Марк Рюте: Първо прекратяване на огъня в Украйна, после преговори. Ще сваляме руски самолети при пряка заплаха ВИДЕО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте смята, че първо трябва да се осигури прекратяване на огъня в Украйна, преди да могат да започнат преговорите за уреждане на конфликта.

„Президентът на САЩ каза този уикенд: „Спрете там, където сте.“ По същество, осигурете прекратяване на огъня. И след това проведете всичките си дискусии за територията и така нататък. Но първо, спрете войната“, каза Рюте след срещата си с Тръмп в Белия дом.

Рюте смята, че американският лидер „прави всичко възможно, за да спре войната, започвайки с прекратяване на огъня“.

„Лобирам само за едно нещо: да гарантираме, че ще сложим край на тази война. И не е нужно да убеждавам президента Тръмп, защото сме напълно на това мнение“, увери генералният секретар на НАТО, когато го попитаха как може „морално да оправдае“ искането си за продължаване на доставките на оръжие за Киев, когато според проучване на Gallup само 23% от украинското население подкрепя продължаването на боевете.

Рюте обаче призна: „Фактът, че САЩ сега доставят на Украйна оръжия, платени от съюзниците, е изключително важен.“ В тази връзка Тръмп заяви, че САЩ не продават „никакви оръжия на Украйна“. „Продаваме ги на НАТО. И това е различно от преди“, заяви американнският президент. „Продаваме ги на НАТО. На теория можете да правите с тях каквото искате. Не е нужно да е Украйна“, заяви Тръмп.

Рюте заяви, че алиансът ще прехваща руски самолети, нарушаващи въздушното пространство на държавите-членки, но ще ги сваля само ако представляват пряка заплаха.

„Ако е необходимо, НАТО може да сваля тези самолети, ако представляват заплаха. Ако не представляват заплаха, те ще бъдат прехванати и след това внимателно ескортирани до тхното въздушно пространство“, каза Рюте в интервю за Fox News в сряда.

Той заяви, че Тръмп е изразил желание да се присъедини към гаранциите за сигурност за Украйна, за чието постигане работят европейските страни.

Рюте също така изрази мнение, че среща между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски е „крайно необходима“ за разрешаване на конфликта. „Те трябва да се срещнат. Но това трябва да започне с пълно прекратяване на огъня“, заяви генералният секретар на НАТО.