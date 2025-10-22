Москва постави условие, за да не конфискува европейски активи

Русия няма планове да конфискува европейски активи, включително на компании и банки, но ще обмисли позицията си, ако Европейският съюз конфискува замразени руски държавни активи. Това заяви руският заместник-министър на финансите Алексей Мойсеев, цитиран от "Ройтерс".
Руски активи на стойност 250 милиарда долара са замразени в ЕС, откакто САЩ и техните съюзници забраниха транзакции с Руската централна банка и Министерство на финансите, след като Москва изпрати сили в Украйна през февруари 2022 г.
Лидерите на ЕС обсъждат начини за използване на замразените активи за финансиране на отбраната и възстановяването на Украйна, без да ги конфискуват директно, поради правни проблеми и на фона на опасения относно подобен курс на действие, изразени от Европейската централна банка и някои държави членки на ЕС.
Мойсеев посочи, че досега Европа е избягвала пълната конфискация на замразените активи и увери, че Москва ще направи същото освен ако ЕС не промени курса си.
"Все още не конфискуваме нищо. Европейците не са поискали конфискация, така че няма да конфискуваме нищо, докато не го направят те. Ако все пак конфискуват, тогава ще го обмислим", предупреди той.
Мойсеев заяви и че неотдавнашен президентски указ за ускорена приватизация на държавни активи по никакъв начин не е свързан с планове за изземване на европейски активи.
В указа президентът Владимир Путин назначава ПСБ - банка, която обслужва военно-промишления комплекс и е под западни санкции, за агент на правителството при продажбите на държавна собственост.
Указът въвежда и механизъм за ускорена продажба, изискващ задължителна оценка на актив в рамките на 10 дни след подписване на договор за такава оценка, заедно с по-бърза регистрация на права върху собствеността.
В текста на указа се казва, че мерките са отговор на "неприятелски" действия от страна на САЩ и техните съюзници. Това предизвика спекулации, че той е предназначен да помогне на Русия бързо да отмъсти, ако замразените ѝ активи бъдат иззети.
Мойсеев обаче отбеляза, че частни европейски компании и банки, които все още оперират в Русия, не са били иззети от държавата и следователно не са предмет на новия указ за приватизация.
"Забравете за европейските активи. Никой не разглежда или обсъжда тези въпроси", увери той и поясни, че истинската цел на указа е да се създаде друг канал за продажба на имоти.
Руските власти са конфискували активи на стойност около 50 милиарда долара от началото на своята "специална военна операция" в Украйна, включително активите на напуснали западни компании.
Освен това големи местни компании са сменяли собственици въз основа на твърдения за корупция, предполагаеми нарушения на приватизацията или поради лошо управление.
Национализациите бележат най-голямото преразпределение на собствеността от 90-те години на миналия век, когато съветски държавни активи бяха разпродадени на частни инвеститори на изгодни цени.
Руските правителствени служители обещаха бързо да намерят нови частни собственици за конфискуваните активи. "Има много активи и те трябва да бъдат продадени бързо", посочи Мойсеев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путинистче идиотче
Коментиран от #20, #31, #56
17:43 22.10.2025
2 Така е...
Коментиран от #36
17:44 22.10.2025
3 Тъй де
17:44 22.10.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
17:46 22.10.2025
5 Някой
Украйна не е в ЕС и НАТО и те нямат юрисдикция там и не ги касае.
Резултат ще е и загуба на доверие в западни банки и за активи и имоти. Разни в бъдеще много ще се замислят, дали да влагат пари там. Част ще се върнат и в Русия. Така че запада може да загуби повече в дългосрочен план от спечеленото. Политиката на запада като нищо отвращава хора почти навсякъде по света. Получава се самоизолация.
Коментиран от #7, #16, #72
17:50 22.10.2025
6 3.14К
Коментиран от #11
17:50 22.10.2025
7 Чиналова
До коментар #5 от "Някой":Путин да се отнесе със жалба към арменският поп.😂
17:54 22.10.2025
8 Пора
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Путинова русия си отива.
Коментиран от #13
17:54 22.10.2025
9 Последния Софиянец
17:55 22.10.2025
10 СМЕЕЕЕЕХ
Коментиран от #37
17:55 22.10.2025
11 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "3.14К":Много точно и напълно вярно.
17:55 22.10.2025
12 Копейка
Коментиран от #61
17:56 22.10.2025
13 3.14К
До коментар #8 от "Пора":Така е, Зеленски я унищожи за няма и 4 години!
Коментиран от #32
17:56 22.10.2025
14 Мишел
Компании от ЕС имат в Русия активи за над 450 милиарда Евро, които ще бъдат национализирани, , ако бъде посегнато на руските активи в чужбина.
Коментиран от #18, #30
17:56 22.10.2025
15 БОЛШЕВИК
17:57 22.10.2025
16 Ти за Западът не се тревожи!
До коментар #5 от "Някой":За руската кочина имай грижа.
Коментиран от #27
17:58 22.10.2025
17 Мишел
17:59 22.10.2025
18 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #14 от "Мишел":Руски фейкове.
Я кажи името на една западна компания с голями активи в Блатото?
Коментиран от #21, #24, #35
17:59 22.10.2025
19 Сандо
18:01 22.10.2025
20 Баце ЕООД
До коментар #1 от "Путинистче идиотче":Верно си идиотче
18:01 22.10.2025
21 Мишел
До коментар #18 от "Изпражнението гайтанджиева":Имаше една правеше галоши и валенки, но не и помня името!
Коментиран от #51
18:01 22.10.2025
22 После защо
Коментиран от #34
18:02 22.10.2025
23 Сандо
18:03 22.10.2025
24 Миналата
До коментар #18 от "Изпражнението гайтанджиева":Седмица ти дадох 5.. Една е Пепси, друга е Nestlé, Philipp Morris...
Коментиран от #64
18:04 22.10.2025
25 Москва и условия??
Коментиран от #29
18:04 22.10.2025
26 Атина Палада
Един професор от Йелски университет в САЩ си беше направил труда да ги публикува поименно всяка Западна компания и какъв актив има в Русия! Най много бяха компаниите от Западна Европа.Имаше 7 американски,три на Великобритания,и също по няколко на Япония,Южна Корея..Общо на всички взети заедно,активите възлизали на 700 млрд долара.Така ги беше пресметнал професора.
Коментиран от #74
18:04 22.10.2025
27 Хахахаха
До коментар #16 от "Ти за Западът не се тревожи!":Ами той запада се превърна в най голямата кочина.
18:06 22.10.2025
28 Атина Палада
Коментиран от #49, #50
18:06 22.10.2025
29 Атина Палада
До коментар #25 от "Москва и условия??":Напълно си прав, само копейките им завиждат на робията и мизерията!
Коментиран от #33
18:08 22.10.2025
30 Атина Палада
До коментар #14 от "Мишел":Намери из нета публикуваните поименно компании и всяка с колко актив..Взети заедно са 700 млрд долара .
Едва ли този професор от Йелски университет ще си залага името ей така с празно бръщолевене..
Не ми се вярва.
Коментиран от #39
18:08 22.10.2025
31 4556
До коментар #1 от "Путинистче идиотче":Не съм убеден
18:09 22.10.2025
32 3.14К
До коментар #13 от "3.14К":Това ли ти е акъла да пишеш под чужд НИК? Типично за крадливите Урсули!
Коментиран от #40, #54
18:09 22.10.2025
33 Атина Палада
До коментар #29 от "Атина Палада":Пиши с друг ник:) не с моя..
18:09 22.10.2025
34 Прав си
До коментар #22 от "После защо":само ИЗГЛЕЖДА
Коментиран от #38
18:10 22.10.2025
35 Хахахаха
До коментар #18 от "Изпражнението гайтанджиева":Ашан ,Метро,Глобус,Procter Gamble,да продължавм ли още.
Коментиран от #41
18:10 22.10.2025
36 ВЕЧЕ Е ПРАВЕНО
До коментар #2 от "Така е...":от ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ЕС
18:10 22.10.2025
37 Рублевка
До коментар #10 от "СМЕЕЕЕЕХ":1000 милиарда. На западните инвеститори им се плаче. Ще се хвърлят под влака.
Коментиран от #43
18:11 22.10.2025
38 Особено
До коментар #34 от "Прав си":като гледа човек как са ви изкарали, Русия е велика. Това показвате с жалното ревене на лъжи и пропаганда срещу Русия.
Коментиран от #46
18:12 22.10.2025
39 Мишел
До коментар #30 от "Атина Палада":Колега дай името на професора от Йеел и източникът ти на информация да не ни се смеят пак.Източникът да не е руски,разбира се.
Коментиран от #42, #45
18:12 22.10.2025
40 Атина Палада
До коментар #32 от "3.14К":Кои никове са твой колега, чудя се дали ще ни платят като някой друг пише от нашите, верни неща!
Коментиран от #59
18:13 22.10.2025
41 Ватенка
До коментар #35 от "Хахахаха":Абе що минималната заплата в Русия е 200 €?
Коментиран от #44, #63
18:14 22.10.2025
42 Атина Палада
До коментар #39 от "Мишел":Сега пък име, пратиха ми го на смс в телеграм, но го изтрих, винаги трия вчерашните методички!
Коментиран от #53
18:14 22.10.2025
43 😂😂😂😂😂😂😂
До коментар #37 от "Рублевка":1000 милиарда
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
18:16 22.10.2025
44 Рублевка
До коментар #41 от "Ватенка":А песията е 8000/15000 рурли, при 100 рупли за кило картофи, богатия!
18:16 22.10.2025
45 Атина Палада
До коментар #39 от "Мишел":Намери инфото в нета.Достъпно е! .Беше публикувано още през първата година на СВО,когато започна налагането на санкциите!
18:16 22.10.2025
46 Кажи нещо и за Родината
До коментар #38 от "Особено":Стига си се навеждал на изток.
Коментиран от #52
18:16 22.10.2025
47 ГОРИВО НЕТ
18:17 22.10.2025
48 Атина Палада
Коментиран от #55
18:18 22.10.2025
49 ЗЕВС ГРЪМОВЕРЖЕЦА
До коментар #28 от "Атина Палада":СМЕНИ ПАМПЕРСА ДРЪТА ЧАНТО И ВИЖ ГУГЪЛ МАП ---НЕ ЗАБРАВЯИ ФЕМИНИХЕЛП МАЛКО ПЯНА ЗА ДРЪТАТА КАТЕРИЦА РАЗСМЪРДЯЛА СЕ СЕ
18:18 22.10.2025
50 безпартиен
До коментар #28 от "Атина Палада":Частната армия на Пригожин за седмица наближи Киев! Някои се уплашиха и го спряха уж за преговори!ЧОВЕКА ВЪРНА АРМИЯТА си до границите и тръгна към Москва! Естествено не стигна и преговорите се отложиха за неопределен срок!Въпросът е КОЙ върна частната армия и изпрати Пригожин при Ленин!?
Коментиран от #57
18:19 22.10.2025
51 Атина Палада
До коментар #21 от "Мишел":Валенката е уникална обувка! Руснаците не смогват със заявките.Бих си поръчала,но от пасолья много ми намалиха надницата .Само волгин се уреди.
18:21 22.10.2025
52 Родината
До коментар #46 от "Кажи нещо и за Родината":за жалост е в Европа, унищожавана от продажници като урсулите.
18:22 22.10.2025
53 Атина Палада
До коментар #42 от "Атина Палада":КолежКЕ,нито Инстаграм имам,нито фейсбук,никакви социални мрежи..Там е само за онези- учещите виШо -инфлуенстърите:))))
Наистина това беше публикувано в нета..
Четох ги всичките компании.Бяха много.Но не си направих труда да ги запомня.
При добро желание,можеш да го намериш в нета.На английски беше публикувано..
Ти знаеш ли английски?:))) Едва ли:))) Вие с.орос.нята в България знаете само руски.Нали всички сте учили у Москва:)))
Коментиран от #58
18:22 22.10.2025
54 Падението на запада
До коментар #32 от "3.14К":Кражба и лъжи.
18:25 22.10.2025
55 Хахахаха
До коментар #48 от "Атина Палада":При нас в Калуга бензин има да се удавиш и няма опашки ,сутринта на бензиностанцията на Роснефт цената беше 61.40.
18:26 22.10.2025
56 центавос
До коментар #1 от "Путинистче идиотче":ама писаха,че 1400дойче фирми още оперират в русия,и метро също
18:26 22.10.2025
57 Атина Палада
До коментар #50 от "безпартиен":Ти сериозно ли вярваш,че такава военна машина като руската би се уплашила от някаква си частна армия ,където са събрани стотина човека от кол и въже?
Я се съвземи и не се излагай ...
Все едно да кажеш,че Белия дом би се уплашил от Блекуотър ,ако Блекуотър тръгне към натам ха ха ха
18:27 22.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 3.14К
До коментар #40 от "Атина Палада":Като гледам колко си активен, е явно че ти си на надница при зеления наркоман!
18:28 22.10.2025
60 смешки: как ще стане ве връмбари калинки
18:31 22.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Уж ги бяха конфискували
18:34 22.10.2025
63 Ямурлук и гумени цървули
До коментар #41 от "Ватенка":Какви евро бе цървул? В Русия парите са рубли!
18:36 22.10.2025
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Миналата":Кока кола държат напитките"Добрый"
Коментиран от #67
18:37 22.10.2025
65 Честита демокрация и ЕВРО
18:37 22.10.2025
66 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
18:37 22.10.2025
67 Чезни бе
До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Глюпак.
18:40 22.10.2025
68 Бобо
Коментиран от #73
18:40 22.10.2025
69 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Никакви компромиси със западните грабители.
Всичкото изглежда като дежавЮ.
18:45 22.10.2025
70 Депресия
18:47 22.10.2025
71 Малий,
18:48 22.10.2025
72 стоян
До коментар #5 от "Някой":До 5 ком - другар в русия единствените големи активи са на Райфайзенбак около милиард и 800 милиона но австрийците са запорирали и ще отнемат акциите на рузнака Дерипаска в фирма Штрабах за 2 милиарда - сметката е равна
18:50 22.10.2025
73 Атина Палада
До коментар #68 от "Бобо":БобЧО,Москва поставя условия на ЕС! Ако ЕС не е съгласен с условията на Москва,може да се оплаче на Арменския поп..
Коментиран от #75
18:53 22.10.2025
74 стоян
До коментар #26 от "Атина Палада":До 26 ком - другар ти познаваш ли числото 700 милиарда - кажи някоя западна фирма да има бизнес активи поне за един милиард в русия - освен Райфайзенбанк която не можа да избяга
Коментиран от #76, #78
18:55 22.10.2025
75 Мишел
До коментар #73 от "Атина Палада":Дългът на Газпром надхвърли 6 трилиона рубли/,Алексей Милер/
ЗАКРИВАЙ!
Коментиран от #80
18:56 22.10.2025
76 Копейките освен,че са предатели
До коментар #74 от "стоян":са и неграмотни.
18:57 22.10.2025
77 Депресия
18:59 22.10.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Депресия
19:08 22.10.2025
80 Атина Палада
До коментар #75 от "Мишел":Мишел,много си наивен .
19:09 22.10.2025