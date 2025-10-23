"Чаках дълго време". Тръмп наложи санкции на Роснефт и Лукойл. Москва била "несериозна" в решаването на украинсата криза

САЩ обявиха нов пакет от антируски санкции, който включва мерки срещу Роснефт, Лукойл и 34 техни дъщерни дружества.

„Днешните действия са насочени към две от най-големите руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, които вече са включени в списъка със санкции. Освен това Министерството на финансите добавя редица дъщерни дружества на „Роснефт“ и „Лукойл“, базирани в Русия, към списъка със санкции“, се казва в изявление на ведомството.

Новите санкции се отнасят за всички субекти, контролирани от „Роснефт“ и „Лукойл“ с 50% или повече, дори ако не са пряко включени в списъка със санкции. Сред засегнатите от ограниченията са 28 дъщерни дружества на „Роснефт“, между които Сибнефтегаз, Башнефт-Добича, Грознефтегаз, Самаранефтегаз, РН-Юганскнефтегаз и няколко петролни рафинерии, и шест дъщерни дружества на „Лукойл" - включително Лукойл-Перм, Лукойл-Калининградморнефт, Лукойл-Западен Сибир и РИТЕК.

Ще бъдат разрешени транзакции с „Лукойл“ и „Роснефт“, ако са свързани с ограничаване на дейности поради санкции, до 21 ноември.

Друг документ разрешава за същия период транзакции, свързани с продажбата или прехвърлянето на дългови задължения или активи в Роснефт, Лукойл и техните дъщерни дружества на лица, които не са регистрирани в САЩ. Тези транзакции са инициирани преди 22 октомври. Третият документ позволява извършването на транзакции до 21 ноември, включващи закупуване на стоки и услуги в съоръжения на Лукойл извън Руската федерация, както и транзакции, необходими за прекратяване на дейността им.

Министерството на финансите на САЩ заяви, че налагането на нови санкции срещу Русия се дължи на липса на желание от страна на Москва да продължи мирния процес в Украйна.

По-рано в сряда министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви значително увеличение на санкциите срещу Русия. Според министъра те ще бъдат сред най-големите, налагани някога от Вашингтон на Москва.

Същия ден Комисията по външни отношения на Сената на САЩ одобри три антируски законопроекта. Първият от тях предлага въвеждането на икономически санкции срещу Русия. Вторият е въвеждането на икономически санкции срещу Китай. Третият проект предвижда прехвърляне на руски активи, държани в САЩ, в Киев на всеки 90 дни.

Американските санкции са предназначени да „увеличат натиска върху руския енергиен сектор и да намалят способността на Кремъл да печели“, за да води война и да подкрепя икономиката. В изявлението се твърди, че санкциите се налагат „поради липсата на сериозност“ от страна на Русия в разрешаването на украинската криза.

Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран в документа, ограниченията са наложени на „две от най-големите руски петролни компании“. Той също така заяви, че Вашингтон е „готов да предприеме допълнителни мерки, ако е необходимо“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че е чакал дълго време, преди да наложи санкции срещу Лукойл и Роснефт.

„Просто си помислих, че е време. Чаках дълго време“, каза американският лидер пред репортери в Белия дом след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Американският лидер подчерта, че очаквал споразумение в Украйна, преди да се постигне споразумение за прекратяване на конфликта в Газа.

Тръмп също така отново заяви, че е прекратил осем конфликта. „Всички тези войни, с които съм се занимавал. А сега остава една. Остава ни една и ще станат девет“, добави той, визирайки конфликта в Украйна. „И мисля, че можем да направим и това“, подчерта американският лидер, визирайки споразумението.

Тръмп смята, че Индия почти напълно ще спре да купува руски петрол до края на 2025 г.

„Това е процес. Не можеш просто да го спреш. Но до края на годината те почти напълно ще спрат“, заяви американският лидер. „Това е нещо важно“, каза Тръмп. Според данните, които той предостави, Индия купува „почти 40%“ от петрола си от Русия.

Той не потвърди намерението си да окаже натиск върху китайския президент Си Дзинпин, опитвайки се да убеди Пекин да спре да купува руски петрол. „Китай е малко по-различен“, заяви Тръмп.

Руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко по-рано заяви пред ТАСС, че доставките на петрол от Русия за Индия все още продължават. „Всичко продължава“, каза той, коментирайки последните изявления на Тръмп, обещаващи да поддържат високи тарифи за Индия, освен ако не спре да купува руски енергийни продукти. На 6 август САЩ наложиха допълнителни 25% тарифи на Индия за покупката на петрол и петролни продукти от Русия. В края на август американските тарифи за индийски стоки и услуги бяха увеличени на 50%.

На 15 октомври Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди лично го е уведомил за готовността на Ню Делхи да спре да купува руски петрол. Индийското външно министерство обаче впоследствие подчерта, че няма информация за какъвто и да е контакт между Моди и Тръмп на този ден. Ню Делхи се фокусира върху интересите на потребителите, когато става въпрос за внос на енергия, отбеляза представител на индийското външно министерство.