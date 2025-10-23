Новини
Свят »
САЩ »
Марк Рюте: Първо прекратяване на огъня в Украйна, после преговори. Ще сваляме руски самолети при пряка заплаха ВИДЕО

Марк Рюте: Първо прекратяване на огъня в Украйна, после преговори. Ще сваляме руски самолети при пряка заплаха ВИДЕО

23 Октомври, 2025 04:47, обновена 23 Октомври, 2025 05:35 1 079 26

  • тръмп-
  • рюте-
  • сащ-
  • нато-
  • русия-
  • украйна

Фактът, че САЩ сега доставят на Киев оръжия, платени от съюзниците, е изключително важен, заяви генералният секретар на НАТО

Марк Рюте: Първо прекратяване на огъня в Украйна, после преговори. Ще сваляме руски самолети при пряка заплаха ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте смята, че първо трябва да се осигури прекратяване на огъня в Украйна, преди да могат да започнат преговорите за уреждане на конфликта.

„Президентът на САЩ каза този уикенд: „Спрете там, където сте.“ По същество, осигурете прекратяване на огъня. И след това проведете всичките си дискусии за територията и така нататък. Но първо, спрете войната“, каза Рюте след срещата си с Тръмп в Белия дом.

Рюте смята, че американският лидер „прави всичко възможно, за да спре войната, започвайки с прекратяване на огъня“.

„Лобирам само за едно нещо: да гарантираме, че ще сложим край на тази война. И не е нужно да убеждавам президента Тръмп, защото сме напълно на това мнение“, увери генералният секретар на НАТО, когато го попитаха как може „морално да оправдае“ искането си за продължаване на доставките на оръжие за Киев, когато според проучване на Gallup само 23% от украинското население подкрепя продължаването на боевете.

Рюте обаче призна: „Фактът, че САЩ сега доставят на Украйна оръжия, платени от съюзниците, е изключително важен.“ В тази връзка Тръмп заяви, че САЩ не продават „никакви оръжия на Украйна“. „Продаваме ги на НАТО. И това е различно от преди“, заяви американнският президент. „Продаваме ги на НАТО. На теория можете да правите с тях каквото искате. Не е нужно да е Украйна“, заяви Тръмп.

Рюте заяви, че алиансът ще прехваща руски самолети, нарушаващи въздушното пространство на държавите-членки, но ще ги сваля само ако представляват пряка заплаха.

„Ако е необходимо, НАТО може да сваля тези самолети, ако представляват заплаха. Ако не представляват заплаха, те ще бъдат прехванати и след това внимателно ескортирани до тхното въздушно пространство“, каза Рюте в интервю за Fox News в сряда.

Той заяви, че Тръмп е изразил желание да се присъедини към гаранциите за сигурност за Украйна, за чието постигане работят европейските страни.

Рюте също така изрази мнение, че среща между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски е „крайно необходима“ за разрешаване на конфликта. „Те трябва да се срещнат. Но това трябва да започне с пълно прекратяване на огъня“, заяви генералният секретар на НАТО.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съветник

    19 31 Отговор
    Всички възможни оръжия на Украйна и разрешение за удари по военни цели дълбоко в Русия.
    Това е решението.
    Да оставят без ток Москва и диктатора ще бъде свален от власт от самите руснаци.

    Коментиран от #21

    05:24 23.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Салваторе

    24 14 Отговор
    Как да се прекрати войната в Украйна като НАТО непрекъснато доставя оръжие на бандеровци????????? Първо спрете доставките и после ще му мислим.

    Коментиран от #8

    05:28 23.10.2025

  • 5 Много НАТОчен този

    20 12 Отговор
    Зеления цирк отдавна не участва в преговорите, а очаква развръзката.

    05:29 23.10.2025

  • 6 аман от амбреажи

    16 12 Отговор
    свалянето на гащите не е като свалянето на самолети

    05:31 23.10.2025

  • 7 Образовай се малко

    16 13 Отговор

    До коментар #3 от "Турците като свалиха руския":

    Наложиха им санкция за една година, загубиха осем милярада и построиха турски поток. Малоумнотоидиотче си ти май.

    05:31 23.10.2025

  • 8 Агресор се спира само

    18 9 Отговор

    До коментар #4 от "Салваторе":

    с оръжие и много бой по него...
    През ВСВ как беше спряна войната?

    Коментиран от #16

    05:31 23.10.2025

  • 9 Петър

    24 8 Отговор
    Никакво спиране! След като си върнат Одеса ,Харков и Херсон,тогава да приемат клоуна за подписване на капитулация!

    05:32 23.10.2025

  • 10 А!Значи

    7 0 Отговор
    мирно може да си джиткат ?

    05:34 23.10.2025

  • 11 Малей

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    По-страшен си от Медведев!

    05:36 23.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    18 3 Отговор
    Не можахте да свалите дроновете от картон, но ще сваляте самолети...

    05:37 23.10.2025

  • 13 хахаха

    7 20 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Преди време руски изтребител беше пробвал турското въздушно пространство навлизайки за секунда.....Е,и повече не излезе. Руснаците много добре знаят, навлязат в въздушното пространство на НАТО,ще ги посрещнат с ракети вместо с рози. И ще почнат да пеят вместо милион милион альх роз.....милион милион ракеть😂

    Коментиран от #17, #25

    05:41 23.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чорбара

    18 3 Отговор
    Кво става бе ?Цялото кравар на фронта сутринта.Умиращите лебеди смърдят.

    05:49 23.10.2025

  • 16 Фон дер мустакен

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Агресор се спира само":

    Чрез подписване на капитулация и нюрнбергски процес, срещу няколкото нацита, които случайно успяха да хванат.

    05:49 23.10.2025

  • 17 Мнсипрост

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "хахаха":

    Хахаха, НАТО е в паника.

    05:52 23.10.2025

  • 18 нннн

    14 1 Отговор
    Тарикати. ПАК искат да излъжат Путин.
    - Спрете огъня, пък после ще видим - викат.
    Толкова са прозрачни, че чак обиждат интелекта на публиката.

    06:18 23.10.2025

  • 19 Херо Мустафов

    6 1 Отговор
    Рютето бил голям майтапчия ,с развито чувство за хумор !

    06:27 23.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян мукарев

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Съветник":

    Мечтите са безплатни , но докато си мечтаеше ти изстинаха краката 😂.

    06:35 23.10.2025

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Урсулилистите и рютетата се имат за фактор и се взеха на сериозно.

    Смях в залата!

    06:39 23.10.2025

  • 23 Артилерист

    6 0 Отговор
    Подлостите на хищническия запад, начело със САЩ, нямат край. Тръмп уж се договори с Путин в Анкаридж, но като се връща при свитата си, а след това и като се чу с лидерите на водещите европейски държави, сега всички те вкупом започват да рекетират Русия, че иска, моли от слабост за втора среща в Будапеща. Предлагат на Путин нова Каноса, както през 1077г. (това за Каноса си го вижте в Гугъл, струва си), ако не се съгласи да:1.спре настъплението на ЛБС; 2. даде гаранции за сигурност на режима в Киев; 3.финансира възстановяването на Украйна, като активите на Русия ще й бъдат освободени, за да ги даде на Украйна като РЕПАРАЦИИ!!! И тн. Представяте ли си за каква безгранична подлост става дума? Победителят ще спре да бие победения, ще гарантира векуване на хунтата и ще й плати за всички предизвикани загуби...

    06:46 23.10.2025

  • 24 Крали Марко

    3 0 Отговор
    Ами сега война. Дразнехте мечката и сега тя отказва да се прибере в бърлогата. Мечтаната само пробно а какво стана, докъде я докарахте. Рюте учил ли е история. Света е дапален и хората ще платят цената на невежеството си.

    06:50 23.10.2025

  • 25 А ти, усмихнатият,

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "хахаха":

    знаеш ли колко плати Турция, за не започне Русия да я млати?

    06:51 23.10.2025

  • 26 Тоест

    1 0 Отговор
    Тия искат нови мински споразумения за да може Украйна добре да се окопае?! За какви преговори говорим когато зеления отказва териториални отстъпки и иска в НАТО и чужди войски в Украйна?!

    07:02 23.10.2025