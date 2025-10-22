Москва постави условие, за да не конфискува европейски активи

Русия няма планове да конфискува европейски активи, включително на компании и банки, но ще обмисли позицията си, ако Европейският съюз конфискува замразени руски държавни активи. Това заяви руският заместник-министър на финансите Алексей Мойсеев, цитиран от "Ройтерс".

Руски активи на стойност 250 милиарда долара са замразени в ЕС, откакто САЩ и техните съюзници забраниха транзакции с Руската централна банка и Министерство на финансите, след като Москва изпрати сили в Украйна през февруари 2022 г.

Лидерите на ЕС обсъждат начини за използване на замразените активи за финансиране на отбраната и възстановяването на Украйна, без да ги конфискуват директно, поради правни проблеми и на фона на опасения относно подобен курс на действие, изразени от Европейската централна банка и някои държави членки на ЕС.

Мойсеев посочи, че досега Европа е избягвала пълната конфискация на замразените активи и увери, че Москва ще направи същото освен ако ЕС не промени курса си.

"Все още не конфискуваме нищо. Европейците не са поискали конфискация, така че няма да конфискуваме нищо, докато не го направят те. Ако все пак конфискуват, тогава ще го обмислим", предупреди той.

Мойсеев заяви и че неотдавнашен президентски указ за ускорена приватизация на държавни активи по никакъв начин не е свързан с планове за изземване на европейски активи.

В указа президентът Владимир Путин назначава ПСБ - банка, която обслужва военно-промишления комплекс и е под западни санкции, за агент на правителството при продажбите на държавна собственост.

Указът въвежда и механизъм за ускорена продажба, изискващ задължителна оценка на актив в рамките на 10 дни след подписване на договор за такава оценка, заедно с по-бърза регистрация на права върху собствеността.

В текста на указа се казва, че мерките са отговор на "неприятелски" действия от страна на САЩ и техните съюзници. Това предизвика спекулации, че той е предназначен да помогне на Русия бързо да отмъсти, ако замразените ѝ активи бъдат иззети.

Мойсеев обаче отбеляза, че частни европейски компании и банки, които все още оперират в Русия, не са били иззети от държавата и следователно не са предмет на новия указ за приватизация.

"Забравете за европейските активи. Никой не разглежда или обсъжда тези въпроси", увери той и поясни, че истинската цел на указа е да се създаде друг канал за продажба на имоти.

Руските власти са конфискували активи на стойност около 50 милиарда долара от началото на своята "специална военна операция" в Украйна, включително активите на напуснали западни компании.

Освен това големи местни компании са сменяли собственици въз основа на твърдения за корупция, предполагаеми нарушения на приватизацията или поради лошо управление.

Национализациите бележат най-голямото преразпределение на собствеността от 90-те години на миналия век, когато съветски държавни активи бяха разпродадени на частни инвеститори на изгодни цени.

Руските правителствени служители обещаха бързо да намерят нови частни собственици за конфискуваните активи. "Има много активи и те трябва да бъдат продадени бързо", посочи Мойсеев.