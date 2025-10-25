Новини
Украинската армия удари язовирна стена в руската Белгородска област! Губернаторът предложи на жителите да се евакуират
  Тема: Украйна

Украинската армия удари язовирна стена в руската Белгородска област! Губернаторът предложи на жителите да се евакуират

25 Октомври, 2025 15:33 1 819 47

По-рано Telegram каналите разпространиха неофициална версия, че язовирната стена на Белгородското язовирно езеро е била ударена от реактивни системи за залпов огън "Хаймарс"

Украинската армия удари язовирна стена в руската Белгородска област! Губернаторът предложи на жителите да се евакуират - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Губернаторът на Белгородска област на Русия заяви в събота, че Украйна е ударила язовирна стена на местен водоем, причинявайки щети, цитира думите му БиБиСи.

"В резултат на удара на украинските въоръжени сили язовирната стена на Белгородското язовирно езеро е повредена", съобщи Вячеслав Гладков, ръководител на Белгородска област.

Той предположи, че врагът "може да опита още един удар и да разруши язовира". "Ако това се случи, ще има заплаха от наводняване на речната заливна низина от Харковска област и няколко улици в нашите селища, където живеят приблизително 1000 жители", написа той в публикация в Telegram.

Губернаторът предложи жителите на Белгородска област, които са изложени на риск от наводнения и нямат други възможности за временно настаняване, да се преместят във временни центрове за настаняване. Гладков изброи селата, от които властите предлагат жителите временно да се преместят в Белгород.

Украинската страна не коментира изявлението на губернатора на Белгород. Белгородската област е подложена на редовен обстрел през цялата есен.

Преди това, Telegram каналите разпространиха неофициална версия, че язовирната стена на Белгородското язовирно езеро е била ударена от реактивни системи за залпов огън HIMARS.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФАШИСТИ ТЕРОРИСТИ

    51 17 Отговор
    Само ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ще ги оправи.

    Коментиран от #16

    14:14 25.10.2025

  • 3 Не чесно

    29 3 Отговор
    Ще стане като Каховка

    14:14 25.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коня на оня

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    Ейййй, почваш да влизаш в час.
    Е, поне в двора на училището със сигурност...

    Коментиран от #20

    14:17 25.10.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    39 15 Отговор
    Това е тероризъм и ще бъде наказан стократно!

    Коментиран от #23

    15:34 25.10.2025

  • 8 Сесесере

    8 28 Отговор
    Мишките бягат от наводнение!

    15:37 25.10.2025

  • 9 Ха ХаХа

    7 2 Отговор
    Удари на Марко Тотев струмента

    15:37 25.10.2025

  • 10 гост

    14 2 Отговор
    А Каховка....

    15:38 25.10.2025

  • 11 Пич

    29 11 Отговор
    Крайно време е Украйна да бъде ударена поне веднъж наказателно !!! Както трябва !!!

    15:39 25.10.2025

  • 12 Я пък тоя

    11 6 Отговор
    Тая стена е от военно стратегическо значение.
    Бутне ли я, печели войната.
    Голяма опастност е за въоръжените сили на Украйна.

    15:39 25.10.2025

  • 13 00014

    33 13 Отговор
    Украинците имат богат терористичен опит с язовирните стени, с газопроводите.

    15:39 25.10.2025

  • 14 Конфети "Земя -въздух-земя"

    24 8 Отговор
    Ще има пак заря,утре над Украйна.☄️☄️💥💥

    Коментиран от #39

    15:42 25.10.2025

  • 15 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    18 5 Отговор
    Мдааа ще има зарян над покрайна, а после рев и сополи.

    Коментиран от #26

    15:45 25.10.2025

  • 16 Ветеран от Протеста

    7 16 Отговор

    До коментар #2 от "ФАШИСТИ ТЕРОРИСТИ":

    Прав си.Само денацификация на руските Нацисти ще ги спре да не разрушават и убиват в Украйна.

    15:46 25.10.2025

  • 17 Гръм и мълнии

    25 4 Отговор
    Късметлии са украинците,че Путин не е като Нетаняху

    Коментиран от #22, #24

    15:48 25.10.2025

  • 18 дядото

    9 6 Отговор
    така и трябва.недопустимо е кремъл само да говори и нищо да не прави. изглежда им харесва укрите да ги удрят - с ракети,с дронове,с танкове на ес и нато и да се оплакват.тези явно не разбират,че войната на ес и нато срещу тях е неизбежна

    15:48 25.10.2025

  • 19 ха ха

    13 1 Отговор
    натовски стандарти за водене на война , колко моста разрушиха не нужно в сърбия , и на въпроса защо тероризирате и населението отговора беше , щото искаме и можем

    15:48 25.10.2025

  • 20 Адмирации...👍!

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Коня на оня":

    1.За ника ти!
    2.За поста ти!

    15:50 25.10.2025

  • 21 Хахахаха

    4 9 Отговор
    Абе дет викат копейките, това е държавата победител във войната! Нищо, че е най-бомбената в света. Победител била.

    15:51 25.10.2025

  • 22 Да ,но!

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гръм и мълнии":

    Всяко търпение си има граници!
    Чашата е на ръба на преливане!

    15:52 25.10.2025

  • 23 Хахахаха

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Не. Това е отговора на руския тероризъм. И отговора на руския тероризъм ще е по-страшен стократно.

    15:52 25.10.2025

  • 24 Хахахаха

    3 10 Отговор

    До коментар #17 от "Гръм и мълнии":

    Всеки асвабаден град в Украйна е същия като Газа. Всеки.

    Коментиран от #28, #32

    15:53 25.10.2025

  • 25 Веса

    11 2 Отговор
    Терористи!

    15:54 25.10.2025

  • 26 Само да допълня...!

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    Мдааа ще има заря над покрайна, а после рев, сополи....и -
    Нови евро-софри, за обсъждане на поредният пакет евро-памперси...!

    Коментиран от #34

    15:54 25.10.2025

  • 27 Терористи

    8 2 Отговор
    И Европа спонсор и развъдник на тероризма.

    15:57 25.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 👏👏👏...

    2 8 Отговор
    На ВСУ, удряйте братя украинци, бийте варварите, нека Путин им изпрати салове и дървени лодки да се спасяват... Слава на ВСУ и Зеленски! 🇺🇦🇪🇺🇧🇬✌️

    15:59 25.10.2025

  • 30 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    според най-големия Исторически парк в света, украинците са терористи

    15:59 25.10.2025

  • 31 Поредният терористичен акт

    9 1 Отговор
    Украинската армия удари язовирна стена.... атлантическа ценност на 200

    16:00 25.10.2025

  • 32 Исторически парк

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Путин не убива цивилни за разлика от евреите

    Коментиран от #37

    16:00 25.10.2025

  • 33 любопитен

    5 1 Отговор
    Укрите видяли ли са на картата около Киев колко язовира има?

    16:01 25.10.2025

  • 34 Може....

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Само да допълня...!":

    Да си направиш у вас в тоалетната една л@й....

    .......ня.... н@... Заря🤣

    16:01 25.10.2025

  • 35 Докато Русия правеше всичко

    4 2 Отговор
    възможно да няма жертви сред мирното население при обстрела на Белгород сега украинските нацисти удариха язовирна стена. Кво има да му коментираш ?

    16:03 25.10.2025

  • 36 Музафер ходжа.....

    2 2 Отговор
    Евалла... ашколсун, така трябва да бъде, удряйте, и Аллах сила и здраве да ви дава!

    16:04 25.10.2025

  • 37 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Исторически парк":

    Сринатите блокове, училища, детски градини и болници, според теб не са удар по цивилни, така ли?

    Коментиран от #45

    16:06 25.10.2025

  • 38 Удряйте повторно....

    2 7 Отговор
    ... Слава на ВСУ!

    16:06 25.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Отец Никанор

    1 6 Отговор
    Бог да ви благослови братя украинци, бийте нечестивите антихристи без пощада, бог ще ви благослови и ще подкрепи десниците ви, вие сте меча който ще посече антихриста....Бог е с вас!, силата божия е с вас чеда мои, благословени да сте... Амин! 🙏

    16:11 25.10.2025

  • 41 язовирните стени

    6 1 Отговор
    Са враг на НАТЮ и урсулайците

    16:12 25.10.2025

  • 42 Губер на тора

    0 0 Отговор
    Вижте сега, това е само предложение, никой не е длъжен да се съгласява !

    16:14 25.10.2025

  • 43 Хороводец Патаран...

    0 6 Отговор
    🤣, удри Зельо... изкъпи ги😜

    16:14 25.10.2025

  • 44 Леле майкоооо....

    4 0 Отговор
    язовирната стена на Белгородското язовирно езеро е била ударена от реактивни системи за залпов огън HIMARS.... Естествено че отбранително

    16:15 25.10.2025

  • 45 Я пък тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    По думите на Зеленски при всяка бомбардировка има убити по 2-3, понякога и повече деца, ако беше така то Украйна е без деца вече.
    Наивен сте. Вярвате на всичко.

    16:17 25.10.2025

  • 46 Поредният атлантически

    2 0 Отговор
    Терористичен акт. Щом е с HIMARS, да се чете терористичното НАТО

    16:19 25.10.2025

  • 47 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Укро инските терористи се борят с язовири.Нещастници.Бягат като плъхове от фронта преоблечени в женски дрехи

    16:23 25.10.2025

