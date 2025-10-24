Новини
Литва: Подготвени сме! Реакцията на армията и НАТО на руското нарушение на въздушното пространство беше правилна

24 Октомври, 2025 18:37 808 17

Литовските военни заявиха, че снощи два руски военни самолета са навлезли за кратко във въздушното пространство на балтийската страна, членка на ЕС и НАТО

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене определи днес като правилна и адекватна реакцията на въоръжените сили на страната си и на НАТО на последното руско нарушение на въздушното пространство на Литва, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Въоръжените сили наистина показаха, че вземат трудни решения тук и сега. Инцидентът показа, че сме подготвени", заяви Ругиниене във Вилнюс.

"Изтребителите на НАТО бяха незабавно вдигнати под тревога и те патрулираха и наблюдаваха въздушното пространство, не само за да гарантират безопасността, но и за да изпратят сигнал, че няма да толерираме подобно поведение."

Литовските военни заявиха, че снощи два руски военни самолета са навлезли за кратко във въздушното пространство на балтийската страна, членка на ЕС и НАТО. В отговор на това във въздуха излетяха два испански изтребителя "Юрофайтър", разположени в Литва.

На въпрос дали руските самолети е трябвало да бъдат свалени в такъв случай, Ругинене отговори, че "ние сме готови да го направим в крайни случаи, но засега сме стабилизирали ситуацията по този начин".

Литовските военни заявиха, че двата руски самолета са проникнали на около 700 метра в литовското въздушно пространство и са останали там около 18 секунди. Москва отрече обвиненията.

Естония, Латвия и Литва нямат свои изтребители, а НАТО охранява въздушното пространство на балтийските държави от 2004 г. насам. Съюзниците редовно ротират изтребители и персонал в граничещите с Русия балтийски държави в Североизточна Европа, припомня ДПА.


Оценка 2.4 от 14 гласа.
Оценка 2.4 от 14 гласа.
  • 1 пешо

    21 6 Отговор
    страшна работа са пуделите скачат на мечока

    Коментиран от #10

    18:39 24.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    14 4 Отговор
    Пуделите секат като змии, западните чакали само бесуват и се мъчат да разпалят голямата война!

    18:40 24.10.2025

  • 3 Бира Балтика

    11 2 Отговор
    Ще им бият балтията накрая.

    18:41 24.10.2025

  • 4 Крачен Грънатник

    8 2 Отговор
    Шъ пада Бомбата. Вудуродната.

    18:43 24.10.2025

  • 5 Реджеп

    3 2 Отговор
    Според мен,не!

    18:44 24.10.2025

  • 6 ако замълчите

    8 3 Отговор
    ще е доста по безопасно за вас

    18:44 24.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    3 9 Отговор
    Полша за 10 дни ще смаже ушанките.

    18:46 24.10.2025

  • 9 Мисит

    12 1 Отговор
    Проникнали на 700м,,,за 18сек,,,,,,пълни,щуротий,,,,

    18:46 24.10.2025

  • 10 Космос

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Най-битата (след сръбската) е руската.

    Коментиран от #14

    18:48 24.10.2025

  • 11 Ким

    7 1 Отговор
    може да унищожи САЩ,за 7 минути,но няма желание!

    18:48 24.10.2025

  • 12 Един

    7 2 Отговор
    Нямам нищо против балтийските пудели да бъдат занулени, територията и без това не блести с някакви особени красоти!

    18:49 24.10.2025

  • 13 име

    4 2 Отговор
    Това са неонацистки фейкове, целящи ескалация. Всички знаем че Русия няма самолети защото цяло лято ни надуваха главата как бандерите са унищожили руската авиация.

    18:51 24.10.2025

  • 14 ама на коя игра

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Космос":

    Уточнявай ги тея работи, козяк!

    18:53 24.10.2025

  • 15 Ердоган

    1 2 Отговор
    да изпрати изтребители,за охрана на Литва!

    18:54 24.10.2025

  • 16 Споко , няма да ви нападат

    2 0 Отговор
    Просто ще ви арестуват-))

    18:55 24.10.2025

  • 17 нАТО търси повод за световна война

    3 1 Отговор
    Как пък ги измериха тези 700 метра "нарушение във въздушното пространство?" Самолетите не се движат по асвалтирани пътища. Нито пък корабите.

    18:57 24.10.2025

