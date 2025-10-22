С увеличен обсег и товароносимост! Украинската армия показа ново поколение морски дронове "Sea Baby"

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) демонстрира пред кореспонденти на агенция "Ройтерс" новата модификация на своите безпилотни морски катери, известни под името Sea Baby. По данни на украинската страна, това е най-мощната версия на бойните морски дронове, разработени от Киев по време на войната с Русия.

Според официалната информация, новият модел може да изминава до 1500 километра и да носи полезен товар до 2000 килограма - приблизително два пъти повече от предишните версии. Така дроновете вече могат да достигат и атакуват цели в дълбочина на Черно море, включително бази и кораби на руския Черноморски флот.

От СБУ твърдят, че различни варианти на Sea Baby са участвали в атаки срещу 11 руски бойни кораба, както и в ударите по Кримския мост. Украинските източници описват новите апарати като "пълноценно оръжие на морето", способно да действа автономно и да се използва за удари по стратегически цели.

Мястото на демонстрацията не е било разкрито от съображения за сигурност. На журналистите са показани два сиви безпилотни катера, оборудвани с ракетна установка и оръдейна система. Според "Ройтерс", допускането на медийния екип е било придружено от предварителна проверка на всички заснети материали от СБУ, която е поискала три снимки с детайли от конструкцията да бъдат изтрити.

Морските дронове Sea Baby се считат за едно от най-значимите украински технологични постижения по време на войната. Те се използват както за разузнаване, така и за бойни мисии, като успяха да променят баланса в Черно море и да принудят руските кораби да отстъпят от западните му райони.

Украински експерти коментират, че новата версия на Sea Baby бележи "втора технологична вълна" във военноморските операции на Киев и може да се превърне в основен инструмент на безпилотната война на море.