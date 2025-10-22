Новини
С увеличен обсег и товароносимост! Украинската армия показа ново поколение морски дронове "Sea Baby"
22 Октомври, 2025 20:11 903 49

По данни на украинската страна, това е най-мощната версия на бойните морски дронове, разработени от Киев по време на войната с Русия

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) демонстрира пред кореспонденти на агенция "Ройтерс" новата модификация на своите безпилотни морски катери, известни под името Sea Baby. По данни на украинската страна, това е най-мощната версия на бойните морски дронове, разработени от Киев по време на войната с Русия.

Според официалната информация, новият модел може да изминава до 1500 километра и да носи полезен товар до 2000 килограма - приблизително два пъти повече от предишните версии. Така дроновете вече могат да достигат и атакуват цели в дълбочина на Черно море, включително бази и кораби на руския Черноморски флот.

От СБУ твърдят, че различни варианти на Sea Baby са участвали в атаки срещу 11 руски бойни кораба, както и в ударите по Кримския мост. Украинските източници описват новите апарати като "пълноценно оръжие на морето", способно да действа автономно и да се използва за удари по стратегически цели.

Мястото на демонстрацията не е било разкрито от съображения за сигурност. На журналистите са показани два сиви безпилотни катера, оборудвани с ракетна установка и оръдейна система. Според "Ройтерс", допускането на медийния екип е било придружено от предварителна проверка на всички заснети материали от СБУ, която е поискала три снимки с детайли от конструкцията да бъдат изтрити.

Морските дронове Sea Baby се считат за едно от най-значимите украински технологични постижения по време на войната. Те се използват както за разузнаване, така и за бойни мисии, като успяха да променят баланса в Черно море и да принудят руските кораби да отстъпят от западните му райони.

Украински експерти коментират, че новата версия на Sea Baby бележи "втора технологична вълна" във военноморските операции на Киев и може да се превърне в основен инструмент на безпилотната война на море.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха ХаХа

    24 8 Отговор
    Укрите показват дреболиите на Марко Тотев.
    Снощи станаха на мишката маш.Ударен е и секретен подземен обект на Нато

    Коментиран от #17, #35, #36, #47

    20:14 22.10.2025

  • 3 И Киев е Руски

    21 8 Отговор
    Най-възмутителното за „свободния свят" е бавното настъпление на руските въоръжени сили. Западът не се съмнява във военната победа на Русия. Но всъщност е очаквал „нашествия и брутални нападения" с масивни загуби на хора и техника, за да може да заснеме кадри от загубите и да предостави информационни оръжия на руските либерали и подобните им. Но се оказва, че въпреки значителните, но не катастрофални загуби, руските въоръжени сили непрекъснато напредват, не само освобождавайки изконни руски територии. но и УНИЩОЖАВАЩИ УПРАВЛЯВАЩИ СИЛИ на нацистката глутница от украинските въоръжени сили и националните батальони. Идеалният край на войната: ВСИЧКИ политически (!!!) украинци или в чернозема, или в „свободния свят". И светът няма да е доволен от такъв резултат

    Коментиран от #5, #11, #25

    20:15 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 404

    19 4 Отговор
    Миналата година на бойците от украинските въоръжени сили беше позволено да се върнат на служба без наказание, ако дезертират за първи път, според УП. Ефектът от този механизъм беше неочакван броят на дезертьорствата се увеличи значително.

    Междувременно командирите мълчат за тези инциденти, за да приберат заплатите на дезертьорите

    20:17 22.10.2025

  • 7 А бе

    16 2 Отговор
    1500км. Как се управляват такива дронове? Със сателит ли?

    Коментиран от #9

    20:17 22.10.2025

  • 8 Копейка

    3 8 Отговор
    С на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #24

    20:17 22.10.2025

  • 9 Българин

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "А бе":

    Старлинк на Мъск.

    20:18 22.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Елементарно е

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Нема да си жив да видиш.

    Коментиран от #18

    20:19 22.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бейби може

    0 5 Отговор
    И да не иска да им гледа войните. Т-панари.

    20:20 22.10.2025

  • 14 доктор

    8 13 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Руска нация няма.Славяни няма.Има блатна иZ мет от полухора.

    Коментиран от #27

    20:21 22.10.2025

  • 15 ///)///)////) Где 404

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "А где":

    Украинците ги трепят като мухи и никой не реагира. Мобилизират ги насила, вкарват ги в лагери под земята, тероризират ги и накрая - пращат ги на фронта, където средната преживяемост е 3 часа...

    И... нищо. Няма бунт, въстание, сериозна съпротива...

    Защо е така?

    Това е смъртта на ояждането. Смъртта на богатите, на цивилизованите.

    Народ в етап на срината раждаемост и свикнал на кюфтета, не може да направи нищо.
    На другия полюс - палестинците - живеещи бедно с по 10 деца, непрекъснато раждат партизани, бунтовници и терористи. Бедните държат жизнената сила.
    Животът не е у богатите и успелите, а у бедните. Истинският живот...
    Това прилича ли ви на думите на Исус: "Блажени нищите, защото тяхно е царството небесно..."

    Добри Божилов

    Коментиран от #19, #22

    20:21 22.10.2025

  • 16 Изпражнението гайтанджиева

    8 10 Отговор

    До коментар #12 от "Ликвидирани укрофашисти":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #20

    20:21 22.10.2025

  • 17 Хм...

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    А биолабораториите унищожихте ли ги вече?

    20:21 22.10.2025

  • 18 Още по елементарно е

    10 6 Отговор

    До коментар #11 от "Елементарно е":

    Кийиф на сол след като помирисва разцъфнали орешници

    20:22 22.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Добри Божилов 👇

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "///)///)////) Где 404":

    🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤡🤡

    20:24 22.10.2025

  • 23 Изпражнението РистюГрозниййй

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Изпражнения на Гайтанджиев":

    Всеки ден ги ям. Дъвча ги.

    20:25 22.10.2025

  • 24 Пепи Волгата

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    Не ме интересува каква ви е далаверата.Аз избрах еврото!

    20:25 22.10.2025

  • 25 българин

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Мдам, при Покровск 3 чувала с "настъпващи" има.

    Коментиран от #29

    20:26 22.10.2025

  • 26 ВЗРИВЯВАЙ

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "А где":

    АЛЬОША

    Коментиран от #28

    20:27 22.10.2025

  • 27 Ха ХаХа

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "доктор":

    Монголец молиш се на Монголското си куче Бог Тангра

    20:27 22.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Българин

    6 10 Отговор

    До коментар #25 от "българин":

    При Покровск АЗОВ режат руски тикви.Додега 50 000.

    Коментиран от #31

    20:28 22.10.2025

  • 30 Игор Коротченко, Руски анализатор

    3 9 Отговор
    е заявил, че Русия е готова да използва ядрени оръжия, за да гарантира собствената си сигурност. Това той го коментира при подготовката на стратегическите ядрени сили под ръководството на руския президент Владимир Путин. "Основното, което Русия демонстрира днес, е нейната готовност и най-важното – политическата воля да използва ядрено оръжие за гарантиране на сигурността и отбраната на нашата страна. Без сигнали, без червени линии, без съобщения и без предупреждиния към никой. Вече нямаме нужда от такива", казва анализаторът. Според него възможностите на Руските стратегически ядрени сили позволяват да се унищожи и сложи край на съществуването на всяка една страна-агресор в света. Преди това военен пилот на Руската федерация генерал-майор Владимир Попов е заявил, че използването на ядреното оръжие е единственият начин за пълното унищожаване на военно-промишления комплекс на Украйна.

    20:29 22.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Той ако може верно

    4 2 Отговор
    да изминава до 1500 километра и да носи полезен товар до 2000 килограма това ще е голяма радост за всеки наркотрафикант в Америка

    20:30 22.10.2025

  • 33 Ще ти се

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Точно за да няма избити руснаци напредъка е бавен. Ако бяха жертвали милион войници , до сега да бяха прегазили цяла Украйна заедно с НАТО вътре.

    Коментиран от #39

    20:31 22.10.2025

  • 34 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    5 7 Отговор
    Бой по москалската гмеж!

    Коментиран от #42

    20:31 22.10.2025

  • 35 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    Незнам какво са победили рашите, ама знам че са една от най-бомбените държави в света в момента. Явно щот са пабедители!

    Коментиран от #40

    20:33 22.10.2025

  • 36 Ма н аф

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    Бандерите е хубаво да покажат и новите гробища.

    20:34 22.10.2025

  • 37 Отгоре ми се казва

    4 7 Отговор
    Много мъка го чака руският добитък.

    20:36 22.10.2025

  • 38 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Руските загуби на фронта са нула. Путлера на толкова ги оценява.

    Коментиран от #41

    20:36 22.10.2025

  • 39 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ще ти се":

    И ха, колко страхопочитателн коментар, направо настръхнах! Предполагам разбираш или по-скоро не разбираш, че войната се води от страна на Украйна с повече ограничения отколкото Русия . Според теб как подбират кои руснаци да убият?

    20:38 22.10.2025

  • 40 Ачо

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    Говорят че украинците вече имат по 5,6 дрона за главата на всеки руснак.Дронове от нов вид.

    20:38 22.10.2025

  • 41 Костадин Костадинов

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    За Путин човека е равен на 0

    20:38 22.10.2025

  • 42 Удри!

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    Удри копейката с лопатата!

    20:40 22.10.2025

  • 43 После след мините

    1 1 Отговор
    Ще събираме морски дронове...

    Коментиран от #45

    20:41 22.10.2025

  • 44 Изпратете на Зеленски

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Изпражнения на Гайтанджиев":

    Напълнете му устата да спре да лъже, проси и краде!

    Коментиран от #48

    20:43 22.10.2025

  • 45 Супер

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "После след мините":

    1000 кг взривове по българските плажове. Туризмът ще преуспее! А защо няма протести? Защо не скачаме?

    20:45 22.10.2025

  • 46 То голямо чудо това

    0 1 Отговор
    безпилотни морски катери нали?

    20:46 22.10.2025

  • 47 Машала

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    Още един ватеняк. Голямата работа е тоя нов Хитлер бря. Императора ти Путин. Освен бомби да ръси и водка да пие, с нещо друго може ли да се похвали. Северно корейците му лъскат задника и ако не са китайците да му помагат е направо за Сибир. Много яки сте, ама ако някой гръмне и пълните гашурите. Защо само лаете, а не ходите на фронта да спасявате императора си криеш се в миша дупка. По голям страхливец от Путин няма. Това са комунягите. Без пищов са пълна скръб. Страх, страх и пак страх. Всеки ги напада, всеки е срещу тях, и всеки е мишена. Сталин и Путин-огледални образи на страхливци.

    20:48 22.10.2025

  • 48 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Изпратете на Зеленски":

    Какво да направи? Не знам дали знаеш ама Русия нападна Украйна

    20:49 22.10.2025

  • 49 Сетих се

    0 0 Отговор
    Закопаха,ли Ташева?

    20:49 22.10.2025

