Допълнителни $7,7 млрд. за войната! Украинският парламент гласува изменения в бюджета, с които увеличава разходите за отбрана

Върховната рада (парламентът на Украйна) прие днес изменение в държавния бюджет за 2025 г., с което увеличава разходите за отбрана с допълнителни 7,7 млрд. долара (около 324,7 млрд. гривни). Законопроектът беше подкрепен от 297 депутати, съобщиха украинските медии, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна, която продължава да се защитава срещу руската инвазия, насочва значителна част от бюджета си към военни цели, като до голяма степен разчита на чуждестранно финансиране и подкрепа от международни партньори, отбелязва агенцията.

Най-големият дял от новите средства ще бъде отпуснат за Въоръжените сили на Украйна – 210,9 млрд. гривни (приблизително 5 млрд. евро). За производство и закупуване на оръжия и боеприпаси се отделят 99,1 млрд. гривни (2,3 млрд. евро), а за Националната гвардия – 8,1 млрд. гривни (190 млн. евро), съобщава агенция Украинформ.

Също така ще бъдат отпуснати допълнителни 4,3 млрд. гривни за закупуване на дронове чрез Държавната служба за специални комуникации и защита на информацията, 1,3 милиарда за Службата за сигурност на Украйна, 918 милиона за Държавната специална транспортна служба, 83 милиона евро за Държавната гранична служба, 28,8 милиона евро за военното разузнаване към Министерството на отбраната и 8 милиона евро за Службата за външно разузнаване.

Финансирането ще бъде осигурено чрез международна помощ в размер на 294,3 млрд. гривни, включително 6 млрд. гривни безвъзмездна помощ по Европейския инструмент за възстановяване, както и чрез съкращения на невоенните разходи за 10,4 млрд. гривни и допълнителни приходи от данъци в размер на 20 млрд. гривни вследствие на увеличените военни възнаграждения през ноември и декември.