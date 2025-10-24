Литва: Подготвени сме! Реакцията на армията и НАТО на руското нарушение на въздушното пространство беше правилна

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене определи днес като правилна и адекватна реакцията на въоръжените сили на страната си и на НАТО на последното руско нарушение на въздушното пространство на Литва, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Въоръжените сили наистина показаха, че вземат трудни решения тук и сега. Инцидентът показа, че сме подготвени", заяви Ругиниене във Вилнюс.

"Изтребителите на НАТО бяха незабавно вдигнати под тревога и те патрулираха и наблюдаваха въздушното пространство, не само за да гарантират безопасността, но и за да изпратят сигнал, че няма да толерираме подобно поведение."

Литовските военни заявиха, че снощи два руски военни самолета са навлезли за кратко във въздушното пространство на балтийската страна, членка на ЕС и НАТО. В отговор на това във въздуха излетяха два испански изтребителя "Юрофайтър", разположени в Литва.

На въпрос дали руските самолети е трябвало да бъдат свалени в такъв случай, Ругинене отговори, че "ние сме готови да го направим в крайни случаи, но засега сме стабилизирали ситуацията по този начин".

Литовските военни заявиха, че двата руски самолета са проникнали на около 700 метра в литовското въздушно пространство и са останали там около 18 секунди. Москва отрече обвиненията.

Естония, Латвия и Литва нямат свои изтребители, а НАТО охранява въздушното пространство на балтийските държави от 2004 г. насам. Съюзниците редовно ротират изтребители и персонал в граничещите с Русия балтийски държави в Североизточна Европа, припомня ДПА.