Гласът на Кремъл: За какво отменяне на срещата между Путин и Тръмп говорим? Дори нямаше дата за нея

Русия и САЩ не определиха конкретни дати за отложената среща на върха в Будапеща, поради което е неправилно да се говори за "отменяне" на преговорите, заяви говорителят на руския президент Путин Дмитрий Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин, цитирано от БТА.
Нека припомня, че нямаше конкретна договореност за каквито и да било дати за срещата на върха, така че да се твърди, че тя е била отменена, е неправилно, каза Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
Една руско-американска среща на върха изисква сериозна подготовка. Президентите не могат да се срещат единствено заради самата среща, не могат просто да си губят времето и те открито казват това. По тази причина дадоха указания (на външните министри) Лавров и Рубио да подготвят този процес. Процесът е сложен и наистина е необходимо да се свърши доста "домашна работа" за създаване на условия за такава среща на върха, обясни Песков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в пUткин
Коментиран от #6, #12
16:18 26.10.2025
2 Украински кирилик
Коментиран от #7, #8, #9, #11, #29
16:19 26.10.2025
3 Игнат мотокариста
16:19 26.10.2025
4 Сатана Z
Днес щави Малайзия след каро опоска Катар
16:19 26.10.2025
5 оня с коня
Коментиран от #31
16:20 26.10.2025
6 Брачед
До коментар #1 от "в пUткин":Стига и бърка в точката
16:20 26.10.2025
7 Мдаа
До коментар #2 от "Украински кирилик":Koмaндиpът нa „Aзoв“ пoиcкa изтeглянe oт Пoкpoвcк, oпacявa ce oт пълнo oбкpъжaвaнe на гpaдa дo чacoвe.
16:20 26.10.2025
8 Руската армия не взима военнопленници
До коментар #2 от "Украински кирилик":Всичко под ножа
16:20 26.10.2025
9 супер
До коментар #2 от "Украински кирилик":И БЕЗ ТОВА ТРЯБВАТ РАБОТНИЦИ ЗА НОВАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ПРЕЗ СИБИР
ТИЯ ТЪКМО ЩЕ СТИГНАТ
Коментиран от #10
16:21 26.10.2025
10 Ъхъъъ
До коментар #9 от "супер":С изненадваща мълниеносна атака тази нощ Руските въоръжени сили обкръжиха град Купянск и чрез обходна маневра на юг от града превзеха прелезите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през река Оскол. Така 6 хиляди войници от ВСУ, които не успяха да се изтеглят навреме, останаха в пълно обкръжение в образувалия се чувал в града и в големия район на изток от река Оскол
Коментиран от #35
16:22 26.10.2025
11 Да и Руските войници ги призовават
До коментар #2 от "Украински кирилик":да се предадат, за да не стават напразни убииства. Но няколко групи Украинци които са се опитали да се предадат на Руската армия са били застреляни в гръб от своите.
Коментиран от #25
16:23 26.10.2025
12 Радо пича
До коментар #1 от "в пUткин":На дъщеря ти котката какви звуци издава
16:24 26.10.2025
13 Г1ЗЪТ НА КРЕМАЛ
16:25 26.10.2025
14 хе хе
Коментиран от #18
16:25 26.10.2025
15 СеСеСеРе
3 дневна операция= по-голямо блато от Афганистан хахахахах
16:26 26.10.2025
16 хъхъ
Оранжевият клоун и някой от територията Украйна ще идат да подпишат безусловната капитулаиця.
Коментиран от #24, #32
16:26 26.10.2025
17 Смехурко е този Пес-ков!
16:27 26.10.2025
18 Хахахаха
До коментар #14 от "хе хе":Когато Путин каза на Тръмп какво ще се случи и оранжадата отмени срещата.
16:27 26.10.2025
19 ха ха ха ....
16:31 26.10.2025
20 каквото има да се казва е казано
И веднага оня даде отбой.
16:32 26.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Памет
16:33 26.10.2025
23 Pyccкий Карлик
16:34 26.10.2025
24 Кога това ?
До коментар #16 от "хъхъ":Нещо не е ясно ?
Иначе всичко е по план
И постоянно напредват орките .
И громят врага - но само на хартия се отчита огромен напредък .
Затънали сте до шия в този ужас и не му се вижда края .
След още месец и ще има бой за литър бензин . До там се докарахте .
Коментиран от #27
16:35 26.10.2025
25 Верно ли ?
До коментар #11 от "Да и Руските войници ги призовават":Маша водката ли ти каза ?
16:37 26.10.2025
26 Абе
16:38 26.10.2025
27 ха ха ха ...
До коментар #24 от "Кога това ?":РУСКИ ДЕСАНТ ПРЕЗ ДНЕПЪР!
Козляк , пак не си в час ....
16:52 26.10.2025
28 топлофикация
В апартаментите ще бъде +5...+10 , ако зимата не е много студена .
16:54 26.10.2025
29 Руснак
До коментар #2 от "Украински кирилик":От срещата САЩ губи че не се е състояла Путин си лежи в бункера и хит не му пука че ще му вземат Лукоий Бълха ще го ухапи Китай иИндия ще купуват барель за 40 $ Путин заплата му няма да се намали
16:56 26.10.2025
30 жик так
В Славянск и Краматорск ще се реши войната, защото там са тежкоукрепените линии, а ако падне и Волчанск, в Харков веселба ще стане, коментира той
Украинският град Родинское вече е руски. За него до днес се водеха тежки боеве и с превземането му се утежнява ситуацията в покровската агломерация. Очаква руснаците да затегнат обръча около останалите в Покровск и Мирноград украински бойци.
Коментиран от #34
16:56 26.10.2025
31 Леле мале
До коментар #5 от "оня с коня":Путин е доволен Сега САЩ ще остане без горива Тръмп сега трябвада моли Путин да се срешнат Сега на руския народ заплатите ще се вдигнат / и сигурно ще надминат американские заплати/ 100 руски работника ще вземат колкото 1 работиш в САЩ
17:03 26.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кво се обяснява тая шмъркалка?!?
ХУ ЙЛО уйде у КЕН ефо! Тва е.
17:10 26.10.2025
34 ЪХЪ...
До коментар #30 от "жик так":И ...12 год...така! А оня пиянгур и паляк...Витанката -- нема една уличена прогноза или...АналИЗ! И тя ги думаше такива за ...3 дня, Берлин,Париж и Лисабон
Ааасаахахаааа
17:14 26.10.2025
35 Боби
До коментар #10 от "Ъхъъъ":Сега чувал ли му викате? По едно време опорката беше " котел", То не беха котли,казани кюпове,варели и пак до никъде тавариши
17:26 26.10.2025