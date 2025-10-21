Допълнителни $7,7 млрд. за войната! Украинският парламент гласува изменения в бюджета, с които увеличава разходите за отбрана

Върховната рада (парламентът на Украйна) прие днес изменение в държавния бюджет за 2025 г., с което увеличава разходите за отбрана с допълнителни 7,7 млрд. долара (около 324,7 млрд. гривни). Законопроектът беше подкрепен от 297 депутати, съобщиха украинските медии, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
Украйна, която продължава да се защитава срещу руската инвазия, насочва значителна част от бюджета си към военни цели, като до голяма степен разчита на чуждестранно финансиране и подкрепа от международни партньори, отбелязва агенцията.
Най-големият дял от новите средства ще бъде отпуснат за Въоръжените сили на Украйна – 210,9 млрд. гривни (приблизително 5 млрд. евро). За производство и закупуване на оръжия и боеприпаси се отделят 99,1 млрд. гривни (2,3 млрд. евро), а за Националната гвардия – 8,1 млрд. гривни (190 млн. евро), съобщава агенция Украинформ.
Също така ще бъдат отпуснати допълнителни 4,3 млрд. гривни за закупуване на дронове чрез Държавната служба за специални комуникации и защита на информацията, 1,3 милиарда за Службата за сигурност на Украйна, 918 милиона за Държавната специална транспортна служба, 83 милиона евро за Държавната гранична служба, 28,8 милиона евро за военното разузнаване към Министерството на отбраната и 8 милиона евро за Службата за външно разузнаване.
Финансирането ще бъде осигурено чрез международна помощ в размер на 294,3 млрд. гривни, включително 6 млрд. гривни безвъзмездна помощ по Европейския инструмент за възстановяване, както и чрез съкращения на невоенните разходи за 10,4 млрд. гривни и допълнителни приходи от данъци в размер на 20 млрд. гривни вследствие на увеличените военни възнаграждения през ноември и декември.
1 Пич
Коментиран от #5, #10
17:55 21.10.2025
2 Иван
17:56 21.10.2025
3 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.
Коментиран от #7, #19
17:57 21.10.2025
4 Охръйна е по фалирала от саш и европа
17:58 21.10.2025
5 Прошляци
До коментар #1 от "Пич":Последния абзац:"Финансирането ще бъде осигурено чрез международна помощ в размер на 294,3 млрд. гривни, включително 6 млрд. гривни безвъзмездна помощ по Европейския инструмент за възстановяване...,"
17:58 21.10.2025
6 Икономист
17:58 21.10.2025
7 Рамзан ага
До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Явно щаа телепортираме при твоите братя във Вечните Ловни Полета !
18:00 21.10.2025
8 Нагло гласуват бюджета си
Но това не прави впечатление жеЛаещите и на медиите им!
18:01 21.10.2025
9 ПОЛЯ
18:02 21.10.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Пич":да , и аз тва се чудя!!! откъде накъде две НАССССРАни республики като се бият , аз и ти ще им плащаме-на мен 100лв от джоба ми взеха..на теб?
18:02 21.10.2025
11 000
Коментиран от #15
18:03 21.10.2025
12 Исторически факт !
През 1833 г. с руска помощ Сърбия успява да откъсне от Османската империя цели 6 български околии – Неготинска, Тимошка, Зайчарска, Гургусовацка (дн. Княжевац), Крушевацка и Алексинацка. Всички те по това време са населени с българи, говорещи чист български език – свидетелства дори хърватският учен Стефан Веркович.
Иван Милчев описва в „Сръбските ламтежи за българските земи“ как руските комисари, вместо да бъдат безпристрастни посредници, активно съдействат на Сърбия. Докато началникът на турската комисия бездейства подкупен, младите руски офицери с „талант и маниери“ начертават границата така, че Сърбия получава максимума – дори срещу волята на местното население.
В резултат Сърбия нараства с 13 300 кв. км. и за първи път достига р. Тимок. Така с активната роля на „славянска Русия“ започва първото откъсване на български земи от страна на Сърбия – не с оръжие, а с чужда помощ. @всички
18:04 21.10.2025
13 Хипотетично
18:05 21.10.2025
14 пешо
18:05 21.10.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "000":ЕЙЙЙ байТошо с златото кви магистрали построи...и язовири с СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ И лопатата на дядо ти
Коментиран от #21
18:06 21.10.2025
16 пешо
18:06 21.10.2025
17 АМАH OT ИДИOTИ
ТАКА НАРЕЧЕНОТО РАКОBO OБРА3ОВАНИЕ ""УКРАЙНА"" НЯМА ПАРИ ЗА ПЕНСИИ.НЯМА ПАРИ ЗА НИЩО. 🤣
РАЗЧИТА НА ГEЙЛИБEPACTKА ЕВРОПА.
НО 8 ТРИЛИОНА ДА И НАЛЕЯТ, КРАЯТ Е ЯСЕН.
🤣😝😆
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ Е ВСЕН И КРАЯТ НА ЕВPO-ГEЙCKИЯ СЪЮЗ
😮😮😮
18:07 21.10.2025
18 Хи хи хи . Голям майтап !
18:09 21.10.2025
19 Мимчят
До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Тебе вятър те вее на черна кобила.Въздух под фашисткото налягане си....
18:10 21.10.2025
20 Вовата съм
18:11 21.10.2025
21 000
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ще ревеш и ще плащаш, друже :)
18:12 21.10.2025
22 СРЕЩУ РУСИЯ
18:12 21.10.2025
24 Ехааааааа
18:17 21.10.2025
25 Железаря съм викат ми тъй щото съм
18:19 21.10.2025
26 456
Сериозно, новина която централната украинска банка се опитва да скрие от населението, е че МВФ е поискал девалвация на горивната. Лошо Седларов, лошо. Предполагам, че знаете какво значи това/ да не обяснявам/.
Между другото, обърнахте ли внимание, на изказването на ЕС/ плахо засега/ ,че са готови да спре огъня по фронтова линия? Нещо да ви говори?
18:20 21.10.2025
27 Курд Околянов
18:23 21.10.2025
29 Курд Околянов
До коментар #28 от "Чърчил":Просто украинец от Черноморието, сър.
18:26 21.10.2025
30 Боко (неуловимия) тайния крадец
18:27 21.10.2025
31 Украинец на 30 години
18:32 21.10.2025