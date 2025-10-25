Украинската армия удари язовирна стена в руската Белгородска област! Губернаторът предложи на жителите да се евакуират

Губернаторът на Белгородска област на Русия заяви в събота, че Украйна е ударила язовирна стена на местен водоем, причинявайки щети, цитира думите му БиБиСи.

"В резултат на удара на украинските въоръжени сили язовирната стена на Белгородското язовирно езеро е повредена", съобщи Вячеслав Гладков, ръководител на Белгородска област.

Той предположи, че врагът "може да опита още един удар и да разруши язовира". "Ако това се случи, ще има заплаха от наводняване на речната заливна низина от Харковска област и няколко улици в нашите селища, където живеят приблизително 1000 жители", написа той в публикация в Telegram.

Губернаторът предложи жителите на Белгородска област, които са изложени на риск от наводнения и нямат други възможности за временно настаняване, да се преместят във временни центрове за настаняване. Гладков изброи селата, от които властите предлагат жителите временно да се преместят в Белгород.

Украинската страна не коментира изявлението на губернатора на Белгород. Белгородската област е подложена на редовен обстрел през цялата есен.

Преди това, Telegram каналите разпространиха неофициална версия, че язовирната стена на Белгородското язовирно езеро е била ударена от реактивни системи за залпов огън HIMARS.