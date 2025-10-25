"НАТО: На Путин му свършват парите, войниците и идеите"

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, на съвместна пресконференция след среща на "коалицията на желаещите", заяви, че новите санкции на САЩ срещу най-големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" "значително ще увеличат натиска върху Путин" и ще го тласнат към преговори, цитира думите му БиБиСи.

Според Рюте, те също така демонстрират "абсолютната ангажираност" на Доналд Тръмп за прекратяване на войната и установяване на траен мир в Украйна.

Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.

Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте. Сега е моментът да се увеличи натискът, подчерта той.

На въпроса дали смята, че е вероятно Доналд Тръмп в крайна сметка да изпрати ракети "Томахоук" на Украйна, въпреки предишния си отказ, генералният секретар на НАТО Марк Рюте отговори, че всеки съюзник сам решава какъв тип оръжия да достави на Киев.

Той заяви, че Украйна има право да се защитава, включително чрез нанасяне на удари по цели в Русия с далекобойни оръжия.

Според Рюте, Съединените щати вече доставят на Украйна "широка гама от оръжия".

От юли насам съществуваше риск от забавяне на този поток от оръжия. Но Тръмп реши да "отвори отново шлюзовете", като предостави "основни" оръжия, които "само Съединените щати могат да осигурят", подчерта ръководителят на Северноатлантическия алианс.

"Полагаме всички усилия, за да осигурим непрекъснатост на доставките", добави Рюте.