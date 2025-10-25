Новини
НАТО: На Путин му свършват парите, войниците и идеите
  Тема: Украйна

25 Октомври, 2025 13:33

  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • марк рюте-
  • доналд тръмп

Марк Рюте заяви, че Украйна има право да се защитава, включително чрез нанасяне на удари по цели в Русия с далекобойни оръжия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, на съвместна пресконференция след среща на "коалицията на желаещите", заяви, че новите санкции на САЩ срещу най-големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" "значително ще увеличат натиска върху Путин" и ще го тласнат към преговори, цитира думите му БиБиСи.

Според Рюте, те също така демонстрират "абсолютната ангажираност" на Доналд Тръмп за прекратяване на войната и установяване на траен мир в Украйна.

Още новини от Украйна

Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.

Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте. Сега е моментът да се увеличи натискът, подчерта той.

На въпроса дали смята, че е вероятно Доналд Тръмп в крайна сметка да изпрати ракети "Томахоук" на Украйна, въпреки предишния си отказ, генералният секретар на НАТО Марк Рюте отговори, че всеки съюзник сам решава какъв тип оръжия да достави на Киев.

Той заяви, че Украйна има право да се защитава, включително чрез нанасяне на удари по цели в Русия с далекобойни оръжия.

Според Рюте, Съединените щати вече доставят на Украйна "широка гама от оръжия".

От юли насам съществуваше риск от забавяне на този поток от оръжия. Но Тръмп реши да "отвори отново шлюзовете", като предостави "основни" оръжия, които "само Съединените щати могат да осигурят", подчерта ръководителят на Северноатлантическия алианс.

"Полагаме всички усилия, за да осигурим непрекъснатост на доставките", добави Рюте.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дъртия

    90 13 Отговор
    Явно на натото са свършили памперсите и се е размирисало

    13:36 25.10.2025

  • 4 🇧🇬 БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

    91 15 Отговор
    Тези пак се размечтаха. Сега, какво им свърши на руснаците? Ракетите ли, боеприпасите ли или хората? В такъв случай 000краинците с кого се бият, може би със зомбита ? И за кво ревът?

    Коментиран от #81

    13:36 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Студопор

    89 12 Отговор
    Те така по същия начин преди 2 години му свършиха и дроновете и после разсипа укрите. Тъй както ми се чини, май Европа ще фалира преди на Путин да му свършат парите.

    13:36 25.10.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    83 11 Отговор
    Пък на ес им свършиха парите вчера го потвърдиха от льо монд 😉

    13:36 25.10.2025

  • 8 Знаем знаем

    81 8 Отговор
    И ракетите и бензина. Знаем, няма проблем.

    13:36 25.10.2025

  • 9 Да, добре

    66 5 Отговор
    А само да питам тая седмица вожда колко пъти умря от рак?

    13:38 25.10.2025

  • 10 Рутко-Барутко

    62 7 Отговор
    Пак се е разлЮтили нещо.
    Явно скоро не са го ощастливявали афроатлантици.

    13:38 25.10.2025

  • 11 Така Така

    62 10 Отговор
    Натю както винаги са си един гол кьорфишек и нищо повече

    Коментиран от #33

    13:39 25.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БОЛШЕВИК

    58 6 Отговор
    Иска им се това да е така, само, че Запада и марионетките на Запада изпадат в всякакви кризи и населението обеднява и мизерува.

    13:41 25.10.2025

  • 14 Качалин

    43 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Точно тогава всичката ни армия излиза в болнични!

    13:41 25.10.2025

  • 15 Никой не спори че

    70 7 Отговор
    "Украйна" има право да се защитава, но не и ние да го плащаме нали ? Не ние да обедняваме с минути заради тях

    13:42 25.10.2025

  • 16 Ехехехехехехе

    14 37 Отговор
    Снимат го отдолу за да изглежда по-висок. Няма такъв гном. Смешен и жалък.

    13:42 25.10.2025

  • 17 Иван С

    57 3 Отговор
    А с милиционера от Русе какво стана? Май има информационно затъмнение...

    13:43 25.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Северноатлантическия алианс

    44 4 Отговор
    Да си остане Северноатлантически ! Точка.

    13:44 25.10.2025

  • 22 Варна 3

    11 51 Отговор
    Русия приключи. Чакаме сега големите фалити в Русия.

    Коментиран от #32, #49

    13:44 25.10.2025

  • 23 Салваторе

    48 3 Отговор
    Не се притеснявайте, за Вранденбургската врата, все ще се намери едно червено знаме......... Толкоз........

    13:44 25.10.2025

  • 24 А на НАТО му е свършил мозъка

    47 5 Отговор
    Ако имаше нещо в черепното пространство щяха да разберат че никога не са имали връзка с него а с празна тиква въздух под налягане.
    Продължавате да ни карате да се смеем но нека да е весело.

    13:44 25.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 На вас от НАТО ви свършва ума!

    43 6 Отговор
    Ненормални убийци

    13:45 25.10.2025

  • 29 От кокошкарника

    42 3 Отговор
    И Яйцата свършиха! Направо ми се къса сърцето! Кво ще ядат тези хора сега!?

    13:45 25.10.2025

  • 30 Какво значи помияри, ....

    48 4 Отговор
    Атлантическа олигофрения и шизофрения.... единият Рюте излиза и почва да дрънка как страшно било и трябва трилиони да даваме щото страшна заплаха имало, после друг олигофрен излиза да обяснява как Русия капацитет нямала и невъзможно било Украйна да победи....после трети олигофрен, после четвърти олигофрен а сега видиш ли върховният олигофрен ....Първият дипломат на Европа: Путин няма способности да нанесе удар по ЕС днес, но ситуацията се променя бързо...Сега и: На "Путин му свършват парите, войниците и идеите"....

    Коментиран от #47

    13:46 25.10.2025

  • 31 Кая Калас

    48 3 Отговор
    А защо, Рюте който е омъжен за друг мъж не отива на фронта? ЗАЩО, Урсулата фан ПФАЙЗЕР не взема семейство си и да отива да громи РУСИЯ на място?

    13:46 25.10.2025

  • 32 Да знаеш

    22 6 Отговор

    До коментар #22 от "Варна 3":

    Чакай, чакай, ама няма да си жив да ги видиш!

    13:47 25.10.2025

  • 33 Таkа.

    7 35 Отговор

    До коментар #11 от "Така Така":

    Русия си е един голям кьорфишек и ще се наслаждавате, като Русия се разпадне и ще го кръстите страната с името Русофилия.

    13:48 25.10.2025

  • 34 И сега последно щом

    39 2 Отговор
    На "Путин му свършват парите, войниците и идеите"....за какво му е на Запада трилиони евро за тенекии да дава? А? Ей тва Рюте да обясни .... шизофреници не ами шизофреници...

    13:49 25.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пашата

    31 2 Отговор
    Това е най голямата смешка! На вас мозъка май ви е свършил!

    13:51 25.10.2025

  • 37 Смешник

    31 2 Отговор
    Този палячо Руте не добре с мозъка си Изглежда със Зеления клоун искат да ни вкарат в трета световна война

    13:52 25.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ми те

    22 1 Отговор
    свършват от 100 години....

    Коментиран от #48

    13:53 25.10.2025

  • 40 Добре че ти

    18 4 Отговор

    До коментар #38 от "Варна 3":

    знаеш да ни светнеш и нас.

    13:54 25.10.2025

  • 41 Сега разбрахме че

    21 4 Отговор
    съвместна пресконференция след среща на "коалицията на желаещите" имало..... обаче "коалиция на желаещите" нямало ........ имало само редник дЖилезку и сержанти Рюте и Мерц, а сержант Макрюн бил в болнични

    Коментиран от #63

    13:55 25.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 АБВ

    21 4 Отговор
    "НАТО: На Путин му свършват парите, войниците и идеите"

    На НАТО му свършва мозъкът.
    Някъде попаднах на този копирана кой знае откъде статия. В мненията под нея бе качен анализ на думите на Рюте, направен от изкуствен интелект. Познайте какво е написал ИИ ? Сигурно Рюте ще го е срам да го прочете.

    13:56 25.10.2025

  • 45 🇧🇬 БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

    23 4 Отговор
    Евроатлантичетата вият, а вие си пригответе паричките защото сега като влезем еврозоната ще ви ги вземат, за да ги дадат на 000крайнците, защото сте им длъжни. Ще мечтаете за повишаване на заплати и пенсии, както и цените на горивата и храните да не скачат естествено нагоре.
    Да ви е честито EUROTO, ще плачете за лева, ама ще е късно.

    13:56 25.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Имъхъ ъхъ

    2 20 Отговор

    До коментар #30 от "Какво значи помияри, ....":

    Това, че са му на привършване парите, войниците и идеите, не значи, че опасността е приключила. Затова НАТО казва, че той изчерпва ресурси, но компенсира от различни места и продължава колкото може да воюва. Затова докато главата на змията не бъде смачкана, не трябва да се подценява.

    13:57 25.10.2025

  • 48 АМАH OT ИДИOTИ

    20 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ми те":

    👍 СЛЕД ПЕТ МЕСЕЦА РУСКИТЕ ВОЙСКИ ЩЕ СА В ОДЕСА
    И ПАК КОАЛИЦИЯТА НА ЖАЛКИТЕ ЩЕ БРЪЩОЛЕВЯТ СЪЩОТО. 🤣😆😝

    Коментиран от #83

    13:57 25.10.2025

  • 49 АБВ

    22 4 Отговор

    До коментар #22 от "Варна 3":

    "Русия приключи. Чакаме сега големите фалити в Русия. "

    Няма лошо да можеш да чакаш. ѝКато лисицата, дето чакала да паднат на коча $$$$$Е !

    13:59 25.10.2025

  • 50 бибитков

    22 4 Отговор
    Русия има едни ракети и подводници, които ще се използват за изтриване на НАТО от картата ако свършат войниците... Няма как Русия да бъде победена от НАТО, колкото по бързо го разберат толкова по бързо ще свърши войната....

    Коментиран от #62

    13:59 25.10.2025

  • 51 Това........

    11 3 Отговор
    нанасяне на удари по цели в Русия с далекобойни западни оръжия, е като удари по България с далекобойни оръжия. Разлика май няма а и гаранции няма, че точно от България няма да бъдат насочвани ...

    14:00 25.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 1248

    6 6 Отговор
    Путин със строга стъпка пред знамето на новата световна ос.

    Много сериозен.

    14:00 25.10.2025

  • 54 Безпокойството на Рюге, показва,

    17 4 Отговор
    че нещата не вървят на добре. Редица страни от Евросъюза вървят към фалит - Германия, Франция - гръбнакът. А с това НАТО финансово става небезпечен. Намесват се Щатите, но те имат огромен вътрешен дълг, който скоро ще се стовари върху Щатската икиномика. Лицето Зеленски фактически се превърна в оръжие и начин за фалиране на Запада.Тръмп е бесен и търси изход. Тръгна към Азия да търси съмишленици, които да натиснат Путин да спе войната, защото тази война поглъща много Щатски ресурси. На митата наТръмп скоро ще има контра мита. Дори Колумбия му показва неуважение. Западът залага всичко, но резултатите са плачевни за тях. Путин ще продължи войната, Зеленски му е необходим, защото иска, иска още и още.Неговата ненаситност фалирва НАТО страните.

    14:02 25.10.2025

  • 55 Хохо Бохо

    15 3 Отговор
    Да бе, информирахте ни преди 3 години. Даже ракетите и яйцата им свършиха, бият се с лопати и чипове от петални

    14:02 25.10.2025

  • 56 Да знаеш

    15 3 Отговор

    До коментар #38 от "Варна 3":

    Ама тогава, когато са ни освободили, е нямало украинци бе, пич/ка, нито пък такава държава!

    14:03 25.10.2025

  • 57 Диванен стратег

    16 3 Отговор
    Руснаците имат лопати и напредват с тях.
    Оня ден разменяха тела на загинали - 1000 за 31. Путин пак се мина - даде много, получи малко.

    Коментиран от #108

    14:03 25.10.2025

  • 58 Аууу

    7 7 Отговор

    До коментар #46 от "това го преписах отнякъде":

    Колко са зле руснаците ,даже лак за нокти не произвеждат

    14:04 25.10.2025

  • 59 Леко малоумно е

    9 0 Отговор
    да се демонстрира "абсолютната ангажираност" към някакъв казус който не те засяга. А това с "абсолютното" и Айнщайн даже го е отхвърлил. "Относително" е точнотото съждение

    14:05 25.10.2025

  • 60 az СВО Победа 80

    11 2 Отговор
    Офффф, пак ли от вкисналите 4 годишни натовски манджи????
    🤣🤣🤣🤣

    14:05 25.10.2025

  • 61 Е, те нали свършиха ракетите още

    16 1 Отговор

    До коментар #52 от "стоян":

    при Байдън, още когато долара стана 200 рубли и руската икономика се разпадна два месеца след налагането на санкциите, а Путин умрятри пъти, забрави ли?

    14:06 25.10.2025

  • 62 Има има

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "бибитков":

    И един флагман подводен ,и една подводница на сушата

    14:06 25.10.2025

  • 63 Сега ...

    3 11 Отговор

    До коментар #41 от "Сега разбрахме че":

    ... ще разберете това кухите лейки копейки как капитулира Путлер пред яки икономически санкции и далекобойни оръжия, респ. удари дълбоко в територията на империята на злото. Вярно позакъснели, но яки и дълбоки. Конечно.

    Коментиран от #86

    14:07 25.10.2025

  • 64 Само

    4 10 Отговор
    Не мога да разбера ,нашите копейки на какво се радват ,ами не отиват да помагат на братишките си

    14:07 25.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 огнянминчев

    10 1 Отговор
    А, сегс се замислете какво е положението с парите, войниците И идеите на зeлeнcku ... 😲

    14:11 25.10.2025

  • 68 От чужбина

    10 1 Отговор
    ДААА, тя Русията за пореден път нещо и свършва. Абе направо цялата Русия свършила, ама продължава да ви набива кухите канчета.

    14:11 25.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Иван

    8 0 Отговор
    То ако си спомните тези неща свършиха отдавна и сега руснаците се бият с лопати с чип.

    14:12 25.10.2025

  • 71 Оооо чудо

    6 0 Отговор
    За първи път във НАТЮ някой заявява , че Украйна имала "право да се защитава" ....., о боже на новинарите ....алелуя

    14:12 25.10.2025

  • 72 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    Путин каза :Ако случайно Русия бъде поставена под заплаха пускам орешниците и ада за Европа започва.Кой разбрал разбрал

    14:12 25.10.2025

  • 73 Уруляка

    7 0 Отговор
    И чиповете от перални му свършват!

    14:14 25.10.2025

  • 74 Как

    3 10 Отговор
    Китайците северно корейците и иранците извадиха от калта великата Русия. Ако не бяха тези държави войната да е приключила. Без корейските войници и оръжия и без китайските пари няма велика Русия!

    Коментиран от #106, #136

    14:14 25.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 И ЧИПОВЕТЕ

    5 0 Отговор
    И чиповете му свършват.

    Коментиран от #88

    14:15 25.10.2025

  • 77 Ъъъъъъъ

    4 3 Отговор
    "...новите санкции на САЩ срещу най-големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" "значително ще увеличат натиска върху Путин...."

    Санкциите целят да блокират достъпа на Роснефт и Лукойл , както и на много от техните дъщерни дружества и всички юридически лица, в които те притежават 50% или повече, пряко или косвено, до финансовата система на САЩ и забраняват на американски граждани да работят с тях. Само дето има един малък проблем - Роснефт и Лукойл правят бизнес извън финансовата система на САЩ. Тези санкции няма да имат съществен ефект върху нито една от компаниите и това е просто показност от страна на Тръмп, за да убеди всичко, че може да е "лош" с Путин.🤣

    14:15 25.10.2025

  • 78 Величко

    4 1 Отговор
    Дааа ... , на Бог дедя Вова му свършвали парите и войниците ... Да де , ама руснаците напредват всеки ден на фронта с километри ... Е ? ! Отгоре на всичко многократно обявяваха , че руския президент е умрял , после че е безнадеждно болен и т. н. и т. н. Не знам дали боговете боледуват , но очевидно Бог дедя Вова е възкръствал многократно ...

    Коментиран от #84, #131

    14:15 25.10.2025

  • 79 Даа

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    Фалитите на фирмите в пазарни условия са нормални ,не е като да построиш металоргичен комбинат като нямаш руда и си на 500 км от пристанище.

    14:15 25.10.2025

  • 80 НА РЮТЕ ШИРОКАТА ЩЕ КАЖА

    5 2 Отговор
    От окраина ще вземете само на геврека дупката.

    Коментиран от #96, #118

    14:16 25.10.2025

  • 81 ти май

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО":

    не си наясно.ОДИ ти на вона и като свършиш явно и света свършва.А иначе много плямпаш как света свършва за другите

    14:16 25.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Митрофановче 4000

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Как след 5 месеце ? Товаришч не си четеш инструкциите . Най новата опорна точка е
    За Нова година в Киев
    Бъди по акуратен ,ще спрат дотациите

    14:17 25.10.2025

  • 84 Да де ама

    4 4 Отговор

    До коментар #78 от "Величко":

    Руснаците напредват на ден с километри ,Ама от де ва намира тьотя такива оптимисти

    14:17 25.10.2025

  • 85 Хаха

    6 2 Отговор
    Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си" - нетрадиционно ориентирания Рюте!
    "Руснаците изролзват чипове от перални за ракетите си и шанцов инструмент от първата световна война, свършиха и парите..." корумпираната Ваксина фон дер Уайнен!
    По върховете на ЕССР и отан да не би да ги избират с конкурс по к.етенизъм!?

    14:17 25.10.2025

  • 86 Сега ще разберем ама друго

    8 1 Отговор

    До коментар #63 от "Сега ...":

    Как свършват парите на нефтохимиците, как на опашка за помощи пред бюрата по труда ще се редят, как туби за бензин ще търсиш да си купиш, руски естествено, как на атлантенцата оловни войничета ще ви викаме, и куп други идеи

    14:17 25.10.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Това е лъжа

    2 1 Отговор
    Цели,косвено да убие русофили със слаби нерви !

    14:20 25.10.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 стоян

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "това го преписах отнякъде":

    До 46 ком - другар тия миди и аксесоари са санкции за богатите рузнаци а не за рузнаците с минимални заплати от 180 евро и пенсии от 85 евро - путинофилите това не може да го разберете

    14:21 25.10.2025

  • 92 Не знам

    3 2 Отговор
    ама Дмитриев на пожар излетя за САЩ !

    14:21 25.10.2025

  • 93 На Путин му свършват парите,

    2 1 Отговор
    А пък в САЩ по 100 долара на всеки от тея 1,3 милиона в армията и естествено дарения от добри хора нацистчета... 130 $ дарение за гладуващите патканчета у Пента Гончо

    14:21 25.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 РИА Новости

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "НА РЮТЕ ШИРОКАТА ЩЕ КАЖА":

    Ама ти си фактора от който зависи.
    Седи си на дивана ,цъкай си на китайската бракма и разпределяй кой какво ще вземе.
    Виж за фронта да не те търсиме . Ава стягай се в кръста ,на Смърфиета и свършват хората вече .
    Дава по 150 000 рубли на ученички за дете. Най ниската раждаемост от 18 век насам .

    14:22 25.10.2025

  • 97 На Путин му свършват силиците,

    2 2 Отговор
    Ама на Рюте мераците не свършват.

    Коментиран от #110

    14:22 25.10.2025

  • 98 Маша и Мечока

    1 0 Отговор
    Важно е,водката да бе свършва !

    14:23 25.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ха ха ха ...

    5 1 Отговор
    На Путин още миналата година му свършиха ракетите , танковете , самолетите , патроните ....даже умре пет , шест пъти.....

    14:24 25.10.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 здравей паун

    4 2 Отговор

    До коментар #99 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Как върви контрата ? Държите ли още Курск или само първите три букви , а ?

    14:25 25.10.2025

  • 103 Всичко което трябва да знаете

    4 3 Отговор
    На САЩ свършиха парите и цял свят им се смее, с дарения за заплати в армията са. Русия има 16% дълг от БВП, САЩ 125%. САЩ има дефицит и в бюджетът и в международната търговия и то с много. Златните резерви на Русия са държавни, и валутата също, а на САЩ са на частни банки.

    14:25 25.10.2025

  • 104 Хихи

    2 1 Отговор
    и Рютка е родила в тавата с фалшивото брашно...

    14:25 25.10.2025

  • 105 Ъъъъъъъъ

    5 3 Отговор
    Хахахаха....🤣
    Чувам от бивш член на британския дипломатически корпус, че от 2022 насам, Русия е натрупала малко $700 милиарда резерв. И съм склонен да му вярвам. Рюте е oligofren. Ако на някой му свършват парите, това е Европа, а не Русия.🤣

    Коментиран от #138

    14:26 25.10.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Жеко

    4 5 Отговор
    Ако на Путин са му свършили идеите , мога да му дам една , да им прати няколко Орешарника за лека нощ .

    14:26 25.10.2025

  • 108 да де

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Диванен стратег":

    па малко ще получи.ДА нема толкова лади за даване.Освен това тъй като всички знаем че напредват по малко и сме гледали филма враг пред портата как руснаците газят своите и напредват.Те труповете са си при путинистите. Изгарят ги и пишат че са дезертирали или в низвестнст и не дават лади от една страна.а от друга не плашат народонаселенето с нарастващи гробища

    14:26 25.10.2025

  • 109 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Марк Рюге безспорно е един от лидери на Коалицията на желаещите ...за война с Русия!?...само че не те желаещите да я водят а други да я водят вместо тях а те да подкрепят поощряват възхваляват и ..наССъскват специално насъскване с две С //!?Външно един симпатичен холандец но отблизо е доста странен -никога не се е женил не е имал интимна приятелка но ... интересно не имал и приятел!?...Безполов!?В живота е аскет и много консервативен !?Не е безличен но без съмнение у него има натрупана затаена злоба която сега излиза като повърнато.. вероятно следствие от развита някаква натрапчива мания фобия или отклонение!?Един ден ще разберем ...само да не е късно!?

    14:27 25.10.2025

  • 110 яз си мислим

    1 4 Отговор

    До коментар #97 от "На Путин му свършват силиците,":

    целия запад се надпреварва кой да окупира русийката за да плаща пенсиите на мужиците. В умрели американски долари разбира се.

    14:27 25.10.2025

  • 111 Свърши

    3 2 Отговор
    и ботокса,и лигнина!

    14:27 25.10.2025

  • 112 В урсуляка

    5 2 Отговор
    Мозък няма. Това е извода

    14:27 25.10.2025

  • 113 Реалност

    4 4 Отговор
    Почитателите на рашизма и на Путлер още се заблуждават, че е възможна победа на московското блато. Повече от три години война, а краят не се вижда, а жертвите и загубите са колосални и не могат да се компенсират с пропаганда. Колко още жертви и загуби иска Путин, за да победи?
    Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
    Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
    Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
    Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите.
    Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣

    14:28 25.10.2025

  • 114 Хихи

    4 2 Отговор
    и Рютка е ровила в тавата с фалшивото брашно...

    14:28 25.10.2025

  • 115 В В.П.

    5 3 Отговор
    Петролът поскъпна с 10доларес ..Това значи повече пари за РФ ..За 10мин ,Путин може да сложи край на НАТО и Рютито...

    Коментиран от #119

    14:28 25.10.2025

  • 116 Томахавка

    3 3 Отговор
    ще е последния пирон в путин!

    14:28 25.10.2025

  • 117 Живот след живота

    3 2 Отговор
    С тая визия на НАТО ще му свърши живота и ще ни трябват медиуми за да могат да ръсят мозъци и занапред.

    14:29 25.10.2025

  • 118 РЮТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "НА РЮТЕ ШИРОКАТА ЩЕ КАЖА":

    И той комик стана като Зелника. Собствено шоу му трябва само

    14:29 25.10.2025

  • 119 Брент

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "В В.П.":

    +10!Уралск,-10 !

    14:30 25.10.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 читател

    4 1 Отговор
    Бай Доню ходи да се моли на Си Дзипин да го подкрепи за натиска срещу Русия , ама получи един .....отрицателен отговор .

    Коментиран от #128

    14:31 25.10.2025

  • 123 Z-ахарова

    3 2 Отговор
    Само глупаците не разбират, че потъваме. Путин ни закопа за десетелетия

    14:31 25.10.2025

  • 124 Путин

    2 0 Отговор
    Дойде ми ,,червената армия"!

    14:31 25.10.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Всичко което трябва да знаете

    2 1 Отговор
    Цяло НАТО харчи за тази война, целият ЕС и САЩ и фалираха. БЕЗ САНКЦИИ. Така Хитлер воюваше с 80% от БВП на цяла Европа.

    14:32 25.10.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Шаман

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "читател":

    Да не виждаш бъдещето?Те ,тепърва ще се срещат !

    14:32 25.10.2025

  • 129 ХЕМИНГУЭЙ — РЫБАК-ЭКСТРЕМАЛ

    2 2 Отговор
    НАТЮ, ЕС и капитан Урсулай ...

    14:32 25.10.2025

  • 130 Всичко което трябва да знаете

    1 3 Отговор
    Цяло НАТО харчи за тази война, целият ЕС и САЩ и фалираха. БЕЗ САНКЦИИ. Така Хитлер воюваше с 80% от БВП на цяла Европа.

    14:34 25.10.2025

  • 131 По продължителност

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Величко":

    (3г. и 8м.) СВО в Украйна скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин(1500км.) РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 10.2025 от Донецк до Покровск(50км.) (това е най-големия напредък по фронтовата линия).

    14:34 25.10.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Путин

    2 0 Отговор
    Как се спира,бяло течение?

    14:34 25.10.2025

  • 134 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Само факти":

    Всички кримски войни, които Русия води срещу Османската империя и цяла Обединена Европа плюс Кравария, приключват реално през 1878 г. с освобождаването на България - факт!
    Наполеон, на който се кефиш, напада мирно християнско население в Русия, вместо да освободи същото такова в България от мюсюлмани османци!
    Да ни беше освободил Наполеон и щеше да има негов паметник срещу НС вместо на руския цар, ама не би....
    Стига си драскал Глупости, щото се излагаш!

    14:34 25.10.2025

  • 135 Не ми се верва

    0 3 Отговор
    Путин да дава отчет на НАТО за парите си и какви идеи има. Освен ако Русия е приета като член в НАТО тайно без обществото да знае за това и да си споделя, вече тогава нещата ще са други.

    14:35 25.10.2025

  • 136 Ако Русия

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Как":

    я няма и нас няма да ни има.

    14:36 25.10.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 не може да бъде

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Ъъъъъъъъ":

    Потвърдено е от чешката медия Парламентарни листи -в началото на 2025 г-според вестника Русия е имала златновалутни резерви в размер около 600 млрдUSD + около150 млрд. във фонда за национално благосъстояние ..не се казва нищо за замразените пари/ около 200 млрд /но те видимо са изключени/ от вестника / от сметката!?Така че за 2026 г. Русия има предостатъчно пари за всичко ....после ще видим!?

    Коментиран от #141, #144, #151

    14:36 25.10.2025

  • 139 Марк Рюте заяви, че Русия има право

    2 3 Отговор
    Да изпепели Киев.

    14:37 25.10.2025

  • 140 Глас от Кремъл

    2 1 Отговор
    Загрижени сме за цените на бензиноколонките в САЩ ?

    14:37 25.10.2025

  • 141 В Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "не може да бъде":

    Долара ли дойде?

    14:38 25.10.2025

  • 142 Таня

    3 2 Отговор
    Китай и Индия спряха руския петрол .
    Бате Путине пробвай на Саудитска Арабия и на Кувейт да продадеш нещо ,кото иначе сте на шишарки.

    14:38 25.10.2025

  • 143 ошашавена копейка

    1 2 Отговор
    Да живей братски белорус, че ни дава бензин!

    14:39 25.10.2025

  • 144 Виж какво пишат американците !

    1 2 Отговор

    До коментар #138 от "не може да бъде":

    Между 2014 и 2020 г., време, когато цената на златото варираше от около 1100 до 1500 долара за унция, Русия увеличи резервите си от благородния метал с 40 милиона унции.Оттогава цената на метала се е увеличила повече от два пъти, което към 1 април доближава общите международни резерви на Русия до исторически връх от над 650 милиарда долара. От началото на войната централната банка е спряла да публикува данни за конкретния състав на валутните си резерви, вероятно златните резерви са и значително повече. "Натрупването на купчина злато беше предпазна мярка срещу геополитически сътресения - проработи.“ Освен ако не се сблъскаме с тежка криза, покачването на цената на златото е малко вероятно да подтикне руската централна банка да започне да продава. „Няма нужда да се харчат резерви сега“, каза Олег Кузмин, ръководител на отдела за проучвания в Renaissance Capital. „Банката на Русия разполага с достатъчно ликвидност в юани в случай на каквито и да е сътресения.“

    Коментиран от #148

    14:40 25.10.2025

  • 145 Чапаев

    1 0 Отговор
    Време е за Отечествено СВО !

    14:40 25.10.2025

  • 146 Щом пишат от името

    0 1 Отговор
    на НАТО, че Русия е зле значи тя си е супер и някой друг е много, ама много зле. Надяват се някои, че с писане на неистини ще станат по-добре ама надали.

    14:42 25.10.2025

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #144 от "Виж какво пишат американците !":

    Кремъл предупреждава собствениците на бензиностанции да не повишават цените без причина, въпреки икономическите трудности на сектора, където голяма част от независимите оператори са на загуба и риск от фалит.

    Русия е в състояние на горивна криза, свързана с военните действия и разрушаване на инфраструктурата, която повишава цените и ограничава достъпа на населението до бензин.

    14:42 25.10.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Само във Узбекистан

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "не може да бъде":

    РУСИЯ има за над 280 млрдUSD злато! Малка част се продаде на Турция миналата година. За около 6 милиарда

    14:44 25.10.2025

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 В В.П.

    0 0 Отговор
    Рф има какво да предложи на света Окраинската кочина няма нищо.Само проси...

    14:45 25.10.2025

  • 154 ДА ЕМИГРИРАМЕ В РУСИЯ!

    0 0 Отговор
    И НИЕ ЛИ ЩЕ СЕ РЕДИМ ЗА БЕНЗИН КАТО РАШКИТЕ?

    14:45 25.10.2025

