Украинската армия удари язовирна стена в руската Белгородска област! Губернаторът предложи на жителите да се евакуират

Губернаторът на Белгородска област на Русия заяви в събота, че Украйна е ударила язовирна стена на местен водоем, причинявайки щети, цитира думите му БиБиСи.
"В резултат на удара на украинските въоръжени сили язовирната стена на Белгородското язовирно езеро е повредена", съобщи Вячеслав Гладков, ръководител на Белгородска област.
Той предположи, че врагът "може да опита още един удар и да разруши язовира". "Ако това се случи, ще има заплаха от наводняване на речната заливна низина от Харковска област и няколко улици в нашите селища, където живеят приблизително 1000 жители", написа той в публикация в Telegram.
Губернаторът предложи жителите на Белгородска област, които са изложени на риск от наводнения и нямат други възможности за временно настаняване, да се преместят във временни центрове за настаняване. Гладков изброи селата, от които властите предлагат жителите временно да се преместят в Белгород.
Украинската страна не коментира изявлението на губернатора на Белгород. Белгородската област е подложена на редовен обстрел през цялата есен.
Преди това, Telegram каналите разпространиха неофициална версия, че язовирната стена на Белгородското язовирно езеро е била ударена от реактивни системи за залпов огън HIMARS.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ФАШИСТИ ТЕРОРИСТИ
Коментиран от #16
14:14 25.10.2025
3 Не чесно
14:14 25.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Коня на оня
До коментар #4 от "Оня с коня":Ейййй, почваш да влизаш в час.
Е, поне в двора на училището със сигурност...
Коментиран от #20
14:17 25.10.2025
7 БОЛШЕВИК
Коментиран от #23
15:34 25.10.2025
8 Сесесере
15:37 25.10.2025
9 Ха ХаХа
15:37 25.10.2025
10 гост
15:38 25.10.2025
11 Пич
15:39 25.10.2025
12 Я пък тоя
Бутне ли я, печели войната.
Голяма опастност е за въоръжените сили на Украйна.
15:39 25.10.2025
13 00014
15:39 25.10.2025
14 Конфети "Земя -въздух-земя"
Коментиран от #39
15:42 25.10.2025
15 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
Коментиран от #26
15:45 25.10.2025
16 Ветеран от Протеста
До коментар #2 от "ФАШИСТИ ТЕРОРИСТИ":Прав си.Само денацификация на руските Нацисти ще ги спре да не разрушават и убиват в Украйна.
15:46 25.10.2025
17 Гръм и мълнии
Коментиран от #22, #24
15:48 25.10.2025
18 дядото
15:48 25.10.2025
19 ха ха
15:48 25.10.2025
20 Адмирации...👍!
До коментар #6 от "Коня на оня":1.За ника ти!
2.За поста ти!
15:50 25.10.2025
21 Хахахаха
15:51 25.10.2025
22 Да ,но!
До коментар #17 от "Гръм и мълнии":Всяко търпение си има граници!
Чашата е на ръба на преливане!
15:52 25.10.2025
23 Хахахаха
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Не. Това е отговора на руския тероризъм. И отговора на руския тероризъм ще е по-страшен стократно.
15:52 25.10.2025
24 Хахахаха
До коментар #17 от "Гръм и мълнии":Всеки асвабаден град в Украйна е същия като Газа. Всеки.
Коментиран от #28, #32
15:53 25.10.2025
25 Веса
15:54 25.10.2025
26 Само да допълня...!
До коментар #15 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":Мдааа ще има заря над покрайна, а после рев, сополи....и -
Нови евро-софри, за обсъждане на поредният пакет евро-памперси...!
Коментиран от #34
15:54 25.10.2025
27 Терористи
15:57 25.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 👏👏👏...
15:59 25.10.2025
30 Ивелин Михайлов
15:59 25.10.2025
31 Поредният терористичен акт
16:00 25.10.2025
32 Исторически парк
До коментар #24 от "Хахахаха":Путин не убива цивилни за разлика от евреите
Коментиран от #37
16:00 25.10.2025
33 любопитен
16:01 25.10.2025
34 Може....
До коментар #26 от "Само да допълня...!":Да си направиш у вас в тоалетната една л@й....
.......ня.... н@... Заря🤣
16:01 25.10.2025
35 Докато Русия правеше всичко
16:03 25.10.2025
36 Музафер ходжа.....
16:04 25.10.2025
37 Хахахаха
До коментар #32 от "Исторически парк":Сринатите блокове, училища, детски градини и болници, според теб не са удар по цивилни, така ли?
Коментиран от #45
16:06 25.10.2025
38 Удряйте повторно....
16:06 25.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Отец Никанор
16:11 25.10.2025
41 язовирните стени
16:12 25.10.2025
42 Губер на тора
16:14 25.10.2025
43 Хороводец Патаран...
16:14 25.10.2025
44 Леле майкоооо....
16:15 25.10.2025
45 Я пък тоя
До коментар #37 от "Хахахаха":По думите на Зеленски при всяка бомбардировка има убити по 2-3, понякога и повече деца, ако беше така то Украйна е без деца вече.
Наивен сте. Вярвате на всичко.
16:17 25.10.2025
46 Поредният атлантически
16:19 25.10.2025
47 Сатана Z
16:23 25.10.2025