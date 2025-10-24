Литва: Подготвени сме! Реакцията на армията и НАТО на руското нарушение на въздушното пространство беше правилна

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене определи днес като правилна и адекватна реакцията на въоръжените сили на страната си и на НАТО на последното руско нарушение на въздушното пространство на Литва, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Въоръжените сили наистина показаха, че вземат трудни решения тук и сега. Инцидентът показа, че сме подготвени", заяви Ругиниене във Вилнюс.
"Изтребителите на НАТО бяха незабавно вдигнати под тревога и те патрулираха и наблюдаваха въздушното пространство, не само за да гарантират безопасността, но и за да изпратят сигнал, че няма да толерираме подобно поведение."
Литовските военни заявиха, че снощи два руски военни самолета са навлезли за кратко във въздушното пространство на балтийската страна, членка на ЕС и НАТО. В отговор на това във въздуха излетяха два испански изтребителя "Юрофайтър", разположени в Литва.
На въпрос дали руските самолети е трябвало да бъдат свалени в такъв случай, Ругинене отговори, че "ние сме готови да го направим в крайни случаи, но засега сме стабилизирали ситуацията по този начин".
Литовските военни заявиха, че двата руски самолета са проникнали на около 700 метра в литовското въздушно пространство и са останали там около 18 секунди. Москва отрече обвиненията.
Естония, Латвия и Литва нямат свои изтребители, а НАТО охранява въздушното пространство на балтийските държави от 2004 г. насам. Съюзниците редовно ротират изтребители и персонал в граничещите с Русия балтийски държави в Североизточна Европа, припомня ДПА.
1 пешо
Коментиран от #10
18:39 24.10.2025
2 БОЛШЕВИК
18:40 24.10.2025
3 Бира Балтика
18:41 24.10.2025
4 Крачен Грънатник
18:43 24.10.2025
5 Реджеп
18:44 24.10.2025
6 ако замълчите
18:44 24.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
18:46 24.10.2025
9 Мисит
18:46 24.10.2025
10 Космос
До коментар #1 от "пешо":Най-битата (след сръбската) е руската.
Коментиран от #14
18:48 24.10.2025
11 Ким
18:48 24.10.2025
12 Един
18:49 24.10.2025
13 име
18:51 24.10.2025
14 ама на коя игра
До коментар #10 от "Космос":Уточнявай ги тея работи, козяк!
18:53 24.10.2025
15 Ердоган
18:54 24.10.2025
16 Споко , няма да ви нападат
18:55 24.10.2025
17 нАТО търси повод за световна война
18:57 24.10.2025