Новини
Свят »
Русия »
Гласът на Кремъл: За какво отменяне на срещата между Путин и Тръмп говорим? Дори нямаше дата за нея
  Тема: Украйна

Гласът на Кремъл: За какво отменяне на срещата между Путин и Тръмп говорим? Дори нямаше дата за нея

26 Октомври, 2025 16:16 1 219 35

  • дмитрий песков-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Процесът е сложен и наистина е необходимо да се свърши доста домашна работа за създаване на условия за такава среща на върха, обясни още Песков

Гласът на Кремъл: За какво отменяне на срещата между Путин и Тръмп говорим? Дори нямаше дата за нея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия и САЩ не определиха конкретни дати за отложената среща на върха в Будапеща, поради което е неправилно да се говори за "отменяне" на преговорите, заяви говорителят на руския президент Путин Дмитрий Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин, цитирано от БТА.

Нека припомня, че нямаше конкретна договореност за каквито и да било дати за срещата на върха, така че да се твърди, че тя е била отменена, е неправилно, каза Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Още новини от Украйна

Една руско-американска среща на върха изисква сериозна подготовка. Президентите не могат да се срещат единствено заради самата среща, не могат просто да си губят времето и те открито казват това. По тази причина дадоха указания (на външните министри) Лавров и Рубио да подготвят този процес. Процесът е сложен и наистина е необходимо да се свърши доста "домашна работа" за създаване на условия за такава среща на върха, обясни Песков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в пUткин

    5 12 Отговор
    Не знам какво не е наред, но котката ми само мяука, това ме побърква. Когато я докосна, тя започва да мърка възхитително, но наистина мисля, че топлото мляко прави чудеса.

    Коментиран от #6, #12

    16:18 26.10.2025

  • 2 Украински кирилик

    22 9 Отговор
    6000 военнослужещи от украинските въоръжени сили са обкръжени в Купянското направление и 5500 в Красноармейското.

    Коментиран от #7, #8, #9, #11, #29

    16:19 26.10.2025

  • 3 Игнат мотокариста

    5 9 Отговор
    Сигурно е имал предвид домашна ракия.

    16:19 26.10.2025

  • 4 Сатана Z

    16 6 Отговор
    Бай Дончо беше екзалтиран да се снима с Владимир Путин преди да тръгне на околосветско турне да проси пари за да плати купоните за храна на милионите негови избиратели.
    Днес щави Малайзия след каро опоска Катар

    16:19 26.10.2025

  • 5 оня с коня

    19 8 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #31

    16:20 26.10.2025

  • 6 Брачед

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "в пUткин":

    Стига и бърка в точката

    16:20 26.10.2025

  • 7 Мдаа

    19 5 Отговор

    До коментар #2 от "Украински кирилик":

    Koмaндиpът нa „Aзoв“ пoиcкa изтeглянe oт Пoкpoвcк, oпacявa ce oт пълнo oбкpъжaвaнe на гpaдa дo чacoвe.

    16:20 26.10.2025

  • 8 Руската армия не взима военнопленници

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Украински кирилик":

    Всичко под ножа

    16:20 26.10.2025

  • 9 супер

    19 5 Отговор

    До коментар #2 от "Украински кирилик":

    И БЕЗ ТОВА ТРЯБВАТ РАБОТНИЦИ ЗА НОВАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ПРЕЗ СИБИР

    ТИЯ ТЪКМО ЩЕ СТИГНАТ

    Коментиран от #10

    16:21 26.10.2025

  • 10 Ъхъъъ

    16 7 Отговор

    До коментар #9 от "супер":

    С изненадваща мълниеносна атака тази нощ Руските въоръжени сили обкръжиха град Купянск и чрез обходна маневра на юг от града превзеха прелезите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през река Оскол. Така 6 хиляди войници от ВСУ, които не успяха да се изтеглят навреме, останаха в пълно обкръжение в образувалия се чувал в града и в големия район на изток от река Оскол

    Коментиран от #35

    16:22 26.10.2025

  • 11 Да и Руските войници ги призовават

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Украински кирилик":

    да се предадат, за да не стават напразни убииства. Но няколко групи Украинци които са се опитали да се предадат на Руската армия са били застреляни в гръб от своите.

    Коментиран от #25

    16:23 26.10.2025

  • 12 Радо пича

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "в пUткин":

    На дъщеря ти котката какви звуци издава

    16:24 26.10.2025

  • 13 Г1ЗЪТ НА КРЕМАЛ

    10 9 Отговор
    МНО ЖЕСТОКО СЕ ПЕРКАМЕ ОТЗАД

    16:25 26.10.2025

  • 14 хе хе

    8 14 Отговор
    Ако Тремп не бе отказал Томахоук на Зеленски, датата на срещата щеше да е много скоро. Хахахаха

    Коментиран от #18

    16:25 26.10.2025

  • 15 СеСеСеРе

    12 10 Отговор
    На вързано куче леп не моат да фърлат.
    3 дневна операция= по-голямо блато от Афганистан хахахахах

    16:26 26.10.2025

  • 16 хъхъ

    14 5 Отговор
    Путин му каза в Аляска - следващият път в Москва.
    Оранжевият клоун и някой от територията Украйна ще идат да подпишат безусловната капитулаиця.

    Коментиран от #24, #32

    16:26 26.10.2025

  • 17 Смехурко е този Пес-ков!

    10 14 Отговор
    Даже нямат и необходимата фантазия да се измъкнат от калта, в която сами се вкараха! Говорят си Тръмп и Путин за среща, още същата вечер бам - детска градина с жертви в Украйна!

    16:27 26.10.2025

  • 18 Хахахаха

    17 3 Отговор

    До коментар #14 от "хе хе":

    Когато Путин каза на Тръмп какво ще се случи и оранжадата отмени срещата.

    16:27 26.10.2025

  • 19 ха ха ха ....

    10 1 Отговор
    Императора няма да си губи времето с празни приказки ....

    16:31 26.10.2025

  • 20 каквото има да се казва е казано

    15 2 Отговор
    Путин ясно разясни на бай Дони какво чака краварника .
    И веднага оня даде отбой.

    16:32 26.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Памет

    12 1 Отговор
    Една руско-американска среща на върха изисква сериозна подготовка. Президентите не могат да се срещат единствено заради самата среща, не могат просто да си губят времето.Ми те на слущата в Аляска точчно това правеха бе драги.

    16:33 26.10.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    5 4 Отговор
    Xoчy жить в Рассии !!! 😄😄😄

    16:34 26.10.2025

  • 24 Кога това ?

    6 11 Отговор

    До коментар #16 от "хъхъ":

    Нещо не е ясно ?
    Иначе всичко е по план
    И постоянно напредват орките .
    И громят врага - но само на хартия се отчита огромен напредък .
    Затънали сте до шия в този ужас и не му се вижда края .
    След още месец и ще има бой за литър бензин . До там се докарахте .

    Коментиран от #27

    16:35 26.10.2025

  • 25 Верно ли ?

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Да и Руските войници ги призовават":

    Маша водката ли ти каза ?

    16:37 26.10.2025

  • 26 Абе

    1 1 Отговор
    всеки си оди на бритоня вече

    16:38 26.10.2025

  • 27 ха ха ха ...

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Кога това ?":

    РУСКИ ДЕСАНТ ПРЕЗ ДНЕПЪР!
    Козляк , пак не си в час ....

    16:52 26.10.2025

  • 28 топлофикация

    7 3 Отговор
    Специалист от Киев каза колко студено ще им е на украинците през зимата .
    В апартаментите ще бъде +5...+10 , ако зимата не е много студена .

    16:54 26.10.2025

  • 29 Руснак

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Украински кирилик":

    От срещата САЩ губи че не се е състояла Путин си лежи в бункера и хит не му пука че ще му вземат Лукоий Бълха ще го ухапи Китай иИндия ще купуват барель за 40 $ Путин заплата му няма да се намали

    16:56 26.10.2025

  • 30 жик так

    6 3 Отговор
    Родинское падна и обръчът около Покровск се затяга, а проф. Витанов заговори за щурм към Одеса .

    В Славянск и Краматорск ще се реши войната, защото там са тежкоукрепените линии, а ако падне и Волчанск, в Харков веселба ще стане, коментира той

    Украинският град Родинское вече е руски. За него до днес се водеха тежки боеве и с превземането му се утежнява ситуацията в покровската агломерация. Очаква руснаците да затегнат обръча около останалите в Покровск и Мирноград украински бойци.

    Коментиран от #34

    16:56 26.10.2025

  • 31 Леле мале

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Путин е доволен Сега САЩ ще остане без горива Тръмп сега трябвада моли Путин да се срешнат Сега на руския народ заплатите ще се вдигнат / и сигурно ще надминат американские заплати/ 100 руски работника ще вземат колкото 1 работиш в САЩ

    17:03 26.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кво се обяснява тая шмъркалка?!?

    2 0 Отговор
    Искаше разрешение за полет над България а Бай Дончо Психара го отряза и сеги скимти!
    ХУ ЙЛО уйде у КЕН ефо! Тва е.

    17:10 26.10.2025

  • 34 ЪХЪ...

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "жик так":

    И ...12 год...така! А оня пиянгур и паляк...Витанката -- нема една уличена прогноза или...АналИЗ! И тя ги думаше такива за ...3 дня, Берлин,Париж и Лисабон
    Ааасаахахаааа

    17:14 26.10.2025

  • 35 Боби

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъъъ":

    Сега чувал ли му викате? По едно време опорката беше " котел", То не беха котли,казани кюпове,варели и пак до никъде тавариши

    17:26 26.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания