Допълнителни $7,7 млрд. за войната! Украинският парламент гласува изменения в бюджета, с които увеличава разходите за отбрана
  Тема: Украйна

Допълнителни $7,7 млрд. за войната! Украинският парламент гласува изменения в бюджета, с които увеличава разходите за отбрана

21 Октомври, 2025 17:53 625 31

Украйна, която продължава да се защитава срещу руската инвазия, насочва значителна част от бюджета си към военни цели, като до голяма степен разчита на чуждестранно финансиране и подкрепа от международни партньори

Допълнителни $7,7 млрд. за войната! Украинският парламент гласува изменения в бюджета, с които увеличава разходите за отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховната рада (парламентът на Украйна) прие днес изменение в държавния бюджет за 2025 г., с което увеличава разходите за отбрана с допълнителни 7,7 млрд. долара (около 324,7 млрд. гривни). Законопроектът беше подкрепен от 297 депутати, съобщиха украинските медии, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна, която продължава да се защитава срещу руската инвазия, насочва значителна част от бюджета си към военни цели, като до голяма степен разчита на чуждестранно финансиране и подкрепа от международни партньори, отбелязва агенцията.

Най-големият дял от новите средства ще бъде отпуснат за Въоръжените сили на Украйна – 210,9 млрд. гривни (приблизително 5 млрд. евро). За производство и закупуване на оръжия и боеприпаси се отделят 99,1 млрд. гривни (2,3 млрд. евро), а за Националната гвардия – 8,1 млрд. гривни (190 млн. евро), съобщава агенция Украинформ.

Също така ще бъдат отпуснати допълнителни 4,3 млрд. гривни за закупуване на дронове чрез Държавната служба за специални комуникации и защита на информацията, 1,3 милиарда за Службата за сигурност на Украйна, 918 милиона за Държавната специална транспортна служба, 83 милиона евро за Държавната гранична служба, 28,8 милиона евро за военното разузнаване към Министерството на отбраната и 8 милиона евро за Службата за външно разузнаване.

Финансирането ще бъде осигурено чрез международна помощ в размер на 294,3 млрд. гривни, включително 6 млрд. гривни безвъзмездна помощ по Европейския инструмент за възстановяване, както и чрез съкращения на невоенните разходи за 10,4 млрд. гривни и допълнителни приходи от данъци в размер на 20 млрд. гривни вследствие на увеличените военни възнаграждения през ноември и декември.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    26 0 Отговор
    Тези нямат пари бе !!! Какво ще решават те !!!??? Пак някои балъци като нас ще им плащат масрафа!!!

    Коментиран от #5, #10

    17:55 21.10.2025

  • 2 Иван

    15 0 Отговор
    Една безсмислена война

    17:56 21.10.2025

  • 3 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    2 26 Отговор
    Руснаците на Путин успяха да превърнат мирните украинци в хладнокръвни yбийци.
    Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
    Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.

    Коментиран от #7, #19

    17:57 21.10.2025

  • 4 Охръйна е по фалирала от саш и европа

    18 1 Отговор
    Зети заедно....близките 100 години тея нема да видат бел ден

    17:58 21.10.2025

  • 5 Прошляци

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Последния абзац:"Финансирането ще бъде осигурено чрез международна помощ в размер на 294,3 млрд. гривни, включително 6 млрд. гривни безвъзмездна помощ по Европейския инструмент за възстановяване...,"

    17:58 21.10.2025

  • 6 Икономист

    17 0 Отговор
    Укро цар вуллите пари нямат ,чужди средства разпределят ,тези са егати и наглеците .

    17:58 21.10.2025

  • 7 Рамзан ага

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Явно щаа телепортираме при твоите братя във Вечните Ловни Полета !

    18:00 21.10.2025

  • 8 Нагло гласуват бюджета си

    12 0 Отговор
    с наши пари.

    Но това не прави впечатление жеЛаещите и на медиите им!

    18:01 21.10.2025

  • 9 ПОЛЯ

    12 0 Отговор
    А КОГАТО ПАРИТЕ НА УКРИТЕ СВЪРШАТ ИДВА МРАК И ТИШИНА

    18:02 21.10.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    да , и аз тва се чудя!!! откъде накъде две НАССССРАни республики като се бият , аз и ти ще им плащаме-на мен 100лв от джоба ми взеха..на теб?

    18:02 21.10.2025

  • 11 000

    10 0 Отговор
    Ще плащате и хоро ще играете. За пенсии и пътища няма да има. Нека ограбването на ппостите европейци продължи!

    Коментиран от #15

    18:03 21.10.2025

  • 12 Исторически факт !

    3 6 Отговор
    Как „славянски братя“ окупират български земи?
    През 1833 г. с руска помощ Сърбия успява да откъсне от Османската империя цели 6 български околии – Неготинска, Тимошка, Зайчарска, Гургусовацка (дн. Княжевац), Крушевацка и Алексинацка. Всички те по това време са населени с българи, говорещи чист български език – свидетелства дори хърватският учен Стефан Веркович.
    Иван Милчев описва в „Сръбските ламтежи за българските земи“ как руските комисари, вместо да бъдат безпристрастни посредници, активно съдействат на Сърбия. Докато началникът на турската комисия бездейства подкупен, младите руски офицери с „талант и маниери“ начертават границата така, че Сърбия получава максимума – дори срещу волята на местното население.
    В резултат Сърбия нараства с 13 300 кв. км. и за първи път достига р. Тимок. Така с активната роля на „славянска Русия“ започва първото откъсване на български земи от страна на Сърбия – не с оръжие, а с чужда помощ. @всички

    18:04 21.10.2025

  • 13 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Победа за една от страните би постигнала приключване на войната (капитулация или контранастъпление до държавните граници). Половинчатни предложения само ще захранват реваншизъм и това е реалистичната западна концепция.

    18:05 21.10.2025

  • 14 пешо

    4 0 Отговор
    затягайте коланите , утре росенчо ще ги осигури

    18:05 21.10.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "000":

    ЕЙЙЙ байТошо с златото кви магистрали построи...и язовири с СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ И лопатата на дядо ти

    Коментиран от #21

    18:06 21.10.2025

  • 16 пешо

    3 0 Отговор
    за един месец ще им стигнат

    18:06 21.10.2025

  • 17 АМАH OT ИДИOTИ

    5 0 Отговор
    K"BИ 8 МИЛИАРДА?!
    ТАКА НАРЕЧЕНОТО РАКОBO OБРА3ОВАНИЕ ""УКРАЙНА"" НЯМА ПАРИ ЗА ПЕНСИИ.НЯМА ПАРИ ЗА НИЩО. 🤣
    РАЗЧИТА НА ГEЙЛИБEPACTKА ЕВРОПА.
    НО 8 ТРИЛИОНА ДА И НАЛЕЯТ, КРАЯТ Е ЯСЕН.
    🤣😝😆
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ Е ВСЕН И КРАЯТ НА ЕВPO-ГEЙCKИЯ СЪЮЗ
    😮😮😮

    18:07 21.10.2025

  • 18 Хи хи хи . Голям майтап !

    5 0 Отговор
    Забележете Укрофашистите и нацистите увеличавали разходите за войната ......от къде просяка надрусаняк ще проси тия милиарди .....а познайте ???????

    18:09 21.10.2025

  • 19 Мимчят

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Тебе вятър те вее на черна кобила.Въздух под фашисткото налягане си....

    18:10 21.10.2025

  • 20 Вовата съм

    2 0 Отговор
    Айде сега всеки член на ЕС сам да си сметне колко му се пада от тази сума хахахах

    18:11 21.10.2025

  • 21 000

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще ревеш и ще плащаш, друже :)

    18:12 21.10.2025

  • 22 СРЕЩУ РУСИЯ

    5 0 Отговор
    ДАЖЕ И ТРИЛИОНИ НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ. НЕ МОЖЕШ ГО ОБЯСНИШ НА БОЛНИ МОЗЪЦИ.

    18:12 21.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ехааааааа

    3 1 Отговор
    Евро будалите да помагат и да дават милиарди .....кравите се усетиха и спряха кранчето ....войната им е изгубена .....наливат вода във каца без дъно !!!!!

    18:17 21.10.2025

  • 25 Железаря съм викат ми тъй щото съм

    3 0 Отговор
    Железен да давам обещания които никога няма да изпълня......обещах на бандерите вечна подкрепа ......ама вечна , вечна , колко да е вечна когато ПУТИН ги пука от бой и скоро укрия ще я изтрият от картата на света !!!!!!!!! А ПАК МЕ ИЗТРИЙТЕ ....ЩЕ ВИ ИЗТРИЯ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ ЖЕЛЕЗАРЯ СЪМ !!!!

    18:19 21.10.2025

  • 26 456

    1 0 Отговор
    Всъщност Осрайна е като пациент на командно дишане. Нейният въздух е ЕС. Но и там вече няма ,щом се опря до руските активи . Бързат и с приемането на нови членове т.е. пари нема - действаите.
    Сериозно, новина която централната украинска банка се опитва да скрие от населението, е че МВФ е поискал девалвация на горивната. Лошо Седларов, лошо. Предполагам, че знаете какво значи това/ да не обяснявам/.
    Между другото, обърнахте ли внимание, на изказването на ЕС/ плахо засега/ ,че са готови да спре огъня по фронтова линия? Нещо да ви говори?

    18:20 21.10.2025

  • 27 Курд Околянов

    2 0 Отговор
    Печатането на евро ще продължи с бясна скорост.

    18:23 21.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Курд Околянов

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Чърчил":

    Просто украинец от Черноморието, сър.

    18:26 21.10.2025

  • 30 Боко (неуловимия) тайния крадец

    1 0 Отговор
    Железков да помага със милиарди на бандерите .....но да не дава от моите пари , а от парите на българския Народ които направих богатит български европейци !!!!!!

    18:27 21.10.2025

  • 31 Украинец на 30 години

    0 0 Отговор
    Нека войната продължи , че е голям купон на слънчака от има няма четири години.....ядене , пиене на корем и нито стотинка не давам !!!!!

    18:32 21.10.2025

