГЛАВАТА ЧЕ БЕЗ ПАРИ ИМ ДАВА НАФТА И ГАЗ.

    16:06 23.10.2025

  • 70 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе защото не са малоумници като тия западни пудели.А санкции може да налага само общото събрание на ООН а не някакъв изкуфял старец и шепа наркомани които са начело на ЕС.

    16:08 23.10.2025

  • 71 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Pyccкий Карлик":

    А от твоята чешма сигурно тече нафта и за това пушиш като дизел.

    16:14 23.10.2025

  • 72 Перо

    2 2 Отговор
    Каква разлика в поколенията! При много по-тежки условия Сталин стигна от Москва до Берлин за 4 г. и го превзе, новите руски и Путин за същото време не могат да стигнат до Днепър, при сто пъти по-добри условия и въоръжение! При сегашното разположение на фронтовата линия интересите на руско-говорящото население са защитени, а за другите искания и условия, въпросите ще се решават с преговори! Първопричината за войната, преди провокираната война от Киев и военния преврат са изцяло по вина на Горбачов! Сега е невъзможно и късно, да се поправи грешката с предателството, което е руско! Путин греши с отказа от преговори и прекратяването на войната! Най-много ще го отнесем ние, Сърбия и Унгария!

    Коментиран от #76

    16:16 23.10.2025

  • 73 !!!?

    2 1 Отговор
    Санкциите са контрапродуктивни, но Медведчик изрева на умряло...!!!
    От фашистката хунта в Кремъл той ще е първия който ще изчезне от радара...!

    16:17 23.10.2025

  • 74 Продуктил Контреро

    1 1 Отговор
    Едни приятели в Кремъл казаха, че започваме да забогатяваме, защото има санкции срещу петрола. Мара ме назначи за шеф на Контрапродукцията. Каза, че е сладка работа - седим си, не продаваме, а ни дават пари. Нищо не разбрах, но нали умните хора ги мислят нещата, аз отговарям за непродаването.

    16:21 23.10.2025

  • 75 На всяко действие за...

    0 1 Отговор
    Конфискуване на руски активи, лично Маша ще се разправя с вас, ще се надупи и ще ви стреля с двуцевката... тъй да знаете😡

    16:21 23.10.2025

  • 76 !!!?

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Перо":

    "...интересите на руско-говорящото население са защитени" !!!
    Е да "защитени" са, като половината руски думи са забранени от фашистката хунта в Кремъл....иначе затвор !!!?

    16:23 23.10.2025

  • 77 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    А бе какъв имунитет имате,умрели сте от глад.

    16:26 23.10.2025

  • 78 И какво от това че...

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Москва":

    Москва е красив град?, нас какво ни интерисува това?, красиви градове има много по света, важното е какви ръководители ги ръководят тези красиви градове, в красива Москва се помещават едни убийци и военнопрестъпници които причиняват страдания и смърт на хиляди украинци, и какво от това че Москва бил красив град?

    Коментиран от #79

    16:28 23.10.2025

  • 79 Ами нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "И какво от това че...":

    Там нали пишеше. Москва е много красив град, но за жалост това не ни помага с нищо продажните урсули да не унищожат Европа.

    Коментиран от #81

    16:30 23.10.2025

  • 80 Майкъл Сергеевич Горбачов

    0 0 Отговор
    Нещастници, 91г ви спасиха от гладна смърт американците и европейците, през ВСВ ви спасиха пак американците и британците, сега си осрх.... те всички пътеки, този път помощ няма да има, и господ няма да ви помогне нещастници.

    16:32 23.10.2025

  • 81 Тогава какво чакаш?

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ами нищо":

    Щом Урсула ще унищожава Европа, спасявай се към красивата Москва.

    Коментиран от #82

    16:34 23.10.2025

  • 82 Само безродник бяга с подвита опашка

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Тогава какво чакаш?":

    На нас тук ни е родината. Колкото и да им е гадно на безродниците, България и Европа не са за унищожение.

    16:36 23.10.2025

